ОНЛАЙН. Страны Запада вновь помогают Украине с оружием, Австрия высылает четверых российских дипломатов

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 7 апреля

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/nyt-u-stran-nato-voznikli-raznoglasiya-po-povodu-dalnejshih-otnoshenij-s-rossiej.d?id=54222572

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте.Главное из его брифинга:- Обстановка в Украине контролируемая. С 9 оперативных направлений наступления противника осталось 2,5 — зона ООС, Луганская область, Мариуполь. В Херсоне противник перешёл к обороне.- ПВО за сутки сбили несколько самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Противник сосредоточил основные силы авиации в ООС, т.к. на других участках авиацию сбивают.- Самые ожесточенные бои на юго-западе Луганской области — Рубежное, Попасная, Северодонецк. Противник также развивает наступление с Изюма на юг, к Краматорску и Славянску, а также от Угледара к Марьинке. "Это попытка окружить наши войска, но я думаю, эта попытка будет напрасной, слишком неспособствующая обстановка для противника", — говорит Арестович.- противник ведет наступление на Мариуполь. "Помощь жителям и войскам Мариуполя оказывается в том объеме, который возможен в сложившейся обстановке", — сказал Арестович.

Разрушенная после обстрела школа на Салтовке в Харькове.

Роскомнадзор объявил о мерах против GoogleРоскомнадзор введет "меры понуждения информирующего и экономического характера" против компании Google — за нарушения российского законодательства с ее стороны.Меры следующие:- информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства;- запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования."Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации", — говорится в заявлении Роскомнадзора.Эти меры будут отменены только тогда, когда Google устранит нарушения.Ведомство обвиняет YouTube в том, что тот "не борется с распространением информации экстремистских организаций" и блокирует аккаунты и контент российских СМИ, в том числе Russia Today, Россия 24, Sputnik, "Звезда", НТВ и РБК.

В Энергодаре россияне начали создавать свои "органы власти".Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.Согласно сообщению, 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" избрали председателем "администрации города" Андрея Шевчикач.Далее Шевчик "приказом" "уволил" действующего мэра города Дмитрия Орлова и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти."Никакой юридической силы и правового смысла эти "решения", конечно, не имеют. На них вообще не стоит и обращать внимание, а тем более — воспринимать серьезно и признавать. Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика — формализация коллаборантов и документирование их преступлений", — сообщает пресс-служба Энергоатома.

Разбор завалов в Бородянке. Видео от спасателей.

Новые данные Генштаба УкраиныОн приводит статистику российских потерь с 24 февраля по сегодняшний день.По данным украинских военных, Россия потеряла 18,9 тыс. солдат и офицеров, 698 танков, 150 самолетов, 35 вертолетов, 55 единиц противовоздушной обороны, 7 кораблей или катеров.В условиях войны не всегда возможно оперативно проверить информацию, поступающую от официальных лиц.

Видео последствий ударов в Черниговской областиВедущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал последствия ударов по Черниговской области — разрушенные жилые дома и воронки от бомб."360 градусов вокруг меня — уничтоженное село. Уничтожены просто все жилые дома. Сколько слез я сегодня видел... Просто накрыли весь этот район. Люди остались без ничего", — рассказыает Комаров на видео. View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Утренний брифинг Минобороны РФОфициальный представитель ведомства Игорь Конешенков рассказал, что российские высокоточные ракеты за ночь уничтожили четыре топливных базы в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Авиация за ночь поразила 29 военных объектов Украины. Кроме того, российские ПВО сбили пять украинских беспилотников.В условиях войны не всегда возможно оперативно проверить информацию, поступающую от официальных лиц.

ЕС переносит полный запрет на импорт российского угля на один месяц до середины августа в новом пакете санкций, сообщает источник Reuters.

Телеграм-каналы сообщают, что это удар по артиллерийскому подразделению армии РФ в Херсонской области.

Генпрокуратура арестовала 17 тыс 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора. Вагоны арестованы в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай о ситуации в области:— Ситуация остается тяжелой, противник накапливает технику и людей для массового прорыва, пока ограничиваясь разведкой боем. Прорывов нет;— Больше всего обстрелов в Рубежном, Попасной, Северодонецке, Горском. В Кременной из-за прилета погиб человек;— Топливо сосредоточено в разных местах;— Гайдай просит не тянуть с эвакуацией, ЖД-колея вчера была обстреляна, повреждена колея, ее отремонтированы. "Смогут ли ее отремонтировать завтра-послезавтра — никто не знает", — говорит он.

МИД Украины расценивает позицию Венгрии по оплате за энергоресурсы России в рублях как недружественную. Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николаенко. "Рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть", — говорится в сообщении.

Около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать в УкраинуОб этом со ссылкой на свои источники пишет газета "Псковская губерния". По данным издания, псле первых дней войны они были сначала выведены на территорию Беларуси, а потом вернулись в место дислокации в Псков. Сейчас, пишет "Псковская губерния", большую часть из них увольняют, некоторым угрожают и уголовными делами.Сейчас на месте работает комиссия минобороны РФ.Это не первый такой случай. На войну отказывались ехать сотрудники Росгвардии Краснодарского края, ОМОН из Хакассии, контрактники из Калининграда.Юрист Максим Гребенюк, автор паблика "Военный омбудсмен" в беседе с "Медиазоной" (признана "иностранным агентом") говорил, что только в одном из регионов России ехать на войну отказываются более пятисот военнослужащих.

Нефтяное эмбарго не вошло в пятый пакет санкций ЕС против России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что пятый пакет санкций будет принят не позднее 8 апреля, передает Reuters. А вопрос нефтяного эмбарго обсудят в следующий понедельник, 11 апреля.

Жители подконтрольной Украине части Донбасса после призыва властей к эвакуации, массово покидают свои города. На видео — люди на вокзале в Краматорске.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Сегодня я приехал сюда, чтобы обсудить три важнейших вещи: оружие, оружие и оружие", — написал Кулеба в Twitter. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1511951978171179014?ref_src=twsrc%5Etfw

Австралия объявила санкции против 67 граждан РоссииГлава МИД страны Мариз Пейн пока не назвала их имен, но подчеркнула, что все они входят в ближний круг общения президента Владимира Путина.Ранее Австралия вводила санкции против 33 россиян, запретила экспорт в Россию предметов роскоши, золота и вина, отказалась от российских энергоресурсов. А также ввела, по сути, запретительные 35-процентные пошлины на поставку любых товаров из России и Беларуси.

Еще один мэр города в Херсонской области покинул регионМэр города Каховка в Херсонской области заявил, что отказался сотрудничать с российскими войсками, занявшими регион, и уехал из города."Так как я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично грозила реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра в подвале пользы общине нет", — написал в соцсетях Виталий Немерец.Он добавил, что уехал на территорию, контролируемую украинскими военными.Накануне об отъезде из своего города объявил мэр Скадовска (также Херсонская область) Александр Яковлев. Он рассказал, что перед ним поставили выбор: "или сотрудничаешь, или идешь в подвал".По информации украинских властей, с 24 февраля было похищено 11 руководителей городов.

В Киевской области для предотвращения случаев мародерства усилили проверку автотранспортаНа освобожденных территориях введен комендантский час на 7 дней.Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.Денисенко объяснил решение о комендантском часе необходимостью разминирования территорий, а также, чтобы предотвратить случаи мародерства. При этом он добавил, что правоохранители работают вместе с представителями теробороны и местными жителями, чтобы предотвратить такие случаи."Сейчас проходит усиленная проверка всех автомобилей, которые выезжают из этих населенных пунктов, чтобы выявлять случаи мародерства", — сказал Денисенко.На уточняющий вопрос, были ли выявлены автомобили мародеров с похищенными вещами, Денисенко ответил положительно.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rinkevich-esli-rossiyu-ne-ostanovit-v-ukraine-ona-prodolzhit-agressiyu-v-evrope.d?id=54221804

Страны Запада вновь помогают Украине с оружиемВеликобритания, пишет The Times, поставит Украине бронетехнику, в том числе разведовательные и патрульные автомобили."На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины", — говорил накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг.А США возобновили работавшую в 1940-х программу ленд-лиза, которая поможет максимально быстро доставлять в Украину как военные, так и гуманитарные грузы. Ленд-лиз работал во время Второй мировой войны и очень помог СССР на ее финальном этапе.Документ одобрил сенат США, теперь его должна принять палата представителей, а затем подписать президент.

