ОНЛАЙН. США: Путин плохо информирован о ходе войны, это вызывает опасения

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 31 марта

Переговоры между Россией и Украиной, возможно, продолжатся 1 апреля в онлайн-формате. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава партии «Слуга народа» и участник украинской делегации Давид Арахамия. По его словам Украина рассчитывает за неделю разработать проект договора, который смогут обсудить президенты стран.

Французская пресса сообщает, что глава французского Директората военной разведки генерал Эрик Видо уходит в отставку - в том числе из-за того, что его ведомство не верило в нападение России на Украину. Издание l'Opinion сообщило, сославшись на источники в военных кругах, что генерала Видо отправляют в отставку из-за того, что он и его подчиненные не смогли обеспечить руководство страны достаточно точной информацией о намерениях России. Агентство AFP, ссылаясь на свой источник в военном ведомстве, уточняет, что Видо уходит в отставку всего через семь месяцев после назначения на пост главы разведки не только из-за того, что не предвидел нападение России на Украину, но и из-за того, что не смог реорганизовать свое ведомство.

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что военное ведомство США согласно с оценками Белого дома о том, что президент России Путин плохо информирован о событиях на Украине. Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что, по сведениям разведки, окружение Путина боится говорить ему правду и дезинформирует президента о ходе боевых действий и экономическом ущербе, который наносят санкции. У Пентагона, сказал Кирби, эта оценка вызывает обеспокоенность. "Это его армия. Это его война. Он ее выбрал … Тот факт, что он может не до конца понимать, в какой степени его войска терпят неудачу в Украине, вызывает некоторые опасения", - заявил Кирби.

Судя по сообщениям украинских СМИН, ночь на четверг, 31 марта, прошла относительно спокойно. Сообщается об отдельных столкновениях, ждем сводки Генштаба Вооруженных сил Украины.