ОНЛАЙН. Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и руководства Канады, Киев готовится к новым атакам

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 15 марта

Российские войска захватили областную больницу в МариуполеРоссийские войска взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.Об этом сообщил у себя в телеграм-канале председатель донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко со ссылкой на сотрудника больницы."Из больницы невозможно выйти, — цитирует Кириленко слова сотрудника больницы. — Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины до больницы не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя".

Россия выходит из Совета Европы, а также прекращает действие на территории страны Европейской конвенции о правах человека. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он сообщил, что соответствующее письмо Сергей Лавров вручил Генеральному секретарю Совета Европы. В том числе это означает, что Россия выходит из под юрисдикции ЕСПЧ. В РФ этот шаг объяснили "ответом на действия членов НАТО, которые в свою пользу используют тему прав человека и налагают неоправданные экономические санкции".

Мария Овсянникова после суда рассказала, что ее допрашивали 14 часов, при этом не дали никакой юридической поддержки. Попросила все детальные комментарии уже завтра, "потому что надо просто отдохнуть".

На занятых территориях в Украине россияне уже объявили набор в свою полицию.

Россия ввела санкции против руководства КанадыМИД РФ сообщил о введении Москвой персональных санкций против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министров иностранных дел и национальной обороны Мелани Джоли и Аниты Ананд, и десятков других высокопоставленных канадских руководителей.Всего под российские санкции попали 313 граждан Канады. Всем им запрещен въезд в Россию.

НАТО: Россия может провести операцию "под чужим флагом"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил опасения, что Россия может провести операцию "под чужим флагом" на территории Украины, возможно, с использованием химического оружия.Операция под чужим флагом — политическая или военная акция, осуществляемая с намерением обвинить в ней противника.Столтенберг назвал абсурдными заявления России о биологических лабораториях и химическом оружии, якобы разрабатываемом на территории Украины.Он также добавил, что использование химического оружия недопустимо.Ранее в США также выразили опасения, что Россия может использовать ложные заявления о разработке химического оружия в Украине для оправдания новых боевых действий.

Суд по делу ОвсянниковойПротокол на редактора Первого канала Марину Овсянникову составили не за плакат в прямом эфире Первого, а за видеообращение, в котором она назвала нападение России на Украину "братоубийственной войной" и возложила ответственность за происходящее на Владимира Путина. Об этом сообщает журналист Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Российские СМИ сообщают, что Apple добавила карту Мир в способы оплаты Apple Pay, о чем сообщается на сайте компании. Такое указание действительно есть у Apple. Но никакой новости нет. Компания начала принимать Мир в качестве оплаты осенью 2021 года, а сейчас просто не отменила этот способ. Те, у кого карта Мир добавлена в кошелек, могут продолжать ей платить. Эта возможность не ограничивалась в том числе после введения санкций. Однако если россиянин решит добавить Мир в кошелек сегодня, это у него уже не получится. Продолжают работать в кошельке лишь те карты российской платежной системы, которые пользователи внести ранее.

Зеленский России: "матери городов русских такие дети не нужны"Президент Зеленский сказал, что Россия разбомбила свои исторические связи с Киевской Русью."У оккупантов нет корней, нет памяти и нет души. Российские войска атаковали Киев, атаковали киевлян", — сказал Зеленский и сменил язык."Скажу вам по-русски. Это в нашей столице. В городе, о котором вы всегда говорили: "мать городов русских". В городе, который сделал наши народы историческими, и который вы сегодня бомбили"."Нам таких детей точно не надо. Спасибо".Чуть ранее во вторник он снова перешел на русский язык в очередном послании к украинскому народу и обратился к российской армии с предложением сложить оружие.Зеленский обратился к российской армии с предложением сложить оружие. В ежедневном послании к украинскому народу он перешел на русский язык и сказал:"Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни, но и вашу тоже заберут"."Но ради чего вам погибать и зачем? Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве"."Поэтому я предлагаю вам выбор: от имени украинского народа мы даем вам шанс. Шанс выжить: если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращается ваша армия. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте", — сказал Зеленский.

В Украине погиб оператор Fox NewsНа северо-востоке села Горенка под Киевом в результате российского обстрела погиб оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский (на фото) и украинская журналистка Александра Куршинова. Об этом пишет советник главы МВД Антон Геращенко.Их коллега — журналист FoxNews Бенджамин Холл — ранен.

Этот дом в Харькове был построен в 1911 году и являлся памятником архитектуры. Он пережил две мировых войны.

РФ не отказывается от поддержания официальных связей с США, в том числе для организации контактов высокого уровня, заявили в МИД.

Россия ввела персональные санкции против Джо Байдена и Энтони БлинкенаМИД России решил ответить США на санкции и ввел запрет на въезд в страну топовых американских чиновников, включая президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, министра обороны Ллойда Остина и других.

Киев сегодня

Адвокат Антон Гашинский и Марина Овсянникова сделали совместное фото в суде

Французский производитель шин Michelin приостанавливает производственную деятельность в России, а также экспорт в РФ.

Марине Овсянниковой, которая развернула в эфире российского "Первого канала" антивоенный плакат за спиной у телеведущей, грозит административное наказание.Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на информацию из пресс-службы суда.Сейчас в Останкинском райсуде Москвы идет заседание, действия девушки квалифицируют как "Организация несогласованного публичного мероприятия"

Долгий комендантский час в Киеве связан с возможными обострениями"Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города. Я бы рекомендовал эти полтора суток оставаться в укрытии или дома. И следить, чтобы не попасть под обстрел, или какие-нибудь другие вещи", - заявил Кличко. Как сообщалось, комендантский час в Киеве и области ввели с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта.

В ходе активных боевых действий в Украине 17 спасателей погибли, один – находится в плену."К сожалению, в результате ведения боевых действий среди личного состава ГСЧС есть потери. 17 человек погибли, 32 травмированы и один человек находится в плену – это капитан, который еще 11 марта в пгт. Гостомель принимал участие в эвакуации мирного населения", - заявил полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук. Он добавил, что в настоящее время в Украине круглосуточно дежурят 14 тысяч спасателей и 3 тысячи единиц специальной пожарно-спасательной техники ГСЧС.Спасатели также призывают всех помочь освободить работника ГСЧС Алексея Данченко, попавшего в плен в городе Гостомель во время эвакуации мирных жителей.

Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины "Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны…", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Главы правительств Польши, Чехии и Словении уже едут в Киев на поезде, пишет CNN В Киеве премьер-министры Польши, Словении и Чехии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Верховная Рада cогласилась с доводами Президента Зеленского и продлила военное положение с 26 марта на 30 суток.

Салтовка

Зеленский Западу: дайте оружия, закройте небо, усильте санкцииУкраинский президент обратился к представителям группы западных стран, которые собрались в Лондоне под началом британского премьера Бориса Джонсона. Он попросил у них оружия, защиты и жестких санкций против России.Иначе Путин придет к вам, сказал Зеленский.“Российское вторжение в Украину разрушило абсолютно все, на чем держалась безопасность и в нашем регионе, и международная безопасность”, - сказал Зеленский представителям Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.Он повторил требование закрыть небо над Украиной и упрекнул НАТО в том, что некоторые члены альянса “загипнотизированы российской агрессией” и опасаются, что бесполетная зона приведет к Третьей мировой войне.Украина поняла, что ее не ждут в НАТО и потому рассчитывает на свои силы, но просит помочь ей защититься, особенно в условиях угрозы соседним европейским странам-членам НАТО, сказал украинский президент, подключившийся к встрече по видеосвязи.“Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийство людей. Вы видите, как мы боремся. А вместе с вами нам конечно будет легче"."А главное, остановить уничтожение демократии. Остановить сейчас, остановить на нашей земле. Или они придут еще и к вам”, - сказал Зеленский.Он попросил надавить на компании и банки, которые продолжают работать на российском рынке.“Никакого механизма давления на корпорации у нас нет, и если они игнорируют кровь, мир ничего не может поделать. И это даже тогда, когда продолжается самая страшная война со времен Второй мировой. Этот вопрос надо решать, пока Россия не пошла дальше”, - сказал Зеленский.“Санкции должны быть такими, чтобы о войне даже подумать никто не мог. Речь не только о России, речь о будущем”, - сказал он и повторил просьбы отключить все российские банки от системы Swift и ввести эмбарго на всю торговлю с Россией.

