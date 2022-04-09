ОНЛАЙН. Российское вторжение в Украину. Глава Еврокомиссии: в Буче произошло невообразимое

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Обстрел железнодорожной станции в Краматорске

Дипломатия

Давление на Россию и помощь Украине

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 9 апреля

"Ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале". Главное из видеообращения ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о пострадавших в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске и призвал Евросоюз расширить санкции против России."Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах умерли еще 12 человек. Мы потеряли пятерых детей. В больницах остаются десятки тяжелораненых. Это очередное военное преступление России", - сказал президент Украины."Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится", - заявил Зеленский.Он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за финансовую поддержку объемом в 1 миллиард евро. По словам Зеленского, Украина сегодня договорилась с ЕС о получении еще 500 миллионов евро на оборонные нужды."Говорили также с представителями Евросоюза о дальнейших шагах для того, чтобы принудить Россию к миру. Я отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Нужно еще усилить давление на Россию. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ", - сказал Зеленский.Минобороны России утверждает, что российские военные не совершали ракетную атаку на Краматорск.

Главное к утру субботы, 9 апреляОбстрел железнодорожной станции в Краматорске✅Согласно последним данным, как минимум 52 человека были убиты, более ста ранены. На станции в момент обстрела находились около 4 тыс. человек, в основном женщины, дети и старики, которые ждали эвакуационного поезда.✅В Пентагоне заявили, что удар по вокзалу был нанесен с российской стороны баллистической ракетой малого радиуса действия "Точка-У". Представитель ведомства также сказал, что в Пентагоне проверяют сообщения, использовались ли при этом запрещенные кассетные боеприпасы.✅Россия отрицает свою причастность к ракетному удару, обвиняя в этом "украинских националистов". По утверждению Москвы, этих ракет больше нет на вооружении российской армии.✅Независимые расследователи неоднократно фиксировали обстрелы со стороны России именно этим типом ракет.Дипломатия✅Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Бучу, где, вместе с другими европейскими чиновниками, осмотрела массовые захоронения, которые остались в городе после ухода российских войск.✅На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским она выразила соболезнования и заявила, что в Буче произошло "невообразимое".✅Фон дер Ляйен также передала президенту Зеленскому документы, которые станут первым шагом в процедуре вступления Украины в Евросоюз. По ее словам, процесс рассмотрения украинской заявки будет предельно ускорен.Давление на Россию и помощь Украине✅ЕС заморозил активы четырех банков: ВЭБа, "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка. Кроме того, в новый санкционный список попали 217 человек, в основном верхушка сепаратистских формирований на востоке Украины, а также члены семей российского президента Владимира Путина и его приближенных, банкиры и магнаты.✅Британский премьер Борис Джонсон объявил, что Великобритания направит Украине военную технику на дополнительные 100 млн фунтов. Поставки будут включать передовые портативные комплексы Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы.✅Словакия передала Украине свои зенитно-ракетные комплексы С-300, взамен США предоставили стране ракеты "Пэтриот"✅Чехия поставила в Украину танки, реактивные системы залпового огня, гаубицы и боевые машины пехоты в рамках военных поставок, стоимость которых достигла сотен миллионов долларов

МВД Украины: россияне взрывали здания, где пытали и убивали людейПо словам министра внутренних дел Украины, на то, чтобы посчитать точное количество жертв российской агрессии в Киевской области, потребуется несколько недель.Поиск тел погибших осложняется тем, что уходя, российская армия оставляет большое количество мин, рассказал Денис Монастырский на брифинге в Гостомеле Киевской области в пятницу."Очень много зданий заминировано. Случаи бывают ужасающими. То есть, [россияне] специально там, где [будут работать] подразделения спасателей, поставили растяжку на двери, чтобы, когда вы заходите, произошел взрыв", – приводит Интерфакс-Украина слова министра.Монастырский рассказал, что саперы по-прежнему находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться тела погибших.В попытке скрыть следы пыток и убийств, российские военные нередко взрывали дома, где находились убитые, сказал министр: "То есть, там, где находились замученные ими люди, они подрывали эти дома. И сейчас нам нужно продолжительное время, чтобы [найти тела]".Монастырский сообщил, что сейчас идет интенсивная работа криминалистов, следователей по фиксации преступлений."Уже через несколько недель мы сможем сказать о количестве жертв в Киевской области", - сказал министр.Россия отрицает причастность своих военных к убийствам мирных жителей в Украине.

