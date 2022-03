ОНЛАЙН: Состоится обмен пленных моряков с острова Змеиный, возле Чернобыльской АЭС горит лес

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Война в Украине: 23 марта

В Зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС бушуют лесные пожары, Украина сообщила об этом МАГАТЭ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что делегация Киева не будет принимать участие в саммите НАТО 24 марта в Брюсселе. Он не ожидает "жестких" и "радикальных" решений по итогам этой встречи и констатирует, что внутри альянса нет консенсуса для направления в Украину миротворческой миссии НАТО.

В Пентагоне заявили, что США пока не видят признаков того, что Беларусь готовится присоединиться ко вторжению России в Украину.

Российский суд назвал лозунг "Фашизм не пройдет" дискредитацией российской армииОВД-Инфо, объявленный в России иностранным агентом, сообщает, что Тверской суд Москвы оштрафовал москвичку за пикет с плакатом "Фашизм не пройдет", сочтя этот лозунг дискредитацией российских вооруженных сил.Анна Кречетова оштрафована на 50 тысяч рублей.ОВД-Инфо также сообщает, что сегодня в Петербурге задержана пикетчица с плакатом "Миру - мир".

Президент США Джо Байден вылетает в Европу на экстренную встречу стран НАТО и «Большой семерки». Один из ключевых вопросов повестки дня обоих форумов – помощь Украине в войне с Россией. Также он посетит Варшаву. Польша на днях призвала НАТО ввести в Украину миротворческий контингент.

Из районов боев за день эвакуированы 4,5 тыс человек За 23 марта из районов боев в разных местах страны были эвакуированы - или выехали самостоятельно по гуманитарным коридорам - 4554 человека. Об этом рассказала вечером в среду министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.По словам Верещук, большая часть из этих четырех с половиной тысяч - почти три тысячи - выехали на своем транспорте по коридору из Мариуполя в Запорожье.Еще почти тысяча человек эвакуирована из трех сел, расположенгных к востоку от Киева.

Renault приостановит деятельность в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Под завалами в Мариуполе погибла 11-летняя украинская гимнастка Катя Дяченко. Снаряд попал прямо в дом, где была девочка.

Украинский генштаб сообщает, что если бы война закончилась прямо сейчас, то разминирование, то есть обезвреживание и мин, и неразорвавшихся боеприпасов, уже понадобилось бы провести на 82,5 тысячи квадратных километров. Это примерно территория Австрии, или чуть меньше территории Азербайджана.

УЕФА получил от России заявку на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 по футболуСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что получил от Российского футбольного союза декларацию относительно будущих Чемпионатов Европы. Они хотят подать заявку на проведение Чемпионатов Европы по футболу в России в 2028 и 2032 году.Об этом говорится на официальном сайте Ассоциации европейского футбола.

Россия снова высылает американских дипломатовМИД России объявил, что вручил посольству США в Москве список дипломатов, которые объявлены персона нон грата.МИД пишет, что это сделано в ответ на высылку российских дипломатов из США. Две недели назад США выслали 12 сотрудников российского представительства при ООН.Сколько американских дипломатов будут высланы в ответ, МИД России не уточнил.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что Украина в ближайшее время обменяет пленных российских моряков на украинских военных с острова Змеиный. По словам Верещук, к ней обратилась российская омбудсменка Татьяна Москалькова о возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя.

Украинскую фигуристку исключили из сборной за "лайк" видео Плющенко Анастасию Шаботову исключили из состава национальной сборной Украины по фигурному катанию - пишет Baza, ссылаясь на украинские СМИ. Причиной стало то, что 16-летняя девушка лайкнула видео в Instagram Евгения Плющенко, который, по мнению украинского Министерства молодежи и спорта, поддержал действия российских властей на Украине.Сама Шаботова до 2019 года была в составе сборной России, а потом получила украинское гражданство

МИД РФ вручил дипмиссии США список выдворяемых из России американских дипломатовМИД России вручил старшему дипломату дипмиссии США в Москве ноту со списком выдворяемых из России американских дипломатов, которых объявили персонами нон грата. Такие действия МИД предпринял в ответ на высылку из США дипломатов постпредства России при ООН, также сотрудника секретариата ООН, сообщила "Медуза" со ссылкой на РБК.

С начала войны российские войска разрушили в Харькове 998 жилых домов и 145 нежилых зданий Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, коммунальные службы и волонтёры восстанавливают всё, что можно восстановить.

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису "News.Google" на территории РФ.

Журналистка The Insider погибла в Киеве В Киеве в результате российского обстрела погибла Оксана Баулина, журналистка The Insider, сообщает издание. "Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы", - пишет The Insider.

Центробанк РФ опроверг сообщения о попытке Набиуллиной уйти в отставкуАгентство Блумберг писало со ссылкой на свои источники, что Эльвира Набиуллина хотела покинуть свой пост после нападения России на Украину, но президент России Владимир Путин не принял ее отставку.Центробанк РФ опровергает эту информацию.

Миротворческая миссия в Украину возможна только в том случае, если она будет одобрена Советом Безопасности ООН.Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на инициативу Польши о введении миротворческой миссии стран НАТО в Украину.

В России отправили в простой 100 тысяч работников95,9 тысячи российских работников в данный момент находятся в простое. Об этом заявила вице-спикер верхней палаты парламента РФ Галина Карелова на заседании Совета Федерации, передает "Интерфакс".Больше всего работников, находящихся в простое, в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях.

Ситуация с запасами топлива в Украине угрожающая Многие нефтебазы разбомбили, по морю завезти нефтепродукты невозможно из-за блокады портов, логистика доставки топлива по суше из ЕС ещё толком не налажена

Из-под завалов Харьковской обладминистрации с момента обстрела и по сей день извлечены тела 24 погибших.Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко.Разбор завалов продолжается.Напомним, что утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Взрыв произошёл на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.

Министр обороны Литвы приехал в КиевМинистр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 23 марта лично посетил Киев для встречи с украинским коллегой, несмотря на боевые действия в окрестностях столицы и угрозу ракетных ударов.Как пишет "Европейская правда", об этом он и министр обороны Украины Алексей Резников сообщили в Twitter.Последний раз до этого Анушаускас был в Киеве в декабре 2021 года.https://twitter.com/a_anusauskas/status/1506674407116316685?ref_src=twsrc%5Etfw

Госсекретарь США: российские военные виновны в военных преступленияхГоссекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, изучив свидетельства, пришли к выводу, что российские военные действительно совершали военные преступления на территории Украины."Наша оценка основана на тщательном изучении имеющейся информации из открытых источников и данных разведки", - цитирует только что обнародованное заявление Блинкена мировые агентства.Госсекретарь США добавил, что вину конкретных лиц в каждом конкретном случае должен будет определить суд.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена исключить российского олигарха Романа Абрамовича из уже подготовленного санкционного списка, чтобы тот мог продолжить быть посредником в переговорах с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Более половины украинцев потеряли работу в результате войныСразу 53% трудоустроенных украинских граждан потеряли работу из-за войны.Об этом говорится в результатах свежего опроса группы "Рейтинг".Почти столько же украинцев – 52% – сообщили, что их экономическое положение значительно ухудшилось. 28% говорит, что их ситуация скорее ухудшилась. Лишь у 18% она не изменилась.

Французская фармацевтическая корпорация Sanofi ограничит коммерческую деятельность и клинические испытания в России и Белоруссии, однако продолжит осуществлять поставки жизненно важных медицинских препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Украина и мир уже должны думать о том, как будут жить после этой войны, ведь нужны гарантии безопасности, которые сделают в дальнейшем войны невозможными. Об этом, выступая перед парламентариями Франции, сказал президент Украины Владимир Зеленский."Мы с вами должны думать о будущем, думать о том, как мы будем жить после этой войны. Нужны гарантии. Сильные. Гарантии того, что безопасность будет непоколебима, а войны не будет, и в целом войны будут невозможны. Мы создадим такую систему гарантий, новая система безопасности, в которой Франция, я верю, будет играть ведущую роль", - сказал Зеленский.

Германия решила послать Украине еще 2000 противотанковых гранатометовКак сообщает газета Frankfurter Allgemeine, в среду министерство обороны запросило разрешение на поставку гранатометов у Совета безопасности Германии.Германия через несколько дней после начала войны решила помогать Украине оружием и, таким образом, отказаться от своей политики: не поставлять оружие в зоны конфликта. Это стало тектоническим сдвигом во внешней политике Германии, которая до нападения России на Украину была предельно пацифисткой.

У министра обороны России Сергея Шойгу проблемы с сердцем. Так издание Deutsche Welle объясняет причины отсутствия главного российского военного в публичном пространстве в течение последних 12 дней.

Роскосмос переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях, заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Воздушная тревога. Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская и Винницкая области

Российские больницы переходят на режим экономии. «База» опросила медиков из разных учреждений — они жалуются, что экономить приходится на ампулах, расходниках и даже перчатках.В Центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко начали экономить расходные материалы для медицинских манипуляций, поскольку они в основном импортные и дорогостоящие. К примеру, врачам стали меньше выдавать зарубежных перевязочных материалов и порекомендовали искать отечественные аналоги всего, что нужно для работы. Текущих запасов, по словам наших источников, в больнице хватит только на месяц или два. В Московском областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского) врачей и медсестёр попросили поменьше расходовать перчатки — в частности, персоналу посоветовали надевать их только на ту руку, которая непосредственно производит манипуляции с пациентом. Расходы медикаментов тоже сократились. По словам источников «Базы», в прежние времена на человека там тратили ампулу, выливая остатки, а сейчас одну ампулу делят на двоих, собирая её содержимое стерильными иголками.

НАТО считает Россию "абсолютно реальной" угрозой для себя CNN и другие западные СМИ цитируют того же анонимного представителя европейского штаба НАТО, который заявил, что Североатлантический альянс считает абсолютно реальной угрозу нападения путинской России на страны альянса, сообщает BBC. "Мы понимаем, что Путин и его ближайшее окружение, они абсолютно безрассудные люди. Их не волнуют людские жизни [...] Путин полностью поменял свою фразеологию относительно Запада, он глубоко ненавидит наши общества, наши ценности, так что, по нашей оценке, он действительно опасен и представляет собой абсолютно реальную угрозу для альянса", - сказал этот представитель НАТО.

Петербуржец покрасил музейные гаубицы в цвета флага Украины. Его арестовали

Почти 96 тысяч российских работников отправили в простой из-за ухода западных компанийВ простое находятся 95 865 российских работников, заявила (https://www.interfax.ru/russia/830881) Галина Карелова — вице-спикер Совета Федерации, сообщает "Медуза". Больше всего таких работников в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях. По ее словам, 36 765 организаций, где работают в общей сложности 8,4 миллиона россиян, заявили об изменениях режима работы. С начала войны с Украиной из России ушли десятки западных компаний.

Анатолий Чубайс снимает деньги в банкомате Стамбула. Сегодня стало известно, что он оставил должность представителя президент РФ по устойчивому развитию в международных организациях.

Еврокомиссия предложила 3,4 млрд евро странам ЕС для помощи беженцам из УкраиныОб этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".Эти деньги пойдут на инвестиции в жилье, образование, здравоохранение, занятость и уход за детьми.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина после вторжения России в Украину подала в отставку с должности, однако президент РФ Владимир Путин не разрешил ей уйти.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех информированных собеседников.После этого Путин представил ее кандидатуру на новый пятилетний срок председательства в ЦБ РФ.

Швеция отправит Украине еще 5000 противотанковых комплексовШвеция отправит Украине еще 5000 противотанковых комплексов - об этом шведский министр обороны Петер Хультквист сказал в среду агентству TT.Швеция уже подарила украинцам точно такое же количество противотанковых комплексов, а кроме того, большое количество одноразовых противотанковых гранатометов шведского производства NLAW прислала Украине Великобритания.

Вот видео заявления Путина о переводе расчётов за российский газ в рубли.

Владимир Зеленский сообщает, что в очередной раз поговорил с британским премьером Борисом Джонсоном и "заручился его поддержкой накануне завтрашних важных встреч". В четверг пройдет внеочередной саммит НАТО, на котором будет обсуждаться помощь Украине.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко уехал из города, поскольку там нет связи."В Мариуполе нет связи, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей", - заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

НАТО: общие потери России могут достигать 30-40 тысячКорреспондент "Голоса Америки" сообщает, что представитель НАТО сказал сегодня на брифинге, что потери россйиской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, считая с ранеными, пропавшими без вести и плененными - до 40 тысяч.Обратите внимание: по словам корреспондента, представитель НАТО сослался в том числе на украинские данные, поэтому это заявление, вероятно, не следует считать какой-то новой, более точной и независимой оценкой.В условиях войны оперативно проверить заявления сторон о чужих потерях и своих успехах чаще всего невозможно.

Глава Украинского института будущего и советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что переход России на рубли при расчете за газ - это сильный ход. Также он считает, что высока вероятность того, что Европа согласится на такое требование. Об этом Денисенко написал в своих соцсетях."Теперь европейцы должны продавать столь нужное в нынешних условиях россиянам евро и покупать за него рубли. И это будет делаться через русские банки. Объемы следующего года, по меньшей мере, 400 миллиардов евро, исходя из нынешних цен на газ. Отказаться от российского газа ЕС в 2022-23 годах просто не может", - написал Денисенко.По словам политика, таким образом Россия повторила решение Саудовской Аравии, которая отныне будет проводить часть финансовых операций за нефть не в долларах, а в юанях. При самом оптимальном варианте снизить поставки российского газа до 50% в Европу удастся за три-четыре года. За это время РФ успеет восстановить экономику после санкций.

Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Эти средства предназначены для закупки вооружений. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил во время брифинга.

Каждый пятый (19%) украинец вынужденно покинул свой город/село на время войны, но подавляющее большинство (93%) планируют вернуться домой, как только это будет безопасно. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса группы "Рейтинг". В связи с войной 44% украинцев временно разделились со своими любимыми и близкими. Больше таких на востоке (54%), меньше - на западе (39%). Среди молодежи - таких наибольшее число (50%). Каждый десятый украинец знает, что его жилье повреждено, кроме того, 9% сообщили, что жилье разрушено. 58% знают, что с их жильем все в порядке.

Разрушенный город Изюм

У России отобрали право проведения Чемпионат мира — 2022 по плаваниюДаты соревнований останутся прежними, FINA ведёт переговоры с новым потенциальным хозяином. Кроме этого, Международная федерация плавания возбудила дело в отношении двукратного чемпиона Олимпиады Евгения Рылова за посещение путинга в Лужниках.В свою очередь Всероссийская федерация плавания объявила о снятии российских спортсменов со всех турниров Международной федерации плавания до конца года.

Блокпосты «ДНР» и российских войск на въезде в Мариуполь.

Невзоров, против которого в России возбудили уголовное дело за «фейки о российской армии», написал ответ главе Следственного комитета России.Открытое письмоПредседателю Следственного Комитета А.И. БастрыкинуАлександр Иванович! Следственный Комитет возбудил в отношении меня уголовное дело. Это рациональное и очень понятное решение. Получив столь масштабный сигнал, вся журналистика в России должна сообразить, что режим не собирается щадить никого и что любые попытки осмысливать преступную войну будут заканчиваться тюрьмой. Тут всё понятно.Но! Не вполне ясно, как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о т.н. «фейках» с законом о СМИ и с 29 статьей Конституции РФ.Возникает забавный диссонанс. Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья УК– столь же категорично это запрещает. При этом, никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции РФ. Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция.Как только вы устраните эти мелочи – я признаю себя преступником. Но не ранее.Теперь о моем «деле». О бомбежке роддома в Мариуполе. Тот Бастрыкин, которого я помню, всегда учил, что полагаться можно только на показания той стороны, которая имела возможность лично наблюдать преступление, которая имеет возможность проведения опросов, экспертиз и фиксации всех обстоятельств криминального события. В деле Мариупольского роддома – таких показаний множество, как и фиксаций. Вся мировая пресса оказалась единодушной в оценке этой трагедии. Мы имеем экспертизы, фото и видео фиксации, записи наблюдений и пр.Единственная структура не имевшая возможность изучить суть и детали драмы - это МО РФ. Оно физически не имело доступа к месту трагедии, не могло видеть его, обследовать или изучить. Тем не менее, мне вменяется в вину, что выбирая основу для своих выводов, я избрал убедительную фактуру предоставленную авторитетными мировыми СМИ, а не чистое голословие МО РФ.Предлагаю вам закрыть это нелепое дело. А я,со своей стороны, попытаюсь сохранить остатки моего былого к вам уважения.Невзоров.

Международная федерация плавания отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации, сообщает ТАСС.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что выпущенный с территории Украины снаряд взорвался на территории области. В двух селах Белгородского района области, Журавлевка и Нехотеевка, введен режим чрезвычайной ситуации.

Комендантский час в Киеве будет длиться каждую ночь с 20:00 до 07:00

Депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам Это первая страна в Европе которая выступает с такой инициативой на законодательном уровне.

Национальный банк Украины впервые за 28 дней войны изменил официальный курс гривны к инвалютам. Изменил ко всем денежным единицам, кроме доллара.

Nestle остановили работу брендов KitKat и Nesquik в России "Пока в Украине идет война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход отвечает нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", – говорится в сообщении компании.Также в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить какие-либо налоги. Все средства от продаж будут передаваться организациям по оказанию гуманитарной помощи.

Саммит НАТО согласует предоставление Украине оборудования для защиты от химического и биологического оружия.Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Я ожидаю, что завтра союзники (из НАТО) согласуют предоставление дополнительной помощи, в том числе помощи в области кибербезопасности, а также оборудование, чтобы помочь Украине защититься от химической, биологической, радиоактивной и ядерной угрозы", - сказал Стотенберг в среду журналистам в Брюсселе.

Римский папа Франциск опубликовал твиты на русском и украинском против войны https://twitter.com/Pontifex/status/1506632356588707842?ref_src=twsrc%5Etfw

Китай не готов поддержать исключение России из G20 в ответ на ее войну против Украины. Как сообщает Reuters, об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ванг Венби.

Столтенберг: НАТО увеличивает долгосрочное присутствие в Восточной ЕвропеНАТО несет ответственность за то, чтобы война не вышла за пределы Украины, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.Столтенберг объяви, что лидеры стран НАТО должны будут согласовать решение об отправке четырех основных боевых групп альянса в Восточную Европу – в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию.Он отметил, что это станет частью плана по значительному долгосрочному увеличению присутствия НАТО в регионе – нынешнее количество боевых групп удвоится.При этом генсек НАТО снова подчеркнул, что альянс не будет вводить войска в Украину: "Чрезвычайно важно оказывать поддержку Украине, и мы не остаемся в стороне. Но в то же время чрезвычайно важно чтобы этот конфликт не превратился в полноценную войну между НАТО и Россией".Столтенберг также предостерег Россию, что в случае ядерной войны, победителя не будет и ее не стоит развязывать ни при каких обстоятельствах.Завтра в Брюсселе пройдет внеочередное заседание НАТО, на котором среди прочего будет обсуждаться роль Китая в вооруженном конфликте в Украине.КНР оказала политическую поддержку России в е в том числе путем распространения "откровенной лжи и дезинформации", подчеркнул Столтенберг.

Невзоров написал письмо главе СК РФ БастрыкинуРанее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении российского журналиста и публициста Александра Невзорова за "распространение ложной информации о действиях войск РФ в Украине".

Российскому Forbes удалось дозвониться до Чубайса по телефону, но на вопрос, действительно ли он уехал из России, он не ответил и бросил трубку.

В соцсетях появился видеоролик с посольством России в Варшаве. Очевидцев привлекли клубы черного дыма.

Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Мариупольцы хоронят погибших прямо на детских площадках.

ЕСПЧ рассмотрит жалобы на нарушения прав человека, произошедших до 16 сентябряЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, что продолжит рассмотрение заявлений о нарушениях прав со стороны России, произошедших до 16 сентября 2022 года."РФ перестает быть высокой договаривающейся стороной конвенции 16 сентября 2022 года. Суд сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против РФ в связи с действиями или бездействием, представляющими собой нарушение Конвенции, при условии, что они имели место до 16 сентября 2022 года", - говорится в заявлении суда (цитата по Интерфаксу).

Байден заявил, что применение Россией химического оружия представляет реальную угрозу, сообщает Reuters.

В Латвии планируют запретить символы, прославляющие военную агрессию РоссииСейчас закон запрещает использовать на мероприятиях символику СССР, бывших республик СССР и символику нацистской Германии, в том числе флаги, гербы, свастику и знаки легиона СС, Георгиевские ленточки и такие советские символы, как серп и молот или пятиконечная звезда. https://www.delfi.lv/article.php?id=54175694

Украину покинули более 3,6 млн человекЧисло беженцев, уехавших из Украины за почти месяц войны, по данным ООН, выросло до 3,6 млн человек.Более 1,5 млн беженцев – дети, приводит данные Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.По числу принятых беженцев первой остается Польша (2,1 млн по данным на 22 марта) за ней идут Румыния (555 тыс.) и Молдова (371 тыс.).

Платежная система Western Union 24 марта останавливает проведение денежных переводов в РФ.

Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рубли "в кратчайшие сроки"Также Путин заявил, что "коллективный Запад заморозкой российских резервов объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют".

Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя Путина по вопросам устойчивого развития и уехал из России, сообщает Bloomberg.

В России возобновятся торги акциямиБанк России сообщил, что 24 марта в России после перерыва в несколько недель возобновятся торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи (IMOEX).Это акции Сбербанка, ВТБ, "Аэрофлота", "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Газпрома", "Яндекса", "Северстали" и других крупнейших российских компаний.Торги будут проходить с 9.50 до 14.00 мск, короткие продажи остаются под запретом.Короткие продажи – это так называемые продажи в "шорт", когда люди надеются, что цена бумаг будет падать. Они берут эти бумаги в долг у брокера под залог денежных средств, продают тут же, а потом, когда те подешевеют, покупают эти же бумаги задешево и возвращают брокеру.

Nestle приостановит работу брендов KitKat и Nesquik в России.

Тем временем, в Telegram распространяется видео с человеком, который кинул "коктейль Молотова" в стену Кремля.

Подоляк: переговоры между Украиной и Россией идут тяжело"Если коротко: переговоры идут постоянно в онлайне. Переговоры идут достаточно тяжело, потому что у украинской стороны есть четкие и принципиальные позиции", – сказал Подоляк.

Вот так сейчас выглядит Мариуполь с высоты птичьего полета. Город практически полностью разружен.

Источник: порт в Мариуполе остается практически нетронутым, несмотря на разрушения в остальных частях городаВысокопоставленный сотрудник, работавший в порту Мариуполя, которому накануне удалось бежать из осажденного города, рассказал корреспонденту Би-би-си Уайру Дэвису, что большая часть Мариуполя полностью разрушена, в то время как район рядом с портом остается практически нетронутым.По словам мужчины, имя которого мы не называем из соображений безопасности, с начала войны шесть кораблей под иностранными флагами оказались заблокированными у города, однако "в отличие от остальных районов Мариуполя, по порту практически не наносилось ударов".Порт в Мариуполе – крупнейший в Азовском море и один из крупнейших портов в Украине для экспорта сельскохозяйственной продукции. Его захват может иметь стратегическое значение для российских военных.Кремль последовательно отрицает, что российские военные намеренно бомбят гражданскую инфраструктуру – школы, больницы и жилые дома – в Мариуполе.Однако тот факт, что территория порта остается относительно невредимой, может свидетельствовать о том, что российские военные рассчитывают на стратегическую важность порта и поэтому стараются не наносить по нему ударов, отмечает корреспондент Би-би-си.

Пресс-секретарь: россияне вывозят мариупольцев на российскую территориюРоссияне вывозят мариупольцев на российскую территорию, сообщила Наталья Емченко пресс-секретарь холдинга SCM, принадлежащего украинскому бизнесмену Ринату Ахметову."Факт остаётся фактом - люди оказываются в Таганроге, у некоторых забирает паспорта в обмен на справки, некоторым сообщают что у них запрет на 2 года на въезд в Украину", - сообщила она.Она также заявила, что ничего прямо сейчас сделать с этим нельзя, но Украина должна работать над механизмом возвращения этих людей на родину."Ничего прямо сейчас сделать с этим нельзя. В очередной раз просто фиксирую факт. И задачу - искать алгоритм забирать наших людей из России. Его пока нет. Но точно найдём. Надеюсь, что уже до конца недели", - сообщила Емченко.

Bloomberg: ЕС одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации Евросоюз утвердил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, в том числе спутниковых снимков, передает в среду Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники."ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки", - информирует агентство."Первоначально соглашение будет действовать в течение одного года и может быть возобновлено", - пишет агентство.Как отмечается, постпредов ЕС проинформировали о соответствующем соглашении.

Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов РФ по европейским автодорогамМинистры транспорта стран Балтии и Польши выступили с призывом к ЕС запретить перевозку грузов автомобильным транспортом в Россию и Беларусь, а также провоз грузов из этих стран.Как сообщил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, в обращении также содержится призыв к странам ЕС запретить заход российских и белорусских судов в порты на всей территории ЕС."Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в/из России и Беларуси, при этом запрещая судам заходить в порты ЕС", - заявил Скуодис в соцсетях."Действия ЕС необходимы здесь и сейчас. Мы надеемся, что встретившиеся в четверг в Брюсселе главы государств и правительств ЕС не будут колебаться", - добавил Скуодис.

МИД России: Украина и Россия дважды обменялись пленнымиРоссия и Украина провели уже два обмена пленными, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова:"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов (Украины). Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.Количество военных, которых Россия и Украина передали друг другу во время этих обменов, Захарова не назвала.Вице-премьер Украины Ирина Верещук опровергла эту информацию.Пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Дарья Заривна 17 марта сообщала, что Киев обменял девять российских солдат-срочников 2002-2003 годов рождения на мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого задержали российские военные.Информацию об этом в понедельник подтвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова:"Первый обмен состоялся — девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами" (цитата по РБК).

Шольц: наступление российских войск застоприлосьКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у России возникли проблемы с наступлением в Украине. Об этом он сказал во время своего выступления в Бундестаге:"Наступление Путина застопорилось, несмотря на весь ущерб, который оно приносит день за днем", – сказал Шольц. По его словам, российский лидер "должен услышать правду", остановить боевые действия и найти дипломатическое решение конфликта.По мнению Шольца, война уничтожает не только Украину, но и "будущее России"."Мы постоянно усиливаем санкции, но эти меры должны бить по европейским государствам не сильнее, чем по российскому руководству", – добавил он.Штольц подчеркнул, что украинцы могут рассчитывать на Германию. По его словам, в стране радушно встретят всех украинских беженцев.

Кремль: Минобороны сообщит о потерях российских военных, когда посчитает нужнымПресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда Минобороны России раскроет данные о числе погибших и раненных российских военных за месяц, прошедший с начала вторжения России в Украину."Действительно, один раз была представлена информация министерством обороны, но, как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть, нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию", - сказал Песков.Минобороны России отчитывалось о потерях лишь однажды: в начале марта Игорь Конашенков сообщал о том, что 498 военных погибло, еще 1597 были ранены.Ранее на основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 557 погибших российских военных.

В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символамДва литовских депутата выступили с предложением внести правки в Административный кодекс страны. Они считают, что георгиевскую ленту и символ Z нужно приравнять к нацистским и коммунистическим символам.Если такие поправки примут, за демонстрацию этих символов будет грозить штраф от 300 до 500 евро."Подверженные пропаганде россияне рисуют Z на своих автомобилях, этот знак появляется на одежде российских спортсменов, его рисуют на дверях людей, не поддерживающих путинскую пропаганду. Буква Z использовалась и во время пророссийской демонстрации в Белграде, а в Литве после начала российского вторжения в Украину этот знак стали рисовать на стенах. Нельзя допустить, чтобы российская пропаганда достигла своего, и такими знаками терроризировали дружественный Украине бизнес, жителей, или чтобы осуществлялись разные провокации", — сказала депутат.

Польская спецслужба попросила выслать 45 российских дипломатовАгентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, которые, по мнению ведомства, были офицерами российских спецслужб. Его предоставили польскому МИД, сообщается на сайте польского правительства:"В связи с политикой, которую Россия проводит в отношении Польши и ее союзников, а также принимая во внимание российскую агрессию в Украине, глава агентства просит, чтобы указанные лица были высланы из Польши".ABW предоставило материалы, которые свидетельствуют о том, что указанные дипломаты и лица, сотрудничающие с ними, якобы проводили разведывательные операции, направленные против стабильности Польши и угрожающие ее национальным интересам и безопасности.Сегодня же польские власти сообщили об аресте местного жителя, который был проведен 17 марта. Его задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Сообщается, что задержанный работал в госучреждении в Варшаве, выполняющем функции ЗАГСа. У него был доступ к еще двум варшавским архивам.С учетом характера документов польские власти пришли к выводу, что активность задержанного представляла угрозу внутренней и внешней безопасности страны.Один из 45 дипломатов, упомянутых в списке Агентства внутренней безопасности, был идентифицирован именно в связи с расследованием в отношении задержанного поляка.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона в случае высылки около 40 дипломатов РФ из Польши даст "соответствующий ответ".А посольство России в Варшаве сообщило, что главу дипмиссии вызвали в МИД Польши.

В США оценили потери личного состава и техники войск РФ, вторгшихся в Украину Российская армия понесла значительные потери личного состава и техники в Украине. Боевая мощь действующих в Украине войск РФ упала ниже 90% по сравнению с моментом начала полномасштабного нападения на Украину. Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что российские войска несут значительные потери, но у России остаются значительные ресурсы . По оценкам США,перед вторжением РФ собрала более 150 тысяч военных вокруг Украины, а также самолеты, артиллерию, танки и другие огневые силы. "Мы оцениваем боевую мощь России чуть ниже 90%. Они тратят очень много, но они также накопили очень много сил с начала осени", - рассказал сотрудник Минобороны США. В Минобороны США заявили, что у российской армии проблемы с командованием и с наступлением на Киев. "Они находятся примерно в 30 километрах к востоку от Киева, где и были на прошлой неделе. Они не ожидали такого уровня сопротивления. Мы считаем, что у них проблемы с командованием и управлением не только с точки зрения коммуникаций. Я имею в виду, что они просто не были полностью подготовлены к операциям такой интенсивности в течение столь долгого времени", - заявили в Пентагоне.

Мемориальный центр "Бабий Яр" и "Яхад-Ин Унум" начали расследование военных преступлений РФ в УкраинеПод руководством отца Патрика Дебуа Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и организация "Яхад-Ин Унум" начали расследование военных преступлений Российской Федерации, совершенных в Украине, сообщает пресс-служба Мемориального центра.Отмечается, что эта инициатива была начата с целью выявления и фиксации ужасающих массовых преступлений, совершаемых изо дня в день против мирного украинского населения в Мариуполе, Харькове, Николаеве и по всей территории Украины."Почти 20 лет назад моя организация "Яхад-Ин Унум" и я начали расследовать преступления "Холокоста от пуль", совершенные в Украине, а затем в других странах, в каждом селе, оккупированном нацистскими подразделениями. Мы разработали специальную методологию и опросили более восьми тысяч свидетелей "Холокоста от пуль". Я никогда не думал, что в 2022 году мне снова придется расследовать военные преступления на этих самых страдающих землях", – подчеркнул председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президент и основатель "Яхад-ин Унум" отец Патрик Дебуа.Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и "Яхад-Ин Унум" приняли решение собрать максимум снятых на видео свидетельств о жертвах преступлений России. Эти показания будут представлены Международному уголовному суду, а также руководству таких стран, как Германия, которые уже начали расследование.

МВД по Москве отчиталось о почти 6 тыс. задержанных протестующихС начала вторжения России в Украину в Москве и других городах продолжаются несогласованные акции протеста, участников которых активно задерживает полиция.Как сообщает Интерфакс, в среду на заседании Мосгордумы ГУ МВД по Москве представило материалы, согласно которым "за участие в этих акциях задержано почти 6 тысяч человек, составлено свыше 5,8 тысяч протоколов об административных правонарушениях".Кроме того, по данным полиции, на основании собранных материалов возбуждено уже 13 уголовных дел.В воскресенье правозащитный проект "ОВД-Инфо" (внесен в реестр "иностранных агентов") заявил, что насчитал более 15 тысяч задержаний участников антивоенного протеста в России. Речь шла именно о числе задержаний, а не о количестве задержанных, потому что некоторых из них могли задерживать по несколько раз.

В Николаеве в результате ночных обстрелов погибли двое граждаскихВ Николаеве в результате ночных обстрелов погибли двое граждаских – снараяд попал в жилой многквартирный дом.Об этом в Телеграме сообщил глава Областной военной администрации Виталий Ким, передает Укринформ."В результате ночных обстрелов двое погибших граждаских – снаряд прилетел в жилой дом. Сейчас в области зарегистрировано восемь батальонов территориальной обороны. Продолжаем регистрировать и комплектовать", – сказал Ким.

Лавров: Москва хочет, чтобы Украина отменила законы, ограничивающие русский языкГлава МИД России Сергей Лавров проводит встречу со студентами и преподавателями и студентами МГИМО. На ней он сделал несколько важных заявлений о событиях в Украине, вот главные из них (цитаты по РИА Новости):- Россия потребует у Украины отменить законодательство, ограничивающее использование русского языка;- Переговоры с Киевом идут тяжело, потому что, по утверждениям Лаврова, украинская сторона, с одной стороны, "выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы", а с другой – якобы "постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений";- Если НАТО направит своих миротворцев на Украину (такое предложение высказывала Польша – ред.), это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса;- Россия не против того, что западные страны стремятся сыграть посредническую роль в урегулировании в Украине, но у Москвы "есть абсолютно четкие красные линии" и "разговорами уже не отделаться".

В МИД КНР подтвердили, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином сегодня состоится телефонный разговор.

В Украине заработал официальный сайт для координации гуманитарной помощи - help.gov.uaПортал разработан совместно с Офисом Президента Украины и Кабинетом Министров Украины.На нем можно узнать, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз, как перечислить средства для поддержки армии или помощи пострадавшим мирным жителям, контакты зарубежных и украинских гуманитарных хабов.Кроме того, на портале размещена карта предоставленной Украине гуманитарной помощи.

