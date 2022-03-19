ОНЛАЙН. Россия заявила об использовании гиперзвуковых ракет, в Киеве стоит невыносимый запах гари

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 19 марта

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rossijskie-voennye-vpervye-primenili-v-ukraine-giperzvukovoe-oruzhie.d?id=54164486

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sem-zhitelej-latvii-vyrazili-zhelanie-voevat-na-ukraine.d?id=54164466

В Германии зарегистрировали уже более 200 тысяч беженцев из УкраиныС начала российской войны против Украины федеральная полиция обнаружила в Германии 207 742 беженца от боевых действий. Об этом сообщает Федеральное министерство внутренних дел Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.Регистрируются только те беженцы, которых обнаружила федеральная полиция, например на австрийско-баварской границе, на вокзалах или в поездах.Как правило, стационарного пограничного контроля на внутренних границах ЕС нет, украинцам также разрешено въезжать в страну без визы – соответственно можно предположить, что фактически прибывших людей значительно больше. Также не зафиксировано, сколько беженцев может ехать из Германии к друзьям или родственникам в другие страны.

В офисе Зеленского обвинили Порошенко в провоцировании РоссииОдну из предпосылок для решения России провести военные действия в Украине создал экс-президент республики Петр Порошенко. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, он имеет ввиду закрепление в конституции Украины положения о курсе в НАТО. Арестович утверждает, что это была его личная предвыборная пиар-технология, и политик знал, что альянс никогда не примет Украину.Таким образом, утверждает Арестович, не последняя доля вины за происходящее на Украине "лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию", сообщает издание "Украинские новости".Ранее сам Порошенко высказал слова поддержки действующему главе страны Владимиру Зеленскому. При этом в отношении Порошенко на родине возбуждены уголовные дела.

"Живее всех живых": Лукашенко оценил здоровье ПутинаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко ответил в интервью японским тележурналистам на вопрос о здоровье президента России Владимира Путина.Как отметил Лукашенко, сейчас Владимир Путин, как часто говорят, "живее всех живых". "Он много раз простудится на всех наших похоронах", - вспомнил еще одну поговорку белорусский лидер.Лукашенко также назвал Владимира Путина "абсолютно адекватным и нормальным человеком". Он объяснил, что находится в дружеских отношениях с Владимиром Путиным и поэтому посвящен во все детали, насколько это возможно, и государственные и личные."Поэтому пусть Запад, и вы тоже, выбросит из головы эту, как у нас говорят, дуроту - эту выдумку", - подчеркнул Лукашенко, добавив, что ни у кого не получится с помощью подобных разговоров подорвать внутри России доверие к Владимиру Путину.

Роскомнадзор заявил о многочисленных нарушениях YouTube в отношении российских СМИРоскомнадзор опубликовал заявление, в котором говорится, что принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube "стал инструментом в антироссийской информационной войне".Федеральная служба отмечает, что YouTube неоднократно подвергал цензуре каналы российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов. Пострадавшими оказались и аккаунты спортивных команд и освещавших ключевые моменты истории России просветительских проектов.В общей сложности видеохостинг 54 раза применял ограничения в отношении российских каналов, в том числе к "Первому каналу", "Россия 1", "Культура", НТВ, РБК и многим другим телеканалам. Кроме этого были заблокированы просветительские проекты «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latvijskaya-shkola-arhitektury-predlozhit-resheniya-dlya-rekonstrukcii-ukrainskih-gorodov.d?id=54164232

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/kekavskaya-duma-budet-platit-25-evro-v-mesyac-za-razmeschenie-ukrainskih-bezhencev.d?id=54164382

https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/vojna-v-ukraine-snizila-v-latvii-spros-na-puteshestviya.d?id=54164402

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг в интервью изданию Die Welt предостерег от преждевременного введения новых санкций в отношении России. "Сначала нужно, чтобы проявился эффект уже объявленных сакций", - отметил он. Введенные штрафные меры отрицательно сказываются и на ФРГ, но та "должна переносить это", указал Зевинг. Он критически отозвался о призывах отказаться от получения газа через "Северный поток", эксплуатируемый с 2011 года. Этот шаг грозит привести к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в Германии, отметил глава Deutsche Bank.

