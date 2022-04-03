ОНЛАЙН. Россия отвергает обвинения в массовых убийствах людей в Буче, из Киевской области вывезли 410 тел

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 3 апреля

Немецкая благотворительная организация, занимающаяся предоставлением медикаментов, Action Medeor намерена расширить свою помощь Украине в ближайшие недели. Она начнет работу на юге Украины и в Молдове, чтобы обеспечить медицинской помощью главным образом Одесскую область. До сих пор перевозки медикаментов ее представителями осуществлялись через Тернополь, откуда их доставляли в другие регионы на севере, востоке и в центре страны.

Мэр Чернигова: Город уничтожен на 70 процентовЧернигов уничтожен на 70 процентов, сообщил мэр города Владислав Атрошенко. "Люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело… журналистов постоянно интересует, сколько было обстрелов и какие последствия. Последствия - тяжелые, как и в Буче, и в Харькове, и возможно, в Мариуполе", - сказал Атрошенко в эфире украинского телевидения. Он сообщил, что бизнес в городе не работает и следовательно нет поступлений в бюджет.

Прокуратура: семь человек погибло в результате нового обстрела ХарьковаХарьковская областная прокуратура сообщила, что жертвами обстрела Слободского района Харькова вечером в воскресенье стали семь человек, еще 34, в том числе дети, получили ранения. Ранее об обстреле этой части Харькова сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов.По сообщению прокуратуры, обстрелу около 18 часов по местному времени подверглись жилые дома, около 10 домов и троллейбусное депо были повреждены.Уголовное производство открыто по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины, отмечается в заявлении харьковской прокуратуры.В условиях войны Би-би-си не всегда может оперативно подтвердить информацию, которую сообщают официальные лица и очевидцы тех или иных событий.

Одесский припортовый завод законсервировалиИз-за военного положения мощности Одесского припортового завода полностью законсервированы, а работники предприятия отправлены в бессрочный отпуск. Об этом сообщил городской голова города Южный Владимир Новацкий."Одесский припортовый завод и городской спортивный комплекс "Олимп" сейчас попали под консервацию. Сотрудники завода и спорткомплекса отправлены в бессрочные отпуска", – отметил мэр Южного, на территории которого расположен припортовый завод. По его словам, сейчас мэрия готовится к передаче спорткомплекса "Олимп" в собственность городской территориальной громады.

https://rus.delfi.lv/biznes/transport-logistika/latvijas-gaze-trebovanie-rossii-platit-za-gaz-v-rublyah-sankcij-ne-narushaet.d?id=54210678

Белорусские пограничники сообщили, что граждане Украины пытаются попасть в республику обходными путями и тайными тропами. Киев закрыл границу со своей стороны. Поэтому беженцам приходится использовать территорию Польши, чтобы попасть к родственникам в Беларусь.

Швейцария арестовала недвижимость, принадлежащую россиянам. По данным прессы, речь идет о 10 объектах в четырех кантонах. Теперь владельцы домов и квартир не смогут продать или сдать в аренду свою собственность.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/zelenskij-o-peregovorah-s-kremlem-garantij-bezopasnosti-esche-net-final-ne-obyazatelno-mir.d?id=54210674

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-v-daugavpilse-proshlo-shestvie-v-podderzhku-ukrainy.d?id=54210512

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/gruziya-ne-budet-vvodit-ekonomicheskie-sankcii-protiv-rossii.d?id=54210466

В Украине создадут Книгу палачейПрезидент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине будет создана книга палачей, куда будут вносить российских оккупантов, причастных к преступлениям в Украине."Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", - заявил Зеленский.По его словам, министерство иностранных дел, Офис генпрокурора, Нацполиция, СБУ, разведка и другие структуры должны направить все усилия на то, чтобы этот механизм заработал немедленно.

Британия будет строить новые АЭС, чтобы избавиться от энергетической зависимости от РФВеликобритания в скором времени озвучит амбициозные планы по строительству новых атомных электростанций. Как сообщает "Европейская правда", со ссылкой наThe Sunday Telegraph, такое заявление сделал министр энергетики королевства Кваси Квартенг.По его словам, Британия планирует значительно расширить свои ядерные мощности до 2050 года – очевидно, что новые станции будут иметь гораздо большую мощность. Hа следующей неделе премьер Борис Джонсон объявит планы строительства новых атомных электростанций.По словам Министра энергетики, планы предусматривают почти полную замену всех АЭС в Британии до 2050 года. За это время должно быть построено 6 или 7 новых более мощных АЭС. Однако ключевые изменения ждут Британию в ближайшее десятилетие. До 2030 года будут выведены из строя все действующие АЭС, кроме одной. Таким образом, доля ядерного поколения должна достичь 15-25%.

Столтенберг: НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и ШвецииЕсли Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, альянс способен очень быстро принять их. Как сообщает "Европейская правда", такое заявление в эфире телеканала CNN сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг."Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии... и со Швецией. Конечно, решать им, но если они подадут заявки, их одобрят все 30 союзников по НАТО. Мы найдем способы, как быстро это сделать", - заявил он.Накануне Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше - этой весной.

Футболистов киевского "Динамо" освободили от воинской обязанностиГлавный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что "нам удалось привезти на сбор в Румынию одиннадцать игроков киевского «Динамо». Это ядро сборной. Они получили разрешение правительства, в силу своего особого положения были освобождены от воинской обязанности"."Даже футбол в такой сложной ситуации может многое сделать. Возможность участвовать в стыках и даже выйти на ЧМ – это может быть очень важно для нации", – сказал румынский специалист.Сборная Украины по футболу в начале июня должна провести стыковой матч против сборной Шотландии за право выступить на чемпионате мира-2022. Затем Украина или Шотландия сыграет со сборной Уэльса - победитель поедет на ЧМ-2022 (турнир пройдет в конце года в Катаре).

Германия отказала Украине в передаче БТР MarderБерлин отказал Киеву в передаче 100 бронетранспортеров Marder. Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Welt. Издание располагает письмом от украинской Минобороны, датированной 30 марта.В письме, подписанном министром обороны Украины Алексеем Резниковым, Украина просит передать 100 бронетранспортеров Marder. В немецком минобороны объясняют свой отказ тем, что "все наши собственные боевые машины пехоты Marder связаны с обязательствами НАТО, поэтому решение также должно быть принято в рамках Альянса".Вместо этого 1 апреля немецкие СМИ сообщили, что Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.Бронетранспортеры Marder выпускались в ФРГ в 1969-1975 годах, но все еще стоят на вооружении Германии. В 2010 году начался процесс их замены на более современную модель БМП Puma.

Белый дом: война в Украине "далека от завершения"Руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн предупреждает, что война России против Украины "далека от завершения", сообщает ABCnews. Прямая речь Клейна в ответ на вопрос, проигрывает ли Россия войну в связи с отведением ее войск от Киева: "Я думаю, что до сих пор были победы украинцев, но эта война, к сожалению, далека от завершения"."Я думаю, есть много свидетельств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перебросить их в восточную часть страны, чтобы возобновить там боевые действия".Отвечая на вопрос о возможности захвата Россией восточных регионов Украины, в то время как Украина сохранит контроль над остальными, руководитель аппарата Белого дома сказал, что будущее Украины должна определять она сама.

