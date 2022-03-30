ОНЛАЙН. Россия ведет перегруппировку сил, но продолжает блокировать Харьков

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 30 марта

JYSK окончательно уйдет из РоссииДатский мебельный ритейлер JYSK окончательно уходит с российского рынка."После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", — говорится в заявлении компании.Компания откроет магазины в последний раз 31 марта, чтобы провести распродажу и опустошить склады.

Возле Одессы маневрируют российские корабли и сохраняется угроза высадки десантаОб этом сообщил журналистам офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров."Вражеские корабли продолжают маневрировать, угроза высадки десанта остается. Враг настойчиво проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Следовательно, силы и средства противовоздушной обороны и вся система защиты нашего региона четко налажена, мы готовы противодействовать любым провокациям врага, в том числе с использованием особенностей ландшафта", — сказал Назаров.

Красный крест опровергает обвинения украинских властей в том, что он способствовал принудительному вывозу жителей Мариуполя на территорию России. https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/krasnyj-krest-otvetil-na-obvineniya.d?id=54196076

В Днепропетровской области запретили ходить в лесЗапрет на посещение лесистой местности касается всех гражданских лиц: и пешеходов, и граждан на автомобилях.Леса могут посещать только военные, лесники, правоохранители и лица, наделенные для этого специальными служебными полномочиями.Такой запрет уже действует в ряде других областей Украины.

Давид Арахамия сообщил, что украинская делегация на переговорах с Россией все еще остается в Турции. По его словам, сегодня запланированы встречи с турецкими чиновниками для обсуждения сотрудничества в военно-технической сфере. После этого сегодня же представители делегации вернутся в Украину.

Важное уточнение от Британии по поводу гарантий безопасности для УкраиныЗаместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон может рассмотреть запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.Об этом сообщает The Guardian."Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО для членов НАТО", — сказал Рааб.Решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ."Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягиваться в прямую военную конфронтацию с Россией. Украина не является членом НАТО", — сказал Рааб.

Польша приняла детей с инвалидностьюПольша временно приняла десятки украинских детей с инвалидностью, сообщает CNN.Накануне, во вторник, в приграничный польский город Перемышль прибыл поезд из Днепра — в нем приехали 80 детей с инвалидностью, некоторые — в сопровождении опекунов.Корреспонденты CNN на вокзале видели большую группу парамедиков и машины скорой помощи, ожидавшие поезд.Польша сообщала, что дети проведут несколько дней в стране, после чего их перевезут в Германию.В Украине проживает около 2,7 млн человек с инвалидностью. Кроме того, около 260 тысяч человек испытывают трудности с обучением, что делает этих людей крайне уязвимыми во время войны. Не менее 100 тысяч человек, в основном дети, проживают в специальных учреждениях — их шансы выехать из страны сейчас невелики.

Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" сообщил, что после вчерашних заявлений России о частичном отводе войск с Черниговского и Киевского направлений, обстрелы города начались еще интенсивнее, чем раньше. "Ночь была достаточно сложной. Самолеты врага сбрасывали бомбы, обстреливали город с тяжёлого оружия. По моим ощущениям сегодняшняя ночь была одной из самых интенсивных по обстрелам в Чернигове за весь период войны", — сообщил Ломако. Он добавил, что сейчас он не знает, сколько пострадавших и погибших в результате ночного обстрела Чернигова. "Мы не считали, сколько погибших и пострадавших. Но, насколько я понимаю, есть и одни, и другие", — сказал он. По его словам, в результате обстрелов пострадали памятки архитектуры. "Повредили библиотеку, которая является объектом исторического наследия. Это одно из самых красивых зданий в Чернигове", — рассказал Ломако.

Ракетный удар по зданию Николаевской облгосадминистрации сопровождался перемещением противиника на одном из участков фронта. Об этом на пресс-конференции заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Ким считает, что вчерашние переговоры в Турции не привели к деэскалации в регионе. Он заявил, что происходит наращивание войск, ситуацию он считает стабильно плохой. Позиции Украины на переговорах, по мнению Кима, будут зависеть от событий на фронте.

Канцлер ФРГ Шольц обсуждал с Зеленским гарантии безопасности Украине, Германия в целом готова к этому, — заявил Кабмин ФРГ. Ранее о готовности дать гарантии Украине заявили представители Британии. При этом представители Китая не дали прямой ответ на вопрос о готовности дать гарантии Украине. Конкретного ответа не дали и США.

Китай призывает извлечь урок из войны в Украине и создать механизм безопасности в Европе. Об этом заявил глава МИД КНР на встрече с Лавровым. По его словам, происходящее сейчас — результат долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе. Глава МИД Китая также заявил, что он "поддерживает усилия РФ и Украины по продолжению переговоров, а также усилия РФ и других стран по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинское правительство в попытке повлиять на запланированные на воскресенье парламентские выборы. Сийярто заявил, что об этом якобы шла речь в телефонном разговоре посла Украины с главой украинского МИД. По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов". Сийярто не стал вдаваться в детали, откуда у него данные о содержании телефонного разговора между украинским министром и главой посольства Украины в Будапеште. "Информация в печати соответствует действительности. С этим венгерские левые некрасиво провалились. Провалились с тем, что есть такие переговоры. Постоянные переговоры между венгерскими левыми и украинским правительством", — сказал Сийярто. Комментариев от украинской стороны пока нет.

В Балаклее, которая занята российскими войсками, парень пытался сорвать со здания российский флаг.

Цена самого дешевого хлеба в Польше к концу года может вырасти в 4 раза до 10 злотых.Об этом заявил экс-премьер министр Польши Дональд Туск.Сейчас хлеб в Польше стоит 1,5-2,5 злотых."Очень беспокоясь о том, что хлеб — и, скорее, самый дешевый - может стоить даже 10 злотых в конце этого года. Волосы на голове становятся дыбом, потому что мы знаем, что это значит для польских женщин и поляков везде, без исключения" — заявил Туск.Он обратился правительству немедленно разблокировать европейскую помощь, чтобы Польша смогла получать средства от Европы и передавать их фермерам на закупку удобрений.

Великобритания выдала более 25 тысяч виз украинским беженцамБританское правительство сегодня заявило, что выдало более 25 500 виз украинцам в соответствии со схемами, созданными для ввоза беженцев после вторжения России в Украину.По данным МВД Британии, большая часть выданных виз (более 22 000) выданы в рамках схемы помощи родственникам тех, кто уже живет в Британии.Другая часть предложенной Британией схемы — это так называемые "спонсорские визы". По ней за приезжающего должен поручиться какой-то человек, проживающий в Британии, и предоставить ему место для проживания.Граждане Украины подали более 28 000 заявок по этой схеме, но одобрены пока лишь около 2700 из них.

