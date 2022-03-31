ОНЛАЙН. США, Британия и Франция: Путин плохо информирован о ходе войны

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 31 марта

Турция: Лавров и Кулеба могут встретиться в ближайшие две неделиРоссийский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба могут встретиться в течение ближайших двух недель, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.По его словам, в четверг он провел телефонные разговоры с Кулебой и Лавровым по следам прошедших на этой неделе переговоров делегаций двух стран в Стамбуле. "Встреча на более высоком уровне, по меньшей мере, на уровне министров иностранных дел, может состояться в течение недели или двух", - сказал Чавушоглу в телеинтервью.Он также сказал, что российский миллиардер Роман Абрамович сыграл полезную роль по установлению контактов между украинским и российским лидерами.В то же время он отметил, что пока не наблюдает полного воплощения результатов стамбульских переговоров "на земле" в Украине.Комментируя слова Чавушоглу, в российском МИД заявили, что Москва не будет отказываться от встречи Лаврова и Кулебы, однако переговоры должны быть содержательными.

Ночь в областях: россияне били по Харьковщине, Черниговщине и Донбассу, есть погибшие36-я ночь войны самой тяжелой оказалась для Харьковской, Черниговской, Донецкой и Луганской областей – российские войска обстреливали населенные пункты и жилые кварталы городов из тяжелого вооружения. Об этом сообщили областные военные администрации, пишет Украинская правда. Непокойно было в Днепропетровской области: вечером ракеты попали в нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске. Погибших нет. По состоянию на утро в области спокойно.В Харьковской области продолжались обстрелы жилых районов Харькова. Вечером в результате боевых действий был поврежден газопровод, спасатели ликвидировали пожар. В течение суток россияне обстреливали район Дергачей, один человек погиб, количество пострадавших еще устанавливают.Также продолжаются активные бои в Изюме. Население из-за постоянных обстрелов невозможно эвакуировать, гуманитарную помощь пытаются доставлять с помощью волонтеров.В Херсонской области ночь была относительно тихой. Во многих населенных пунктах области ситуация близка гуманитарной катастрофе.В Донецкой области стреляли фосфорными снарядами по Марьинке, сообщает украинская сторона. Мариуполь – без изменений. Разрушенный город, в котором остаются люди.Луганскую область обстреливали из тяжелого вооружения. В центре внимания россиян уже двое суток – Лисичанск. Вечером 30 марта были десятки раненых и, по меньшей мере, 7 погибших – это те, кто погиб на улице. Пылает нефтеперерабатывающий завод.Продолжаются оборонные бои в Чернигове, жители области остаются в сверхсложных условиях выживания.В Киевской области самым горячим районом остается Бучанский. Продолжаются обстрелы Ирпеня, Макарова, а также населенных пунктов вдоль Житомирской трассы.Продолжаются бои в Гостомельской, Бучанской общине.

Дом в Харькове после обстрелов.

Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь С 6:00 30 марта по 6:00 31 марта в Беларусь прибыли 919 граждан Украины: с украинской территории – 785, транзитом через Польшу – 118, через Литву – 12, через Латвию – 4. Данные приводит агентство Белта.

Российские власти заявили, что в страну прибыли полмиллиона беженцев из УкраиныЧисло беженцев, прибывших в Россию из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также из других частей Украины, превысило 500 тысяч человек, пишет Медуза со ссылкой на РИА Новости и ТАСС.Всего границу пересекли более 529 тысяч человек, в том числе более 107 тысяч детей. 37 тысяч человек прибыли в Россию за последние сутки.

Япония вновь назвала Южные Курилы незаконно оккупированными Россией Такая формулировка в последний раз указывалась в 2003 году, но к ней решили вернуться сейчас в связи с российско-украинской войной.

"Южная Осетия в случае вхождения в состав России может объединиться с Северной Осетией", - сообщил глава республики Анатолий Бибилов «Есть юридические шаги, которые мы должны сделать. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов. Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», — сказал Бибилов.

В РФ за последний месяц вырос спрос на сервисы аренды техники, причины – удорожание новых гаджетов и ухудшение условий потребительских кредитов.Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей подобных сервисов.В первую очередь вырос спрос на аренду ноутбуков – на 30%. На смартфоны – на 15%, преимущественно арендуют устройства Apple.В 90% случаев технику арендуют физлица, а со стороны предпринимателей спрос поднялся вдвое.

Российская Федерация подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через город Бердянск. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Концерн MAN заявил об ограничении производства грузовиков на заводах в Мюнхене и Кракове – из-за войны возникли перебои с поставками жгутов проводов, производившихся в Украине.В релизе концерна отмечается, что простой продолжается уже в течение нескольких недель. Примерно 11 тысяч сотрудников отправлены в краткосрочные отпуска. Уточняется, что клиенты могут отменить заказы из-за значительно увеличившихся сроков доставки грузовиков.

