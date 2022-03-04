ОНЛАЙН. Россияне захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, ВСУ подтвердили окружение Мариуполя

Война в Украине продолжается больше недели. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. Delfi собирает свежую информацию в текстовом онлайне.

Война в Украине: 4 марта

Panasonic прекращает торговые операции с Россией.

НАТО не является стороной конфликта в Украине и не стремится к войне с Россией, заявил Столтенберг

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская и российская делегации договорились о гуманитарной помощи городам, которые попали в окружение.

В Чернигове в результате бомбардировки российской авиацией погибли 47 человек. Среди погибших - 38 мужчин и 9 женщин."По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек – 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", - говорится в сообщении ОГА

В Минобороны РФ подтвердили, что Запорожская АЭС контролируется российскими войсками

На Запорожской АЭС работает один реактор, попадание снаряда приведет к ядерной катастрофе На захваченной Запорожской АЭС продолжает работать один энергоблок, персонал был допущен к работе, но все шесть реакторов содержат ядерное топливо и в случае попадания снаряда произойдет катастрофа, сообщил исполняющий обязанности президента предприятия "Энергоатом" Петр Котин в эфире украинских телеканалов. "Колонна вражеской техники подошла на центральную площадь перед административным зданием атомной станции, начала обстрел территории АЭС, научно-тренировочного центра и административного здания с целью повредить проходную и войти на территорию атомной станции. Прицельные обстрелы продолжались до 04:30 утра, было попадание в учебно-тренировочный центр, в одно из его зданий. Также было зафиксировано попадание в первый энергоблок и так называемую грязную эстакаду ЗАЭС. В 04:30 было сломлено сопротивление защитников атомной станции и захватчики зашли на территорию АЭС, взяли под контроль персонал и руководство АЭС. На сегодняшний день связи нет, руководство работает под дулами автоматов захватчика, персона был утром допущен к исполнению обязанностей". Котин уточнил, что прямой связи с АЭС у "Энергоатома" нет, он получает информацию от своих источников на станции. "Какую угрозу несет то, что есть? 6 реакторов. Есть топливо в каждом из них, полная загрузка. Три реакторных бассейна также имеют отработанное ядерное топливо. Также на станции есть отделенная ядерная установка – сухое хранилище отработанного ядерного топлива, в котором сейчас уже 150 контейнеров с отработанным ядерным топливом. Попадание туда любого снаряда приведет к ядерной катастрофе. Это основная опасность. Поэтому когда только начались обстрелы, мы начали переводить энергоблоки в безопасное состояние: два энергоблока были отключены от энергосистемы и начали охлаждение двух других энергоблоков, чтобы привести их в самое безопасное состояние относительно ядерного топлива, которое в них завозимо", - пояснил он. Котин добавил, что энергосистеме тяжело работать после отключения двух энергоблоков, но она справилась – и "она готова к отключению последнего энергоблока на ЗАЭС". Система будет сбалансирована усилиями "Укрэнерго", отметил он. Решать, как дальше будет работать последний (четвертый) энергоблок, можно будет лишь после понимания гарантий безопасности, сказал руководитель "Энергоатома".

Российский офис издания the Village закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания.

По предварительным данным ГСЧС, после удара по школе в Житомире жертв и пострадавших нет. Не исключено, что целились по зданию обладминистрации - она находится примерно в 150 метрах. Недалеко и здание горсовета.

Фото после пожара в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС.

В Мариуполе сохраняется тяжелая ситуация"Нет мобильной связи, электричества, воды, тепла. Городской совет подвозит воду людям автоцистернами. В случае установления режима тишины первая задача — возобновить поставки электричества", — сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.Сегодня утром Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что находящийся на берегу Азовского моря Мариуполь окружен российскими войсками.

Российское интернет-издание Znak.com объявило о своем закрытии "Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", — сообщается телеграм-канале Znak.com.

Первые полосы британских изданий посвящены тому, что Владимир Путин "не откажется от своих планов по Украине"

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн отменяет концерты в Москве и Новосибирске.

Корпорации AMD и Intel приостановили все поставки в Россию и Беларусь.

Компания Swarovski объявила, что приостанавливает продажи на территории РФ.

Сегодня около девяти утра российские войска в очередной раз обстреляли Житомир - в разных районах города был слышен взрыв.Об этом пишет "Суспильне". Корреспонденты издания, которые живут в центре города, сообщили, что после взрыва задрожали окна.Городской голова Сергей Сухомлин в прямом эфире в Facebook сообщил об обстреле ракетой, она попала в здание школы №25."По жертвам и пострадавшим чуть позже, фактически половина школы разрушена, идут спасательные работы", - сказал он.

Porsche остановила поставки автомобилей в Россию.

Последствия удара по городу Житомир, который находится к западу от Киева

Фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" был затоплен с целью, чтобы враг не мог им воспользоватьсяОб этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook. "Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный, мощный.. Главное сейчас – устоять", - написал министр.Фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" находился в процессе глубокой модернизации. Собрать его и восстановить боеспособность в короткие сроки было невозможно. Соответственно, из-за угрозы захвата противником было принято решение о его затоплении.Экипаж корабля продолжает свою службу и выполняет задачи по защите Украины от Российской Федерации.

Совет Федерации уже сегодня рассмотрит законопроект о наказании за фейки про вооруженные силы, — Володин

Госдума РФ единогласно приняла закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армииГосдума единогласно приняла закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии.В соответствии с этим законом за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России в Украине виновным грозит до 3 лет колонии.Если же "фейк" распространен в составе организованной группы или сопровождался подделкой доказательств, максимальный срок наказания вырастает до 10 лет колонии.Если же распространение недостоверной информации повлекло тяжкие последствия, виновным будет грозить уже до 15 лет колонии.

Крупнейшая инвесткомпания отказалась от инвестиций в российские ценные бумагиBlackRock Inc. прекратила инвестиции в российские ценные бумаги из-за развязанной РФ войны против Украины.Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина". Решение касается и индексных фондов, поэтому провайдеров индексов просят убрать акции РФ из их состава.Сейчас российские бумаги составляют менее 0,01% клиентских активов BlackRock, у которого, по данным Bloomberg, на конец 2021 года было под управлением более 10 трлн долларов.Другой крупный игрок глобального рынка управления активами, Fidelity International, также объявил в четверг о прекращении всех инвестиций в РФ "в обозримом будущем".

Cенатор США Линдси Грэм в прямом эфире телеканала Fox призвал ликвидировать президента России Владимира Путина. "Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", - сказал сенатор. Он также понадеялся, что у российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг", имея в виду немецкого офицера, чья бомба не смогла убить Адольфа Гитлера в 1944 году.

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях поправки о наказании до 15 лет колонии "за фейки о российской армии". Документ может вступить в силу завтра.

Генштаб ВСУ рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на пятницу, 4 марта:• Самолеты — 33 (информация уточняется)• Вертолеты — 37 (информация уточняется)• Танки — 251• Броневики — 939• Артиллерийские системы — 105• Средства ПВО — 18• Реактивные системы залпового огня — 50• Автоцистерны — 60• Автотехника — 404• Корабли (катера) — 2• Личный состав — примерно 9166 человекhttps://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264440332535719&show_text=true&width=500

Глава торговой палаты США в Украине Хандер призвал американские компании прекратить все операции в РФ"Американские компании должны прекратить наживаться в государстве-изгое, которое убивает невинных женщин и детей и атакует атомную электростанцию в Европе 21 века", — написал Хандер в своем Twitterhttps://twitter.com/AndyHunder/status/1499614629798068224?ref_src=twsrc%5Etfw

Петиция к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала миллион голосовПетиция-обращение к Североатлантическому альянсу о закрытии воздушного пространства над Украиной собрала более 1 миллиона голосов. "Мы, люди по всему миру, просим страны-члены НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие войска НАТО, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это было сделано, например, в Израиле".С начала войны небо над Украиной закрыто для гражданской авиации. Но российские военные самолеты продолжают атаковать украинские города с воздуха и наносят ракетно-бомбовые удары по гражданскому населению.Закрытие неба означает, что небо патрулируется военной авиацией и охраняется системами ПВО. Когда небо закрыто, все военные самолеты, которые залетают в закрытую зону, – сбиваются.Люди, подписавшие петицию, просят НАТО закрыть небо над Украиной. Если бы НАТО закрыло небо, то именно его военные силы должны были бы патрулировать небо и сбивать самолеты, нарушающие запрет.НАТО не торопится это делать, потому что это может означать вовлечение НАТО в войну с Россией.

