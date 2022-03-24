ОНЛАЙН: Украина обвиняет Россию в переводе войны в "затяжную фазу", стороны обменялись военнопленными

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 24 марта

Мэр оккупированного Мелитополя рассказал о ситуации в городе. По словам Ивана Федорова, состояние дел в городе достаточно тяжелое, приближается гуманитарная катастрофа.

В порту украинского Бердянска, занятого российскими военными, утром в четверг был взорван большой десантный корабль "Орск" ВМФ России, два других корабля получили повреждения, утверждают украинские официальные лица.

США примут 100 тысяч беженцев из УкраиныСоединенные Штаты готовы принять на своей территории 100 тысяч беженцев из Украины, сообщил президент Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, где сегодня проходит саммит стран НАТО."Многие украинские беженцы хотели бы остаться в Европе, поближе к дому, но мы в США тоже примем 100 тысяч украинцев, которые хотели бы воссоединиться с членами своих [живущих в США] семей", - заявил президент.

Вооруженные силы России навязывают мнение, что войну с Украиной необходимо завершить к 9 мая 2022 года, сообщает Генштаб Украины. "По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнения, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года". Проверить эту информацию не предоставляется возможным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал торговые суда всех стран не заходить в российские порты для безопасности.

Президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20. Он также подчеркнул, что США ответят, если Путин вздумает применить химоружие в Украине.

"Вокруг были кровь и хаос": выжившая после бомбардировки театра в Мариуполе поделилась ужасающими воспоминаниями Надежда пряталась в драмтеатре вместе со своей дочерью, зятем, внуком и старенькой бабушкой. Накануне атаки им удалось переселиться с третьего этажа в подвал, и это спасло им жизни. "Нас засыпало. Но стены выдержали. Мы стали выбираться. И все выбирались, кто был в подвале. Выходы из подвала не были завалены. Мы вышли без проблем. Но то, что мы увидели вокруг, – это были кровь и хаос. У людей была истерика. У меня самой была истерика. Рядом паренек с нами лежал в подвале, кучерявенький такой, юный совсем. Не помню его имя. У него папа был как раз на полевой кухне – там, где все погибли. Он зашелся в истерике. Мне пришлось схватить его за грудки, трясти и кричать: "Твой отец погиб, значит, ты должен жить! Обязан жить! Ради него!".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в ближайшие «дни и недели» Канада поставит Украине дополнительное летальное вооружение.

Вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если РФ применит в Украине химоружие, - Байден.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/predsedatel-pravleniya-latvijas-gaze-ne-vidit-vozmozhnosti-platit-za-gaz-iz-rossii-rublyami.d?id=54181030

https://rus.delfi.lv/woman/zhizn/serdce-napopolam-kak-vojna-razluchila-rossijsko-ukrainskie-pary?id=54178656

Украина формально выслала белорусских дипломатовМИД Украины заявил в четверг, что предписывает Беларуси сократить штат ее посольства до пяти дипломатов. Это сделано в ответ на такой же шаг белорусских властей."Предупреждаем белорусские власти, что любые дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получит решительный ответ", - заявил МИД Украины.По сообщениям украинской прессы, все белорусские дипломаты все равно уже выехали из Украины.Накануне Беларусь, обвинив украинских дипломатов в шпионаже, закрыла генеральное консульство Украины в Бресте и предписало сократить штат украинского посольства в Минске до пяти дипломатов, включая посла. Высланы, таким образом, 12 украинских дипломатов.

Свиную голову в парике подкинули к дверям Алексея Венедиктова. Об этом сообщил экс-главред «Эхо Москвы». «Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?», - написал в своём телеграм-канале Венедиктов.

Германия увеличит объем гумпомощи до 370 млнГермания увеличит объем гуманитарной помощи Украине и принимающим беженцев соседним странам до 370 млн евро, а также выделит 430 млн евро на борьбу с потенциальным продовольственным кризисом. Об этом в четверг заявил канцлер Германии Олаф Шольц."Развязанная Россией война пагубно влияет на поставки продовольствия далеко за пределами Украины. Поэтому мы должны сделать все, чтобы предотвратить голод", - цитирует агентство Reuters речь Шольца после сегодняшних саммитов "семерки" и НАТО.

YouTube разблокировал аккаунты «Гостелерадиофонда» (этого требовал Роскомнадзор) и заявил, что не будет блокировать неновостной российский контент. До этого YouTube заблокировал каналы, связанные с российскими государственными СМИ.

Турция продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, заявил Эрдоган.

Мир должен ввести полное эмбарго на торговлю с Россией. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем онлайн-выступлении перед лидерами стран «Большой семерки». Другие тезисы выступления: – нужно закрыть России доступ к GPS, которая помогает противнику бомбить украинские города; – российские банки (и, главное, Центробанк России) должны получить полную блокировку от глобальной финансовой системы. – G7 должна принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и всего региона.

Канцлер Германии Шольц ответил на ультиматум России о плате за газ в рубляхПредложение России проводить расчеты за поставки газа в Европу в рублях противоречит первоначальным договоренностям. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на саммите "Большой семерки". "Контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро. G7 договорилась проводить ревизию санкций против России. Запад может принять новые санкции против России в случае необходимости. Страны G7 ощущают влияние событий вокруг Украины на цены в энергетике и на продовольствие", - сказал Шольц.Канцлер ФРГ не уточнил, откажется ли Германия от ультиматума РФ, или же пойдет на уступки. Кроме того, Шольц заявил о необходимости новых поставок оружия в Украину.

Инициатива Польши о миротворческой миссии в Украине не имеет однозначной поддержки в НАТО, потому, возможно, не нужно ждать решения всего НАТО, а достаточно будет объединиться с теми странами, которые готовы реально и смело бороться за победу Украины, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.Он отметил, что если учесть, что Польша выдвинула такую инициативу, она готова и возглавить ее, и быть одним из лидеров этой коалиции."Я думаю, что уже есть страны, готовые присоединиться. Как минимум, Чехия и Словения, премьер-министры которых вместе с руководством польского правительства недавно ездили в Украину, готовы подключиться под этот проект. Так же страны Балтии, наверное, смогут присоединиться. Но я тоже слышу, что Дания и Великобритания тоже готовы присоединиться. Возможно, будут еще и другие желающие", - добавил Дещица.

Большинство депутатов городского совета Энергодара Запорожской области сложили свои полномочия в связи с захватом города российскими войсками. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Вот так сегодня выглядит Мариуполь...

Шойгу не отвечает на звонки из ПентагонаВ Пентагоне заявили, что за последние 7-10 дней министр обороны США Ллойд Остин и глава генштаба Марк Милли неоднократно пытались выйти на связь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Российское военное руководство на контакт не идёт.

В Харькове похоронили бывшего узника концлагерей, который погиб в результате ракетного обстрела На седьмой день, после того как в дом Бориса Романченко попала российская ракета, родственникам удалось организовать похороны харьковчанина, несмотря на то, что бомбардировка города продолжается.

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что город полностью взят российскими войсками, о чем сегодня заявили в Минобороны РФ.По словам Мацокина, сейчас в городе продолжаются бои между ВСУ и российскими войсками."Информация, которую распространяет российская сторона, о том, что Изюм якобы уже под контролем российской армии — неправда. Это подтверждает и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мы также подтверждаем", — сказал Мацокин.По его словам, на Изюм происходят постоянные атаки артиллерией, самолетами, вертолетами, минометами со стороны российских войск. "Город просто стирается с лица земли. Не учитываются абсолютно никакие минимальные потребности мирного населения", — рассказал заммэра.Он заявил, что Изюм находится в очень сложных гуманитарных условиях. А ситуация ничем не лучше, чем в Мариуполе."Город уже практически три недели без света, воды и газа. В сложной ситуации находятся онкобольные, которым нужно постоянное лечение, диабетики, для которых нет возможности доставить лекарства. Люди находятся на грани выживания", - заявил он.Также, как сообщил Мацокин, предоставлять медицинские услуги больным в Изюме сейчас вообще невозможно.

Минобороны Украины: российские войска пришли в библиотеки. Сообщается об обысках и изъятии книг, посвященных истории УкраиныНа украинских территориях, находящихся под контролем российской армии, из библиотек начали изымать книги, "не совпадающие с постулатами кремлевской пропаганды", сообщает Главное управление разведки украинского минобороны.Независимых подтверждений или опровержений этой информации пока не поступало.Как утверждает украинская разведка, к экстремистской литературе приравнены школьные учебники истории Украины, а также другая научная и популярная историческая литература. Проводят обыски "спецподразделения военной полиции"."Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении управления разведки в "Фейсбуке".Заявление сопровождается известной черно-белой фотографией немецких студентов, сжигающих книги в Берлине в 1933 году, вскоре после прихода к власти нацистов.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, обвиняющую Россию в гуманитарном кризисе в Украине, и призвала к немедленному прекращению огня

Российские войска продолжают нащупывать узкие места в обороне Кривого Рога - Александр Вилкул, глава Криворожской военной администрации "Бои идут на границе Днепропетровской и Херсонской областей, противник пытается нащупать брешь в обороне. По самому Кривому Рогу огонь не ведется, под ударом – Зеленодольск", - сказал Вилкул в эфире телемарафона.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/nvs-uzhe-devyat-latvijcev-hotyat-voevat-na-storone-armii-ukrainy.d?id=54180692

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/reportazh-iz-ukrainy-materi-pogibshih-rossijskih-voennyh-do-sih-por-ne-veryat-v-proishodyaschee.d?id=54179624

Детям, живущим в метро Харькова, установили спецместа для чтения и рисования.Харьковское метро, где люди укрываются от массовых обстрелов, постепенно становится "городом в городе". Здесь уже не просто прячутся от бомбежек люди, которые живут тут неделями. На 29 станциях подземки для детей оборудовали специальные места для чтения и рисования. Заниматься с ними туда приходят сотрудники ЮНИСЕФ.

