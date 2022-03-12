ОНЛАЙН. Украинские войска покинули Волноваху, Зеленский готов к переговорам в Иерусалиме

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 12 марта

Зеленский впервые озвучил украинских военных потерь: 1300 человек убитымиОб этом он сказал на пресс-конференции в субботу. Подтвердить эти данные не представляется возможным. Украинские военные оценивают потери российской армии в 12 тысяч солдат, западные эксперты приводят оценки вдвое ниже - около 6 тысяч.Минобороны России лишь единожды приводило свои оценки потерь: 2 марта в российском ведомстве заявили, что за время войны погибли 498 солдат.По данным ООН, с 24 февраля погибли более 550 мирных жителей Украины.

В Тбилиси прошла антивоенная акция В субботу в Тбилиси граждане России и Беларуси провели антивоенную акцию. Они собрались у российской дипмиссии (после разрыва дипотношений в 2008 году так называемся секция интересов России располагается при посольстве Швейцарии), позднее двинулись к зданию посольства Украины, где развернули флаг Украины у посольства. Среди участников акции было много россиян, преимущественно молодых людей. "Мы пришли сюда, потому что мы дома не можем это сделать. Мы не можем дома выйти на митинг, потому что это опасно для наших жизней и для жизни наших родственников, потому что как только мы выходим на митинги приходит ОМОН и просто всех подряд забирает", - говорит Лида, которая, как и большинство предпочитает не раскрывать своего полного имени.

Из-за войны почти 1 млн украинцев остались без света, четверть миллиона - без газаНаиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Донецкой, Киевской, Харьковской и Черниговской областях, сообщило минэнерго Украины. Газоснабжение нарушено в Киевской, Запорожской и Донецкой областях.

Зеленский выступает за встречу с Путиным в ИерусалимеПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Иерусалиме при посредничестве премьер-министр Израиля Нафтали Бенета. Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией и выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах.Комментируя ход переговоров с РФ он сказал, что "обсуждаются вопросы, начали о чем-то договариваться". Зеленский считает, что премьер Израиля может сыграть важную роль в урегулировании на Украине. По мнению президента, Израиль может быть среди стран-гарантов безопасности.

В Украину доставлена первая партия гуманитарной помощи от общества Красного Креста Китая, сообщает China Daily.

Германский банк Commerzbank принял решение прекратить работу в России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщило агентство Bloomberg.

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Макроном и Шольцем:▪️Путин проинформировал Макрона и Шольца о положении дел по гуманитарной ситуации в районах проведения операции по защите Донбасса;▪️Путин указал на многочисленные факты нарушения киевскими силовиками норм международного гуманитарного права и призвал повлиять на Киев, чтобы прекратить нарушения; Путин подробно рассказал о прошедших в последние дни в видеоформате переговорах РФ и Украины;Лидеры рассмотрели вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации требований РФ по Украине. Шольц и Макрон в разговоре указали на необходимость прекращения огня и поиска дипломатического решения, сообщает правительство ФРГ.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/posol-latvii-v-ukraine-shok-proshel-reshimost-borotsya-s-okkupantami-v-ukrainskom-obschestve-krepnet.d?id=54144472

Английская футбольная премьер-лига отстранила Роман Абрамовича от управления лондонского "Челси". Лига сообщила, что российский бизнесмен «дисквалифицирован» как руководитель клуба из-за санкций правительства Великобритании. АПЛ отметила, что это решение не повлияет на возможность команды участвовать в матчах и тренироваться.

Компания Bauer приостановила деятельность на территории России и Беларуси. "Мы временно приостановили все наши поставки в Россию и Беларусь. Мы будем продолжать следить за этой чрезвычайно чувствительной и быстро развивающейся ситуацией", – сказал генеральный директор компании Эд Киннали.

В Германию прибывает все больше беженцев из Украины. С начала войны прибыли 122 837 человек, сообщает министерство внутренних дел Германии со ссылкой на данные Федеральной полиции. Однако поскольку на внутренних границах нет постоянного пограничного контроля, число украинских беженцев, въезжающих в Германию, на самом деле может быть гораздо выше. По данным ООН, более 2,5 млн перемещенных лиц из Украины бежали за рубеж.