Бывшие президенты США Уильям Клинтон и Джордж Буш-младший посетили собор святых Владимира и Ольги в Чикаго, выразив солидарность с Украиной. 42-й и 43-й главы Белого дома прикололи к пиджакам ленты в национальных цветах Украины и возложили букеты подсолнухов к зданию. "Америка едина с украинским народом в его борьбе за свободу и против угнетения", - отмечается в аккаунте Клинтона в Twitter. https://twitter.com/BillClinton/status/1504932025928667143?ref_src=twsrc%5Etfw

"Газпром" продолжает в штатном режиме подавать российский газ для транзита в Европу через Украину в соответствии с заявками европейских потребителей. Как заявил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов, суммарная прокачка составляет 106,6 млн кубометров в сутки, этот показатель практически соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (около 109,5 млн кубометров в день). 18 марта заявки европейских потребителей составляли 105,1 млн кубометров. Ранее "Газпром" четыре дня кряду не заказывал мощности прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал - Европа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие и принять заслуженное наказание. В противном случае, по словам Кадырова, им грозят жесткие меры. "Можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдет до вас", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, обращаясь к "нацикам, шайтанам и бандеровцам". Глава Чеченской республики призвал националистов добровольно сдать оружие. "Либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры", - пригрозил Кадыров. Руководитель Чечни добавил, что все чаще наблюдает видео, где чеченские силовики демонстрируют кадры с захваченными украинскими националистами. «Наши спецназовцы работают четко, слаженно и оперативно», - заявил Кадыров.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил при посещении РКЦ "Прогресс", что в США в качестве очередных санкций рассматривает возможность отключения России от системы GPS.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмущен, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не называет события в Украине войной, и считает, что она поощряет Россию к убийствам заявлениями о том, что НАТО не будет защищать небо над Украиной. "Министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть не делайте провокационных заявлений", - написал Подоляк в Twitter.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Японии, что ситуация между Россией и Украиной показывает необходимость реформы системы международной безопасности и в частности системы Совета безопасности ООН.

Белорусский посол покинул территорию Украины. На прощание ему украинские военные вручили «30 серебренников» с приказом передать их главе погранслужбе Беларуси. «Это приказ для вас, не для меня», - ответил посол и отказался брать мешочек с деньгами.

В результате обстрелов и бомбардировок в Украине повреждено 489 учебных заведений, 69 из них полностью уничтожены

Вице-премьер Ирина Верещук прокомментировала «Стране» вопрос по лагерям для пленных россиян. Об этом ранее генпрокурор Венедиктова рассказала в интервью BBC. «Мы непосредственно лагерями не занимаемся, но собираем информация о том, что в реестре 562 пленных. Цифра меняется, поскольку все органы сбрасывают информацию ежедневно до 15:00. Как информирует прокуратура, на базе СИЗО и колоний созданы сектора, они будут считаться временными лагерями. Дальше будут созданы реальные лагеря. У меня пока нет информации, построены ли такие конструкции», - сказала Верещук.

Россия обвинила Украину в минировании Черного моря. Киев объяснил, что это действия самой РФВ Российской Федерации утверждают, что северо-западная часть Черного моря является опасной для судоходства из-за якобы украинских мин. Об этом говорится в заявлении Минтранспорта РФ.В то же время руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что это сама Россия заминировала путь из Босфора к Одессе, обвиняя при этом Украину.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/centr-bezhencev-v-dome-kongressov-teper-rabotaet-i-po-vyhodnym-dnyam.d?id=54164276

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд заявлений по ситуации в Украине и взаимоотношениям его страны с Россией. Главные тезисы: - Россия предлагает Украине "стать такой, как Беларусь" - Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать РФ; - Беларусь была готова закрыть своими военными границу между Донбассом и Россией; - у руководства РФ есть все основания "не доверять нынешнему руководству Украины"; - Россия не просто союзник Беларуси, это одно целое в экономике и военной сфере; - Западу выгодно "утопить" Беларусь и РФ в конфликте в Украине.

США рассматривают вопрос отключения России от GPS - заявил гендиректор «Ромкосмоса» Дмитрий Рогозин

В Украине заработали лагеря для военнопленныхПленных российских военных в Украине так много, что для них должны были создать полноценные лагеря. Первые из них уже начали свою работу.Об этом в интервью сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она также отметила, что в данном случае Украина работает строго в рамках международного гуманитарного права и национального законодательства.

Мариуполь

Ночью 19 марта российские войска продолжили обстреливать Луганскую, Донецкую, Николаевскую и Сумскую области, немного уменьшилось количество вражеских обстрелов в Харьковской и Черниговской областях. Информация военных администраций Украины.

Вследствие вчерашних двух ракетных ударов по пригороду Запорожья 9 человек погибли (из них один представитель ГСЧС) и 17 - ранены (из них три представителя ГСЧС и два гражданских), еще пять травмированы, сообщил спикер ЗОГА Иван Арефьев.

