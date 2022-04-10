ОНЛАЙН. Столтенберг: НАТО ждет перезагрузка

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 10 апреля

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/arestovich-rossiya-uzhe-nachala-nastuplenie-na-donbass.d?id=54232294

Несколько источников сообщают, что российские войска активно минируют территорию. По данным британской разведки, они продолжают использовать самодельные взрывные устройства – чтобы нанести урон, снизить моральный дух и ограничить передвижение украинских сил. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона заявил, что россияне выставляли растяжки там, где проживали или оставались на ночь. Они минировали входы и заборы, был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля. Delfi напоминает, что в условиях войны проверить оперативную информацию о потерях или успехах воюющих сторон не представляется возможным.

Сводка генерального штаба ВСУ Украины на 6 часов утра 10 апреля. Ключевые моменты: Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем. Частично блокирован Харьков, продолжаются обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. В Донецком и Таврическом операционных районах артиллерийские и минометные обстрелы идут на большинстве направлений. Продолжается штурм Мариуполя с использованием авиации. На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбила восемь атак, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 13 воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатых ракеты. Delfi напоминает, что в условиях войны проверить оперативную информацию о потерях или успехах воюющих сторон не представляется возможным. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/291673963145689&show_text=true&width=500

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики запретили деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на своей территории. Деятельность миссии ОБСЕ признана неправомерной. Об этом со ссылкой на сообщение госкомитета обороны ДНР сообщает РИА "Новости".

Война в Украине приведет к радикальному изменению НАТО, заявил в интервью газете The Telegraph генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "То, что мы видим сейчас, - это новая реальность, новая норма европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наших военных командиров предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, более долгосрочной адаптацией НАТО", - заявил он. До вторжения России в Украину на восточных границах НАТО находились небольшие силы, призванные скорее продемонстрировать намерение альянса защищаться от любого нападения, чем отразить полноценное вторжение. По словам Столтенберга, теперь это изменится. Согласно планам, разрабатываемым военачальниками НАТО, на восточных границах альянса теперь будут дислоцированы мощные силы, способные противостоять вторжению. Столтенберга тревожит, что Россия и Китай все чаще работают вместе. В нынешней стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Китай не упоминается вообще. Это тоже изменится: нужно обратить внимание на растущую китайскую угрозу, считает генсек НАТО.