ОНЛАЙН. Российско-украинская война: Европа не спешит отказываться от импорта российских энергоносителей

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 11 марта

Взрывы в Луцке и ДнепреУкраинские каналы сообщают о взрывах в двух тыловых городах: Луцке на западе Украины и в Днепре в центре страны.В Луцке, как сообщают местные пользователи, удар (по всей видимости, ракетами) нанесен по местному аэродрому.https://twitter.com/true_dadi/status/1502132304000565248

Российские дипломаты считают экстремизмом решение "Фейсбука" не блокировать угрозы российским военнымРоссийское посольство в США считает "экстремистской деятельностью" решение "Фейсбука" снять блокировку языка ненависти в отношении российских военных, Владимира Путина и Александра Лукашенко."Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности", - заявляют российские дипломаты в Telegram-канале.В Meta, говоря о своем решении частично разрешить т.н. "язык ненависти", приводили в пример фразу "смерть российским оккупантам". Там отдельно подчеркнули, что посты с угрозами в адрес мирных россиян будут блокироваться как и прежде.

Air Astana прекращает летать в РоссиюКазахская авиакомпания Air Astana только что объявила, что прекращает летать в Россию.Компания "с искренним сожалением" объясняет, что дело в том, что страховые компании отменили действие страховок на полеты в российском воздушном пространстве.https://twitter.com/airastana/status/1502126227196370948

В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия УкраиныСтраны Евросоюза будут и впредь оказывать украинским беженцам "гуманитарную, медицинскую и финансовую" помощь, говорится в заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу, 11 марта.Государства ЕС пообещали также "оказать поддержку в восстановлении демократической Украины" после завершения войны. В документе отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом. "Украина принадлежит к нашей европейской семье", - сказано в заявлении.При этом оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. "Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления", - заявил он. "Мы не должны давать украинцам ощущение, будто сейчас все случится со дня на день", - добавил его люксембургский коллега Ксавье Беттель.ЕС готов принять новые санкции против РоссииСтраны Евросоюза выразили готовность и дальше увеличивать давление на Россию и Беларусь. "Мы уже приняли значительные санкции и по-прежнему готовы быстро принять дальнейшие штрафные меры", - говорится в итоговом коммюнике.Конкретные меры не называются. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что последствия санкций Евросоюза для самих европейцев должны оставаться "по возможности незначительными". "Этого курса мы намерены придерживаться и впредь", - заявил он.В то же время премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал в ходе встречи к немедленному отказу от импорта российских энергоносителей, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина "сесть за стол переговоров".Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в этой связи: "Нам необходимо диверсифицировать поставщиков, в значительной мере переключившись на СПГ. И нам нужно повысить долю возобновляемой энергии". На данный момент 40% газа в ЕС поставляется из России, в Германии этот показатель еще выше - 55%.https://twitter.com/vonderleyen/status/1502003342582628356?ref_src=twsrc%5Etfw

Сенат США утвердил пакет помощи Украине объемом 13,6 млрд долларовСенат США утвердил пакет помощи Украине объемом 13,6 млрд долларов.Эти ассигнования входят в общий полугодовой федеральный бюджет размером 1,5 триллиона долларов.6,5 млрд из 13,6 млрд долларов получит Пентагон на военную помощь Украине, остальное - другие ведомства на экономическую и гуманитарную помощь.Накануне этот бюджет вместе с помощью Украине утвердила нижняя палата парламента США.

Байден предложит Конгрессу отменить "нормальные торговые отношения" с РоссиейПрезидент США Джо Байден в пятницу предложит Конгрессу отменить нормальные торговые отношения с Россией, что позволит повышать тарифы на импорт из этой страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.Лишить Россию статуса страны, с которой США поддерживают "постоянные нормальные торговые отношения", по закону может именно Конгресс. Как отмечает агентство, за это решение готовы голосовать обе партии.Во вторник Байден объявил эмбарго на импорт российских нефти и газа.