Житель Закарпатья продавал мужчинам справки для выезда за границу по 20 тысяч евроЖитель Закарпатья продавал военнообязанным мужчинам за 20 тысяч евро справки для выезда за границу, сообщает МВД Украины. "В рамках открытого уголовного производства установлено, что преступник производил справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без фактического прохождения лицом необходимых обследований. За свои услуги злоумышленник брал по 20 тысяч евро с каждого клиента", сообщает МВД.Организатора схемы разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/berlin-trebuet-rassledovat-prestupleniya-rossijskih-voennyh-v-buche.d?id=54210602

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-zemessardze-za-mesyac-vojny-v-ukraine-obratilis-2200-dobrovolcev.d?id=54210612

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что 4 апреля в республике объявлен день траура в память о погибших мирных жителях Украины.

В Николаевской области российские войска обстреляли города Очаков и Николаев Сейчас стало известно, что в результате обстрелов в Николаеве 14 человек доставлены в больницу. 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет в средней степени тяжести, завтра операция. Еще один человек умер, не спасли. В Очакове также есть раненые и погибшие.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил "отвратительные атаки" России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене: "Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие"

Обстреляли колонну, которая ехала эвакуировать людей из разрушенной больницы во временно оккупированной Балаклее Харьковской области, есть погибшие. Эвакуационный автобус в Балаклее, водитель которого погиб, в результате обстрела выгорел дотла, сообщает Харьков Life.

Министр обороны Германии призвала ЕС отказаться от российского газа в ответ на резню в БучеМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт высказалась за полный отказ Евросоюза от российского газа из-за военных преступлений в оккупированных российскими войсками населенных пунктах Киевской области."Такие преступления не должны оставаться без ответа", - сказала она в интервью телеканалу ARD.Ламбрехт, представительница Социал-демократической партии Германии, так же как канцлер Олаф Шольц, сказала, что со будет скепсисом относиться к любому обещанию Москвы прекратить огонь."Мы видели, как люди врут, как нас обманывали, как обещания не выполнялись. Поэтому я здесь очень осторожна, очень скептична", - сказала она.Шольц в воскресенье также осудил убийства в Буче, призвал к их расследованию и пообещал ввести новые санкции против России, но о немедленном прекращении импорта российского газа пока не говорил. Правительство Германии ранее заявляло, что сможет полностью прекратить закупать российский газ к середине 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что участники переговоров близки к согласованию договоренностей, которые могут предполагать безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины, заявил он в интервью телеканалу CBS.Также, по его словам, договоренности должны включать в себя возможность вступления Украины в ЕС. При этом обязательным условием договорённостей он назвал гарантии безопасности Украины.«Важная часть этих договоренностей - гарантии безопасности. Гарантии безопасности должны предполагать наличие круга государств, которые будут поддерживать нашу страну. И в случае агрессии со стороны России против Украины лидеры этих стран будут помогать Украине различным образом», - сказал Зеленский.

Чешский МИД призвал российских дипломатов "покинуть тонущий корабль". Постом поделились три российских посольстваНесколько посольств России перепостили призыв МИД Чехии к российским дипломатам "покинуть тонущий корабль". Министерство иностранных дел Чехии призвало российских коллег покинуть госслужбу в пятницу."Когда пыль этой несправедливой войны окончательно осядет, представители этой [российской - Би-би-си] элиты будут подвержены суду за военные преступления", - говорится в заявлении."Коллеги, мы умоляем тех из вас, у кого есть мораль и доброе сердце, пожалуйста, покиньте этот тонущий корабль", - добавили в чешском МИД.Как отмечает "Медиазона" (признана в России "иностранным агентом"), этим постом без комментариев поделились в соцсетях посольства России в Латвии, Словении, и султанате Оман.Поделился постом и российский МИД, но с возражениями:"Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее. Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы - помним. Мы не предаём память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего", - написали в российским ведомстве.https://www.facebook.com/RusEmbassySlovenia/posts/4954087474676908&show_text=true&width=500

51% россиян "гордятся" войной РФ против Украины, а 12% - "шокированы", - свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра", пишет Цензор.нет. В возрастной группе 18-24 лет превосходит "тревога, страх и ужас" (37%), затем идут "гордость за Россию" (33%), "шок" (15%); Кроме этого, в этой возрастной группе, по отношению к другим, выделяется "подавленность, оцепенение" (12%).

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-latvii-voznik-vremennyj-deficit-gaza-v-ballonah.d?id=54210464

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал всех гражданских выехать из области в более безопасный регион. По его словам, есть большая вероятность, что ситуация в области будет усложняться: «это очевидно».

Лидеры Франции и Германии в воскресенье после обеда сделали заявления о массовых убийствах россиянами мирных жителей Бучи и других оккупированных городов и сел.Об этом сообщает "Европейская правда".Примечательно, что оба политика, которые до сих пор пытаются сохранить контакты с РФ и время от времени проводят телефонные переговоры с Путиным, опубликовали свои сообщения одновременно, минута в минуту: в 16:43 по Киеву.Частично сходно также их содержание."Фото, которые поступают из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон."Страшные и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. В Буче расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и престарелых", - написал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.Шольц подчеркнул, что речь идет о последствиях действий армии РФ, поскольку "Буча еще несколько дней назад контролировалась российскими военными". Он также подчеркнул, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.

С территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Об этом сообщает генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Она добавила, что в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК.

Так выглядит сейчас Мила - населённый пункт в Киевской области на Житомирской трассе.

Продолжается пикировка между Песковым и Кадыровым. На этой неделе Песков раскритиковал призывы Кадырова (не упоминая, правда, его имя) к «войне до конца». А сегодня пришла «ответка» от Кадырова, сообщает Политика Страны. Поводом для неё стало заявление Пескова о том, что телеведущий Иван Ургант, который занял антивоенную позицию, «большой патриот». «У него может быть своя точка зрения. Он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну», - сказал Песков. В ответ Кадыров написал: «Я не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN сказал, что если Финляндия изъявить желание стать частью Североатлантического альянса, то НАТО будет рад новому члену."Решение - за Финляндией", - сказал он, добавив, что у финнов "есть право самим решать свое будущее"."Это то, чего не ожидает Россия, потому что они уже пытались запугать Финляндию, говоря, что если она вступит в НАТО, то будут последствия", - сказал генсек альянса.Однако если Финляндия и Швеция изъявят желание вступить в альянс, НАТО "найдет способ осуществить это относительно быстро", - сказал Столтенберг.На прошлой неделе финский президент Саули Ниинисте заявил, что детально обсудил со Столтенбергом процесс принятия в НАТО новых государств."Необходимо усилить безопасность Финляндии, написал тогда президент в соцсетях. Позже в официальном заявлении его канцелярии это было увязано с агрессией России против Украины.Финляндия и Швеция - нейтральные страны и сознательно не вступали в НАТО на протяжении всей холодной войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров с Украиной.Об этом Энтони Блинкен рассказал в интервью телеканалу NBC в воскресенье, 3 апреля."Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что переговоры России и Украины могут привести к завершению конфликта, что потребует снятия санкций, то да. Цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины - мы достигнем этого, то в определенной мере санкции уйдут", - пояснил Блинкен.Госсекретарь США добавил, что "это зависит от России, что будет дальше".

Так выглядит сегодня Житомирская трасса в 25-30 километрах от столицы

США пока не согласны предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, как просит Украина. Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью телеканалу CBS. Помимо этого Президент заявил, что Украина пока не получила гарантий безопасности и от других стран. "Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", - сказал Зеленский

Генсек НАТО о ситуации в Буче: такой жестокости мы не видели в Европе десятилетиями "Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно и совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и их убивают. И это просто подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек НАТО добавил, что призывает Международный уголовный суд приступить к расследованию военных преступлений России.

Министерство обороны России отрицает военные преступления в БучеРоссийское министерство обороны отрицает совершение российскими солдатами массовых убийств в оккупированных городах Киевской области."Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией", - говорится в заявлении ведомства, распространенном российским государственным агентством РИА."За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий," - заявили в минобороны.Все российские подразделения вышли из Бучи еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на 4-й день после этого, настаивают в ведомстве.Ранее в официальном телеграм-канале российских военных появился перепост из другого канала, где кадры с мертвыми и прикопанными телами в городе были названы "постановкой". Приведенные вместе с этим видеокадры при ближайшем рассмотрении не подтверждали это утверждение.В условиях войны не всегда можно оперативно подтвердить информацию, которую сообщают официальные лица и очевидцы тех или иных событий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале отреагировал на массовые убийства в Буче.Во-первых, апеллирует к странам НАТО."Бухарест, декларация саммита НАТО (на этом саммите альянс не дал Украине План действий по членству — Ред.). 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить это. Сделать так, чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла", — написал Зеленский.Во-вторых, обратился к матерям российских военных: посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи".

Министр экономики Словакии Рихард Сулик готов согласится с требованием РФ оплачивать газ в рублях, поскольку "поставки топлива не должны прекращаться". "Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ) рублем, то платим рублем", — сказал министр. Он сказал, что импорт из РФ составляет 85% всех закупок газа Словакии. По словам министра, Братислава поддерживает диверсификацию поставок, но для этого потребуется несколько лет.

Белий дом заявляет, что война в Украине по их оценке "далека от завершения". При этом Штаты, по заявлению администрации Байдена, предоставят Украине возможность самой определить свое политическое будущее (вероятно, имеется в виду переговоры с Россией о нейтральном статусе), параллельно продолжая оказывать военную поддержку.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс найдет способ "относительно быстро" принять Финляндию и Швецию, если эти страны сами захотят войти в организацию. "Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников по НАТО, мы найдем способы, как относительно быстро это сделать", — сказал Столтенберг.

По сообщению Хмельницкой областной военной администрации, потушен пожар, возникший после попадания российской ракеты в промышленный объект в Шепетовском районе. На борьбу с огнем ушло 13 часов.

Российские войска нанесли ракетный удар по Василькову Как сообщает воздушное командование "Центр", ракеты попали в здание штаба, которое уже было разрушено. Часть ракет удалось сбить системами ПВО.

Пилот сбитого под Изюмом российского самолёта взят в плен, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN заявил, что отвод российских войск из Киева — это не реальный вывод, а скорее изменение позиции, за которым могут последовать дальнейшие нападения. По его словам, альянс еще не убедился, что Россия добросовестно ведет мирные переговоры в Стамбуле, потому что военная цель Москвы с момента начала ее вторжения в Украину не изменилась.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении украинского фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество" (посмертно). Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства. "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Левина Максима Евгеньевича — фотокорреспондента (посмертно)", — говорится в указе. Максим Левин — известный украинский фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB. На днях стало известно, что он погиб в Киевской области.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в эфире телемарафона рассказывает о последствиях ракетного удара по городу. В частности, отвечает на вопрос о том, что после удара по объекту критической инфраструктуры (Труханов не называет название объекта), выстроились очереди на заправках. Труханов сказал, что очередей особо не видел и что для паники нет оснований, топлива достаточно.

Конотопский район Сумской области освобожденОб этом сообщает в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура. "Конотопщина освобождена от оккупантов! Слава героям", — отметил он.Между тем, еще вчера глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявлял, что армия РФ находится в районе Белополья и Конотопа.Сегодня в сводке Генштаба говорилось, что в районе Сум продолжается отход российских войск.

Военный конфликт в Украине в ближайшее время не завершится. Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ в Будапеште. По словам Джоанэ, в НАТО предвидят интенсификацию боевых действий на восточном фланге и на юге, что не позволяет Альянсу увидеть условий для мирного урегулирования. "По нашей оценке, конфликт еще будет продолжаться", — сказал он.

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко записал ролик в поддержку Украины и против войны: "Уже погибло более 140 детей. И погибнет еще больше, если мы не остановим это вторжение! Я прошу вас, пожалуйста, выскажитесь! Не молчите в то время, как маленькие дети умирают каждый день. Пожалуйста, помогите нам своими словами и своей поддержкой. Остановите Путина! Спасите украинских детей".

Администрация: Луганской области под обстрел попал мужской монастырь В селе Варваровка Луганской области в результате артобстрела пострадал Ильинский мужской монастырь, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, осколками снарядов выбиты стекла в двух храмах обители. Полностью сгорел братский корпус, гараж и подсобные помещения. Повреждены постройки на хозяйственном дворе. Братия монастыря и рабочие не пострадали, сообщил Гайдай. "Напоминаем, что россияне нанесли ущерб и другим святыням Северодонецкой епархии. Неоднократно попадал под обстрел Христо-Рождественский собор в Северодонецке. Ущерб получил храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Северодонецк), приход в Лисичанске, с. Троица, Рубежное", — написал чиновник в "Фейсбуке". https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/141746081698117&show_text=true&width=500

Мэр Одессы Труханов также дал комментарий "Стране""Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Среди мирного населения нет пострадавших, но легкие травмы получил охранник объекта. Также выбило стекла в ближайших домах. Отдельное спасибо за оперативность и отвагу нашим спасателям, которые быстро локализировали пожар", — сообщил Труханов.Он также отметил, что большинство одесситов остаются в городе, несмотря на обстрелы. "Конечно, как и у всех, есть испуг, страх, но паники я не увидел. Увидел перепуганных людей. Сегодня увидел лица перепуганных детей. Люди сплотились, понимая, что нужно стоять за свой город. Это не какие-то громкие слова. Я вижу, как меняются одесситы, как они осознают с каждым днём, как действуют эти оккупанты — цинично, уничтожая всех и все на своём пути", — сказал мэр Одессы.По словам Труханова, линия защиты и обороны Одессы — выстроена профессионально."ВСУ делает все возможное и невозможное. Проводятся все необходимые мероприятия, наращиваются возможность по ответному огню, укомплектовываются силы территориальной обороны. Город в полной оперативной координации. Формируем наши запасы, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Победа будет только за нами, по другому и быть не может", — подытожил Труханов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после сообщений о массовых убийствах в Буче анонсировала новые антироссийские санкции. "Фотографи из Бучи невозможно вынести. Жестокость Путина не имеет никаких пределов, она уничтожает целые невинные семьи. Ответственные за военные преступления должны быть наказаны. Мы сделаем санкции против РФ еще более жесткими и продолжим поддерживать оборону Украины".