Германия будет и далее поддерживать Молдову в распределении беженцев из Украины совместно с партнерами как в ЕС, так и вне его, пообещала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она не исключила, что украинцев, покинувших свою страну, будут переправлять через Атлантику, в частности в США и Канаду.

Несколько международных экспертов-токсикологов опровергли заявления России о том, что Украина при поддержке США якобы разрабатывает биологическое и химическое оружие. В частности, речь шла об оружии, которое могло бы поражать только представителей конкретной этнической группы.Профессор Алистер Хэй, почетный профессор токсикологии в Университете Лидса: "Россия уже несколько лет говорит о [разработке биологического оружия] в лабораториях в Украине, но я не видел доказательств этих утверждений. Разработка веществ, в которой Россия обвиняет Украину [при поддержке США], является прямым нарушением Конвенции о биологическом оружии. США напротив делают все, чтобы ужесточить эту Конвенцию. Со стороны США делать то, в чем их обвиняет Россия, было бы крайне необычно".Профессор Оливер Джонс, глава факультета бионауки в Мельбурнском королевском технологическом университете, Австралия: "Эти утверждения – из жанра научной фантастики! Люди слишком похожи между собой на генетическом уровне, чтобы что-то могло навредить одним и не навредить другим. Современное ДНК-тестирование может показать, в лучшем случае, из какого региона ваши предки – Европы, Центральной Африки, но не из каких конкретных стран. Это просто нереально".Доктор Ричард Парсонс, старший специалист по биохимической токсикологии из Королевского колледжа Лондона: "Это крайне маловероятно, что кто-то может разработать оружие, способное поражать конкретные этнические группы. В фармацевтике действительно известны препараты, которые чуть более эффективны для лечения некоторых этнических групп из-за очень маленькой разницы в форме частиц, но речь идет об очень сложных молекулах, над которыми работали годами, и все равно они далеко не одинаково эффективны для всех представителей этнической группы".

Украина инициирует международный розыск КивыСледователи Государственного бюро расследований Украины собрали необходимый пакет документов для объявления нардепа Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.10 марта следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ ГБР и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей. Ранее Офис генпрокурора объявил Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.23 февраля Илья Кива записал видеопоздравление с Днем советской армии и озвучил призыв к агрессору "освобождать Украину". Сам Кива сейчас находится за границей. 3 марта партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" исключила Киву из своих рядов.

В Португалии задержан раввин по делу о гражданстве АбрамовичаПортугальские следователи задержали раввина Даниэля Литвака, который возглавляет еврейскую общину Порту. Именно он выдал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу документ, на основании которого тот получил португальское гражданство.Власти Португалии еще в январе начали расследование натурализации Абрамовича. Абрамович был резидентом Великобритании, но на фоне резкого охлаждения отношений Лондона с Кремлем из-за отравления Скрипалей и аннексии Крыма не стал продлевать вид на жительство. Он получил израильский паспорт и право безвизового въезда в Британию и ЕС, а в 2021 году обзавелся португальским гражданством и правом жить в любой из 27 стран Евросоюза.Чтобы стать португальцем, Абрамовичу достаточно было справки от раввина о том, что он - потомок сефардских евреев, изгнанных из Испании и Португалии средневековой инквизицией. И там, и там действовали законы, открывающие подобный путь к гражданству.Местная газета Publico написала, что раввина задержали, когда он собирался вылететь в Израиль.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал информацию о том, что проблема с водой в оккупированный Крым решена – российскими пропагандистскими сказками. "Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг. Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северокрымскому каналу. Но вода просто не может сама идти – это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет", - заявил Буданов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже не впервые сделал преждевременное обещание по военной помощи Украине. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico. На саммите ЕС в Версале Боррель создал четкое впечатление, что среди лидеров есть согласие использовать еще 500 миллионов евро из Европейского фонда мира (EPF) — фонда военной помощи - для помощи Украине в ее борьбе против вторжения России. 27 февраля ЕС впервые принял решение о поставках оружия в находящуюся в состоянии войны страну. "Я предложил это лидерам. А Европейский фонд мира удвоит свою поддержку с дополнительными 500 миллионами евро", – сказал Боррель. Но канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявили, что увеличение помощи на 500 миллионов евро не было частью их обсуждений. И об этом не упомянуто в итоговом заявлении лидеров.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/levits-posposobstvuet-sboru-svidetelstv-ot-ukrainskih-bezhencev-v-latvii-o-voennyh-prestupleniyah-rossii.d?id=54144444

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-horvatii-prokommentirovali-zagadochnoe-padenie-bespilotnika-tu-141.d?id=54144440

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/evakuirovannyh-iz-ukrainy-yunyh-sportsmenov-razmestyat-v-sportivnom-lagere-v-sigulde.d?id=54144430

Мэр российского города Алапаевск (Свердловская область) Сайгид Билалов попросил отправить его с сыновьями на Украину в качестве добровольцев. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург №1". Билалов подал заявление в военкомат на имя военного комиссара Алапаевского района. "Я, Билалов Сайгид Лабазанович, и мои сыновья, Билалов Евгений Сайгидович и Билалов Шамиль Сайгидович, готовы принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР добровольцами за освобождение братского народа",— говорится в заявлении мэра Алапаевска.

Министерство транспорта Великобритании задержало в лондонском аэропорту Лутон частный самолет для проверки его связей с Россией. Об этом глава ведомства Грант Шэппс написал в своем Twitter. Воздушное судно было задержано утром 12 марта. Шеппс назвал меру необходимой для того, чтобы убедиться в отсутствии нарушения санкций Британии против России.

В украинском обществе крепнет решимость бороться против захватчиков, а трагические жертвы среди мирного населения только усиливают ее, подчеркнул посол Латвии на Украине Илгвар Клява в интервью агентству ЛЕТА. Он рассказал, что ситуация в украинских городах очень разная: например, такие города на востоке и юго-востоке Украины, как Харьков и Мариуполь, находятся на линии фронта, на их окраинах идут бои, российская армия разрушает инфраструктуру и убивает мирных жителей.

Владимир Зеленский заявил, что украинские войска "гарантируют режим тишины для эвакуации из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи".

Американские чиновники проверяют право собственности на суперяхту "Шехерезада" стоимостью 700 млн долларов и считают, что она может быть связана с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. В настоящее время яхта находится в сухом доку в итальянском приморском городе.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/karinsh-evropa-polna-reshimosti-perejti-k-polnomu-otkazu-ot-rossijskogo-gaza-i-nefti.d?id=54144392

В Вильнюсе около посольства России протестуют против войны оппозиционные россиянеВ субботу около посольства РФ в Вильнюсе около 20 россиян вышли на протест против войны России против Украины, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT. Люди вышли с бело-сине-белыми флагами, которые должны символизировать протест против войны. По словам участников акции, они хотят дистанциироваться от "кровавой злой империи как здоровая часть российского общества". "Этот безумный режим с позорным и кровавым прошлым довел страну до агонии и морального банкротства. Эта война – не наша война, этот диктаторский режим – не от нашего имени", – отмечают активисты.

Замруководителя офиса президента Украины заявил, что Владимир Зеленский находится на рабочем месте на Банковой — в Киеве.

Компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности на территории России, сообщает "Интерфакс". Ранее Sony Pictures отменила и предстоящие кинотеатральные премьеры в России. Это коснулось и нового супергеройского блокбастера от Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли.

Зеленский: Это самый большой удар по армии России за десятки летПрезидент Владимир Зеленский заявил, что Россия несет потери в Украине с небывалой скоростью: за 16 дней войны 31 батальонно-тактическая группа ее армии потеряла боеспособность, уничтожено более 360 танков, 1205 бронированных машин, около 60 самолетов и 80 вертолетов."Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск колоссальны. Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней. С начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага утратила боеспособность. Российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Группами же пытается выйти с территории Украины домой, в Россию. Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают", - сообщил Зеленский в Telegram.Зеленский считает, что враг пытаются взять Украину количеством, но этого не получится. Президент подчеркнул, что хотя украинская армия имеет чрезвычайные успехи, нельзя уменьшать "энергию сопротивления", нужно работать на оборону вместе. По его словам, "это отечественная война, это народная война, это война за нашу независимость" – и не просто государства, а всего украинского.

