ОНЛАЙН. Российско-украинская война: удар по детской больнице в Мариуполе, ЕС расширил санкции против России

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 10 марта

С начала вторжения Россия выпустила 710 ракет по Украине - CNNРоссия с начала военного вторжения выпустила по меньшей мере 710 ракет по Украине, почти все - по объектам в восточной части страны, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.Кроме того, российские силы стали ближе к Харькову и Николаеву. Отмечается, что войска РФ продвинулись на 20 км и уже находятся возле Харькова. Кроме того, они уже примерно в 15 км к северу от Николаева. В то же время не было замечено значительных передвижений российских сил в направлении Киева или Чернигова, хотя возле Чернигова продолжаются значительные боевые действия.

ООН: Более 500 гражданских украинцев погибли с начала войны По состоянию на 8 марта среди гражданских в Украине – 1424 жертвы нападения России, среди которых – 516 убитых, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. "В период с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 8 марта 2022 г. (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 1424 жертв среди гражданского населения в стране: 516 убитых и 908 раненых".В частности, УВКПЧ ООН уточняет:516 убитых (98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, чей пол пока неизвестен)908 раненых (78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, чей пол пока неизвестен).Относительно географии пострадавших ООН сообщает:- Донецкая и Луганская области: 573 пострадавших (111 убитых и 462 раненых)- Контролируемая правительством территория: 436 пострадавших (87 убитых и 349 раненых)- Территория, подконтрольная самопровозглашенным "республикам": 137 пострадавших (24 убитых и 113 раненых)- Другие регионы Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), которые были под контролем правительства, когда пострадали мирные жители: 851 пострадавший (405 убитых и 446 раненых).К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранениям привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Bellingcat: Россия попытается заморозить войну через неделюРоссия попытается заморозить войну в Украине через 7-10 дней, рассказал в интервью журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. "Сложно назвать конец, потому что это скорее всего будет не отрывочный такой конец – вот сегодня закончиться война – боюсь, это будет период, в котором будет непонятно, закончилась ли война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое главное.Мы приближаемся к этому, это вопрос недели - 10 дней. Потому что позиции России ослабляются, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна, но остановить ее на каком-то замороженном этапе", - сказал Грозев.

В России составили список компаний, которые нужно национализироватьВ России составили перечень компаний, которые могут национализировать – в него попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие, пишет российское издание "Известия".Сообщается, что в список вошли около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Этот список остается открытым.Перечень составила организация "Общественная потребительская инициатива". Глава этой организации Олег Павлов сказал "Известиям", что "к работе над этим списком также будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роскомнадзор". Список направили в российское правительство и Генпрокуратуру.По словам Павлова, "у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России".

Великобритания собирается еще больше усилить санкционное давление на Россию, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора. Он также подтвердил передачу Украине новой военной оборонительной техники.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине помощи на 1,4 млрд долларов В сообщении, опубликованном на сайте фонда, указывается, что данная выплата поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса и "окажет критическую поддержку в краткосрочной перспективе, одновременно играя стимулирующую роль для финансирования со стороны других партнеров".

США формируют мобильные группы юстиции, которые будут помогать украинским правоохранителям с расследованием военных преступлений России в Украине, сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. В частности, речь идет о помощи в документировании преступлений и их оценке.

Россияне остаются без PlayStation и NintendoПроизводители видеоигр и приставок PlayStation и Nintendo прекращают работу на российском рынке.В Sony заявили, что прекращают поставку в Россию всего оборудования и программного обеспечения, чтобы выразить поддержку Украине. Закрыт также PlayStation Store, где владельцы консоли обычно покупают игры.В компании добавили, что пожертвуют 2 млн долларов благотворительной организации Save the Children и управлению ООН по делам беженцев.Представитель японской Nintendo в комментарии Франс пресс сказал, что компания временно прекращает поставку товаров в Россию из-за того, что теперь не могут принимать платежи из онлайн-магазина в рублях.

В США оценили российские потериВ США официально оценивают потери российской армии на Украине за первые две недели операции в 5-6 тыс. человек. Об этом компании Си-би-эс рассказал источник в Вашингтоне.Число раненых, основываясь на том, что оно как правило превышает число погибших примерно в три раза, можно приблизительно оценить в 15-18 тыс. человек, добавил источник, назвав потери РФ "очень, очень значительными".В Киеве ранее оценивали число погибших и раненых российских военнослужащих в 12 тыс. Россия утверждает, что потеряла убитыми меньше 500 человек.