Мирный договор с РФ возможен лишь после полного вывода российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля. "Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать. Это международный предохранитель, не просто наши требования или просьбы, а необходимые условия, чтобы обеспечить рабочее подписание этого документа", — заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в интервью "РБК-Украина"Он также зявил, что самый сложный вопрос, который на последней встрече в Стамбуле даже не обсуждали, — это Донбасс."Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем остальным вопросам", — сказал он.Что касается внеблокового статуса, то он, по словам Арахамии, предполагается в формате "укрепленного нейтралитета". "То есть нужно рассчитывать на собственную армию, или дополнительно еще иметь гарантии. Как у Швейцарии, у Израиля, резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии. Мы не идем по такой модели, что у нас есть нейтралитет, и поэтому мы расслабились, армия нам не нужна, пускай наши гаранты о нас заботятся. Нет, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Поэтому концепция "укрепленного нейтралитета" нам очень близка", — сказал Арахамия.Также он уточнил, что вопрос снятия с России западных санкций на переговорах Украины с РФ не рассматривается. "Большинство стран, которые накладывали санкции, сейчас рассматриваются в качестве гарантов нашей безопасности. Они могут вступать в разговоры по санкциям, но не мы их накладывали, так что и не нам их снимать", — сказал Арахамия.

Брифинг Пескова. ГлавноеДмитрий Песков традиционно отвечает на вопросы журналистовО переговорах"Позитивным является, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном — пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа".О призывах "идти до конца""Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное — здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась. Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам".О судьбе Крыма"Крым — это часть РФ, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем".О странах-гарантах безопасности, предложенных УкраинойПесков не стал комментировать эту тему, посоветовав обратиться в главе российской переговорной делегации Владимиру Мединскому."Мой коллега Мединский будет сегодня дополнительно информацию формулировать, можно обратиться к нему".

Турне Лаврова по азиатским странамУ главы МИД России Лаврова — большой азиатский тур по странам, с которыми Москва договаривается о поддержке в условиях тотальных санкций со стороны Запада.Сегодня Лавров в Пекине и встретился со своим китайским коллегой (на фото). А 31 марта и 1 апреля Лавров будет в Индии.

Обстрелы на линии соприкосновения Глава Донецкой области Павел Кириленко утверждает, что Россия обстреливает почти все населенные пункты на линии соприкосновения, которая отделяет территорию, контролируемую украинским правительством, от территорий, удерживаемых пророссийскими сепаратистами. Кириленко опубликовал фотографии разрушений и заявил, что сегодня утром Россия нанесла удары по Марьинке и Новомихайловке, "после чего начали работать артиллерией в районе этих населенных пунктов". "Кроме того, с ночи ведутся обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов, под огнем россиян и Очеретинская община", — утверждает Кириленко. В условиях войны невозможно подтвердить эту информацию. https://twitter.com/Pavlo_Kyrylenko/status/1509082984254685187?ref_src=twsrc%5Etfw

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/ya-vyehala-iz-ada-no-on-po-prezhnemu-vnutri-menya-tri-istorii-o-zhizni-i-smerti-v-blokadnom-mariupole.d?id=54196822

Кадры с дрона разрушенного Мариуполя.

Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной.Об этом говорится в отчете Постоянного комитета парламента Канады, за который сегодня проголосовали канадские депутатыДепутаты обращаются к правительству с призывом "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны".Окончательное решение по предоставлению Украине безвиза должно принять правительство Канады.

Последняя сводка Генштаба ВСУ- Россия ведет перегруппировку сил и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в районе Донецкой и Луганской областей Украины.- Продолжается накопление российских военных в районе Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения.- На Броварском направлении отмечен частичный отвод российских подразделений в сторону границы с Россией.- Российские военные продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары.- Наблюдается усиление обстрелов и боевых столкновений в Донецкой области.- Основные усилия российских военных сейчас сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.В условиях военных действий невозможно проверить и подтвердить эту информацию.

Обстрел Нежина: 1 погибший, шестеро раненыхРоссийские войска во вторник обстреляли город Нежин в Черниговской области, в результате чего один человек погиб, еще 6 мирных жителей получили ранения, в том числе ребенок, сообщил мэр города Александр Кодола."После вчерашних обстрелов города пострадало 6 мирных граждан, из них 1 ребенок, один человек умер. Повреждены 10 частных домов, 3 разрушены, также повреждения автомобилей и гаражей", — написал Кодола у себя в Facebook.https://www.facebook.com/oleksandr.mihalich/posts/5051727954919990&show_text=true&width=500

Нидерланды передали Украине полевой госпитальВо Львовской области развернули очередной полевой госпиталь на 50 мест, предоставленный Нидерландами. Это уже третий полевой госпиталь, переданный Украине другими странами.По словам председателя Львовской областной администрации Максима Козицкого, в госпитале есть операционная, реанимационные койки, отделение интенсивной терапии, рентген-диагностики и клиническая лаборатория с банком крови.Госпиталь может работать в условиях полного отключения центрального электроснабжения."Где развернули госпиталь, по понятным причинам, рассказывать не буду. Будут работать здесь врачи, которым из-за войны пришлось покинуть дома в других областях Украины. Также медработники из США и Канады", — сказал Козицкий.

Samsung убрала букву Z из названий своих телефоновКомпания Samsung молча удалила букву Z из названия моделей своих телефонов Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip 3 5G в трех странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии.В эстонской, литовской и латвийской версиях сайта Samsung Z в названии моделей отсутствует. В тоже время в британской версии сайта телефон по-прежнему называется Galaxy Z Fold3.Официальная причина исчезновения буквы Z с балтийских версий сайта компании не поясняется.Samsung запустил линейку телефонов Z в 2020 году.

Франция рассматривает возможность прекращения поставок газа из РоссииВласти Франции предусмотрели все сценарии развития событий в связи с ситуацией вокруг Украины, в частности, возможность прекращения поставок газа из России. Об этом сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр."Мы предусмотрели все сценарии, один из них — это решение России прекратить поставлять газ во Францию и Европу", — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции "Эроп 1".При этом он отметил, что это был бы "катастрофический сценарий, но он рассматривается".Кроме того, министр указал, что французские компании могут сами принимать решения о своей деятельности на территории России, но они должны "строго соблюдать санкции, по которым политики приняли решение"."Каждая компания, в зависимости от ситуации на местах, может принимать разные решения", — добавил Ле Мэр.По его словам, санкции против России нацелены на то, чтобы "дестабилизировать российскую финансовую систему".