Журналисты обратили внимание, что Сергей Шойгу исчез из публичного пространстваГлава минобороны России Сергей Шойгу уже 12 дней не появляется в публичном пространстве. Первым на это обратил внимание Дмитрий Трещанин, журналист "Медиазоны".После этого издание "Агентство" подробно изучило, что происходило с министром в марте.Оказалось, что в последний раз он появлялся в новостях российских агентств еще 11 марта – тогда он пообщался со своим турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день минобороны рассказывало о визите Шойгу в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка – там министр вручал награды российским военным, участвовавшим в боевых действиях в Украине.18 марта на сайте Кремля упоминалось, что Шойгу участвовал в совещании постоянных членов Совета безопасности с президентом Владимиром Путиным. Но фото и видео с этой встречи не публиковались. Тогда же на Первом вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды военным, но картинка в нем совпадала с видео, которое минобороны публиковало 11 марта.При этом, как обращает внимание "Агентство", до 11 марта новости о событиях с личным участием Шойгу публиковались раз в несколько дней. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Сводка потерь противника - от Вооруженных сил УкраиныГенштаб Вооруженных сил Украины тоже выпустил сводку о потерях российской армии за сутки.Список потерь российской армии за последний месяц, по версии Киева, выглядит так:517 танков1578 боевых бронемашин267 артиллерийских систем80 ракетных систем залпового огня47 единиц средств ПВО101 самолет124 вертолета1008 автомобилей4 единицы кораблей/катеров70 цистерн с горючим42 беспилотника15 единиц спецтехники.Также ВСУ утверждает, что Россия за время войны понесла более 15000 тысяч потерь личного состава (не уточняется, идет ли речь только об убитых или о погибших и раненых). Минобороны России отчитывалось о потерях лишь однажды: в начале марта Игорь Конашенков сообщал о том, что 498 военных погибло, еще 1597 были ранены. В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.Ранее на основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 557 погибших российских военных.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к международным партнерам и назвал четыре шага, которые помогут прекратить войну в Украине:-современная ПВО, если не можете закрыть небо; -крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; -жесткое нефтяное эмбарго; -тотальное закрытие портов для кораблей РФhttps://twitter.com/Podolyak_M/status/1506540017216335880

Минобороны России – о произошедшем в зоне боевых действий за суткиОфициальный представитель Минобороны Игорь Конашенков дал утренний брифинг о происходящем в зоне боевых действий. В нем он традиционно рассказал о потерях, которые, по версии Москвы, понесли украинские военныеВот главное из того, о чем рассказал Конашенков:- Российские военные уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину тактического ракетного комплекса "Точка-У" в промышленной зоне на северной окраине Киева;- В общей сложности, оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразили 97 объектов военной инфраструктуры Украины. В том числе, 8 зенитных ракетных комплексов: 6 "Бук-М1", один С-300 и одна боевая машина ЗРК "Оса". А также командные пункты, 8 орудий полевой артиллерии и 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО;- Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактара ТБ-2";- Всего на Украине с начала спецоперации уничтожены 184 самолета и вертолета, 246 дронов и 189 ЗРК, 1558 танков и других боевых бронемашин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета;- Российская армия ведет бои с подразделениями украинской 54-й отдельной механизированной бригады за Новомихайловку (Донецкая область);- Новых данных о потерях в личном составе российской армии Конашенков не представил;В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Богатейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов: ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под российской оккупациейМеталлургические предприятия Мариуполя никогда не будут работать под российской оккупацией, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии американской газете The Wall Street Journal."Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сообщил бизнесмен.Он подчеркнул, что сейчас и Азовсталь, и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины, благодаря героическим усилиям украинской армии."Азовсталь" и ММК им. Ильича, на которых в городе работало около 40 000 человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты", - цитирует WSJ слова Ахметова.Ранее Ахметов сообщил, что находится в Украине и все его бизнесы, а также благотворительный фонд, делают все возможное для победы Украины и помощи мирному населению.

Генпрокуратура РФ выходит из Международной ассоциации прокуроровГенпрокурор России Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров (МАП) Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из ассоциации:"С глубоким разочарованием в соответствии со статьей 6.1 Устава МАП уведомляю о выходе Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Ассоциации и невозможности дальнейшего взаимодействия".Кроме того, Краснов сообщил, что соглашение об обеспечении деятельности представительства МАД в Санкт-Петербурге тоже будет расторгнуто.

На среду, 23 марта, в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоровНа среду 23 марта украинские власти и российские военные согласовали 9 гуманитарных коридоров для эвакуации людей, в частности, из Мариуполя в Донецкой области, окрестностей Киева, городов Луганской и Запорожской областей. Об этом сообщила украинский вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук.Людям также попытаются доставить гуманитарную помощь.Донецкая областьДля эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать следующие маршруты:Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. Сейчас 24 автобуса находятся на въезде в город Бердянск и с 10 часов будут поданы на площадь для начала эвакуации.Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"Никольское – Запорожье. Место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23В Юрьевку и Никольское автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.Запорожская областьИз города Пологи – в Запорожье. Место сбора – городской совет. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.Из города Гуляйполе – в Запорожье. Место сбора – городской совет, ул.Шевченко, 15/2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.Киевская областьИз поселка Большая Дымерка – в Бровары. Место сбора – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.Из поселка Богдановка – в Бровары. Место сборов – сельсовет по улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.Из города Бородянка – в Белую Церковь. Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.Из села Светильня в Бровары. Место сбора – сквер им.Марченко. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.Луганская областьИз города Рубежное – в Бахмут. Место сбора – улица Чехова, 11.Из поселка Нижнее – в город Бахмут. Место сбора – улица Парковая, 13.Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делать остановки для сбора людей:г. Лисичанск – место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;г. Северодонецк – место сбора: проспект Химиков, 28;г. Горное – место сбора: ул. Гагарина, 13.Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Мангуша.

Британская разведка: войска РФ пытаются взять в окружение силы ВСУ на востоке УкраиныРоссийские войска пытаются окружить Вооруженные силы Украины, которые держат оборону на востоке, приближаясь к ним с севера и юга.Об этом говорится в сообщении британской разведки, опубликованный в Twitter Министерства обороны Великобритании."Поле битвы на севере Украины остается в основном статичным, и российские силы, вероятно, проводят период реорганизации, прежде чем возобновить широкомасштабные наступательные операции. Российские войска пытаются окружить украинские войска на востоке страны, когда они (войска РФ) продвигаются с направления Харькова на севере и Мариуполя на юге. Российские войска все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад к Одессе", - сообщает разведка.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506523823394406405

В Москве и Московской области возник дефицит медикаментов для детейВ Москве и Московской области отмечает нехватка импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в форме сиропов, пишет российское издание РБК. В аптеках и на крупных аптечных маркетплейсах заметно сократилось предложение препаратов "Эффералган для детей" французского производителя Upsa, "Панадол детский" британской компании Glaxosmithkline и "Нурофене для детей" британской фирмы Reckitt Benckiser. В частности, "Нурофен" 22 марта был доступен лишь в 174 из 9710 аптек, зарегистрированных в сервисе "2ГИС" в Москве и Московской области, "Эффералган" - в 290 аптеках, "Панадол" - в 36, пишет издание.

Густой смог над Киевом

В результате обстрелов в Киеве повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, 4 человека ранены В результате обстрелов российскими оккупантами повреждены здания Святошинского и Шевченковского районов Киева, ранены 4 человека, сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации. В частности, известно, что "обстрелам подвергся торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома". Также сообщается, что "утром обстрелам подвергся Шевченковский район". "На месте работают спасатели и медики. Сейчас возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо лбдей травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется", - пишет пресс-служба КГГА в телеграм-канале. Последствия утреннего обстрела в Шевченковском районе Киева. Опубликованы и другие фото обстрелянных зданий. В соцсетях утром в среду появилось сообщение, что оккупанты обстреляли из систем залпового огня "Град" столичный район Нивки.

Главное к этому часу✅За последние сутки российские войска не предпринимали крупных наступлений в Украине, а укрепляли свои оборонительные позиции, говорится в докладе Института изучения войны;✅В осаде в Мариуполе остаются еще 100 тысяч человек, рассказал украинский президент Владимир Зеленский;✅США и их союзники обсуждают возможность исключения России из "Большой двадцатки" G20;✅Американская администрация готовит новые санкции в отношении большинства депутатов российской Госдумы;✅Российских военных обвинили в уничтожении уникальной лаборатории в Чернобыле стоимостью 6 млн евро. Об этом заявило Госагентство по управлению зоной отчуждения.

