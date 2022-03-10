ОНЛАЙН. Российско-украинская война: Евросоюз объявит о планах избавиться от зависимости от российских нефти, газа и угля

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 10 марта

В публичных заявлениях китайские официальные лица озвучивают нейтральную позицию в отношении войны в Украине, однако большая часть СМИ КНР, освещающих войну, рассказывает версию событий, ориентированную на позицию РФ, сообщает CNN, проанализировав сообщения в китайских медиа.Американский канал отмечает, что в китайских СМИ вторжение РФ в Украину называют "специальной военной операцией". Кроме того, по версии национальной китайской телекомпании CCTV, США могут финансировать программу создания биологического оружия в Украине, а президент России Владимир Путин — "жертв, защищающая "осажденную РФ"."Крупные государственные новостные агентства в основном повторяют статьи российских государственных СМИ или информацию от российских официальных лиц", - резюмирует CNN.

Китайские компании Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию минимум в два раза, сообщает Financial Times.

Американский производитель сельхозтехники John Deere приостановил поставки в Россию и Беларусь. Компания выпускает тракторы, сеялки, комбайны, а также оборудование для лесозаготовок, дорожного строительства и других отраслей.

Украинская армия контратаковала под Киевом Ночь под Киевом была сложной, но все же украинская армия провела контратаку, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Суспiльне". "Мы подбили пять танков. Утром у Киева, на западной окраине, слышны были артиллерийские удары. Сейчас там происходят бои. Пока более подробной информации нет", - сказал Денисенко.

Google ограничивает работу магазина приложений Google Play в России. Скачать можно будет только бесплатные приложения.

Канада шлет Украине оружие и снаряжение на 50 млн долларовМинистр обороны Канады Анита Ананд сообщает, что Канада пошлет Украине оружие и военное снаряжение на 50 млн долларов, в том числе канадские камеры, которые стоят на военных дронах.https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1501725316351414274

Министр торговли США: у санкций против РФ нет срока действияМинистр торговли США Джина Раймондо заявила в среду, что экспортный контроль, который США и их союзники ввели против России в ответ на вторжение в Украину, "не имеет срока действия", сообщает CNN. "Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", - сказала Раймондо, добавив, что администрация Байдена готова соблюдать меры, направленные на причинение экономической боли России "до тех пор, пока это необходимо"."Срока действия нет. Мы хотим выиграть, и наши союзники тоже", – сказала министр.

ГСЧС Украины: российский снаряд разрушил частный дом в Харьковской области, погибли две женщины и двое детей, пятилетняя девочка выжилаГосударственная служба чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) сообщает, что в четверг ночью в результате обстрела небольшого села Слобожанское (Изюмский район Харьковской области) российский снаряд разрушил частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и двое детей. Пятилетнюю девочку удалось спасти, она получила травмы и была госпитализирована. Поисковые работы продолжаются.Также сообщается о пожаре и разрушениях в торговом центре в Харькове."Враг с новой силой, особенно этой ночью, проводил обстрелы и воздушные бомбардировки различных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области.Так, в 22:46 поступило сообщение о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky в центре города Харькова. К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения. На 4-м и техническом этажах, а также на кровле горели конструктивные элементы и отделки. Площадь пожара составила около 100 кв м. В 03:00 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших не было".https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/329700355864527&show_text=true&width=500

После сокрушительного удара россиян по его родному городу Мархаловка (Киевская область) мужчина потерял жену, дочь, двух зятей и свекровь. В разрушенном доме выжил только кот, пишет агентство "Униан".

Из Волновахи эвакуировали четыре тысячи человекГосударственная служба чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) сообщает, что из городка Волноваха и окружающих сел за последнюю неделю эвакуированы 3972 человека, в том числе 143 - за последние сутки.Волноваха - городок между Донецком и Мариуполем. С самого начала войны он частично осажден и обстреливается российскими войсками и формированиями самопровозглашенной ДНР.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/329677105866852&show_text=true&width=500

Пивоваренная компания Carlsberg приостановила производство и продажи в России. Заводы "Балтика" (входят в Carlsberg) будут теперь управляться как отдельный бизнес.