Вице-премьер Украины Ирина Верещук после взрыва на военном складе в Белгородской области РФ призвала ООН принять немедленные меры по демилитаризации зоны ЧАЭС. "Нельзя допустить повторения Белгорода на ЧАЭС! Прецедент на военных складах под российским городом Белгород в очередной раз показал чрезвычайный уровень опасности, которую несут россияне в своем непрофессиональном обращении с взрывоопасным оружием", — сказала Верещук. По ее словам, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС российские военные создали огромный склад боеприпасов, которые могут также сдетонировать в любой момент. Верещук заявила, что РФ должна как можно быстрее вывести войска из Чернобыльской зоны — в контексте ядерной безопасности.

Как сейчас выглядит жилой район Салтовка в городе Харьков. Это привычный многим жителям постсоветского пространства район, застроенный типовыми многоэтажками.

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины в эфире телемарафона UAразом:✅Активная фаза боевых действий продолжается, "будет длиться еще неделю, может, и больше";✅Под Киевом противник оставит часть контингента, заданием которого будет "удерживать наши войска, не давать перебрасывать их на сложные направления", из-под Чернигова пока войска не отводят;✅ВС РФ перебрасывает в зону ООС и под Мариуполь войска из-под Киева для получения там преимущества и окружения украинских сил;✅На юге, в районе Херсона, враг становится в оборону, ВСУ "ведут там аккуратные тактические действия".

В Ровенской области Украины спасатели до сих пор тушат пожар на нефтебазе, который вспыхнул после ракетного удара вечером в понедельник, 28 марта. Как сообщил губернатор региона Виталий Коваль, сейчас спасатели заканчивают тушить один из очагов пожара.

Польша хочет отказаться от российской нефтиПольша планирует до конца года отказаться от российской нефти, объявил об амбициозном плане премьер-министр Матеуш Моравецкий."Мы будем делать все, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", — сказал Моравецкий.Он не уточнил, как именно Польша планирует достичь этого результата в такие короткие сроки, учитывая, что страна сильно зависит от российской нефти. Две трети сырой нефти, перерабатываемой на польских нефтеперерабатывающих заводах, поступает из России."Мы больше зависим от российской нефти, чем от их газа, — считает Бернард Свочина из варшавского аналитического центра Instrat. — Кроме того, наш крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Плоцке технически и логистически приспособлен к поставкам сырой нефти из России".Среди всех стран ЕС у Польши четвертый по величине счет за импорт энергии из России: в прошлом году в Москву было отправлено 15,4 млрд евро.

Германия активировала чрезвычайный план на случай остановки газоснабжения из РФГермания готовится к прекращению поставок природного газа из России, поэтому министр экономики Роберт Хабек в среду утром активировал первый этап предупреждения из плана на случай чрезвычайной ситуации в газоснабжении.Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации издания Spiegel. План призван обеспечить подачу газа даже после остановки поставок из России. В то же время, по данным министерства экономики, дефицита с поставками нет и безопасность снабжения гарантируется. Активировать этап раннего предупреждения правительство решило из соображений предосторожности.С активацией плана, содержащего три этапа, министерство также разворачивает кризисную группу, которая будет постоянно анализировать и оценивать ситуацию с поставками.В случае необходимости эта рабочая группа может отключать от сети определенных потребителей. Однако для этого необходимо активировать третий этап плана. Он предполагает, что население по-прежнему будет снабжаться газом, но отдельные крупные потребители из промышленности не будут получать газ или получать его в меньшем количестве.Ранее Кремль выдвинул ультиматум о том, что с апреля за поставки газа "недружественным странам" нужно рассчитываться исключительно в рублях, а не в евро или долларах. Германия и G7 отвергли этот ультиматум в понедельник. Представитель российского правительства сразу же заявил, что в случае отсутствия оплаты за газ поставки будут прекращены.

Глава МАГАТЭ прибыл на Южно-украинскую АЭСГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Южно-Украинскую АЭС. На месте он обсудит, какую техническую помощь нужно предоставить электростанции. Также стороны поговорят о том, как обеспечить безопасность и охрану ядерных объектов страны.

Финляндия с 30 марта возобновляет грузовое ж/д сообщение с РоссиейФинляндия со среды возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией."Ранее мы сообщали о приостановке грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "РЖД". Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта", - сообщила VR Transpoint (структура финского ж/д оператора VR Group).Услуги VR Transpoint сосредоточены на транспортировке продукции и сырья на экспорт. Объем железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 г. составил около 37 млн тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляют около трети от общего объема.Как сообщалось, ранее VR Transpoint заявила о приостановке с 27 марта движения грузовых вагонов из России. С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.

Советские танки в Берлине накрыли украинским флагомСегодня утром неизвестные накрыли два советских танка, стоящие в центре Берлина как часть мемориала павшим советским воинам, огромными украинскими флагами.Через несколько часов флаги исчезли, сейчас мемориал выглядит как обычно — это скульптурная композиция в виде советского солдата, колонада, мемориальные плиты с именами погибших при штурме Берлина, а сбоку от них — два артиллерийских орудия и два танка.Судя по фотографиям в соцсетях, танки были накрыты около 2-3 часов. По данным немецкого вещателя RBB, в 9:30 утра по местному времени флаги уже были убраны.По данным полиции Германии, во вторник неизвестные нанесли синюю и желтую краску на советский памятник в Трептов-парке (там находится крупнейшее в Германии захоронение советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны). Полиция расследует этот инцидент.

СМИ: Соглашение между Москвой и Киевом станет возможно в случае крупного поражения украинских войскОб этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю источник, передает издание "Агентство".Журналисты Bloomberg поговорили с несколькими кремлевскими инсайдерами о том, как следует трактовать последние заявления России по войне в Украине. Они не склонны расценивать их как признак скорого окончания военных действий.Вероятные цели России сейчас состоят в том, чтобы захватить всю Луганскую и Донецкую области вместе с сухопутным коридором от российской границы до Крыма, говорит источник Bloomberg, близкий к Кремлю. Как отмечает агентство, это потребовало бы отказа Украины от 20% своей международно признанной территории. По словам еще одного собеседника Bloomberg, близкого к Кремлю, урегулирование может быть достигнуто только после того, как ситуация на поле боя "прояснится в соответствии с целями России" и, вероятно, потребует крупного поражения украинских войск. Собеседник Bloomberg напомнил о "втором Минском соглашении", которое было подписано в феврале 2015 года и стало возможным "только благодаря сокрушительным военным потерям Украины". Накануне после переговоров в Стамбуле замглавы Минобороны РФ Александр Фомин объявил, что российские войска "кардинально, в разы, сокращают военную активность на киевском и черниговском направлениях". Других подробностей он не привел. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит прогресса в переговорах между Россией и Украаиной, а также "признаков реальной серьезности" со стороны России в этом вопросе.