Великобритания внесла в санкционный список дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова - Полину Полякову Теперь ее квартира в Лондоне за 4,4 млн. фунтов стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят. Разрешение на проживание в Британии – отменено.

США готовы направить в Украину противокорабельные ракеты и работают над этим вопросом. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя Белого дома на саммите НАТО. Обсуждение поставок связано с тем, что порты Мариуполя и Одессы продолжают сталкиваться с угрозами с моря.

Европейская комиссия пересматривает сценарии на случай частичного и полного прекращения поставок газа из России предстоящей зимой. Об этом заявил в Европарламенте в четверг, 24 марта, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом пишет DW.

Верховная Рада Украины ввела уголовную ответственность за распространение информации о перемещении украинских войск Теперь за это грозит до 12 лет тюрьмы.

Итоги экстренного саммита НАТО, посвящённого войне в Украине 👇 ✅ Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить свои войска в Украину, чтобы не вступать в прямой конфликт с РФ ✅ члены НАТО осуждают вторжение РФ в Украину и призывают Путина остановить войну и вывести войска из Украины ✅ НАТО призывает РФ серьёзно отнестись к переговорам и объявить о прекращении огня ✅ страны-члены НАТО восхищены мужеством украинцев ✅ НАТО продолжит поставлять военную помощь Украине: системы ППО, противотанковые системы, беспилотники.

Мединский предложил ввести в российских школах обязательную утреннюю молитву Помощник президента России Владимир Мединский рассказал о патриотическом воспитании в школах США, где, по его словам, уже 150 лет занятия начинаются с обязательной «короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага» Такую же практику Мединский предлагает ввести в России — участники комиссии по историческому просвещению, где Мединский высказал эту идею, поддержали его. Рекомендацию направят министру просвещения

Россия начинает попытки ввести свой рубль в оборот на оккупированных территориях УкраиныОб этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Состоялся первый полноценный обмен пленными между Россией и УкраинойОб этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По её словам, 10 российских военнослужащих обменяли на 10 пленных украинцев.Также в Россию отправили 11 гражданских моряков с затопленного судна возле Одессы. В обмен на них домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир», которое пыталось забрать военных с острова Змеиный. Само судно также вернётся в Украину по условиям обмена.

Philip Morris работает над вариантами ухода с российского рынка

Спикеры Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление по поводу российской войны в Украине, об объединении усилий для пресечения агрессии и восстановления безопасности в Европе.

США запретили любые транзакции с золотом Центробанка РФЕдва ли не важнее новых санкций против банков и их руководства то, что Минфин США запретил вообще любые транзакции с золотом российского ЦБ.Формально это не новые санкции, а разъяснение предыдущих, которые "замораживали" золотовалютные резервы (ЗВР) ЦБ. Их, как отмечало, например, издание Axios, можно было обойти, совершая сделки с золотом ЦБ через российские частные банки, которые не попали под санкции. Об этом же говорил и один из американских сенаторов, требовавших четких ограничений на сделки с российским золотом. Затем это золото, пишет Минфин США, могло быть использовано "для поддержки российской экономики и спецоперации в Украине".Теперь лазейка прикрыта: в разъяснениях Минфина США говорится, что подсанкционными считаются "любые транзакции, вовлекающие золото" ЦБ. За участие в таких сделках иностранные лица и компании сами попадут под вторичные санкции.

"Всем объясняют главное — тут теперь Россия и высовываться нельзя". Как живут люди в захваченном МелитополеВ Мелитополе российские военные борются с украинцами, которые не хотят превращаться в россиян, рассказали Би-би-си местные жители. В захваченном в первые же дни войны городе часть жителей сотрудничает с новой властью, а часть ждет, когда их освободят вооруженные силы Украины.

США готовы принять 100 тысяч беженцев из Украины и пожертвовать $1 млрд в помощь европейским странам, приютившим у себя украинцев, сообщает New York Times.

Philip Morris International Inc приостанавливает запланированные инвестиции в РФ и сокращает производственные операции в этой стране. Об этом говорится в заявлении компании. В частности: 1. Прекращается выпуск ряда сигаретных продуктов и сокращается их производство; 2. Приостанавливаются маркетинговые активности; 3. Отменяются запуски продуктов, запланированных на 2022 год в России, в том числе Iqos Ilumia; 4. Отмена планов по производству более 20 миллиардов стиков Terea, что эквивалентно инвестиции в 150 миллионов долларов.

НАТО хочет направить в Восточную Европу дополнительные войскаСтраны НАТО намерены в ближайшее время одобрить наращивание военного контингента у восточных границ блока, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.О готовящемся решении генсек рассказал на пресс-конференции, устроенной накануне внеочередного саммита НАТО, посвященного российскому вторжению в Украину. Встреча, в которой примет участие и президент США Джо Байден, должна состояться в Брюсселе в четверг.По словам Столтенберга, дополнительные силы будут выделены Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

59 тысяч человек могут остаться без работы в РоссииЗамминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова называет это словом "высвобождение". "Почти 14 тысяч работников находятся в отпуске без сохранения зарплаты. Этот показатель практически не менялся с начала марта. К высвобождению заявлено порядка 59 тысяч человек, это на 10 процентов больше, чем на 1 марта <...> При этом мы не фиксируем информации о массовых высвобождениях, о которых организация должна заранее предупреждать", — заявила она.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку ее армия не достигла своих военных целей. Россия, по мнению Борреля, хочет оккупировать все украинское побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. По мнению Борреля, судьба войны решится в ближайшие 15 дней.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов назвал фейками сообщения о взятии Изюма российскими военными (о взятии сегодня с утра сообщило Министерство обороны России).

НАТО Китаю: не надо поддерживать РоссиюЛидеры стран НАТО на саммите в четверг призвали Китай не оказывать военной поддержки России в ее войне с Украиной и не помогать ей обходить наложенные на нее санкции Европы и США.Китай пока придерживается нейтральной позиции по поводу вторжения России в Украину. С одной стороны он не поддержал Россию, когда ООН голосовала за резолюцию с осуждением вторжения в Украину, с другой стороны и против вторжения Китай выступать не стал.

Мэр Купянска, который 27 февраля заявил о сотрудничестве с российскими военными, заявил, что его дочь похитили в Ивано-Франковске. В своем обращении он заявил, что его дочь удерживает СБУ, и призвал судить его, а не его дочь.

Россия обвиняет Польшу в "опасной эскалации" и "русофобии"Российский МИД в четверг отреагировал на решение Польши выслать 45 российских дипломатов из-за обвинения в шпионаже.Российские власти усмотрели в этом "опасную эскалацию в регионе в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии".В МИДе пообещали ответить на "враждебный выпад".Накануне в среду польская спецслужба подготовила список из 45 российских дипломатов, которые, по мнению ведомства, были офицерами российских спецслужб.За месяц с начала российского вторжения в Украину Польша приняла большую часть беженцев из соседней страны. По последним данным, из уехавших 3,6 млн человек 2,1 млн приняла Польша.

Новые санкции СШАМинфин США ввел санкции в отношении российской оборонной промышленности, 328 депутатов российской Госдумы, а также генерального директора Сбербанка. Об этом говорится на сайте Минфина США."Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определяет ключевых лиц, способствующих вторжению. Среди них десятки российских оборонных предприятий, 328 депутатов Государственной Думы РФ и глава крупнейшего российского финансового учреждения", — говорится в релизе.Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что "Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками наносят удар в самое сердце способности России финансировать и осуществлять свои военные действия и зверства против Украины".А о том, какие еще санкции уже введены, какие в запасе, можно ли прожить в условиях санкций и когда ждать их отмены, читайте в этом материале: "Россия под санкциями. Что уже ввели, чем еще грозят и когда отменят".

Байден пообещал, что НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине, передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства ПВО.О каких конкретно средствах ПВО идет речь, он не уточнил.

Apple Pay ограничивает возможность для оплаты картами "Мир""Компания Apple ограничила оплату картами российской платежной системы "Мир". На данный момент уже и добавленные [карты] они постепенно убирают из приложения Apple Pay", — сообщили агентству ТАСС в службе поддержки держателей карт "Мир".Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Apple Pay стало нельзя добавлять новые карты "Мир". Но об органичениях для действующих пользователей не сообщалось.

ЕСПЧ вынес решения по делам о самоубийствах в российской армииЕвропейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить около 300 тысяч евро за нарушения права на жизнь и запрета пыток — в том числе родителям призывников, совершивших самоубийство в армии. Это первые решения ЕСПЧ после отмены приостановки рассмотрения российских дел. Би-би-си рассказывает об этих делах и других последствиях исключения России из Совета Европы.

Столтенберг не видит в России непосредственной угрозы НАТОГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Россия в настоящее время представляет непосредственную грозу для членов Североатлантического альянса. "Мы самый сильный союз в мире, — заявил он в четверг, 24 марта, на полях саммита НАТО, посвященного российскому вторжению в Украину. — Пока мы вместе, мы в безопасности".Одновременно Столтенберг вновь дал понять, что НАТО, несмотря на свое военное превосходство, исключает возможность военного вмешательства в войну в Украине. "Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не вышел за пределы Украины, что вызовет еще больше страданий, еще больше смертей, еще больше разрушений", — объяснил он.По словам главы НАТО, даже создание бесполетной зоны над Украиной, о котором настойчиво просит Киев, слишком опасно. "Чтобы установить бесполетную зону, мы должны будем атаковать российские системы ПВО в России, Беларуси и Украине, а также быть готовыми сбивать российские самолеты, — сказал он. — Тогда возникнет очень большая угроза всеобъемлющей войны между НАТО и Россией, и это приведет к еще большим смертям и разрушениям".

Зашло ли российское вторжение в тупик? Эксперты о ситуации на фронтахЧерез месяц после нападения на Украину российская армия не контролирует ни одного крупного города страны, а наступление на Киев и Николаев практически остановилось.Находящиеся под непрерывными обстрелами Харьков и Мариуполь также не сдаются. Единственным областным центром, захваченным российской армией, остается Херсон, население которого и до войны не дотягивало до 300 тысяч.Что ожидать от следующего этапа войны?Би-би-си собрала мнения экспертов о ситуации на фронтах и попросила их поделиться прогнозом на будущее.

"Почти каждый спрашивает, не бомбят ли здесь". Дневник латвийского волонтераБежали от бомбежек. Вытащили из завала сына, не спасли дочь. Эвакуируем особенных детей. Едем искать родных в Украине… В небольшой польский городок Пшемысль в 12 км от украинской границы ежедневно прибывают многие тысячи беженцев. Здесь у них есть возможность отдохнуть от бегства и выбрать маршрут дальнейшего следования. Судьбы прибывших — в руках волонтеров из разных стран, помогающих растерянным, в шоковом состоянии людям сориентироваться и наладить жизнь без родины...

Главное из заявления Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00:1. Россия не оставляет планов штурмовать Киев и перебрасывает к столице дополнительные силы.2. Заявляет, что российская армия не имеет успеха на изюмском направлении (сегодня утром Минобороны РФ заявило, что Изюм взят российскими войсками).3. Дает информацию по удару по российским кораблям в Бердянске."Подразделения ВСУ нанесли удар по большим десантным кораблям, которые прибывали в порт Бердянск. Вследствие этого возник пожар на большом десантном корабле 1171 с дальнейшей детонацией боекомплекта. Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.

Сергей Шойгу впервые с 11 марта показался на публикеЭту запись без звука опубликовали кремлевские корреспонденты РИА "Новости".https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1506957527174598663?ref_src=twsrc%5Etfw

Лукашенко увидел в предложении Польши ввести миротворцев на территорию Украины угрозу Третьей мировой войны. "Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать", — заявил Лукашенко.

Видео как российские корабли после удара ВСУ по порту Бердянска уходят в море. Видно, что на одном из них пожар.

Мединский: на кону сейчас само существование РоссииПомощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский утверждает, что сейчас "на кону" находится "само существование России как русской цивилизации". Такое мнение Мединский — бывший министр культуры и автор ряда книг по истории — высказал в четверг на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению в Москве, сообщает "Радио Свобода".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что он хочет предложить на саммите НАТО организацию миротворческой миссии в Украине. Как пишет Politico, предложение уже сформировано, но его детали не разглашаются. Но СМИ со ссылкой на источники пишут, что речь может идти о миротворческой миссии составом 10 тысяч человек, в задачи которой будет входить охрана гуманитарных коридоров, которые будут организованы в западной части Украины, в том числе, создание над ними бесполетных зон, охрана грузов, которые будут перемещаться по этим коридорам, а также создание бесполетных зон на крупнейшими городами Западной Украины. Польша находится в поиске государств, которые согласятся принять участие в этой миссии и ждет одобрения США, которые пока относятся к идее скептически.

Глава Красного Креста обсудил с Лавровым гуманитарные коридорыПрезидент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер находится в Москве, куда прибыл после Киева, где был на прошлой неделе, для обсуждения войны в Украине.С главой МИД Сергеем Лавровым он обсудил гуманитарные коридоры и необходимость защищать мирное население, а с министром обороны Сергеем Шойгу в планах обсудить тему военнопленных.Украинские власти утверждают, что во многие области гуманитарная помощь не попадает по вине России. Россия отрицает обвинения.

Судя по видео из Изюма, удар был такой силы, что обвалились межэтажные конструкции. Под завалами дома, в бомбоубежище, находятся пострадавшие, ожидающие помощи.

В Изюме под завалами могут быть более 30 человек.Спасатели не могут добраться к ним без спецтехники. Об этом сообщил заммэра Изюма Владимир Мацокин.Он также опубликовал видео, на котором местный житель показывает последствия разрушения его жилья и школы, которая находится рядом.

Беженцы в латвийских самоуправлениях: помещения есть, денег на кровати и одеяла — нетВ настоящее время большинство украинских беженцев проживает в частных домах. Местные власти опасаются, что жители больше не смогут принимать у себя беженцев за свой счет, пишет портал Delfi.

Израиль отказался продавать Украине шпионскую программу Pegasus из‑за недовольства РоссииИзраильские власти отказались предоставить Украине доступ к шпионскому программному обеспечению Pegasus из-за недовольства России. Об этом сообщают Guardian, New York Times и Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Британия ввела санкции против Грефа, Тинькова и "Альфа-Банка"Великобритания в четверг расширила санкционный список в связи с российским вооруженным вторжением в Украину. В новом списке 33 гражданина России и 26 юридических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Британию, сообщает "Радио Свобода".Среди попавших под санкции — глава "Сбера" Герман Греф, один из руководителей этого же банка Лев Хасис, живущая в Великобритании предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова Полина Ковалева, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван Сечин, а также бизнесмен Олег Тиньков.В списке юридических лиц — "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Алроса", РЖД, "Совкомфлот". В нем также несколько компаний из Беларуси.

В Ровенской области запрещено ходить в лесОб этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.Исключение — ВСУ, силовики, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, "и те, кто работае с лесом".

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и вице-канцлер Роберт Габек заявили, что они исчерпали лимит оружия, который можно было передать Украине. Об этом пишет Tagesspiegel. "Мы исследуем, какие еще есть варианты. Но если оружие закупается у немецких компаний для доставки в Украину, то это не путь, который проходит через Министерство обороны, а скорее маршрут, который проходит через Министерство экономики, потому что мы тогда говорим об экспорте оружия", — заявила глава Минобороны. В то же время вицеканцлер и Федеральный министр экономики дал добро на возможную закупку оружия у немецких компаний для экспорта в Украину.

Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" рассказал, что вчера ночью противник интенсивно обстреливал город. По его словам, российская армия пытается уничтожать продуктовые склады, чтобы создать ещё большую гуманитарную катастрофу в Чернигове. "Это были и авианалеты, и артиллерия, и минометы. Целенаправлено уничтожают склады запасов, которые у нас есть, чтобы оставить город отрезанным от снабжения, но у них ничего не получится. Вчера была попытка отрезать город от снабжения, подорвав мост через Десну. Но мы не пессимистичны в этом плане, мы найдём путь, тем более, у нас есть серьёзные запасы, плюс, мы местные. А Черниговщина — это край партизанской славы, поэтому наши героические люди находят пути, как доставить продукты и медикаменты", — сообщил Ломако.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал свой прогноз дальнейшего хода войны. По его мнению, россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу". "Причина — слишком высокие потери в личном составе и технике. А также — отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям. Все это не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высочайшего и среднего звена. Именно эта потребность сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения) россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику.

Зеленский выступил с новым обращением к главам стран НАТОГлавное из его речи:- Да, это правда, мы не в Альянсе. Не в самом мощном оборонном объединении мира. Не одно из 30 государств под зонтиком совместной защиты, под зонтиком 5 статьи [устава НАТО о коллективной защите, если нападут на одну страну альянса]. Такое чувство, что мы в серой зоне. Между Западом и Россией. Но защищаем все наши с вами общие ценности.- Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логической просьбой. Помочь закрыть наше небо. В любом формате. Обезопасить наших людей от русских бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа. У Украины нет мощного противоракетного оружия. Она имеет гораздо меньшую авиацию, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе — это применение оружия массового уничтожения.- Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши — это точно. Перестанет ли тогда НАТО думать об этом, пережить, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом?- Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент! Мы не можем просто это купить — такие поставки напрямую зависят только от [политического] решения НАТО.- Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать для общей безопасности в Европе и мире.