Украинские войска покинули город Волноваха, сейчас бои идут на окраине, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко. По его словам, большинство жителей были эвакуированы силами ВГА и служб по чрезвычайным ситуациям.

Россия и Украина поставляют на мировой рынок около трети пшеницы и пятую часть кукурузы, поэтому их военный конфликт может привести к крайней нехватки продовольствия в беднейших странах. При наиболее неблагоприятном сценарии война в Украине может повлечь за собой голод до 100 млн человек, считает немецкий эксперт в области аграрной экономики, профессор университета в Бонне Матин Каим. https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/vojna-v-ukraine-mozhet-privesti-k-golodu-do-100-mln-chelovek.d?id=54144364

"Роскосмос" направляет письменные требования о снятии с госкорпорации санкций агентствам-партнерам по Международной космической станции (МКС), сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Бывшая заместительница генсека НАТО Роуз Гетемюллер скептически настроена по поводу возможности успешного российского наступления на Киев. Об этом она сказала в эфире радио BBC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian. Бывшая чиновница НАТО сказала, что она "скептически настроена", что российские силы добьются "значительного успеха" в штурме Киева. "Мне интересно, есть ли у них возможность перегруппироваться на данный момент, поскольку их логистика в таком плохом состоянии, у них на самом деле нет необходимых запасов топлива для продвижения в Киев", – заявила она.

Санкции, наложенные на Романа Абрамовича, могут привести к банкротству "Челси". Лондонский футбольный клуб предупредил правительство Великобритании, что эффект от наложенных на Абрамовича санкций ставит под угрозу способность клуба завершить сезон. Ситуация стала еще сложнее в пятницу, когда банк Barclays временно заблокировал счет лондонцев. Готовность "Челси" подождать с продажей до конца следующей недели указывает на то, что у лондонцев есть средства на ближайшее время, чтобы выполнять обязательства даже в условиях санкций. При этом, как пишет The Telegraph, в нынешней ситуации лондонский клуб не сможет позволить себе достаточное количество охраны и стюардов на "Стэмфорд Бридж". Сейчас "Челси" разрешено тратить лишь 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей, тогда как проведение одного матча Премьер-лиги обходится в сумму от 800 тысяч до миллиона фунтов.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил правительство Великобритании за то, что оно не оправдало своих "грандиозных заявлений" о помощи украинским беженцам. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News. Выступая в конце саммита ЕС в Версале, Макрон, как сообщается, раскритиковал визовую политику Великобритании по требованию личных обращений за визами в Брюсселе или Париже. Макрон сказал, что это еще больше ухудшило обстоятельства для убегающих от войны. "Несмотря на все грандиозные заявления... британское правительство продолжает применять действующие правила, означающие, что они не приветствуют украинских беженцев, которые хотели добраться до британской земли, заявляя, что им нужно преодолеть сотни километров, чтобы подать заявку на визу", – заявил он. В ответ на обвинения Макрона министерство внутренних дел Британии обратило внимание на предыдущие комментарии министра Прити Патель, заявившей: "Сейчас мы делаем процесс более быстрым и более простым, устраняя необходимость физического посещения визовых центров для многих из тех, кто совершил опасное путешествие через Европу".

https://www.delfi.lt/ru/news/live/posle-vvedeniya-sankcij-v-litve-ischut-rossijskoe-i-belorusskoe-imuschestvo.d?id=89682229

Глава Киевской областной гражданской администрации Алексей Кулеба перечислил самые опасные трассы на выезд из Киева. Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров и северная часть Вышгородского района.