ISW: новая операция по окружению и штурму Киева началасьАмериканский Институт изучения войны (ISW) в ночь с 9 на 10 марта опубликовал свежий отчет о боевых боевых действий в Украине. По данным института, российская операция по продолжению окружения и штурма Киева, вероятно, уже началась, хотя и в меньшем масштабе и более разрозненно, чем ожидалось.Сообщается, что аналог российской усиленной бригады пытался продвинуться к Киеву через его западную окраину и не добился большого прогресса. Небольшие группы продолжили медленно укрепляться и постепенно расширять окружение к юго-западу от столицы."Российские войска на восточных подступах к Киеву остаются в затишье, вероятно, потому, что русские сосредоточены на обеспечении безопасности длинных путей сообщения, идущих к этим окраинам от российских баз вокруг Сум и Чернигова, перед лицом умелого и решительного преследования этих линий со стороны Украины. Битва за Киев, скорее всего, останется затяжной, если русские не смогут начать более концентрированную и последовательную атаку, чем они до сих пор демонстрировали способность проводить", - говорится в сообщении.По наблюдениям института, российские военные явно изо всех сил пытаются мобилизовать резерв живой силы, чтобы компенсировать потери и пополнить новые подразделения."Кремль признал, что призывники впервые воевали в Украине (в нарушение российского законодательства) 9 марта. Кремль заявляет, что российские военные судебные органы, как сообщается, начнут расследование этой практики и накажут виновных", - сообщает институт.

РФ разрабатывает план по национализации имущества покидающих страну иностранных компанийРоссийские власти разработали механизм по вводу временного управления российским имуществом уходящих из России компаний. Он изложен в законопроекте "О внешней администрации по управлению организацией". В "Единой России" документ назвали "первым шагом к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок". В Минэкономразвития РФ считают, что он должен стимулировать иностранные компании остаться в России, пишет The Bell. Функции внешней администрации, как следует из законопроекта, будут выполнять представители госкорпорации ВЭБ.РФ (для нефинансовых организаций) или АСВ (для финансовых). Главной задачей внешней администрации будет создание новой организации на базе существующей — через процедуру банкротства. Акции нового общества должны быть выставлены на торги, а старое будет ликвидировано.

Оперативная информация от Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 10 марта по поводу российского вторжения✅Силы обороны Украины сдерживают наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Идет круговая оборона города Мариуполя.✅Вместе с тем, продолжается прикрытие госграницы с Республикой Беларусь.✅Украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.✅Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника.✅Осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).✅В течение последних двух суток уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.✅Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269017235411362&show_text=true&width=500

Итальянская нефтегазовая группа Eni приостановила заключение новых контрактов на закупку нефти и нефтепродуктов из России, говорится в заявлении пресс-службы компании.

Японский производитель копировального оборудования Epson объявил, что на фоне российского вторжения в Украину прекращает экспорт товаров в Россию и Беларусь. Компания также направит пострадавшим в ходе войны миллион долларов через ООН и Красный Крест.

Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Отмечается, что исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования. Помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около 0,5% от общей выручки корпорации, сообщается в пресс-релизе компании. Агентство Kyodo отмечает, что украинские власти направили письмо в адрес руководства Hitachi с просьбой остановить деятельность в РФ из-за войны в Украине.

Американский астронавт отказался от медали, врученной президентом РФАмериканский астронавт Скотт Келли решил вернуть его медаль "За заслуги в освоении космоса" России – просит, чтобы медаль была отдана российской матери, чей сын погиб на войне в Украине, написал он в Twitter.В 2011 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев вручил медаль Келли."Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль "За заслуги в освоении космоса", которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи", - сообщил астронавт.https://twitter.com/StationCDRKelly/status/1501561522169868293

Евросоюз объявит о планах избавиться от зависимости от российских нефти, газа и угляЛидеры стран Европейского союза объявят на начинающемся сегодня саммите, что ЕС как можно скорее избавится от зависимости от российских нефти, газа и угля.Об этом говорится в проекте резолюции саммита, который цитируют мировые агентства. Кроме того, ЕС собирается увеличить расходы на оборону."Агрессия России против Украины стала тектоническим сдвигом в истории Европы [...] мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасноть и предпринять решительные шаги в сторону укрепления суверенитета Европы, уменьшения нашей зависимости и формирования новой модели роста и инвестиций к 2030 году", - говорится в проекте резолюции саммита ЕС.О каких-либо сроках в проекте не говорится, поскольку разные страны в разной степени зависят от российских энерггоносителей, и, соответственно, им понадобится разное время, чтобы найти им замену.Как отмечает агентство Reuters, Россия поставляет в ЕС почти половину потребляемого им угля, больше 40% газа и больше четверти нефти, а больше всех от российских поставок зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия."Но Европейская комиссия, - пишет агентство, - считает, что ЕС в целом может сократить импорт газа из России на две трети уже в этом году, если диверсифицирует источники поставок, инвестирует в энергетику на возобновляемых источниках и повысит энергоэффективность зданий".