Российский "Первый канал" показал сюжет из аэродрома в Гостомеле (Киевская область). В кадр попала и уничтоженная "Мрия" - самый большой самолёт в мире

Жители пытаются покинуть Одессу. Большая толпа людей собралась на городском вокзале

Крупнейший разработчик ПО для строительства и машиностроения Autodesk из-за агрессии также прекращает работу в РФ.

The Times сообщает, что за последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было как минимум три попытки покушения.На убийство украинского президента были отправлены две разные группировки - наемники прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ. Каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ, выступающим против войны с Украиной, пишет издание.Наемники "Вагнера" в Киеве понесли потери во время своих попыток и были обеспокоены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия. Источник, близкий к группе, сказал, информированность службы безопасности Зеленского стала для них "жуткой". Также в субботу на окраине Киева было предотвращено покушение группой чеченских наёмников, которые были ликвидированы.

Мэр города Буча, который находится под Киевом к северо-западу от столицы, прокомментировал ситуацию после тяжёлой ночи.

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской ФедерацииЭнергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность, изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.Как сообщили в Госатомрегулирования Украины, сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами РФ."Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеются повреждения обстройки реакторного отделения энергоблока № 1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано", - говорится в сообщении.Специалисты Госатомрегулирования и ГНТЦ ЯРБ поддерживают связь с руководством Запорожской АЭС.Состояние энергоблоков:Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и проводится расхолаживание ядерных установок.Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.Энергоблоки № 5, 6: проводится расхолаживание ядерных установок."Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", - говорится в сообщении.Ночью в пятницу, 4 марта, российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 украинские пожарные пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

МИД Польши призвал своих граждан покинуть территорию Беларуси и РоссииОб этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства. "Рекомендуем гражданам Польши, пребывающим на территории Республики Беларусь, покинуть её территорию имеющимися коммерческими и частными средствами", — заявили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью эвакуация граждан Польши из Беларуси может оказаться невозможной.

Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе", "Радио Свобода" и Русской службе Би-би-сиРоскомнадзор ограничил для российских интернет-пользователей доступ к сайтам "Медузы" и "Радио свобода", Русской службы Би-би-си, а также к нескольким украинским ресурсам.В настоящий момент речь не обязательно идет о полной блокировке. Доступ может быть ограничен к определенным страницам домена или отдельным материалам.В большинстве случаев мера принята по запросу Генпрокуратуры РФ и на основании статьи 15,3 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

Власти Чехии из-за наплыва беженцев из Украины ввели в стране режим ЧС. Он продлится 30 дней с возможностью дальнейшего продолжения.

Окружение Мариуполя, блокирование Харькова с юга и возвращение Гостомеля. Главное из военной сводки Генштаба Вооруженных сил Украины на это утро:- российские войска уже есть на Волыни, до двух батальонных групп у села Кухари- наступающая со стороны Полесья группировка РФ пытается продвигаться по линии Фастов-Обухов, в сторону Украинки. То есть зайти к югу от Киева.- на западе от Киева россиян удалось остановить в районе Макарова (выходит с севера на Житомирскую трассу). Также "оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель".Это важный момент, учитывая, что Гостомель РФ удерживала довольно долго. То есть аэродром Украине удалось отбить.- на восток от Киева РФ пытается наступать по линии Зазимье-Березань - то есть, от Броваров до трассы на Борисполь.- противник блокирует Харьков с юга и захватил город Балаклею- идет наступление в сторону Новомосковска. Вчера штаб сообщал, что по той же трассе идет движение в сторону Краснограда, который гораздо севернее. То есть враг прошел южнее, в сторону Днепра.- Генштаб признал "тактический успех" противника на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях. Впервые официально заявлено, что Мариуполь окружен.- на юге основное направление российской атаки - город Вознесенск на севере от Николаева. С него открывается трасса на Одессу. Для взятия Вознесенска РФ перебросила под Николаев дополнительные десантно-штурмовые группы. "Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска", - сообщили в Генштабе.- противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска (бывший Ильичевск).