Фотографии пожара на нефтебазе в Лисичанске Луганской областиЭти снимки опубликованы главой украинской администрации Луганской области Сергеем Гайдаем в качестве подтверждения последствий обстрела Лисичанска.Гайдай пишет, что весь Лисичанск целый день был под обстрелом.

В Крыму заявили о планах национализировать квартиру супруги украинского президента Владимира Зеленского - Елены.Об этом агентству "РИА новости" сообщили в крымском "правительстве", собщает украинское издание "Страна". Зеленские ещё до событий в Крыму купили пентхаус в ЖК "Император" вблизи Ливадийского дворца в Ялте.После начала российского вторжения в Крыму заявили, что будут отбирать имущество украинских чиновников.Отметим, что в Украине также начали экспроприацию российской собственности.

Украина обсуждает с Варшавой закрытие границ между Польшей и БеларусьюВласти Украины и Польши проводят переговоры по вопросу закрытия польско-белорусской границы. Об этом посол Украины в Польше Андрей Дешица рассказал во время украинского национального телемарафона."Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы всё же были полностью закрыть границы. Даже если решение не будет принято на уровне ЕС", – сообщил Дешица (цитата по "Интерфакс-Украина").Кроме того, по словам дипломата, Украина обратилась к Литве, Латвии и Эстонии с аналогичной просьбой – о закрытии границ с Россией и Беларусью."Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не придется ждать ЕС, и мы заблокируем полностью любые доставки в Россию”, - объяснил Дещица.На протяжении всего марта активисты пытались блокировать сухопутную границу между Польшей и Беларусью, чтобы остановить поток фур с торговыми грузами, предназначенными России.

Разведка Британии прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях КиеваВ ближайшие дни в окрестностях Киева, скорее всего, развернутся ожесточенные бои. Об этом, как пишет "Украинская правда", говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии."Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", – говорится в сообщении.

Более 380 детей пострадали на Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 148 погибли и 232 ранены. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины. По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Донецкой – 57, Харьковской – 53, Черниговской – 41, Николаевской – 30, Луганской – 30, Запорожской – 22, Херсонской – 27, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

31 марта открывается гуманитарный коридор из Мариуполя с транзитом через Бердянск.Отправляют 45 автобусов для эвакуации.Также будут работать гуманитарные коридоры эвакуации и доставки грузов по следующим направлениям:📍Мелитополь – Запорожье📍Энергодар – Запорожье

В США пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для УкраиныВ Белом доме, как и ранее, утверждают, что Байден не намерен принимать решений, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой."Он не станет принимать решений, ведущих к прямому конфликту между военными США и России", - говорит представитель администрации президента США Кейт Бедингфилд

В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Крупные города Латвии приняли более 11 тысяч беженцев из Украины (по ситуации на 25 марта - 11 567). Больше всего беженцев находится в Риге (8495), сообщает Ассоциация крупных городов. Более 1200 детей уже начали обучение в школах или детсадах.

Вечером 30 марта в Лисичанске (Луганская область) под обстрел попала нефтебаза, разрушены жилые дома. "Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Счет разрушенных домов идет на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии", — сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Около 600 сотрудников Latvijas dzelzceļš могут лишиться работы из-за резкого сокращения грузооборота с Россией и Беларусью. Об этом в четверг в эфире LTV заявил министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.

Юрмала приняла 624 беженца из Украины, и ресурсы города близки к пределу, заявил мэр города Гатис Трукснис. Уже сейчас в школах и детсадах учатся 70 детей. Мест в дестадах больше нет, школы могут принять еще около 100 детей. Всего в Юрмале зарегистрировано около 300 детей из Украины в возрасте от полутора до 18 лет.

Всю ночь продолжались работы по разбору завалов здания облгосадминистрации в Николаеве, в которое попала российская ракета. По состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек, сообщает инфоагентство УНИАН.

Российское госагентство РИА Новости сообщает, что Число беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также с территории Украины превысило полмиллиона. В это число входит 107 тысяч детей. По подсчетам ООН, в результате нападения России на Украину беженцами стали уже около 10 млн человек, и около четырех миллионов из них выехали за границу, в подавляющем большинстве - в противоположном от России направлении.