На 19 марта согласовано 10 гуманитарных коридоровОб этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В частности:- Ожидается, что продолжит работать коридор из Мариуполя в Запорожье. За минувшие сутки по этому маршруту удалось вывести почти пять тысяч человек. Кроме того, в Донецкой области выехать смогут из Бердянска и Мангуша.- В Киевской области люди смогут уехать из населенных пунктов Бервица, Богдановка, Бородянка и Бучи.- В Луганской области уехать смогут из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Попасной.- В Херсонскую область планируют доставить гуманитарную помощь.

Российская армия обстреляла Украину новой ракетойРоссийские войска изложили свою версию обстрелов Украины прошлой ночи.Они утверждают, что впервые применили гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Целились в склад боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области.

В Запорожье объявили комендантский час на 1,5 суток19 марта в городе Запорожье меняется комендантский час – он будет действовать с 16:00 субботы до 6:00 понедельника, в общей сложности продлится 38 часов.

В Италии арестовали виллу российского олигарха Алексея Мордашова, стоимостью около $115 млн Об этом сообщает ВВС со ссылкой на офис премьер-министра Италии Марио Драги. Речь идет о комплексе зданий, расположенных на острове Сардиния.

В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 19 марта 2022 года погибли 112 детей и более 140 ранены. Это данные Генпрокуратуры Украины. Как отмечается, больше всего пострадавших в Киевской – 57, Харьковской – 36, Донецкой –28, Черниговской – 30, Николаевской – 21, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях. Вот так их оплакивали на центральной площади во Львове вчера, когда пустых колясок было еще 109.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине и создавать там бесполётную зону.

Израиль передаст Украине бронированные скорыеИзраиль послал Украине четыре бронированные машины скорой помощи, позволяющие безопасносно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов, сообщает израильская и украинская пресса.Машины будут доставлены в страну вместе с 230 тоннами гуманитарной помощи, которую израильтяне собрали для украинцев.

19 марта в 11:00 стартует эвакуация жителей Бучи, что под Киевом, в город Белогородка.

Немецкая компания Bosch останавит производство на своих заводах в РоссииКомпания заявила, что приняла такое решение на фоне информации о том, что её продукция могла использоваться в военных целях.

ВС РФ из-за провала своих первоначальных целей меняют стратегию и переходят к методам истощения. Об этом сообщает британская разведка. Это, вероятно, будет связано с неизбирательным применением огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и обострению гуманитарного кризиса.

Вот такое граффити появилось в Вильнюсе

Харьков после обстрелов. В домах лопаются коммуникации и они покрываются льдом. Уже неделю держатся морозы до минус 10 градусов.

"ДНР" сообщает о 26 раненых мирных жителях за суткиВласти самопровозглашенной ДНР утверждает, что за сутки на подконтрольной им территории были ранены 26 мирных жителей, в том числе 22 - на территориях, которые были заняты с начала войны.Как передает РИА Новости, представители ДНР также утверждают, что украинская армия за сутки обстреливала их территорию 37 раз. В данном случае, вероятно, речь идет о территории до 24 февраля, поскольку за ее пределами идут бои, и считать отдельные обстрелы там вряд ли возможно.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Германия отправляет Украине 2000 генераторов и противопожарное оборудованиеМинистр развития Германии Свенья Шульце сообщила об отправке Украине противопожарного оборудования и средств гражданской защиты, сообщает издание Augsburger Allgemeine.По словам министра, 18 марта Украине были отправлены 2000 электрогенераторов, резервуары для воды, палатки, спальные мешки, 21 портативный пожарный насос, а также большое количество защитной одежды и снаряжения и эвакуационный автобус. Все это должно доехать до Украины в начале следующей недели."В Украине сейчас важно конкретно помогать людям, нуждающимся в помощи. Мы тесно сотрудничаем с Украиной на протяжении многих лет. Конечно, наши проекты не могут продолжаться, как это было до войны. Поэтому мы действовали быстро и изменили механизмы в этой чрезвычайной ситуации, - сказала Шульце. - Повестка дня - помогать быстро, без бюрократии и доставлять помощь ​​туда, где она больше всего нужна. Например, мы помогаем огнетушителями, грузовиками, электрогенераторами, жильем для беженцев и психологической поддержкой".

Мальчик потерял свою кошку на границе с Польшей, а затем нашел ее

Подоляк: переговоры с Россией могут затянутьсяПереговоры Украины и России могут длиться несколько недель. Однако есть признаки того, что позиция Москвы в переговорах "стала адекватнее". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Bloomberg.По словам Подоляка, процесс переговоров может затянуться и на дольше, учитывая количество взаимоисключающих позиций."Есть некоторые уступки, на которые мы точно не собираемся идти. Мы не будем отдавать никаких территорий", – подчеркнул он.Подоляк напомнил, что требованиями Украины остаются гарантии безопасности для нашего государства, прекращение огня и вывод российских войск.