В Чехии прошла акция, посвященная погибшим в МариуполеЧешские активисты провели перед зданием Национального театра в Праге акцию, посвященную жертвам осажденного Мариуполя.Участники акции выложили на земле свечами слово "дети" - такая надпись, согласно спутниковым снимкам, была нанесена на асфальт у драматического театра Мариуполя, в подвале которого больше тысячи человек укрывались от бомбежек.16 марта театр был разрушен. Сколько человек в результате погибло, до сих пор неизвестно.Накануне Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед депутатами итальянского парламента, заявил, что за время войны в Украине погибли 117 детей.Вечером во вторник Зеленский также сообщил, что в осаде в Мариуполе остаются 100 тысяч человек - без еды, воды и лекарств.

С начала вооруженной агрессии России в Украине погиб 121 ребенок – Офис генпрокурора УкраиныС начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 121 ребенок, ранены 167 детей, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора."По состоянию на 28 день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок. Ранения разной степени тяжести получили 167 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской – 61, Харьковской – 41, Донецкой – 40, Черниговской – 32, Николаевской – 24, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в среду.

Французский банк Credit Agricole заявил о прекращении своей деятельности в России и выразил солидарность с УкраинойСоответствующее заявление обнародовано на сайте финансового учреждения. "Crédit Agricole прекратил свою деятельность в россии. С самого начала конфликта группа прекратила новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность в России", - говорится в сообщении.

Сегодня Генассамблея ООН рассмотрит гуманитарные последствия агрессии РФ против УкраиныВ среду в Нью-Йорке продолжит работу специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН относительно ситуации в Украине.Как передает Укринформ, заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 16:00 по латвийскому).Сессия должна рассмотреть гуманитарные вопросы, связанные с российским вторжением, и принять резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", подготовленную двумя десятками стран и поддержанную около 80 государств-членов.Предыдущее заседание чрезвычайной сессии Генассамблеи прошло 28 февраля – 2 марта. 2 марта ГА ООН приняла резолюцию "Агрессия против Украины", осуждающую вторжение россии в Украину и требующую от РФ немедленно вывести войска с украинской территории. За резолюцию проголосовала 141 страна, против – 5 (Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия), воздержались – 35.

Японский производитель цифровой и бытовой техники Sharp приостановил поставки в Россию в связи с войной в Украине.

Россияне разрушили мост, который соединял Чернигов с КиевомВ Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом. На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал, сообщает украинское издание Суспильне со ссылкой на председателя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса. На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал. По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Глава Луганской области: при ударе по дому в Рубежном погибли детиТри человека - из них двое детей - погибли в городе Рубежное в результате попадания российского снаряда в многоэтажку, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Около 20:00 во вторник враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них дети", - написал Гайдай на своей странице в "Фейсбуке"."Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что такое так называемый "русский мир" - это смерть маленьких детей".https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/138850398654352&show_text=true&width=500

SpaceX прислала в Украину тысячи терминалов StarlinkКомпания Илона Маска SpaceX отправила в Украину уже тысячи терминалов спутникового интернета Starlink, сообщила президент компания Гвинн Шотвелл."Я горжусь тем, что мы смогли предоставить терминалы народу Украины. Я думаю, это было чрезвычайно полезно для того, чтобы люди продолжали общаться", - рассказала она в интервью Си-эн-би-си.По словам Шотвелл, поставки терминалов Starlink в Украину финансируются преимущественно из частных источников.26 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить стране доступ к Starlink. На следующий день Маск написал в "Твиттере", что теперь глобальная спутниковая система Starlink, обеспечивающая стабильный широкополосный интернет, работает в Украине. Также Маск сообщил, что в страну отправили терминалы Starlink, необходимые для того, чтобы принимать и раздавать сигнал.Первый грузовик с терминалами Starlink прибыл в Украину уже 28 февраля. Они были установлены в Одессе и ряде других районов.Starlink работает достаточно просто.Тарелка - или терминал - автоматически подключается к ближайшему из более 2000 действующих спутников Starlink. Далее спутник связывается с ближайшей наземной станцией, обеспечивая высокоскоростной интернет.

Американская стриминговая платформа Netflix удалила свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России Название этого сервиса не отображается при его вводе в строке поиска обеих страниц. В начале марта руководство Netflix заявило о приостановке работы компании в РФ в связи с войной в Украине.

Генштаб ВСУ: РФ пытается наступать на Славянск, ВСУ сдерживают врага в направлении Кривого РогаГенштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в среду, 23 марта, опубликовал новую сводку с фронта. В ней говорится, что группировки сил обороны продолжают вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.По данным Генштаба:✅На Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.ВСУ сдерживают продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово. Осуществляют круговую оборону Мариуполя.✅На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населённого пункта Малин.✅В Сиверском направлении группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.✅На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне.Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области. ВСУ сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны."Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск", - сообщил Генштаб.По информации ВСУ, за предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Генштаб сообщает, что в РФ продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь личного состава."На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие действующей нелегитимной власти РФ в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной. Информация уточняется", - сообщается в сводке. По данным Генштаба, по территории Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Американские сенаторы и глава Минфина обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РоссииДвухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Axios. По данным осведомленных источников портала, министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях для лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ.Отмечается, что помощники законодателей работали с казначейством в минувшие выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в законопроект.Представитель Минфина сообщил Axios: "Госсекретарь Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь по законопроектам о санкциях".Рассматриваемый законопроект предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов Центрального банка России. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.По словам одного из сенаторов, данный законопроект может быть принят уже на этой неделе.

The Sun: Путин - позолоченный монстрТема российско-украинской войны, а также финансовых состояний российской властной элиты продолжает оставаться ведущей для многих западных изданий.Британский таблоид Sun утверждает, что сумел раздобыть фотографии интерьера мегаяхты "Шехерезада", которую связывают с российским президентом Владимиром Путиным.Газета описывает внутреннее убранство яхты как неприличную роскошь и тошнотворную неумеренность".Рабочий, участвовавший в постройке яхты, называет ее мини-городом, где даже заклепки покрыты позолотой.В понедельник соратники российского борца с коррупцией Алексея Навального выпустили расследование о 140-метровой яхте "Шехерезада", которую они связали с Путиным.Истинный владелец яхты неизвестен, однако, по утверждению команды Навального, часть экипажа составляют сотрудники ФСО.Как утверждается, яхта, стоимость которой оценивается примерно в 700 млн долларов, сейчас находится в Италии. Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал итальянские власти арестовать ее.https://twitter.com/TheSun/status/1506393326806867973

Greenpeace призывает ввести запрет на импорт газа, нефти и угля из РоссииЭкологическая организация Greenpeace призывает ввести запрет на импорт газа, нефти и угля из России. "На саммите ЕС в этот четверг должны быть в срочном порядке приняты решения о скором энергетическом эмбарго против России", - заявил руководитель германского отделения Greenpeace Мартин Кайзер агентству dpa. "Мы рассчитываем, что правительство ФРГ и лично канцлер Олаф Шольц больше не будут сопротивляться такому шагу", - сказал он. Федеральное правительство пока отвергает возможность отказа от импорта энергоносителей из РФ. По данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта в газовых поставках Германии составляет около 55 процентов, в поставках угля - около 50, в поставках нефти - около 35 процентов.

WSJ: США готовят новые санкции против депутатов ГосдумыКак пишет Wall Street Journal, американская администрация готовит новые санкции в отношении большинства депутатов российской Госдумы.По словам источников издания, под санкции американских властей могут подпасть более 300 депутатов.Ожидается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в четверг, во время предстоящего визита президента США Джо Байдена в Европу.Он планирует посетить Брюссель, где примет участие в саммитах НАТО, ЕС и "Большой семерки", а также Варшаву.На данный момент под американскими санкциями находятся десятки россиян. В их числе - президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, Олег Дерипаска и другие представители российских элит.Впрочем, признает издание, пока что все эти санкции не смогли заставить Владимира Путина остановить российское вторжение в Украину и непонятно, какой эффект новые санкции окажут на российских законодателей.

The Times: Украина требует от Германии и Франции новых поставок оружия Украина заявляет, что у нее заканчивается оружие, необходимо для уничтожения российских танков и авиации. Страна требует от Германии и Франции сдержать их обещания и поставить больше оружия в Украину. Об этом пишет британское издание The Times.

Самолёты, которые Россия "национализировала", никогда не полетят на Запад

Еврокомиссия: развязанная Кремлем война грозит продовольственной безопасности во всем миреРазвязанная Россией война в Украине грозит продовольственной безопасности во всем мире, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на Европейском гуманитарном форуме. Об этом пишет CNN. "Последствия агрессии президента России Владимира Путина против Украины выходят далеко за пределы Европы… Поскольку гуманитарные потребности уже достигли рекордно высокого уровня, развязанная Кремлем война угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - сказала глава ЕК.Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС к 2024 году выделит 2,5 миллиарда евро на решение проблемы нехватки продовольствия в мире. Это поможет регионам, наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности. Также ЕС примет специальные меры по увеличению производства продуктов питания в Европе.

Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили укрепление восточного фланга Североатлантического альянсаГоссекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга Североатлантического альянса и подготовку к внеочередному саммиту блока 24 марта, говорится в сообщении Госдепа США. Отмечается, что Блинкен "подтвердил необходимость решительного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущую работу по усилению сдерживания и обороны НАТО". Глава Госдепа вновь заявил о твердой приверженности Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне вторжения РФ. Блинкен и Столтенберг также обсудили значительную гуманитарную помощь и помощь в области безопасности, которую союзники НАТО оказывают Украине на двусторонней основе.

Опубликованы новые спутниковые фото разрушений в украинском городе Мариуполь, который уже много дней осаждают и обстреливают войска РФ.

Пентагон назвал опасными слова Пескова о ядерном оружииМинобороны США осудило заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина о том, что Россия может применить ядерное орудие, если столкнется с "экзистенциальной угрозой".Представитель Пентагона Джон Кирби назвал заявления Москвы о ядерной угрозе опасными.Как уже сообщалось, в интервью Си-эн-эн во вторник Дмитрий Песков несколько раз уклонился от ответа на вопрос, рассматривает ли Москва возможность использования ядерного оружия. Когда ведущая Кристиан Аманпур спросила его, при каких условиях Путин бы задействовал свой ядерный арсенал, Песков ответил: "Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно".Комментируя эти слова Джон Кирби сказал: "Это не то, как должна действовать ответственная ядерная держава".При этом представитель Пентагона добавил, что в ведомстве пока не видят ничего, что заставило бы их изменить свою стратегическую позицию сдерживания.Владимир Путин привел ядерные силы России в состояние особой боевой готовности 27 февраля, но представители министерств обороны Запада заявили, что не видят каких-либо существенных признаков мобилизации российских стратегических бомбардировщиков, ракет и подводных лодок.

Глава Европарламента: ЕС должен достичь нулевой зависимости от РоссииЕС должен избавиться от зависимости от путинской России в поставке углеродных ресурсов, поскольку это вопрос энергетической безопасности Европы. Об этом в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Укринформ."Наши санкции тяжело бьют по России, они наращивались в ответ на эскалацию путинского вторжения в Украину. Позиция Европейского парламента была очень ясной с самого начала: мы должны достичь нулевой зависимости от россии, и это должно быть нашей главной целью. Мы должны покупать энергию у друзей, а не у врагов, и не финансировать эту войну ежедневно", - отметила президент Европарламента.По ее словам, ЕС должен помочь в диверсификации поставок своим членам, которые на 100% зависят от российского газа. Это касается соседей Евросоюза, которые сталкиваются с беспрецедентной нагрузкой, принимая украинских беженцев, и в то же время все еще не могут достичь независимости от действий России."Пора для Европейского Союза продемонстрировать лидерство. Когда мы говорим о наших климатических целях и законодательстве, это не только о Зеленом курсе, не только о защите окружающей среды и климата. Мы рассматриваем эти вопросы с точки зрения нашей безопасности. Если учесть это с позиций наших долгосрочных целей и Конференции относительно будущего Европы, эта работа направлена ​​на обеспечение нашей стратегической независимости как Евросоюза", - подытожила Мецола.

Пентагон: россиянам не хватает не только боеприпасов и еды, но и топлива для кораблей и теплой одеждыРоссийским военным не хватает не только еды и боеприпасов, но даже топлива для кораблей в Черном море и теплой одежды для солдат, сообщил чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге. Об этом пишет "Радио Свобода". Чиновник сказал, что "большая и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов". Он отметил, что эти трудности возникли уже через неделю после начала вторжения РФ.В частности, у российских военных проблемы с запасами, высокоточными боеприпасами, связью и даже теплой одеждой, поэтому они страдают от обморожения. В Пентагоне считают, что у россиян проблемы с командованием и контролем - без связи трудно наладить такие вещи, как логистика и продвижение."У них проблемы с топливом даже на море. Они обеспокоены тем, как заправлять свои корабли", - сказал чиновник.

В Германии потребовали улучшить стратегию по приему украинских беженцевГлава благотворительной организации протестантской церкви в Германии Evangelische Bundesverband Diakonie Deutschland Ульрих Лили потребовал улучшить государственное планирование в сфере приема украинских беженцев. "Для решения этой чрезвычайно сложной задачи мы призываем провести саммит по проблемам беженцев в ведомстве федерального канцлера, где будет обсуждаться основная стратегия федерального правительства, земель, общин и крупных общественных организаций", - сказал он в интервью газете Die Welt 23 марта.

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении военнослужащему РФ из-за изнасилования женщины в Киевской областиОфис генпрокурора Украины впервые сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему Российской Федерации из-за изнасилования женщины в Киевской области, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова."Первое подозрение военнослужащему РФ за изнасилование женщины в Киевской области. К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужчину и неоднократно насиловавшего его жену", – написала она на своей странице в Facebook. Венедиктова уточнила, что в одном из сел Броварского района "этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина", после чего пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Они даже угрожали ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей."Военнослужащий РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд поданы ходатайство о задержании. Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!" – добавила генпрокурор.

Российский чиновник рассказал о планах на коридор между Крымом и ДонбассомВ полпредстве президента РФ в Южном федеральном округе рассказали, что после взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя аннексированный Россией Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом. Как рассказал РИА Новости заместитель полпреда президента в ЮФО Кирилл Степанов, с учетом наличия Крымского моста полуостров станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, а также соединит между собой индустриальные центры "бывших регионов Украины".До сих пор российские власти утверждали, что целью военной операции является "демилитаризация и денацификация Украины", отрицая планы по перманентной оккупации или аннексии каких-либо еще частей ее территории.

США консультируются с партнерами по вопросу исключения России из G20В связи с ситуацией вокруг Украины США изучают с союзниками и партнерами вопрос об исключении России из "большой двадцатки", сообщил журналистам на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может вести свои дела в обычном режиме в международных институтах и в международном сообществе", - сказал чиновник.Он уточнил: "Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления".Как сообщили СМИ, министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил ранее: "Во время встреч с министром торговли США Джиной Раймондо среди прочего мы внесли предложение исключить Россию из G20, оно нашло положительный отклик".СМИ сообщают, что Польша предложила в "двадцатку" свою кандидатуру вместо России. Вопрос об участии России в "двадцатке" может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "семерки" в Брюсселе.

Посол Украины в ФРГ критикует Берлин за отсутствие поставок оружияПосол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оборонительного оружия. "Очень разочаровывает, что федеральное правительство уже три недели не дает никакого ответа на наш список крайне необходимых оборонительных вооружений. Потому что каждый день имеет значение, чтобы спасти жизни гражданского населения Украины, страдающего от российского ракетного обстрела", - сказал Мельник в интервью газете Bild, опубликованном 23 марта.

Министр призвал жителей Германии не создавать панику в магазинахМинистр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал сограждан на фоне войны в Украине и роста цен не поддаваться панике при походе в магазин и по возможности не делать лишних запасов. "Пожалуйста, не покупайте продукты впрок, в этом нет необходимости. Мы обеспечили снабжение", - заявил он вечером 22 марта в эфире RTL Direkt. Оздемир сообщил, что обсудил ситуацию с представителями сферы торговли. "И они тоже очень четко сказали, что у нас все под контролем, снабжение гарантировано!" - подчеркнул политик.

Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком в ЕвропеЧитатели Politico назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Ежегодно американское издание, которое специализируется на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей - Politico 28. В список, опубликованный в декабре 2021 года, Зеленский не попал. Однако после вторжения России в Украину Politico предложило читателям проголосовать за изменения в рейтинге.

Боррель: российские войска в Мариуполе преднамеренно перекрыли населению доступ к питьевой водеВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российские вооруженные силы в Мариуполе преднамеренно перекрыли населению доступ к питьевой воде. "Вода не должна использоваться в качестве орудия войны - ни в Украине, ни где-либо еще", - написал Боррель в своем аккаунте в Twitter во Всемирный день водных ресурсов, которые ежегодно отмечается в мире 22 марта.https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1506385025293594627

Ведущая метеослужба Европы отказалась сотрудничать с РоссиейВедущая европейская организация спутниковой метеорологии (EUMETSAT), базирующаяся в Германии, прекращает делиться метеорологическими данными с Россией. Об этом в организации сообщили агентству Рейтер, отказавшись уточнить, что послужило причиной такого решения.Специальный совет государств - членов EUMETSAT решил приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с Россией, включая весь обмен данными и обучение сотрудников.Незадолго до объявленного во вторник решения EUMETSAT проинформировала о прекращении передачи данных со спутников ЕС в Россию и Беларусь по требованию Европейской комиссии, однако данные с других спутников продолжали передаваться, равно как и погодные данные государственных метеослужб по всему миру.Ранее с Россией отказались сотрудничать как минимум три аналогичные европейские организации.Как отмечали военные эксперты, метеорологические данные, такие как информация о направлении и скорости ветра, а также о вероятности осадков, могут играть решающую роль при планировании атак с использованием химического или бактериологического оружия.О том, что Россия может планировать операцию с химоружием в Украине, ранее говорил, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В российском же минобороны утверждают, что провокации с химоружием готовят "украинские националисты".

Экспертов не впечатлили слова Пескова о применении ядерного оружияКомментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в интервью Си-эн-эн, в котором он не исключил потенциального применения российского ядерного оружия, не следует интерпретировать как изменение ядерной политики страны, считают эксперты.Во интервью телеканалу во вторник Дмитрий Песков несколько раз уклонился от ответа на вопрос, рассматривает ли Москва возможность использования ядерного оружия. Когда ведущая Кристиан Аманпур спросила его, при каких условиях Путин бы задействовал свой ядерный арсенал, песков ответил: "Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно"."Это повторение давней доктрины, а не что-то новое", - написал в "Твиттере" Мэтт Тейт, бывший главный консультант по безопасности iSEC Partners и NGS Secure."Они наслаждаются, видя, как в США паникуют по поводу их ядерного оружия, но это заявление не связано с изменением позиции", - добавил он.https://twitter.com/pwnallthethings/status/1506344206331174915

Российских военных обвинили в уничтожении уникальной лаборатории в ЧернобылеРоссийские военные уничтожили в Чернобыле новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро, сообщили в украинском Госагентстве по управлению зоной отчуждения.Эта лаборатория, как отметили в ведомстве, представляла собой уникальный комплекс с мощными аналитическими возможностями, который мог предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами."На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем, надеемся, он навредит себе, а не цивилизованному миру", - говорится в заявлении госагентства.Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первые дни военной операции. В воскресенье захватчики позволили провести на станции частичную ротацию персонала, который работал там бессменно с начала войны.https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/340693271429994&show_text=true&width=500

Си-эн-эн: Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами с корабля в Черном мореТелеканал Си-эн-эн показал кадры обстрела территории Украины крылатыми ракетами со стороны аннексированного Россией Крыма.Телеканал сообщает, что ему удалось подтвердить геолокацию появившегося в соцсетях видеоролика, на котором запечатлен запуск крылатых ракет с корабля.По данным Си-эн-эн, на видео - пуск ракет в сторону Украины с корабля, который в тот момент находился у берегов Крыма, западнее Севастополя.Видео, как уточняет телеканал, появилось в соцсетях 22 марта."22 марта. Севастополь. Что-то стреляет. А куда- там не видно", - говорит мужчина за кадром.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США наблюдают усиление военно-морской активности в северной части Черного моря."Мы видим признаки того, что часть обстрелов районов вокруг Одессы идет с моря. Я не могу точно сказать, какими боеприпасами и по чему они бьют", - говорил он на брифинге в понедельник.По данным Пентагона, с 24 февраля российские вооруженные силы выпустили по объектам на территории Украины около 1100 ракет различного класса.

Военные аналитики: Россия не предпринимала крупных наступлений за последние 24 часаЗа последние сутки российские войска не предпринимали крупных наступлений в Украине, а укрепляли свои оборонительные позиции, говорится в свежем докладе Института изучения войны (Institute for the Study of War).Оценка аналитического центра перекликается с данными министерства обороны США, которое во вторник заявило, что российские войска по-прежнему испытывают трудности с материально-техническим обеспечением.Авторы аналитического центра также утверждают, что обстрелы жилых районов российскими войсками продолжаются и усиливаются.Тем временем ВСУ выступило с заявлением о том, что противник перешел "к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры"."[Противник] продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы и наносить ракетные удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам", - заявили в ВСУ.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1506398415890038788

Зеленский: 100 тысяч мариупольцев в полной блокадеВ осаде в Мариуполе остаются еще 100 тысяч человек, сообщил в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский."В нечеловеческих условиях. В полной блокаде. Без еды, без воды, без лекарств. Под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками", - заявил президент Украины.По его словам, попытки организовать стабильные гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из города уже не первую неделю срываются из-за действий российских военных (минобороны России обвиняет в срыве эвакуации украинскую сторону).Так, во вторник одна из гуманитарных колонн была захвачена, и в плену оказались сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) и водители автобусов, утверждает Зеленский.В своем обращении Зеленский также сообщил, что утром говорил с папой римским Франциском и пригласил его посетить Украину."Поблагодарил Его святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину... Верю, что мы сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого из украинцев", - сказал он.Затронул Зеленский и тему переговоров с российской стороной: он отметил, что они проходят ежедневно, но "очень тяжело и временами со скандалами".

Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские углеводородыГерманский канцлер Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России должны быть не краткосрочной мерой, но более продолжительным конфликтом.Он особо подчеркнул необходимость положить конец германской зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно скорее и предельно интенсивно."Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь крупной страны санкции. И видно, что они оказывают воздействие, - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине. - В рамках этого мы также думаем об инструментах, которые оказывали бы такой же эффект на агрессора, но при этом имели минимальные последствия для экономического развития у нас дома и чтобы мы могли потянуть эти санкции".Многие на Западе выражают недовольство тем, что несмотря на развязанную Россией войну европейские страны продолжают закупать в России углеводороды, обеспечивая таким образом постоянный приток денег для ее экономики и финансирования военной кампании.На странице проекта Europe Beyond Coal размещен счетчик, показывающий, сколько денег потратил Евросоюз в целом и каждая из стран по отдельности на покупку российских энергоресурсов с начала боевых действий в Украине 24 февраля.На данный момент эта сумма приближается к отметке в 18 млрд евро.

Британская разведка: в захваченных городах Украины идут протестыСогласно данным министерства обороны Великобритании, в украинских городах, захваченных российскими военными, не стихают протесты гражданского населения."Российские усилия по подчинению населения путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установки марионеточных прокремлевских лидеров до сих пор не увенчались успехом", - говорится в очередном ежевечернем докладе британской разведки.Отмечается, что Россия, вероятно, будет отвечать на эти неудачи все более жестокими и принудительными мерами для подавления украинского народа.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506389362417754120

New York Times: Россия вывела вертолеты с аэродрома в ХерсонеГазета New York Times проанализировала спутниковые снимки аэродрома в Херсоне, также известного как Чернобаевка, и обнаружила, что военных вертолетов там больше нет.На коммерчески доступных снимках компании Planet Labs от 16 марта на аэродроме видны вертолеты. На снимках от 21 марта их уже нет. New York Times также верифицировала видео из "Твиттера" от 18 марта, на котором видно, как буксируют вертолет.Украинская авиация и артиллерия в последние дни несколько раз атаковала аэродром в Чернобаевке, служивший стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.Опрошенные газетой военные эксперты говорят, что эвакуация аэродрома - это еще одно свидетельство провала российского наступления на этом направлении. Украинские официальные лица говорят, что армия страны развивает контрнаступление с целью освобождения Херсона от российской оккупации.https://twitter.com/nytimes/status/1506375679515971585

Основные события по итогам вторника, 22 марта- Утром во вторник стало известно, что в прошлом месяце россияне забрали из банков рекордную сумму с 2008 года- Из-за российских обстрелов город Чернигов остался без электричества и воды- Главред российского издания "Новая газета" Муратов объявил, что продает Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинским беженцам- Первым арестованным в РФ по "закону о фейках" оказался сотрудник МВД- В Херсоне опять разогнали антивоенный митинг- Еды в некоторых украинских городах осталось на три-четыре дня- Российские силовики отпустили удерживаемую ими украинскую журналистку Викторию Рощину- Западные разведки считают 10 тысяч погибших реалистичной оценкой российских потерь- МВФ ожидает сокращения украинской экономики на треть- Бывшая корреспондентка "Первого канала" Жанна Агалакова впервые после увольнения в начале марта выступила публично и подтвердила, что ушла по причине несогласия с ложью российской пропаганды о войне в Украине

Апрельский номер русского издания Forbes будет выглядеть такФото беспросветно черной обложки журнала можно видеть в его аккаунте в "Фейсбуке" (в той мере, в какой это позволяет российское законодательство). Бумажный номер должен поступить в продажу через два дня.https://www.facebook.com/forbesrussia/photos/a.10150906960495711/10166258200525711/?type=3&show_text=true&width=500

Три ракетных удара по Ровенской областиВечером во вторник было нанесено три ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Коваль. Он не уточнил расположение или назначение объекта."За день наши Вооружённые силы сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия, ущерб устанавливается", - добавил Коваль.