Российская оперная певица Анна Нетребко спустя месяц после начала российского вторжения в Украину "категорически осудила" войну и дистанцировалась от президента России Владимира Путина. В публикации певица заверила, что ее мысли - "с жертвами этой войны и их семьями". Нетребко на протяжении многих лет выражала прокремлевские взгляды, а в 2014 году позировала с флагом ДНР. Певица отметила, что встречалась с Путиным "лишь несколько раз в жизни, в основном чтобы принять награды или на открытии Олимпийских игр". "В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом", - заверила Нетребко. Тем не менее театр Метрополитен-опера в Нью-Йорке, ранее расторгший контракт с Нетребко, пока не готов пересмотреть свое решение, сообщает Deutsche Welle. https://www.facebook.com/annanetrebko/posts/512787003549029&show_text=true&width=500

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/economist-ekonomika-rossii-poka-neploho-spravlyaetsya-s-sankciyami.d?id=54200334

Сводка Генштаба ВСУ по ситуации на 7 утра 31 марта. Главные моменты: Россия начинает формирование органов управления на оккупированной территории. В частности, готовится создание "псевдореспублики" в Херсонской области. Военная техника России перебрасывается в Беларусь - вероятно, с целью перегруппировки, а также создания резерва для пополнения потерь. Украинская армия сведет оборонительные бои на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. В отдельных районах проводятся контрнаступления. На Донецком и Луганском направлениях за сутки отражены пять атак. Уничтожено 10 танков, 18 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники и 15 артиллерийских установок. За сутки сбито семь воздушных целей - четыре самолета, беспилотник и две крылатые ракеты. Подтвердить или проверить официальные данные не представляется возможным. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284486550531097&show_text=true&width=500

Россия утверждает, что набрала на Ближнем Востоке уже около 16 тыс. добровольцев, готовых отправиться сражаться в Украину на стороне российских войск. В соцсетях Сирии можно найти множество предложений принять участие в боевых действиях на передовой за 7 тыс. долларов или получать по 3500 долларов за работу по боевому обеспечению тыла. Россия открыла 14 центров по набору бойцов во многих городах, включая Дамаск и Алеппо. Как рассказал Арабской службе Би-би-си на условиях анонимности один из таких добровольцев, он лично знает по меньшей мере 200 человек, которые подали заявку на участие в боевых действиях, причем 80% из них сделали это буквально ради куска хлеба. При этом добровольцы осознают, что большинство из них скорее всего погибнет на этой войне, однако у них нет иного выхода: цены на продукты питания и товары первой необходимости в Сирии сильно выросли и люди едва сводят концы с концами. Российские же СМИ утверждают, что сирийцы чувствуют себя в долгу перед Россией, которая помогла им в гражданской войне, и готовы таким образом отплатить этот долг.

Глава британской электронной разведки GCHQ Джереми Флеминг заявил, что российский президент Владимир Путин перед нападением на Украину неадекватно оценивал и силу своей армии, и противника, и теперь ему боятся докладывать о реальном положении дел. "Путин очень сильно ошибся в оценке ситуации. Мы думаем, что советники Путина теперь боятся говорить ему правду", - цитирует агентство Reuters выступление Джереми Флеминга в среду в Австралийском национальном университете в Канберре. По мнению Флеминга, Путин, с одной стороны, переоценил возможности своей армии, а с другой - не ожидал такого сопротивления со стороны украинцев и такого единодушия и решительности западных стран, ударивших по России скоординированными санкциями.

Переговоры между Россией и Украиной, возможно, продолжатся 1 апреля в онлайн-формате. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава партии «Слуга народа» и участник украинской делегации Давид Арахамия. По его словам Украина рассчитывает за неделю разработать проект договора, который смогут обсудить президенты стран.

Французская пресса сообщает, что глава французского Директората военной разведки генерал Эрик Видо уходит в отставку - в том числе из-за того, что его ведомство не верило в нападение России на Украину. Издание l'Opinion сообщило, сославшись на источники в военных кругах, что генерала Видо отправляют в отставку из-за того, что он и его подчиненные не смогли обеспечить руководство страны достаточно точной информацией о намерениях России. Агентство AFP, ссылаясь на свой источник в военном ведомстве, уточняет, что Видо уходит в отставку всего через семь месяцев после назначения на пост главы разведки не только из-за того, что не предвидел нападение России на Украину, но и из-за того, что не смог реорганизовать свое ведомство.

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что военное ведомство США согласно с оценками Белого дома о том, что президент России Путин плохо информирован о событиях на Украине. Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что, по сведениям разведки, окружение Путина боится говорить ему правду и дезинформирует президента о ходе боевых действий и экономическом ущербе, который наносят санкции. У Пентагона, сказал Кирби, эта оценка вызывает обеспокоенность. "Это его армия. Это его война. Он ее выбрал … Тот факт, что он может не до конца понимать, в какой степени его войска терпят неудачу в Украине, вызывает некоторые опасения", - заявил Кирби.

Судя по сообщениям украинских СМИН, ночь на четверг, 31 марта, прошла относительно спокойно. Сообщается об отдельных столкновениях, ждем сводки Генштаба Вооруженных сил Украины.