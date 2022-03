ОНЛАЙН. Российское вторжение в Украину: по Николаеву ударили из реактивных систем залпового огня

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 7 марта

В Житомирской области вчера около 21:00 российские войска нанесли авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин Коростенского района, сообщает ГСЧС Украины.Малин. Разрушено двухэтажное здание, уничтожено 3 легковых автомобиля. Предварительно погиб 1 человек и пострадали 3 человека. Взрывной волной повреждены окна 13 пожарной части, жертв и пострадавших среди личного состава нет.Овруч. Разрушено двухэтажное здание центра занятости и взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 ед. техники.Коростень. Повреждены окна в здании школы №2. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 3 человека и 1 единица техники.

Косметическая компания Sephora закрывает магазины в России и приостанавливает онлайн-продажи. Шесть директоров-иностранцев покидают совет директоров Polymetal (ведущий производитель золота и серебра в России), сообщили в компании.

Главные новости к утру 7 марта✅Россия общает открыть новые гуманитарные коридоры из нескольких осажденных украинских городов. Предудыщие подобные объявления заканчивались ничем: люди не могли покинуть дома и убежища из-за непрекращающихся обстрелов.✅Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в убийстве мирных жителей. Это произошло после того, как во время эвакуации из Ирпеня погибла молодая семья. Минобороны России такие обвинения отрицает.✅Представители министерства обороны Украины утверждают, что их войска вновь заняли город Чугуев.✅Возобновился обстрел со стороны России южного портового города Николаева✅Великобритания заявила, что выделит Украине дополнительные 100 миллионов долларов, чтобы помочь правительству работать в условиях российского вторжения✅Цены на нефть взлетели до самого высокого уровня с 2008 года. США со своими союзниками обсуждают потенциальное эмбарго на поставки нефти из России

Министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook заявил о существенном прогрессе в вопросе поставок оружия и боеприпасов. Он не стал вдаваться в подробности, отметив, что Россию ждет "сюрприз""Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс", - пишет онТакже Резников заявил, что за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов.Резников пишет, что "мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров"

По состоянию на утро понедельника, 7 марта, в Запорожской области Украины под контролем войск РФ находятся 6 населенных пунктов: Роды, Васильевка, Токмак, Энергодар, Бердянск и Мелитополь, сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и на направлении Васильевка - Балабино личный состав ВСУ ведет оборонную операцию.

В воскресенье, 7 марта, Александра Калужских была задержана на антивоенной акции в Москве, ее с другими задержанными отвезли в Отделение МВД России (ОВД) "Братеево". Позже стало известно, что нескольких девушек в этом отделении пытают. Феминистское Антивоенное Сопротивление опубликовало аудиозапись избиения Александры. Российское издание DOXA опубликовало полную расшифровку записи (осторожно, ненормативная лексика).

Глава Гостомельской территориальной общины (ОТГ) Юрий Прилипко, сообщения о смерти которого появлялись несколько дней раньше и потом опровергались, все-таки погиб. В Facebook ОТГ сообщается, что российские военные застрелили Прилипко когда он раздавал хлеб и лекарства. Вместе с ним были убиты еще два человека.https://www.facebook.com/hostomelrada.gov.ua/posts/7033026853435840&show_text=true&width=500

Сумская областная военная администрация уже заявила что никаких подтверждённых "зелёных" коридоров по состоянию на 7 марта нет. Как и нет официальных эвакуационных автобусов.

Кремль вновь обещает украинцам "гуманитарные коридоры" для выхода из-под российских обстреловРоссийские военные, осаждающие украинские города, вновь пообещали их жителям "гуманитарные коридоры", по которым им предлагается выйти из-под обстрелов и направиться в Россию.Предыдущие подобные объявления заканчивались ничем: режим тишины не соблюдался и жители либо не могли покинуть дома и убежища из-за непрекращающихся обстрелов, либо рисковали погибнуть по дороге.Российский руководитель Владимир Путин распорядился прекратить огонь по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, сообщило российское Минобороны через государственное агентство ТАСС.Режим тишины обещан с 10 утра в окрестностях четырех городов, обстреливаемых российскими войсками: Киева, Харькова, Сум и Мариуполя.Киевлянам предлагают выйти по коридору в Белоруссию "с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию". Беженцев из Мариуполя ждут в Таганроге, из Харькова и Сум - в Белгороде.Однако пока женщины, старики и дети бегут от российской армии в другую сторону - на Запад. Только Польша за 10 дней вторжения приняла почти 1 млн беженцев, а общее их число достигло полутора миллионов, по оценкам ООН.https://twitter.com/lynseyaddario/status/1500469003780771846?ref_src=twsrc%5Etfw

В результате обстрела Харьковской области в ночь на 7 марта погибли по меньшей мере восемь человек, разрушены многоэтажки, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития.Об этом сообщает ГСЧС Украины в Харьковской области."В 19:15 состоялось очередное массированное авиабомбардирование города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития", - сообщили спасатели. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, информирует ГСЧС."Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий... Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов было спасено и эвакуировано около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших", - рассказали в ГСЧС.

Южная Корея вслед за США и ЕС запретила операции с российским ЦБ. Сеул решил присоединиться к санкциям против Банка России. Ранее Сеул приостановил расчеты с семью российскими банками и поддержал отключение некоторых из них от SWIFT

Вокзал в Харькове в воскресенье, 6 марта

Киев считает, что Россия искажает понятие "геноцид". В Гааге заслушают аргументы сторонМеждународный суд ООН в Гааге 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России. Иск был подан украинской стороной 27 февраля. В нем Киев просит привлечь Россию к ответственности, в частности, за искажение понятия "геноцид" для оправдания агрессии против Украины.

Под Киевом небольшие города Ирпень и Буча остаются без воды, еды, света и возможности уехать.Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. "Город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, российские войска запретили горожанам выходить из домов", - говорится в сообщении. Подобная ситуация в Буче, которая под обстрелами почти с самого начала войны.

Россия: среди более 4 тысяч задержанных на антивоенных митингах есть несовершеннолетниеВ 56 городах России полиция задержала более 4300 человек на акциях протеста против вторжения в Украину, среди задержанных есть несовершеннолетние.ОВД-Инфо: "6 марта в 56 городах России было задержано не менее 4000 участников антивоенных акций"."Известно много случаев применения чрезмерной силы - полицейские проводили жесткие задержания, избивали дубинками и применяли электрошокеры".Всего с начала протестов против войны с Украиной задержали 12 724 человека в более чем 100 городах. Тысячи протестующих скандировали 6 марта "Нет войне!" и "Позор тебе!" – об этом свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях оппозиционными активистами и блоггерами. В Екатеринбурге показали задержание десятков протестующих. Мурал в городе с изображением Путина был испорчен.

Германия предоставит Украине 38,5 миллиона евро в качестве экстренной гуманитарной помощи, сообщают издания немецкой медиагруппы Funke со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенью Шульце. По ее словам, Украине "угрожает гуманитарная катастрофа". "Война Путина приносит колоссальные страдания женщинам, мужчинам и детям в Украине", - указала министр. Ранее МИД Германии пообещал направить Украине 37 миллионов евро в качестве экстренной помощи.

ГСЧС Украины подтвердила, что российские войска обстреляли жилые кварталы Николаева из установок залпового огня "Смерч" и публикует фото поврежденных домов. В результате обстрела в городе возникло пять пожаров.https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/264926742482824&show_text=true&width=500

Британская разведка сообщила, что за эти выходные Россия продвинулась минимально в войне против Украины"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день. За прошедшие сутки продолжались большие удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", - отмечается в сообщении Министерство обороны Великобритании в Twitter.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500598902042542080?ref_src=twsrc%5Etfw

РФ объявляет режим тишины с 10:00 (по московскому времени) понедельник, открывает гуманитарные коридоры по просьбе президента Франции Эмманюеля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину, заявили в Минобороны РФ. В предыдущие дни задействовать гуманитарные коридоры не удавалось. Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушении режима тишины и обстрелах маршрутов, по которым предполагается вывозить жителей из украинских городов, блокированных и обстреливаемых войсками РФ.

Последствия удара по жилому дому в Николаеве

Генштаб Вооруженных сил Украины: 12-е сутки войны, россияне создают гуманитарные кризисы и снимают "постановки" Российские войска используют Беларусь для авиаударов по Украине, обстреливают мирных жителей и искусственно создают гуманитарный кризис в городах – среди них и Ирпень. "С начала суток российские войска продолжили нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины.Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.Действуя коварно, войска РФ нарушают правила Международного гуманитарного права, производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, войска РФ запретили горожанам выходить из домов.Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266624555650630&show_text=true&width=500

ФСБ готовит операции устрашения против населения захваченных украинских городов - FTРоссийской ФСБ поручена подготовка карательных операций в захваченных украинских городах с целью сломить сопротивление населения и оживить увязшее вторжение российской армии в Украину, пишет британская газета FT со ссылкой на европейские спецслужбы и чиновников."Они разрабатывают сценарии агрессивного подавления возможных протестов и сопротивления, включая жесткий разгон толпы, репрессии против организаторов и возможно даже публичные казни для запугивания протестующих украинцев", - цитирует газета неназванного европейского чиновника.Украинцы оказали решительное сопротивление российской армии, которую Владимир Путин отправил "освобождать" их от "шайки наркоманов, неонацистов и бандеровцев". Кремль утверждает, что стремится уничтожить только украинскую армию и избранное украинцами руководство страны, а остальное население убивать не хочет.Безоружные украинцы ложатся под танки, протестуют в захваченных городах и вступают в открытые стычки с вооруженными до зубов российскими военными.Карательные операции позволят Путину подавить это сопротивление и облегчить жизнь армии, полагают аналитики, опрошенные газетой. А главное - недорого, что важно для Кремля в условиях санкций и военных потерь.Оккупация целой страны требует 20 солдат на 1 тысячу населения, согласно исследованиям американской военной академии USAWC, но в Чечне России потребовалось более 150. Это очень затратно, а карательные операции позволяют удешевить военные."С учетом огромной территории Украины, Москве будет тяжело устоять перед искушением прибегнуть к террору. Это дешевый и проверенный метод в условиях нехватки личного состава", - цитирует газета бывшего колумбийского военного, а ныне старшего советника European Institute of Peace Серхио Харамильо.FT вспоминает, что в феврале США написали в ООН, что у них есть "заслуживающая доверия информация" о том, что российские военные "возможно собираются применить летальную силу для разгона мирных протестов" на Украине и уже составили списки тех, кто "должен быть убит или отправлен в лагеря после оккупации" страны.Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда назвал эти утверждения ложью и фейком.

Палата представителей в Конгрессе США изучает возможности для разработки "мощного законопроекта для дальнейшей изоляции России от мировой экономики", говорится в письме спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обращенном к ее соратникам по Демократической партии. В частности, он будет включать запрет на импорт российской нефти и энергетических продуктов в США. Как отмечается в документе, "разрабатываемое законодательство отменит нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и станет первым шагом на пути к лишению РФ доступа ко Всемирной торговой организации (ВТО)".

Дания значительно увеличит свой оборонный бюджет и откажется от российского газа в ответ на вторжение РФ в Украину, заявила на пресс-конференции в Копенгагене премьер-министр Метте Фредериксен. "Исторические времена требуют исторических решений", - приводит ее слова агентство Reuters.Премьер сообщила, что в соответствии с договоренностью между основными парламентскими партиями, расходы страны на оборону будут постепенно увеличиваться, с тем чтобы к 2033 году достичь 2 процентов ВВП, что эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 млрд датских крон (2,65 млрд долларов). Это будут "крупнейшие инвестиции в датскую оборону за последнее время", отметила Фредериксен.

Российские войска ночью обстреливали жилые кварталы Николаева из РСЗО "Смерч". Об этом сообщил в эфире "Украина 24" советник главы МВД Вадим Денисенко

Ночью российские войска нанесли ракетный удар под ОдессойВ ночь с 6 на 7 марта российские войска нанесли ракетный удар в районе курортного поселка Тузлы в Белгород-Днестровском районе Одесской области.Об этом в Facebook сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук."Есть информация, что враг с моря нанес ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы. По другим населенным пунктам, находящимся рядом, информация уточняется", - сообщил он.По предварительной информации, в результате никто не пострадал. "Удар нанесен по объектам критической инфраструктуры. Пока известно, что пострадавших нет", - сказал Братчук.

Последствия обстрела в Николаеве.

Комиссия при Совете по правам человека при президнете РФ призвала прекратить войну в УкраинеЦена использовании армии для решения имеющихся проблем в российско-украинских отношениях слишком велика, военные действия на территории Украины следует остановить как можно скорее и перейти к решению противоречий между двумя странами в рамках переговоров, говорится в заявлении Комиссии по политическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Авторы документа призывают всех участников военных действий в Украине помнить о соблюдении норм гуманитарного права.

Утро в городе Николаев, который находится на юге Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан верит в победу Украины над Россией, несмотря на большие потери. "Я считаю, что Украина победит, - заявил он в эфире телеканала France 5. - То, что уже в течение десяти дней больше всего поражает, это сопротивление Украины в таких масштабах, каких эксперты не могли себе представить". Ле Дриан выразил уверенность в том, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать российского президента Владимира Путина от дальнейшей агрессии. "Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры", - подчеркнул министр.

Россию требуют исключить из ИнтерполаМинистр внутренних дел Великобритании Прити Пател потребовала принять на этой неделе решение об исключении Российской Федерации из Интерпола. Об этом она сообщила в Twitter. По ее словам, действия России представляют прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов."Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии написала сегодня письмо с призывом к Интерполу и его Исполнительному комитету принять на этой неделе решение о немедленной приостановке доступа России к ее системам", - написала Пател. https://twitter.com/pritipatel/status/1500585313625948161?ref_src=twsrc%5Etfw

Российская армия в ночь на понедельник продолжила наносить воздушные удары по Харькову, второму по величине городу Украины, сообщает агентство AFP. По его данным, под обстрел, в частности, попали спортивный комплекс одного из университетов и другие гражданские объекты. В украинских соцсетях также распространяются видео взрывов в Харькове и их последствий. Между тем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook предупредил, что войска РФ продолжают наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Кроме того, российская армия накапливает "ресурсы для штурма Киева", говорится в сообщении Генштаба.

11-летний мальчик из Запорожья самостоятельно перешел границу в Словакию. При нем был паспорт и номер телефона, написанный на руке. Его родители были вынуждены остаться в Украине

Из Украины эвакуируют членов последней группы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). "Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа - главный наблюдатель и команда высшего руководства - теперь покинет Украину", - говорится в сообщении на сайте СММ ОБСЕ. 24 февраля генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать сотрудников всех международных миссий организации из Украины ввиду "продолжающихся боевых действий и ухудшения ситуации в сфере безопасности" в стране.

СМИ: с самого утра 7 марта войска РФ ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня. Соответствующую информацию "Суспильне" сообщило ориентировочно после 5:15 по Киеву. "По Николаеву ударили из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении. По состоянию на 5:40 никаких деталей относительно атаки врага в Николаеве нет. Жители Николаева сообщают, что взрывы слышны во всех районах города и якобы сразу по двум направлениям, сообщает "Украина 24". Также жители пишут в соцсетях, что в некоторых районах пропал свет. В городе также исчезла связь от оператора Lifecell. Скорее всего, один из ударов пришелся по сотовой башне. Ранее председатель Николаева Александр Сенкевич сообщал, что самая нужная помощь для Николаева - это каски и бронежилеты. По его словам, российские войска окружают город со всех сторон, и сейчас местные власти накапливают резервы, чтобы было что раздавать людям в случае блокады.

Конгресс США рассмотрит запрет на импорт нефти из РоссииПалата представителей изучает возможность запрета на ввоз российской нефти в Соединенные Штаты. Ранее в сенате представили аналогичный законопроект.

Цены на нефть и металлы снова бьют рекордыНовая рабочая неделя началась с очередного скачка цен на всё то, что напавшая на Украину и попавшая за это под санкции Россия активно выкапывает из своих недр и продает за границу, наращивая резервы и военную мощь.На прошлой неделе нефть подорожала на 20%, а с открытием бирж в понедельник подскочила еще почти на столько же до $140 за баррель сорта Brent. Это всего на пригоршню долларов меньше исторического рекорда, установленного в предкризисном июле 2008 года. Через пару часов торгов цена вернулась примерно на уровень 125 долларов, что все равно на 7% больше, чем в пятницу.Цены растут в связи с тем, что Запад стал активнее обсуждать эмбарго на российскую нефть.Россия - третий после Саудовской Аравии и США крупнейший производитель нефти в мире. Она добывает около 11 млн баррелей в день и экспортирует примерно 5 млн из них, плюс еще 2 млн баррелей нефтепродуктов. Примерно половина уходит в Азию.Инициатором обсуждения эмбарго выступают США, однако они покупают немного, а вот Европа серьезно зависит от российской нефти и нефтепродуктов. Она пока не заикается о блокаде.Нефть основного российского сорта Urals дорожает не так быстро, как индикативные мировые сорта, потому что покупатели сторонятся ее после вторжения России в Украину.Война подняла цены на все сырье: на прошлой неделе никель подорожал на 19%, алюминий на 15%, цинк на 12%, а медь - на 8%.Начавшаяся новая неделя обещает очередные рекорды. В понедельник утром никель прибавил еще 10%, а цены на алюминий впервые пробили 4 тысячи долларов за тонну. Россия производит 6% всего алюминия в мире, примерно 7% никеля и 3,5% меди.

Войска РФ продолжают наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, также группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по итогам воскресенья, 6 марта. "Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск. Конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигли. Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева", - говорится в сообщении. Одновременно войска РФ не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях. Так, как отметили в Генштабе, на Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений. "С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск. На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода к восточным окраинам Киева через Броварский и Бориспольский районы, а также установления контроля над городами Чернигов и Сумы", - сообщили в Генштабе. После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипачи, войска РФ понесли значительные потери, осуществляют передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники. На Таврическом направлении войска РФ силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожье. Им удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через р. Днепр. Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль р. Ингул. БТГр форсировала реку и заняла н. п. Кашперо-Николаевку. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266469205666165&show_text=true&width=500

Папа римский Франциск: "война - это безумие""На Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая несет смерть, разрушения и нищету", - сказал папа римский Франциск во время еженедельного обращения к верующим в Ватикане в воскресенье.Понтифик призвал к немедленному окончанию военных действий и возобновлению переговоров. "В этой измученной стране с каждым часом растет необходимость в гуманитарной поддержке. Война это безумие. Пожалуйста, остановитесь", - добавил папа Франциск.25 февраля, на следующий день после вторжения России на Украину папа римский лично в обход дипломатического протокола посетил посольство России при Святом Престоле, чтобы выразить свою обеспокоенность.

Военная обстановка в Украине за последние 24 часа существенно не изменилась, потому что войска армии России вошли в оперативную паузу. Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 7 марта опубликовал новый отчет о боевых действиях в Украине. "Российские силы продолжают собираться для возобновления наступательных операций к востоку и западу от Киева, западу от Харькова и в направлении Николаев-Одесса, но еще не начали новые крупномасштабные наземные атаки. Россия усилила воздушные и артиллерийско-ракетные обстрелы гражданских позиций и инфраструктуры, включая известные коридоры эвакуации", говорится в сообщении."Украинские силы провели вторую контратаку за два дня, на этот раз под Мариуполем. Украинские ВВС и силы ПВО продолжают действовать, нанося урон наземным войскам России и срывая российские воздушные и ракетные операции", - сообщает Institute for the Study of War.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1500661536301453313?ref_src=twsrc%5Etfw

Цена нефти марки Brent взлетела почти до 140 долларов за баррель - максимального уровня с 2008 года на фоне беспокойства инвесторов относительно последствий вторжения РФ в Украину. После открытия электронных торгов в ночь на понедельник майские фьючерсы на Brent подорожали до 139,13 за баррель, прежде чем немного отступить. Исторический максимум цены барреля нефти Brent в 147,5 доллара был зафиксирован в июле 2008 года.

Две из четырех крупнейших в мире аудиторских компаний - KPMG и PricewaterhouseCoopers (PwC) - покидают рынок России из-за войны в Украине. KPMG сообщила, что ее российские и белорусские подразделения выйдут из состава глобальной сети. "В KPMG работают более 4500 человек в России и Беларуси, и прекратить наши рабочие отношения с ними, многие из которых на протяжении многих десятилетий были частью KPMG, невероятно сложно", - написала компания в Twitter.В сообщении PwC говорится, что ее российское подразделение, которое насчитывает 3700 сотрудников, также выходит из состава международной сети фирм. Отмечается, что "процесс "расторжения брака" с глобальной сетью будет плавным" и что компания "приложит все усилия для того, чтобы поддержать российских коллег".https://twitter.com/KPMG/status/1500579494431756294?ref_src=twsrc%5Etfw

Польша приняла более миллиона беженцев из УкраиныСо дня российского вторжения в Украину, случившегося 24 февраля, более миллиона человек пересекли украинско-польскую границу, спасаясь от войны, свидетельствуют данные пограничной службы Польши. "Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", - отмечает пресс-служба ведомства на своей странице в Twitter.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила отказ правительства ФРГ обеспечить бесполетную зону над Украиной силами НАТО. В противном случае это означало бы, что самолеты НАТО должны будут сбивать российские самолеты. "А это означалось бы, что мы напрямую вовлечены в эту войну",- аргументировала дипломат, выступая в воскресенье, 6 марта, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD.

"Невозможный выбор". Из Большого уволился главный дирижерРоссиянин Туган Сохиев объявил в воскресенье, что покидает пост главного дирижера Большого театра. Он также уйдет с должности музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы.В эмоциональном заявлении на английском языке в "Фейсбуке" Сохиев написал, что всегда будет выступать против конфликтов в любой форме, но сейчас его вынуждают сделать выбор, на который он не способен. При этом Сохиев не дал понять, поддерживает он или нет действия российских военных в Украине."Я всегда очень горжусь тем, что являюсь дирижером из страны с такой богатой культурой, как Россия, и я также очень горжусь тем, что с 2003 года являюсь частью французской музыкальной жизни. В этом сила музыки. Она объединяет публику и музыкантов с разных континентов и противоположных культур, исцеляет души людей и дает надежду на мирное сосуществование на этой планете. (...)За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни. В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому.Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями.Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому.Меня вынуждают выбрать одного певца вместо другого.Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где запрещена русская музыка.Я не могу видеть, как мои коллеги - дирижеры, актеры, певцы, танцоры, режиссеры - подвергаются угрозам, неуважительному обращению и становятся жертвами "культуры отмены". Нам, музыкантам, дан исключительный шанс, исполняя и интерпретируя этих великих композиторов, помочь сохранить человечество, сохранить его добрым и с уважительным отношением людей друг к другу. Мы, музыканты, призваны через музыку Шостаковича напоминать об ужасах, постигших человечество во Второй мировой войне. Мы, музыканты, являемся послами мира. Вместо того, чтобы использовать нас и нашу музыку для объединения наций и людей, в Европе нас пытаются разделить и подвергают остракизму.Из-за всего того, о чем я сказал выше, и будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы", - написал Сохиев в "Фейсбуке" по-английски.Сохиев - очередной российский деятель культуры, который подал в отставку или с которым прекратили сотрудничество из-за нежелания публично заявить о своей позиции по поводу вторжения России в Украину.Ранее Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра, Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева, аБаварская государственная опера разорвала отношения и с Гергиевым, и с оперной певицей Анной Нетребко.

"Шокирующей" выходкой Z-гимнаста из России займется комиссия по этикеМеждународная федерация гимнастики обратилась в комиссию по этике с просьбой дать оценку "шокирующему поведению" российского гимнаста Ивана Куляка на соревнованиях в Дохе.Куляк проиграл украинскому спортсмену Илье Ковтуну на параллельных брусьях и явился за бронзовой медалью с литерой Z на груди. Таким же образом российские войска метят свои танки и прочую технику, отправленную завоевывать Украину. Российская пропаганда продвигает Z как символ вторжения, которое Кремль называет "военной спецоперацией".На ближайших международных турнирах помеченного Z Куляка мы не увидим - с сегодняшнего дня российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать в них.

Костромского священника будут судить за антивоенную проповедьНа костромского священника составили протокол по статье о "дискредитации использования Вооруженных сил" за антивоенную проповедь и ссылку на петицию "Нет войне" на сайте прихода.Как пишет проект "Сетевые свободы", полицейские задержали Иерея Иоанна Бурдина, настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново, после проповеди в Прощеное Воскресение.В протоколе, как пишет проект "Сетевые свободы", говорится, что отец Иоанн в присутствии 10 прихожан дискредитировал вооруженные силы, "внушая прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах ... жителей Украины (братьев и сестер во Христе), а также путем размещения информации с агитационными изображениями на сайте".Дело будет рассмотрено 7 марта в понедельник в Красносельском районном суде Костромской области.4 марта российская Госдума приняла законопроекты, которые вводят в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс сразу несколько новых статей о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных. Среди них и статья 20.3.3 КоАП, по которой будут судить костромского священника.