Из-за ракетного удара российских войск по ТРЦ Retroville в Киеве 20 марта был уничтожен главный офис компании "Novus Украина". Об этом говорится в обращении генерального директора Novus Марка Петкевича. "Главный офис, который находился в ТЦ, практически полностью уничтожен. Пострадавших среди работников Novus нет. Сейчас финансовый объем потерь полностью оценить невозможно, что обуславливается отсутствием полноценного доступа ко многим помещениям", — сообщил Петкевич.

Украинский флаг вновь над зданием администрации ХерсонаМэр занятого российскими войсками Херсона Колыхаев заявляет, что на здании горсовета города появился украинский флаг.

Путин проведет в четверг заседание совбезаОб этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Какие именно темы будут на этот раз обсуждаться, мы вам сообщим", — цитирует его агентство ТАСС.Би-би-си обязательно расскажет об этой встрече.Остальные мероприятия президента России, говорит Песков, носят непубличный характер.

Байден приехал на саммит НАТО в Брюсселе. Перед его началом журналисты пытались задать президенту США вопрос по поводу возможных ядерных или химических атак России, но Байден на эти вопросы не отреагировал.

Больше половины детей Украины стали беженцамиБольше половины детей Украины теперь беженцы, сообщает ЮНИСЕФ."Один месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 миллиона детей - более половины из примерно 7,5 млн детей в стране", — говорится в заявлении Детского фонда ООН.Среди 3,6 млн человек, покинувших Украину, — 1,8 млн — дети, кроме того, 2,5 млн детей оказались беженцами внутри страны.По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, эхо войны ощутит еще не одно поколение.

Российские войска и "ЛНР" закрепились в Рубежном, зашли в Попасную, но полностью их не заняли, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Факты есть факты. Удалось врагу немного продвинуться в направлении Рубежного, в самом городе закрепиться, но не весь город их. Немного зашли в Попасную. Ну так бывает — это война... Не видим здесь никакой прямой катастрофы. Сейчас перегруппировка будет и наши выбьют их из всех городов", — пообещал Гайдай в эфире телемарафона. Гайдай рассчитывает, что в ближайшее время российские войска отбросят от Киева и ВСУ направят "огромное подкрепление" на Донбасс.

Минобороны РФ сообщило о захвате города Изюм в УкраинеРоссийские войска захватили город Изюм под Харьковом. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков: "К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области".

Франция увеличивает готовность своих ядерных сил в ответ на российские угрозыОб этом пишет The Times.Три французские атомные ракетные подводные лодки были одновременно развернуты в море впервые за три десятилетия.Как сообщается, две из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, которое обычно находится в постоянном патрулировании под АтлантикойПоследний раз сразу три судна были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе, отмечает издание.

Песков опроверг сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у министра обороны России Шойгу. На вопрос о том, почему Шойгу уже долгое время не появляется на публике, Песков ответил так: "Сейчас не время для медийной активности министра обороны".

Столтенберг может остаться генсеком НАТО еще на годИз-за войны в Украине генсек НАТО может остаться на своем посту еще год.Срок полномочий Столтенберга истекает 30 сентября, после чего ожидалось,что он возглавит Центральный банк Норвегии."Я оставлю это решение за 30 лидерами", — ответил сам Столтенберг на вопрос о своем будущем, прибыв в пятницу в Брюссель на саммит НАТО, первый с начала войны.Столтенберг назвал войну в Украине самым серьезным кризисом безопасности за последнее поколение.

Горсовет Мариуполя: жителей принудительно вывозят в РоссиюМариупольский горсовет сообщает о принудительной эвакуации жителей Левобережного района города в Россию."Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев", - сообщают в горсовете. Это число - половина всех оставшихся в этом районе жителей.Горсовет сообщает, что людей принуждают к отъезду, отбирают паспорта и иные документы, удостоверяющие личность."Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря от куда потом перераспределяют по разным отдаленным городам россии. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта", - сообщает горсовет.При этом, горсовет заявляет, что Россия блокирует гумкоридоры для выезда мариупольцев на подконтрольную Украине территорию.

53% украинцев остались без работы из-за войныБолее 50% украинцев, работавших до войны, сегодня не работают. В обычном режиме продолжают трудовую деятельность 22% граждан.Такие данные всеукраинского опроса, проведенного 19 марта, предоставляет пресс-служба социологической группы "Рейтинг", передает Укринформ.Так, по результатам опроса, только 2% нашли себе новую работу. Среди украинцев, работавших до войны, половина (53%) сегодня не работают. 21% исполняют профессиональные обязанности удаленно или частично. И только 22% опрошенных работают в обычном режиме.

Великобритания расширила санкции против России24 марта, ровно месяц спустя после начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела новые санкции против России - на этот раз заморожены активы Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка. Под санкции кроме того попали АЛРОСА, РЖД и другие. Санкции нацелены на "банки, отрасли и лиц, имеющих стратегическое значение для российских властей".В черный список кроме того попали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков, давний бизнес-партнер Романа Абрамовича и экс-глава Millhouse Евгений Швидлер и многие другие (всего - 33 человека).

США и ЕС близки к соглашению по сокращению зависимости Европы от энергоресурсов России, пишет Bloomberg.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что один из основных приоритетов Байдена и европейских союзников является сокращение и полное прекращение зависимости Европы от российского газа, а также практический план для достижения этой цели.Издание сообщает о готовности США поставлять Европе природный газ и водород, но их объемы, ценообразование и другие детали сделки пока неизвестны.

Московская биржа возобновляет торги: главный игрок - министерство финансов РФОб этом в комментарии пишет редактор отдела экономики Би-би-си Ольга Шамина:На российском рынке акций в четверг наблюдается настоящее ралли: индекс Мосбиржи вырос почти на 9,5% к 11.20 мск. Это первые торги российскими акциями за почти месяц - Центральный банк приостанавливал их после того как акции резко подешевели на фоне войны.Среди лидеров роста "ФосАгро", подорожавший на 28%, а также "Новатэк" и "Татнефть" - их бумаги выросли на 23% и почти на 22% соответственно. Все эти компании не попали под санкции западных стран.Даже при таком ралли есть и аутсайдеры, например, "Аэрофлот", который лишился части своих самолетов и потерял возможность летать по основным направлениям - его акции упали более чем на 10%.На этом фону рубль укрепляется к евро и доллару. Доллар стоит чуть больше 96 рублей, а евро подешевел на 2,4 рубля и опустился до 105,6 рублей.Торговая сессия идет с некоторыми ограничениями. Торги начались с акций 33 компаний, входящих в индекс Московской биржи, - в основном это крупнейшие российские компании, например, ВТБ, "Лукойл", "Магнит" и другие. Короткие позиции запрещены - их часто используют спекулянты, чтобы заработать на понижении стоимости акций.Инвестиционная компания БКС в своем телеграмм-канале пишет, что с самого открытия торгов наблюдаются крупные заявки на покупку бумаг, а спрос по большинству из них превышает предложение.В БКС предполагают, что на рынке действует крупный игрок - и это российское министерство финансов. Минфин выделит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на выкуп российских акций. Для этого ведомство привлекает попавшую под санкции госкорпорацию ВЭБ.РФ. В БКС объясняют, что 1 трлн рублей - это примерно 7,5% от всех находящихся в обращении российских акций и это "серьезная величина"."Данный фактор является сильным позитивом для динамики российских акций", - говорится в отчете. Это также дает еще игрокам рынка уверенность в том, что он будет стабилен.Если аналитики БКС правы, и с покупками на российский рынок вышел минфин, то можно говорить о том, что государство просто скупает бумаги сильно подешевевших российских компаний. Это можно назвать частичной национализацией. Правительство пока не объявляло каких-то планов выхода из акций этих компаний после стабилизации ситуации.Присутствие государства в российской экономике и так очень высокое. А из-за мер поддержки ее может стать еще выше.Фонд национального благосостояния стал главным рычагом для спасения российской экономики - именно из него будут брать деньги на поддержку бизнеса, выкуп акций компаний. Правительство не отказывается и от дорогих инфраструктурных проектов, заявленных еще до войны. В феврале - на этот месяц выпала неделя войны и девальвация рубля - фонд сократился на 675 млрд рублей до 12,9 млрд.

Прокуратура расследует факт гибели российской журналистки под ракетным обстрелом в КиевеПрокуратура Киева начала уголовное производство по факту гибели людей во время ракетного обстрела Киева, когда погибла журналистка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина. "Установлено, что 23 марта 2022 г. вооруженные силы РФ с применением ракетного оружия произвели обстрел территории Подольского района столицы. В результате вражеского нападения погибли два человека, в том числе журналистка издания The Insider. Еще один человек пострадал", - говорится в сообщении.Также в прокуратуре добавили, что на месте продолжают работать правоохранители, которые документируют преступление.Досудебное расследование проводится Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в Киеве.

В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами густонаселенный район Ахтырки, есть погибшие - мэрВ ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие, сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко. "Сегодня ночью был обстрелян ракетами "воздух-земля" из самолетов самый густонаселенный район города Ахтырка. Ракеты попали в многоэтажки", - сказал Кузьменко в видеообращении в Facebook. Он добавил: "К сожалению, погибли люди".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией. Ранее представители украинской власти неоднократно заявляли, что Киев может отказаться от курса на вступление в НАТО и провозгласить внеблоковый статус государства в обмен на чёткие гарантии безопасности от ведущих мировых держав.

Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет закрывать небо Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет закрывать небо.Как пишет информационное агентство УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса."Мы четко дали понять, что не будем делегировать войска НАТО на суше или самолеты в воздухе", - подчеркнул Столтенберг.Он подчеркнул, что Альянс обязан не допустить обострения конфликта за пределами Украины, что повлечет еще больше страданий, смертей и разрушений."Объявление бесполетной зоны над Украиной будет означать, что мы должны это сделать. А ввести бесполетную зону означает, что мы должны атаковать противовоздушные системы в России, в Беларуси и в Украине, и также должны быть готовы сбивать российские самолеты. И тогда риск полномасштабной войны между странами НАТО и Россией будет очень высок и приведет к большим смертям и разрушениям", - подчеркнул он.Как уже сообщалось, в саммите НАТО с помощью видеосвязи примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что на саммите НАТО предложит ввести в Украину миротворцев альянса.

В Украине согласовано семь гуманитарных коридоров, они будут работать в четверг 24 мартаУкраина и Россия согласовали 7 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей Донецкой, Запорожской и Киевской областей, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.По ее словам, для эвакуации из Мариуполя согласован один гуманитарный коридор - из Бердянска в Запорожье, что означает, что из центра осажденного города организованно уехать не получится.Осада Мариуполя продолжается. Под обстрелами в городе все еще остаются около 100 тысяч человек.

В Донецкой области более 200 тысяч человек из-за боевых действий не имеют доступа к воде - ООНООН сообщает, что в Донецкой области более 200 000 человек не имеют доступа к воде из-за боевых действий. Об этом пресс-служба организации написала в своем Twitter-аккаунте."Растут опасения, что вся Донецкая область может быть отключена от водоснабжения в ближайшие недели, из-за чего миллионы людей останутся без доступа к воде", - сообщили в ООН.https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1506763973923786752

Британская разведка: Россия почти наверняка понесла многотысячные потери в войне с УкраинойРоссийские войска почти наверняка понесли многотысячные потери личного состава во время вторжения в Украину. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном Минобороны Британии в Twitter.Чтобы компенсировать эти потери, Москва, вероятнее всего, уже сейчас собирается мобилизовать своих резервистов и призывников, а также привлечь к боям против ВСУ боевиков ЧВК и иностранных наемников.Британские разведчики не знают, как эти группы интегрируются в состав российских сухопутных войск в Украине и как это повлияет на боеспособность оккупантов.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506872121858969600

Офис генпрокурора Украины: в результате российского вторжения в Украине погибли 128 детей, более 170 получили ранения По состоянию на утро 24 марта в результате российского вторжения в Украине погибли 128 детей, еще более 172 получили ранения, сообщает https://t.me/pgo_gov_ua/3350 пресс-служба Офиса генерального прокурора в четверг."По состоянию на утро 24 марта 2022 года погибли 128 детей, более 172 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что в результате бомбардировок и обстрелов войск РФ в Украине повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью.

Минобороны РФ заявило о взятии ИзюмаОфициальный представитель ведомства Игорь Конашенков на утреннем брифинге заявил, что российская армия полностью захватила город Изюм. Это райцентр в Харьковской области с населением около 50 тыс. человек. Город является важным железнодорожным узлом.Кроме этого Конашенков заявил, что российская авиация за ночь с 23 на 24 марта атаковала 60 военных объектов, включая два командных пункта. Сбиты два беспилотника, уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов Украины.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Зеленский зовет мир на протестыПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал мир к акциям солидарности с Украиной."Мир должен остановить Россию. (...) Покажите свою позицию. Выходите из своих офисов, домов, школ и университетов. Выходите во имя мира. Выходите с украинскими символами, чтобы поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь", - обратился Зеленский в видеообращении 24 марта, спустя ровно месяц с начала войны.Россия ведет войну не только против Украины, но и против всех свободных людей, добавил Зеленский, записав свое обращение впервые по-английски.Кроме того, он обратился и по-русски к тем российским гражданам, которые выступают против войны."Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, - сделайте это", - сказал среди прочего Зеленский.В четверг Зеленский примет участие в саммите НАТО и выступит перед шведским парламентом.

ЕС удвоил финансирование, направленное на поддержку Вооруженных сил Украины, доведя сумму помощи до 1 млрд евроЕвропейский совет утвердил финансовую помощь в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины, что в общей сумме составило миллиард евро. Соответствующее решение принято в среду в Брюсселе."Сегодня Совет принял две меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые позволят ЕС и в дальнейшем поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии. Меры помощи увеличат первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля 2020 года, на дополнительные EUR500 млн, тем самым удвоив его первоначальную сумму до EUR1 млрд", - сказано в сообщении.Комментируя принятое решение, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сказал: "Мы продолжим поддерживать Украину против агрессии России и невыразимых страданий, которые она причиняет украинскому населению. Дополнительные EUR500 млн евро в рамках Европейского фонда мира — еще один знак поддержки ЕС украинским вооруженным силам для защиты своей территории и своего населения".Одобренное финансирование будет направлено на предоставление оборудования и предметов снабжения, таких, как "средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военное оборудование и платформы, предназначенные для доставки смертоносной силы в оборонительных целях". Срок действия меры помощи также продлевается на 12 месяцев.В Совете отметили, что неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

Кто ввел санкции против России?Всего за месяц, с начала войны с Украиной, Россия оказалась фактически отрезана от мировой финансовой системы, лишилась западных технологий и преференций в торговле, потеряла часть гражданской авиации и половину накопленных резервовСейчас экономика России готовится к резкому спаду. Самые первые оценки обещают ей потерю около 10% ВВП, размер которого в прошлом году составил 1,65 трлн долларов. В то же время, остальной мир продолжит расти. На таких противоположных курсах разрыв с Россией в развитии и благосостоянии будет увеличиваться с каждой минутой. Санкции, которое ввелись быстро, могут отменять гораздо дольше. Для этого России потребуется убедить США и страны ЕС, что она встала на путь исправления и не может повторить.Русская служба Би-би-си составила список санкций, введенных против России с момента вторжения. По мере развития событий список будет дополняться или сокращаться.

Чего ждать от саммитов НАТО, "Большой семерки" и ЕСТри экстренных саммита, которые состоятся сегодня, могут определить дальнейшую реакцию Запада на войну России в Украине, которая, по словам официальных лиц США, затягивается и становится все более кровавой.Все саммиты пройдут в Брюсселе: там состоится встреча глав стран НАТО, встреча "Большой семерки" и встреча лидеров Евросоюза.Во всех трех примет участие президент США Джо Байден.Ожидается, что он объявит о новых санкциях в отношении России. Кроме того, НАТО обсудит возможные варианты ответа на действия президента России Владимира Путина в том случае, если российские войска начнут обстрелы колонн с военной помощью, поставляемой Украине странами альянса.Кроме того, НАТО не исключает, что Россия может применить химическое оружие в Украине и возможный ответ альянса на это также включен в повестку дня.Членам Европейского Союза придется обсудить будущее энергоснабжения и то, насколько они готовы обойтись без российского газа. После первоначальной демонстрации единства в отношении санкций во всех 27 государствах-членах, в газовом вопросе появились разногласия о том, что делать дальше.Президент Украины Владимир Зеленский будет общаться с лидерами НАТО и ЕС по видеосвязи.

Трое детей госпитализировано в результате игры с взрывоопасным предметом и его взрыва в Мелитопольськом районе Запорожской области, один в реанимации – ГСЧСТрое детей пострадало и госпитализировано в результате игры с взрывоопасным предметом и дальнейшей его детонации в Мелитопольском районе Запорожской области, один из пострадавших находится в реанимации, сообщили в ГСЧС Украины."В селе Обильное Мелитопольского района трое подростков 2007 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р. нашли взрывоопасный предмет и играли с ним, в результате чего произошел взрыв. Детей госпитализировали в больницу. Один из подростков находится в реанимации", – сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбук в четверг утром.Как сообщалось, сециалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions с началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины по 22 марта насчитали более 83 тыс. кв. км опасных территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Взрывы и пожар в порту Бердянска Этим утром в соцсетях распространяются многочисленные фотографии и видеоролики, на которых заметны взрывы и последующий пожар в порту Бердянска. На некоторых кадрах виден военный корабль, окутанный клубами черного дыма. Военно-морские силы Украины на своей странице в "Фейсбуке" сообщают об уничтожении российского десантного корабля. "В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота захватчиков", - заявляют в ВМС. На данный момент подтверждения этой информации из независимых источников нет. https://twitter.com/sentdefender/status/1506879040443015170 https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/340844301416492&show_text=true&width=500>

Так выглядит Мариуполь спустя почти месяц войны.