Девятый день войны: российские военные стремятся окружить Киев и ослабить сопротивлениеОсновные усилия Вооруженных сил РФ, осуществляющих нападение на Украину, сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации к 06:00 пятницы, 4 марта. "В ходе выполнения этой задачи группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку опрокидывания дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок ВС РФ введены в операцию.На Волынском направлении ВС РФ силами двух батальонных тактических групп (БТГр) перешли в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. Не исключается, что ВС РФ будут совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.На Полесском направлении группировка военнослужащих РФ, состоящая из воинских частей Восточного военного округа, силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород Фастов, Обухов, сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов ВС РФ частично утратили наступательный потенциал. Основные силы ВС РФ блокированы и остановлены в районе Макарова. Войска РФ отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до четырнадцати БТГр, а также 14 армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Одновременно ВС ЗР проводят перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.На Слобожанском направлении группировка войск Западного военного округа силами до шестнадцати БТГр проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватила Балаклей. ВС РФ не добились успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькива.На Донецком направлении группировки ВС РФ силами 1 и 2 армейских корпусов усилены семью БТГр из состава 8 армии продолжают наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышли в населенный пункт Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, ВС РФ оцепили Мариуполь.В Луганском направлении ВС РФ ведут боевые действия в направлении н.п. Старобельск.На Таврическом направлении ВС РФ силами до пятнадцати БТГр сосредоточили усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжают наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ в направлении Николаева.ВС РФ были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой россияне осуществляют перевозку преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.В Черном море морская группировка ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС. Одновременно россияне продолжают подготовку к высадке морского десанта в районах Залива, Черноморска. Прикрытие групп производит отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ".https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264313929215026&show_text=true&width=500

На Запорожской атомной электростанции оборудование и энергоблоки сохраняют целостность, бои прекратились."Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеющиеся повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока №1 не влияют на безопасность энергоблока", - сообщает Госатомрегулирование Украины. "Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии. Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано. Основное оборудование и энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность", - отмечает ведомство.Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телеканала "Рада" отметил, что "ни в городе, ни на станции" бои не идут, а после трех часов ночи обстрелы прекратились.

Южная Корея добилась исключения из санкций США против РФВзамен страна введёт собственные меры экспортного контроля такого же уровня, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

МАГАТЭ приводит свой Центр по инцидентам и аварийным ситуациям в состояние круглосуточной готовности из-за серьезной ситуации на Запорожской АЭС в Украине. В пятницу ночью после обстрела на ЗАЭС возник пожар. Центр по инцидентам и аварийным ситуациям (ЦИАС) – глобальный координационный центр по вопросам обеспечения международной аварийной готовности, взаимодействия и реагирования в случае ядерных или радиационных инцидентов и аварийных ситуаций, независимо от того, произошли ли они в результате аварии, халатности или злоумышленных действий. Это глобальный центр, позволяющий осуществлять координацию вопросов обеспечения аварийной готовности и содействия осуществлению мер реагирования на международном уровне.https://twitter.com/iaeaorg/status/1499582507653681186?ref_src=twsrc%5Etfw