МАГАТЭ потеряло контроль над ядерным материалом на двух украинских АЭСДанные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской и Запорожской атомных элекстростанциях перестали поступать в МАГАТЭ. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии в Твитере, передает Укринформ. "В МАГАТЭ перестали поступать данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность по поводу внезапного прекращения поступления таких данных в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене с этих двух объектов, на которых находится большое количество ядерного материала в виде отработавшего или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов.Как отмечается, причину сбоя в передаче данных по гарантиям не удалось оперативно установить. При этом продолжают поступать соответствующие данные с других ядерных объектов на Украине, в том числе с трех других атомных электростанций.«Дистанционная передача данных с оборудования МАГАТЭ для целей гарантий, расположенного на ядерных объектах по всему миру, представляет собой важный компонент осуществления гарантий как на Украине, так и в других странах мира. Такие системы установлены на нескольких объектах на территории Украины, в том числе на всех атомных электростанциях. Они позволяют нам осуществлять контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах в отсутствие наших инспекторов» , — отметил генеральный директор.По его словам, несмотря на наличие технических средств, обеспечивающих локальное хранение данных, существует неопределенность в отношении емкости хранилища и рабочего состояния систем мониторинга.Что касается состояния эксплуатируемых на Украине атомных электростанций, регулирующий орган сообщил, что из 15 находящихся в стране энергоблоков продолжают работать 8, в том числе 2 на Запорожской АЭС. Уровни излучения на площадках остаются в норме, отметил Гросси.https://twitter.com/iaeaorg/status/1501706264153182209

От ночных обстрелов в городе Сумской области погибли три человекаВ Тростянце (город в Сумской области Украины) в результате артиллерийских обстрелов 9 марта погибли три человека, в том числе несовершеннолетний парень. Об этом сообщил в Телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий."Артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень", - говорится в сообщении.Руководитель обладминистрации отметил, что после обстрелов в городе долго бушевали пожары. Дороги по направлению Сум и Тростянца непроездные в связи с движением колонн вражеской техники.

Один из крупнейших мировых производителей строительной, горнодобывающей и другой техники – американская компания Caterpillar объявила о сворачивании своей бизнес-деятельности на территории россии, а также о выделении более $1 млн на разрешение гуманитарного кризиса в Украине. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании.

Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой ЛенинградаГосударственный секретарь США Энтони Блинкен провел аналогию между блокадой фашистами Ленинграда во время Второй мировой войны и тем, что сейчас творят кремлевские власти с украинским Мариуполем.Соответствующее сообщение он разместил в Твиттере, передает Укринформ."Каждый россиянин знал о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал глава Госдепартамента.https://twitter.com/SecBlinken/status/1501674484197208064

Палата представителей США одобрила помощь Украине на 13,6 млрд долларовНижняя палата американского Конгресса одобрила предоставление Украине 13,6 млрд. долларов финансовой помощи.Около 6,5 млрд из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь.Эта помощь - часть законопроекта о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год. Своевременное одобрение бюджета поможет правительству США избежать очередного "шатдауна" - временного прекращеия работы всех правительственных структур.В Сенате по проекту бюджета еще не голосовали, но ожидается, что он будет одобрен."Смелый, свободолюбивый народ Украины и наши союзники в регионе получат срочно нужные им инвестиции для борьбы с Владимиром Путиным и незаконным и аморальным российским вторжением", - прокомментировала законопроект спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Эвакуация из Сум в четверг продолжитсяЭвакуация мирного населения из осажденного российскими военными города Сумы и двух близлежащих приграничных городков в четверг продолжится. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.По словам Живицкого, стороны договорились, что с девяти утра в четверг будет снова объявлен "режим тишины", и начнется эвакуация в Полтаву из Сум, а также из городов Краснополье и Тростянец.Это будет уже третий день эвакуации из Сум.

С начала вторжения Россия выпустила 710 ракет по Украине - CNNРоссия с начала военного вторжения выпустила по меньшей мере 710 ракет по Украине, почти все - по объектам в восточной части страны, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.Кроме того, российские силы стали ближе к Харькову и Николаеву. Отмечается, что войска РФ продвинулись на 20 км и уже находятся возле Харькова. Кроме того, они уже примерно в 15 км к северу от Николаева. В то же время не было замечено значительных передвижений российских сил в направлении Киева или Чернигова, хотя возле Чернигова продолжаются значительные боевые действия.