Полиция: в Харькове 294 мирных жителя погибли от действий войск РФВ Харькове вследствие действий российских захватчиков погибли 294 мирных жителя, среди них - 15 детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области в Телеграме, передает Укринформ."Люди почти круглосуточно не выходят из укрытий. Пылают жилые дома, школы, больницы, коммунальные и торговые объекты. С начала российского вторжения на Харьковщине от адских атак вражеских сил погибли 294 гражданских лица, среди которых 15 детей", - говорится в сообщении.Тем временем, многие харьковчане, спасаясь от обстрелов, по сути живут в метро города.

Глава региона: в Луганской области российская авиация ночью нанесла ракетные удары и осуществила фосфорные бомбежки Рубежного, погибло 4 человека, двое из которых дети В ночь на четверг, 24 марта, российская авиация нанесла ракетные удары по городам Луганской области, сбросила фосфорные бомбы на Рубежное (Луганская обл.), погибло 4 человека, среди которых двое детей, ранено 6 человек, сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. "Очень трудная ситуация в Рубежном, где продолжаются бои среди города. По подтвержденной информации, у нас четыре погибших, двое из которых дети, и шесть раненых. У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", – написал Гайдай в Телеграмме в четверг утром. По его словам, за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. В частности, 10 многоэтажек и 13 частных домов. Было охвачено пламенем 16 из них. Обстрелам подверглись жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. "В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101526 потребителей находятся без света. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов)", – сообщил глава Луганской ОВА. https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/139119771960748&show_text=true&width=500

Пентагон: Высшее военное руководство РФ отказалось общаться с коллегами из СШАВысшее военное руководство РФ отказывалось от общения со своими коллегами из США на протяжении последнего месяца, пишет издание WP со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.После вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, но россияне "до сих пор отказывались участвовать". Остается непонятным, почему российские генералы отказались от телефонных переговоров со своими американскими коллегами.Контакты между США и Россией стали гораздо более редки с момента вторжения. Посол США в России Джон Салливан наиболее часто встречался с российскими официальными лицами. Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе впервые с 24 февраля поговорил со своим коллегой Николаем Патрушевым. По сообщению CNN, на прошлой неделе в Министерстве обороны России прошла встреча некоторых американских и российских военных чиновников.По словам официальных лиц США, госсекретарь Энтони Блинкен не пытался вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с начала вторжения.Бывший старший офицер разведки США, ученая Анджела Стент сказала, что Россия настаивает на том, что это "специальная военная операция", и не желает признать настоящий характер войны. Генералы также могут ожидать одобрения президента РФ Владимира Путина, чтобы совершить звонки, учитывая высокие ставки, и он, возможно, не соглашается.

Через месяц после нападения на Украину российская армия не контролирует ни одного крупного города страны, а наступление на Киев и Николаев практически остановилось. https://www.delfi.lv/article.php?id=54178014

Генштаб Вооруженных сил Украины: самолеты РФ совершили больше 250 вылетов, ВСУ поразили 11 воздушных целейГенштаб ВСУ утром 24 марта опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, и ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха.Сообщается, что группировки войск сдерживают противника по указанным направлениям, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны."Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях", - сообщает Генштаб. По данным Генштаба ВСУ, группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты). Информация об их окончательном сбитии уточняется."На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям. Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям. Идет тотальное сопротивление украинского народа", - сообщает Генштаб ВСУ.

В Министерстве обороны США сообщили, что с начала войны России против Украины войска РФ запустили более 1200 ракет. Об этом сообщает ABC News.В Пентагоне отметили, что захватчики еще не использовали большую часть арсенала (ракеты класса "земля-воздух" и крылатые)."Они все еще имеют значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности", — заявили в Минобороны США.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в захваченном войсками РФ Бердянске.

США прорабатывают планы на случай применения Россией ядерного оружияБелый дом создал секретную рабочую группу, которая разрабатывает возможные сценарии поведения Владимира Путина и ответные меры НАТО на случай если Россия прибегнет к использованию оружия массового поражения, будь то химическое, бактериологическое, или ядерное, пишет газета New York Times.Так называемая "команда тигров", куда входят специалисты по национальной безопасности, с 28 февраля проводит имитационные учения, чтобы отработать возможные ответные меры.По словам неназванных источников газеты, группа также прорабатывает реакцию на случай атаки Путина по территории НАТО - например, если российские войска начнут обстреливать колонны, доставляющие оружие и помощь Украине из стран альянса.Команда, которая встречается три раза в неделю, также изучает готовность России напасть на соседние страны, включая Молдову и Грузию.Всего месяц назад такие сценарии казались скорее гипотетическими, пишет газета. Но сегодня и Белый дом, и штаб-квартира НАТО осознали, что Россия может прибегнуть к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика.В среду, 23 марта, и Байден, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили о растущем числе признаков, указывающих на то, что Россия готовится применить в Украине химическое оружие.Ожидается, что возможные сценарии развития событий все лидеры стран НАТО обсудят в четверг, 24 марта, на внеочередной сессии в Брюсселе, куда приедет президент США Джо Байден.Встреча пройдет за закрытыми дверями, без помощников и мобильных телефонов, и это будет первая встреча всех глав стран НАТО после начала российско-украинской войны.

Запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлен до 1 апреляРежим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 1 апреля, сообщает Росавиация.Ограничение распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Аэропорты в этих городах закрыли 24 февраля, в день начала военного вторжения России в Украину. С тех пор временные ограничения продлевали каждую неделю.Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

"Почему бы и нет": представитель РФ в ООН заявил о готовности Путина нажать ядерную кнопкуВ России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский. Первый заместитель постпреда России при ООН пообщался с иностранными журналистами. Как передает Sky News его спросили, в частности, об угрозах ядерным оружием.Тот ответил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО"."Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава", – подчеркнул Полянский."Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", – добавил он.

США предупредили Китай, что помогать России обойти санкции – недопустимоСоветник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 вскоре объявят единую позицию в отношении попыток России обойти санкции с помощью Китая или любой другой страныОб этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters. Об этом Салливан сказал на борту самолета Air Force One по пути в Брюссель, где президент США Байден примет участие в экстренном саммите НАТО."Это не касается конкретно Китая, но это касается каждой значительной экономики и решений, которые любая из этих экономик примет, чтобы намеренно и активно попытаться подорвать или ослабить санкции, которые мы ввели", - сказал Салливан.По его словам, правительство США передало это сообщение Китаю, и Вашингтон ожидает "аналогичного сообщения со стороны Евросоюза и отдельных европейских стран".

В России блокировали доступ к сервису "Google Новости"В России заблокирован информационный сервис "Google Новости". Роскомнадзор в среду вечером, 23 марта, сообщил, что решение о блокировке принято по требованию генпрокуратуры РФ за "распространение фейков" о войне России в Украине."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что речь идет о блокировке доступа к ресурсу news.google.com.После начала войны в Украине Госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании вооруженных сил РФ за рубежом. Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщения Минобороны РФ и запретил называть "спецоперацию" в Украине нападением, вторжением или объявлением войны.После этого на основании требования генпрокуратуры в России были заблокированы более 750 ресурсов, в том числе многие независимые СМИ.

Экс-министр обороны "ДНР" россиянин Игорь Стрелков сообщил о гибели тестя в УкраинеТесть Игоря Стрелкова (Гиркина) Сергей Ситоленко погиб, а окрестностях города Авдеевка (Донецкая область) от попадания пули. Об этом пишет российское издание РБК.Ситоленко был убит снайпером под Авдеевкой, уточняет телеграм-канал Baza."Горе пришло в нашу семью" - такими словами Стрелков подтвердил сообщение жены Мирославы о гибели тестя.Игорь Стрелков был министром обороны самопровозглашенной "ДНР", а также одним из обвиняемых на процессе по делу о сбитом малайзийском Боинге в Донецкой области в 2014 году.

Представитель ООН: из-за российской войны в Украине необходимо помогать бедным странам с продовольствием Директор немецкого отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Мартин Фрик призвал значительно увеличить помощь бедным странам в свете влияния войны на глобальные запасы продовольствия. "Прежде всего, пострадавшие страны нуждаются в массивной финансовой поддержке, чтобы ценовой шок не привел к дестабилизации", - приводят слова Фрика издания медиагруппы RND. "Гуманитарная помощь и политика развития являются политикой безопасности", - добавил он.В среднесрочной перспективе цель должна заключаться в повышении уровня самообеспечения в таких государствах, считает глава немецкого отделения ВПП. По словам Фрика, многие страны долгое время полагались на производство - большей частью на экспорт - и закупку продуктов питания на мировом рынке. Эту логику необходимо переосмыслить, чтобы повысить независимость от ценовых потрясений на мировом рынке, считает эксперт.

Президент США Джо Байден сегодня ночью прилетел в Брюссель, где пройдут сразу три крупных саммита - НАТО, ЕС и "Большой семерки". Главные вопросы - новые санкции против России и расширение помощи Украине, которая уже ровно месяц воюет с РФ. Американские СМИ накануне писали о том, что Байден едет уговаривать западных союзников ограничить импорт российских энергоносителей. Также будет обсуждаться вопрос отправки миротворческой миссии в Украину (это предложила Польша, хотя в НАТО уже заявили, что под флагом Альянса этого не произойдет).