Заблокированное вчера в России СМИ Meduza публикует обновленный стоп-лист компаний, прекративших работу в РФТовары- ASOS — не обрабатывают заказы клиентов- Apple Store — закрытие онлайн-магазина- Burberry — прекращение доставки онлайн-магазина- Dell — приостановка продаж устройств- Diageo (Smirnoff, Guinness и др.) — остановка поставок- iHerb — остановка работы- IKEA — остановка работы- Farfetch — прекращение доставки- HP — приостановка продаж устройств- H&M (COS, Monk и др.) — приостановка продаж- LEGO — прекращение поставок- Mango — приостановка продаж- Mytheresa — прекращение доставки- Nike — закрытие онлайн-магазина- Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson и др.) — остановка поставок- Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar — остановка поставокДосуг- BBCOne — отзыв лицензии на телепродукцию- Cannes Festival — отказ принимать делегацию- MEGOGO — прекращение работы- Netflix — остановка работы над российскими проектами- Paramount — отмена выхода фильмов в прокат - Sony — отмена выхода фильмов в прокат - Spotify — закрытие офиса- Warner Bros — отмена выхода фильмов в прокат - Walt Disney Company — отмена выхода фильмов в прокат Сервисы- Ableton — приостановка продаж- Cinema 4D — отмена лицензий- Jooble — прекращение работы- Nintendo eShop — не проходит оплата с рублевых карт- Paysera — прекращение работы- PlayStation Store — не проходит оплата с рублевых карт- Steam — не проходит оплата с рублевых карт- Twitter — запрет на регистрацию аккаунтовАвтомобили и самолеты- Airbus — приостановка продаж и технического обслуживания- BMW — закрытие заводов и отмена поставок- Boeing — приостановка продаж и технического обслуживания- Ford — остановка бизнеса- General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) — приостановка экспорта- Harley Davidson — прекращение поставок- Honda — прекращение поставок- Hyundai — остановка производства- Jaguar Land Rover — прекращение поставок- Mazda — прекращение поставок- Mercedes-Benz — остановка производства и поставок- Porsche — прекращение поставок- Renault — остановка производства- Scania — остановка бизнеса- Toyota (в том числе Lexus) — остановка производства и поставок- Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen)— прекращение поставок- Volvo Cars — остановка бизнесаПлатежные системы- American Express — остановка работы- Apple Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции- Google Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции- MasterCard — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции- PayPal — запрет на регистрацию новых пользователей- Samsung pay — заблокирован в банках, попавших под санкции- SWIFT — 12 марта отключит попавшие под европейские санкции банки- Visa — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции- Western Union — прекращение работы с банками, попавшими под санкции

Утром в пятницу пожар в одном из зданий Запорожской АЭС был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325786002922629&show_text=true&width=500

Мэр Энергодара: бои у запорожской АЭС прекратилисьКак сообщалось ранее, пожарные получили доступ к Запорожской АЭС, где в административном здании возник пожар, вызванный артобстрелом.Мэр горда Энергодара, где находится АЭС, сообщил, что бои в районе АЭС прекратились.До этого АЭС в течение нескольких часов подвергалась обстрелу.По сообщениям украинских служб, обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса.К утру спасатели ГСЧС Украины остановили распространение огня. Как сообщается, к семи утра пожар был локализован.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил ядерную опасность на Запорожской АЭС и объяснил, в чем суть. "Есть попадание в первый блок. Но кроме шести блоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров. Если эти варвары стреляют дальше по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти в каждый час или минуту", - заявил он.

Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси, заявил глава компании.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд: "Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование".

Свежая карта о нападении России на Украине от Института изучения войны (США)Американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боевых действий в Украине.

Жителей Энергодара не станут прямо сейчас эвакуировать из-за ситуации на Запорожской АЭС, которая ночью подверглась обстрелам, сообщил глава областной администрации Александр Старух.

Пожар в учебно-тренировочном корпусе (60х40 м) Запорожской АЭС локализован на площади 2 тыс. кв. метров — ГСЧСhttps://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325769692924260&show_text=true&width=500

США активируют Группу аварийной ядерной поддержкиСША приведут в готовность Группу аварийной ядерной поддержки (NEST). Такое решение приняла министр энергетики США Дженифер Гранхолм после экстренного разговора со своим украинским коллегой."Российская военная операция в непосредственной близости от реактора – полное безрассудство, и это надо прекратить, - сказала она, добавив, что реакторы станции защищены прочными конструкциями, и останавливаются в безопасном режиме.

После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет - ГСЧС https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325764886258074&show_text=true&width=500

В тушении пожара на Запорожской АЭС задействованы 40 человек и 10 единиц техники, сообщает МЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325758242925405&show_text=true&width=500

Джонсон: "Безрассудные действия Путина угрожают Европе"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что безрассудные действия Владимира Путина представляют прямую угрозу для всей Европы.Это заявление было сделано в свете ночного инцидента на Запорожской атомной электростанции, где в результате обстрелов начался пожар.Правительство Великобритании назвало ситуацию чрезвычайно тревожной.Президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели экстренный телефонный разговор, и согласились в том, что главный приоритет сейчас – заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС.Ранее Лондон инициировал созыв экстренного заседания Совбеза ООН, и теперь, говорят на Даунинг-стрит, ситуация в Запорожье станет выйдет на первый план в повестке.