ООН: Более 500 гражданских украинцев погибли с начала войны По состоянию на 8 марта среди гражданских в Украине – 1424 жертвы нападения России, среди которых – 516 убитых, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. "В период с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 8 марта 2022 г. (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 1424 жертв среди гражданского населения в стране: 516 убитых и 908 раненых".В частности, УВКПЧ ООН уточняет:516 убитых (98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, чей пол пока неизвестен)908 раненых (78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, чей пол пока неизвестен).Относительно географии пострадавших ООН сообщает:- Донецкая и Луганская области: 573 пострадавших (111 убитых и 462 раненых)- Контролируемая правительством территория: 436 пострадавших (87 убитых и 349 раненых)- Территория, подконтрольная самопровозглашенным "республикам": 137 пострадавших (24 убитых и 113 раненых)- Другие регионы Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), которые были под контролем правительства, когда пострадали мирные жители: 851 пострадавший (405 убитых и 446 раненых).К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранениям привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Bellingcat: Россия попытается заморозить войну через неделюРоссия попытается заморозить войну в Украине через 7-10 дней, рассказал в интервью журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. "Сложно назвать конец, потому что это скорее всего будет не отрывочный такой конец – вот сегодня закончиться война – боюсь, это будет период, в котором будет непонятно, закончилась ли война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое главное.Мы приближаемся к этому, это вопрос недели - 10 дней. Потому что позиции России ослабляются, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна, но остановить ее на каком-то замороженном этапе", - сказал Грозев.

В России составили список компаний, которые нужно национализироватьВ России составили перечень компаний, которые могут национализировать – в него попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие, пишет российское издание "Известия".Сообщается, что в список вошли около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Этот список остается открытым.Перечень составила организация "Общественная потребительская инициатива". Глава этой организации Олег Павлов сказал "Известиям", что "к работе над этим списком также будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роскомнадзор". Список направили в российское правительство и Генпрокуратуру.По словам Павлова, "у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России".

Великобритания собирается еще больше усилить санкционное давление на Россию, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора. Он также подтвердил передачу Украине новой военной оборонительной техники.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине помощи на 1,4 млрд долларов В сообщении, опубликованном на сайте фонда, указывается, что данная выплата поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса и "окажет критическую поддержку в краткосрочной перспективе, одновременно играя стимулирующую роль для финансирования со стороны других партнеров".

США формируют мобильные группы юстиции, которые будут помогать украинским правоохранителям с расследованием военных преступлений России в Украине, сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. В частности, речь идет о помощи в документировании преступлений и их оценке.

Россияне остаются без PlayStation и NintendoПроизводители видеоигр и приставок PlayStation и Nintendo прекращают работу на российском рынке.В Sony заявили, что прекращают поставку в Россию всего оборудования и программного обеспечения, чтобы выразить поддержку Украине. Закрыт также PlayStation Store, где владельцы консоли обычно покупают игры.В компании добавили, что пожертвуют 2 млн долларов благотворительной организации Save the Children и управлению ООН по делам беженцев.Представитель японской Nintendo в комментарии Франс пресс сказал, что компания временно прекращает поставку товаров в Россию из-за того, что теперь не могут принимать платежи из онлайн-магазина в рублях.

В США оценили российские потериВ США официально оценивают потери российской армии на Украине за первые две недели операции в 5-6 тыс. человек. Об этом компании Си-би-эс рассказал источник в Вашингтоне.Число раненых, основываясь на том, что оно как правило превышает число погибших примерно в три раза, можно приблизительно оценить в 15-18 тыс. человек, добавил источник, назвав потери РФ "очень, очень значительными".В Киеве ранее оценивали число погибших и раненых российских военнослужащих в 12 тыс. Россия утверждает, что потеряла убитыми меньше 500 человек.

Польский парламент принял закон о поддержке беженцев из УкраиныПольский Сейм принял закон о помощи украинским беженцам. По последним данным ООН Польша приняла гораздо больше граждан Украины, чем другие страны ЕС - около 1,3 миллиона человек.Цель закона - обеспечить прибывающих беженцев жильем, доступом к медицинской помощи, образованию и легальному трудоустройству на следующие полтора года.Организации и люди, которые дадут беженцам жилье и питание, по закону будут получать ежемесячное пособие в 1200 злотых (250 евро). Каждый беженец получит единоразовую выплату в 300 злотых (63 евро).