Всю первую очередь резервистов уже направили в воинские части Украины. Кто следующий в очереди на мобилизациюВ украинские воинские части отправлены почти 100% резервистов первой очереди (это те, кто имеет опыт участия в боевых действиях). Такую информацию о мобилизации резервов дал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.Таким образом теперь проводится мобилизация военнообязанных, которые в первую очередь не входят.На данный момент мобилизации подлежат:1. Категории граждан, которые проходили военную службу ранее. Они могут быть отправлены в воинские части.2. Граждане, которые не проходили ранее службу, но подлежат мобилизации. Их направят в учебные центры ВСУ.3. Переселенцы. Граждане этой категории должны обязательно встать на военный учет по месту пребывания, а затем их могут привлечь к мобилизации.Напомним, в штабе Командования Сухопутных войск заявили, что солдаты срочной службы будут привлечены к обороне Украины только в случае боевых действий на ранее мирной территории.

Из Мариуполя уже выехали две тысячи легковых автомобилей, сообщает Мариупольский городской совет.Люди следуют по маршруту Мариуполь — Запорожье. Еще почти две тысячи машин стоят на выезде из города.Осада Мариуполя продолжается уже больше двух недель: в городе нет электричества, не работает связь, людям не хватает еды и воды.Но не по всем направлениям эвакуация проходит успешно. “Из-за неспокойной ситуации” не может начаться эвакуация мирных жителей из Энергодара, пишет мэр города Дмитрий Орлов."Из-за повреждения моста в районе Каменского прямого пути в Запорожье сейчас нет. Транспорт теперь идет на Запорожье через Ореховское направление из Васильевки и других объездных. Сегодня у энергодарцев добраться спокойно до Васильевки и дальше через Орехов и Запорожье безопасной возможности не было — из-за неспокойной ситуации на этом отрезке пути", — написал он.В среду, пишет Орлов, Украина снова попытается сформировать колонну из автомобилей, если удастся обезопасить коридоры. Орлов говорит, что специальных эвакуационных автобусов не будет, потому что по существующей дороге они просто не проедут.

«Поняли, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами нам говорили про открытые двери, а теперь поняли, что нам туда не войти»

Зеленский попросил западные страны значительно увеличить поставки военной техники на Украину.

Израиль сможет принять только 5000 украинцев: кто сможет уехать и какие документы нужны. Правительство Израиля определило приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль при определенных условиях:♦️супруги/дети-граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине;♦️граждане, которые ранее подали просьбу на воссоединение семьи с гражданами Израиля;♦️члены семей израильтян первой линии родства; ♦️новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни.Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте Министерства иностранных дел Израиля.

Еще одну яхту задержалиНа Балеарских островах временно задержана яхта Lady Anastasia, сообщает ТАСС со ссылкой на торговый флот Испании."Подтверждаю, что есть решение главного управления торгового флота [о временном задержании судна]. Мы не подтверждаем официально, [кому принадлежит яхта], потому что мы временно задерживаем судно, чтобы проверить принадлежность”, — цитирует ТАСС представителей флота.Яхта длиной почти 48 метров и оценивается почти в 7 миллионов евро. Недавно российские СМИ писали, что яхтой пользуется генеральный директор “Рособоронэкспорта” Александр Михеев.

Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата.Ночью 24 февраля Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно увольнение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".

В Киеве более чем на сутки вводится комендантский часВ Киеве объявляется комендантский час с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Вводится запрет на передвижение по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. «Прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в укрытии», — заявил Кличко.

Украинский ведущий Дмитрий Комаров с места обстрела в Киеве

Bloomberg прогнозирует дефолт в РФ уже в эту средуВнешний долг рф и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт. Bloomberg ожидает три сценария:▪️Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт откладывается по крайней мере до 4 апреля.▪️Россия платит в рублях. Однако выплата в среду будет считаться осуществленной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.▪️Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт.

Также Великобритания ввела санкции против Дмитрия Пескова, Владимира Колокольцева, Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева и Андрея Турчака.

Великобритания ввела санкции против Скабеевой, Кеосаяна, Бабаяна, Прилепина, Красовского и Мамонтова, сообщили в правительстве.

Срочники будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории — начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

ООН выделяет еще 40 млн долларов для помощи украинцам"Сегодня, когда миллионам людей в Украине грозит голод, когда уменьшаются запасы воды и медикаментов, я заявляю, что ООН выделяет еще 40 млн долларов из Центрального фонда чрезвычайного реагирования для наращивания необходимой помощи людям, находящимся в самом уязвимом положении, и мы надеемся привлечь другие страны к этой инициативе", - сообщил Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал уехавших киевлян-мужчин вернуться защищать столицу"Многие женщины и дети выехали в безопасные места, это понятно. И многие мужчины, которые увозили свои семьи, вернулись в город. Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-нибудь и сочувствовать", - написал Кличко в телеграм-канале.Он также отметил, что на сегодняшний день важны усилия каждого киевлянина."Кто-то с оружием в руках – в теробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно и готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы. Каждый, кто любит Киев и хочет, чтобы он выстоял, должен помогать как может", - сказал Кличко.

Служба безопасности Украина задержала в разных регионах страны 60 человек, которые, по версии СБУ, помогали России.Так, в Черкасской области СБУ задержала женщину, которая якобы передавала российским военным фото и видео местоположения украинских военных.В Кировоградской области задержали мужчину, который “распространял антиукраинские сообщения” и выражал “неуважение к ВСУ”.В Закарпатье задержанный, по уверению СБУ, организовал незаконный путь переправки за границу мужчин призывного возраста.Сегодня первый замглавы Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что, по его информации, президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому вводится уголовная ответственность за сотрудничество с государством-агрессором. Рада признала Россию государством-агрессором еще в 2015 году.По новому закону за сотрудничество с государством-агрессором можно получить до 15 лет лишения свободы.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска развернули части резервов и переходят в контрнаступление "на определённых направлениях". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление", - написал Залужный.

В Германии предлагают давать убежище дезертирам из армии РФ в Украине Первый парламентский секретарь парламентской группы СвДП Йоханнес Фогель во вторник предложил Германии и Европейскому Союзу рассмотреть специальную программу, которая может быть использована для предоставления убежища российским дезертирам. Фогель подчеркнул, что это его "личная идея".

Свежая сводка Генштаба ВСУ. На фронтах ситуация мало поменялась: противник штурмует Мариуполь и Рубежное, копит силы для взятия в кольцо Сум и Харькова.

Из-за блокировки Instagram дохода лишились 53,6 млн жителей РоссииСовет блогеров при Совете Федерации заявил, что возможности заработка лишились 67% пользователей.Всего в сервисе было зарегистрировано около 80 млн жителей России. Дохода лишились 53,6 млн человек:📍8% — блогеры, зарабатывающие на рекламе.📍18% — сотрудники блогеров.📍35,5% — ИП и самозанятые. Сюда относятся кондитеры, рукодельницы, репетиторы, юристы, фотографы, художники и другие.📍25% — представители малого бизнеса, привлекающие клиентов исключительно через Instagram.Для 63,3% Instagram был единственным источником заработка.

"Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" и другие французские компании останутся в России, заявил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.

Лукашенко ещё раз заявил, что белорусские войска не будут принимать участие в войне в Украине.

Могут ли женщин сейчас начать забирать в армию Украины?Как рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Роман Горбач, в военное время женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны в воинские части на военную службу, однако "сейчас такой необходимости нет"При этом в отдельных случаях женщин все-таки могут мобилизовать, если они работают в сфере медицины, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники или подобных."Но следует заметить, что по состоянию на сегодня ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока такая необходимость не наступила", - сказал представитель ВСУ.