В Киеве в субботу появился смог и запах гари из-за пожара на свалке в Новых Петровцах (поселок к северу от Киева) и безветренной погоды, пояснил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказывает опасения по поводу возможного массового голода и краха глобальной продовольственной системы. https://twitter.com/antonioguterres/status/1505027531581259776

Губернатор Луганской области: “режим тишины” согласованГлава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщает, что начиная с 9 утра 19 марта в регионе согласован “режим тишины” и гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из городов, находящихся под огнем российской армии.“Россияне продолжают хаотические нерегулярные артиллерийские обстрелы наших городов, - заявил губернатор Гайдай. - Впрочем, мы ждем 9 утра, когда должен установиться режим тишины, чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты тем, кто остается. Гуманитарный коридор согласован на высоком уровне. Надеюсь, договоренности со стороны россиян будут соблюдены”.По его словам, в субботу автобусами будет организована эвакуация населения из Северодонецка, Рубежного, Попасной и Лисичанска, а со станции Новозолотаревка должен отправиться эвакуационный поезд.

Великобритания обвинила РФ в использовании переговоров для перегруппировки войскМинистр иностранных дел Британии Лиз Трасс обвинила Россию в использовании мирных переговоров с Украиной как возможности для перегруппировки своих сил, сообщает Sky News.Трасс сказала, что переговоры являются "дымовым занавесом", и он "скептически" относится к целям Кремля. "Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели, это попытка создать пространство для перегруппировки россиян", - заявила она."Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе" - подчеркнула министр.По словам Трасс, "россияне лгут, лгут и лгут. Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовой занавес".

Спортзал на Закарпатье, где поселили около трехсот беженцев. Фото их быта публикует "Укринформ". Основной контингент - старики и дети. Для самых маленьких есть детские кроватки, остальные спят на многоярусных кроватях (их задергивают простынями) или просто на полу, где постелены матрацы.

Британский лорд предлагает внести властные структуры РФ в список террористических организацийВ связи с действиями в Украине правительственные структуры России должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США. Как передает Укринформ, об этом в комментарии изданию Guildhall заявил член Палаты лордов парламента Великобритании лорд Алекс Карлайл, работавший независимым консультантом по законодательству в сфере терроризма."Из того, что мы видим по фотографиям и другим доказательствам, понятно, что Россия является террористическим государством - как и крупнейшие негосударственные организации, такие как "Аль-Каида" и ИГИЛ", - заявил Карлайл.По его мнению, на основании доказательств преступлений России в Украине, российская армия, военно-морской флот, военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия" должны быть отдельно внесены в списки террористических структур, в том числе в соответствующие списки таких стран как США и Великобритания."Это будет означать, что каждый поставщик материальных средств этим структурам будет рассматриваться и преследоваться как причастный к террористической деятельности", - отметил британский политик, призвав реализовать признание этих структур террористическими организациями в кратчайшие сроки.

Глава Луганской области: в результате пятничных обстрелов Северодонецка и Рубежного погибли 4 человека, 10 – раненыВ результате обстрелов российскими оккупантами городов Северодонецк и Рубежное Луганской области в пятницу погибли 4 человека, 10 – ранены, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Россияне продолжают убивать мирное население области. Во время вчерашних (в пятницу- ИФ) обстрелов погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. Ранены 10 человек", - написал Гайдай в телеграм-канале в субботу утром.Кроме этого, оккупантом были повреждены 54 объекта инфраструктуры в Северодонецке, Рубежном, Приволье и Кременной.

"Хезболла" отрицает участие своих бойцов в войне в УкраинеЛиванское шиитское движение "Хезболла" опровергло информацию об отправке своих бойцов в Украину воевать на стороне России. Соответствующие заявление сделал лидер Хезболлы Хассан Насралла в эфире Al Mayadeen TV, пишет Reuters. "Никто из "Хезболлы" – ни бойцы, ни эксперты – не отправлялись туда, где идет война", - сказал он.Ренее Генштаб ВСУ заявил, что Россия вовлекает в войну в Украине наемников Башара Асада и "Хезболлы".