Генсек ООН осудил бомбежку роддома в МариуполеГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в "Твиттере" назвал авиаудар российских ВВС по роддому и детской больнице в Мариуполе "ужасающим"."Мирные жители страдают больше всех в войне, которая к ним никак не относится", - написал он.https://twitter.com/antonioguterres/status/1501664687888470026

Новые удары по Сумам и АхтыркеГлава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщает о новых ночных авиаударах российской армии по Сумам и Ахтырке.По данным Живицкого, российские самолеты в начале ночи отбомбились по окраине Сум, по деревне Бытица и по жилым кварталам Ахтырки.Данных о жертвах нет. Бомбили ли россияне боевые позиции украинцев - об этом Живицкий не пишет.

Разбомбленная АхтыркаАгентство УНИАН публикует кадры разбомбленного россиянами города Ахтырки в Сумской области. Город остается под контролем украинских сил.

МВФ утвердил пакет помощи Украине в 1,4 млрд долларовМеждународный валютный фонд в среду одобрил пакет помощи Украине объемом в 1,4 млрд долларов США. Эти деньги должны помочь Украине немного смягчить последствия войны.Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что война приведет к глубокой рецессии украинской экономики, огромному гуманитарному и экономическому кризису, разрушению инфраструктуры и промышленности.В понедельник Всемирный банк выделил Украине транш в 500 млн долларов из пакета помощи на восстановление экономики. Общий объем этого пакета составит, как ожидается, 3 млрд долларов.Кроме того, как напоминает агентство AFP, на этой неделе США должны утвердить финансовую помощь Украине в объеме 13,6 млрд долларов.

Джен Псаки: Росия может применить химоружиеОфициальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки отреагировала на заявление российского министерства обороны о том, что Украина может применить в войне химическое оружие."Теперь, когда мы видим эти ложные утверждения со стороны России, и Китай, кажется, одобряет эту пропаганду, следует ждать, что Россия применит химическое или биологическое оружие на Украине, или проведет операцию под фальшивым флагом с их применением. Логика ясна", - написала Псаки в "Твиттере".Во вторник представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков обвинил украинскую сторону в подготовку химической атаки.."Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке", - сказал он.https://twitter.com/PressSec/status/1501676238603231239

Основные события среды- Удар по больнице и роддому в Мариуполе: 17 пострадавших, погибших нет- Инфляция в России: некоторые товары подорожали на 15% процентов- США и НАТО отказываются закрывать небо над Украиной- Евросоюз ввел новые санкции против россиян и белорусов- Кремль пообещал наказать тех, кто отправил срочников на Украину

США размещают ЗРК Patriot в Польше на временной основеСША размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются “в должное время” вернуть их в Германию, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.“Что касается ракет Patriot, да, это временное развертывание в Польше... Они уже были размещены в Германии, и я подозреваю, что в должное время они туда вернутся“, - сказал он.Накануне американские военные объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot по просьбе Варшавы. Кирби сообщил, что другие страны восточного фланга НАТО аналогичных просьб не высказывали.

Игровые сервисы Sony уходят из РоссииПодразделение японской корпорации Sony, Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию.Компания заявила, что приостановила все поставки в Россию, включая свою новую видеоигру Gran Turismo 7.Sony Interactive Entertainment сообщила, что также приостановит работу цифрового магазина PlayStation Store для пользователей игровых приставок Sony в России.Корпорация Sony также объявила, что пожертвовала 2 млн долларов ООН на поддержку детей, которые стали жертвами войны в Украине.

США отвергли идею отправки польских МиГ-29 в Украину через свою базу в ГерманииОтправка самолетов на Украину с базы США - не в интересах Вашингтона и НАТО, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.“Я думаю, что это ясно, и не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО“, - заявила Псаки.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не поняли, почему Польша хочет отправить истребители МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение США.Пентагон сообщил, что путь передачи самолетов Украине, предложенный Польшей (МИД страны накануне заявил о готовности передать польские истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на немецкую авиабазу “Рамштайн“), вызывает серьезную обеспокоенность для всего альянса.До этого Польша сообщила, что не может самостоятельно принять решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.“Мы не согласились самостоятельно поставлять самолеты, так как это должно быть решением всей НАТО. Это необычайно важное решение“, - заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.США заявили, что не готовы сейчас обсуждать поставки боевых самолетов, так как Россия может расценить это как эскалацию, что может привести к полномасштабной войне России, США и НАТО.