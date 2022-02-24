ОНЛАЙН: Российские войска атаковали Украину, в стране введено военное положение

Российские вооруженные силы по приказу президента страны Владимира Путина начали военную операцию против Украины. Ракетным ударам подверглась военная инфраструктура и аэродромы, сообщается о том, что сухопутные войска пересекли границу страны. Delfi обобщает информацию о ситуации в Украине в текстовой трансляции.

Конфликт на востоке Украины

Главное к этому моментуГенштаб и погранслужба Украины сообщили, что около 5:00 по местному времени начались воздушные и сухопутные атаки российских войскУкраинские власти потеряли контроль над двумя селами на территории Луганской области - Меловое и ГородищеМинобороны России утверждает, что средства ПВО Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя, а пограничники не оказывают сопротивления. Украинские военные, напротив, говорят об отражении нападенияВ Киеве и других и украинских городах звучат сигналы воздушной тревоги. Люди покидают столицу Украины, на дорогах образовались пробкиСША объявили о том, что в четверг введут против России жесткие санкции

Горит морской порт в украинском городе Очаков, который находится на юге Украины к востоку от Одессы

Вооруженным силам Украины приказано по возможности наносить максимальный урон захватчикам. https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254499140178912&show_text=true&width=500

Reuters сообщает, что российская военная техника движется к городу Мариуполю, который находится на юго-востоке Украины.

Российские войска перешли границу с Крымом (ВИДЕО) МВД Украины сообщает о том, что Россия атакует границы практически по всему периметру границы с использованием артиллерии и тяжелой техники.

Появился текст указа президента Украины Владимира Зеленского о военном положении. Оно вводится с 5:30 утра четверга, 24 февраля, на срок 30 дней. О всеобщей мобилизации там не говорится.

Видео российской ракетной атаки на аэропорт Ивана-Франковска.

В Латвии запрещена ретрасляция двух российских телеканалов - "Россия" и "Россия 24". Национальный совет по радио и телевидению принял это решение в четверг утром.

Минобороны России обновило информацию о происходящем на территории Украины. Вот что утверждает ведомство:Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавленыВоенная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строяУкраинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказываютЭто противоречит тому, о чем говорят украинские военные: они утверждают, что воздушные силы страны отбивают нападение, а военные удерживают оборонные позиции. Генштаб Вооруженных сил Украины меньше часа назад назвал ситуацию "контролируемой"

В метро Киева и Харькова всех пускают бесплатно

Российские власти временно ограничили полёты в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь и Астрахань

Байден сообщил об итогах телефонного разговора с ЗеленскимПрезидент США пообещал украинскому лидеру жесткие санкции против РоссииСообщение о переговорах Зеленского с Байденом опубликовано на сайте Белого дома. "Президент Зеленский сегодня вечером связался со мной, и мы только что закончили говорить. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил", - говорится в заявлении президента США.Байден также говорил о международном осуждении российской военной операции. "Он попросил меня призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины, - сказано в заявлении президента. - Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу".Ранее Байден говорил, что США ни при каких обстоятельствах не будут вести военные действия против России.

Генштаб Украины опроверг информацию о российском десанте в Одессе.

Сухопутные войска Украины заявляют, что сбили 5 самолетов и один вертолет России в Луганской области. А МВД Украины говорит, что российские войска захватили Меловое и Городище в Луганской области. Миноброны России заявляет, что их самолёт не сбивали.

Парламент Украины утвердил военное положение в стране. За это решение проголосовали 300 депутатов

Корреспондент Би-би-си - о происходящем в Константиновке Донецкой областиЖурналист Би-би-си Олег Карпьяк рассказывает о происходящем в Константиновке Донецкой области, в 20 км от линии соприкосновения."Началось все в 5 утра, как и в других частях Украины. Несколько раз были слышны отдаленные взрывы. В Константиновке работают многие журналисты, в том числе иностранные. Паники не чувствуется. Никаких пробок, сирен, видимых признаков тревоги.Вчера разговаривали с местными людьми в Авдеевке, практически на линии фронта. Поразило, как многие молодые люди говорили, что не интересуются политикой и не читают новости.Мэр Авдеевки Виталий Барабаш вчера сказал неожиданную вещь: "Я думаю, наоборот, это хорошо, что все это происходит, потому что что-то куда-то движется. Потому что эта [рана] кровоточит уже восемь лет. Так не должно быть". Он, правда, говорил это еще до начала атаки".

Народная милиция ДНР призвала украинских военных сдаватьсяПредставитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что подразделения ДНР не ведут наступление - его слова передает РИА Новости.При этом, по его словам, бои идут по всей линии соприкосновения. Он также обратился к Вооруженным силам Украины, призвав их сдаться.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rinkevich-nuzhny-ochen-zhestkie-sankcii-protiv-rossii-latviya-gotova-prinyat-bezhencev.d?id=54091068

Минобороны России заявляет, что полностью подавили средства противовоздушной обороны ВС Украины.