Свежая сводка Генштаба ВСУ: “Уничтожен командующий 8-й армией”В свежей сводке по состоянию на 6 утра 19 марта генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает, что за прошедшие сутки украинские военные сбили 2 российских самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты, а также убили командующего одной из российских армий.В условиях войны оперативно проверить утверждения сторон о потерях и успехах чаще всего невозможно.По словам украинских военных, линия фронта существенно за последние 24 часа не изменилась, а ВСУ удалось за это время уничтожить несколько колонн с российскими военнослужащими в Николаевской и Сумской областях.В генштабе ВСУ утверждают, что в результате артиллерийского удара был убит командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.Предположительно, речь может идти о событиях вокруг аэродрома Чернобаевка вблизи Херсона, где, как сообщил вечером 18 марта советник офиса президента Украины Алексей Арестович, украинским войскам удалось уже шестой раз подряд накрыть огнем российскую группировку, из раза в раз продолжающую занимать этот объект. Арестович тоже говорил, что в Чернобаевке предположительно погиб генерал Мордвичев.Независимых свидетельств или иных доказательств гибели генерал-лейтенанта Мордвичева пока не появлялось, проверить эту информацию на данный момент нет возможности.В статью о Мордвичеве в Википедии на русском кто-то уже внес сведения о его гибели.

В Киеве сегодня с утра стоит невыносимый запах гариСервисы слежения за атмосферой показывают, что украинская столица сейчас третья по загрязнению в мире. Судя по карте, опубликованной сервисом IQAir, наиболее тяжелая ситуация в юго-западных районах Киева. То есть в районе Голосеева и двух Борщаговок.К западу от Киева фиксируется большое количество пожаров - около 15-ти. Сосредоточены они в местах, где ведутся интенсивные бои.

ООН: 23% украинцев стали беженцами из-за войныПочти четверть граждан Украины были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России, говорится в свежем отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Почти 6,5 млн человек бежали от войны в пределах Украины, более 3,3 млн покинули территорию страны. В совокупности число бежавших от войны составляет примерно 9,8 млн человек.По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), продолжающееся четвертую неделю военное наступление привело к гибели 816 гражданских лиц, 2149 было ранено. При этом, как отмечается в документе, “реальные цифры, вероятно, намного выше, поскольку по всей стране продолжаются ожесточенные столкновения”.Продолжает ухудшаться ситуация в Мариуполе, где городские власти оценивают число погибших в 2350 человек, допуская при этом, что их может быть в два раза больше. По данным городского совета Мариуполя, 80% жилых домов пострадали в результате боевых действий, 30% не подлежат восстановлению.Тяжелой остается ситуация и в Николаеве, по которому, как свидетельствуют правозащитники из Human Rights Watch, применяли кассетные боеприпасы. За последнюю неделю густонаселенный город неоднократно обстреливался, что привело к жертвам среди гражданского населения, а также повреждению домов, предприятий и иной гражданской инфраструктуры.Власти Херсонской области, которую почти целиком заняли российские войска, сообщают, что в южной части этого региона число людей, не имеющих доступа к водопроводной воде и электричеству, продолжает расти, достигнув 45 750 человек. 16 марта Минэнерго Украины сообщало, что более 933 000 пользователей по всей стране остаются без электричества.

В Мариуполе идут бои за территорию "Азовстали" - советник МВДСоветник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал утром в субботу в совместном телеэфире украинских каналов, что в Мариуполе сейчас идут бои за территорию комбината "Азовсталь".Информации об этом из других источников пока нет, сообщения из осажденного и обесточенного Мариуполя вообще очень скудны."Азовсталь" - огромный металлургический комбинат, который расположенный между Левобережным районом Мариуполя, уже, по некоторым сообщениям, захваченным российской армией, и центром города. Между ним и центром - река Кальмиус.

ЕС может направить замороженные активы россиян на восстановление УкраиныЧиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов российских олигархов, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины после войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято. По словам источников, одной из возможностей было бы использовать активы для финансирования военных репараций.Решение о том, что делать с этими активами, должны принять страны-члены ЕС. На данный момент активы только заморожены.Bloomberg напоминает, что после полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции против десятков российских олигархов, в том числе одних из богатейших миллиардеров страны. Были арестованы их яхты, частные самолеты и виллы. Лишь Италия заморозила активы на сумму около 780 млн евро.

НАТО обеспечит поставку в Украину комплексов ПВОНидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"."Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы ​​Слиач в центральной Словакии. Сегодня принято окончательное решение о том, что система будет развернута. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит. из Украины. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля", - говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.Напомним, днем ​​ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену."Я понимаю, в чем сейчас нуждается Украина. Все мы пытаемся помогать Украине, чем можем. Но я министр обороны Словакии и должен прежде всего удовлетворять потребности словацкой обороны. Сейчас у нас в Словакии есть единая система С-300, поэтому я не могу ее отдать, не имея альтернативы", - прокомментировал Надь разговоры о том, что С-300 может быть передана из Словакии в Украину.