Брифинг Минобороны РФ. Главное- Ракетами уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе.- Уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области.- В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины.- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное.- Поражены 64 военных объекта Украины, в том числе штаб украинских сил специальных операций в Николаевской области.

Российский удар по зданию Николаевской областной администрации: количество жертв возросло Количество жертв нанесенного во вторник ракетного удара по Николаевской областной военной администрации увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины по состоянию на 10:00. Из-под завалов разрушенного здания достали 13 тел погибших, еще один человек скончался от полученных травм в реанимации больницы. Еще 36 пострадавших находятся в больнице с повреждениями разной степени тяжести. Отмечается, что спасательно-поисковые работы продолжаются. Во вторник ракетным ударом было разрушено здание администрации в Николаеве на юге Украины. Первые фотографии разрушенного здания опубликовал глава местной администрации Виталий Ким — на работе в момент удара его не было.

Генштаб ВСУ: потери личного состава армии РФ с начала войны - около 17300 человекПотери личного состава в рядах российских военных с 24 февраля по сегодняшний день составили около 17300 человек, сообщается в регулярной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины."Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили: личного состава - около 17300 человек, танков ‒ 605 единиц, боевых бронированных машин ‒ 1723, артиллерийских систем – 305, РСЗО- 96, средства ПВО - 54, самолетов – 131, вертолетов – 131, автомобильной техники - 1184, кораблей/катеров - 7, цистерн с ГСМ - 75, БПЛА оперативно-тактического уровня – 81, специальной техники – 21, пусковых установок ОТРК/ТРК - 4", - сообщает Генштаб ВСУ Facebook в среду.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Российские военные всю ночь обстреливали Чернигов, Нежин подвергся авиаудару – глава областиЧернигов всю ночь подвергался вражеским обстрелам, Нежин подвергся авиаудару, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус."Уменьшение активности" на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову. Опять уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Потому что всю ночь враг бил по Чернигову", - написал он в телеграмм-канале в среду утром.Чаус заявил, что все населенные пункты Черниговщины будут восстановлены и они будут "еще лучше".

Войска РФ ночью обстреляли Хмельницкий и нанесли три удара по областиВойска России ночью трижды обстреляли промышленные объекты Хмельницкой области. Как передает Укринформ, об этом в видеообращении сообщил начальник Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий."Ночью произошло три удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется", – сказал Гамалий.Как сообщил в Facebook городской председатель Хмельницкого Александр Симчишин, в ночь на 30 марта враг обстрелял город."Ситуация в громаде контролируемая. Ночью рашистские орки ударили по нашему городу. Все соответствующие службы и структуры работали оперативно и четко. Ситуация, как я и отмечал, контролируемая", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне в Староконстантинове Хмельницкой области из российских ракет обстреляли аэродром, в результате чего уничтожен запас горюче-смазочных материалов.

О гуманитарных коридорах в средуВо среду согласованы три гуманитарных коридора, сообщает Ирина Верещук:- коридор для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в Бердянск;- для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из Мелитополя;- для проезда колонны (личного транспорта эвакуируемых) из Энергодара в Запорожье.Колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже выехали из Запорожья, добавила Верещук.

Утром 31 марта спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания Николаевской областной администрации, по которому РФ во вторник, 30 марта, нанесла ракетный удар.

Главное на утро 30 марта✅Этим утром в пригородах Киева снова слышны взрывы. Поступают сведения о боях и обстрелах в районе Гостомеля, Бучи и Ирпеня.✅Около 8.30 утра по местному времени снаряд попал в жилой многоэтажный дом в Донецке. Сообщается о двух погибших. На месте продолжается разбор завалов.✅Сведения об обстрелах также поступают из: Лисичанска, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. Сообщается о возможном авиаударе по Новомихайловке.✅Продолжаются взрывы и обстрелы в разных районах Херсонской области.✅Ситуация в Мариуполе без изменений: блокада и уличные бои. В городе остаются десятки тысяч мирных жителей.✅Министерство обороны Великобритании заявило, что российские подразделения вынуждены возвращаться в Россию и Беларусь для реорганизации. По оценке ведомства, сокращение сил на местах может означать рост числа ракетных ударов и обстрелов.

Глава региона: в Харьковской области на Изюмском направлении продолжаются боиВ течение минувших суток войска РФ продолжали обстреливать жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры Харькова и районов области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов."За минувшие сутки российские войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего – 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачей. Также зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа "Град", - написал Синегубов в своем телеграм-канале. Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском и Московском районах Харькова. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.Он сообщил также, что на Изюмском направлении продолжаются бои. "Продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе ВСУ за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага", - написал Синегубов.

Вчера войска РФ нанесли авиаудар по продуктовым складам в Броварском районе Киевской области, в результате возник пожар. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины. По данным прокуратуры, войска РФ нанесли авиаудар по складам, где хранились продукты, бытовая химия и другие товары. В результате возник пожар площадью 20 тысяч кв м. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

СМИ: изнасилованная российскими военными украинка впервые рассказала о пережитом33-летняя украинка Наталья (имя ненастоящее) рассказала, что ее 9 марта несколько часов насиловали пьяные российские военные. Кроме того, они застрелили ее мужа в дворе их дома в Киевской области. Об этом пишет издание The Times. Женщина вспоминает, что захватчики разбили ее авто, чтобы она не сбежала. А затем ночью застрелили ее мужа, его тело лежало возле ворот.Все это время дома был и 4-летний сын Натальи, он прятался в котельной. Два мужчины заставили женщину раздеться и насиловали ее по очереди, приставив пистолет к ее виску. По ее словам, они были очень пьяны. Когда они уснули, пострадавшая бежала с сыном, сейчас они находятся у родственников в Тернополе.

В Украине могут запретить деятельность Московского патриархата, в том числе и Украинской православной церквиВ Верховной раде (парламент Украины) зарегистрирован проект закона "О запрете Московского патриархата на территории Украины". В нем предложено запретить "деятельность Московского патриархата - Российской православной церкви и религиозных организаций, являющихся частью Российской православной церкви, в том числе Украинской православной церкви". Кроме того Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (на фото), Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская Лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, которые находятся в собственности или пользовании Московского патриархата, переходят в собственность государства. В документе указано также, что вся без исключения церковная собственность запрещенных церквей "в течение 48 часов со дня вступления в силу этого закона инвентаризируется и национализируется".