Би-би-си: за военные действия в Украине будет отвечать генерал с опытом войны в СирииИсточники Би-би-си подтверждают, что Россия реорганизовала командование операциями в Украине. Ими теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии.По словам источника Би-би-си, между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация."У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - заявил наш источник.Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.По словам источника Би-би-си, если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары.

Пентагон: Россия выпустила по вокзалу Краматорска баллистическую ракету малой дальностиМинобороны США считает, что Россия применила баллистическую ракету малой дальности для удара по железнодорожной станции Краматорска.Пентагон полагает, что российские силы использовали ракету SS-21 Scarab.SS-21 - это название, используемое в классификации НАТО для типа ракет, которые в бывших советских республиках известны как "Точка-У".Военные специалисты США продолжают анализировать удар, чтобы определить, действительно ли в обстреле использовались кассетные боеприпасы, как сегодня сообщали очевидцы.Российское минобороны сегодня заявило, что "Точка-У" стоит на вооружении украинской армии, а Россия якобы еще в 2019 году отказалась от использования этих ракет."Мы не верим в заявление россиян, что они непричастны к обстрелу", - заявил представитель Пентагона.Как уже сообщалось, ряд независимых расследователей, в том числе из Amnesty International, уже заявляли о том, что у них есть доказательства применения "Точки" российскими войсками во время вторжения в Украину.Представитель минобороны США также заявил, что боевая мощь России в Украине продолжает снижаться и находится где-то между 80% и 85% от уровня до вторжения.По оценкам США, накануне вторжения 24 февраля Россия сконцентрировала вдоль украинской границы порядка 150 тыс. военнослужащих.Представитель Пентагона отметил также, что у США есть данные, что Москва начала мобилизацию резервистов: для продолжения войны Кремлю нужно более 60 тыс. военных.Вокзал в Краматорске подвергся ракетному удару в пятницу утром. По последним данным, там были убиты как минимум 50 человек, включая пятерых детей. Сотня ранены.Люди собрались на вокзале в ожидании эвакуационного поезда. На вокзале находились тысячи мирных жителей.Президент США Джо Байден ранее прокомментировал ракетный удар по Краматорску."Обстрел украинской железнодорожной станции – еще одно ужасное зверство, совершенное Россией, которая ударила по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться и добраться до безопасного места", - сказал Байден.Администрация Байдена также заявила, что поддержит расследование обстрела вокзала в Краматорске, на котором в основном находились женщины, дети и пожилые люди.

Дочки Путина, магнаты и пропагандисты. Кто попал под новые санкции ЕСЕвросоюз опубликовал дополнение к санкционному списку в рамках пятого пакета санкций, которым он также отказался от российского угля, ограничил грузовые и морские перевозки из России и Беларуси, ввел запреты на импорт водки и икры, еще сильнее прикрыл экспорт технологий и оборудования.ЕС сообщил поздно вечером в пятницу, что заморозил активы четырех банков: ВЭБа, "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка.Ранее все они уже были отключены от системы электронных сообщений SWIFT.Санкции не коснулись Сбербанка и Альфа-банка, против которых пару дней назад тотальные ограничения ввели США.Среди прочих в новый санкционный список попали 217 человек, в основном верхушка сепаратистских формирований на востоке Украины, а также члены семей российского президента Владимира Путина и его приближенных, банкиры и магнаты.Среди них:- Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Известны как дочери Путина- Владимир Богданов, бессменный с советских времен гендиректор самой загадочной российской нефтяной компании Сургутнефтегаз- Олег Дерипаска попал в списки не в своем традиционном амплуа алюминиевого магната, а как владелец оружейных заводов- Борис Ротенберг и его племянник Игорь Ротенберг. Брат Бориса Аркадий Ротенберг давно находится под санкциями как ближайший соратник Путина- Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова. Еще пару дней назад Саид был контролирующим акционером крупнейшей российской золотодобывающей компании “Полюс”. Он оперативно сократил долю до менее 50%, но от попадания в список его это не спасло.- Герман Греф, глава Сбербанка, крупнейшего в стране и подконтрольного властям.- Александр Шульгин, генеральный директор Ozon, разместившей акции на бирже в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.- Павел Гусев, Олег Добродеев, Владимир Сунгоркин и Алексей Пиманов - руководители газет и телеканалов, транслирующих линию Кремля. ЕС называет их пропагандистамиПолный список опубликован здесь. Пятый пакет санкций стал реакцией на свидетельства военных преступлений в оставленной российскими войсками украинской Буче.В течение недели США и другие страны “Большой семерки”, Австралия и Новая Зеландия ужесточили ограничения, а Европа выслала сотни сотрудников российских миссий.

Глава Еврокомиссии: рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС займет недели, а не годыПосетившая сегодня Киев глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, который еще на один шаг приближает Украину к статусу кандидата в члены ЕС.Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским, она сказала, что Евросоюз готов всемерно поддерживать Украину с тем, чтобы процесс занял недели, а не годы"Мы знаем многое друг о друге, потому что все последние годы мы работаем вместе настолько интенсивно, что это будет не так, как обычно - не годы на то, чтобы сформировать это мнение, - я думаю, это будет вопросом недель, если мы будем работать сообща", - сказала она, обращаясь к Владимиру Зеленскому.Она заверила своего собеседника, что Россия будет все глубже погружаться в экономический, финансовый и технологический упадок, в то время как Украина будет маршем двигаться к европейскому будущему.Приняв из рук главы Еврокомиссии опросник в конверте, Зеленский заверил журналистов, что он будет заполнен в течение недели.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель добавил, что ЕС выделит более 7 млн евро, чтобы помочь Украине собрать и представить в Международном уголовном суде доказательства совершенных Россией военных преступлений.Он также сообщил, что представители Евросоюза вскоре вернутся в Киев и что за ними последуют и сотрудники посольств, ранее эвакуированных из украинской столицы.

Канцлер Германии призвал западные страны принять больше беженцевКанцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Лондоне по итогам переговоров с Борисом Джонсоном назвал бегство миллионов людей из Украины "одним из ужасных последствий этой ужасной войны" и призвал европейские страны принимать больше беженцев.Многие страны Европы приняли у себя десятки и сотни тысяч беженцев - в частности те, которые расположены вдоль границы с Украиной: Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Румыния.В Германию на данный момент приехали около 300 тыс. украинских беженцев, которым правительство оказывает помощь в размещении.Эти цифры, в том числе, используются для критики министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, которой сегодня пришлось извиняться за проволочки с вводом системы, позволяющей украинским беженцам подавать заявления на въезд в Великобританию.Британское правительство на данный момент выдало украинцам 41 тыс. гуманитарных виз, но только 12 тыс. человек фактически прибыли в страну.

Омбудсмен Украины требует расследовать изнасилования в Буче и ИрпенеУкраинский омбудсмен Людмила Денисова призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время российского военного вторжения в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ, расследовать случаи изнасилования, в том числе детей, российскими солдатами в Украине.Она приводит несколько случаев, о которых ей стало известно.-В Буче 14-летняя девочка была изнасилована пятерыми солдатами, она забеременела.-Там же, в Буче, по словам Денисовой, был изнасилован 11-летний мальчик на глазах у его матери.-В Ирпене трое солдат изнасиловали 20-летнюю девушку.Изнасилование строго запрещено статьей 27 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.Как мы писали ранее, посол Британии в Украине заявила, что российская армия систематически прибегает к изнасилованиям, в том числе несовершеннолетних, на оккупированных ею территориях, используя это как один из инструментов ведения войны.Людмила Денисова требует всестороннего расследования этих преступлений.

Британия выделяет еще 100 млн фунтов на военную помощь УкраинеБританский премьер Борис Джонсон заявил, что Лондон передаст Украине военную технику, боеприпасы и снаряжение еще на 100 млн фунтов. Ранее в пятницу стало известно, что Британия отправит в Украину противовоздушные и противотанковые системы, а также бронемашины Mastif.Дополнительные поставки будут включать передовые портативные зенитные комплексы Starstreak, еще 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, способные находиться в небе до тех пор, пока не будут направлены на цель.Кроме того, украинская армия получит больше защитных шлемов, очков ночного видения и бронежилетов.Об этих поставках Джонсон рассказал на совместной пресс-конференции по итогам его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.На вопрос, готова ли Британия отправить в Украину танки, Джонсон ответил, что в принципе готов рассматривать любые варианты, связанные с оборонительным вооружением, чтобы помочь украинцам защитить себя.