Польский парламент принял закон о поддержке беженцев из УкраиныПольский Сейм принял закон о помощи украинским беженцам. По последним данным ООН Польша приняла гораздо больше граждан Украины, чем другие страны ЕС - около 1,3 миллиона человек.Цель закона - обеспечить прибывающих беженцев жильем, доступом к медицинской помощи, образованию и легальному трудоустройству на следующие полтора года.Организации и люди, которые дадут беженцам жилье и питание, по закону будут получать ежемесячное пособие в 1200 злотых (250 евро). Каждый беженец получит единоразовую выплату в 300 злотых (63 евро).

Генсек ООН осудил бомбежку роддома в МариуполеГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в "Твиттере" назвал авиаудар российских ВВС по роддому и детской больнице в Мариуполе "ужасающим"."Мирные жители страдают больше всех в войне, которая к ним никак не относится", - написал он.https://twitter.com/antonioguterres/status/1501664687888470026

Новые удары по Сумам и АхтыркеГлава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщает о новых ночных авиаударах российской армии по Сумам и Ахтырке.По данным Живицкого, российские самолеты в начале ночи отбомбились по окраине Сум, по деревне Бытица и по жилым кварталам Ахтырки.Данных о жертвах нет. Бомбили ли россияне боевые позиции украинцев - об этом Живицкий не пишет.

Разбомбленная АхтыркаАгентство УНИАН публикует кадры разбомбленного россиянами города Ахтырки в Сумской области. Город остается под контролем украинских сил.

МВФ утвердил пакет помощи Украине в 1,4 млрд долларовМеждународный валютный фонд в среду одобрил пакет помощи Украине объемом в 1,4 млрд долларов США. Эти деньги должны помочь Украине немного смягчить последствия войны.Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что война приведет к глубокой рецессии украинской экономики, огромному гуманитарному и экономическому кризису, разрушению инфраструктуры и промышленности.В понедельник Всемирный банк выделил Украине транш в 500 млн долларов из пакета помощи на восстановление экономики. Общий объем этого пакета составит, как ожидается, 3 млрд долларов.Кроме того, как напоминает агентство AFP, на этой неделе США должны утвердить финансовую помощь Украине в объеме 13,6 млрд долларов.

Джен Псаки: Росия может применить химоружиеОфициальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки отреагировала на заявление российского министерства обороны о том, что Украина может применить в войне химическое оружие."Теперь, когда мы видим эти ложные утверждения со стороны России, и Китай, кажется, одобряет эту пропаганду, следует ждать, что Россия применит химическое или биологическое оружие на Украине, или проведет операцию под фальшивым флагом с их применением. Логика ясна", - написала Псаки в "Твиттере".Во вторник представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков обвинил украинскую сторону в подготовку химической атаки.."Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке", - сказал он.https://twitter.com/PressSec/status/1501676238603231239

Основные события среды- Удар по больнице и роддому в Мариуполе: 17 пострадавших, погибших нет- Инфляция в России: некоторые товары подорожали на 15% процентов- США и НАТО отказываются закрывать небо над Украиной- Евросоюз ввел новые санкции против россиян и белорусов- Кремль пообещал наказать тех, кто отправил срочников на Украину

США размещают ЗРК Patriot в Польше на временной основеСША размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются “в должное время” вернуть их в Германию, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.“Что касается ракет Patriot, да, это временное развертывание в Польше... Они уже были размещены в Германии, и я подозреваю, что в должное время они туда вернутся“, - сказал он.Накануне американские военные объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot по просьбе Варшавы. Кирби сообщил, что другие страны восточного фланга НАТО аналогичных просьб не высказывали.

Игровые сервисы Sony уходят из РоссииПодразделение японской корпорации Sony, Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию.Компания заявила, что приостановила все поставки в Россию, включая свою новую видеоигру Gran Turismo 7.Sony Interactive Entertainment сообщила, что также приостановит работу цифрового магазина PlayStation Store для пользователей игровых приставок Sony в России.Корпорация Sony также объявила, что пожертвовала 2 млн долларов ООН на поддержку детей, которые стали жертвами войны в Украине.

США отвергли идею отправки польских МиГ-29 в Украину через свою базу в ГерманииОтправка самолетов на Украину с базы США - не в интересах Вашингтона и НАТО, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.“Я думаю, что это ясно, и не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО“, - заявила Псаки.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не поняли, почему Польша хочет отправить истребители МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение США.Пентагон сообщил, что путь передачи самолетов Украине, предложенный Польшей (МИД страны накануне заявил о готовности передать польские истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на немецкую авиабазу “Рамштайн“), вызывает серьезную обеспокоенность для всего альянса.До этого Польша сообщила, что не может самостоятельно принять решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.“Мы не согласились самостоятельно поставлять самолеты, так как это должно быть решением всей НАТО. Это необычайно важное решение“, - заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.США заявили, что не готовы сейчас обсуждать поставки боевых самолетов, так как Россия может расценить это как эскалацию, что может привести к полномасштабной войне России, США и НАТО.