Закрытие аэропортов юга России продлено до 7 апреляРосавиация продлила запрет на полеты в аэропорты южной и центральной России еще на неделю - до 7 апреля."До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.Предыдущий запрет действовал до 1 апреля.Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.Росавиация ввела ограничения на полеты внутри России 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине. Сегодня ведомство продляет их в шестой раз.30 марта Владимир Путин планирует провести совещание, посвященное поддержке авиационной отрасли.

145 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине - Офис генпрокурора Украины145 детей погибли и 222 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия, сообщил Офис генпрокурора. "Больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", - отмечается в сообщении.Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью."Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

ООН: Тысячи мирных жителей Мариуполя могли погибнуть за последний месяцТысячи мирных жителей, возможно, погибли в осажденном портовом городе Мариуполь с начала бомбежек четыре недели назад. Как передает Укринформ, об этом заявила во вторник агентству Reuters глава миссии ООН по правам человека."Мы считаем, что в Мариуполе могут быть тысячи смертей и жертв среди гражданского населения", - сказала в виртуальном интервью Матильда Богнер, глава миссии ООН по правам человека в Украине, которая имеет около 60 наблюдателей.Она сказала, что у миссии нет точной оценки, но она работает над тем, чтобы собрать больше информации.По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, почти 5000 человек, в том числе около 210 детей, были убиты в городе после того, как российские войска взяли его в осаду месяц назад. 90% зданий Мариуполя повреждены и 40% разрушены, включая больницы, школы, детские сады и фабрики. Местные чиновники, ссылаясь на свидетельские показания, на прошлой неделе подсчитали, что в результате взрыва 16 марта в Мариупольском театре, где прятались люди, погибли 300 человек."Что касается массовых захоронений, то мы решили, что мы должны называть это "импровизированными могилами", — сказала Матильда Богнер во вторник.Это объясняется тем, что термин "братские могилы" может означать жертв преступления, тогда как люди, погибшие в Мариуполе, могли умереть по разным причинам.Считается, что жертвами войны является "достаточно небольшая часть" тел в импровизированных могилах в парках и садах, сказала глава миссии ООН по правам человека в Украине. Некоторые люди, умершие естественным путем, никогда не были доставлены в морги или отдельные могилы из-за военных действий, а другие так и не добрались до врачей. По ее словам, также пока непонятно, похоронены ли в импровизированных могилах какие-то военные.

Российский миллиардер Дерипаска проиграл апелляцию о снятии санкций СШААпелляционный суд округа Колумбия полностью отклонил апелляцию Олега Дерипаски на решение судьи Амита Мехты от 13 июня 2021 об отказе в снятии санкций. Российский миллиардер останется в SDN по основаниям указов Барака Обамы 13661 и 13662.

В России рассказали о причнах взрывов в районе неподалеку от границы с Украиной Причиной вчерашних взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона также сообщил, что эта информация ещё проверяется, и он ждёт официального сообщения от Минобороны РФ касательно взрывов "переполошивших половину Белгорода и Белгородской области". Ранее ТАСС сообщал, что четверо военнослужащих были ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области. И что причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.

Глава Луганской области: Утром в среду оккупант обстрелял Лисичанск, есть жертвыРоссийские войска в среду утром осуществили обстрел жилых кварталов Лисичанска, значительное разрушение многоэтажек, идет разбор завалов, информация про погибших и раненных уточняется, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Час назад россияне обстреляли Лисичанск, есть жертвы. Приблизительно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", – написал он в Телеграм-канале в среду утром.

В Донецке боеприпас попал в жилую многоэтажкуВ Донецке утром в среду, 30 марта, в результате удара по микрорайону Текстильщик снесло несколько этажей жилого дома.Фото и видео появились в социальных сетях. Судя по снимкам, серьезно пострадал многоэтажный дом на Текстильщике. Боеприпас ударил по девятому этажу, частично разрушен восьмой этаж первого подъезда. Также начался пожар.

Советник главы МВД: практически по всей территории Украины ночью были сирены о воздушной тревоге, были обстрелы Чернигова, Хмельницкой области, над Киевом сбито несколько ракетПрактически по всей территории Украины ночью были сирены о воздушной тревоге, были обстрелы Чернигова, Хмельницкой области, над Киевом сбито несколько ракет, сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко."Пока говорить о том, что россияне снижают интенсивность боевых действий на киевском и черниговском направлениях, к сожалению, не приходится", - сказал он в эфире телемарафона в среду.Он уточнил: "В Киеве, насколько мы сейчас можем говорить, было сбито несколько ракет над столицей. Сейчас ситуация уточняется".По словам Денисенко, в Киевской области фактически всю ночь можно было слышать боевые действия на территории Приирпенья."Можно говорить о том, что определенные части и техника выходят на территорию Беларуси. Это больше похоже на ротацию и зализывание ран, чем на реальную приостановку боевых действий", - заключил советник главы МВД.

ООН: Почти 4 млн украинцев стали беженцами3,9 млн украинцев стали беженцами, а еще 6,5 млн – переселенцами, сообщила помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя на заседании Совета Безопасности ООН, которую цитирует "Укринформ".Кроме того, по данным ООН, по состоянию на 27 марта 1119 человек погибли, в том числе 99 детей. Реальные показатели значительно выше, поскольку данные с мест, где ведутся активные боевые действия, приходят с опозданием.Жителям многих городов "не хватает еды, воды, лекарств, не хватает электроснабжения и отопления", а в некоторых районах опасно даже хоронить мертвых. Из-за обстрелов и мин гуманитарные конвои часто не могут добраться до мест назначения.С 24 февраля гуманитарные организации оказали помощь около 890 тыс. человек по всей Украине, преимущественно на востоке страны. Речь идет о продуктах питания, приютах, одеялах, медикаментах, воде и средствах гигиены.Мсуя отметила, что "Украина - это гуманитарный парадокс: рядом с крайним насилием мы видим удивительную доброту, глубокую солидарность и трепетную заботу".

Парламент Канады проголосовал за безвизовый режим для УкраиныБольшинство членов федерального парламента Канады поддержали немедленную отмену визового режима с УкраинойОб этом сообщает Укринформ.Депутаты голосовали за отчет Постоянного комитета парламента, члены которого ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной."Мы призываем правительство Канады... ввести безвизовый режим поездок из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки", - говорится в принятом отчете.

