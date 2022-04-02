ОНЛАЙН. Россия нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 2 апреля

По Днепру тоже ударили ракетамиПо Днепру этой ночью тоже был нанесен ракетный удар - об этом утром в субботу сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По словам Резниченко, в Днепре ракеты попали по некоему "инфраструктурному объекту", ранены два человека.Кроме того, как пишет глава администрации, удар был нанесен и по Кривому Рогу и он пришелся в автозаправку. Пожар уже потушен.Резниченко также утверждает, что украинские зенитчики ночью сбили четыре крылатых ракеты и 1 беспилотник противника.

Более 10 тысяч неразорвавшихся боеприпасов обезвредили в марте саперы в Киевской областиОб этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Она отчиталась о том, что в течение марта на территории Киева и Киевской области были найдены и обезврежены более 10 тысяч мин, снарядов, ракет, бомб, гранат, а также один российский “дрон-камикадзе” в состоянии боевой готовности.

Глава Луганской области пишет об обстрелах семи городов и поселковГлава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщает, что в Лисичанске ночным обстрелом были повреждены пять домов, а всего за последние сутки в семи городах и поселках области было разрушено или повреждено 31 здание, в том числе 27 жилых домов.Большинство этих городов и поселков находятся рядом с линией фронта. Была ли часть домов повреждена непосредственно в ходе боев, а не только обстрелами издалека, Гайдай не уточняет.Точной информации о возможных жертвах и пострадавших у главы администрации пока нет.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rukovoditelej-the-bell-publicista-ponasenkova-i-zhurnalistku-dozhdya-obyavili-inostrannymi-agentami.d?id=54208644

Администрация США договаривается с союзниками по НАТО о том, чтобы они передали Украины свои танки советского производства - об этом сообщила в пятницу американская газета New York Times, сославшись на неназванного по имени чиновника администрации. Собеседник газеты сообщил, что танки будут переданы "скоро", но не сказал, когда именно, сколько их будет и какая страна или страны отдадут их украинцам. Только у Польши, по официальным данным, есть больше 500 модернизированных и не модернизированных танков Т-72, при этом она давно оснащает свои танковые части немецкими "Леопардами" - их у поляков уже несколько сотен.

Россия нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу - глава администрации Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщает, что ночью российская армия нанесла ракетные удары по Полтаве и второму по величине городу области, Кременчугу. Лунин утверждает, что в Полтаве ракетный удар по некоему объекту инфраструктуры, а в Кременчуге ракеты попали по нескольким объектам инфраструктуры и жилым домам. "Информацию о пострадавших уточняем", - пишет глава администрации.

В краткой сводке на утро 38-го дня войны генштаб украинской армии утверждает, что видит подозрительное передвижение российских частей т.н. "миротворческого контингента" в Приднестровье. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровской молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - пишет генштаб. Кроме того, украинские военные снова сообщают, что россияне выводят свои части "на отдельных направлениях" (накануне генштаб писал конкретно о севере Киевской области) - предположительно для укрепления группировок и наступления в Донецкой, Луганской и Харькковской областях.