Президент Сербии призвал Зеленского и Путина "стать предателями" и пойти на компромиссПрезидент Сербии Александр Вучич считает, что нынешняя ситуация в Украине является самым большим вызовом для Европы с 1945 года.Как сообщает "Европейская правда", такие заявления Вучич сделал во время интервью на телеканале TV Prva.Он сравнивает российское вторжение с войной после распада Югославии. "Сегодня все гораздо труднее, чем тогда. Сегодня, когда вы говорите о конфликте в бывшей Югославии, мы всегда находим виновного кого-то другого. Я считаю, что в военном конфликте виноваты оба... ¦Я бы сказал то же Путину и Зеленскому - вы должны признать эту вину, стать изменниками, проиграть выборы, но спасти страну",- считает учитель.Впрочем, согласно его следующим тезисам, сербский президент считает, что на уступки должна пойти именно Украина.

Times: 150 тысяч британцев готовы приютить украинских беженцевБританская газета Times сообщает, что готовность включиться в правительственную программу "Жилье для Украины" (Home for Ukraine) изъявили более 150 тысяч британцев.Об этой программе правительство Британии объявило в начале недели, а в пятницу начался прием ходатайств о визах в рамках программы.Суть программы заключается в следующем: британский владелец свободного жилья заявляет о готовности пустить в него украинских беженцев на срок не меньше полугода (верхней планки нет), и если к нему действительно заселятся беженцы, то будет получать от правительства 350 фунтов в месяц. Это в большинстве случаев намного меньше, чем можно получить, просто сдавая жилье.Договорившись с беженцами о заселении, владелец жилья должен будет подать за них ходатайства о визах. Правительство только что несколько упростило анкеты и обещает резко ускорить процесс расмотрения ходатайств.Прием ходатайств начался 18 марта, и украинские беженцы будут получать сразу трехлетние визы, фактически виды на жительство, с правом работать и доступом к социальным льготам и выплатам.Критики правительства опасаются, что, как бы британские чиновники ни ускоряли процесс рассмотрения ходатайств о визах, он все равно будет слишком долгим для нынешней ситуации.Как пишет Times, ссылаясь на источники в правительстве, министерство внутренних дел предполагает, что украинских беженцев в стране окажется существенно меньше, чем эти 150 тысяч предложенных им домов, квартир и комнат, и подумывает о том, чтобы распространить эту схему и на беженцев из других стран, в частности, афганцев.12 тысяч человек из числа эвакуированных Британией афганцев до сих пор живут в гостиницах за государственный счет.Правда, у чиновников есть сомнения насчет жизнеспособности идеи заменить украинцев на афганцев. Дело, в частности, в том, что афганские семьи, как правило, многодетны, и многие из мест, предложенных по схеме "Жилье для Украины", им могут не подойти - или не согласятся хозяева, собиравшиеся принять украинцев.

Еврокомиссия предупреждает об угрозе голода в УкраинеБоевые действия на территории Украины грозят повлечь за собой голод для жителей городов, осажденных российскими войсками, предупредила Европейская комиссия. Люди, остающиеся в этих городах, "сталкиваются с апокалиптическими условиями: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода", - заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag еврокомиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич. По его словам, огромной проблемой является обеспечение доступа к пострадавшим и оказание им гуманитарной помощи.

Глава Минобороны ФРГ: НАТО не будет вмешиваться в войну России против УкраиныНАТО ни в коем случае не станет вмешиваться в войну России против Украины, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Североатлантический альянс "не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится", - подчеркнула Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Кроме того, она вновь отвергла призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной, обосновав отказ "непредсказуемыми последствиями".

Пентагон: войска РФ совершили серьезные ошибки в УкраинеВторгшиеся в Украину российские войска совершили серьезные тактические ошибки, заявил в интервью американскому телеканалу CNN министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию. Произошла целая "серия оплошностей", считает глава Пентагона. Российские войска полагали, "что будут продвигаться быстро и что очень скоро захватят столицу (Украины. - Ред.), но оказались не способными сделать это", отметил Остин. Кроме того, он считает слабым взаимодействие военно-воздушных сил России с ее сухопутными войсками. "Иными словами, имеется ряд вещей, которых мы ждали, но которых мы попросту не увидели", - подытожил американский министр обороны.

Режиссера Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемииУкраинский и немецкий режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница исключен из состава Украинской киноакадемии. "Режиссер Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов", - подчеркивается в сообщении пресс-службы киноакадемии.Сергей Лозница создал более 20 игровых и документальных фильмов. Кинокритики называют его классиком документального кино. Работы Лозницы были включены в программы целого ряда престижных международных кинофестивалей и удостоены почетных наград. В 2018 году украинский оскаровский комитет выдвинул его кинокартину "Донбасс" на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон везет в Польшу гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Об этом сообщил в микроблоге Twitter сам Кэмерон, опубликовав там же свой фотоснимок за рулем грузовика. Политик также написал, что в Польшу он едет с двумя коллегами из благотворительной организации Chippy Larder, в которой уже два года работает волонтером.https://twitter.com/David_Cameron/status/1504871407607500803

Из Сумской области эвакуировались еще 4,5 тыс человекГлава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщает, что за 18 марта из зон боев в Сумской области по гуманитарным коридорам выехали еще 4,5 тыс человек.По словам Живицкого, в Сумской и Ахтырском районах, а также в городах Тростянец и Краснополье еще остается какое-то количество желающих эвакуироваться.

Израиль передаст Украине бронированные скорыеИзраиль послал Украине четыре бронированные машины скорой помощи, позволяющие безопасносно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов, сообщает израильская и украинская пресса.Машины будут доставлены в страну вместе с 230 тоннами гуманитарной помощи, которую израильтяне собрали для украинцев.Ранее Израиль уже прислал Украине полевой госпиталь вместе с персоналом, а 14 марта сообщалось об отправке в Украину 85 тысяч тактических аптечек.Каких-либо вооружений Израиль Украине не поставляет, но сразу после начала войны на востоке страны начал оказывать помощь в подготовке медиков. Начиная с 2015 года израильские специалисты начали обучать украинских врачей работе в полевых условиях и условиях боя.Курс обучения, рассчитанный на месяц, включал прием раненых, оказание неотложной помощи, хирургию и травматологию.

Россия за сутки нанесла 4 ракетных удара и больше 40 авиаударов - украинский генштабГенштаб Вооруженных сил Украины сообщил в сводке о состоянии дел на полночь с пятницы на субботу, что за сутки российские военные нанесли по Украине четыре ракетных удара, выпустив 14 ракет, а также совершили более 40 авианалетов."Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с использованием как высокоточного оружия, так и бомбардировок боеприпасами неизбирательного действия", - пишет генштаб.Украинские военные утверждают, что существенных перемен на фронтах по-прежнему нет. Генштаб признает, что Украина потеряла выход к Азовскому морю. Сообщения о полной блокаде Мариуполя и, соответственно, отсечении всего Азовского побережья от остальной Украины появились уже несколько дней назад.Кроме того, в сводке говорится, что россияне "пытаются закрепиться на ранее взятых рубежах на речке Ирпень". Речка Ирпень протекает фактически по окраине Киева, между городом Ирпень и административной территорией столицы.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275612838085135&show_text=true&width=500

"Десятки убитых военных" - результат российского удара по НиколаевуВ результате российского ракетного удара по казарме возле Николаева погибли, вероятно, десятки украинских военных - об этом сообщил Украинской службе Би-би-си депутат Алексей Гончаренко."К сожалению, был большой ракетный обстрел Николаева. Десятки людей погибли", - сказал депутат, вернувшийся в пятницу из Николаева в Киев. Он уточнил, что речь идет об обстреле крылатыми ракетами "Калибр".Сильный обстрел окраин Николаева произошел рано утром 18 марта. Мэр города Александр Сенкевич заявил, что поскольку обстрел российские войска вели с территории соседней Херсонской области, в городе даже не успели вовремя включить воздушную тревогу.В результате ракетного удара была разрушена бывшая Школа прапорщиков, сообщалось о том, что под обстрел попали жилые дома в районе станции Кульбакино, а также об ударе по Вознесенску - городу в 90 км севернее Николаева.

Зеленский наградил командира "Азова"Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру отдельного отряда специального назначения "Азов", который вместе с другими украинскими частями обороняет Мариуполь, и который российская пресса называет "националистическим полком".Зеленский объявил в видеобращении в пятницу вечером, что присваивает командиру отдельного отряда спецназначения "Азов" майору Денису Прокопенко звание Героя Украины "за мужество, за эффективные действия по отражению атак врага, за защиту города-героя Мариуполя".Зеленский также поблагодарил все части, защищающие осажденный Мариуполь: одну отдельную бригаду (ее командир, полковник Владимир Баранюк, тоже награжден званием Героя Украины) и два отдельных батальона морской пехоты, бригаду Национальной гвардии и "Азов".