Лукашенко заявил, что над Припятью была сбита украинская ракета "Точка-У", запущенная в сторону Белоруссии, передает БелТА.— Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим.— Белоруссия не собирается ввязываться в спецоперацию РФ на Украине. “Нам там делать нечего, нас туда не зовут”https://t.me/ostorozhno_novosti/6614

Премьеры Польши, Чехии и Словении посетят Киев посреди войны Лидеры трех стран намерены выразить Украине решительную поддержку со стороны Евросоюза. Они представят новый широкий пакет помощи украинскому государству и обществу.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/golubeva-prizyvaet-samoupravleniya-peresmotret-svoe-otnoshenie-k-voprosu-priema-bezhencev.d?id=54150272

Жилые дома в Харькове. Пострадали три пятиэтажки, из которых эвакуируют людей, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Неподготовленных людей на передовую никто не отправляет, все проходят необходимую подготовку – ВСУ Об этом на брифинге в Медиа Центр Украина заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач. Подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам (без снижения качества обучения) и составляет от 7 до 20 дней (в зависимости от сложности специальности).«Неподготовленных людей на передовую никто не отправляет. Все мобилизованные проходят соответствующее обучение в тот срок, который необходим для определенной военной специальности», – сказал Горбач.

На железнодорожный вокзал в Киеве приехали кинологи с собаками. Собаки теперь работают психотерапевтами для детей, чтобы отвлечь их от войны и подарить минуты радости.

Украина и Россия возобновили переговоры после технической паузы.

В России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, и Роскомнадзор намерен продолжать эту работу.

Лавров сообщил, что принял приглашение своего иранского коллеги посетить Иран, сроки визита будут согласованы в ближайшее время.

Вице-спикер парламента Украины: президент Украины подписал закон о наказании за сотрудничество с РФПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией, сообщил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в совместном эфире телеканалов 15 марта."Закон о коллаборационизме подписан президентом уже, по моей информации, и будет опубликован", - сказал он.3 марта Верховная Рада приняла ряд военных законов, в том числе проголосовала за законопроекты №5143 и №5144 о борьбе с коллаборационизмом.Документами в частности вводится уголовная ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и/или его вооруженными или военизированными формированиями.Она будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 15 лет и наложение других соответствующих наказаний для лиц, осуществлявших такое сотрудничество, а также возможность ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество.

Глава региона: в Николаевской области за сутки 80 раненых, есть погибшие от удара по школеВ Николаевской области Украины за минувшие сутки ранены 80 человек, из них двое детей, также есть погибшие после авиаудара по школе в области, нанесенного 13 марта. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. "Ситуация стабильна. Идут боевые действия по двум направлениям. Были обстрелы города. За прошедшие сутки 80 раненых. Двое детей. Есть еще погибшие после обстрелов школы авиабомбами.Сегодня спокойнее. Мы их чуть-чуть отодвинули от города. Наши люди, думаю, привыкают к этому состоянию: нехорошие люди забрасывают бомбами, а мы просто живем своей жизнью, планируем, как их отсюда выбить и защищать свой город", - рассказал Ким.13 марта российская авиация нанесла бомбовый удар по помещению школы в одном из населенных пунктов Николаевской области, в результате чего люди оказались под завалами.

Четыре адвоката ищут Марину ОвсянниковуМарину Овсянникову разыскивают четыре адвоката, которые готовы ее защищать — Анастасия Костанова, Даниил Берман, Дмитрий Захватов и Анри Цискаришвили. Найти журналистку им пока не удалось.Анастасия Костанова сказала Би-би-си, что прочитала информацию телеграм-канала Baza о том, что Следственный комитет проводит доследственную проверку в отношении Овсянниковой и сейчас едет в главное следственное управление Следственного комитета, чтобы проверить эту информацию, узнать, где находится Овсянникова и кто проводит доследственную проверку.Телефон Овсянниковой, по словам адвоката, все это время не отвечает."Мы с коллегами всю ночь искали задержанную в здании Первого канала журналистку, но ни в полицейском участке в самом телецентре, ни в ОВД 'Останкино' получить подтверждение, что она находится там, и доступ к ней адвокатам не удалось, — сказала Костанова. — Это означает, что ее скрывают от адвокатов и пытаются лишить юридической помощи и, по-видимому, пытаются подготовить максимально жесткий состав обвинения".Адвокат считает, что СК может применить к Овсянниковой новую уголовную статью о фейках, а для устрашения постараются наказать по этой статье по-максимуму - до 15 лет лишения свободы.Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "хулиганством" акцию девушки с плакатом в эфире Первого канала.

Свежие данные ООН — уже более трех миллионов беженцев покинуло Украину с начала войны.https://twitter.com/AFP/status/1503678677518856195

Минфин Украины: ущерб от войны составляет 500 млрд долларовМинистр финансов Украины Сергей Марченко оценил ущерб от войны в 500 млрд долларов."Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Точно можно будет посчитать только после войны”, — сказал Марченко.Доходы бюджета резко снизились из-за проблем на таможне, возникших в связи с войной.“На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного времени. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не функционирует. А она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась, функционирует только западное направление”, — пояснил он.

Кличко призвал мужчин вернуться в Киев для защиты столицыМэр Киева Виталий Кличко призвал всех киевлян помогать защитникам города чем они могут, а тех мужчин, которые покинули столицу – вернуться и защищать свой дом."Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-то и сочувствовать!", – написал он.

Британия запретила экспорт предметов роскоши в РоссиюЛондон также ввел 35-процентный тариф на импорт основных видов российских товаров, в том числе водку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ужасной ошибкой отсутствие реакции Запада на аннексию Крыма и гибридное вторжение россии в Украину в 2014 году.

На судебном процессе в России обвинение требует приговорить оппозиционера Алексея Навального к 13 годам колонии и штрафу 1 млн 200 тыс по делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщает корреспондент "Новой газеты".

Журналист Би-би-си: канонада под Киевом - мощнее всего, что я слышал тут за две неделиТак сегодня утром выглядел дом в киевском спальном районе Мостицкий массив. Отсюда до Ирпеня — 15 км, а в Ирпене идут ожесточенные бои, пишет Джереми Боуэн, корреспондент Би-би-си.Жители ведрами таскают из квартир осколки и обломки рам. Разрушения масштабны. С жертвами ничего не ясно, местные говорят об одном раненом, но мне кажется, это маловероятно.Многие спаслись только потому, что укрывались в подвале.Этой ночью артиллерийская канонада была настойчивее всего того, что я слышал тут за последние две недели. В основном она доносится со стороны Ирпеня, очень важного пункта в будущей битве за Киев.Российские войска пока не могут форсировать реку Ирпень, естественную преграду на пути к столице. Украинцы сожгли мосты и не дают русским навести понтонные переправы.Я говорил с украинскими генералами, они уверены, что реки и топи усложнят российским войскам наступление на Киев.

Пресс-секретарь президента РФ — о перспективах переговоров с УкраинойПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил перспективы переговоров с украинской стороной.Ранее сегодня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил надежду, что на переговорах с Россией "все может быть решено в кратчайшие сроки — неделя-две".Песков отказался давать прогнозы: "Ждем результатов, о которых можно будет информировать общественность".А вот переговоры с Западом, по мнению Пескова, в прежнем виде вряд ли возможны."Сейчас нет, ситуация претерпела... Конечно, сами переговоры были бы востребованы, потому что ситуация поменялась коренным образом. Определенно, что появились новые нюансы, новые акценты. И все это придется в дальнейшем учитывать", — сказал Песков.

Официально разъяснено, что означают символы Z и V, которыми маркируют российскую военную технику, ведущую войну в Украине. Об этом пишет в Telegram главный редактор закрытой российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

В Кракове бывший ТЦ переоборудовали для приема беженцевЭто заброшенный торговый центр на окраине Кракова в Польше — его переоборудовали во временный центр для размещения беженцев.С начала войны в Польшу приехало 1,8 миллиона украинцев, страна испытывает трудности из-за наплыва беженцев. Сейчас центр может принять до 400 человек, но власти пытаются увеличить пространство, чтобы разместить там больше людей. Пока что в центре находятся сто человек, но ожидается, что к вечеру он заполнится.

https://www.delfi.lv/article.php?id=54151160

Комендантские часы в КиевеМэр Киева Виталий Кличко ввел в городе комендантский час — продлится он два дня.Начнется сегодня в 20:00 и закончится 17 марта в 07:00 утра."Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в укрытии", — предупредил Кличко.

Заместитель мэра Изюма (город в Харьковкой области) рассказал о гуманитарной катастрофе в городе и призвал открыть гуманитарные коридоры"Город Изюм две недели в осаде. Без воды, света, тепла, еды, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарства.Умерших никому хоронить. Медицинская помощь не оказывается. Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Увезти людей нет возможности.Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом.Изюмчане на грани. Мосты сорваны, город разрезан пополам. Сочетания никакого!", - написал он в Facebook.

