ОНЛАЙН: Украина запретила пророссийские партии

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 20 марта

Генеральная прокуратура Украины в воскресенье утром объявила, что за время войны погибли уже 115 украинских детей, а более 140 получили ранения. ООН дает меньшие оценки числа погибших детей, но оговаривается, что ее данные наверняка неполны. Проверить достоверность этих данных в данный момент невозможно.

Министерство обороны Великобритании: России не удалось полностью взять под контроль небо над Украиной. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505320790086062083?ref_src=twsrc%5Etfw

Приходит все больше сообщений о гибели в Украине заместителя командующего Черноморским флотом России по политической работе, капитана I ранга Андрея Палия. В воскресенье об этом сообщили сухопутные силы ВСУ на своем профиле в фейсбуке. Ранее сообщения о гибели российского военного моряка в Херсонской области появились в разных украинских источниках, а кроме того, известие о смерти Андрея Палия, которое выглядело как извещение о смерти доброго друга, вывесил в сети Вконтакте пользователь Константин Царенко.

США предлагали Турции передать Украине системы противовоздушной обороны С-400. Это российское оружие, которое Турция приобрела в 2017-м году. США ведет переговоры и с другими странами НАТО, которые используют вооружение российского производства (например, со Словакией) - это позволит украинской армии не тратить время на переобучение персонала.

Украина заблокировала 1,5 тысячи российский интернет-сайтов, сообщает Киберполиция. О каких конкретно инфоресурсах идёт речь – в заявлении не сообщается.

Свежая сводка генштаба Вооруженных сил Украины. Главное: За сутки армия России наступательных действий не проводила. Сбиты три российских боевых вертолета. В Херсонскую область не пропустили украинский гуманитарный конвой из 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. На контролируемой Россией территории Донецкой области объявлена ​​очередная волна мобилизации. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276563694656716&show_text=true&width=500

Власти Австралии объявили о прекращении экспорта в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в качестве новых санкций из-за военного вторжения в Украину. В заявлении правительства Австралии говорится, что поставки из Австралии составляют около 20% совокупного объема потребностей России в глиноземе, и этот шаг ограничит возможности России в производстве алюминия, который является важным экспортным товаром для России.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время войны запретить деятельность 11 считающихся пророссийскими политических партий, в которые в том числе входят многие представители бывшей правящей “Партии Регионов” экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом решении в своем очередном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, успеха иметь не будет, а получит жесткий ответ. И поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, на время военного положения приостанавливается любая деятельность ряда политических партий", - сказал в видеообращении Зеленский.

Под утро в Украине снова звучат сирены. Как сообщают украинские каналы, воздушная тревога объявлена от Харькова на востоке до Львова на западе и от Киева на севере до Одессы на юге.

Главное за ночь Украину покинули все 11 сотрудников посольства Беларуси. Украинские власти полагают, что вероятность удара с территории Беларуси выросла. Первые официальные данные: в украинском плену находятся 562 российских военнослужащих. На следующей неделе в Брюссель на саммит НАТО приедет президент США Джо Байден. Швейцария готова стать посредником в урегулировании конфликта в Украине. В Украине приостановлена деятельность 11 пророссийских политических партий. Австралия запретила поставки глинозема и алюминиевых руд в Россию.

Судя по сообщениям украинских и российских СМИ, ночь на воскресенье, 20 марта, прошла относительно спокойно.

Свежая сводка генштаба Вооруженных сил Украины. Главное: За сутки армия России наступательных действий не проводила. Сбиты три российских боевых вертолета. В Херсонскую область не пропустили украинский гуманитарный конвой из 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. На контролируемой Россией территории Донецкой области объявлена ​​очередная волна мобилизации. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет.