ОНЛАЙН. Россия предложила переговоры в Беларуси, Зеленский не хочет говорить там, "откуда летят ракеты"

В Украине четвертый день продолжается война с Россией. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. Delfi собирает свежую информацию в текстовом онлайне.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 27 февраля

Улицы Харькова после обстрела.

Google вводит в отношении российских государственных СМИ запрет на продажу рекламы на платформах компании.

Пресс-секретарь Зеленского: Россия настаивала, чтобы Украина перед переговорами сложила оружиеПресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров ответил на заявления Москвы о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Киевом. По его словам, такой формат обсуждался, но Россия настаивала, что Украина должна сначала сложить оружие."Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики из России потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за “русским военным кораблем", — сказал НикифоровПредложение "отправиться за кораблем" — это отсылка к записи, опубликованной погранслужбой Украины. На ней пограничники с Змеиного острова посылают *** (к черту) российский военный корабль.Никифоров заявил, что сегодняшние заявления Кремля и решение "демонстративно ехать в Гомель" — это только информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину."Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой к нашим городам направляются самолеты и ракеты", — сказал Никифоров.

И еще одно заявление Лукашенко: "Беларусь обратится к РФ с просьбой разместить ядерное оружие, если Запад разместит такие вооружения в Польше или Литве".

Минобороны Украины публикует видео удара Байрактара по российской технике в Херсонской области.

Сегодня утром NEPLP принял решение о прекращении ретрансляции телеканала РБК на территории Латвии. https://twitter.com/Ivars_Abolins/status/1497854700246515715?ref_src=twsrc%5Etfw

Еще фото из Николаева

Колонна российской техники неожиданно прорвалась с Ирпеня и движется в сторону Святошинского района в столице, сообщает "Сегодня".

Фото последствий боев в Николаеве.

Корюкив. Черниговская область. Местные жители и российский танк.

Российские солдаты на улицах Харькова.

Уличный бой в Харькове (съемка с украинской стороны) и брошенная военная техника россиян.

Зеленский: действия российских войск "тянут на международный трибунал""Они лгали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре. Они сознательно избрали тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной. Электростанции, больницы, детские садики, жилые дома, все под ударами каждый день. То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам, тянет на международный трибунал", — сообщил Зеленский.

Лукашенко: конфликт на Украине — цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодкиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко высказался о происходящем на Украине.По его словам, ситуация может стать еще хуже, чем сейчас."Конфликт на Украине — цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки", — заявил Лукашенко.

"Газпром" заявил, что газ через Украину в Европу прокачивается в прежнем режиме, перебоев нет.

Харьков. Фрайкор и ВСУ ведут бои с российскими войсками.

Земгальское региональное добровольное пожарное общество в начале марта направит на границу с Украиной отряд с гуманитарной помощью. Сейчас эту помощь собирают - каждый желающий может сделать пожертвование.

Глава Дагестана сообщил о погибшем в ходе вторжения в Украину дагестанце. До этого власти России не признавали никаких потерь.

В Черниговской области полиция вместе с местными жителями остановили колонну российских танков.

https://twitter.com/mich261213/status/1497751283738058758?ref_src=twsrc%5Etfw

Васильков после обстрела оккупантами.

Российская армия в Буче.

Кремль: российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с УкраинойРоссийская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев, сказал он.По словам Пескова, в делегацию вошли представители МИД России, Минобороны и других ведомств, в том числе администрации президента.В МИДе Беларуси в разговоре с РИА "Новости" сообщили, что Минск подготовил все необходимое для переговоров в Гомеле и занимается обеспечением "протокольных вопросов".Из заявлений Москвы и Минска неясно, согласились ли на переговоры в Киеве. Би-би-си запросила комментарий у офиса президента Владимира Зеленского и МИД Украины.

Горящий российский "Тигр" в Харьковегорящий российский "Тигр" в центре Харькова. Кроме него, на других видео, которые публикуют украинские каналы, есть еще две горящих в Харькове боевых машины.На видео вхождения российских военных в Харьков, которые до этого утром публиковали украинцы, было три или четыре тигра, а также два грузовика с крытыми брезентом кузовами.https://twitter.com/RALee85/status/1497821170292326405?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам.Зеленский заявил, что он хочет мира и готов вести переговоры с Россией. Но не в Беларуси, потому что с ее территории началось вторжение в Украину."Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", — заявил украинский президент.

Сайт Минобороны Беларуси недоступен.

Обстрелянный жилой дом в Харькове.

Российская актриса Лия Ахеджакова пожертвовала 10 тысяч долларов из своих сбережений на нужды ВСУ.

Брошенная военная техника российской армии под Харьковым попала на фото.

Российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением Харькове. Видео разбитой военной колонны.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона Сил территориальной обороны". Он предложил иностранцам, "желающим участвовать в сопротивлении оккупантам и защите мировой безопасности", приехать в Украину.

Ночь в Киеве прошла спокойно, сообщают городские власти. https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/330277885797493&show_text=true&width=500

Компания Google запретила российскому государственному RT и другим госканалам получать деньги за рекламу на своих веб-сайтах, в приложениях и видео на YouTube. Об этом сообщает Reuters. Накануне аналогичный запрет ввела компания Facebook.

Судя по видео украинских телеграм-каналов, ночью в центре Николаева шел ожесточенный бой. По словам мэра города, контроль над городом сохраняют украинские силы. Численность населения Николаева - около 480 тысяч человек.

Кратко: сводка Министерства обороны РоссииБлокированы Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка у Херсона.Уничтожено 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 23 пункта управления и 31 комплекс ПВО С-300.302-й зенитный ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий.Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик.

В Харькове начались уличные бои. Украинские телеграм-каналы утверждают, что горит российская военная техника:

Город Новая Каховка на Херсонщине находится под контролем российских войск. Об этом заявил мэр города Владимир Коваленко. В городе сняли украинские флаги, передает УНИАН. Би-Би-Си отмечает, что Новая Каховка небольшой город, но расположен он в стратегически важном месте - на Днепре, там, где из него вытекает Северо-Крымский канал, питающий поливной водой Крым.

Кратко: сводка от Министерства обороны Украины Колонны российской бронетехники замедлили темпы продвижения. Войска противника испытывают нехватку топлива и боеприпасов. Основная цель - взять Киев - не выполнена. Главная тактика - захват малых городов, сел и магистралей. Россия перешла к активному использованию диверсионных разведывательных групп. В Мозырьском районе Беларуси сформирована ударная группа для атаки по критической инфраструктуре городов и войск Украины. Разрушена железнодорожная инфраструктура в направлении России. Потери российский армии: более 3000 убитых, 200 взяты в плен. Сбито 16 самолетов и 18 вертолетов. Уничтожено 102 танка, более 540 единиц техники, 1 зенитно-ракетный комплекс БУК. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/265268882452238&show_text=true&width=500

Российские войска прорываются в Харьков. "Произошел прорыв легкой техники. В том числе и в центральную часть города", - заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Мэр Борисполя: информация о высадке десанта не подтвердилась. Ситуация в городе спокойная.

Ситуация в Киеве спокойная и контролируется украинской армией и силами территориальной обороны, сказал утром в воскресенье заместитель мэра Киева Николай Поворозник. По его словам, в городе ночью было несколько стычек с диверсионно-разведывательными группами россиян.

Войну в Украине нужно остановить, заявил LETA председатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов. "Все интересы, обвинения, интерпретации истории больше не важны. Главное остановить гибель людей", - отметил он.

Мэр Николаева (крупный город, два дня назад сообщалось о том, что к нему вышли российские подразделения) Александр Сенкевич говорит, что город остается под контролем Украины. "Сегодня в городе работает сколько-то российских ДРГ [диверсионно-разведывательных групп], но ситуация под контролем, танки и другая бронетехника, которая сейчас находится на территории города - украинские", - говорит он.

Обновляющийся список потерь военной техники (с верификацией): https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

Будущее рижского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге под вопросом. Руководство клуба в субботу отказалось давать прямой ответ в эфире LTV. Давление на клуб в связи с участием в российском турнире увеличивается.

ДНР сообщает о гибели 12 мирных жителей за десять дней. "За 10 дней эскалации со стороны ВСУ зафиксировано 611 фактов ведения огня. Всего противником выпущено 7492 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У"", - говорится в сообщении, распространенном в субботу вечером представительством ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Главное к этому часуУкраинская сторона утверждает, что за время вторжения погибло 3500 российских военных. Россия данные о потерях не раскрывает. В Минздраве Украины сообщили о гибели 198 гражданскихБолее 150 тысяч украинских беженцев, по данным ООН, покинули Украину, около половины уехали в Польшу.В Киеве с 17:00 до 8:00 действует комендантский час.Евросоюз вместе с США, Канадой и Великобританией намерены заморозить активы Центробанка РФ, отключить некоторые российские банки от SWIFT.Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Балтии, Румынии, Болгарии, Польши, Чехии и Словении. Не исключено, что российским авиакомпаниям запретят летать во все страны Евросоюза.Латвийские операторы ТВ отключили большую часть российских телеканалов.

Украинские СМИ сообщают о высадке российского десанта около аэропорта Борисполь. Эта информация пока не подтверждена.

Снаряд попал в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон". В пресс-службе ГСЧС Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "Попадание было в забор. Здание и емкости - целы". По предварительной оценке угрозы населению нет.

Если верить сообщениям с мест, самые тяжелые бои под Киевом в последние дни идут в городе Васильков? Би-би-си полагает, что причина в том, что российской армии нужен аэропорт на правом берегу Днепра. В аэропорту Антонова в Гостомеле взлетная полоса разгромлена, в Жулянах тоже ничего не получилось. "Логика простая: нужен плацдарм, куда можно посадить десант, а оттуда развивать наступление на город, - пишет издание. - Если высаживаться в Борисполе - главном аэропорту Киева - то придется на пути из него в центр Киева пересекать мосты".

Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов из стран Балтии и Словении, сообщает "Интерфакс". Это ответный жест - ранее такое же решение для российских самолетов приняли Латвия, Литва, Эстония и Словения.

Доброе утро. Delfi продолжает онлайн событий в Украине. Архив предыдущей текстовой трансляции: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-minoborony-rossii-dan-prikaz-razvivat-nastuplenie-po-vsem-napravleniyam.d?id=54090952

Лукашенко:Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о происходящем на Украине. По его словам, ситуация может стать еще хуже, чем сейчас."Конфликт на Украине – цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки", - заявил Лукашенко.