Выезд из Киева на Житомирскую трассу. Люди уезжают из столицы Украины

Черный дым в украинском городе Луцк

МЧС Украины сообщило о первых двух потерянных населенных пунктах: это села Меловое и Городище в Луганской области.

Украинские военные заявили, что ПВО сбили российский самолет на востоке Украины, — сообщает Reuters.

CNN сообщает, что танки со стороны Беларуси перешли украинскую границу.

Карта российских ударов по Украине, распространяемая украинскими телеграм-каналами

Официальное заявление Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы. Воздушные Силы отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности". https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257823243197428&show_text=true&width=500

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Россия обстреливает центры военного управления и аэродромы в разных регионах Украины.

Погранслужба Украины сообщила об атаке российский войскПогранслужба Украины распространила сообщение о вторжении российских войск с территории России и Беларуси:"Государственная граница подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ.Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь была подвержена атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Нападения на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с использованием артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, нападение происходит со стороны временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.Относительно ранений среди защитников границы информация уточняется"https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283266300578914&show_text=true&width=500

Сирена в центре Киева.

Горит аэропорт а Херсоне.

Росавиация сообщила о приостановке работы российских аэропортов на юге РоссииПресс-служба Росавиации объявила о закрытии аэропортов юга России до начала марта."В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены", - сообщила Росавиация.До утра 2 марта приостановлена работа аэропортов Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и крымского Симферополя.Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим приезжать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует узнавать на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

В Киеве звучат сирены воздушной тревогиВ прямом эфире CNN из центра Киева звучит сирена воздушной тревоги.Корреспондент канала отмечает, что на данный момент сложно сказать, идет ли речь о реальной угрозе ударов или власти города решили протестировать систему оповещения.На телеканале "Украина24" сообщают об очередях на автозаправках и пробках на выезде из города.

Заявление британского премьера Джонсона о нападении России"Я потрясён ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги.Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину.Великобритания и наши союзники ответят решительно".https://twitter.com/BorisJohnson/status/1496709938973917186?ref_src=twsrc%5Etfw

Харьков. Взрывы в районе военной части в Чугуево.

Мэр Киева Виталий Кличко просит жителей не паниковатьМэр Киева Виталий Кличкой обратился к жителям украинской столицы:"Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти находятся в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!".

Обращение президента Украины Владимира ЗеленскогоУважаемые граждане Украины!Сегодня утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе.Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства.Минуту назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали собирать международную поддержку.Сегодня от вас, от каждого из вас, нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины. Вскоре я опять выйду на связь. Без паники.Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы – Украина. Слава Украине!

МВД Украины подтверждает: Россия наносит ракетные ударыМВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты."Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

В "ЛНР" пишут о том, что приступают к штурму города Счастье. "ДНР" тоже заявляет, что перешла в наступление по всей линии фронта. Жители Василькова рассказывают, что из-за взрывов сидят в подвалах. Раньше проходила информация, что Россия разбомбила аэродром в Василькове.

Генсек ООН - Москве: Верните войска, чтобы не случилась худшая с начала века война в ЕвропеГенсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее самым печальным моментом в его карьере на посту главы организации и призвал Москву вернуть войска, чтобы не позволить случиться "худшей с начала века войне в Европе".Буквально несколько часов назад Антониу Гутерриш, до того, как стало известно о "спецоперации на Донбассе" обратился с личным призывом к Владимиру Путину с просьбой дать миру шанс и не нападать на Украину.

Сообщение президента Украины Владимира Зеленского

СNN: сотни человек пострадали из-за ударовСи-эн-эн со ссылкой на свой контакт в украинском МВД сообщает о "сотнях пострадавших" из-за ракетных ударов, которые сегодня фиксируют в разных частях Украины.Корреспондент канала Мэттью Чэнс говорит, что пока неясно, сколько из этих людей ранены, а сколько погибли

Минобороны РФ заявило, что российские вооружённые силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артилерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, утверждает Минобороны РФ.

В Азовском море и в Одессе проходит десантная операция силами Черноморского флота РФ, сообщает Reuters.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщает: "По территории Украины уже выпущены тысячи ракет и снарядов"

США и их союзники в четверг намерены ввести полномасштабные санкции в отношении РоссииОб этом сообщил в "Твиттере" журналист телекомпании Си-эн-эн, ссылаясь на представителя американской администрации."США и союзники планируют в четверг ввести полномасштабные санкции, которые обсуждались в течение последних нескольких недель", - заявил журналист

В Белгороде отменяют занятия в школахГубернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков объявил, что во всех районах региона, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах будут отменены."Правительство работает в штатном режиме, все службы на местах. Все предприятия, в первую очередь энергоснабжения, работают в штатном режиме", - написал он в своем "Инстаграме".

Речь Путина о начале вторжения в Украину была записана ещё 21 февраля, утверждает телеграм-канал NEXTA Live со ссылкой на метаданные файла.