"Твиттер" начал помечать контент от белорусских государственных СМИ и их начальниковСоцсеть "Твиттер" начала помечать посты белорусских государственных медиаструктур и их топ-менеджеров.Помечается контент от 15 связанных с правительством аккаунтов. Самый популярный из них - государственное агентство "Белта", но у него всего 37 тыс. подписчиков.К российским государственным СМИ такие меры применены уже давно. "Твиттер" в России заблокирован, что не мешает чиновникам им пользоваться. Глава RT Маргарита Симонян, например, регулярно пишет посты.В "Белте" решение соцсети пока не комментировали. На постах "Белты" соответствующая пометка уже появилась.https://twitter.com/beltanews/status/1501963602173038593

Виновные в войне будут наказаны - ЕвросоюзЛидеры стран Евросоюза заявили, что виновные в развязывании войны против Украины будут наказаны, и приветствовал решение Международного уголовного суда начать расследование."Россия и ее сообщница Беларусь несут всю полноту ответственности за эту агрессию, и виновные ответят за их преступления, в том числе неизбирательные удары по граждансскому населению и гражданским объектам. В этой связи мы приветствуем решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование", - говорится в заявлении неформального саммита Евросоюза.Привлечь Путина за военные преступления - это, однако, непростая задача, как пишет Би-би-си.В заявлении, которое лидеры стран ЕС приняли в ночь на пятницу после многочасовой дискуссии, говорится, что Евросоюз, не дожидаясь результатов рассмотрения Еврокомиссией официальной заявки Украины о вступлении в ЕС, будет быстро укреплять связи Евросоюза и Украины.Этот пункт особо отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщая в "Твиттере" о заявлении лидеров ЕС.ЕС также обещает политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украины, заверяет, что всеми силами поможет в восстановлении демократической Украины после войны."Мы готовы наращивать давление на Россию и Беларусь Мы уже ввели серьезные санкции и готовы быстро вводить новые", - говорится в заявлении.https://twitter.com/eucopresident/status/1502105626624901141

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег британских солдат от участия в войне в Украине. Военнослужащих, которые самовольно поедут в Украину воевать против России, на родине ждет военный трибунал, объяснил глава правительства.

Госдепартамент США: Украине нужны не боевые самолеты, а зенитно-ракетные комплексыУкраине для войны с Россией в первую очередь нужны не боевые самолеты, а зенитно-ракетные комплексы, считают в Госдепартаменте США. "Самолеты - не то, что в первую очередь нужно нашим украинским партнерам", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Они являются "не лучшим средством" против ракет и артиллерии, на которые приходится существенная часть разрушений в Украине, объяснили в Госдепе. Прайс пообещал, что США продолжат снабжать Киев системами класса "земля-воздух".

В Северной Европе тексты СМИ о войне в Украине переводят на русскийКрупнейшие газеты Дании, Финляндии и Швеции - Politiken, Helsingin Sanomat и Dagens Nyheter - начали переводить на русский язык материалы, касающиеся тем вокруг войны России и Украины. Они объяснили это ответом на попытки властей РФ скрыть правду от россиян. "Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители, а миллионы украинцев были вынуждены бежать из своей страны", - сказано в заявлении изданий.

Сотрудники полка полиции особого назначения застрелили в украинской столице бывшего заместителя начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве Дмитрия Демьяненко, сообщает ряд украинских СМИ. Правоохранители принудительно остановили на одном из блокпостов автомобиль Toyota Camry, из которого по полицейским открыли стрельбу. Полиция открыла ответный огонь по транспортному средству, в котором, по данным СМИ, находился Демьяненко.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится в Москве с целью провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о войне с Украиной, сообщили онлайн-издание Politico, газета Bild и агентство dpa. По информации dpa, первая встреча Шрёдера и Путина состоялась 10 марта, о возможных дальнейших контактах пока неизвестно. В свою очередь, федеральное правительство ФРГ ранее заявило, что поездка экс-канцлера не была согласована с официальным Берлином. Нынешний глава правительства Олаф Шольц отказался от комментариев в кулуарах неформального саммита ЕС.

Красный Крест: Проблемы со снабжением продуктами в МариуполеВ Мариуполе складывается напряженная обстановка со снабжением продовольствием и медикаментами, сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК). Все магазины и аптеки осажденного города были разграблены несколькими днями ранее назад, у многих жителей нет воды для питья, заявил сотрудник организации, сам находящийся в Мариуполе.https://twitter.com/ICRC_ua/status/1501957296208990209

ООН: С начала войны в Украине погибли 549 мирных жителейВ Украине с момента военного вторжения России погибли 549 мирных жителей, еще 957 получили ранения. Такие данные приводит управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR). Так, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 123 смерти, в том числе 24 на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В других областях Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), находящихся под контролем украинских властей, погибли 426 человек. В большинстве случаев гибель была вызвана обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами, отметили в управлении. В OHCHR уверены, что фактическое число жертв еще выше.