Свежая сводка Генштаба ВСУ: РФ перебросила в Украину военных из Абхазии, ВСУ отразили 7 атак на Донбассе. Утром в среду, 30 марта, Генштаб Вооруженных сил Укрианы (ВСУ) опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Сводка опубликована в Facebook."В целях комплектования вооруженных сил РФ с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек", - сообщил Генштаб ВСУ. На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения, сообщают в ВСУ."Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами. В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим. Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов", - пишет Генштаб ВСУ.Также сообщается, что на неподконтрольной части Луганской области с 1 апреля хотят провести очередную волну мобилизации. При этом в Генштабе ВСУ уточняют, что не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области."Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе", - сообщает Генштаб.

В освобожденном от российских войск Ирпене под завалами ищут людейВ Кивской области не менее 100 тысяч человек уже вывезены из зон российской оккупации. В освобожденных населенных пунктах продолжаются поиски людей, которые могут находиться под завалами. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.Он отметил, что эвакуация происходит со всех мест, где продолжаются боевые действия, или населенные пункты находятся в оккупации. "В освобожденных населенных пунктах мы увидели эффективные результаты деятельности наших военных. В селах лежит уничтоженная техника противника, танки, БМП, которые разбиты вдребезги. Но впереди еще много работы, в том числе для взрывотехников, ведь на территории сел остались неразорванные мины и боеприпасы врага" - отмечает Небытов.Он сообщил, что обычно людей вывозят за так называемые "зеленые коридоры", но часто полицейские и органы местного самоуправления организуют эвакуацию исключительно собственными силами.Он отметил, что в освобожденном Ирпене ищут граждан, которые попали под завалы и до сих пор находятся в опасности. По его словам, также есть люди, которые остаются в своих домах и подвалах - им помогают лекарствами, водой, продуктами, горючим.

Россия все еще контролирует украинские АЭСУкраинское предприятие "Энергоатом" ожидает от МАГАТЭ политической оценки событий в Украине и призыва к России вывести из захваченных украинских атомных электростанций военных и работников "Росатома".Как сообщается в Telegram-канале "Энергоатома" об этом заявил советник руководителя ГП "НАЭК "Энергоатом" Александр Моцик. Он отметил, что 29 марта в Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Мы ждем политическую оценку МАГАТЭ событий в Украине кроме объявления о технической помощи, которую агентство предоставляет и будет предоставлять для того, чтобы АЭС работали в стабильном режиме. Важно, чтобы назвали агрессора агрессором и обратились к России, чтобы она забрала с Запорожской и Чернобыльской АЭС своих военных и работников "Росатома", – сказал Моцик.

В украинских портах заблокированы не менее 100 торговых иностранных судов– IМОПо меньшей мере 100 торговых иностранных судов и более 1000 моряков – членов экипажей этих судов – остаются заблокированными в украинских портах. Как пишет Голос Америки, об этом сообщила Международная морская организация (IМО), которая является подразделением ООН и регулирует международное торговое судоходство.Отмечается, что у экипажей на исходе запасы продовольствия. Иностранные суда оказались запертыми в портах Украины из-за развязанной Россией войны и блокады украинских портов российским ВМФ. Сейчас все украинские водные пути в Азовском и Черном морях находятся под контролем России.https://twitter.com/hratsea/status/1508781326228414468

Замглавы Госдепа: Путин провоцирует мировой продовольственный кризисЗамглавы Госдепа США Уэнди Шерман обвинила президента РФ Владимира Путина в провоцировании глобального продовольственного кризиса. "Черноморский регион отвечает за 75% экспорта подсолнечного масла в мире, 30% экспорта пшеницы в мире, 20% экспорта зерна в мире", - говорится в твите, опубликованном Шерман. "Последствия путинской войны выходят далеко за пределы границ Украины, представляя непосредственную угрозу для мировой продовольственной безопасности. Не ошибитесь: Путин создал этот продовольственный кризис. И он - единственный, кто может его остановить", - написала дипломат.https://twitter.com/DeputySecState/status/1508913845980569605

МИД Украины: используемые ВМС РФ в Черном море бесконтрольные дрейфующие мины угрожают гражданскому судоходствуМинистерство иностранных дел Украины заявляет, что с начала широкомасштабной агрессивной войны против Украины Российская Федерация ужесточает противоправную деятельность своих военно-морских сил в Черном море – использует бесконтрольные дрейфующие боеприпасы."Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, Россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 у побережья Турции и Румынии", – говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером.Отмечается, что по результатам проведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые на начало 2022 года не состояли на учете Военно-морских Сил ВСУ."Эти мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами", – говорится в заявлении.Также отмечается, что такими действиями государство агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права и уклониться от ответственности за военные преступления и морской разбой.МИД Украины отмечает, что сознательное использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Сенаторы США просят администрацию Байдена ускорить поставки помощи УкраинеГруппа американских сенаторов просит ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного вооружения Киеву с 24 февраля, сообщает The Hill."Обязательства Америки перед Украиной и нашими союзниками по НАТО требуют, чтобы мы ускорили поставку оружия и снаряжения нашим союзникам и партнерам", - цитирует издание письмо сенаторов советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану.Двухпартийная группа сенаторов также просит предоставить подробную информацию о военной помощи, которую США и страны-союзники направили Украине 24 февраля.Под письмом подписались 25 сенаторов от двух партий.Между тем, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила изданию, что поставки помощи Украине производятся ежедневно."За последние три недели Соединенные Штаты оказали Украине помощь в области безопасности на сумму около $350 млн. Мы также содействуем поставкам дополнительной помощи от наших союзников и партнеров - по меньшей мере 30 стран оказали Украине помощь в обеспечении безопасности с начала вторжения", - добавила пресс-секретарь.

Военные аналитики: Войска РФ продолжают атаковать Киев и пытаются удержать занятые позицииВ ночь с 29 на 30 марта американский Институт изучения войны опубликовал карту боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ до сих пор не прекратили атаки на Киев, несмотря на заявления представителей Минобороны России. Карта и отчет опубликованы в Facebook."Российские войска продолжали бои, чтобы удержать свои передовые позиции на восточной и западной окраинах Киева, даже когда сильно поврежденные части отошли в Россию из других мест на киевском и черниговском направлениях. Российское командование, вероятно, пришло к выводу, что оно не может захватить Киев и, возможно, не сможет передвинуть артиллерию ближе к центру города", - говорится в сообщении.В институте предполагают, что РФ, вероятно, решила отказаться от прежней практики принуждения частей, уже понесших сокрушительные потери, к продолжению безнадежных наступательных операций и ввода в бой отдельных батальонных тактических групп по мере их появления, а не концентрации их для достижения решающих результатов."Российские официальные лица, вероятно, рассматривают эти решения, обусловленные военными реалиями, как инициативу, демонстрирующую готовность России участвовать в серьезных переговорах о прекращении огня или мире, возможно, чтобы скрыть тот факт, что они смирились с провалом своих усилий на киевском направлении", - сообщили в институте.