Международная реакция на сообщения об убийствах мирных жителей в Буче После освобождения Бучи под Киевом местные власти сообщили об обнаружении многочисленных тел мирных жителей, лежащих по городу. Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал агентству Франс пресс, что местные власти похоронили уже 280 человек в братских могилах. Журналисты западных информагентств на одной из улиц насчитали около 20 тел мужчин в гражданской одежде. Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн стал свидетелем лежащих на улицах Бучи убитых людей в гражданской одежде. Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором утверждается, что российские военные убивали и насиловали мирных жителей в оккупированных частях Киевской, Черниговской и Харьковской областей. Глава МИД Британии Лиз Трасс выразила возмущение убийством мирных жителей в Буче и других городах и добавила, что Лондон сотрудничает с Международным уголовным судом ООН в сборе доказательств военных преступлений, совершенных во время российского вторжения в Украину. "Мы не позволим России скрыть свою роль в этих зверствах через циничную дезинформацию, и добьемся того, что будет явлена реальность действий России", — сказала Трасс. Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал события в Буче бойней и пообещал ввести дополнительные санкции против России, а также оказать помощь в сборе материалов о военных преступлениях для международных судов. Он сопроводил твит хэштегом #BuchaMassacre ("бойня в Буче"). Россия отвергает обвинения в убийстве мирных жителей. В воскресенье в телеграм-канале минобороны РФ появилось "разоблачение" сообщений из Бучи, в котором кадры с телами называются фейком. В частности, в канале МО РФ говорится, что тела на видео из Бучи якобы "движутся". Однако вскоре от этого заявления стали отказываться даже перепостившие его пророссийские телеграм-каналы: рассмотрев видео более детально, их авторы поняли, что за "движения" тел на кадрах они приняли блики и другие искажения. Многие наблюдатели отреагировали на кадры из Бучи призывом отправить экспертов в Украину для сбора материалов. Ричард Гоуэн, представитель "Международной кризисной группы" при ООН, заявил, что этим могла бы заняться комиссия по расследованию нарушений в Украине, учрежденная Советом ООН по правам человека. "Женщин насиловали на глазах их детей, девочек — перед их семьями в качестве намеренного акта закабаления, — заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. — Изнасилования — часть российского арсенала. И это военное преступление". https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1510500801554354181?ref_src=twsrc%5Etfw

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/ubitye-v-grazhdanskoj-odezhde-na-ulicah-buchi-chto-izvestno-o-strashnyh-kadrah.d?id=54209534

МИД Украины призывает мир отреагировать на массовые убийства в БучеМинистр иностранных дел в Украине Дмитрий Кулеба из-за убийств в Буче требует от "большой семерки" немедленно ввести новые санкции против России. Министр кратко перечислил, о каких санкциях идет речь:- эмбарго на российские нефть, газ и уголь;- закрытие всех портов для российских судов и товаров;- отключение всех российских банков от SWIFT."Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 прямо сейчас", — написал Дмитрий Кулеба в "Твиттере", сопроводив пост фотографиями тел убитых людей в Буче.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1510547460875243529?ref_src=twsrc%5Etfw

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что гарантии безопасности, которые сейчас прорабатываются на переговорах с РФ, в случае новой войны против Украины, должны включать в себя введение бесполетной зоны и снабжение необходимым оружием. В частности, предоставление систем ПВО и тяжелой артиллерии. Помимо этого возможными пунктами будущего договора могут являться совместное выступление армий, полноценные военные консультации по ведению боевых действий и более плотный обмен разведданными, в частности, аэрокосмическими. Напомним, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле предложила план, по которому страна объявляет нейтральный статус (то есть, отказывается от курса на НАТО, что является одним из требований РФ), а взамен получает гарантии безопасности от ведущих держав мира. При этом, как заявляют украинские власти, данное решение затем должно быть утверждено на референдуме.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью ТСН высказался о перспективах российского наступления на Донбассе:"Это, конечно, похоже на возможность. Если посмотреть на карту, которую мы каждый день видим по телевидению, да, это выглядит как возможность. Но это потребует от россиян выступить гораздо лучше, чем они это делали до этого. Знаете, на карте — это одна вещь. Но делать это в реальности — совершенно другое. И я не уверен, что они такие ловкие, чтобы это сделать. Украинские генералы очень умны. Они уже показали отличную способность давать этому порядок. Поэтому я представляю, что Генштаб очень внимательно следит за любыми признаками того, что это может произойти, ища все возможности, чтобы правильно нанести еще один удар по российским силам. Поэтому так важны следующие три недели. Мы должны помочь Украине продвинуться вперед и сломать шею (России — Ред.), чтобы не делать то же самое через 2-3 года".

В Украине из-за боевых действий разрушено более 20 тысяч км дорогВ Украине в результате боевых действий разрушены 23 тыс километров дорог и 273 искусственных сооружения. Об этом заявил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко, передает "Укринформ"."На 3 апреля у нас разрушено 23 тысяч км дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма (убытков), которую мы уже подсчитали, - это 874 млрд гривен", - сказал Ивко.По его словам, подсчет убытков Укравтодор производит ежедневно. Агентство готовится к восстановлению инфраструктуры, чтобы поскорее приступить к выполнению работ после завершения войны. Ивко добавил, что наибольшие разрушения зафиксированы на востоке, юге и севере Украины: это дороги и мосты, которые непосредственно находились или находятся в зоне боевых действий.

В Совфеде РФ оценили заявление Качиньского: "Полшага до термоядерной войны"Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, в котором выражалась готовность к размещению в стране американского ядерного оружия для сдерживания России. Сенатор назвал подобные инициативы абсолютно безрассудными и провокационными."Размещение ядерного оружия в Польше — это прямая конфронтация. Это полшага до термоядерной войны в Европе", - предупредил Джабаров в интервью радиостанции "Говорит Москва". Он отметил, что если такая война произойдет, то от нее пострадает в первую очередь сама Польша: "От неё просто ничего не останется".Джабаров отметил, что ведущие страны НАТО, обладающие ядерным оружием, прежде всего США, на подобный шаг не пойдут. "Они понимают, чем это грозит", - добавил российский политик.

Песков удивлен из-за санкций против себя и детейПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", что удивился, когда узнал, что попал под западные санкции. "Особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня", - отметил он.Песков добавил, что дети вдруг поняли, что все, что он им рассказывал - правда. По его словам, молодое поколение растет космополитами и не всегда понимает, что какие-то вещи несовместимы с нашими традициями и обычаями, а какие не укладываются в наш генетический код. "И вот когда происходит вот такое, они вдруг понимают - ну, действительно, там плохие сидят люди", - объяснил Песков ход мыслей подростков. По его словам, личные санкции, введенные против президента РФ Владимира Путина, вышли за пределы разумного. "После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости", - подчеркнул Песков.

В Белгородской области России в Тамаровке произошел взрыв и падение обломков. Местные власти сообщили, что пострадавших нет.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/na-telebashne-v-daugavpilse-podnyat-ukrainskij-flag.d?id=54210272

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rinkevich-posle-genocida-v-buche-es-dolzhen-vvesti-energeticheskie-sankcii-protiv-rossii-v-polnom-obeme.d?id=54210260

Мэр: По Николаеву снова ударили ракетами Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ракетных ударах по городу 3 апреля. "Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники", - сообщил Сенкевич в Facebook. 29 марта днем ​​российские военные запустили ракету в здание Николаевской ОГА. В первый день спасатели сообщали о 12 погибших и 33 раненых. 2 апреля сообщили, что число погибших выросло до 28.

Глава Минфина Японии: Усиление санкций против России – единственный путьВ японском правительстве подчеркивают что усиление санкций против России на сегодняшний день является "единственным путем". Об этом в эфире телеканала NHK заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, пишет Bloomberg.По словам министра, из-за замораживания активов и запрета на экспорт российская экономика не восстанавливается, и "это факт". Он добавил, что дополнительные меры будут рассмотрены в сотрудничестве с международным сообществом. Хагиуда отметил, что ослабление санкций станет возможным "только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден".

https://www.delfi.lt/ru/news/live/vitautas-landsbergis-rossiya-uspeshno-prevraschena-v-durdom.d?id=89873677

Певец Макс Барских объявил о своем вступлении в ряды ВСУ "Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас…", - сказал он в обращении. Через две недели украинский певец собирается ехать в зону боевых действий. До этого Барских "запретил" свою музыку в России, а деньги, полученные за несосотоявшиеся концерты, пообещал потратить на гуманитарную помощь для Украины.

В плену у российской армии находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, украинская сторона информирует о них, как и о других пропавших гражданских гражданах, международные организации (МККК, ООН и и другие) и требует "сделать все возможное для возвращения наших гражданских, священников, мэров городов, журналистов и активистов". Верещук также сообщила, что после освобождения Киевской области 2 апреля стало известно об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко.

Администрация Одессы: удары наносились с российских кораблейПредставитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что удары по Одесской области были нанесены с российских кораблей, находящихся в Черном море. "Надеюсь, что эти корабли будут исчезать, как и корабль "Саратов" в Бердянске", - сказал он.Как мы рассказывали ранее, российское минобороны сообщило об обстреле нефтеперерабатывающего завода и хранилищ горючего в Одессе."Эти удары - еще одно подтверждение прогнозов о том, что Россия будет наносить ракетные удары именно по таким объектам не только в Одесской области, а по всей Украине", - сказал представитель Одесской ОВА.Сергей Братчук подчеркнул, что более подробная информация о ракетных ударах появится позже.Сейчас на этих объектах работают спасательные службы, полиция, военные. "Главное – нет пострадавших", – сказал Братчук.В то же время он утверждает, что украинские ПВО сработали хорошо и он лично видел, как была сбита одна из ракет.

Британия хочет поставить Украине противокорабельные ракетыПремьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил членам кабинета министров, что хочет отправить Украине противокорабельные ракеты для защиты Одессы и других городов на морском побережье, сообщает лондонская газета Sunday Times со ссылкой на свои источники.Официальный Лондон пока не подтвердил эту информацию. Однако в последней сводке британской разведки говорится, что российские силы по-прежнему обладают потенциалом для высадки морского десанта. Это расходится с ранее озвученными оценками ведущих экспертов, которые считают, что у ВС РФ сейчас нет возможностей для штурма Одессы с моря.

Патриарх Кирилл: "Мы - миролюбивая страна" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в главном храме российских вооруженных сил в подмосковной Кубинке произнес проповедь, в которой заявил, что у русского народа нет стремления к войне или причинению вреда другим."Мы миролюбивая страна, и очень многострадальный народ, который так от войны пострадал, как мало какой из европейских народов. У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Но мы уж так воспитаны нашей историей, что любим наше отечество, и будем готовы его защищать так, как только русские могут защищать свое отечество", - заявил Патриарх Кирилл.С начала российского вторжения в Украину московский патриарх подвергается острой критике за свою поддержку действий российских войск и молчание по поводу жертв и страданий мирных жителей Украины.

Министр финансов Германии против эмбарго на энергоносители из РоссииМинистр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители в рамках санкционной политики ЕС за вторжение в Украину. Об этом он сказал в интервью Bild, пишет "Европейская правда".На вопрос журналистов, почему Германия продолжает финансировать кампанию разжигателя войны Путина в Украине за счет импорта газа и нефти, министр ответил: "Все варианты на столе. Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии".Линднер также гарантировал, что следующей зимой в Германии никто не замерзнет. "Мы наращиваем резервы и открываем альтернативные источники поставок. Это тоже стоит больших денег, но это необходимо", - сказал Линднер. Министр заявил, что "война в Украине делает всех нас беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортные энергоносители"."Эту потерю благосостояния не может компенсировать даже государство. Но можем смягчить самые большие потрясения, и мы это делаем. Вот почему мы поддерживаем нуждающихся и обеспечим существование компаний, для которых есть угроза. Но поскольку финансирование ограничено, эти меры могут быть только временными", – сказал он.

ЕС обещает помочь Украине в наказании России за "бучанскую резню"Президент Европейского совета Шарль Мишель обещает поддержку со стороны Евросоюза в преследовании за военные преступления, совершенные армией РФ на севере Киевщины. Об этом политик написал – по его словам – после того как увидел фото из освобожденной Бучи."Я шокирован фотографиями, которые врезаются в память и свидетельствуют о зверствах, совершенных русской армией в освобожденных районах Киевщины", - признался Мишель, добавив к своему твиту пометку "бучанская резня" (#BuchaMassacre).Глава Европейского совета считает, что это – доказательства военных преступлений, которые должны быть использованы в суде. "Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собирать необходимые доказательства для преследования (виновных) в международных судах. Будут новые санкции и новая поддержка", – добавил он.Политик завершил сообщение, написанное на английском, двумя словами на украинском языке: "Слава Украине!"