В Национальном банке Украины заявили, что не нужно вывозить из Украины гривну наличными, поскольку либо вообще не будет возможность ее поменять, либо конвертация будет по очень невыгодному курсу. "Наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег", - отмечается в сообщении. А для расчетов за границей там советуют отдавать предпочтение безналичным расчетам: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay. "За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт. Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсу наличного обмена - ЭП)", - резюмировали в НБУ.

Маркетплейс eBay приостановил транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных систем и логистических сервисов. Подобное сообщение было разослано продавцам из России, сообщил "Интерфакс". Зарегистрированные на площадке продавцы из России временно не смогут осуществлять продажу своих товаров. Им будет присвоен статус «в отпуске», а их объявления скроют из результатов поиска. Российским продавцам также посоветовали отменить заказы, которые они взяли в работу, но не успели выполнить до введения новых мер.

В Ливии признали, что страна не сможет в ближайшее время заменить Европе российскую нефть собственной, сказал министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун. Он добавил, что если такой вариант и возможен, то не ранее чем через пять-семь лет. В начале февраля Мухаммад Аун признавал невозможность увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе. Он подчеркнул, что объемы газа, которые раньше экспортировались по газопроводу "Зеленый поток" через Италию в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии.

Россия и США не ведут переговоры или консультации по ситуации на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС. Рябков считает, что пока нет оснований говорить о возможности прогресса в отношениях с США. При этом контакты с американскими представителями не прерываются, подчеркнул замглавы МИД. По его словам, в диалоге России с Украиной есть перспективы. Он также призвал США остановить поставки вооружения Киеву.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-u-doma-kongressov-pletut-maskirovochnye-setki-dlya-ukrainskoj-armii.d?id=54144214

Репортаж Би-би-си с линии фронта. https://www.bbcrussian.com/russian/features-60710264

В последние сутки российские войска продолжали продвижение к северо-западу от Киева и к утру 12 марта находятся примерно в 25 километрах от центра города, сообщило министерство обороны Великобритании на основании данных как разведки, так и открытых источников. Части российской группировки рассеялись по окрестностям и, судя по всему, намерены окружить украинскую столицу с разных сторон. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502533211523538944?ref_src=twsrc%5Etfw

Германия примет 2500 украинских беженцев из Молдовы. Как заявила в Кишиневе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, гуманитарный коридор для доставки людей из Молдовы в Германию создается сейчас через Румынию - в основном их будут перевозить на автобусах.

В Португалии задержан главный раввин города Порту Дэниел Литвак, подозреваемый в коррупции в связи с натурализацией миллиардера Романа Абрамовича, который включен Великобританией в санкционный список российских олигархов, "близких к президенту Владимиру Путину". Предположительно раввин помог Абрамовичу получить документы, дающие право на гражданство Португалии в качестве потомка евреев-сефардов. Еврейская община Порту уверяет, что стала жертвой клеветы.

В Мелитополе прямо с митинга против похищения мэра города Ивана Федорова похитили одну из организаторов акции протеста Ольгу Гайсумову. Именно она вчера призывала горожан прийти под районную госадминистрацию и требовать, чтобы Федорова отпустили.

Еще 75 тысяч украинцев бежали от российских обстрелов на ЗападЗа минувшие сутки 75 тысяч украинцев покинули страну через КПП на западной границе, сообщили пограничники. Большая часть - 49 тысяч - отправилась в Польшу.Польские власти сообщили в субботу, что приняли 1,6 млн беженцев за время войны. По оценкам исследователей Варшавского университета, около миллиона украинцев остались в Польше, остальные отправились в другие европейские страны.Городские власти Варшавы и Кракова говорят, что их ресурсы на пределе и без дополнительной помощи они не смогут разместить новых беженцев. Мэр столицы сказал в пятницу, что через Варшаву прошли уже 320 тысяч украинцев и 230 тысяч остались - это сравнимо с 10% городского населения до войны.Поток беженцев в пятницу немного сократился по сравнению с четвергом, отметили и поляки, и украинцы. Очереди минимальны даже на польском участке, однако погранслужба Украины все равно советует гражданам пользоваться альтернативными переходами на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.В обратном направлении - из Европы в Украину - пограничники за минувшие сутки пропустили 900 машин с гуманитарными грузами и 18 тысяч человек, включая 15 тысяч украинцев."Большинство - мужчины, которые намерены защищать будущее своей страны. Гордимся земляками!" - сообщила Погранслужба и добавила, что за 16 полных дней российского вторжения около 220 тысяч украинцев вернулись на родину.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/k-12-marta-pyat-zhitelej-latvii-zapisalis-v-ukrainskuyu-armiyu.d?id=54144062

Военный аэродром в Луцке полностью уничтожен, - мэр Луцка Игорь Полищук.

