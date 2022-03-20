ОНЛАЙН: Украина запретила 11 пророссийских партий, в плену у украинской армии — 562 человека

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 20 марта

Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российской армииТак, с 24 февраля по 20 марта, по данным украинской армии, в ходе военных действий погибли около 14 700 человек.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276706371309115&show_text=true&width=500

Кадры последствия обстрелов в Мариуполе.

Власти ДНР сообщили о гибели 55 мирных жителей за месяцВласти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что за месяц боевых действий погибли 55 мирных жителей ДНР. Еще 318 были ранены.Эту информацию распространило представительство "республики" в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)При этом, как утверждают в представительстве, эти потери произошли за "31 день эскалации со стороны ВФУ" (эту аббревиатуру местные чиновники используют для обозначения вооруженных сил Украины).Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине 24 февраля, в этот же день российские войска вторглись на территорию страны.

Офис президента Украины: проблем с едой в стране не будетЗамглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма пообещал, что в стране не будет продовольственного кризиса из-за войны с Россией. Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона:"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", – сказал он (цитата по УНИАН).

Украинские СМИ опубликовали фото и видео последствий боев у КПВВ в Донецкой областиСообщается, что на данный момент пункт пропуска "Новотроицкое" находится под контролем войск России и ДНР.

Epic Games направит весь доход с игры Fortnite, полученный с 20 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года, на оказание гуманитарной помощи Украине.

Минобороны России – о произошедшем за ночьМинобороны России выпустило утреннюю сводку, в которой рассказало о последних событиях в Украине. Би-би-си не может независимо подтвердить или опровергнуть события, о которых говорит ведомство.Итак, вот что произошло за ночь по версии Москвы:• Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 62 военных объекта Украины, в том числе, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и одну установку реактивной системы залпового огня;• Средства ПВО сбили один украинский вертолет Ми-8 и шесть беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2";• Кроме того, система ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" в районе Изюма;• Ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря, поразили цеха Нежинского ремонтного завода, где ремонтировали украинскую технику;• Ракеты "Калибр", запущенные из акватории Каспийского моря, а также гиперзвуковые ракеты, выпущенные из авиационного ракетного комплекса "Кинжал" над территорией Крыма, поразили крупную базу хранения горюче-смазочных материалов украинской армии в районе Константиновки Николаевской области.• Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 207 беспилотников, 1467 танков и других бронемашин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и минометов и более 1262 автомобилей.• В результате удара по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в Житомирской области, где, как утверждает Москва, базировались "иностранные наемники", убиты более 100 военнослужащих.Минобороны Украины эти данные не подтверждало.

Глава Донецкой области: российские войска насильно депортируют украинцев в РФГлава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко утверждает, что российские военные насильственно увезли из Мариуполя более тысячи человек. По его словам, речь идет прежде всего о жителях Левобережного района (точно известно о жителях улиц Украинского казачества и Азовстальской), жителях Виноградного, а также тех, кто скрывался от бомбежек в спортивном клубе в 17-м микрорайоне.

США предложили Турции передать Украине российские С-400В течение последних недель официальные лица США обсуждали это предложение с турецкими коллегами, однако формального запроса пока не поступало, сообщили источники. https://www.delfi.lv/article.php?id=54165258

Глава МИД Турции заявил, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим.

Власти Мариуполя рассказали об ударе по школе искусств, где укрывались женщины и детиГородской совет Мариуполя рассказал об ударе по зданию местной школы искусств, где от обстрелов укрывались около 400 человек. Некоторые из них все еще находятся под завалами.Предположительно, удар был нанесен 19 марта."Вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется", – говорится в сообщении городского совета.Би-би-си не может независимо подтвердить или опровергнуть эту информацию.Одним из главных событий войны на этой неделе стал обстрел и фактическое разрушение здания драмтеатра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных граждан. Украина возложила ответственность за него на Россию.Минобороны России тогда отвергло причастность к авиаудару – в Москве настаивают, что это была "провокация" батальона "Азов", бойцы которого якобы взорвали заминированное ими же здание.

Папа Римский Франциск навестил детей-беженцев из Украины в детской больнице РимаНа данный момент в госпитале на лечении находятся 19 детей. Всего с начала вторжения России в Украину в госпитале Bambino Gesu прошли лечение 50 детей из Украины.

Главное к этому часуДвадцать четвертая ночь войны прошла. Коротко - основные новости к этому часу.• Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что существенных перемен в позициях сторон опять не произошло. Известий об осаждённом и штурмуемом Мариуполе нет ни с одной стороны, ни с другой - только власти самопровозглашенной ДНР утверждают, что оттуда эвакуировано еще 550 человек.• Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время войны запретить деятельность 11 считающихся пророссийскими политических партий, в том числе "Оппозиционную платформу - За жизнь", "Оппозиционный блок" и "Партию Шария".• Кроме того, СНБО и президент Зеленский фактически предписали всем телеканалам показывать единый телемарафон, запущенный с началом войны. До сих пор к нему не присоединялись три канала, связанных с Петром Порошенко.• Министерство обороны Великобритании считает, что России так до сих пор и не удалось завоевать господство в воздухе, украинские ПВО и ВВС успешно сопротивляются, и это сильно замедлило наступление россиян на земле.

Генеральная прокуратура Украины в воскресенье утром объявила, что за время войны погибли уже 115 украинских детей, а более 140 получили ранения. ООН дает меньшие оценки числа погибших детей, но оговаривается, что ее данные наверняка неполны. Проверить достоверность этих данных в данный момент невозможно.

Министерство обороны Великобритании: России не удалось полностью взять под контроль небо над Украиной. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505320790086062083?ref_src=twsrc%5Etfw

Приходит все больше сообщений о гибели в Украине заместителя командующего Черноморским флотом России по политической работе, капитана I ранга Андрея Палия. В воскресенье об этом сообщили сухопутные силы ВСУ на своем профиле в фейсбуке. Ранее сообщения о гибели российского военного моряка в Херсонской области появились в разных украинских источниках, а кроме того, известие о смерти Андрея Палия, которое выглядело как извещение о смерти доброго друга, вывесил в сети Вконтакте пользователь Константин Царенко.

США предлагали Турции передать Украине системы противовоздушной обороны С-400. Это российское оружие, которое Турция приобрела в 2017-м году. США ведет переговоры и с другими странами НАТО, которые используют вооружение российского производства (например, со Словакией) - это позволит украинской армии не тратить время на переобучение персонала.

Украина заблокировала 1,5 тысячи российский интернет-сайтов, сообщает Киберполиция. О каких конкретно инфоресурсах идёт речь – в заявлении не сообщается.

Свежая сводка генштаба Вооруженных сил Украины. Главное: За сутки армия России наступательных действий не проводила. Сбиты три российских боевых вертолета. В Херсонскую область не пропустили украинский гуманитарный конвой из 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. На контролируемой Россией территории Донецкой области объявлена ​​очередная волна мобилизации. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276563694656716&show_text=true&width=500

Власти Австралии объявили о прекращении экспорта в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в качестве новых санкций из-за военного вторжения в Украину. В заявлении правительства Австралии говорится, что поставки из Австралии составляют около 20% совокупного объема потребностей России в глиноземе, и этот шаг ограничит возможности России в производстве алюминия, который является важным экспортным товаром для России.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время войны запретить деятельность 11 считающихся пророссийскими политических партий, в которые в том числе входят многие представители бывшей правящей “Партии Регионов” экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом решении в своем очередном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, успеха иметь не будет, а получит жесткий ответ. И поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, на время военного положения приостанавливается любая деятельность ряда политических партий", - сказал в видеообращении Зеленский.

Под утро в Украине снова звучат сирены. Как сообщают украинские каналы, воздушная тревога объявлена от Харькова на востоке до Львова на западе и от Киева на севере до Одессы на юге.

Главное за ночь Украину покинули все 11 сотрудников посольства Беларуси. Украинские власти полагают, что вероятность удара с территории Беларуси выросла. Первые официальные данные: в украинском плену находятся 562 российских военнослужащих. На следующей неделе в Брюссель на саммит НАТО приедет президент США Джо Байден. Швейцария готова стать посредником в урегулировании конфликта в Украине. В Украине приостановлена деятельность 11 пророссийских политических партий. Австралия запретила поставки глинозема и алюминиевых руд в Россию.

Судя по сообщениям украинских и российских СМИ, ночь на воскресенье, 20 марта, прошла относительно спокойно.

Свежая сводка генштаба Вооруженных сил Украины. Главное: За сутки армия России наступательных действий не проводила. Сбиты три российских боевых вертолета. В Херсонскую область не пропустили украинский гуманитарный конвой из 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. На контролируемой Россией территории Донецкой области объявлена ​​очередная волна мобилизации. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет.