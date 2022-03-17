ОНЛАЙН. Три миллиона украинцев покинули страну, из-под завалов драмтеатра в Мариуполе продолжают спасать людей

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.



Война в Украине: 17 марта

В Харьковской области разрушен дом культурыВ результате ночного обстрела города Мерефа в Харьковской области погиб 21 человек, еще более 20 человек получили ранения.По информации главы местной общины, в результате обстрелов разрушен местный дом культуры, а также школа."Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем были люди. Среди гражданских, слава Богу, жертв нет, есть среди военных. Гражданские успели выбежать до разрушения, военных отправили в больницу", — сказал глава Мерефянской общины Вениамин Ситов каналу "Суспiльне".Российские власти настаивают, что не бомбят жилые кварталы, а их целью являются военные объекты.

Война сильно ударила по системе здравоохранения УкраиныС 24 февраля многие больницы работают с перебоями, а попасть к нужному врачу удается далеко не всем. Что и понятно — приоритет отдан лечению раненных в ходе боевых действий.Плюс телеграм-каналы сообщают, что из-за массовой миграции украинцев "сломалась" медицинская логистика — пройти по цепочке от семейного врача до узкого специалиста зачастую просто нереально, если пациент находится в другом городе. ООН уже оценила ситуацию в нашей системе здравоохранения как критическую, а ВОЗ опасается массового всплеска болезней, в том числе инфекционных.

Глава Чернигова: под обстрелами погибли 53 человекаВ Чернигове за сутки погибли 53 мирных жителя, сказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.По его словам, российские войска продолжают обстреливать город, уничтожая инфраструктуру.

ЕСПЧ приостановил полномочия российского судьи Михаила ЛобоваЛобов приступил к работе в составе суда только 2 января 2022 года.В сообщении на сайте ЕСПЧ говорится, что его полномочия приостановлены до выяснения правовых последствий исключения России из Совета Европы с 16 марта. Вчера ЕСПЧ также приостановил рассмотрение всех дел по жалобам против России.

Следственный комитет Беларуси заявил, что в Минске найден повешенным польский солдат Эмиль Чечко. Польский дезертир Эмиль Чечко в декабре перешел из Польши в Беларусь, 12 января он рассказал следователям, что якобы знает об убийствах более 240 беженцев польскими военными в приграничной полосе. В Польше Чечко признан судом первой инстанции в Польше виновным в избиении и пытках своей матери. Также польские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что Чечко мог некоторое время шпионить в пользу Минска во время службы в армии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе сегодняшнего телефонного разговора с Путиным вновь предложил организовать встречу с Зеленским в Анкаре или Стамбуле, сообщает канцелярия президента Турции.

Над Харьковом поднимаются клубы дыма.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук на русском языке обратился из палаты реанимации больницы Запорожья, где медики спасают раненных в Мариуполе детей. "У некоторых нет рук, ног, некоторые потеряли родителей", — сказал Вакарчук.

Видео воздушного боя.

Во время сегодняшнего ночного обстрела Мерефы под Харьковом погиб 21 человек, ранены еще 25, 10 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Встреча Путина и Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель, — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, согласование мирного договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель.

Власти Казахстана депортировали в Россию офис-менеджера телеканала "Дождь", имя которой не раскрывается. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущая "Дождя" Анна Монгайт, пишет Meduza. "Нашу коллегу, офис-менеджера "Дождя", выслали из Казахстана вместе с еще восьмью русскими, жившими с ней в одном отеле. Посчитали "нежелательными". Депортировали в Россию. Для нее это драматично, но не очень опасно. Для кого-то это может обернуться трагическими последствиями". 1 марта Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайт "Дождя" за распространение якобы недостоверных данных о российской "спецоперации" в Украине. 3 марта гендиректор телеканала Наталья Синдеева сообщила, что "Дождь" приостанавливает свою работу.

Свежая сводка Генштаба ВСУОбнародована новая сводка Генштаба Украины, в которой говорится о том, что силы противника все еще сосредоточены на северо-востоке от Киева (со стороны Броваров), где он копит силы с целью наступления и дальнейшего блокирования Киева.Помимо этого сообщается, что - Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений Беларуси в боевых действиях на стороне России.- Россияне усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.- Противник имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной его части). Продолжается штурм Мариуполя. При этом атаки на Верхнеторецк и Марьинку отбиты.- Россияне пытаются проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взяли под контроль Малую Шестерню (село на самом севере Херсонской области), но "общего успеха не имели".

Арнольд Шварценеггер обратился к россиянамОн рассказал, что в 1981 году видел выступление легендарного советского штангиста Юрия Власова, повесил его фото на стене своей команты. И потом долго ругался с отцом, который воевал против СССР и требовал поменять портрет Власова на немецкого или австрийского спортсмена.Уже в 1990-е, рассказывает Шварценеггер, он сам стал ездить в СССР, а позже Россию. И там он еще раз встретил Юрия Власова, во время съемок культового фильма "Красная жара" - и они очень тепло общались весь день. Власов подарил ему голубую чашку, и Шварценеггер хранит ее до сих пор."Сердце и сила росссиян всегда вдохновляли меня, поэтому позвольте мне сказать вам правду о войне в Украине, - говорит Шварценеггер. - Никому не нравится, когда критикуют его правительство, но я все же, при всем уважении, скажу. Ваши власти говорят, что цель этой войны - "денацифицировать" Украину. Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения, трех братьев его отца убили нацисты. Это не Украина начала войну, это российские власти".Он добавил, что российское правительство обманывает как своих граждан, так и солдат: "Я не хочу, чтобы вы были сломлены физически и морально - как мой отец после войны, это не война для защиты, это незаконная война".Шварценеггер добавил, что хочет, чтобы россияне преодолели пропаганду и дезинформацию, знали правду об этой войне и распространяли ее.https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1504426844199669762?ref_src=twsrc%5Etfw

Три миллиона украинцев покинули страну из-за войныУже более 3 миллионов украинцев покинули свою страну из-за войны. Об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш у себя в Twitter.Он также отметил, что украинцы нуждаются в мире. И все мировое сообщество требует этого. "Россия должна прекратить войну сейчас", - написал Гутерриш.

Британская разведка обнародовала актуальную карту вторжения РФ в Украину

В результате обстрелов центра Чернигова в четверг есть погибшие и раненые, среди них - гражданин США, сообщает полиция Черниговской области. https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/340773644760148&show_text=true&width=500

В Чернигове из-под завалов общежития достали 5 погибших Тела двух родителей и троих малолетних детей достали спасатели из-под завалов общежития в Чернигове, которое накануне было обстреляно.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/ukrainskim-detyam-v-rige-pomogut-organizovat-uchebnyj-process.d?id=54158894

Путем разъяснений следует помочь людям, которые долгое время жили в информационном пространстве Кремля, заявил сегодня в ежегодном обращении к Сейму премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/premer-nuzhno-pomogat-razyasneniyami-lyudyam-kotorye-dolgoe-vremya-zhili-v-informacionnom-prostranstve-kremlya.d?id=54159018

Белый дом США сообщает, что президент Байден завтра переговорит с лидером Китая Си Цзиньпином, обсудит события в Украине и двусторонние отношения.

В Human Rights Watch призвали Украину прекратить публиковать видео с российскими военнопленными. Как заявляют в организации это "нарушает их права и права их близких".

В Харькове под обстрел попал храмВ результате обстрела Харькова пострадал храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщается в официальном аккаунте Верховной рады в "Твиттере".По информации Харьковской епархии Украинской Православной Церкви, в результате обстрела разрушена крыша, выбиты окна и двери. Пострадавших и погибших среди прихожан нет.https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1504398338065588227?ref_src=twsrc%5Etfw

Великобритания направит в Польшу ракетную систему Sky Sabre и 100 военных.Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.Великобритания, как и другие члены НАТО, отказалась от военного вмешательства в Украине, но укрепила ресурсы в соседних странах НАТО.

“Введенные против России ограничения, они, конечно, создают немало проблем. Но не только создают проблемы, но и открывают новые возможности”, - заявил президент РФ Владмир Путин.

В Польше произошла масштабная остановка поездов по всей территории страны. Подозревают российских хакеров.Как пишет издание cyfrowa, всего неиспраными стали 820 км жд линий страны. Длительное время не работал сайт Polskie Koleje Państwowe, заражению вирусами подверглись системы в десятках населенных пунктов.Отметим, что в Польше сейчас действует месячный бесплатный проезд для украинцев. Кроме того, польская ЖД-система задействована в перевозке гуманитарки в Украину.

Глава «Газпрома» потребовал от сотрудников «сплотиться» вокруг ПутинаПредседатель правления «Газпрома» Алексей Миллер написал сотрудникам компании письмо, в котором призвал «сплотиться» вокруг президента России Владимира Путина. Об этом cообщает Meduza.

Оксимирон проведет благотворительный концерт в Лондоне Один из главных российских рэперов выступит в столице Англии 24 марта. Это благотворительный концерт, все средства от него пойдут на помощь беженцам из Украины. Покинувший Россию музыкант дал первый такой концерт в Стамбуле 15 марта. После него было собрано около 30 тыс. долларов. https://twitter.com/norimyxxxo/status/1504401680045072395?ref_src=twsrc%5Etfw

ЕСПЧ прекращает рассмотрение исков против РФ из-за ее выхода из Совета Европы. Дело по аннексии Крыма закроют"В соответствии с резолюцией Комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации", - говорится в заявлении ЕСПЧ.В ЕСПЧ как раз рассматривался иск Украины по аннексии Крыма.

Между Россией и Беларусью с 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан.Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин, которого цитируют "РИА Новости".

Чернигов на грани гуманитарной катастрофы. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко. Там уже несколько дней нет тепла, электричества и воды, мало продуктов питания и медикаментов.

Польша с 2023 года планирует полностью прекратить покупку газа в России Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире RMF FM.

Мэр столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона UAразом рассказал о ситуации в городе:✅ Ущерб инфраструктуре города оценивается в миллиарды долларов, хоть точных цифр пока нет;✅ Комендантский час вводят военные, власти города только обеспечивают его выполнение, цель - обнаружение диверсионных групп;✅ Киев увеличивает запасы еды, воды и медикаментов - в других городах противник уничтожает критическую инфраструктуру, и сейчас предпринимаются усилия, чтобы этого не допустить с столице;✅ В первую очередь, поддержку будут получать женщины, дети и люди пожилого возраста.

«Нравится это кому-то или не нравится, но будущее Крыма - навсегда с Россией. Для нас этот вопрос закрыт окончательно», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс ("Консервативные") призывает все латвийские самоуправления, в том числе, Рижскую думу не выдавать разрешения на проведение каких-либо мероприятий 9 мая. https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/ministr-yusticii-prizyvaet-rizhskuyu-dumu-ne-razreshat-nikakie-meropriyatiya-9-maya.d?id=54158382

Из Запорожья в Бердянск отправилась эвакуационная колонна автобусов и бензовоз для заправки частных авто, на которых люди выезжают из Мариуполя.

Кремль пояснил слова Путина о естественном самоочищении российского общества от предателей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что они уходят со своих должностей, из активной служебной жизни, покидают страну.

Ситуация на Киевщине пока без особых изменений. Наиболее опасные направления: ▪️Житомирская трасса ▪️Буча – Ирпень – Гостомель ▪️Макаров ▪️Северо Вышгородского района.

"Российские ВС не бомбят города, сколько бы роликов в НАТОвских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было бы сейчас вброшено - правда всегда пробьется", - заявляет представитель МИД РФ Мария Захарова.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что информации о погибших и раненых под завалами театра в Мариуполе еще нет.

НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц

Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли 130 человек, работы продолжаютсяКак передает Укринформ, об этом в Facebook написала депутат парламента Украины Ольга Стефанишина."Бомбоубежище под драмтеатром Мариуполя – выдержало. Уже удалось спасти около 130 жителей. Завалы и далее разбирают", - написала Стефанишина.Как сообщал Укринформ, 16 марта войска РФ сбросили авиабомбу на помещение драматического театра Мариуполя. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в находившееся под зданием бомбоубежище, в котором прятались сотни людей, преимущественно женщин и детей. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли приступить к спасательным работам.

И еще цитата Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФО "национал-предателях" и "пятой колонне""В подобные нелегкие времена <...> очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон, и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями", - передает слова Пескова российское издание РБК.

Российский банк "Тинькофф" сообщил в Twitter, что не выпускает пластиковые карты "Мир" (теперь в РФ банки не могут выдавать клиентам платежные карты Visa и Mastercard), потому что закончился пластик. Тем временем налоговая служба РФ разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты, пишет российская газета "Коммерсант".

"Никакого согласия быть не может"Россия не будет выполнять требование суда ООН в Гааге о немедленном приостановлении военных действий в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", - сказал он.

В город Олешки Херсонской области вошли войска РФВ город Олешки Херсонской области вошли российские войска. Они собираются разместиться в городе. Об этом в видеообращении сообщил городской голова Евгений Рыщук."Я только от них, меня немного "потеребили". В общем, сейчас ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь. Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - сказал Рыщук.

Опубликованы новые снимки российских войск, которые находятся на границе Беларуси и Украины. Снимки сделаны 14 марта. 15 марта вступили в силу изменения в Конституции Беларуси, согласно которым "республика исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

"Снесите эту стену" - Зеленский в бундестаге"Уважаемый господин Шольц, снесите эту стену!", - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеобращения к немецкому парламенту.Второй день подряд Зеленский объясняет Западу историческую важность отражения российского вторжения в Украину в контексте современной истории борьбы добра со злом.Накануне в другой мировой столице в Вашингтоне Зеленский вспомнил Перл-Харбор и 11 сентября.В четверг перед депутатами бундестага он повторил фразу Рональда Рейгана, которую тот сказал в июне 1987 году, обращаясь к советскому генсеку Михаилу Горбачеву с призывом демонтировать Берлинскую стену."За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились в том, что знали раньше. И чего вы наверняка пока не все замечаете. Но вы - как будто снова за стеной. Да, эта не Берлинская стена. Но это стена посреди Европы. Между свободой и несвободой. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимается вами, хотя вы можете помочь".Выступление Зеленского депутаты парламента встретили и проводили стоя и аплодисментами.

Россия остается без ботокса и филлеров для эстетической медициныАмериканская биофармацевтическая компания AbbVie из-за нападения России на Украину перестанет поставлять в Россию ботокс и филлеры - самые популярные средства в российской эстетической медицине.Об этом говорится в заявлении компании. "Если ботоксу можно найти замену за счет локальных производителей, то альтернативы филлерам практически нет", - комментирует новость российское издание "Коммерсант"О полной приостановке поставок ботокса, судя по сообщению, речи не идет. Ботулинотерапия применяется также в урологии и неврологии, а AbbVie заявила, что продолжит обеспечение пациентов лекарствами в России.То есть те, кому нужен препарат по медицинским показаниям, а не для "омоложения", доступ к нему, вероятно, не потеряют.

Десятки человек борются за пачки с сахаром в магазине одного из городов РФ

России пока не грозит дефолтМинистерство финансов сообщило, что выплата купонного дохода по еврооблигациям прошла - это значит, что Россия выполнила свои обязательства.Россия должна была выплатить 117 млн долларов по облигациями со сроком погашения в марте 2022 года. Выплаты по этим бумагам нужно было сделать в валюте, но российские счета в иностранных банках заморожены.Министр финансов Антон Силуанов в среду сообщил, что ведомство отправило "платежку" в понедельник. По его словам, пройдет платеж или нет, будет зависеть от американской стороны. Если бы платеж не прошел, то, по словам Силуанова, выплаты пришлось бы сделать в рублях. Рейтинговое агентство Fitch заявило, что выплаты в рублях будут означать дефолт России по своим обязательствам. Правда, дефолт наступил бы не 16 марта, а 15 апреля – стране был бы дан месяц на то, чтобы найти способ расплатиться по долгам.Представитель Казначейства США после заявлений Силуанова объяснил изданию Bloomberg, что запрет на операции с российскими госорганами пока не ограничивают выплаты по суверенного долгу. Ограничения на выплаты по долгам или дивидендам вступят в силу 25 мая. Затем на каждый платеж нужно будет получать специальную лицензию.Общий госдолг России по данным на 1 февраля составлял 59,4 млрд долларов – большая часть этих средств – это облигации, на которые приходится почти 39 млрд. Частично эти бумаги покупали и иностранцы. В 2022 году, по данным российского минфина, Россия должна погасить облигаций на 2 млрд долларов.

Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи продукции в России. Компания сообщила о приостановке поставок в ответ на твит министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова

Мэр Мелитополя записал первое видео после российского пленаМэр Мелитополя Иван Федоров записал первое видеообращение после шести дней российского плена. В своем обращении мэр Мелитополя поблагодарил местных жителей за поддержку и мужество перед российскими агрессорами."Чуть позже я расскажу все подробно. Мы поговорим о планах.. Совершенно уверен, что вместе с нашей командой мы в ближайшем будущем поднимем наш украинский флаг над центральной площадью Мелитополя. А те, кто его снимал, точно не будут жить в нашем прекрасном городе", - сказал мэр.

Литовский Сейм просит ООН обеспечить беспилотную зону над Украиной: принята резолюцияСейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой призвал закрыть небо над Украиной. Как сообщили на странице Сейма в Twitter, парламентарии в принятой резолюции призвали ООН принять немедленных действий для обеспечения бесполетной зоны над Украиной."Чтобы остановить массовую смерть гражданского населения", - отметили в Сейме.https://twitter.com/LRSeimas/status/1504378842407919623

Разрушенный обстрелами бассейн в Мариуполе. В нем прятались от бомбежек мирные жители. В том числе беременные девушки и мамы с детьми.

Противоречивые сигналы поступают от Китая по поводу войны в Украине, анализирует издание Strana.ua. 1. Война в Украине, "не идет на пользу КНР", заявил посол Китая в США Цинь Ган. Цинь Ган отверг утверждение, что Китай знал о подготовке России к войне, соглашался с ней или молча поддерживал ее. "Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы сделали бы все возможное, чтобы предотвратить его", - заявил Цинь Ган.2. Министерство коммерции Китая выступило против санкций США в отношении России, "дестабилизирующих мировой рынок", и будет защищать интересы своих предприятий, сообщило Минкоммерции.3.Китайское постоянное представительство при Евросоюзе в ответ на призыв генсека НАТО к Пекину осудить действия России в Украине заявило, что никогда не забудет, "кто бомбил наше посольство в Югославии". "И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", - заявили в постпредстве Китая при ЕС.Посольство КНР в Белграде пострадало от бомбового удара НАТО 7 мая 1999 года. Тогда погибли три человека и более 20 получили ранения.

Генштаб ВСУ рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 17 марта:• Самолеты — 86• Вертолеты — 108• Танки — 444• Бронемашины — 1435• Артиллерийские системы — 201• Средства ПВО — 43• Реактивные системы залпового огня — 72• Автоцистерны — 60• Автотехника — 864• Корабли (катера) — 3• БПЛА оперативно-тактического уровня — 11• Личный состав — около 14 000 человекНапомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта.

Российский миллиардер Михаил Фридман о заблокированных счетах и санкциях ЕС и Великобритании: "Я не знаю, как жить дальше" Михаил Фридман.Он теперь должен запрашивать у британский властей разрешение на получение денег — максимум £2500 в месяц (2982 евро). Михаил Фридман дал первое интервью после наложения на него санкций ЕС и Великобритании. Он встретился с журналисткой Bloomberg в Лондоне и рассказал, как живёт там с заблокированными счетами.О нападении на Украину"Я с самого начала знал, что Украина будет сопротивляться", - говорит уроженец Львова Фридман.По словам Фридмана, он не мог представить, что Путин решится на полномасштабное вторжение.25 февраля, на следующий день после начала "военной спецоперации" Фридман в письме к сотрудникам лондонского инвестхолдинга LetterOne назвал происходящее "трагедией" и призвал остановить кровопролитие, но не стал критиковать лично российского президента Владимира Путина.И тем не менее, по его словам, теперь он считает, что ему небезопасно возвращаться в Россию.О санкциях"Я был в шоке. Я просто не понимал, что он говорит", - вспоминает Фридман свою реакцию на слова его адвоката о том, что он теперь под санкциями, а это означает, ограничение свободы передвижения и замораживание счетов.Европа не понимает, как устроена власть в России, убежден Фридман. В противном случае они не стали бы направлять санкции против олигархов и бизнесменов."Если в Евросоюзе думают, что я могу подойти к Путину и сказать ему прекратить войну и он меня послушает, то боюсь, все плохо. Это значит, что те, кто принимают такие решения, просто ничего не понимают в России. А это опасно", - настаивает он.Фридман говорит, что считал, что его отношения с западным миром, партнерства с различными западными компаниями или например, программа международных стажировок Alfa Fellowship защитят его от санкций."Мы искренне верили, что мы друзья западного мира, и не можем быть наказаны", - говорит бизнесмен.Совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции ЕС 28 февраля. 15 марта к санкциям присоединилась и Британия. Миллиардеры пообещали оспорить ограничения.Против России уже введено больше санкций, чем против какой бы то ни было страны мира. После вторжения в Украину она обошла в "рейтинге изгоев" и Северную Корею, и Иран.О Путине и политикеПо словам Фридмана, сам он никогда не встречался с Путиным один на один, только вместе с другими бизнесменами. Расстояние между Путиным и кем-либо еще он оценивает как "от Земли до Луны", а значит "сказать Путину что-либо против войны будет сродни самоубийству".По словам Фридмана, он всегда старался держаться вдали от политики, и сейчас сожалеет, что мало общался со своим другом Борисом Немцовым из опасений, что это может плохо отразиться на бизнесе, а в 2012 попросил Владимира Ашуркова уйти из "Альфа-групп" из-за его связей с оппозиционером Алексеем Навальным.О жизниФридман рассказал журналистке Bloomberg и о трудностях, с которыми попавшему под санкции миллиардеру пришлось столкнуться в Лондоне.После того, как к санкциям Евросоюза присоединилась и Британия, ему приходится запрашивать разрешение на трату денег у британских властей, которые определяют, "разумен" ли запрос. Как отмечает Bloomberg, Фридман имеет доступ примерно к 2500 фунтов в месяц.По его словам, его банковскую карту и счета заблокировали, он не может даже заплатить за уборку: "Теперь самому придется убираться. Это нормально. Студентом я жил впятером в общаге. Но 35 лет спустя это неожиданно"."Но мои проблемы не идут ни в какое сравнение с проблемами украинцев", - добавляет Фридман.У Фридмана есть израильское гражданство, но на вопрос, не хочет ли он отправиться туда, говорит, что там у него дома нет, а доступ к деньгам заблокирован. "Я тут в плену", - говорит он.По словам Фридмана, ни яхты ни самолета у него нет, есть только дом в Лондоне, дом в Москве и квартира родителей в Латвии. В квартире его родителей во Львове, по его словам, сейчас живут 15 беженцев, вынужденных бежать от российских обстрелов."Не знаю, как жить дальше, просто не знаю", - подытоживает бизнесмен.

Генпрокуратура: Вооруженные силы РФ убили в Украине 108 детейОб этом Офис генерального прокурора Украины сообщает в Телеграме. По состоянию на утро четверга, 17 марта, погибли 108 детей и более 120 раненых. Больше всего пострадало детей в Киевской области – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15 Сумской – 14 и Херсонской – 10.В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой области – 119, Харьковской – 77, Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21 и в Киеве – 24.Обстреляно более 11 лечебных учреждений, три центра реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью.Эти данные не окончательные из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.16 марта войск РФ сбросили бомбу на Донецкий областной драматический театр в Мариуполе, где находились в укрытии около тысячи мирных жителей, преимущественно женщины и дети. Установить точное количество пострадавших не удается, поскольку в Мариуполе продолжаются обстрелы. Есть информация о первых пострадавших, среди которых есть дети.

Экс-губернатор Донецкой области, депутат парламента Украины и бизнесмен Сергей Тарута сообщил в Facebook, что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало авиаудар, люди живы, а завалы начали разбирать.

Узбекистан отказался признавать "ЛНР" и "ДНР" и продолжит помогать Украине"Мы сторонники мирного урегулирования конфликта. Мы против военных действий и агрессии. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь Украине. Узбекистан признает территориальное единство и суверенитет Украины. Мы не признаем ДНР и ЛНР как суверенные республики", - заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

В Украине создано бюро, отвечающее за военнопленныхСегодня в Украине создано Национальное информационное бюро, которое будет заниматься вопросами пленных. Оно создано в соответствии с Женевской конвенцией про поведение с военнопленными от 12 августа 1949 года. Об этом сообщила вице-премьер Украиы Ирина Верещук. Госпредприятие "Украинский центр строительства мира" при Министерстве реинтеграции временно-оккупированных территорий будет юрлицом, которое будет выполнять функции этого информбюро."Мы сообщили об этом Международному Красному кресту через МИД и надеемся, что наша работа будет плодотворной, а главное - результативной для людей, для семей, которые ждут своих детей, сыновей, дочерей домой из плена", - сказала она.

На сегодня в Украине согласовано несколько гуманитарных коридоров17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье📌 Автобусы будут отправлены из Запорожья в Бердянск.📌 Согласована возможность доставки топлива для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.2. Бородянка - Дружня - Загальцы - Поташня - Песковка - Мигалки - Белая Криница - Хомовка - Березцы - Радомышль - Поташня - Кочерив - Житомир📌 Автобусы будут для эвакуации отправлены из Житомира.3. Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары📌 Автобусы будут для эвакуации будут отправлены из Броваров.‼️Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для:📌 Харьковская область: Волчанск📌 Киевская область: Гостомель, Буча, Семиполки, Марковцы, Опанасов

Глава обладминистрации: в Чернигове за сутки под российскими обстрелами погибли 53 человека53 человека погибли в среду вследствие обстрелов Чернигова российскими оккупационными войсками, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус."Враг продолжает системные арт- и авиаобстрелы нашего областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступили 53 тела наших граждан, которые погибли, которые были убиты российским агрессором. И за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать", - сказал Чаус в видеообращении, размещенном в Телеграм в четверг утром.

Британская разведка: вторжение РФ застопорилось на всех фронтахСогласно новейшей сводке британской разведки, опубликовавнной министерством обороны Великобритании, российское вторжение в Украину "значительно застопорилось на всех фронтах".В сводке говорится, что российские войска достигли "минимального прогресса" на суше, на море и в воздухе за последние дни.Они "продолжают нести большие потери", а вторжение "в основном застопорилось на всех фронтах".В то же время украинскую оборону квалифицировали как "стойкую и хорошо скоординированную" и заявили, что наибольшая часть территории страны, в том числе крупнейшие города, остается в руках Украины.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1504336242997174274

Новый брифинг министерства обороны РоссииОфициальный представитель ведомства Игорь Конашенков вновь заявил о том, что в Харькове "под контролем США выполнялся секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей".Ранее украинские власти, а также ученые из многих стран мира называли эти сведения несостоятельными.Кроме этого, в минобороны РФ заявили об уничтожении склада боеприпасов в Ровенской области - там хранились ракеты для комплекса "Точка-У", а также об уничтожении 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизиона С-300 Украины.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Заместитель мэра: В Мариуполе не осталось ни одного целого здания, люди пьют воду из лужВ Мариуполе Донецкой области в результате действий российских оккупантов не осталось ни одного целого здания. Об этом рассказал заместитель городского головы Сергей Орлов в интервью Forbes Украина."Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", - сказал Орлов.По его словам, на момент блокады в городе оставались от 350 000 до 400 000 людей. Почти не работает инфраструктура, а жители страдают от недостатка воды - уже топили снег, набирали в лужах, спускали с батарей."Какая-то незначительная часть людей в частном секторе может брать воду из колодцев. Плюс, у людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и пользовались этой водой. Кто-то говорит - в лужах набираем, когда был снег, его топили... Также в городе есть три-четыре источника, там вода выходит на поверхность. Коммунальные службы там воду берут и развозят в несколько точек в центре. Но те источники на полумиллионный город, 272 квадратных километра, это ни о чем", - рассказал заместитель городского головы.Орлов говорит, что городу крайне необходимы гуманитарный коридор и эвакуация."Мы как городская власть хотим одного. Чтобы открылся гуманитарный коридор и мы смогли туда доставить гуманитарную помощь. 11 дней мы пытаемся туда ее доставить! Наша последняя гуманитарная колонна четыре дня в пути, и никак россияне не дают ей заехать в Мариуполь. И есть автобусы. Мы готовы по три тысячи человек каждый день эвакуировать. Нам не дают. Какой выход? Дать возможность нам завезти гуманитарную помощь, и вывезти всех, кто хочет уехать. Мы готовы это сделать. Они не готовы это дать", - отметил заммэра."Понимая, что победы в прямом противостоянии с украинской армией уже не будет, они пытаются принудить через такие страшные жертвы и разрушения к какой-то сдаче. Путем уничтожения гражданских, инфраструктуры. Вот так выглядит война. Они воюют не с армией Украины, а с населением", - добавил он.

Российский грузовой авиаперевозчик приостановил полетыКрупнейшая российская авиагрузовая группа "Волга-Днепр", в которую входят пять перевозчиков из России, Англии и Германии, практически полностью остановила полеты, пишет российское издание РБК.Это произошло из-за международных санкций против транспортной отрасли России. Группа работает на глобальном рынке логистики более 30 лет. Теперь перевозчику запрещено летать в Европу, отозваны сертификаты технической компании, обслуживающей самолеты "Волги-Днепр" в России.

Россияне обстреляли жилые кварталы под Харьковом: 3 погибшихПо меньшей мере, три человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате обстрелов российскими войсками города Дергачи и поселка Слатино в Харьковской области. Об этом сообщил глава Дергачевской территориальной общины Вячеслав Задоренко в Facebook. "На территории общины продолжаются боевые действия, из-за которых страдает местное население. В течение суток 16 марта оккупационная армия интенсивно обстреливала жилые кварталы поселка Слатино. Двое слатинчан погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. Под вечер активизировались обстрелы Дергачев, в результате которых разрушены несколько частных домов. Есть информация, по меньшей мере, об одном погибшем в городе", - пишет Задорченко.По словам Задоренко, некоторые жители Дергачей, которые прятались в подвалах, оказались под завалами. В комментариях к записи жители пишут, что ситуация в районе намного хуже, чем описывает Задоренко.

"Думаю, что последняя глава путинского государства началась". Борис Акунин о войне и "Настоящей России""До 24 февраля я оценивал перспективы вот этого путинского государства, как, скажем так, средне продолжительные. Сейчас ситуация изменилась. Никакой продолжительности и даже среднести там не будет. Там события теперь будут развиваться быстро. Это, видимо, будет довольно печальное зрелище, потому что чем пустее холодильник, чем громче телевизор и тем жестче репрессивные меры, это все так. И тем не менее, я думаю, что эта последняя глава путинского государства началась", - рассказал писатель в интервью Русской службе Би-би-си. Писатель Борис Акунин уехал из России еще в 2014 году, после аннексии Крыма. Сейчас он, вместе с артистом балета Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым, запустил проект "Настоящая Россия". Они собирают деньги для украинских беженцев.

Глава МИД Франции считает, что Путин имитирует попытки договориться с КиевомМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что российская сторона только создает видимость переговоров о прекращении войны. Об этом он сказал в интервью изданию Le Parisien. "Прежде всего, нужно прекращение огня. Только после этого возможны переговоры, потому что когда держат пистолет у виска - это не переговоры", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.На вопрос о том, какое развитие событий возможно дальше, Ле Дриан сказал, что ожидает усиления брутальной войны."Мы, к сожалению, видим ту же российскую логику: максималистические требования, требования капитуляции Украины, усложнение положения городов в осаде. Как это уже было в Грозном и Алеппо, они используют типичный набор – неизбирательные бомбардировки, так называемые "гуманитарные коридоры", чтобы потом заявить, что это противник не соблюдает договоренности, и переговоры, в которых нет никакой цели, кроме видимости переговоров", – отметил министр.

Генсек ООН: "Россия должна остановить войну"Больше трех миллионов жителей Украины стали беженцами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш."Народу Украины отчаянно нужен мир, и его требуют люди по всему миру. Россия должна остановить войну прямо сейчас", - написал Гуттериш в "Твиттере".https://twitter.com/antonioguterres/status/1504238582965415940

Началась четвертая неделя войны в Украине: главноеРоссийское вторжение в Украину началось 24 февраля.Главное к началу четвертой недели войны:✅Международный уголовный суд ООН потребовал от России немедленно остановить вторжение в Украину;✅Несмотря на это, ожесточенные бои продолжаются вокруг Киева: российские войска наступают на украинскую столицу с нескольких направлений.✅На юге страны Мариуполь остается в блокаде. Больше 2 тыс его жителей уже погибли, по оценке украинских властей - в основном от обстрелов и бомбежек российских сил;✅Продолжаются переговоры по видеосвязи между представителями Москвы и Киева; обе стороны говорят, что обсуждается нейтральный статус Украины с условием сохранения армии и флота.✅За время этой войны 43 раза были обстреляны больницы и другие медицинские учреждения, заявили во Всемирной организации здравоохранени. В ВОЗ говорят, что атаки на них"становятся частью стратегии и тактики войны".

Разведка США говорит минимум о семи тысячах погибших российских военныхТакие данные приводит газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США. Издание подчеркивает, что это - консервативная оценка, основанная на собственных данных разведки, спутниковых снимках и публикациях в СМИ.Если эти данные правдивы (подтвердить эту информацию в условиях войны невозможно), то это больше, чем потери США в Иране и Афганистане за 20 лет. И больше, чем с 1994 по 1996 годы погибло в первую чеченскую войну - тогда российское минобороны говорило о 4 тыс. погибших (организация "Союз солдатских матерей" говорила о 14 тысячах).Официально Россия лишь однажды, 3 марта, признала, что с начала войны в Украине погибли 498 военных.

Financial Times: Рождение новой УкраиныРоссийское вторжение объединило Украину и упразднило прежние противоречия внутри страны, пишет британская газета Financial Times."Вы являетесь свидетелями рождения новой Украины", - цитирует издание мэра Львова Андрея Садового."Я не могу представитель ни одну европейскую страну, которая продемонстрировала бы такое сопротивление. Мы - как Давид против Голиафа", - сказал Садовый в интервью FT.

Глава региона: в результате ночных обстрелов в городе Луганской области повреждено не менее 27 домовВ результате обстрелов в ночь со среды на четверг в городе Рубежном Луганской области повреждено не менее 27 домов, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Россияне в ночь с 16 на 17 марта устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь. В городе в результате российских обстрелов пылали не менее 27 домов, кое-где по целым улицам. Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке. Информация о пострадавших уточняется", - написал Гайдай в четверг утром.

В Канаде арестовали российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Он теперь будет транспортировать оборонные грузы между США, Канадой и Украиной.

В Украине не осталось мест без явной военной угрозыЯвная военная угроза в Украине сегодня есть во всех без исключения ее уголках, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Его слова цитирует пресс-служба Кабинета министров страны.По словам главы МВД, вражеских диверсантов задерживают в разных регионах страны."К сожалению, в Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находились представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине. Эта проблема сегодня есть повсюду", - констатировал министр.

Войска РФ нанесли удар по Мерефе под Харьковом. Разрушены школа и дом культуры, пострадали жилые домаРано утром в четверг, 17 марта, российские войска нанесли удар по городу Мерефа в Харьковской области. В результате разрушены школа и дом культуры, повреждены расположенные рядом с ними жилые дома. Есть потери среди украинских военнослужащих, среди гражданских жертв нет. Об этом со ссылкой на главу местной громады Вениамина Ситова сообщает "Суспильне". "Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем находились люди. Из гражданских, слава Богу, жертв нет, есть среди военных. Гражданские успели выбежать, военных отправили в больницу", - рассказал Ситов.После удара по школе в Мерефе начался масштабный пожар, очевидцы публикуют видео:

Генштаб Вооруженных сил Украины: уничтожение командного пункта россиян и шесть сбитых самолетов РФ Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ о ситуации в связи с российским вторжением.Сообщается, что в течение суток украинским военнослужащим удалось уничтожить командный пункт и подразделения обеспечения россиян, а также поразить десять воздушных целей противника. По данным Генштаба, ВСУ уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются.За сутки украинскими военными уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34 СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется. "Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов", Также Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устраивают кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны. Наряду с этим, сообщает Генштаб, противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.Также, по данным ВСУ, у РФ есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

Российские СМИ сообщают о создании "органа власти" в захваченном ХерсонеРоссийские СМИ сообщили, что в занятом Россией Херсоне создали новый "орган власти" - "Комитет спасения за мир и порядок".В него вошел Кирилл Стремоусов - владелец сайта "Таврия Ньюс" и местный антимайдановец, на которого в Украине заводились уголовные дела. Судя по видео, опубликованному российскими телеканалами, совещание проходит в здании областной администрации, ведет его Стремоусов. Украинские СМИ уже обвиняли его в том, что он помогает россиянам задерживать проукраински настроенных горожан. На видео Стремоусов заявляет, что "Российская Федерация является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой для стабилизации ситуации в нашем регионе".

Би-би-си: Байден назвал Путина военным преступником. Это новая стадия в отношениях США с РоссиейОдин за другим сжигаются дипломатические мосты между США и Россией, пишет обозреватель Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер.Последним эпизодом в риторическом разрыве стали слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина, которого он назвал военным преступником. Россия осудила такую риторику как непростительной.Заявление Байдена кажется странным, но оно продолжает традицию спонтанных комментариев, которые обозначили важнейшие политические сдвиги, как его слова об однополых браках в 2012 году.Американский лидер сначала сказал репортеру, что не считает Путина преступником, а потом вернулся к этому вопросу и исправился.Если в Белом доме и были разногласия насчет того, как быть с призывами прессы и Конгресса называть Путина именно так, то президент разрешил их одной короткой ремаркой, а не программной речью.Это, разумеется, усложнит будущие контакты Байдена и его администрации с российскими властями. Любая уступка или дипломатическое соглашение по любому вопросу будет встречать возражение: разве можно связываться с преступником?Быть может, своими словами Байден просто признал новую реальность - политическое устройство мира навсегда изменилось, и пути назад нет.

В Дарницком районе Киева осколки сбитой ракеты упали на многоэтажкуВ результате ракетного удара в Киеве пострадали два многоэтажных жилых дома в Дарницком районе, погиб один человек, четверо пострадали. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской государствнной городской администрации Николай Поворозник

Временно оккупированная Россией Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофыКак передает Укринформ, об этом уполномоченная по правам человека Людмила Денисова написала в телеграм-канале."Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Поставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов оккупантов", - подчеркнула она.Также в области есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением.Российские военные обстреливают мирное населения, выходящее на протестные митинги.Денисова подчеркнула, что подобные действия войск РФ с мирным населением являются грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Омбудсмен призвала международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии и произвола россии на территории Украины.

В Житомирской области с начала войны российские войска убили 43 человекаС начала войны войска РФ нанесли по Житомирской области 57 авиаударов, в результате чего погибли 43 человека.Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщает начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко."С 24 февраля по территории Житомирской области нанесено 57 ракетно-бомбовых ударов. В результате этих террористических акций погибли 43 гражданина. 20 из них – гражданские люди, которые не имели отношения к каким-либо военным объектам. Более того, эта война уже унесла жизни троих детей. Травмированы 62 жителя области, из-под завалов и из пожаров, вызванных бомбардировками, спасены 20 человек", - говорится в сообщении.По словам Бунечко, враг разрушил и повредил более 200 строений. Среди них разрушены более 65 жилых домов, 3 общежития и 2 учебных заведения. Повреждения получили более 70 домов, 41 учебное заведение, 9 больниц, 30 административных и промышленных зданий.С 24 февраля в Житомирской области открыли более 120 уголовных производств по фактам совершения россией преступлений.

Twitter удаляет фейки о войне в УкраинеСоциальная сеть Twitter удалила порядка 50 тыс. материалов о событиях в Украине с неточной или недостоверной информацией. Об этом сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини. По ее словам, за последнее время возросло число контента, наблюдается рост контента, который вводит в заблуждение или содержит неточную информацию.

Военные аналитики: безуспешные атаки войск РФ под Киевом и удары по МариуполюАмериканский Институт изучения войны в ночь с 16 на 17 марта опубликовал свежую карту и отчет о боевых действий в Украине. По данным института, российские силы сталкиваются с растущими трудностями при восполнении боевых потерь в Украине, включая возможную гибель командира 150-й мотострелковой дивизии под Мариуполем."Усилия России по развертыванию сил из Армении, ее прокси-государств в Грузии и резервных частей в Восточном военном округе не обеспечат российским силам вокруг Киева боевую мощь, необходимую для завершения окружения города в ближайшем будущем", - пишут аналитики института.Сообщается, что российские войска вчера предприняли ограниченные безуспешные атаки к северо-западу от Киева и не вели наступательных операций на северо-востоке Украины, в направлении Харькова или Николаева."Российские силы добились ограниченных территориальных успехов в Донецкой области и вокруг Мариуполя и продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре города. Российские силы, вероятно, продолжат сокращать Мариупольский котел в ближайшие дни, но они, вероятно, по-прежнему не в состоянии проводить одновременные атаки на нескольких направлениях наступления", - сообщает институт.

Глава Минфина ФРГ считает возможным эмбарго на ввоз нефти и газа из РоссииМинистр финансов ФРГ Кристиан Линднер по-прежнему считает возможным введение эмбарго на покупку нефти и газа из России. "Все варианты ежедневно лежат на столе", - сказал Линднер в эфире телеканала ARD. По словам Линднера, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран "большой семерки" (G7) и внутри Европейского Союза. Глава Минфина ФРГ подчеркнул, что правительство в Берлине готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов". Это касается и угля, и газа, а также расширения источников поставок нефти, отметил Линднер. Кроме того, он подтвердил свое предложение ввести государственную доплату за горючее на автозаправках.

Сенаторы призвали президента США передать Украине истребители и системы противовоздушной обороныАмериканский сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) представил резолюцию с призывом к президенту США Джозефу Байдену содействовать передаче Украине истребителей и систем противовоздушной обороны. "Призываю Сенат (Конгресса США. - Ред.) выступить единым фронтом", - отметил он. "Это был бы удар по (президенту России Владимиру. - Ред.) Путину. Если мы сделаем это в ближайшее время, я думаю, это действительно может помочь исходу этого конфликта", - добавил он.Резолюцию Грэма, не имеющую обязательной силы, поддержали еще девять сенаторов от Республиканской партии.

Развязанная Россией война всё больше раздражает КитайПосол Китая в США Цинь Ган заявил, что война, которую развязала Россия против Украины, "не идёт на пользу КНР". Также он отверг утверждение, что Китай знал о подготовке РФ к войне, соглашался с ней или молча поддерживал её."Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы бы сделали всё возможное, чтобы предотвратить его", — заявил дипломат.Ранее издание The Guardian сообщило, что Китай может оказать России экономическую и финансовую помощь — об этом стало известно после встречи советника президента США по нацбезопасности с министром иностранных дел Китая.

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на ЗападеВ группу вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает американский минфин. Глава ведомства Джэнет Йеллен и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в среду провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц."Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США иностранным партнерам, помогла задержать несколько судов, контролируемых физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями", - заявили в минфине, добавив, что стоимость задержанных судов составляет сотни миллионов долларов.Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

New York Times: российские генералы в Украине используют обычные мобильные телефоныРоссийские генералы в Украине используют незащищенные каналы коммуникации, в том числе мобильную связь и рации, пишет New York Times со ссылкой на двух американских военных должностных лиц.По их данным, один российский генерал был убит после того, как украинская разведка перехватила его звонок, установила его местонахождение и произвела по нему удар.Украинские силы говорят, что убили уже четырех российских генералов; Россия не подтвердила смерть ни одного из них.Единственный раз минобороны России отчиталось о своих потерях 2 марта, сообщив о 498 погибших.

Россияне в Черном море поразили ракетами три судна под панамским флагомРоссийские военные поразили ракетами три судна под панамским флагом в Черном море за время войны в Украине, пишет Reuters со ссылкой Нориэля Арауза, администратора Панамского морского управления (AMP).Тремя кораблями были Namura Queen, Lord Nelson и Helt. Одно судно затонуло, но о пострадавших не сообщается. Два других остаются на плаву, но они повреждены. AMP не сообщает дату, когда корабли были поражены.По словам Арауза, не менее 10 кораблей все еще находятся в Черном море, добавив, что ВМФ России ограничивает выход кораблей из этого района.У Панамы самый большой в мире реестр судов: под ее флагом – более 8000 судов.

В России похоронили замкомандира авиаполка, убитого на войне против УкраиныВ российском Воронеже похоронили замкомандира авиационного полка, подполковника, погибшего на войне в Украине. Об этом пишет издание "Новости Воронежа". Как отмечает российское издание, вечером в среду, 16 марта, стало известно о гибели замкомандира авиационного полка подполковника Олега Червова. "Горожанин погиб во время спецоперации на территории Украины", – говорится в издании.

Прима-балерина Большого театра покинула РФ: ей стыдно за РоссиюПрима-балерина Большого театра Ольга Смирнова уехала в Нидерланды и подписала договор с тамошним национальным театром.До этого она написала, что ей стыдно за Россию и не может представить себе, что она продолжит там работать, сообщает издание De Telegraaf.

Мэр: Люди выезжали из Мариуполя под обстрелами, под градами и ракетамиЗа два дня 6500 автомобилей частных лиц выехали из Мариуполя, сообщил мэр города Вадим Бойченко. Его слова приводит в Telegram Мариупольский городской совет. "Режима тишины так и не было. Но частный транспорт начали выпускать из города. Люди поехали под обстрелами, под градами и ракетами", - утверждает он. Тех, кто добрался до Бердянска, но по разным причинам не смог поехать дальше, забрали автобусами, добавил Бойченко.

Во Франции начали расследование по делу о возможном военном преступлении после гибели оператора в УкраинеПрокуроры во Франции начали расследование по делу о возможном военном преступлении, совершенном в ходе войны РФ против Украины. Речь идет о гибели 15 марта оператора американского телеканала Fox News, француза Пьера Закревски, и внештатного консультанта этого канала, гражданки Украины Александры Кувшиновой, в результате обстрела под Киевом. Следователи ведут дело по обвинению в "умышленном вреде лицу, находящемуся под защитой международного права", и "умышленном нападении на гражданское лицо, не принимавшее участия в военных действиях".

США: санкции не мешают РФ платить по долгам в долларахОграничения Минфина США на операции с Центральным банком России и другими российскими финучреждениями, не запрещают Москве осуществлять платежи по долгу в долларах - по крайней мере, до конца мая. Слова представителя департамента казначейства США приводт агентство Bloomberg. По его данным, американская сторона имеет право получать проценты, дивиденды или выплаты по долговым обязательствам или акциям Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов России "до 12.01 по восточному летнему времени 25 мая 2022 года".

ВОЗ: система здравоохранения в Украине балансирует на граниВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 43 ударах по больницам и другим медучреждениям с начала войны в Украине. Соответствующее заявление сделал Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. По данным организации, минимум 33 нападения связаны с применением тяжелого вооружения, в частности - огнестрельного оружия, танков, ракет, бомб или минометов. "Система здравоохранения в Украине балансирует на грани", - констатировал Райан.

Премьер-министр Польши призвал мировых лидеров посетить КиевПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, посетивший частично блокированный российскими войсками Киев, призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, главу Франции Эмманюэля Макрона и других лидеров стран ЕС совершить визит в Украину. Слова Моравецкого приводит немецкая газета Bild. "Они должны посмотреть в глаза женщинам и детям и помочь им сохранить жизнь и независимость", - отметил он, добавив, что идет борьба "за ценности Европы и западного мира".

Прокурор Международного уголовного суда хочет обсудить ситуацию в Украине с представителями РФПрокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан направил России официальный запрос на встречу с представителями компетентных органов и обсуждение ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении прокурора. "По моему мнению, крайне важно, чтобы Российская Федерация активно включилась в это расследование, и я готов встретиться с ней", - подчеркнул Хан.

Франция: Россия будет ответственной за применение химического или бактериологического оружия в УкраинеФранция будет считать Россию ответственной в случае применения химического или бактериологического оружия в войне в Украине. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французской газете Le Parisien. "Если химические или бактериологические атаки будут совершены в Украине, мы будем знать, кто несет за них полную ответственность. Это была бы Россия", - отметил Ле Дриан. "Использование неконвенциональных средств будет представлять собой недопустимую эскалацию и приведет в ответ к абсолютно массивным и радикальным экономическим санкциям, без каких-либо табу", - подчеркнул он.

Совет Безопасности ООН планирует осудить нападения на гражданское население в УкраинеСовет Безопасности (СБ) ООН, как ожидается, соберется утром в пятницу, 18 марта, для голосования по резолюции РФ о гуманитарной ситуации в Украине. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги. Проект резолюции включает, в частности, требование осудить нападения на гражданское население и призывает к "согласованному прекращению огня". Первоначально заседание планировали провести 17 марта. Источник в Совбезе сообщил, что Москва может затянуть голосование.

В Канаде отключили вещание RT и RT FranceКанадская комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям (CRTC) сняла с эфира RT и RT France, финансируемые российским правительством, сообщила телерадиокорпорация CBC. Каналы исключены из списка иностранных вещательных ресурсов, которым разрешено распространять программы в Канаде. В качестве причины такого шага указано "несоответствие программ стандартам" Закона о вещании.

Как Вознесенск отбил российскую атаку: репортаж Wall Street Journal Репортаж Wall Street Journal из Вознесенска Николаевской области рассказывает об ожесточенных боях, в которых, по словам местных властей, 2 и 3 марта украинская армия и отряды территориальной обороны отбили наступление российских сил. Журналисты американской газеты обнаружили в Вознесенске обломки сбитого вертолета Ми-24 и брошенную или подбитую бронетехнику с буквой Z. В прилегающих к городу деревнях они нашли остатки продовольственных пайков российских войск, а также следы разграбления ими домов местных жителей. В пересказе газеты история боев за Вознесенск выглядит так: наступавшие из Крыма российские силы 1 марта взяли Херсон, а затем некоторые подразделения пошли дальше в сторону Одессы. На их пути лежали Николаев и Вознесенск. Николаев - город с населением больше 450 тыс. человек, областной центр и важный торговый порт. Вознесенск же стоит на пересечении магистралей, ведущих к Одессе и к Южноукраинской АЭС. В наступлении участвовали в основном подразделения 126-й бригады береговой обороны ВМФ РФ, говорят местные власти. Наступление сопровождалось артиллерийским обстрелом города и высадкой десанта. Вознесенск был к этому готов: мосты были взорваны, в городе были вырыты рвы и перекрыты улицы, а огонь артиллерии координировался через мессенджер Viber. Атака была отбита, и российские силы отступили от города, говорится в репортаже. Фото: Ману Брабо для The Wall Street Journal

Испания продолжает задерживать яхты, которые связывают с российскими олигархамиВласти Испании задержали в порту Таррагоны недалеко от Барселоны мегаяхту Crescent, которая может принадлежать находящемуся под санкциями главе "Роснефти" Игорю Сечину, сообщает El Pais.Это уже третье судно за текущую неделю, которое подверглось проверке со стороны испанских правоохранительных органов.В понедельник главное управление торгового флота Испании задержало в порту Барселоны яхту Valerie, которую связывают с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, а во вторник на Майорке та же участь постигла яхту Lady Anastasia, владельцем которой СМИ называли директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.Crescent ходит под флагом Каймановых островов и зарегистрирована там же, однако, по данным источников El Pais и Reuters в испанской полиции, ее реальным владельцем может быть Сечин. Чтобы выяснить это наверняка, власти решили "временно удержать" яхту.Судно пришвартовалось в порту Таррагоны в ноябре прошлого года и намеревалось покинуть его 4 марта, но разрешение на отплытие так и не получило.В начале марта власти Франции конфисковали яхту Amore Vero, которая, по их данным, может принадлежать компании, связанной с Сечиным.По данным профильных ресурсов, 135-метровая Crescent является одной из самых больших яхт в мире, ее стоимость оценивается в 600 млн долларов.Судно было построено в 2017 году на верфи немецкой компании Lürssen.

СМИ: Америка поставит Украине камикадзе-дроныВ среду президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных 800 млн долларов в военной помощи Украине.Байден сказал, что, кроме прочего, в пакет помощи войдут беспилотные летальные аппараты - но не уточнил, какие.Источники телеканалов Си-эн-эн, Эн-би-си и издания Politico говорят, что США могут отправить Switchblade - барражирующие боеприпасы (известные также как камикадзе-дроны).Военные эксперты отмечают, что существуют две версии таких беспилотников - Switchblade 300 и Switchblade 600, и последняя оснащена противотанковыми снарядами.Пока не известно, какую модель может получить украинская армия.

Кадыров заявил о спасении спецназовцев под МариуполемВС РФ смогли прорвать окружение, в которое попали группы российских спецназовцев под Мариуполем, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров вечером в среду.Минобороны РФ ничего не сообщало об окружении подразделений специального назначения.DELFI не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Генштаб ВСУ заявил об уничтожении российской техники под ХерсономВ сводке украинского Генштаба о ситуации к 00:00 четверга, 17 марта, говорится, что в результате обстрела ВСУ Украины была уничтожена часть российской техники, стоявшей на аэродроме под Херсоном (город захвачен ВС РФ).Би-би-си не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. Однако спутниковые снимки действительно показывают момент уничтожения вертолетов на аэродроме под Херсоном, показал анализ агентства Ассошиэйтед Пресс.

Конец войны, территориальная целостность, суверенитет: Зеленский о приоритетах на переговорах с РФВ традиционном видеобращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, назвав своими приоритетами на них завершение войны, гарантии безопасности для Украины, суверенитет страны и восстановление ее территориальной целостности.Зеленский также пообещал украинцам восстановить все разрушенные войной дома.Он обратился и к российским призывникам, воюющим в Украине, и призвал их сложить оружие.

Надпись "Дети" на асфальте перед театром в МариуполеНа спутниковых снимках Мариуполя, сделанных в понедельник 14 марта, перед фасадами здания драматического театра видны надписи "Дети" на русском языке.В среду это здание, где скрывались от обстрелов сотни мирных жителей, попала российская авиабомба, по заявлению городского совета.Минобороны РФ утверждает, что здание якобы заминировал и взорвал украинский "батальон "Азов" (на самом деле, "Азов" - это полк).

"Z, не продаvай Родину": надписи на дверях активистов в Москве На входной двери российской активистки Ольги Мисик появилась надпись: "Z, не продаvай Родину, с***". Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. "Да, дверь моей квартиры теперь выглядит так. Неплохое декоративное дополнение к стикеру 70-летию победы". "Полагаю, менты устали от того, что я не открываю им дверь, и решили оставить своеобразное послание. Жаль, что их никто за vандалиzм не осудит", - саркастически заметила Мисик. https://twitter.com/totonotusinorbe/status/1504214189405097993

Похищенного мэра Мелитополя обменяли на девять российских пленных срочниковМэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного российскими военными 11 марта, обменяли на девять российских пленных военнослужащих 2002-03 годов рождения.Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Дарья Заривная в эфире украинского телевидения."Это фактически дети, срочники, которых, по словам российского минобороны, в Украине нет, но весь мир снова видит, что они там есть", - добавила она.По ее словам, мэр пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал в ближайшее время вернуться к исполнению своих обязанностей.

Ситуация в Мариуполе в цифрах

Пентагон: российские военные думают о подкрепленииБрифинг Пентагона по состоянию на 16 марта, основные пункты:✅Продвижение российских войск в целом застопорилось, включая продвижение под Киевом. Со вчерашнего дня ощутимого прогресса достигнуто не было✅К этому дню Россия запустила по Украине более 980 ракет✅Российские военные направили в Украину 75% своих батальонно-тактических групп✅Россия обдумывает, насколько ее войскам необходимо подкрепление✅Российские военные корабли начали обстрел районов вокруг Одессы✅Военно-морской флот активизировался в северной части Черного моря

Джонсон: Путин должен понять, что он не может добиться успехаВ интервью политическому редактору Би-би-си Лоре Кунсберг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что "в одном важном смысле Путин уже потерпел неудачу".По словам Джонсона, президент России "не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину", и не ожидал столь сильного сопротивления.Он обвинил Путина в совершении ряда военных преступлений на уровне, которого не было в Европе "со времен Третьего рейха, со времен Второй мировой войны".Джонсон сказал, что Великобритания хочет сделать больше и чувствует "агонию украинцев"."Путину нужно осознать, что сейчас он не может добиться успеха", - добавил британский премьер."Он не сможет сокрушить и завоевать Украину, потому что они показали свой несгибаемый дух. Так что… он должен уйти оттуда. Вместе со своими танками и броней"."И должно быть решение, которое уважает волю украинского народа. И Великобритания поддержит это решение", - добавил Борис Джонсон.

Кремль назвал непростительными слова Байдена про "военного преступника" ПутинаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "недопустимой и непростительной риторикой" слова президента США Джо Байдена, сказавшего, что президент Путин - военный преступник."Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", - цитирует официального представителя Кремля агентство ТАСС.

Власти Чернигова: погибших в очереди за хлебом уже 13Число погибших в результате обстрела очереди за хлебом в Чернигове выросло до 13 человек, сообщил начальник полиции области Владимир Нидзельский. Десятки человек получили ранения.По его словам, в районе 10 часов утра под обстрел попала многоэтажка в спальном районе Чернигова - снаряды попали в нее и в большую очередь людей, стоявших за хлебом.Первоначально сообщалось о 10 погибших.