СМИ: Шольц пытался убедить Киев отказаться от вступления в НАТО Канцер Германии Олаф Шольц в середине февраля предпринял попытку избежать эскалации между Россией и Украиной и постарался убедить Владимира Зеленского отказаться от вступления в НАТО, пишет The Wall Street Journal.По данным газеты, это произошло в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. Шольц предложил Зеленскому отказаться от намерений вступить в НАТО и объявить о своем нейтралитете, это стало бы частью более обширной сделки между странами Запада и Россией. Планировалось, что соглашение подпишут президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Это также дало бы Украине гарантии безопасности, отмечает The Wall Street Journal. Однако, встретившись с Шольцем, Зеленский отказался от предложения. Это вызвало беспокойство Берлина — "шансы на мир исчезали", пишет издание.

Киев: украинские военные взяли под контроль Припять и участок границы Подразделения украинского десанта взяли под контроль участок границы Украины и Беларуси вблизи Припяти Киевской области. 31 марта российские войска покинули "зону отчуждения" на ЧАЭС в Припяти. Перед отступлением российские солдаты разграбили помещение ЧАЭС и отель рядом, утащив даже электрочайники и вилки. 2 апреля украинские войск, вернув контроль над ЧАЭС, подняли у административного помещения станции украинский флаг. https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/343533734487288&show_text=true&width=500

Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Левина орденом "За мужество"Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество" ІІІ степени. Детали: Документальный фотограф Макс Левин погиб в марте в Киевской области, где снимал доказательства агрессии России против Украины. Близкие фотожурналиста сообщили, что прощание с ним состоится 4 апреля в киевском Михайловском соборе и на кладбище в Боярке. Без отца остались четыре сына фотографа-документалиста.Известный украинский фотожурналист Максим Левин пропал 13 марта на линии фронта под Киевом – в последний раз он выходил на связь в Вышгородском районе. Полиция нашла Левина мертвым 1 апреля, после длительных поисков – в районе села Гута Межигорская Киевской области. Он погиб от осколочного ранения в голову. В Офисе генпрокурора сообщили, что безоружный фотограф Макс Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.Макс Левин работал в горячих точках с 2014 года. В частности был в Иловайском котле, откуда выходил вместе с украинскими добровольцами.В 2015 году Левин был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени президентом Петром Порошенко.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/sami-pridumali-vojnu-kak-zhivet-i-o-chem-dumaet-estonskaya-narva-samyj-russkij-gorod-nato.d?id=54210052

Постпред России в ООН: Берлин проводил в Украине свою биопрограммуВ распоряжении российского правительства оказались документы, подтверждающие реализацию Германией собственной военно-биологической программы в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Ее целью является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка", — заявил российский дипломат.С Центром общественного здоровья Минздрава Украины сотрудничал немецкий Институт тропической медицины им. Нохта. Киев обязался поставлять ему "образцы крови славянского этноса из разных регионов страны".По данным Гатилова, немецкие специалисты наблюдали за особенностями протекания болезней у местного населения в больницах Киева, Харькова, Одессы и Львова. Проект финансировался бундесвером и МИД Германии. Гатилов подчеркнул, что действия Берлина, ранее неизвестные общественности, также опасны, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения.

Российская армия уничтожила в Украине 6800 жилых домов, сообщил украинский министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. По его словам, число разрушенных жилых зданий растет с каждым часом. "Объемы разрушений катастрофические. В одном только Харькове разрушены более тысячи объектов жилого фонда. Множество домов уничтожено в Чернигове и Мариуполе", - написал министр в Facebook. По оценкам правительства Украины, для восстановления инфраструктуры на первом этапе потребуются десятки миллиардов, а на последующих этапах - сотни миллиардов долларов.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в излишней близости к России на фоне войны в Украине. "Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило, даже агрессивная война не играет в этом большой роли", - заявил Мельник в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel. У Германии по-прежнему слишком много корыстных интересов по отношению к России, таких как газ, нефть и уголь, указал украинский посол. По его словам, Штайнмайер "плел паутину контактов" с Россией на протяжении десятилетий, к чему привлечены "многие люди", занимающее значимое положение в нынешней правительственной коалиции.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rinkevich-zapad-dolzhen-otregagirovat-na-razzhiganie-vojny-rossiej.d?id=54209998

Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram подробности обстрела силами РФ Кременчуга, произошедшего днем ранее. По его словам, инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, крупнейшего предприятия по производству нефтепродуктов в Украине, полностью уничтожена. "Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар. К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям) контролирует ситуацию. На сегодня пострадали несколько человек, которые получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает", написал он. Лунин также обратился с просьбой к жителям Полтавской области не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. "В Украине – война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", - подчеркнул Лунин.

В бою в Луганской области погиб украинский писатель Юрий Руф - бессменный ведущий патриотического Фестиваля непокоренной нации "Холодный Яр". С начала войны Руф вступил в ряды 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает агентство УНИАН.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/opros-35-latvijcev-trudno-sohranyat-spokojstvie-vo-vremya-vojny-v-ukraine.d?id=54209850

Российские военные отпустили похищенного мэра БериславаРоссийские военные отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова. Как сообщает Бериславский городской совет, "вчера (2 апреля) около 11 часов городского главу Берислава Александра Шаповалова отпустили из плена. Это были 16 длинных и тяжелых дней для всех". Сообщается, что мэр города находится дома и пытается вернуться к нормальной жизни. Его здоровью ничего не угрожает.О том, что российские войска похитили мэра Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста стало известно 21 марта. На тот момент они находились в плену 3 дня.

Мэрия: город Изюм уничтожен примерно на 80% Жилая застройка города Изюм Харьковской области, которая с начала марта заблокирована российскими оккупантами, уничтожена практически на 80%, в городе нет электричества, тепла и воды, количество жертв подсчитать пока невозможно.Как заявил в интервью "Укринформу" заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин, "6 марта нас начали интенсивно бомбить. Мы уже знали, что в районе Гончаровки, Песок (районы города), железнодорожного вокзала находятся оккупационные войска. В городе уже были взорваны все автомобильные мосты через реку Северский Донец, оставался только пешеходный мост. Мы (городские власти) находились в центральной части под украинским флагом. Началась масштабная бомбардировка с самолетов, ракетами, с артиллерии, с минометов. И это происходило сутки за сутками"По словам Мацокина, в жилых домах "складывались" целые подъезды, от школ оставались только "коробки". Он заявил, что до авиаударов и массированных артиллерийских ударов россияне связывались с мэром Изюма Валерием Марченко, но он с их предложениями не согласился.В настоящее время власти считают, что в Изюме и в селах в пригороде – это Каменка, Сухая Каменка, Топальское – заблокированы и нуждаются в немедленной гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек.

В Италии конфисковали яхту подсанкционного россиянинаИтальянская полиция конфисковала яхту стоимостью 3 миллиона евро, которая, по словам чиновников, принадлежит россиянину, внесенному в санкционные списки. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".Прокуратура муниципалитета Империя, примерно в 40 км от французской границы, приказала конфисковать яхту после завершения предварительного расследования, которое началось в прошлом месяце.Власти наблюдали за яхтой под названием New Vogue в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что она не покинет порт до того, как прокуратура завершит первоначальное расследование, сказал чиновник порта. Официально фамилия владельца не называется.

Ирина Верещук: в Мотыжине убита староста села с семьейНаходившаяся в российском плену Ольга Сухенко, староста села Мотыжин Бучанского района Киевской области, найдена убитой, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Также убиты ее муж, Игорь Сухенко и сын Александр. Их тела обнаружили после освобождения Мотыжина.Глава Макаровской общины Вадим Токарь сообщил, что Ольгу, Игоря и Александра Сухенко похитили 23 марта и их местонахождение было неизвестно.По информации Верещук, на сегодняшний день российские военные удерживают 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей."Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских гражданах, Международный комитет Красного креста, ООН, другие организации и требуем сделать все от них зависящее, чтобы все мэры, активисты, священники, журналисты, захваченные в плен, были освобождены", - подчеркнула вице-премьер."Это военное преступление. Виновные обязательно будут наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала Верещук.

"Хотели новую Сребреницу? Ужасом Бучи довольны?": советник главы Офиса президента Украины жестко обратился к лидерам ЕвропыСоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал фотодоказательства зверств войск РФ в Киевской области и жестко высказался в адрес европейских партнеров, которые не отваживаются на решительное противодействие РФ."Главное ведь, по мнению наших европейских партнёров, – не спровоцировать русских? (Злая ирония). Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы россияне не обиделись и не использовали… Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они ещё не использовали?Как итог, мир получил тотальный непередаваемый ужас античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле. Сотни, тысячи убитых, растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых. Сотни, тысячи мирных украинских граждан. Убиты с особым зверством.Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние "лидеры Европы", сотни действующих европолитиков, сытно кушающих и спокойно спящих сейчас в своих постелях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного русскими в Киевской области? Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?Нельзя запрещать русскую литературу в европейских университетах – это так негуманно?Еще раз внимательно посмотрите на тысячи растерзанных, изнасилованных, сожжённых украинцев. В XXI веке. В рамках "спецоперации". Растерзанных РУССКИМИ. А теперь ещё раз скажите всему миру о том, что РФ – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинова. Посмотрите и скажите. Или отвернитесь. Главное ведь – не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев…"

Российская армия в Украине уже потеряла около 18 тыс. военнослужащих – Генштаб ВСУПотери российских войск РФ за время их вторжения в Украину уже составляют около 18 тыс. военнослужащих, 644 танка и 1830 бронемашин, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины."Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили личного состава - около18 000 человек, танков ‒ 644 ед, боевых бронированных машин ‒ 1830 ед, артиллерийских систем – 325 ед, РСЗО - 105 ед, средства ПВО - 54 ед, самолетов – 143 ед, вертолетов – 134 ед, автомобильной техники - 1249 ед, корабли/катера - 7 ед, цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 89, специальная техника – 24, пусковые установки ОТРК/ТРК- 4", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.В нем отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

В результате войны в Украине уничтожены или повреждены уже около 6,8 тыс. жилых домовМинистр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявляет, что в результате войны в Украине уничтожены или повреждены уже около 6,8 тыс. жилых домов.“В Украине уничтожены или повреждены около 6800 жилых домов в результате российско-украинской войны… Сегодня для восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей, которыми мы должны заняться сразу после завершения войны, нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период", – цитирует Чернышева пресс-служба министерства.Министр считает, что средства на развитие и восстановление городов и агломераций необходимо будет измерять в сотнях миллиардов долларов.

Польша открыта к размещению ядерного оружия США - КачиньскийВице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. В то же время поляки ждут инициативы Вашингтона по этому поводу. Об этом пишут DW и Spiegel со ссылкой на интервью политика немецкой газете Welt am Sonntag."Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", - заявил Качиньский.При этом польский вице-премьер уточнил, что пока о размещении американского ядерного оружия в Польше речь не идет, но "скоро это может измениться". Качиньский добавил, что инициатива должна исходить от Вашингтона.

Власти Украины 3 апреля попытаются вывезти людей из Мариуполя и Луганской областиВ воскресенье, 3 апреля, украинские власти попытаются эвакуировать людей из Мариуполя и Бердянска в Запорожье, а также из городов Луганской области, сообщила глава министерства реинтеграции Ирина Верещук во время брифинга. "Сегодня (3 апреля – ред.) продолжаем работу по эвакуации людей гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье. Сейчас под Бердянском находится 17 автобусов. 10 для эвакуации мариупольцев и жителей города Бердянск. Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти в блокпост на въезде в город. Там они вас будут ждать", - сказала министр.По ее словам, семь автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать собственным автотранспортом.Также 3 апреля планируется эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселки Нижне Луганской области. В настоящее время власти ждут прекращения огня со стороны войск РФ.

Минобороны РФ подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в ОдессеНа утреннем брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил:- ВС РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод возле Одессы и три хранилища горюче-смазочных материалов, откуда шли поставки топлива для украинской армии;- Российские ПВО сбили два украинских беспилотника;- Российская авиация за ночь поразила 51 военный объект на территории Украины;

Британский премьер хочет обеспечить Украину оружием для защиты с моряПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на необходимости поставки Украине противокорабельных ракет, чтобы она могла обеспечить защиту побережья от обстрелов с моря, сообщила газета The Times со ссылкой на британских чиновников.Один из них заявил, что Украина обратилась с просьбой о поставках летального оружия для использования на черноморском побережье, передает Интерфакс-Украина. "У нас, наверное, самые зрелые из всех стран отношения с украинцами. У нас есть список того, что им требуется, и мы стараемся удовлетворить его в том, в чем сможем. Премьер-министр полон решимости помочь Украине защитить себя, и он поддержит восполнение этой потребности", - цитирует газета слова источника.По данным издания, украинский президент Владимир Зеленский попросил западные страны поставить Украине противокорабельные ракеты, в том числе Harpoons, которые используются британским королевским флотом. Как сообщает газета, "официальные лица США на прошлой неделе дали понять, что этот вопрос обсуждается членами НАТО".The Times отмечает, что "в то время, как некоторые союзники, включая Америку, Германию и Францию, хотят дождаться активных действий России (на побережье - Интерфакс), прежде чем предоставлять более смертоносную летальную помощь, Джонсон ясно дал понять, что она должна быть предоставлена немедленно"."Борис говорит, что нам не нужен еще один триггер(...). Все, что попросит Зеленский, он получит, если у нас это будет", - сказал источник The Times.Поставки Великобританией оружия обсуждались на заседании Совета национальной безопасности в пятницу. По данным издания, Британия планирует поставить, в частности, ракеты с датчиками, которые могут быть нацелены на корабли, дислоцированные у берегов Украины, а также противотанковые средства для уничтожения выпущенных артиллерийских снарядов.Кроме того, рассматривается возможность обеспечения Украины беспилотниками одноразового действия Switchblade, другими типами оружия.

Китай заявил, что будет способствовать миру в Украине, но на "собственных условиях"Китай заверил Европейский Союз, что приложит усилия ради мира в Украине, но заявил, что будет это делать на его собственных условиях, без более жесткого давления на Россию. Об этом пишет Reuters. Премьер-министр Ли Кецян сказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира "своим способом", а президент Си Цзиньпин выразил надежду, что ЕС будет рассматривать Китай "независимо", имея в виду тесные связи Европы с Соединенными Штатами.В то же время ЕС во время виртуального саммита из Ли и Си призвал Пекин не разрешать Москве обойти санкции Запада, введенные из-за нападения России на Украину.Прямая речь президента Европейского совета Шарля Мишеля: "Мы призывали Китай помочь прекратить войну в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права. Любые попытки обойти санкции или оказать помощь России продолжат войну".Ли сказал лидерам ЕС, что Китай всегда стремился к миру и способствовал переговорам и готов продолжать играть конструктивную роль в международном сообществе.Мишель добавил, что обе стороны согласились, что война, которую Россия называет "специальной военной операцией", угрожает глобальной безопасности и мировой экономике.

Что известно об обстрелах ОдессыУтром в воскресенье российские и украинские источники сообщили о новых ракетных ударах по Одессе.Пророссийские источники сообщают об уничтожении нефтеперерабатывающего завода, с которого поставлялось топливо для Вооруженных сил Украины (ВСУ).Офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров сказал, что удары были нанесены по объектам инфраструктуры, но не пояснил, каким.По предварительным данным украинских военных, пострадавших нет.Журналист AFP сообщает с места событий, что в одесском порту были слышны взрывы около 6 утра по местному времени.Вскоре стали видны дым и огонь, поднимающиеся из промышленной зоны.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, 258 раненыС начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине погибли 158 детей, ранены 258, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова."По состоянию на 8:00 3 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 158 детей и пострадало 258 детей", - написала омбудсмен в телеграм-канале в воскресенье.

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Новая сводка британской разведкиКаждый день Минобороны Британии публикует сводки с информацией о событиях на театрах боевых действий в Украине.Утром в воскресенье ведомство сосредоточилось на ситуации на море и сообщило, что:- ВМФ Росии сохраняет дальнюю блокаду украинских берегов Черного и Азовских морей, не давая украинским силам снабжать свои подразделения с моря.- У России остаются возможности для того, чтобы высадить морской десант, однако такая операция будет очень рискованной, так как у ВСУ было время подготовиться с к ней.- Сообщается о попадании мин в Черное море. Хотя стороны оспаривают, как они туда попали, и их происхождения до конца не выяснено, британская разведка связывает их появление с действиями российского флота.На этом сводка заканчивается. В ней не говорится, куда Россия может высадить морской десант. Эксперты ожидали такой операции под Одессой в первые недели войны, но к концу ее первого месяца сходились во мнении, что она будет слишком рискованной без контроля над Николаевым, а его российская армия не смогла захватить. Исследователи Conflict Intelligence Team писали, что у российских сил может не хватить личного состава на такую операцию, потому что все переброшенные в Украину бригады морской пехоты уже задействованы в боях.

Готовы поправки об уголовном наказании за исполнение санкций в РоссииТем временем российские депутаты и сенаторы уже в понедельник, 4 апреля, внесут в Госдуму поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории России. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает ТАСС.Это идея "Единой России". Еще 14 марта секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил внести такую меру в УК РФ."Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации. В ближайшее время "Единая Россия" подготовит соответствующие поправки", - писал Турчак в телеграм-канале.

Главное о российском вторжении к утру 3 апреля✅В городе Буча под Киевом после отхода российских военных обнаружены тела погибших мирных жителей. Журналисты западных агентств только на одной из улиц насчитали около 20 тел мужчин в гражданской одежде✅Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил по телефону агентству Франс пресс, что "уже похоронили 280 человек в братских могилах"✅Среди убитых в Киевской области - семья сельского старосты✅Human Rights Watch заявила, что располагает доказательствами военных преступлений в Буче✅Минобороны России не комментировало ситуацию в Буче✅Замминистра обороны Украины накануне заявила, что российские военные полностью покинули Киевскую область✅Рано утром в Одессе произошла серия взрывов, местные власти сообщают о пожарах в некоторых районах города✅Министерство обороны Британии сообщило об усилении "авиационной активности" России на юго-востоке Украины, а украинский генштаб в ночь на воскресенье заявлял о снижении интенсивности российских ракетных ударов✅В Мариуполе погиб литовский кинодокументалист Мантас Кведаравичюс✅Красный Крест заявил о продолжении своей операции по эвакуации жителей Мариуполя после обвинений минобороны России в "деструктивной" работе✅Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за акции протеста в оккупированных городах✅Власти просят жителей Киевской области не торопиться возвращаться домой – необходимо провести разминирование

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский: проект мирного договора пока не готов. "Мне остается лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины — все эти договоренности были достигнуты в Стамбуле. Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года", - цитирует слова Мединского "Интерфакс". "В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - отметил он.

По предварительным данным, жертв в Одессе нет, сообщает УНIАН. Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Часть ракет сбита ПВО. В настоящее время в Одессе спасатели продолжают ликвидировать пожары.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/foto-kak-vyglyadit-unichtozhennyj-pod-kievom-unikalnyj-samolet-mriya.d?id=54209638

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/razvedka-ssha-putinu-nuzhna-hot-kakaya-to-pobeda-k-9-maya.d?id=54209614

Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн сфотографировал то, что осталось от "Мрии" - самого большого транспортного самолета в мире. В нескольких милях от Бучи находится аэропорт Гостомель. Российские воздушно-десантные войска пытались использовать его как базу для наступления на Киев. Самолет был уничтожен на ранней стадии вторжения. Крыша огромного ангара, построенного для него, изрешечена "целым созвездием пробоин от осколков", пишет Боуэн. Сам самолет полностью разрушен - на фото видны куски фюзеляжа и двигатели. Ан-225 "Мрия" ("Мечта") - транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности, разработан ОКБ им. Антонова. Был самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации.

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Утром третьего апреля в Одессе слышны взрывы. По данным издания "Одесская жизнь", первые взрывы прозвучали примерно в 5:57 утра. Всего их было слышно около десятка. Есть сообщения о выбитых стеклах. Над городом несколько источников дыма и зарево пожара. Информации, пострадали ли из-за обстрела люди, пока нет. Ранее ночью в Одесской области и других регионах Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Сводка Генштаба армии Украины на 6 часов утра. Ключевые моменты: На Донбассе ВСУ отбили шесть атак, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронетехники и семь автомобилей. Сбиты два самолета, один вертолет, один БПЛА и 4 крылатые ракеты. Российские военнослужащие и командиры массово отказываются от участия в боевых действиях и пишут рапорты на увольнение. Это происходит в 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, а также в двух батальонно-тактических группах состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/286674743645611&show_text=true&width=500