Полиция: в Харькове из-за обстрелов полностью уничтожено 600 домовВ Харькове по состоянию на 15 марта полностью уничтожены 600 домов, без крова остались тысячи человек, сообщает полиция Харьковской области. Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Жилищный фонд испытывает тотальные разрушения – с 24 февраля по 15 марта в Харькове полностью уничтожено 600 домов, без крова остались тысячи человек.

Глава региона: разрушена взлетно-посадочная полоса аэропорта Днепра Российские военные в ночь на вторник атаковали аэропорт в Днепре, утверждает глава госадминистрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. “Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал”, — пишет Резниченко. Депутат парламента Украины Максим Бужанский описывает, что произошло с аэропортом Днепра. "Конечно, фразой - аэропорта у нас нет, в Днепре никого не удивишь. Но видеть изуродованную взлетку, разваленный терминал, просто больно. Ничего, мы его всё равно отстроим, после войны. Обломки ракет замуруем на входе в терминал, как памятник ничтожности", - написал нардеп.

СБУ поймала "хакера", якобы помогавшего РоссииСлужба безопасности Украины задержала мужчину, которого СБУ называет хакером, обеспечивавшим российским военным мобильную связь в Украине.СБУ считает, что мужчина передавал команды и указания российским военным, которые якобы исходили от “высшего руководства” российской армии. Также задержанный якобы рассылал украинским силовикам и госслужащим сообщения с предложением сдаться и перейти на сторону России.“За один день через этого хакера проходило до тысячи звонков”, — утверждает СБУ.Не имеется возможности независимо проверить эту информацию.

Украинская ж/д компания "Укрзализныця" начинает национализацию российских вагонов, находящихся в УкраинеОб этом сообщил в Telegram глава правления УЗ Александр Камышин. "Это стало возможным после подписания президентом закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ", - пояснил Камышин.По его словам, сейчас 15 тыс российских вагонов стоят на путях Украины, они принадлежат 250 компаниям."Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Продолжение следует КабМин, СНБО, Указ президента, и еще один ЗУ. Процедура займет время, поэтому уже начинаем.Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ – тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение", - добавил глава правления УЗ.Он также назвал компании, точно принадлежащие РФ. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже больше 3000 вагонов."Теперь вагоны России будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу", - резюмировал Камышин.Он уточнил, что украинских вагонов в России всего 482.

Киев рассказал о погибших детяхС начала войны в Украине погибли 97 детей, утверждает офис генпрокурора страны. Более ста детей получили ранения.“Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Каждый день под обстрелами погибает как минимум 5 детей”, — утверждают в офисе генпрокурора.Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию.Несколько дней назад управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что большинство людей гибнет в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также под ракетными и авиационными ударами.

Котировки нефти Brent упали до минимума за две неделиНа фоне переговоров России с Украиной и вспышек коронавируса в Китае цены на нефть ускорили падение. В ходе торгов во вторник сырье подешевело до минимума за две недели.Котировки Brent 15 марта возвращались к уровню $100 за баррель, но сверху. К 10:00 вторника стоимость майских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures зафиксировалась на уровне примерно 101$ за баррель — это более чем на 6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.Стоимость нефти WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) впервые с 1 марта упала ниже $100 за баррель и сейчас составляет почти $98.

Четвертый пакет санкций ЕС почти оформленЕвросоюз еще в пятницу пообещал новые санкции против России, в воскресенье сообщил, что все согласовано, в понедельник состоялся звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским, проинформированном, что все утверждено. А во вторник ЕС выпустил наконец пресс-релиз, однако и в нем нет подробностей.Лишь в общих чертах подтверждены запреты, о которых говорили раньше: на поставки в Россию дорогих автомобилей и предметов роскоши, на закупку некоторых видов стали и металлопродукции, на инвестиции в нефтегазовую отрасль и на присвоение кредитных рейтингов российским банкам.Чего в этом пакете нет, так это нефтяного эмбарго по примеру американского. Но оно и не ожидалось. А вот попал ли под санкции Роман Абрамович, мы узнаем только после публикации документов. Возможно, уже сегодня.

Украину покинули около 20 депутатов парламента страныОколо 20 украинских народных депутатов в настоящее время находятся за границей, сообщил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в общем эфире телеканалов.Прямая речь: "Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать.. Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так… это депутаты, и до этого имевшие свои непатриотические проявления, голосования и так далее".В то же время Корниенко добавил, что 9 нардепов находятся в командировке в Совете Европы. По словам первого вице-спикера, как только закон о коллаборантах вступит в силу (это должно произойти в ближайшее время – ред.), Служба безопасности Украины сможет позаботиться в том числе и о нардепах-предателях.

Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев на встречу с ЗеленскимПремьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша, а также вице-премьер-министр РП по вопросам безопасности, лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский приедут во вторник в Киев. Как представители Европейского Совета, они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает канцелярия главы польского правительства, передает Укринформ.

Удар по телевышке в Ровно: количество погибших возросло до 19Как передает Укринформ, об этом начальник Ровненской военной администрации Виталий Коваль рассказал во время телемарафона."К сожалению, вынуждены сообщить, что количество жертв больше. Операция по разбору завалов продолжается, и по состоянию на 8.30 сегодняшнего утра мы имеем 19 погибших и 9 пострадавших", - отметил Коваль.По его словам, разбор завалов продолжается, и цифра еще не окончательная. Однако он ждет, что уже через несколько часов работы будут завершены.Как сообщал Укринформ, утром 14 марта две ракеты оккупантов попали в телевышку и административное помещение возле Ровно.

Обстрелы в Луганской областиНа восточном фронте продолжаются самые ожесточенные бои. В Луганской области в очередной раз обстреляны Рубежное, Попасная и Северодонецк, погибли четыре человека, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай у себя в “Телеграме”. В Рубежном разрушены интернат, больница и две школы. Проверить эти данные в условиях войны невозможно.Гайдай накануне говорил, что ситуация на этом фронте очень сложная, обстрелы не прекращаются уже много дней, а инфраструктура и коммуникации давно не подлежат ремонту.Накануне из региона эвакуировали 1700 человек, в том числе автобусами из Рубежного. Во вторник ожидается поезд на Запад.

Уволилась ведущая российского телеканала НТВВедущая НТВ Лилия Гильдеева уволилась после 16 лет работы. Она рассказала Varlamov News, что уехала за границу и написала заявление об увольнении уже оттуда.“Боялась, что просто так не отпустят”, — пояснила она. Гильдеева вела программу “Сегодня”. До 2013 года ее соведущим был Алексей Пивоваров.

В Мариуполь доставят воду и едуВице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что во вторник будут работать девять гуманитарных коридоров.Эвакуация будет проходить из городов и сел Донецкой, Киевской, Сумской и Харьковской областей.Из Бердянска Запорожской области сегодня выйдет гуманитарный груз в Мариуполь — постараются довезти воду, лекарства и продукты. Осада Мариуполя продолжается уже больше двух недель: в городе нет электричества, не работает связь, людям не хватает еды и воды.Верещук заявила, что на обратном пути гуманитарная колонна сможет забрать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье.

Следственный комитет России заинтересовался акцией Марины ОвсянниковойСледственный комитет России начал проверку в отношении женщины, "ворвавшейся в эфир программы 'Время'", пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.Накануне сотрудница Первого канала Марина Овсянникова прервала программу, встав перед камерой с плакатом, на котором было написано: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war".По словам адвоката Павла Чикова, установить местонахождение женщины ему и его коллегам пока не удалось.

Генштаб Вооруженных сил Украины рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 15 марта:• Самолеты — 81• Вертолеты — 95• Танки — 404• Бронемашины — 1279• Артиллерийские системы — 150• Средства ПВО — 36• Реактивные системы залпового огня — 64• Автоцистерны — 60• Автотехника — 640• Корабли (катера) — 3• БПЛА оперативно-тактического уровня — 9• Личный состав — свыше 13 500 человек.Напомним, любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Обстрел Киева: в Святошинском районе сгорела 16-этажка, два человека погиблиВ Святошинском районе Киева в результате попадания боеприпаса в 16-этажный жилой дом произошли значительные разрушения здания и пожар с 1 по 16 этажи. Два человека погибли. Об этом ГСЧС Украины сообщает в Facebook.Еще 27 граждан спасли. От ГСЧС привлекались 45 человек личного состава и 6 единиц техники.