Россия планирует устроить "большой террор" в Херсоне из-за протестов горожан - TimesРоссияне планируют устроить "большой террор" во временно захваченном Херсоне, чтобы снизить градус протестов среди местного населения. Об этом сообщает Times, имея в распоряжении письмо сотрудника ФСБ.В датированном понедельником письме говорится о том, что Кремль больше не желает "играть по-доброму" с протестующими. Жителей города планируют забирать из дома посреди ночи: "Даже если нам придется забрать полгорода – мы к этому готовы".

Пентагон: украинская армия оттеснила войска РФ к востоку от КиеваЗа последние сутки украинской армии удалось оттеснить силы противника от Киева. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет CNN. По его словам, оккупантов оттеснили на 25-35 км к востоку от Киева."Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25–35 км больше, чем в том же месте вчера", - сказал чиновник.По его словам, к северо-западу от центра Киева российские силы окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах (9-12 милях) от центра Киева на северо-запад."Мы начинаем видеть, как они как бы окапываются вокруг Киева, а пытаются больше атаковать в восточной части [Украины]", - отметил он.В то же время чиновник уточнил, что армия РФ активизировалась на Донбассе, "приложив гораздо больше усилий" в Луганской и Донской областях.

РФ заблокировала экспорт нефти из Казахстана в ЕвропуМинэнерго России на фоне санкций Запада и роста цен на нефть сообщило о неожиданной критической аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, пишет российское издание "Коммерсант". Он обеспечивает поставки на экспорт нефти из Казахстана, прежде всего в страны ЕС, которые отказываются покупать российскую нефть.По данным российских властей, повреждение причальных устройств на терминале якобы в результате шторма может снизить поставки на мировой рынок сразу на 1 млн баррелей в сутки. Руководство подконтрольного РФ Каспийского трубопроводного консорциума утверждает, что ремонт оборудования продлится до двух месяцев, в этом случае отгрузки нефти на экспорт в Европу может вообще остановиться.КТК протяженностью 1,5 тыс. км и мощностью 67 млн тонн нефти в год - основной маршрут транспортировки нефти из Казахстана, на который приходится более 80% экспорта на западные рынки. Нефть из трубы отгружается на танкеры через морской терминал возле Новороссийска, оснащенный тремя выносными причальными устройствами.

Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" в Молдове помогает украинским беженцамИзвестный британский актер, звезда фильма "Пираты Карибского моря" Орландо Блум в рамках программы UNICEF находиться в Молдове, где поддерживает и помогает украинским семьям, которые вынуждено стали беженцами из-за полномасштабного вторжения РФ.Об этом посол доброй воли UNICEF Блум сообщил в своем Instagram. "С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с UNICEF, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности", - написал актер.Отметим, Молдова приняла и приютила практически 400 тысяч беженцев из Украины.Актер он призвал и других людей оказывать посильную помощь украинским детям

На внеочередном саммите НАТО обсудят возможность применения РФ химоружия в УкраинеЗа день до внеочередного саммита НАТО в Брюсселе несколько источников сообщили, что значительное количество времени в четверг будет посвящено обсуждению реакции Альянса в том случае, если Владимир Путин применит химическое или биологическое оружие против граждан Украины.Несколько официальных лиц, говоривших на условиях полной анонимности, согласились с тем, что, хотя официальная позиция НАТО о невмешательстве в эту войну, остается в силе, химическое оружие может изменить правила игры, поскольку такая эскалация, вероятно, побудит общественность в НАТО требовать дополнительных действий, пишет CNN.Источники сообщают, что альянс чувствителен к общественному мнению, и, хотя вполне вероятно, что на этой неделе НАТО не будет указывать России "красные черты" в отношении ответа, вероятно, преднамеренное позерство со стороны НАТО, указывающее на ее готовность к химическим атакам России все же будет продемонстрировано.Это может означать усиление групп быстрого развертывания и специальных подразделений, которые уже созданы НАТО для борьбы с такими угрозами. Такие инструменты, имеющиеся в распоряжении НАТО, ранее не использовались для помощи стране, не входящей в Альянс, но источники сообщили, что российское вторжение в Украину вызвало беспрецедентные разговоры о том, как лучше всего НАТО может поддерживать страны, не входящие в Альянс.

Будет развеваться до победы в войне с РФ: в центре Нью-Йорка подняли флаг УкраиныНад американским Нью-Йорком, а именно на Манхэттене, развевается украинский флаг. Стяг поднял лично мэр города Эрик Адамс. В церемонии приняли участие генеральный консул Украины Алексей Голубов, члены городского совета, мэрии, конгрессмены, а также представители украинской общины, передает Укринформ.

Мэр: войска РФ строят военную базу в МелитополеРоссийские военнослужащие строят военную базу на территории микрорайона Авиагородок в Мелитополе, заявил городской голова Иван Федоров. По его словам, база используется для запуска ракет по другим украинским городам.

Генштаб ВСУ: потери заставляют Россию изыскивать резервыКак сообщили в ночь на четверг в генштабе Вооруженных сил Украины, вследствие понесенных потерь командование российских войск продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения к границам Украины."По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии", – говорится в сводке генштаба.По сведениям украинских военных, в приграничные с Украиной районы Гомельской области республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.Как мы сообщалось ранее, в командовании НАТО оценивают российские потери в живой силе за первый месяц войны в диапазоне от 7 до 15 тысяч человек. С учетом раненых и пропавших без вести общие потери российской армии могут достигать 30-40 тыс.Российское командование скрывает данные о количестве убитых и раненых в боевых действиях в Украине. Эти данные были оглашены лишь один раз, 2 марта, когда Минобороны РФ сообщило о 500 погибших российских военных.

Премьер-министр Австралии раскритиковал участие Путина в саммите G20Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон скептически отозвался о возможном участии президента РФ в саммите стран "группы двадцати" в Индонезии в ноябре. "Сидеть за столом с Владимиром Путиным, которого Соединенные Штаты уже в состоянии обличить за военные преступления в Украине, - это для меня слишком", - заявил глава австралийского правительства. Официальная Канберра разделяет позицию США о совершении военных преступлений на украинской территории, добавил Моррисон.

ВОЗ рассказала об атаках на медицинские учреждения в УкраинеНа учреждения системы здравоохранения в Украине с начала войны было совершено минимум 64 подтвержденные атаки, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В результате 15 человек погибли, еще 37 получили ранения. Подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права, подчеркнули в ВОЗ.https://twitter.com/WHOUkraine/status/1506579164043919367

Министр транспорта Германии призвал распределять украинских беженцев в европейские страны, не граничащие с УкраинойМинистр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг призвал к распределению украинских беженцев по странам, не граничащим с Украиной. Необходимо организовать перевозку беженцев во Францию, Испанию, Грецию и Данию, в том числе по железной дороге или самолетами, заявил министр изданиям медиагруппы Funke. Их передвижение не должно оставаться польско-германской проблемой, подчеркнул Виссинг, согласившись с аналогичной позицией министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика.Кроме того, министр сообщил, что за 2 недели германские товарные поезда доставили в Украину 10 тысяч тонн продуктов питания, напитков и предметов гигиены.

Сейм Польши принял резолюцию о военных преступлениях войск РФ в УкраинеНижняя палата парламента Польши приняла резолюцию о военных преступлениях и нарушениях прав человека, совершенных российскими военнослужащими в Украине. Сейм Польши призвал все государства, признающие территориальную целостность и суверенитет Украины использовать свои полномочия в международных организациях с целью привлечь к ответственности президента России Владимира Путина, членов Совета Безопасности РФ и командующих российскими Вооруженными силами. "Общедоступные доказательства этих преступлений оправдывают признание Владимира Путина военным преступником со стороны Сейма Республики Польша и международного сообщества", - отмечается в документе.

Госдеп США: Силы РФ совершают в Украине военные преступленияВласти США считают, что российские военнослужащие совершают в Украине военные преступления, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Оценка Вашингтона основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников, объяснил он. "Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о произвольных нападениях и атаках, умышленно направленных на гражданских лиц, а также об иных злодеяниях", - указал глава Госдепартамента.

АНАЛИЗ: российское наступление застопорилось по нескольким фронтам (Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности)Ничем не спровоцированное нападение России на своего ближайшего соседа стало спусковым механизмом для крупнейшего кризиса в сфере европейской безопасности со времен Второй мировой войны.И тем не менее, по прошествии месяца российским войскам так и не удалось взять под полный контроль ни одного крупного города, их наступление захлебнулось на нескольких фронтах, а кое-где им даже пришлось отступить из захваченных мест под натиском украинских контратак.Подкрепленные высокотехнологичным оружием, поступающим из Британии и других стран НАТО, украинцы проявили себя как доблестные и стойкие бойцы. Однако их сопротивление достается ужасающей ценой.Южный портовый город Мариуполь войдет в исторические летописи как один из самых разбомбленных и разрушенных городов нашего времени. Его разрушение уже названо военным преступлением.И перед Украиной по-прежнему стоят крупные проблемы. У ее армии иссякают запасы вооружений и боеприпасов, российские боевые дроны действуют во многом безнаказанно, и Москва мобилизует подкрепление.Президент Путин, по-видимому, настроен на покорение Украины, даже если это будет означать превращение страны в дымящиеся руины.

Anonymous заявляют, что взломали базу данных Центробанка России Группа хакеров Anonymous утверждает, что взломала базу данных Центрального банка России и собирается в ближайшие 48 часов выложить в открытый доступ более 35 тысяч файлов с секретными договорами. "Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 тысяч файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов", - сказано в сообщении Anonymous в "Твиттере". ЦБ РФ опроверг информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем. Днем ранее хакерская группировка Anonymous обратилась к иностранным компаниям, продолжающим работать на территории России, заявив, что у этих компаний есть 48 часов, чтобы уйти с рынка, после чего на них будет совершена атака. https://twitter.com/YourAnonTV/status/1506769001040551937

Британская разведка: деморализованным российским войскам грозит окружениеУкраинские силы усиливают давление на российские войска, находящиеся к северо-востоку от Киева, сказано в последней разведывательной сводке министерства обороны Британии.Украина продолжает проводить успешные контратаки на россиян за пределами столицы; украинцы, вероятно, отбили города Макаров и Мощунь, говорится в отчете."Существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене", - считают в британском минобороны.Британские военные отмечают, что российские войска вдоль оси к северо-востоку от Киева сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и падением морального духа."Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность российских сил реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", - сказано в сообщении.Деморализованным российским войскам может грозить окружение, заключает британская разведка.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506753922224074756

Оперативная сводка Генштаба ВСУ по итогам 28-го дня войны- Российские войска не выполнили задачу по входу в административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины.- Продолжаются попытки восстановить наступательные действия с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.- На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил.- На Полесском направлении противник активировал проведение авиаразведки в микрорайонах Глебовка, Лютеж, Лебедевка. В течение суток противник совершил артиллерийский обстрел районов населенных пунктов Калиновка, Горенка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.- На Северском направлении силами отдельных подразделений Центрального военного округа противник продолжает концентрировать силы и средства для осуществления попыток восстановления наступательных действий.- На Черниговском направлении противник пытается блокировать и оккупировать город Чернигов.- На Броварском направлении противник остановлен.- В направлении Изюма российскими войсками предпринята попытка прорыва обороны украинских войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои;- В районе Попасной и Мариуполя нет продвижения российских войск.- На Слобожанском направлении противник нанес артиллерийские удары по городу Харькову, активные наступательные действия подразделений российских войск провалились.- В направлении Сум подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не вели. Основные усилия были направлены на блокировку города, нанесение артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Британия предоставит Украине еще 6000 ракетНа экстренной встрече лидеров стран НАТО и "Большой семерки", которая состоится в Брюсселе в четверг, Борис Джонсон объявит о передаче украинской армии еще шести тысяч ракет.Кроме того, британский премьер намерен выделить 25 млн фунтов (33 млн долларов) на оплату украинским солдатам и летчикам.Всемирная служба Би-би-си получит от британского правительства дополнительные 4,1 млн фунтов на поддержку русской и украинской языковых служб."Соединенное Королевство в сотрудничестве с нашими союзниками усиливает военную и экономическую поддержку Украине, для которой сейчас наступает переломный момент в этой битве", - сказал Борис Джонсон."Спустя месяц с начала этого кризиса международное сообщество стоит перед выбором. Мы можем поддержать огонь свободы в Украине или рискуем задуть его в Европе, а также по всему миру", - добавил премьер-министр.Новые поставки будут осуществлены в дополнение к 4000 ракет, которые уже были отправлены в Украину из Британии.Что касается финансовой помощи, то эти 25 млн фунтов также идут в довесок к 400 млн, выделенным ранее на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Зеленский требует от НАТО и ЕС дать любое оружие, нужное УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, приуроченном к месяцу с начала войны и запланированным на четверг саммитам НАТО, Евросоюза и G7, призвал западные страны дать Украине любое оружие, какое может понадобиться для изгнания российских войск с украинской территории."Мы ждем серьезных шагов - от НАТО, ЕС и "большой семерки" [...] Свобода должна быть вооруженной [...] Украинское небо так и не обезопасили от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города", - сказал Зеленский.Президент Украины также обратился на английском и на русском к гражданам мира и к россиянам.Граждан демократических стран он призвал с завтрашнего дня массово выходить на демонстрации в поддержку Украины.Россиян же - тех, кто против войны и властей - Зеленский призвал сопротивляться или бежать из страны."Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваших налогов на войну, сделайте это", - сказал Зеленский."Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день всё больше. Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну умирать", - заявил президент.

Расследование New York Times на основе разговоров российских военных по открытой связиС начала войны разные специалисты отмечали, что российские силы в Украине пользуются незащищенными каналами связями, говорят на открытых радиочастотах или по мобильной связи.New York Times проанализировала собранные записи переговоров российских военных и смогла подтвердить ряд из них, сопоставив информацию с фото и видео в соцсетях, спутниковыми снимками, сводками обеих сторон конфликта и другой информацией в открытых источниках.Визуальное расследование газеты сосредоточилось на боях за город Макаров к западу от Киева. Оно представляет уникальный взгляд на действия наступающей армии.В перехватах разговоров российских военных между собой и на видеозаписях из соцсетей есть потенциальные признаки совершения военных преступлений.На одной из записей слышна следующая команда: "Убрать первое хозяйство от населенного пункта и накрыть населенный пункт артиллерией". Предполагается, что "хозяйство" - это российское подразделение.А на видео из соцсетей видно, как российская бронетехника расстреливает гражданский автомобиль - и тела погибшей в нем пожилой пары.Российские власти утверждают, что наносят только "высокоточные удары" по военным объектам.

За российскую резолюцию по Украине в СБ ООН проголосовали только она сама и КитайПроект российской резолюции по Украине ожидаемо провалился в Совете безопасности ООН: за него проголосовали только сама Россия и Китай.Остальные 13 стран-членов Совета безопасности просто воздержались. Накладывать вето на резолюцию постоянные члены СБ - США, Британия и Франция - не стали.В проекте резолюции содержался призыв к прекращению огня и эвакуации мирного населения из зон боев, но большинство членов СБ отказались его поддержать не поэтому, а потому что в тексте, естественно, не было осуждения России как виновницы возникшего гуманитарного кризиса.Соавторами российского проекта резолюции согласились стать Беларусь, Сирия и Северная Корея, но они сейчас не входят в Совет безопасности.

Из районов боев в среду эвакуированы 4,5 тыс человек - украинский министрЗа 23 марта из районов боев в разных местах страны были эвакуированы - или выехали самостоятельно по гуманитарным коридорам - 4554 человека. Об этом рассказала вечером в среду министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.По словам Верещук, большая часть из этих четырех с половиной тысяч - почти три тысячи - выехали на своем транспорте по коридору из Мариуполя в Запорожье.Еще почти тысяча человек эвакуирована из трех сел, расположенгных к востоку от Киева.

Российский суд назвал лозунг "Фашизм не пройдет" дискредитацией российской армииОВД-Инфо, объявленный в России иностранным агентом, сообщает, что Тверской суд Москвы оштрафовал москвичку за пикет с плакатом "Фашизм не пройдет", сочтя этот лозунг дискредитацией российских вооруженных сил.Анна Кречетова оштрафована на 50 тысяч рублей.ОВД-Инфо также сообщает, что сегодня в Петербурге задержана пикетчица с плакатом "Миру - мир".https://twitter.com/OvdInfo/status/1506709080039165969

Главное к утру четверга, 24 марта✅Наступление российских войск застопорилось на нескольких направлениях. Западные аналитики говорят о низком моральном духе в российской армии под Киевом и больших проблемах со снабжением.✅Существует риск того, что российские войска под Киевом могут попасть в окружение. По данным американских разведслужб, украинская армия смогла оттеснить российские войска на расстояние 55 км от центра Киева.✅Украина также сообщила, что вернула контроль над городом Макаров под Киевом.✅Продолжается осада Мариуполя, в городе не прекращаются бои. По данным украинского правительства, за среду из этого города в Запорожье на собственном транспорте добрались около 3 тысяч человек. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе остаются не менее 100 тысяч гражданских лиц. Гуманитарная помощь туда все еще не попадает – в Киеве заявляют, что ее блокируют российские военные.✅При обстреле Киева погибла журналиcтка Оксана Баулина. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. Российские войска не прекращают обстрелы украинских городов, в том числе Киева, Чернигова и Харькова.✅Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, изучив показания, пришли к выводу, что российские войска действительно совершали военные преступления на территории Украины.✅Британия предоставит Украине еще 6000 ракет. Швеция - еще 5000 противотанковых комплексов, Германия решила послать Украине еще 2000 противотанковых гранатометов.✅За российскую резолюцию по Украине в Совбезе ООН проголосовали только она сама и Китай. В проекте резолюции содержался призыв к прекращению огня и эвакуации мирного населения из зон боев, но большинство членов СБ отказались его поддержать, потому что в тексте не было осуждения России как виновницы возникшего гуманитарного кризиса.✅За четыре недели войны в Харькове обстрелами разрушили почти тысячу жилых домов.✅Французская автомобильная компания Renault решила немедленно остановить свой завод в Москве.