ОНЛАЙН: Россия начала "военную спецоперацию" в Украине, Путин грозит "сокрушительным ответом" всем, кто вмешается

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. СМИ сообщают о том, что в Киеве, Харькове, Мариуполе, Николаеве и Херсоне близ Крыма, в Краматорске у линии фронта с ЛНР-ДНР, а также в Одессе слышны взрывы.

Конфликт на востоке Украины

Мэр Борисполя (город под Киевом, в этом городе находится Международный аэропорт "Борисполь" (Киев)) Владимир Борисенко вышел в эфир в Facebook. Он сообщил, что взрывы в районе аэропорта Борисполь, которые слышны рано утром, были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам. Вероятно, это российские беспилотники.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко говорит, что Россия ведет ракетные удары по командным пунктам, аэродромам и военным складам в Харькове, Киеве и Днепре. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4862833270470148&show_text=true&width=500

Евроконтроль рекомендует авиакомпаниям не использовать небо УкраиныГлава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (также известна как Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Украины в связи с "вероятной военной активностью", о которой предупредила Россия.https://twitter.com/eurocontrolDG/status/1496678871428653057?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава НАТО: Союзники встретятся, чтобы обсудить меры по противодействию агрессии РоссииГлава НАТО Йенс Столтенберг осудил "безрассудное и неспровоцированное нападение" России на Украину.Он заявил, что партнеры по альянсу встретятся, чтобы обсудить ответные действия.Столтенберг сказал, что НАТО сделает все, чтобы защитить всех союзников и поддержать народ Украины в это ужасное время.

Генсек ООН призвал Москву вернуть войска и не позволить худшую с начала века войну в Европе.

Российская биржа открылась обваломИндекс Московской биржи сразу после открытия торгов обвалился более чем на 10%.Падает и курс рубля: доллар торгуется выше 84 рублей, евро – выше 95

В Харькове сообщают об отключении многих провайдеров интернета. Также в городе местами пропала вода. На улицах много народа, много машин с донецкими и луганскими номерами, которые, видимо, спешно выехали из этих областей."Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны Украины пишет о высадке десанта РФ на черноморском побережье Украины.

Представитель России в ООН: "Это не война. Это спецоперация на Донбассе"Прямо сейчас в Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором представители стран обсуждают возможности решения конфликта вокруг Украины.Заявление президента России Владимира Путина о фактическом начале войны с Украиной произошло во время заседания.Представитель России в ООН Василий Небензя так прокомментировал то, что сейчас происходит: "Это не война. Это спецоперация на Донбассе".

Посол Великобритании на Украине: происходит неспровоцированное нападение на мирную страну"Сейчас происходит совершенно ни чем не вызванное нападение на мирную страну. Я в ужасе. То, что вы готовились и думали об этой возможности в течение недель и месяцев, не означает, что это не шокирует, когда происходит на самом деле", - написала посол Соединенного Королевства на Украине Мелинда Симмонс в "Твиттере".https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1496689830763409409?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава МИД Украины: Путин развязал войну с Украиной "Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - пишет в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496695282293161987?ref_src=twsrc%5Etfw

Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Минобороны Украины пока не комментируют того, что происходит. Сирен тревоги в Киеве нет, пишет Strana.news.

Президент США: "Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания"Заявление президента США Джо Байдена после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции на Донбассе"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания.Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом.Мир призовет Россию к ответу. Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины.

Пользователи соцсетей сообщают о будто бы начавшейся десантной операции российского Черноморского флота на украинского берегу Азовского моря. Оперативно найти подтверждения или опровержения этой информации пока не представляется возможным; нет и подробностей: где высаживается десант, если он высаживается - в районе Мариуполя, Бердянска (два основных украинских порта в этом регионе) или где-либо еще, какими силами и т.д.

Украинский блог "Мілітарний" ("военный") сообщает об атаке на украинский пограничный пункт Каланчак на возле разделительной линии с Крымом.

СМИ и источники в соцсетях сообщают о звуках взрывов в Киеве, Харькове, Мариуполе (побережье Азовского моря), Николаеве и Херсоне близ Крыма, в Краматорске у линии фронта с ЛНР-ДНР, а также в Одессе.

"Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", - сказал Путин в телеобращении, которое ранним утром в четверг транслировали российские телеканалы."Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - отметил он. Он также пригрозил "сокрушительными ответом" тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне. "Теперь несколько очень важных слов до тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события: кто бы ни пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан", - подчеркнул Путин.

"Принято решение о специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация", - заявил Путин. По его словам, вся ответственность за кровопролитие "лежит на совести украинского режима".

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о начале военной спецоперации в Украине.