ФБР: Российские хакеры "прощупывают" системы энергетических компаний СШАРоссийские хакеры "прощупывают" системы энергетических компаний США, а хакерские атаки, производящиеся ими при поддержке российского государства, являются угрозой для американской национальной безопасности. Такое заявление сделал 29 марта Брайан Ворндран - помощник директора отдела кибербезопасности в ФБР, выступая перед Палатой представителей.По его словам, примеры "сканирования" хакерами компьютерных сетей в энергетическом секторе США участились в последнее время. Эта активность представляет собой фазу "ознакомления", при которой хакеры учатся понимать, как устроена система защиты той или иной компании, и найти в ней уязвимые места, объяснил Ворндран. При этом он назвал Россию "одним из двух наиболее способных киберпротивников США в мире".

Украинским беженцам хотят предоставить в Германии справедливые шансы на рынке трудаМинистр труда Германии Хубертус Хайль выступил за то, чтобы предоставить украинским беженцам, перебравшимся в ФРГ, справедливые шансы на рынке труда. "В первую очередь, речь идет о гуманитарной помощи, - подчеркнул политик. - Однако речь идет и том, чтобы люди, которые хотят иметь возможность работать, такую возможность получили". Ожидается, что интеграция на рынке труда станет важной темой встречи Хайля с представителями организаций соцзащиты, федеральных земель и Федерального агентства по труду (BA) 30 марта в Берлине.

Немецкий производитель шоколада не отказывается от поставок в РФНемецкий производитель шоколада Ritter Sport принял решение не прекращать поставки продукции на российский рынок, несмотря на войну РФ против Украины. Как сообщает 29 марта деловая газета Handelsblatt, на Россию приходится около семи процентов оборота компании, так что потери в случае остановки экспорта в РФ оказались бы слишком высоки, причем пострадали бы и производители какао-бобов. "Это решение далось нам нелегко", - заявил представитель Ritter Sport. На фоне войны в Украине в начале марта в компании постановили, однако, прекратить инвестиции в российский рынок и перестать давать там рекламу.

ВОЗ: 72 человека погибли при атаках на объекты здравоохранения в УкраинеЗа время войны России против Украины нападению подверглись 74 объекта системы здравоохранения, при этом погибли 72 человека. Такие данные привел официальный представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге ООН в Женеве 29 марта. Выступая на том же брифинге, глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка указал, что с начала российского вторжения в Украину местное отделение Красного Креста обеспечило 400 000 человек едой, одеялами, палатками и другой гуманитарной помощью.

Польское правительство намерено заблокировать поставки угля из РоссииПольское правительство объявило о намерении заблокировать поставки угля из России. Сообщается, что этот шаг является частью стратегии, направленной на сокращение зависимости иностранных государств от импорта энергоносителей из РФ. По словам официального представителя правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет накладывать штрафы на все частные предприятия, импортирующие российский уголь в Польшу.

Ураинские депутаты попросили у США больше военной техникиУкраинские депутаты Рады во время визита в Конгресс США призвали своих американских коллег направить в их страну больше военной техники, танков и другого оборудования, сообщает телеканал Sky News. В США члены делегации, кроме прочего, провели встречу за круглым столом с членами группы Палаты представителей, занимающейся украинскими вопросами.

США приветствуют высылку российских дипломатов из ряда странСША приветствуют решение ряда стран выслать российских дипломатов, которые местные разведслужбы считают сотрудниками спецслужб РФ. С таким заявлением выступил в ночь на 30 марта официальный представитель Госдепа Нед Прайс. "Мы едины с нашими партнерами в защите их национальной безопасности от разведывательных угроз со стороны Российской Федерации и от угроз демократии. Мы продолжаем нашу единую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.Ранее пять стран-членов ЕС: Нидерланды, Бельгия, Чехия, Ирландия и Польша, а также Республика Северная Македония объявили, что высылают ряд российских дипломатов, поскольку те ведут "деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом".

Люксембург заморозил российские активыЛюксембург заморозил связанные с Россией активы на 2,5 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Минфина Люксембурга в соцсети Twitter. Отмечается, что мера была принята в рамках санкций ЕС против РФ из-за ее вторжения в Украину.https://twitter.com/MinFinLux/status/1508824727816753167

Германия перестала получать газ со стороны Польши по трубопроводу "Ямал-Европа"Уровень прокачки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упал до нуля на компрессорной станции "Мальнов" в Германии днем 29 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade. Отмечается, что на двух других ключевых маршрутах поставка газа продолжается стабильно. "15 марта направление прокачки газа, обычно осуществлявшееся в сторону Запада, было изменено на реверсное на фоне того, что заявки на поставку газа в Германию упали до нуля, а польские клиенты стали покупать газ в Германии", - уточняет агентство.

Эд Ширан и Камила Кабельо выступили на концерте в поддержку жертв войны в УкраинеАнглийский певец Эд Ширан и американская певица Камила Кабельо вечером 29 марта совместно выступили на сцене в поддержку жертв войны в Украине в британском городе Бирмингем. Кроме Ширана и Кабельо в мероприятии под названием "Concert for Ukraine" приняли участие и другие звезды мировой музыкальной сцены. +Сборы от продажи билетов и показа рекламы на концерте пойдут организации Disasters Emergency Committee (DEC), которая помогает украинским беженцам. По данным ведущего шоу, сумма пожертвования составила за вечер около 11 млн фунтов стерлингов (в пересчете: 13 млн евро).https://twitter.com/decappeal/status/1508913443134447625

Российские войска обстреляли в Мариуполе офис миссии ЕСПредставительство Консультативной миссии ЕС в Украине в Мариуполе подверглось обстрелу со стороны ВС России, завил вечером 29 марта Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. По его словам, достоверная информация об обстреле здания, где располагалось представительство, была получена недавно. Сообщается, что члены миссии не пострадали, однако сам офис и оборудование получили сильные повреждения.https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1508888827586359306

США отправляют в Восточную Европу истребители F-18США отправляют в Восточную Европу дополнительные боевые самолеты и военных. В частности, речь идет о десяти реактивных истребителях F-18 и 200 военнослужащих, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Ожидается, что эта техника будет способствовать укреплению восточного фланга НАТО.

В Беларуси запретили вывозить из страны некоторые продукты питанияВ Беларуси Совет министров республики принял постановление "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров". Об этом говорится на странице министерства антимонопольного регулирования и торговли страны в Facebook. "Постановлением введен запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий. Данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны", - отмечается в документе.

ВСУ: отвод российских войск может быть ротацией подразделенийПродолжается отведение подразделений вооруженных сил России с территории Киевской и Черниговской областей - об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ по итогам 29 марта.При этом ВСУ сообщает, что, по некоторым признакам, подразделения российских войск перегруппировываются для того, чтобы сосредоточить основные усилия на восточном направлении."В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ошибочного впечатления относительно отказа оккупантов от замысла окружения города Киев", - говорится в сообщении ВСУ.Также российские войска продолжают штурм на донецком направлении. В частности, по данным ВСУ, российские силы наносили авиационные и ракетные удары по районам городов Кременная и Мариуполь.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283612530618499&show_text=true&width=500

Великобритания готова выступить гарантом безопасности УкраиныВеликобритания готова сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности - если получит от Киева соответствующее обращение. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд."Мы будем рады сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит нас об этом", - сказала она.Вудворд подчеркнула, что Лондон оказывает Украине значительную военную помощь и гуманитарную поддержку. По ее словам, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским практически каждый день.Похожую позицию высказал пресс-секретарь Бориса Джонсона. Он не исключил, что Британия, наряду с Турцией и США, может выступить гарантом безопасности для Украины, если та согласится на нейтральный статус как часть договора о мире."Насколько я знаю, до сих пор никакого официального запроса об этом не было", - цитирует пресс-секретаря британская газета Times.

Times: Великобритания рассматривает поставки новых видов оружия УкраинеВ новой фазе российского вторжения в Украину Великобритания может начать поставки новых видов оружия - об этом говорится в сегодняшней статье Times. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что конфликт превратился в "более традиционную войну", когда Украина перешла от попыток дать отпор российским войскам к удержанию позиций и возвращению территории.Он сказал, что и Великобритания переходит к "новой фазе" в своей поддержке Украины, а правительство рассматривает вопрос о том, какую еще военную технику может предоставить Киеву Объединенное Королевство.Это подтвердил и Борис Джонсон, не уточнив, какое именно оружие это может быть.По данным источника газеты в оборонной сфере, Украине нужны системы поражения большей дальности (в том числе тяжелая артиллерия), чтобы попытаться вытеснить российские войска с занятых ими позиций на востоке страны.В то же время, отмечает собеседник газеты, это сложное оборудование, операторам которого необходимо обучение.В отличие от запускаемых с плеча ракетных установок, которые Великобритания поставляла Украине до этого, более крупные системы потребуют того, чтобы солдаты направлялись с линии фронта на обучение в соседних странах.Правительство Великобритании опасается, что это может привести к эскалации конфликта.Как пишет Times, премьер-министр Борис Джонсон не верит, что Украина и Россия близки к урегулированию. Об этом он сказал министрам. Как выразился Борис Джонсон, существует опасность, что Путин попытается "провернуть нож в ране" и станет "менее предсказуемым и более мстительным".На 31 марта запланирована конференция "доноров оружия", которую созывает министерство обороны Великобритании.

Пентагон: США не тренируют украинских военных в ПольшеАмериканские военные контактируют с украинскими в Польше, поставляя им оружие, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, однако не занимаются их подготовкой и инструктажом.В понедельник президент США Джо Байден заявил, что посетил войска, "помогавшие тренировать украинские силы в Польше".Кирби, однако, пояснил, что это взаимодействие "не является тренингом в классическом смысле, как это себе представляют многие"."Я бы просто сказал, что это поддержание контактов", - добавил он.Никаких дополнительных подробностей Кирби не предоставил.Американские военные вывели своих инструкторов из Украины незадолго до вторжения России 24 марта.

Минобороны Великобритании: Россия приняла, что не сумела окружить Киев, теперь может попробовать зайти с востокаМинистерство обороны Великобритании разместило в "Твиттере" свой краткий анализ обстановки на фронте:✅Неоднократные неудачи россиян и успешные контратаки украинцев означают, что российское наступление "почти точно" не достигло своей цели - окружения Киева.✅Российские заявления о сокращении деятельности на киевском направлении и сообщения, указывающие на вывод части сил из этого региона, могут указывать на принятие Россией того факта, что она утратила инициативу.✅Высока вероятность того, что Россия перенаправит силы и средства с севера на восток - на донецкий и луганский участки фронта.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508905149338730501

Зеленский: сигналы позитивные, но доверять представителям государства-агрессора оснований нетПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с ежевечерним обращением к нации и прокомментировал новости о прогрессе на переговорах с Россией в Стамбуле. "Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать позитивными, но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов", - сказал Зеленский.Он подчеркнул, что ситуация в стране не стала легче и призвал не обманываться заявлениями из Москвы о приостановке наступления на Киев. "Мы нее видим оснований для доверия словам представителей государства-агрессора", - указал Зеленский.В этой связи он также подчеркнул, что вопрос о снятии санкций с России поднимать преждевременно. "Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, и пока мы не восстановим справедливость", - сказал президент Украины.

Пентагон: Россия перемещает небольшое количество войск от Киева, но не отступаетОфициальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал российское заявление о резком сокращении боевых действий на киевском направлении."Были ли какие-то передвижения российских частей от Киева примерно за последний день? Да, мы думаем, что были. Численность [этих подразделений] невелика", - сказал Кирби на брифинге."Но мы считаем, что это передислокация, а не настоящее отступление и что мы все должны быть готовы и ждать большого наступления в других районах Украины. Это не значит, что угроза Киеву миновала", - подчеркнул он.Кирби также сообщил, что американские военные в Польше "взаимодействуют" с украинскими при передаче им вооружений, но называть это обучением "в классическом смысле", по его словам, нельзя.https://twitter.com/DeptofDefense/status/1508886974345666563

Взрывы в Белгородской области вблизи границы с УкраинойВ поселке Красный Октябрь вблизи границы с Украиной во вторник вечером произошли взрывы, жертв и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что по последней версии взрывы прекратились, причины их пока не известны.Местные пользователи соцсетей пишут, что взрыв произошел на складе боеприпасов.Кроме того, источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщил, что "снаряд взорвался на территории временного военного городка".