Минобороны России заявило о том, что российская армия взяла под свой контроль всю территорию Херсонской области С украинской стороны эту информацию не подтверждают. Военные аналитики эту информацию тоже не подвтерждают. Ранее Институт изучения войны опубликовал свежую карту и отчет о боевых действиях в Украине. По данным института, российские силы в понедельник, 14 марта, добились небольших территориальных успехов в Луганской области, а других значимых продвижений не осуществили.Вот, как видит ситуацию во вторник российское министерство обороны:- Российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области.- На военном аэродроме под Краматорском российские военные уничтожили три ангара с четырьмя украинскими штурмовиками Су-25 и шестью вертолетами.- Российские военные захватили “опорный пункт иностранных наемников”.- “Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", — утверждает спикер Минобороны Игорь Конашенков.- За прошедшие сутки российские военные сбили 16 воздушных целей, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2"

СМИ: Марине Овсянниковой грозит уголовное дело; её местонахождение незвестно уже более 12 часовВ отношении Марины Овсянниковой, выбежавшей с антивоенным плакатом в прямом эфире Первого канала, дознаватель Останкинского ОВД проводит проверку по статьям 144-145 УПК РФ. Это значит, что Овсянниковой может грозить уголовное дело, пишет российский телеграм-канал Baza. Статья 144 регламентирует порядок рассмотрения сообщения о преступлении. То есть дознаватель (или следователь) в течение 3 суток должны проверить сообщение о преступлении и принять по нему решение.Статья 145 регламентирует принятие решения следователя. Он должен либо возбудить уголовное дело либо отказать в его возбуждении. Марину Овсянникову задержали вчера сотрудники охраны телецентра "Останкино". По данным источников Baza, в отношении неё, действительно, собираются возбудить уголовное дело. По какой именно статье, пока неизвестно.Ранее сообщалось, что, предположительно, на Марину составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП за дискредитацию вооруженных сил. Наказание по этой статье для физлиц:Часть 1 - от 30 до 50 тыс. руб. Часть 2 - от 50 до 100 тыс. руб.Местонахождение Марины Овсянниковой до сих пор неизвестно, на момент утра 15 марта, сообщил российскому изданию "Новая газета" адвокат проекта ОВД-Инфо Даниил Берман. С ней не могут связаться уже более 12 часов.

В Харькове - семь погибшихВ Харькове, как сообщает телеканал "Суспiльне" со ссылкой на ГСЧС Украины, за ночь снарядами были разрушены и подожжены несколько домов и магазинов, а за последние сутки из-под завалов извлекли тела семи погибших.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332973332203896&show_text=true&width=500

"Игрушка": в Минобороны Румынии прокомментировали падение беспилотника РФ на своей территорииМинистр обороны Румынии Василе Динку заявил, что исследовательско-информационный дрон, который вчера упал в Быстрицком уезде Румынии, россияне могли использовать как элемент пропаганды, чтобы вызвать тревогу среди местных жителей. Об этом он заявил в комментарии румынскому изданию Digi24. Глава оборонного ведомства назвал дрон "игрушкой" и отметил, что сначала воспринял новость о его падении как плохую шутку какого-то авиамодельного клуба. "Он советского производства и на данный момент его не применяют в армии, он был выведен из употребления после 1989 года", - рассказал Василе Динку.Дрон исследует специальная комиссия. Первые выводы сделают уже сегодня.

Сегодняшние взрывы около метро Лукьяновская в Киеве - это скорее всего удар (или попытка удара) по заводу "Артем", который находится на противоположной стороне улицы, пишет украинское издание Страна.ua. "Артем" - это государственное оборонное предприятие. На нем выпускают ракетный комплекс "Ольха" и производят снаряды для разных видов артиллерии.В 2021 году "Артем" планировал приступить к производству 155-миллиметровых снарядов по стандарту НАТО.Напомним, вчера Россия заявила, что будет наносить удары по военным заводам Украины - после обстрела Донецка ракетой "Точка-У", которая, как утверждает Миноброны России, была выпущена ВСУ. Украина говорит, что Донецк обстреляла сама Россия.

СМИ: Абрамович прилетел в Москву из Тель-АвиваАгентство Reuters сообщает, что российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Москву на своем бизнес-джете.Самолет Абрамовича вылетел накануне из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и сделал короткую остановку в Стамбуле по пути в Москву, сообщает агентство со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.Бизнесмена сфотографировали в понедельник в VIP-зоне израильского аэропорта.На прошлой неделе власти Британии ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича, из-за их связи с российским президентом Владимиром Путиным (сам Абрамович наличие подобных связей отрицал).Газета Financial Times сообщала, что такое же решение в минувшие выходные приняли власти ЕС.

Главное к утру вторникаПрошла 19-я ночь войны, можно кратко подвести итоги на этот час.✅На фронтах - без существенных перемен, утверждает украинский Генштаб✅Обстрелы городов Украины продолжаются; в Киеве, судя по всему, от обломков сбитой ракеты возникли пожары трех многоэтажных домах в Подольском и Святошинском районах, поврежден двухэтажный дом, также нанесен удар по станции метро "Лукьяновская", по предварительным данным погибли два человека✅В осажденном Мариуполе, по подсчетам горсовета, погибли уже минимум 2357 человек✅США и Япония немного расширили свои санкционные списки, Британия готовится объявить о большом расширении✅Президент Зеленский объявил о радикальном налоговом послаблении военного времени: НДС и налог на прибыль заменяются на налог всего в 2%, для малого бизнеса налоги становятся делом добровольным

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила об обращении к ней родственников находящихся в плену в Украине российских военнослужащих. Для защиты их прав она обратилась в ООН и европейские структуры, в том числе в Совет Европы.

Россияне, нарушая закон, торгуют валютой в соцсетяхЗапрет на продажу наличной валюты банками быстро привел к появлению в России теневого валютного рынка, пишет российское издание "Коммерсант". Так происходит в каждый кризис, меняются лишь формы — с учетом развития технологий теперь нелегальный обмен валюты разворачивается в соцсетях. Российские эксперты предупреждают об административной и уголовной ответственности за подобные операции.

Глава ОБСЕ назвал удары России по мирному населению Украины государственным терроризмомПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал удары России по мирным жителям Украины государственным терроризмом. Он заявил, что российские войска применяют оружие, запрещенное международными соглашениями.По словам Збигнева Рау, российские войска начали наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре, чтобы сломить дух украинцев, пишет Голос Америки. "Это прискорбно, постыдно и равносильно государственному терроризму. Школы, больницы и детские сады преднамеренно подвергаются нападению с применением оружия, запрещенного на международном уровне", - заявил глава ОБСЕ.Дипломат призвал Россию к диалогу для поиска мирного решения вооруженного конфликта. Рау также добавил, что ожидает от Москвы выполнения своих международных обязательств и уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об организованной эвакуации https://t.me/luhanskaVTSA/449" target="">сообщает глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай: эвакуационный поезд по планам отправится в два часа со станции Новозолотаревка близ Лисичанска.

СМИ: Байден на следующей неделе может приехать в Польшу Президент США Джо Байден в рамках возможной поездки в Европу на следующей неделе, вероятно, посетит Польшу – впрочем, ни европейская поездка в целом, ни планы по поводу Варшавы еще не подтверждены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.Сначала появилась информация о возможной поездке Байдена в Брюссель для личной встречи с лидерами стран НАТО. Встреча президента США с союзниками в Брюсселе, вероятно, состоится 23 марта – такую ​​предварительную дату называют три источника.По словам одного из собеседников, Байден также может посетить Польшу, что должно стать дополнительным сигналом солидарности.Представительница Белого дома Джен Псаки отметила, что финальных решений относительно поездки еще нет.Вероятный визит Байдена в Европу состоится после визита вице-президента Камалы Харрис в Польшу и Румынию на прошлой неделе.Три представителя администрации заявили, что некоторые сотрудники, работавшие над визитом Харрис, остались в Европе, чтобы помочь спланировать возможный визит президента в регион.

