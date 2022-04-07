ОНЛАЙН. США: Россия полностью вывела войска из-под Киева и Чернигова

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 7 апреля

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/estoniya-policiya-bezopasnosti-zaderzhala-rukovoditelej-filiala-sputnika.d?id=54222020

Телеканал Euronews заблокировал в России Роскомнадзор, как и многие другие СМИ после начала войны. Теперь его место займет "Соловьев.Live": канал представляет из себя, по сути, авторскую передачу Владимира Соловьева, отмечает BBC. В начале марта YouTube удалил каналы Соловьева, где, в частности, выходила эта передача.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/mer-buchi-chislo-obnaruzhennyh-tel-rastet-s-kazhdym-dnem.d?id=54222528

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что российская армия полностью выведена с территории Киевской и Черниговской областей Украины. "Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости [от обоих городов]", - заверил он. Вторжение в Украину началось 24 февраля сразу с трех флангов, однако несколько дней назад в Москве заявили о намерении сосредоточить силы на востоке страны, где располагаются самопровозглашенные "народные республики".

https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1511792105198338049?ref_src=twsrc%5Etfw

Сводка Генштаба вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 7 апреля Российская армия концентрирует усилия на подготовке к наступательной операции на востоке Украины. Цель - полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Харьков по-прежнему заблокирован, продолжаются артиллерийские обстрелы населённого пункта Попасная. Российские подразделенеия пытались прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Новотошковское. Идет принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены три воздушных цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/289548440024908&show_text=true&width=500

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/unichtozhennaya-borodyanka-golosa-iz-pod-zavalov-rasstrely-i-maroderstvo.d?id=54222416

Решение российского президента Владимира Путина сфокусировать боевые действия на востоке Украины может привести к тому, что вооруженный конфликт будет продолжаться "дольше, чем хочется кому бы то ни было", заявил представитель Пентагона. "Тот факт, что [Путин] намерен сосредоточить силы на меньшем регионе, безусловно, создает вероятность того, что конфликт продолжится и может даже усилиться в этой части страны", - цитируют агентства чиновника американского военного ведомства. "Мы ожидаем, что украинцы продолжат сражаться на территории, которая им принадлежит, где они воюют уже восемь лет", - заявил представитель Пентагона, уточнив, что в Вашингтоне затрудняются сказать, как долго продлится российское вторжение.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении призвал страны Запада как можно быстрее ввести эмбарго на покупку российской нефти и полностью отрезать Россию от мировой банковской системы. По словам Зеленского, чтобы заставить Россию прекратить войну, введенные санкции должны быть разрушительны для экономики страны, а пока, по его мнению, Москва зарабатывает на экспорте энергоносителей столько, что может позволить себе не относиться к мирным переговорам всерьез. "Некоторые политики до сих пор не могут решить, как ограничить поток нефтяных долларов и евро в Россию, чтобы в то же время не подвергать риску собственную экономику", - сказал Зеленский, выразив уверенность в том, что введение нефтяного эмбарго - лишь вопрос времени. "Вопрос только в том, сколько еще украинских мужчин и женщин успеют погибнуть от рук российских военных, чтобы некоторые политики - а мы знаем, кто вы - обрели решимость", - заявил он.

Судя по сообщениям украинских СМИ, ночь на 7 апреля прошла относительно спокойно. О масштабных боевых действиях информации пока нет.