Зеленский призвал Россию не затягивать переговоры и уступитьПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что бомбежки украинских городов и затягивание войны лишь ухудшают положение России и призвал Москву поскорее договариваться - причем договариваться о том, чтобы восстановить территориальную целостность Украины.Зеленский утверждает, что первоначальные планы российского блицкрига провалились, и теперь российские военные избрали тактику войны на истощение."Но эта тактика только ухудшает ситуацию для российского государства. Поэтому переговоры о мире, о безопасности для нас, о безопасности для Украины – они содержательные, честные, без затягиваний - это единственный шанс для России уменьшить вред от собственных ошибок", - сказал президент Украины в очередном видеообращении."Настало время встречаться. Время разговаривать. Настало время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - заключил Зеленский.

Исход с российского рынка продолжается: Bosch останавливает поставки, Halliburton уходитАмериканская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании."Компания Halliburton сегодня объявила о немедленном прекращении будущей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первоочередное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", - говорится в сообщении.Хотя информации о действительных контрактах компании в России не приводится, известно, что компания Halliburton была представлена в России филиалом компании "Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ" и предоставляла услуги на территории России и Каспийского региона с 1991 года.Отраслевое издание "Российские нефтегазовые технологии" писало, что среди заказчиков Halliburton были все крупнейшие российские нефтегазовые компании: "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть".О приостановке поставок своих запчастей для российских грузовиков в пятницу объявил немецкий Bosch. Сделано это было после заявлений Украины о том, что детали Bosch были обнаружены в российской военной технике, принимающей участие в вторжении на территорию Украины.Ранее журнал Der Spiegel писал, что немецкие власти расследуют возможные экспортные нарушения со стороны Bosch, учитывая, что фирмам из ЕС запрещено поставлять в Россию товары "двойного назначения", которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях."Из-за признаков того, что продукция Bosch — вопреки местным договорным соглашениям — могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам", — говорится в заявлении Bosch.

The War Zone: российские крылатые ракеты разрушили во Львове единственный завод для ремонта Миг-29Блог The War Zone проанализировал спутниковые снимки произошедшего в пятницу утром обстрела Львовского авиаремонтного завода крылатыми ракетами. Снимки коммерческой компании Planet Labs сделаны спустя несколько часов после удара. На них видно, что полностью разрушен большой ангар.При этом издание утверждает, что это единственное предприятие в стране, способное обслуживать МиГ-29. Достоверных подтверждений, что это действительно так, у Би-би-си пока нет.МиГ-29 составляют основу ВВС Украины, Киев также просит дружественные страны Восточной Европы передать ей их собственные "миги".

"Для хлопка нужны две ладони": еще одна китайская версия разговора с БайденомПервое китайское коммюнике с изложение содержания разговора по видеосвязи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина появилось сразу по окончании переговоров, если не раньше. Но затем было опубликовано еще одно, гораздо более объемное.В нем появились призывы к "диалогу и переговорам" между Россией и Украиной. "США и НАТО также должны вести диалог с Россией, чтобы разобраться с корнями украинского кризиса и смягчить обеспокоенности в сфере безопасности как России, так и Украины", - говорится в сообщении китайского МИДа."Как гласят две китайские поговорки, "для хлопка нужны две ладони" и "кто привязал колокольчик к тигру, тот и должен его снять", - многозначительно указывает далее китайское ведомство. Обычно про эти поговорки оно вспоминает, когда обвиняет США в нарушении спокойствия, и здесь тоже за этим следуют призывы отказаться от "блокового противостояния" и "ментальности холодной войны".

Главное 18 марта✅Владимир Путин выступил на митинге-концерте на стадионе "Лужники", посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма.✅Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином о военном вторжении России в Украину. Он предупредил о негативных последствиях помощи России в ее войне.✅Более девяти тысяч человек эвакуированы за день из осажденных украинских городов, включая Мариуполь.✅Из бомбоубежища под драмтеатром в Мариуполе спасли 130 человек, еще сотни могут по-прежнему оставаться под завалами. Сегодня ✅Мариуполь покинули почти пять тысяч беженцев.✅США запретили обслуживание более чем 100 самолетов, связанных с Россией, включая частный самолет Романа Абрамовича.

Как выглядит из космоса эвакуация жителей МариуполяСегодня Мариуполь покинули почти пять тысяч беженцев. Всего из осажденных украинских городов было эвакуировано почти 10 тысяч человек.На спутниковом фото компании Maxar, которую разместил у себя в "Твиттере" американский журналист Джек Деч, видна длинная колонна из автомобилей, следующая из Мариуполя. В городе по-прежнему остаются около 200 тысяч человек.https://twitter.com/JackDetsch/status/1504922847323602951