США осудили убийство журналиста Time и призвали РФ немедленно прекратить насилиеСША возмущены убийством российскими военными в Ирпене журналиста издания Time Брента Рено, документировавшего правду о военных преступлениях россиян в Украине, и призвали Кремль немедленно прекратить агрессию и вывести своих военных из Украины.С таким заявлением выступила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США при организации посол Линда Томас Гринфилд, передает Укринформ."Прежде всего, я бы хотела выразить наше возмущение в связи со смертью журналиста Брента Рено, убитого вчера российскими войсками во время работы над освещением того, как беженцы покидали блокпост в Ирпене",- заявила дипломат.Она подчеркнула, что Брент Рено работал там, поскольку отдавал себе отчет в важной роли, которую играют независимые СМИ в объективном освещении развязанной путиным войны против Украины."Его смерть свидетельствует о том, что россия пойдет на все, чтобы заглушить все высказывания, которые бросают вызов ее пропаганде", - отметила американская представительница.

Российские "боеприпасы" попали в многоэтажку и частный дом в КиевеУкраинские службы и агентства подтверждают информацию о пожаре, вспыхнувшем в жилом доме после попадания некоего "боеприпаса" - возможно, обломков сбитой ракеты. Произошло возгорание с 1 по 5 этажа. Также боеприпас попал в двухэтажный частный дом на Осокорках, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.Попадание произошло 15 марта по ул. Мостицкий. В 06:51 пожар удалось ликвидировать. Подразделение ГСЧС спасло 1 человека, который госпитализирован в больницу.Также 15 марта утром в районе Осокорков на ул. Садовой в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332944848873411&show_text=true&width=500

Korean Air приостановила полеты в Россию до конца апреляЮжнокорейская авиакомпания Korean Air приостановит пассажирские рейсы в Москву и Владивосток, а также грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля, сообщает перевозчик.

Цена нефти Brent снижается более чем на 5%, опустилась ниже $102 за баррель.

Ночной удар по жилой десятиэтажке в КиевеМВД Украины сообщает, что дом, который горел ночью в Киеве, находится в Подольском районе. После обстрела загорелись квартиры с 1 по 5 этажи десятиэтажного строения.На данный момент есть один пострадавший. Продолжается эвакуация из дома.

10 человек погибли при обстреле ЧерниговаВ результате обстрела Чернигова в понедельни 14 марта погибли, по предварительной информации, 10 человек, сообщает Офис генпрокурора Украины. Кроме того, обстрелами из тяжелой артиллерии войска РФ повредили здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию ​​КП "Черниговводоканал", административное здание и четыре транспортных средства.Отмечается, что прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины о положении к утру вторника, 15 мартаОдин из главных посылов утренней сводки Генштаба - все атаки на Мариуполь отбиты, войска РФ понесли потери и отступили. Приводим другие положения из сводки, опубликованной в Facebook:- За сутки группировкой Воздушных сил ВСУ были поражены четыре вертолета, один самолет, а истребитель сбил российскую крылатую ракету.- Войска РФ по-прежнему коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.- ️Нравственно-психологическое состояние войск РФ остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.- Войска РФ пытаются захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки россиян. Общие потери войск РФ составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь войска РФ прекратили наступательные действия и отступили.- Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам войск РФ на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.- Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.- В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено

Эвакуация из Сумской области возобновитсяГлава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий только ранним утром смог объявить, что "зеленые коридоры" с россиянами согласованы, и эвакуация мирных граждан из районов боев возобновляется.По словам Живицкого, эвакуироваться с девяти утра до девяти вечера во вторник смогут жители Сум, Конотопа, Шостки, Тростянца и Лебедина.В начале ночи Живицкий писал, что переговоры продолжаются.Накануне стороны не смогли договориться о коридорах.

Власти Италии хотят найти замену для половины объема импортируемого из РФ газаВласти Италии ведут переговоры с Алжиром и Ливией о производстве энергии из возобновляемых источников, а с руководителями Туниса – о поставках водородного топлива. Об этом сообщает La 7 со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает Укринформ. "У Италии много партнеров в мире", - заявил он.Ди Майо уточнил, что недавно совершил несколько рабочих поездок, в частности – в Алжир и Катар, чтобы договориться о расширении энергетического сотрудничества. "Это должно позволить уменьшить зависимость Италии от российского газа", – сказал он.Италия считается одной из наиболее зависимых от российского газа страной ЕС. По состоянию на конец 2021 г. доля РФ в структуре итальянского импорта газа составила 43%. В свою очередь доля российского газа в энергетике Италии составляет 19%, что существенно опережает даже Германию (12%).

С начала войны украинцам выдали на руки десятки тысяч автоматовС начала полномасштабного российского вторжения в Украину десятки тысяч мирных граждан получили оружие. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает ТСН.Глава МВД напомнил, что ранее был принят закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите страны в период военного времени, который предоставляет возможность получения огнестрельного оружия гражданскими.По словам министра, любой гражданин Украины может обратиться в полицию, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований, территориальных общин, и получить соответствующее оружие, прежде всего - автоматическое.Он добавил, что сейчас оружие планируют раздавать населению на Ровенщине и Волыни - учитывая угрозу из Беларуси. "Обязательно оружие раздается также в Харьковской области, в тех областях, которые являются прифронтовыми, а также в Киеве и Киевской области", - добавил он.

В Испании арестовали яхту, которая предположительно принадлежит главе оборонной госкорпорации РФВласти Испании арестовали в порту Барселоны яхту стоимостью в 130 млн евро, которая предположительно принадлежит главе оборонной госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову.О задержании яхты накануне объявил в телеинтервью премьер-министр Испании Педро Санчес, сказав при этом, что она принадлежит некоему "русскому олигарху".Имя Чемезова назвала газета El Pais. Газета рассказала, что 85-метровая яхта Valerie зарегистрирована на офшорную фирму, ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, и что между ней и предполагаемым реальным владельцем - длинная цепочка разных фирм.Поэтому, по сведениям El Pais, Главное управление морской торговли Испании пока с формальной точки зрения лишь временно задержало яхту и далее будет выяснять, кто ее реальный владелец.На прошлой неделе яхты и виллы нескольких российских магнатов, а также телеведущего Владимира Соловьева арестовали власти Италии.

Минобороны Британии: есть вероятность, что Россия применит биологическое оружие под чужим флагомРоссия вероятно планирует совершить атаку под фальшивым флагом с использованием химического или биологического оружия, пишет Минобороны Британии в Twitter."Обвинения России в том, что Украина намерена применить химическое и биологическое оружие, продолжаются. Мы не видели никаких доказательств в поддержку этих обвинений.Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие для операции под фальшивым флагом. Такая операция может принять форму сфальсифицированного нападения, инсценированного "обнаружения агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств того, что Украина якобы планирует применить такое оружие". Атака под фальшивым флагом будет почти наверняка сопровождаться большой дезинформацией, чтобы затруднить установление авторства", - говорится в сообщении.Кроме того, британская разведка предполагает, что Россия предположительно собиралась использовать операции под фальшивым флагом, чтобы оправдать свое вторжение в Украину 24 февраля.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503489559509798912

РФ возмещает боевые потери и собирает подкрепление. Опубликована свежая карта боевых действий в УкраинеАмериканский Институт изучения войны опубликовал свежую карту и отчет о боевых действиях в Украине. По данным института, российские силы добились небольших территориальных успехов в Луганской области 14 марта, но не наносили серьезных ударов в сторону Киева или на северо-востоке Украины. Об этом говорится в сообщении института в Facebook. "Российские силы продолжают собирать подкрепление и пытаются улучшить материально-техническое обеспечение как на киевском, так и на южном направлениях. Продолжающиеся усилия России по возмещению боевых потерь как российскими пополнениями, так и нероссийскими источниками, включая сирийских бойцов и группу "Вагнера", вряд ли позволят России возобновить крупные наступательные операции в течение ближайшей недели", - пишут военные аналитики.