Видео: удары ВСУ по российским танкамВ четверг в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлены удары с воздуха по российской танковой колонне.Би-би-си смогла верифицировать подлинность этого видео, а также подтвердить, что на нем видны окрестности города Бровары, лежащего к северо-востоку от Киева.Видеозапись сопровождается предположительно перехватом радиообмена между российским офицером, использующим позывной Нитро, и его командованием, которому тот докладывает, что колонна попала в засаду.Он сообщает об "очень больших потерях", а также о гибели командира полка.По его словам, колонна подверглась удару артиллерии, танков, дронов, а также турецкого беспилотника "Байрактар".Предупреждение: видео содержит кадры, которые могут показаться жестокими.

Maxar: огромная колонна российской техники под Киевом рассосаласьИз спутниковых снимков, опубликованных компанией Maxar, следует, что 64-километровая российская колонна под Киевом, о которой писали несколько дней, в значительной мере рассосалась.На снимках видно, что техника из некоторых частей колонны рассредоточена, в частности, в лесополосах неподалеку от сел Лубянка и Озера Бородянского района Киевской области.Гигантская и фактически стоявшая на месте колонна из бронетехники, артиллерии, мобильных средств ПВО и грузовиков стояла несколько дней на пути к Киеву от Чернобыля, на северо-запад от украинской столицы. В какой мере украинская армия смогла использовать этот логистический кошмар противника, не известно.Этот снимок сделан около 11 часов утра в четверг.

Facebook и Instagram частично разрешат язык ненависти в связи с войнойКомпания Meta, управляющая "Фейсбуком" и "Инстаграмом" временно и локально снимает ограничения в отношении языка ненависти в связи с войной между Россией и Украиной.В качестве примера высказывания, которое раньше было запрещено, а теперь разрешено, компания приводит фразу "смерть российским оккупантам".В Meta тем не менее обещают блокировать призывы к насилию относительно россиян в целом.Также в некоторых странах разрешат посты с пожеланиями смерти российскому и белорусскому президентам.Эта политика предположительно будет действовать в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

Эвакуация в четверг: вывезти удалось более 40 тыс. человекВ четверг из городов Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм, удалось вывести около 40 тыс. человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении."Одной из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров - Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей, дать им безопасность - в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове", сказал он.Российская сторона пообещала соблюдать "режим тишины" и в пятницу, начиная с 10 сутра.Тяжелой остается ситуация в Мариуполе, куда украинцам не удается доставить гуманитарный груз - воду и медикаменты. Город находится в окружении и под обстрелом уже несколько дней.

Россия созвала Совбез ООН обсудить "военные лаборатории" на УкраинеРоссия продолжает продвигать свои обвинения в адрес США и Украины в создании "военных биологических лабораторий" на украинской территории: в пятницу по инициативе России этот вопрос обсудит Совет безопасности ООН.Эти обвинения отвергли и США, и Украина."Они обвиняют нас... Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других", - сказал в четверг президент Украины Владимир Зеленский.Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский объявил через "Твиттер", что Россия попросила провести заседание Совбеза "чтобы обсудить деятельность в военно-биологической области на территории Украины".Обвинения в создании авмериканцами военных биологических лабораторий на Украине звучат в России уже несколько лет. На днях о них вспомнило министерство обороны России, объявив, что будто бы нашло подтверждающие их документы, затем эти обвинения подхватили МИД и другие российские ведомства.Высокопоставленный представитель американской военной разведки в четверг сказал журналистам, что США начиная с 2005 года вложили около 200 млн долларов в уничтожение на Украине остатков советской программы биологического оружия. Американских военных биологических лабораторий нет ни на Украине, ни в какой-либо другой стране мира, - сказал журналистам представитель разведки.