Wall Street Journal: в Украину могут отправить воевать сирийцевРоссия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для переброски их в Украину, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских чиновников. Сколько именно сирийских наемников планируется отправить, американские официальные лица не уточнили.С другой стороны, как пишут арабские СМИ, многие сирийцы откликнулись на призыв президента Украины Владимира Зеленского приехать воевать добровольно в частном порядке на стороне Украины. Эту информацию подтверждает и базирующаяся во Франции некоммерческая организация "Сирийцы за правду и справедливость" (Syrians for Truth and Justice (STJ)."С момента начала вторжения России в Украину сирийцы разделились на сторонников российской операции, тех, кто выступает против, и тех, кто придерживается нейтральной позиции" - пишет STJ.Украинский конфликт может стать новым центром притяжения для иностранных бойцов, считает эксперт по Сирии аналитического Института по изучению войны (Study of War) Дженнифер Кафарелла."Тот факт, что в Украину едут добровольцы и из других стран, интернационализирует боевые действия, а значит может связать войну в Украине с более широкой межрегиональной динамикой, особенно на Ближнем Востоке", - цитирует эксперта Wall Street Journal.

Харьков продолжают бомбить - попали в высоткуВ Харькове россияне попали снарядом или ракетой в 24-этажное жилое здание на северной окраине города.Местные пользователи пишут, что, кроме этого здания, после авианалетов и обстрелов горит здание Харьковского университета питания и торговли, а также повреждено общежитие Харьковского авиационного института - они оба расположены в северной половине города.Россияне, судя по отрывочным сведениям, наступают на Харьков прежде всего именно с севера.https://twitter.com/prm_ua/status/1500595283134189574?ref_src=twsrc%5Etfw

Пентагон: Россия задействовала 95% группировки вторженияПентагон провел очередной брифинг о ходе войны с высокопоставленным функционером, которого попросили не называть. Такие брифинги проводятся с начала войны почти ежедневно, именно на таких условиях.По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, - 92%). Существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки в Пентагоне не заметили. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).Еще несколько наблюдений из Пентагона:- Высадки морского десанта в районе Одессы пока нет и признаков, что таковая скоро начнется, тоже нет- Российские ВКС по-прежнему НЕ контролируют воздушное пространство над Украиной. Украинские боевые самолеты и вертолеты летают, - ПВО действует. При этом обе стороны понесли потери в боевых самолетах, вертолетах и средствах ПВО.- Пентагон не может подтвердить факты применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов- Не может подтвердить призыв резервистов в России- Не может подтвердить факт сброса российской авиацией 500-килограммовой бомбы на Чернигов

Хакеры из Anonymous взломали российские госканалыХакеры из группы Anonymous, которые объявили кибервойну российскому государству, в воскресенье взломали онлайн-трансляцию нескольких государственных телеканалов и вывесили антивоенное воззвание.Хакеры объявили, что взломали российские стриминговые сервисы Wink и Ivi и онлайн трансляцию таких каналов как "Первый", "Россия 24" и "Москва 24". Вместо новостей этих каналов они запустили подписчикам кадры бомбежки Харькова и воззвание, текст которого - на фото, сделанном одним из наших читателей.Все это, правда, продолжалось совсем недолго: очень быстро обычная трансляция была восстановлена.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1500557635686486023?ref_src=twsrc%5Etfw

Стинг снова спел знаменитую "Russians" и посвятил ее сражающимся украинцамЗвезда британского рока Стинг снова, впервые за много лет, исполнил свою знааменитую песню "Russians" ("русские"), посвятив ее сражающимся украинцам и россиянам, протестующим против войны.Эту песню с рефреном "я надеюсь, что русские тоже любят своих детей" Стинг написал в середине 1980-х, на излете холодной войны и противостояния свободного мира с Советским Союзом."Я очень редко исполнял эту песню за эти многие годы, которые прошли с тех пор, как она была написана, потому что я не думал, что она опять окажется актуальной. Но, в свете принятого одним человеком кровавого, страшно ошибочного решения напасть на мирную, никому не угрожавшую соседку эта песня снова становится воззванием к нашей человечности. Отважным украинцам, которые сражаются против этой жестокой тирании, но и многим россиянам, которые протестуют против этого злодейства, несмотря на угрозу ареста и тюрьмы. Мы все любим наших детей. Остановите войну", - говорит Стинг в видео с новым исполнением старой песни.https://twitter.com/OfficialSting/status/1500234436247535618?ref_src=twsrc%5Etfw