Норвежская компания Equinor приняла решение и о прекращении торговли российской нефтью"Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - поясняет норвежская компания. "Equinor имеет определенные договорные обязательства по договорам, заключенным до вторжения РФ в Украину. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года, согласно которым Equinor в марте получит четыре партии нефти. Две из них продаются клиентам в Азии. Третья - нафта - будет доставлена в хранилище Equinor. Четвертый сырьевой груз предназначен для нефтеперерабатывающего завода Монгстад в Норвегии", - уточняет НК.

На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение - МАГАТЭНа Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение. Об этом в своем Twitter сообщает МАГАТЭ."Украина сообщила МАГАТЭ, что снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", - говорится в сообщении.24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль войска РФ. 9 марта в результате действий российских военных была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.https://twitter.com/iaeaorg/status/1503506425271750658

Украинские информационные агентства сообщают, что в Киеве после прогремевших взрывов горит жилой дом.Никаких подробностей, подтверждений, опровержений пока нет.Чуть раньше киевляне сообщали минимум о двух взрывах на западной окраине города.В понедельник ранним утром над Киевом были сбиты две ракеты, и обломки одной из них разрушили и подожгли несколько квартир в девятиэтажке.https://twitter.com/UKRINFORM/status/1503579908366295047

Генерал: За 10 дней в России иссякнут возможности вести активную войну По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, за 10 дней у России иссякнут возможности вести активные боевые действия в Украине. Об этом он рассказал в прямом эфире американского телеканала MSNBC. "Россия перешла к войне на истощение, совершая бомбардировки по городам, убивая мирных людей на дорогах.Им не хватает трех ключевых вещей: им не хватает времени, им не хватает личного состава и, я считаю, у них заканчиваются боеприпасы.Приблизительно за 10 дней – это моя оценка – и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и усилим поставки для украинских сил, чтобы они могли уничтожать российскую артиллерию, армию и отражать ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне.На самом деле, отчасти здесь каждый действует наперегонки, то есть украинцам нужно суметь выстоять до момента, когда у России закончатся возможности", - сказал Ходжес.Генерал подразумевает, что в ходе ведения войны есть момент "кульминации" (на английском culmination point), к которому нужно достичь всех стратегических задач и целей. После этого, любые действия, маневры и расходы будут напрасны, потому что не будут приносить большей пользы, чем ожидалось получить от вложенных ресурсов и средств.Если российской армии не удастся достичь своих запланированных целей в промежутке следующих 10 дней, то, по мнению Ходжеса, какие-либо дальнейшие действия будут чрезвычайно убыточны и означают фактическое поражение России.

Россия ставит на ракеты новые ложные цели - New York TimesАмериканская газета New York Times сообщает со ссылкой на неназванных военных чиновников, что Россия использует на своих ракетах, которыми она бьет по Украине, ранее неизвестные ложные цели, помогающие ракете преодолеть ПВО.По данным газеты, эти ракеты-обманки длиной около 30 сантиметров ставятся на баллистические ракеты "Искандер-М".Эти ракеты мешают радарам захватить главную цель, а также выделяют много тепла, отвлекая на себя теплонаводящиеся ракеты противника.По словам американских чиновников, на ядерных ракетах такие цели-обманки ставятся уже полвека.Фотографии этих новых российских ракет-обманок уже появлялись в социальных сетях - и по этим фото специалисты поняли, с чем имеют дело.В понедельник Пентагон объявил, что Россия выпустила по Украине уже больше 900 крылатых и баллистических ракет.https://twitter.com/CAT_UXO/status/1500100071718854657

Байден: Мы дадим оружие Украине и ждем беженцев с открытыми объятиямиПрезидент США Джо Байден заверил, что его страна предоставит Украине оружие для обороны и готова принять украинских беженцев."Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российских сил. Мы пошлем деньги, продукты и помощь, чтобы спасти жизнь украинцев", - сообщается в Twitter президента США.Кроме того, американский лидер обещает обеспечить прием беженцев из Украины в США: "Мы будем приветствовать украинских беженцев с открытыми объятиями".https://twitter.com/POTUS/status/1503492230148931590

NASA не разрывает отношения с РФНациональное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подтвердило, что намерено продолжать сотрудничество с Россией, несмотря на вторжение войск РФ в Украину. "Мы работаем вместе уже более 20 лет и мы будем делать это и впредь", - заявил в понедельник, 14 марта, руководитель программы NASA на Международной космической станции (МКС) Джоэль Монтальбано."Мы знаем, что происходит, но мы можем вести работу дальше", - сказал Монтальбано. По его словам, события последних трех недель никак не сказались на функционировании орбитальной станции. "Это не такой процесс, при котором одна группа может существовать без другой. Все должны работать вместе для достижения успеха", - пояснил представитель NASA.

ООН: на гуманитарную помощь Украине пожертвовано 180 млн евроУправление Верховного комиссара ООН по защите беженцев (УВКБ ООН) сообщило о крупных суммах частных пожертвований для Украины: "В течение двух недель предприятия, фонды и филантропы предоставили около 180 млн евро для оказания гуманитарной помощи Украине". По данным организации, для преодоления крупнейшего со Второй мировой войны кризиса с беженцами, вызванного войной России против Украины, требуется около 500 млн долларов.

Арестович обозначил сроки достижения мирного соглашения с РФСоветник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут достичь мирного соглашения самое раннее - в течение одной-двух недель, самое позднее - в мае."Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя-две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", - заявил он в в интервью на YouTube-канале Марка Фейгина Feygin News.

Илон Маск призвал президента Владимира Путина "побороться один на один за Украину". "Как мужчина мужчину я вызываю Путина на борьбу за Украину", написал Маск в своем Twitter. "Готов ли ты побороться со мной?", - спросил Маск по-русски и адресовал этот твит напрямую Путину. В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров написал Маску в телеграм-канале: "Я бы не советовал тебе мериться силой с Путиным. Ваши весовые категории слишком разные"

Зеленский поблагодарил российских антивоенных активистов Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поблагодарил Марию Овсянникову за ее антивоенную акцию во время прямого эфира на Первом канале. "Я благодарен тем россиянам, кто не прекращает попыток донести правду. Тем кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать. Пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс", - сказал Зеленский.

Взрывы в КиевеКанал "Украина 24" сообщает о двух сильных взрывах в Киеве, в районе Борщаговка на западной окраине города.По сведениям канала, из белорусского Мозыря по Украине запущены ракеты. Воздушная тревога объявлена и в Киеве, и в других местах страны, в частности, в Одессе на юге, в Умани в центре и в Хмельницкой области в западной части Украины.

Израиль прислал Украине полевой госпитальНа Украину прибыл израильский полевой госпиталь с командой медиков, сообщает глава президентской администрации Андрей Ермак.О планах отправки этого госпиталя министерство здравоохранения Израиля сообщило еще 6 марта."Израильский полевой госпиталь в Украине будет включать в себя отделения госпитализации для детей и взрослых, приемный покой, родильное отделение и клинику первой помощи, в том числе с использованием передовых технологий дистанционной медицины", - писало министерство.Тоггда же израильская пресса рассказала, что госпиталь будет расположен под Львовом, а работать в нем будут 80 израильских медиков.https://twitter.com/AndriyYermak/status/1503449187438010371

Словакия выслала трех российских дипломатов и арестовала трех человек за шпионажПолиция соседней с Украиной Словакии обещает во вторник рассказать об аресте по крайней мере трех человек, обвиняемых в шпионаже на Россию.Словакия днем в понедельник объявила о высылке трех российских дипломатов.Как передает агентство Reuters, в заявлении об этом МИД Словакии призвал посольство России придерживаться Венской конвенции о дипломатических сношениях. Всего в российском посольстве в Братиславе, судя по его официальной странице, работают 17 дипломатов.По данным словацкой газеты Dennik N, полиция арестовала как минимум троих словаков - полковника из министерства обороны, сотрудника контрразведки и человека, связанного с пророссийским сайтом Hlavné správy, заблокированным 2 марта за распространение дезинформации.Полиция в понедельник отказалась комментировать эту информацию, пообещав провести во вторник пресс-конференцию.

Россиянина оштрафовали на 80 тысяч рублей за призывы выйти на митинг против войныСуд в российском городе Владивостоке оштрафовал местного жителя, который в соцсетях призывал выйти на митинг против российского вторжения в Украину, на 80 тысяч рублей (607 евро по текущему российскому официальному курсу) по статье о "дискредитации вооруженных сил".Как сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю, мужчину доставили в полицию, где он "признал вину".Поправки в законодательство, вводящие наказание за распространение ложной (по мнению властей) информации о действиях российских военных, а также за публичные призывы к введению санкций против России, были спешно приняты в начале марта.С тех пор сообщалось о привлечении к ответственности жителей многих российских городов, которые выходили на одиночные пикеты или писали антивоенные призывы в соцсетях.

Япония ввела санкции против Вексельберга, Ковальчуков и ЗюгановаЯпония тоже объявила о расширении своего санкционного списка: как сообщают мировые агентства со ссылкой на министерство финансов Японии, в него включены еще 17 человек.Правительство Япониии замораживает активы, если таковые найдутся, и запрещает въезд группе депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главе корпорации "Ренова" Виктору Вексельбергу и пяти ближайшим родственникам бывшего руководителя банка "Россия" Юрия Ковальчука, которого западная пресса называет "банкиром Путина".

90 погибших детейУкраинские издания и каналы сообщают со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову, что по состоянию на вечер 14 марта в стране погибли 90 детей и около 100 ранены.Проверке эти данные не поддаются, а Денисова говорит, что данные могут быть неполными: нет сведений из многих мест, где идут бои и бомбежки.

2357 погибших в Мариуполе - городской советПо состоянию на конец понедельника, в Мариуполе в результате российских обстрелов погибли 2357 человек - об этом сообщает сайт телеканала "Громадське" со ссылкой на городской совет Мариуполя.Проверке эти данные не поддаются, а сами власти Мариуполя говорят, что это - приблизительная оценка.Кроме того, не вполне ясно, идет ли речь только о жертвах среди гражданского населения, или это общее число погибших, включающее украинских военных, защищающих город.https://twitter.com/HromadskeUA/status/1503524326292791296

США ввели санкции против Золотова и еще десяти военных чиновников РФСША включили в свой санкционный список 11 высокопоставленных российских военных чиновников.Как сообщается в заявлении Госдепартамента США, санкции введены против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева и восьми заместителей министра обороны России, в том числе бывшего президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Зеленский объявил о радикальной налоговой реформеПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении объявил, кроме прочего, о радикальной налоговой реформе и отмене проверок для всех фирм.Правительство Зеленского отменяет НДС и налог на прибыль и вместо этого вводит единую ставку налога с оборота - 2% - и упрощенную отчетность, а для малого бизнеса - добровольную уплату налога."То есть, можете - платите, не можете - нет вопросов", - сказал Зеленский."Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - добавил президент Украины.

Овсянникову не могут найти адвокатыАдвокаты пока не могут найти задержанного редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая во время прямого эфира вышла в студию с антивоенным плакатом, сообщает российский портал "ОВД-Инфо"."Источник ОВД-Инфо сообщает, что задержанной нет в ОВД "Останкино". А адвокат Анри Цискаришвили утверждает, что не нашел Овсянникову в дежурной части Останкинской телебашни", - пишет "ОВД-Инфо".

Бывший вице-премьер РФ Дворкович высказался против войныГлава Всемирной шахматной организации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, работавший вице-премьером правительства России в 2012-2018 годах, выступил с осуждением войны с Украиной. Свое мнение он высказал в интервью изданию Mother Jones.Вот что, в частности, сказал Дворкович:"Войны – это худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любые войны. Где угодно. В том числе эта война. Войны не просто забирает бесценные жизни. Войны забирают мечты и устремления, замораживают и разрушают отношения и связи".В начале марта совет ФИДЕ принял единогласное решение выразить глубокую озабоченность из-за военных действий, которые Россия начала в Украине. Также организация решила лишить титула пожизненного посла ФИДЕ бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, голосовавшего в Госдуме за признание ДНР и ЛНР, что послужило предлогом к вторжению в Украину. Российским и белорусским шахматистам организация запретила выступать под флагами своих стран.Вместе с тем, многие, особенно украинские, шахматисты требуют отставки Дворковича, учитывая его биографию, пишет Mother Jones.

Что получилось с гуманитарным коридором в МариупольВ понедельник несколько сотен жителей Мариуполя впервые сумели выехать из осажденного города по согласованному гуманитарному коридору. Они выехали на личном автотранспорте. Петр Андрющенко, советника мэра города, рассказал Би-би-си, что это была не организованная колонна, люди поехали просто по личной инициативе. Десятки тысяч человек по-прежнему остаются в осаде, без воды, электроэнергии, тепла и еды.Беженцы из Мариуполя ехали в Запорожье, но доехали, по словам Андрющенко, лишь до Бердянска, который находится под российской оккупацией. Это примерно треть пути, там они, по его словам, остаются до сих пор. Конвой с гуманитарным грузом для жителей Мариуполя остановили также в Бердянске, сообщили украинские власти.

Беспилотники, ЗРК, сухпайки: новая информация о возможной помощи Китая РоссииАнонимные источники ведущих СМИ в Вашингтоне рассказали еще кое-что о том, какую помощь Россия, по их сведениям, просила у Китая. Американские официальные лица публично об этом не говорят, российские и китайские - прямо отрицают.Два источника Си-эн-эн рассказали пищевые продукты, выдаваемые солдатам в условиях, когда невозможно своевременно снабжать войска продовольствием.По данным Financial Times, России от Китая нужны зенитные ракетные комплексы, беспилотные аппараты (их назначение источники не уточнили), разведывательное оборудование, бронетехника и машины тылового обеспеченияО просьбе, касавшейся китайских дронов и разведывательной поддержки, упоминает и New York Times.В понедельник в Риме состоялась встреча советника президента США Джейка Салливана с членом Политбюро КПК, ответственным за международную политику, Ян Цзечи. Переговоры продолжались семь часов, американские источники называют разговор откровенным и напряженным.

Украинские власти: похищенный мэр Мелитополя находится в ЛуганскеВласти Запорожской области сообщили, что мэр Мелитополя Иван Федоров находится в Луганске.Несколько дней назад Федорова задержали в Мелитополе, который сейчас контролируется российскими военными, и увезли в неизвестном направлении.По данным украинских властей, Федорову инкриминируют "дело о терроризме". В плен также попал глава Днепрорудного Евгений Матвеев, но о его судьбе на данный момент ничего не известно.

Зеленский попросил Раду продлить военное положение до конца апреляПрезидент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения на месяц. Он должен был истечь 26 марта, то есть продлить его Зеленский предлагает до 25 апреля.

Итоги 19-го дня войны России против Украины✅Впервые с начала осады Мариуполя российскими войсками и формированиями сепаратистских "народных республик" несколько сотен жителей города смогли воспользоваться гуманитарным коридором, согласованным сторонами. Они выехали на личном автотранспорте, но по последним данным, доехали лишь до Бердянска, который находится под контролем российских войск. Это треть пути до Запорожья, куда направлялись беженцы. Гуманитарные грузы доставить в Мариуполь опять не удалось, жители города с довоенным населением в 300 тысяч человек живут без воды, электричества и отопления, продольствия тоже остро не хватает.✅Утром обстрелам подверглись многие города по всей Украине, включая даже Ровно на западе страны, где погибли по меньшей мере девять человек. Российское министерство обороны предупредило, что нанесет удары по предприятиям оборонной промышленности Украины и призвало сотрудников этих предприятий и жителей близлежащих домов покинуть места предстоящих ударов. Россия уже использовала такую мотивацию для ударов по плотном застроенным городам.✅В Донецке произошел мощный взрыв с человеческими жертвами. Россия и власти поддерживаемой ею "Донецкой народной республики" заявили, что взорвалась ракета "Точка-У", начиненная кассетными поражающими элементами; в результате, по их данным, погибло 20 человек и 35 были ранены. В пуске ракеты они обвинили Украину, утверждая, что та целилась в военкомат и дом правительства в центре Донецка. Киев отрицает эти обвинения.✅Вечером в эфире программы "Время" на государственном "Первом канале" за спиной ведущей Екатерины Андреевой появилась женщина с антивоенным плакатом, призывающим не верить пропаганде. Вскоре выяснилось, что женщину зовут Марина Овсянникова, она работала на телеканале редактором, а до своей акции разместила в соцсетях видеообращение, осуждающее "братоубийственную войну" против Украины. Овсянникову задержали, ей грозит административная ответственность.