ВВС Украины утверждают, что за сутки были подбиты 10 российских самолетовВВС Украины в очередном отчете утверждают, что за сутки в разных местах страны были сбиты или подбиты 10 российских самолетов.Как пишет командование Воздушных сил Украины, четыре самолета сбили или подбили зенитчики, четыре - летчики, два - сухопутные подразделения.Командование Воздушных сил своим отчетом уверяет, что украинская боевая авиация жива и действует: согласно отчету, 10 марта самолеты и вертолеты уничтожили две колонны противника."По предварительным данным, это - целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники", - пишут украинские военные.Разные стороны и наблюдатели оценивают потери в конфликте по-разному. Оперативно проверить их утверждения чаще всего невозможно.https://www.facebook.com/kpszsu/videos/4922562044504541/&show_text=0&width=560

Музей Яд Вашем "приостановил" отношения с АбрамовичемОдин из ключевых центров памяти жертв Холокоста, иерусалимский музей Яд Вашем, объявил о "приостановке" отношений с российским олигархом и гражданином Израиля Романом Абрамовичем.В заявлении музея говорится, что его "стратегическое партнерство" с Абрамовичем приостанавливается "ввиду недавних событий".Абрамович получил израильское гражданство четыре года назад, и успел обзавестись репутацией мецената - буквально перед вторжением России на Украину Яд Вашем объявил, что Абрамович пожертвовал музею "восьмизначную сумму". Имелась в виду сумма не меньше трех миллионов долларов.Председатель музея был среди подписавших письмо американскому послу с просьбой не подвергать Абрамовича санкциям.

Пентагон: российские силы в 15 км от КиеваВ Пентагоне сообщают, что российские силы, пробивающиеся к Киеву, за последние 24 часа продвинулись примерно на пять километров.Российская армия наступает на город двумя группировками - с северо-запада и востока. Первая из них находится на расстоянии 15 км от центра Киева - то есть, подошла вплотную к окраине города. Наступающая с востока группировка подошла на 40 км.Чернигов, по словам чиновника, теперь находится в окружении.Британское министерство обороны днем писало, что российские силы отвлекают силы на окружение городов, поэтому группировки, ведущие наступление, постоянно уменьшаются.

Зеленский обвинил Россию в срыве эвакуации из МариуполяВ своем очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в четверг проходила эвакуация из городов, которые обстреливает российские войска. Мариуполь и Волноваха, по его словам, "остаются полностью заблокированы"."С учетом работы гуманитарных коридоров в предыдущие два дня мы уже эвакуировали около ста тысяч человек. Но… Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что нужно было для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. (...) У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, обстреливать.Сегодня они разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием и было то место, где собирались мариупольцы на эвакуацию. Это откровенный террор. Вызывающий террор. От опытных террористов. Мир должен это знать. Должен признать это. Мы все имеем дело с государством-террористом. Но что бы там ни было, мы будем стараться! Постоянно! Мы продолжим попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются люди.Оккупанты делают все, чтобы обмануть наших людей в осажденных городах. Они блокируют связь. Не дают узнать информацию. Государство делает все, чтобы помочь нашему городу. Все, чтобы сказать мариупольцам: мы боремся. И не оставим этой борьбы. Поэтому если вы можете говорить с мариупольцами, писать мариупольцам, распространяйте правду. Напоминайте им, что Украина – всем сердцем с ними. И делает все, чтобы прекратилась пытка города".

Пентагон: заявления России о билогическом оружии могут быть подготовкой для "более агрессивных действий"Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что утверждения России о том, что в Украине производят биологическое и химическое оружие, могут свидетельствовать о том, что Россия готовит какой-то предлог для более агрессивных действий."Потенциально это может означать, что Россия может устроить провокацию для того, чтобы обвинить в нем Украину или даже США", - заявил чиновник.В Пентагоне также заявили, что американских лабораторий министерства обороны по производству биологического оружия нет ни в Украине, ни где-либо еще в мире.

Главное по итогам четверга, 10 марта- США заявили, что российские войска окружили множество украинских городов и повредили критически важные для жизнеобеспечения объекты инфраструктуры. В Мариуполе, предупредил Международный комитет Красного Креста, заканчиваются запасы продовольствия.- По данным ООН в Украине с начала войны погибли 549 мирных жителей.- Россия заявила, что откроет гуманитарные коридоры между Украиной и Россией.- Переговоры между министрами иностранных дел России и Украины в Турции завершились без особого прогресса. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит большой вероятности того, что переговоры приведут к прекращению огня в ближайшее время.- Правительства США и Великобритании вновь выразили обеспокоенность тем, что Россия может применить химическое или биологическое оружие.- Экономические эксперты прогнозируют, что экономика России сократится на 15% из-за санкций.- Из России продолжился исход компаний: в четверг о приостановке работы заявили Mars, Walt Disney, Sony и Universal Music