Онлайн-карта радиационного фона. Похоже, утечки радиации на ЗАЭС действительно нет

Сейчас, в полшестого утра 4 марта, обстрелов на Запорожской АЭС нет. Об этом сказал в эфире украинских телеканалов мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества."Это война на уничтожение, уничтожение человечества и нашей планеты. Ядерная и радиационная безопасность врага не беспокоит. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны", - подчеркнул он.Министр добавил, что Украина также требует не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран-обладателей ядерного оружия.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=491024662649499&id=100052259093871&show_text=true&width=500

Обстрелы и пожар на Запорожской АЭС. Главное к этому часу:📍 Около 16:30 "вражеская колонна бронированной техники прорвалась к городу, пошли сразу на Запорожскую атомную станцию, крупнейшую атомную электростанцию в Европе", сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Позже на станции начались бои, по словам Орлова есть тяжело раненые. В ночь на 4 марта российская артиллерия обстреляла ЗАЭС из артиллерии. ЗАЭС обеспечивает около 25% выработки электроэнергии в Украине.📍 Пожар возник на территории учебно-тренировочного блока, был отключен 3-й энергоблок, работает 4-й из шести. К 5 утра (мск) пожар от обстрела не удалось ликвидировать. По данным украинских властей, пожарных не подпускали к очагу возгорания российские военные. Радиационное состояние в пределах нормы.📍 Около 3:00 по местному времени на запорожскую атомную электростанцию пропустили пожарных, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Однако позже в украинском МЧС сообщили, что доступа к огню снова нет.📍 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае взрыва масштаб катастрофы будет в 10 раз больше, чем вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.📍 Президент Украины выступил с экстренным обращением к жителям и властям европейских стран. Он призвал их проснуться и остановить российских военных. Также Зеленский заявил, что связался с лидерами европейских стран. 📍 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что созовет экстреннее заседание СБ ООН в ближайшие часы. Также Зеленский обсудил ситуацию с Байденом.📍 Международное агентство по атомной энергии: по данным украинских властей, пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не затронул основное оборудование, персонал станции принимает все необходимые смягчающие меры.📍 И.о. гендиректора АЭС Игорь Мурашов сообщил, что реакторы в опасности. "Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не пустили. Есть огромные риски. На станции — боевые действия. Реакторы в опасности".

Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией войны на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что на Запорожской атомной электростанции есть раненые. Как передает УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона."Вчера вечером, где-то около 16.30, вражеская колонна бронированной техники прорвалась к городу, пошли сразу на атомную станцию и начали стрелять почти вплотную к зданиям и сооружениям атомной станции. Произошел пожар. Есть раненые... Информации о количестве раненых у меня нет. Об их состоянии: есть также тяжелые раненые. Вывезти их в больницу нет возможности", - подчеркнул Орлов.Он подчеркнул, что оккупанты не дают пожарным погасить пожар. "Ситуация очень критическая", - подчеркнул мэр.

На Запорожскую АЭС допустили пожарныхПрезидент Украины Владимир Зеленский записал обращение в связи с ночным пожаром на Запорожской АЭС, в котором назвал произошедшее "ядерным террором".Президент Украины напомнил, какая трагедия случилась в мире, когда в Чернобыле взорвался один энергоблок, а на Запорожской АЭС их шесть.Зеленский сказал, что уже связался со своими западными партнерами в виду чрезвычайной ситуации.Тем временем глава областной администрации Запорожья Александр Старух сообщил, что безопасность на атомной электростанции восстановлена."Пропустили пожарных", - коротко написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Во время авиабомбардировки 3 марта россияне уничтожили Ахтырскую ТЭЦ (Сумская область), из-за этого нужно срочно вывезти людей из города."Разбомблено полностью машинное отделение. В городе нет отопления, электроэнергии. Мы пытаемся решить вопрос, как срочно вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", - напсиал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Оперативная информация об атаке российских войск на Запорожскую АЭС по состоянию на 4:00В результате обстрелов по территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены третий, четвертый и пятый этажи пятиэтажного здания.Российские военнослужащие не дают возможности для подразделений ГСЧС Украины приступить к ликвидации последствий пожара.В городе Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести.Противопожарное состояние АЭС в нормеhttps://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325736319594264&show_text=true&width=500

Белый дом официально сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также после этого разговора Байден поговорил с администратором Национального управления ядерной безопасности и замминистра ядерной безопасности, чтобы получить информацию о ситуации на Запорожской АЭС.

Последствия аварии на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС могут привести к мировой катастрофе."На Чернобыльской АЭС мы видели последствия аварии только на одном энергоблоке. Здесь их 6. И это может быть не просто катастрофа на всю Европу, это может быть мировая катастрофа. Мы должны сделать все, чтобы остановить такие действия, потому что последствия могут быть непредсказуемыми и может пострадать весь мир",- сказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на телеканале "Рада".

Ситуация остается крайне сложной. Руководство и коллектив Запорожской АЭС прикладывают максимум усилий, чтобы мирный атом оставался мирным, сообщил глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух.

Британский премьер Борис Джонсон в разговоре с Зеленским заявил, что созовет экстренное заседание СБ ООН в ближайшие часы из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС, — Даунинг-стрит

В МАГАТЭ сообщают, что пожар на Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование. Персонал станции принимает все необходимые смягчающие меры.https://twitter.com/iaeaorg/status/1499571709774422017?ref_src=twsrc%5Etfw

Министр энергетики Украины попросил у коллеги из США не допустить ядерной катастрофы и закрыть зону полетов над Украиной

И. о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов: ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. На станции боевые действия. Реакторы в опасности.

Следователи Гаагского трибунала выехали на УкраинуГруппа следователей Международного трибунала в Гааге (ICC) выехала на Украину для расследования по коллективному международному иску против России, которую обвиняют в возможных военных преступлениях.Отвечая на вопросы журналистов в четверг, главный прокурор гаагского трибунала Карим Хан дал понять, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию ICC."Любая сторона, которая напрямую целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, определенное Римским статутом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами", - сказал Хан.

В результате обстрела возник пожар на Запорожской АЭСМэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что по зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар.

Пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз прокомментировал ситуацию:"Разбомбили всё что можно, в том числе и блоки и всё остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно всё сказать. К станции выехала белая машина, представители российских военных. Мигает фарами. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или что как дальше действовать".

Главное из обращения Владимира Зеленского по Запорожской АЭС- российские танки "расстреливают ядерные блоки"- Европа должна проснуться и спасти мир от ядерной катастрофы- Зеленский уже звонил по этому поводу Байдену, Шольцу и главе Евросовета Мишелюhttps://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/335142331975971&show_text=true&width=500

На Запорожской АЭС горят помещения учебного и лабораторно-бытового корпусов"Руководством станции было принято решение включить защиту. К счастью, админкорпус поврежден, но не загорелся. Коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы", - сообщил глава Запорожской ОГА

Это продолжение нашего он-лайна. Архив за предыдущие дни - здесьhttps://www.delfi.lv/article.php?id=54101428

Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в эфире "Украина-24" заявил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано, сообщает ТАСС.В ГСЧС Украины подтвердили, что угрозы утечки радиации нет.

Пожар на Запорожской АЭС: пожарные не могут начать тушение из-за обстреловПресс-секретарь Запорожской АЭС сообщает, что пожарные расчеты не могут подъехать к станции и начать тушить пожар из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российских позиций.По данным агентства УНИАН, первый энергоблок, на котором возник пожар, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо вывезти из него не успели.

В пресс-службе Запорожской АЭС заявили, что в результате обстрела станции "есть попадание в первый энергоблок".Он находился на ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.

Факт обстрела Запорожской АЭС подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше Чернобыля! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности!", - Кулеба.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499543775240196099?ref_src=twsrc%5Etfw

Видео обстрелов административных блоков Запорожской АЭС.

Сотрудники Запорожской АЭС: по атомной электростанции ведется огоньОдин из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что российские войска ведут огонь по АЭС.Соответствующее обращение опубликовано в телеграмм-канале ЗАЭС."Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - подчеркнул он.Агентство УНИАН сообщает, что на АЭС начался пожар.

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