Украина закрыла воздушное пространство"Украэрорух" (государственное предприятие, обслуживающее воздушное движение на Украине) объявило, что небо над страной закрыто:"Из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации, согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положению об использовании воздушного пространства Украины, приняты срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства".

Что известно о боевых действиях в Украине на 6.30. Украинские СМИ сообщают о том, что российские войска перешли границу в районе Харькова. Сообщается о захвате нескольких блок-постов на украинско-российской границе в Сумской области. Ранним утром взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне и Мариуполе. Сообщается о взрывах в районе аэропорта “Борисполь“. Телеграм-каналы пишут об уничтожении военных складов в Сватове Луганской области и уничтожении военного объекта под Днепропетровском. Есть информация о начале морской операции с высадкой десанта в Одессе (не подтверждено).

Мэр Борисполя (город под Киевом, в этом городе находится Международный аэропорт "Борисполь" (Киев)) Владимир Борисенко вышел в эфир в Facebook. Он сообщил, что взрывы в районе аэропорта Борисполь, которые слышны рано утром, были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам. Вероятно, это российские беспилотники.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко говорит, что Россия ведет ракетные удары по командным пунктам, аэродромам и военным складам в Харькове, Киеве и Днепре. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4862833270470148&show_text=true&width=500

Евроконтроль рекомендует авиакомпаниям не использовать небо УкраиныГлава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (также известна как Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Украины в связи с "вероятной военной активностью", о которой предупредила Россия.https://twitter.com/eurocontrolDG/status/1496678871428653057?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава НАТО: Союзники встретятся, чтобы обсудить меры по противодействию агрессии РоссииГлава НАТО Йенс Столтенберг осудил "безрассудное и неспровоцированное нападение" России на Украину.Он заявил, что партнеры по альянсу встретятся, чтобы обсудить ответные действия.Столтенберг сказал, что НАТО сделает все, чтобы защитить всех союзников и поддержать народ Украины в это ужасное время.

Генсек ООН призвал Москву вернуть войска и не позволить худшую с начала века войну в Европе.

Российская биржа открылась обваломИндекс Московской биржи сразу после открытия торгов обвалился более чем на 10%.Падает и курс рубля: доллар торгуется выше 84 рублей, евро – выше 95

В Харькове сообщают об отключении многих провайдеров интернета. Также в городе местами пропала вода. На улицах много народа, много машин с донецкими и луганскими номерами, которые, видимо, спешно выехали из этих областей."Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны Украины пишет о высадке десанта РФ на черноморском побережье Украины.

Представитель России в ООН: "Это не война. Это спецоперация на Донбассе"Прямо сейчас в Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором представители стран обсуждают возможности решения конфликта вокруг Украины.Заявление президента России Владимира Путина о фактическом начале войны с Украиной произошло во время заседания.Представитель России в ООН Василий Небензя так прокомментировал то, что сейчас происходит: "Это не война. Это спецоперация на Донбассе".

Посол Великобритании на Украине: происходит неспровоцированное нападение на мирную страну"Сейчас происходит совершенно ни чем не вызванное нападение на мирную страну. Я в ужасе. То, что вы готовились и думали об этой возможности в течение недель и месяцев, не означает, что это не шокирует, когда происходит на самом деле", - написала посол Соединенного Королевства на Украине Мелинда Симмонс в "Твиттере".https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1496689830763409409?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава МИД Украины: Путин развязал войну с Украиной "Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - пишет в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496695282293161987?ref_src=twsrc%5Etfw

Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Минобороны Украины пока не комментируют того, что происходит. Сирен тревоги в Киеве нет, пишет Strana.news.

Президент США: "Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания"Заявление президента США Джо Байдена после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции на Донбассе"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания.Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом.Мир призовет Россию к ответу. Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины.

Пользователи соцсетей сообщают о будто бы начавшейся десантной операции российского Черноморского флота на украинского берегу Азовского моря. Оперативно найти подтверждения или опровержения этой информации пока не представляется возможным; нет и подробностей: где высаживается десант, если он высаживается - в районе Мариуполя, Бердянска (два основных украинских порта в этом регионе) или где-либо еще, какими силами и т.д.

Украинский блог "Мілітарний" ("военный") сообщает об атаке на украинский пограничный пункт Каланчак на возле разделительной линии с Крымом.

СМИ и источники в соцсетях сообщают о звуках взрывов в Киеве, Харькове, Мариуполе (побережье Азовского моря), Николаеве и Херсоне близ Крыма, в Краматорске у линии фронта с ЛНР-ДНР, а также в Одессе.

"Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", - сказал Путин в телеобращении, которое ранним утром в четверг транслировали российские телеканалы."Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - отметил он. Он также пригрозил "сокрушительными ответом" тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне. "Теперь несколько очень важных слов до тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события: кто бы ни пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан", - подчеркнул Путин.

"Принято решение о специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация", - заявил Путин. По его словам, вся ответственность за кровопролитие "лежит на совести украинского режима".

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о начале военной спецоперации в Украине.