Австрия высылает четверых российских дипломатовАвстрия решила выслать троих сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства России в Зальцбурге."Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении австрийского МИД.Российские дипломаты должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.https://twitter.com/MFA_Austria/status/1511950386088890369?ref_src=twsrc%5Etfw

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/the-new-york-times-podtverdila-podlinnost-videozapisi-ubijstva-plennogo-rossiyanina.d?id=54222474

У США с Индией начинаются трения по поводу России.Советник Байдена по экономике Брайан Диз предостерег Нью-Дели от сотрудничества с Москвой. Иначе последствия будут "значительными" и долгосрочными"."Безусловно, в некоторых аспектах мы разочарованы тем, как Индия и Китай ведут себя в контексте вторжения", — заявил Диз.Индия, как и Китай, не ввела санкций против России. Более того, продолжила закупать российское вооружение, а также нефть.Так, недавно компания Bharat Petroleum купила два миллиона баррелей российской нефти Urals.

Латвия должна выступать за максимально жесткие санкции против "империи зла", которой сейчас является Россия. При этом нужно действовать с умом, чтобы не нанести себе больший урон, чем тот, что получит объект санкций. Об этом заявил в интервью LTV лидер "Национального объединения" Райвис Дзинтарс. Политик полагает, что страны, которые граничат с Россией, отлично понимают, что Украина сейчас выполняет роль телохранителя, который принимает на себя пули врага, чтобы защитить Европу. Поэтому Латвияч как никто другой заинтересована в том, чтобы лоббировать Украину в Европе и настаивать на максимально жестких санкциях.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/estoniya-policiya-bezopasnosti-zaderzhala-rukovoditelej-filiala-sputnika.d?id=54222020

Телеканал Euronews заблокировал в России Роскомнадзор, как и многие другие СМИ после начала войны. Теперь его место займет "Соловьев.Live": канал представляет из себя, по сути, авторскую передачу Владимира Соловьева, отмечает BBC. В начале марта YouTube удалил каналы Соловьева, где, в частности, выходила эта передача.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/mer-buchi-chislo-obnaruzhennyh-tel-rastet-s-kazhdym-dnem.d?id=54222528

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что российская армия полностью выведена с территории Киевской и Черниговской областей Украины. "Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости [от обоих городов]", - заверил он. Вторжение в Украину началось 24 февраля сразу с трех флангов, однако несколько дней назад в Москве заявили о намерении сосредоточить силы на востоке страны, где располагаются самопровозглашенные "народные республики".

https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1511792105198338049?ref_src=twsrc%5Etfw

Сводка Генштаба вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 7 апреля Российская армия концентрирует усилия на подготовке к наступательной операции на востоке Украины. Цель - полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Харьков по-прежнему заблокирован, продолжаются артиллерийские обстрелы населённого пункта Попасная. Российские подразделенеия пытались прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Новотошковское. Идет принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены три воздушных цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/289548440024908&show_text=true&width=500

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/unichtozhennaya-borodyanka-golosa-iz-pod-zavalov-rasstrely-i-maroderstvo.d?id=54222416

Решение российского президента Владимира Путина сфокусировать боевые действия на востоке Украины может привести к тому, что вооруженный конфликт будет продолжаться "дольше, чем хочется кому бы то ни было", заявил представитель Пентагона. "Тот факт, что [Путин] намерен сосредоточить силы на меньшем регионе, безусловно, создает вероятность того, что конфликт продолжится и может даже усилиться в этой части страны", - цитируют агентства чиновника американского военного ведомства. "Мы ожидаем, что украинцы продолжат сражаться на территории, которая им принадлежит, где они воюют уже восемь лет", - заявил представитель Пентагона, уточнив, что в Вашингтоне затрудняются сказать, как долго продлится российское вторжение.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении призвал страны Запада как можно быстрее ввести эмбарго на покупку российской нефти и полностью отрезать Россию от мировой банковской системы. По словам Зеленского, чтобы заставить Россию прекратить войну, введенные санкции должны быть разрушительны для экономики страны, а пока, по его мнению, Москва зарабатывает на экспорте энергоносителей столько, что может позволить себе не относиться к мирным переговорам всерьез. "Некоторые политики до сих пор не могут решить, как ограничить поток нефтяных долларов и евро в Россию, чтобы в то же время не подвергать риску собственную экономику", - сказал Зеленский, выразив уверенность в том, что введение нефтяного эмбарго - лишь вопрос времени. "Вопрос только в том, сколько еще украинских мужчин и женщин успеют погибнуть от рук российских военных, чтобы некоторые политики - а мы знаем, кто вы - обрели решимость", - заявил он.

Судя по сообщениям украинских СМИ, ночь на 7 апреля прошла относительно спокойно. О масштабных боевых действиях информации пока нет.