ОНЛАЙН. Российское вторжение в Украину: гуманитарная катастрофа в ряде городов, Visa и Mastercard блокируют карты для россиян

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 6 марта

"Зеленый коридор" из Харькова могут организовать сегодняВ воскресенье, 6 марта, в Харькове могут организовать для жителей "зеленый коридор". Об этом в Facebook заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия."Даст Бог, завтра в Харькове удастся коридор", - написал вчера нардеп в ответ на комментарий к своему посту.

Радио "Свобода" прекратило работу в РоссииРадио "Свобода" (RFE/RL) заявило о приостановке работы в России.В заявлении редакции говорится, что российское подразделение вынуждено пройти процедуру банкротства, а журналисты испытывают давление со стороны правоохранительных органов."Это решение RFE/RL приняла не сама, нас заставило сделать это наступление на правду со стороны путинского режима", - сказал Джейми Флай, президент и генеральный директор RFE/RL.Радио "Свобода", вещающее для русскоязычной аудитории с 1953 года, заявило, что продолжит освещать вторжение России в Украину.Многие другие медийные организации, в том числе и Би-би-си были вынуждены приостановить работу своих журналистов в России в связи с новым законом, которые предусматривает тюремные сроки за распространение недостоверных сведений о действиях российской армии.По решению Роскомнадздора, был закрыт доступ к сайту Русской службы Би-би-си, а также независимых СМИ, таких как "Медуза", телеканал "Дождь" (оба объявлена властями иноагентами), прекратила работу радиостанция "Эхо Москвы".

ГСЧС Украины показала свежие фото разрушенного бомбами города Овруч в Житомирской области (находится у украинско-белорусской границы) - разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших, к счастью, нет. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/327190436115519&show_text=true&width=500

Люди пешком уходят из Ирпеня (Киевская область), где идут бои.

Российским и белорусским спортсменам, которых на фоне вторжения РФ в Украину лишили возможности принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в перспективе такую возможность следует снова предоставить. Такое мнение высказал глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Томас Вайкерт вечером в субботу, 5 марта, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.При этом он высоко оценил единство, проявленное спортивным миром в плане реакции на начало войны. "Функционеры, официальные лица, атлеты - думаю, на этот раз все они делали общее дело: существует лишь одно, разделяемое всеми мнение. Однако, возможно, это (наказание. - Ред.) затронуло не того, кого нужно, - предположил Вайкерт. - Я тоже знаком с российскими спортсменами и могу с уверенностью сказать: оно затронуло не тех".

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ: оборона Мариуполя продолжаетсяУкраинская армия продолжает вести бои с превосходящими российскими силами, противник несет потери, сообщил Генштаб украинской армии на своей странице в Facebook в отчете о положении на фронте. В частности, сообщается, что основные усилия на востоке были сосредоточены на обороне Мариуполя, велись "оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений".Согласно Генштабу, была остановлена российская колонна, пытавшаяся выдвинуться со стороны Балаклеи по направлению к Днепропетровщине.Также идут бои в районе Чернигова, а в Николаевской области, сообщили украинские военные, захвачено "значительное число бронированной и автомобильной техники противника".Накануне официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал о взятии ряда населенных пунктов к юго-востоку от города Запорожье, а также о наступательных операциях российской армии на территории Украины, перечислив при этом список уничтоженных украинских военных объектов.

Война в Украине. Главное к этому часу: 📍Ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, в Ахтырке и Тростянце, а также в Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.📍Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. Банки уточняют, что карты продолжат работать внутри России, но перестанут действовать в других странах (по прогнозам банков, это произойдет через 3 дня). 📍Борис Джонсон разработал план из шести пунктов по противодействию российскому вторжению в Украину. 📍Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию.📍Около 3000 американцев готовы отравиться добровольцами в Украину, сказал представитель Украинского посольства в Вашингтоне.

США и Польша работают над возможностью предоставления Украине истребителей и штурмовиков, — американские СМИ.По информации The Wall Street Journal, Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив от США истребители F-16

Граждане США должны немедленно уехать из России – Госдеп СШАВ сообщении Госдепа говорится, что американцы, проживающие или путешествующие Россией, "должны немедленно уехать".В ведомстве США объясняют, что их гражданам это следует сделать "из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России".Среди перечисленных причин указаны также COVID-19, терроризм, ограниченные американо-российские рейсы и т.д."Из-за дальнейшего вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из нее, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Оперативная информация по состоянию на 06.00 06.03.2022 по российскому вторжению. Сводка от Генштаб Вооруженных сил Украины."Противник, теряя потери предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с украинскими войсками.Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений. В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.В Северской области проводится операция по обороне г.Чернигова.На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. В Николаевской области было захвачено значительное количество бронированной и автомобильной техники противника.Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.На данный момент потери авиационной техники российских войск составляют 88 самолетов и вертолетов.Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке несет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских военнослужащих, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел".

Ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, в Ахтырке и Тростянце, а также в Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Украина-24". В Ахтырке и Тростянце нет электроэнергии и водоснабжения, сообщил он, а в Мариуполе не удалось воспользоваться гуманитарным коридором. По его словам, ночь прошла относительно спокойно.Между тем, представитель самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин сказал "Интерфаксу", что гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе будут вновь открыты утром в воскресенье.

Российские войска сбрасывают на жилые кварталы Чернигова бомбы для фортификационных сооружений и военно-промышленных объектов. Об этом рассказал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус."Российская Федерация совершает преступления против человечности - бомбит жилые кварталы Чернигова. Не в состоянии преодолеть сопротивление украинских войск, российская захватническая армия в течение последних дней совершает террористические акты в отношении жителей Украины. Уже 3 дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам":По словам Чауса, в настоящее время российские войска применяют против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия - неуправляемые авиабомбы ФАБ-500."Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове - против жилых кварталов. Три такие бомбы, которые не разорвались, были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигове бойцы ПВО"

Британский премьер представил план помощи УкраинеПремьер-министр Великобритании представил план из шести пунктов для противодействия военному вторжению России в Украине.План предполагает:- Создание "международной гуманитарной коалиции" для помощи Украине;- Помощь Украине в "ее усилиях по обеспечению собственных оборонительных возможностей";- Многократно усиленное экономическое давление на Россию;- Международное сообщество должно не допустить "ползучей нормализации" действий России в Украине;- Дипломатические усилия по окончанию военных действий должны приниматься только с полным участием законного правительства Украины;- Необходима немедленная кампания по усилению обороноспособности среди стран НАТО.В понедельник Борис Джонсон обсудит этот планом с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который прибудут с визитом в Лондон.А во вторник Джонсон примет лидеров стран "Вышеградской четверки": Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Ночью в Харькове российские военные разбомбили улицу Северную.

"Врачи без границ": Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическаяГуманитарная ситуация в находящемся в блокаде Мариуполе катастрофическая, сообщила координатор "Врачей без границ" (MSF) по чрезвычайным ситуациям в Украине Лоран Лигоза."Мы знаем от наших сотрудников, что они отчаянно пытаются обезопасить себя, поскольку продолжаются тяжелые атаки, а запасы продовольствия заканчиваются. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонная связь отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома сильно пострадали".По словам Лигозы, люди буквально "вынуждены жить за счет снега". Отмечается, что пока невозможно доставить в город гуманитарную помощь.

В территориальную оборону Украины по всей стране вступило 100 тысяч человек. После войны тероборона станет частью системы обороны Украины – Нацгвардия Украины.

Из-за боевых действий повреждены сети газоснабжения в шести областях Украины.Как сообщил Оператор ГТС, из-за боевых действий компания остановила работу 16 газораспределительных станций в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Луганской областях.Без газа остаются сотни тысяч бытовых потребителей.

Российские вооруженные силы в Украине, возможно, взяли короткую оперативную паузу, продолжая готовиться к продолжению в течение ближайших 24-48 часов военных операций против Киева, Харькова, Николаева и, возможно, Одессы. Об этом в своем регулярном отчете сообщает Института изучения войны (США), публикующий новую карту военных действий, которая практически не изменилась с опубликованной день тому назад.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1500237198519676928?ref_src=twsrc%5Etfw

Sunday Times: "Как Путину вылезти из кошмара, созданного своими руками?"Марк Галеотти, почетный профессор Университетского колледжа Лондона и известный специалист по России, написал для SundayTimes колонку "Как Путину вылезти из кошмара, созданного своими руками?"Он рассматривает несколько "невозможных" сценариев ухода российского президента: от "дворцового переворота" до импичмента или вмешательства армии.Галеотти пишет, что пока Путин находится на посту, война с Украиной будет продолжаться. И даже если российская военная машина победит на поле боя, контролировать Украину для России будет делом очень сложным.Одним из вариантов, по мнению автора, может быть раздел Украины по Днепру или вдоль побережья Азовского моря, соединяющего Россию и Донбасс с Крымом. На такой вариант вряд ли согласится Украина, но некоторые западные лидеры, по сообщениям, могли бы поддержать любой шаг, который помог бы прекратить кровопролитие.По мнению Галеотти, Россия со временем может стать похожей на Советский Союз времен Леонида Брежнева, когда большинство россиян погрузятся в угрюмое недовольство, а те, кто сможет, покинут страну.

Мариуполь в блокаде: россияне фактически взяли в плен 400 тысяч украинцевРоссийские войска, сорвавшие эвакуацию мариупольцев, фактически взяли в плен целый город, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире украинского телевидения."Мариуполь не один день находится в блокаде, шесть дней идет непрерывный обстрел жилых массивов, рушится инфраструктура, много раненых, много людей, которых мы уже не увидим.Нас убивают как нацию. Нас уничтожают как народ Украины. Российские оккупанты стали по периметру города и из разных запрещенных орудий обстреливают жилые кварталы. Мы сегодня очень ждали "зеленый коридор".Я получил как мэр указание организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские российские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. Шесть дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы со своей стороны делаем все необходимое", - сказал Бойченко.Он отметил, что Мариуполь – это 400 тысяч граждан, взятых под контроль российскими оккупантами - это фактически плен. По его словам, враги оставили город без воды и электроэнергии.

3000 американцев готовы стать добровольцамиОколо 3000 американцев готовы отравиться добровольцами в Украину, сказал представитель Украинского посольства в Вашингтоне "Голосу Америки".Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что около 16 тысяч иностранцев выразили готовность помочь Украине в борьбе с российским вторжением.

Британские рабочие отказались разгружать российскую нефтьВ Британии портовые рабочие отказались разгружать танкер под немецким флагом с российской нефтью."Сикод" (Seacod) под немецким флагом причалил к терминалу на реке Мерси с разрешения портовых властей в четверг.Британское правительство запретило вход в порты любых судов, связанных с Россией из-за российского вторжения в Украину.Местный профсоюз сообщил, что груз на борту "Сикода" не подпадает под запрет, но рабочие разгружать его не будут ни при каких условиях, а правительство должно "закрыть лазейки" в том, как запрет регулируется на практике.

МВФ: война в Украине нанесет тяжелый удар по мировой экономикеМеждународный валютный фонд предупредил о том, что война в Украине "серьезно повлияет" на мировую экономику.Согласно экспертам, ситуация остается "очень изменчивой, а прогноз исключительно неопределенным". Однако, как говорится в докладе МВФ, "экономические последствия [войны] уже очень серьезные"."Эскалация конфликта приведет к еще более разрушительным последствиям", - говорят эксперты МВФ.Понятно, что растущие цены на энергоносители и сырье подхлестнут инфляцию, которая уже сравнительно высока.Особенно пострадают страны, у которых тесные экономические связи с Украиной и Россией.В пятницу совет директоров МВФ встречался для обсуждения экономических последствий войны. На следующей неделе он соберется опять, чтобы решить вопрос о выделении срочной помощи Украине в размере 1,4 млрд долларов.

Белый дом о разговоре Байдена с ЗеленскимПрезидент США Джо Байден приветствовал решение Visa и Mastercard прекратить работу в России, говорится в сообщении Белого дома о телефонном разговоре президентов США и Украины.Байден вновь заявил о своей озабоченности нападением российских войск на Запорожскую АЭС и "отметил профессионализм и мужество украинских операторов, которые продолжали поддерживать реакторы в безопасном состоянии".Президенты также обсудили недавние переговоры между представителями Украины и России, сообщил Белый дом.

Зеленский поговорил с БайденомПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере о своем разговоре с президентом США Джо Байденом. "Темы включали вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и санкций против России", - сообщил Зеленский.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500261389935517700?ref_src=twsrc%5Etfw

Командование украинской армии – о потерях российских военныхПресс-служба вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook сообщило общие потери российской армии по состоянию на вечер субботы.Согласно этой информации, за 10 дней боевых действий на территории Украины российская армия потеряла 88 самолетов и вертолетов.

Украина собирается открыть лагеря для российских военнопленных?Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных, "потому что их сотни", заявил Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, в интервью на YouTube канале российского оппозиционного политика Марка Фейгина.Арестович также прокомментировал убийство Дениса Киреева, члена украинской делегации на переговорах с Россией, который подозревался Службой безопасности Украины в госизмене.Киреев был застрелен, когда пытался оказать сопротивление во время ареста, сказал Арестович. По его словам, Киреев попытался вырвать оружие у сотрудника СБУ и даже успел выстрелить.Как именно погиб – в борьбе его застрелили, либо он сам себя застрелил, это надо спрашивать у СБУ, отметил Арестович.

Visa и MasterCard уходят из России: что это значит для россиян?Платежные системы Visa и MasterCard заявили о том, что уходят из России. Они дали своим клиентам несколько дней.Затем карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в России.Фактически таким образом российская финансовая система будет отрезана от внешнего мира.При этом внутри России платежи будут осуществляться через разработанную Центральным банком Национальную систему платежных карт (НСПК) – именно она выпускает карту "Мир".НСПК в России появилась как раз в 2014 году сразу после аннексии Крыма.Именно благодаря ей многие годы работает система оплаты в аннексированном Россией Крыме: картами, выпущенными местными банками, можно расплачиваться внутри России, но при этом жители полуострова не могли заказать что-то в зарубежных интернет-магазинах или расплачиваться этими картами за границей.Помимо иностранных интернет-магазинов россияне больше не смогут расплатиться Visa и MasterCard российских банков в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также в ApplePay и GooglePay.Центральный банк РФ пояснил в субботу вечером, что средства на счетах, привязанных к картам, сохранятся.Карта "Мир" все же работает и в некоторых зарубежных странах. В основном это страны СНГ, а также Турция и Вьетнам, сообщает российский Центробанк.Российский регулятор при выезде за границу рекомендует брать с собой наличную валюту. Пока не ясно, как будут осуществляться переводы между картами Visa и MasterCard, выпущенными за границей, на карты российских банков.Visa и MasterCard – одни из крупнейших мировых платежных систем, но не единственные.Например, есть китайская Union Pay, которая вряд ли присоединится к санкциям против России. Ее принимают в 180 странах мира, включая страны Европы.Однако пока далеко не все российские банки предлагали сделать такие карты. Также есть американская American Express и японская JCB, однако тут больше шансов, что они также присоединятся к санкциям, введенным против России.

Российская армия превратила в руины Грозный и Алеппо. Теперь она хочет взять КиевНынешний редактор Ближневосточного бюро Би-би-си Джереми Боуэн - очень опытный журналист. В 1994-95 году, во время первой чеченской войны, он был в Грозном. Во время гражданской войны в Сирии он бывал в Алеппо и в других городах, которые помогала брать российская армия. Сейчас он в Киеве и может сравнить."Харьков и другие города и поселения, серьезно пострадали - среди мирного неселения множество жертв. Здание местной администрации повреждено ракетным ударом, попавшим на видео. Владимир Путин, возможно, посылает сигнал Киеву - посмотрите на восток, это может случиться с вами."Россия отвечает на сопротивление наращиванием огневой мощи. Вместо того, чтобы посылать людей на штурм, от здания к зданию, ее военная доктрина требует бомбардировки из тяжелых вооружений, и с воздуха, вплоть до уничтожения врага", - отмечает корреспондент .Такой масштаб разрушений, который Боуэн видел в Грозном, он после видел только в Сирии. К этому тоже приложили руку российские военные. "Когда я смог проехать по восточному Алеппо через несколько недель после его падения, разрушения тянулись миля за милей. Целые кварталы лежали в руинах. Я не видел ни одного нетронутого здания".Боуэн отмечает сходство между войной с Украиной и российскими кампаниями в Чечне."До вторжения в Украину военные аналитики считали российских военных намного более профессиональными [чем в ходе войны в Чечне]. Возможно, это так, но российское вторжение снова останавливается: из-за логистических заторов, тактических ошибок и охваченных ужасом подростков-солдат, которым не сказали, что они едут на войну. Кроме того оно столкнулось с сопротивлением как минимум не слабее того, что оказывали чеченцы в 1995 году", - пишет Боуэн. Он полагает, что из-за этого российская армия будет больше атаковать города с помощью бомб и ракет."Грустный вывод, вынесенный мной из других войн, в которых я видел российскую армию, состоит в том, что ситуация может еще стать намного хуже", - пишет Боуэн.

США, возможно, готовы говорить с Венесуэлой о нефтиВ субботу группа высокопоставленных чиновников в США отправилась в Венесуэлу для встречи с представителями правительства Николаса Мадуры, сообщает New York Times.Газета со ссылкой на неназванный источник полагает, что вторжение России в Украину заставило США пересмотреть свое отношение к союзникам Владимира Путина в Латинской Америке.Вашингтон порвал дипломатические связи с Каракасом после переизбрания Мадуро в 2018 году на фоне многочисленных обвинений в махинациях на выборах. США и еще около 50 стран признали исполняющим обязанности президента спикера парламента Хуана Гуаидо, но Мадуро удалось сохранить власть.Среди санкций, наложенных на Венесуэлу, запрет на продажу нефти в США: главный источник дохода в казну и ослабление этого пункта санкций может стать предметом переговоров.

МиГи в обмен на F-16?США договариваются с Польшей о передаче советских истребителей Украине в обмен на F-16, сообщают американские СМИ.Неназванный представитель Белого дома подтвердил, что консультации об этом ведутся с Польшей и другими странами НАТО. Их результат во многом зависит от того, какие именно самолеты США смогут предложить взамен Польше.Именно к этому призывал в своем твиттере бывший посол США в Москве Майкл Макфол. "Отдайте все истребители МиГ Украине - 70 всего, 27 в Польше - прямо сейчас!"https://twitter.com/McFaul/status/1500172794532794368?ref_src=twsrc%5Etfw

Главное к этому часу- Президенты США и Украины поговорили по телефону. Они говорили о ситуации с Запорожской АЭС, попавшей под обстрел российских войск.- Из Украины поступали сообщения о сигналах воздушной тревоги в Киеве и Киевской области, Чернигове, Житомире.- Платежные системы Visa и MasterCardзаявили о том, что уходят из России.Через несколько дней карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в России.- Международный валютный фонд предупредил о том, что война в Украине "серьезно повлияет" на мировую экономику.- Третий раунд переговоров России и Украины анонсирован на понедельник.

Delfi продолжает следить за развитием событий в Украине. Текстовая трансляция будет продолжаться все выходные.

Архив трансляции за 5 марта доступен здесь: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-evakuaciya-zhitelej-mariupolya-sorvana-rossiya-obyavila-o-vozobnovlenii-nastupleniya.d?id=54121522