На Запорожскую АЭС прибыли 11 специалистов российской корпорации Росатом.По словам представителя этой группы, их направили для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захватов станции, а также предоставления помощи с ремонтами. Другой причиной их появления называют отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками. В то же время, еще один представитель заявил, что эта территория России и будет такой навсегда, а Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления концерна Росатом.

Так выглядит Мариуполь

В Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные с НАТО учения, — Минобороны Грузии.

Россия имеет два варианта ядерного шантажа. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.«У нас есть информация о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит только от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же. Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее «нацистские», «неонацистские» формирования, которых здесь на самом деле не существует», - рассказал Кирилл Буданов, руководитель военной разведки Украины.

Американская телекоммуникационная компания Motorola Solutions приостановила продажи, поставки продукции и услуги в РФ и Беларуси. В список продукции компании входят радиостанции Motorola и программное обеспечение для систем связи, которое, в частности, установлено в аэропортах Москвы.

РБК сообщает, что заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уехал из России и покинул компанию.

Американская кинокомпания Sony Pictures приостановила работу всех отделов своего кинобизнеса в РФ.

С начала войны убито 79 украинских детей. Ещё почти 100 детей получили ранения.Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях.В настоящее время разрушены более 280 учебных заведений - 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений.

Мэр Василькова заявляет, что в результате ракетных ударов утром аэродром под городом полностью уничтожен.

«Премьер Израиля Нафтали Беннет посоветовал президенту Зеленскому принять условия России для окончания войны и сдаться. Ответ украинского президента был коротким: «Я вас услышал», — пишут Axios и Jerusalem Post.

В Киеве в здание врезался беспилотник со взрывчаткойВ субботу, 12 марта, в Киеве на Подоле загорелась кровля административного здания после того, как туда попал неизвестный предмет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в столице. Позже советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что это - беспилотник со взрывчаткой.

Банк Barclays временно заблокировал банковский счет ФК "Челси" в связи с санкциями против владельца клуба Романа Абрамовича. Об этом пишет Sky Sports. Также временно заблокированы клубные кредитные карты.

Сенат Латвийского университета аннулировал Петру Авену звание почетного доктора

В России исчезнет ряд западных марок сигаретТабачные компании приостанавливают поставки продукции в Россию и сокращают производство. Это British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans и Glo).Так же о сокращении производства заявили Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, стики для IQOS).

В ООН обвинили Россию в использовании кассетных бомб при бомбардировке УгледараОб этом заявила Верховный комиссар ООН Лиз Троссел."24 февраля кассетный боеприпас взорвался в Центральной городской больнице в Угледаре в подконтрольном правительству Донецке, в результате чего четыре мирных жителя погибли, 10 человек получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и сама больница", - сказала она.

12 марта будут действовать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.Украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города.

Немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau сообщил о прекращении деятельности в РФ.

Депутаты Европарламента обратились к жителям Мариуполя со словами поддержки. «Люди в Мариуполе, мы, депутаты Европейского парламента, сейчас во Львове. Мы думаем о вас, мы сопереживаем с вами. Мы чувствуем ту боль, которую чувствует сейчас Мариуполь. Мы можем заверить вас в том, что как сердца жителей Германии, так и сердца Европейского союза с вами. Наши мысли и наши молитвы с вами. Мы знаем Мариуполь. Мариуполь выживет, и вы победите. Путин будет повержен. Мы с вами! Будьте сильными!» - говорится в обращении.

Утром в субботу, 12 марта, российские войска нанесли авиационный удар по Сумам. В результате в городе прекратилось водоснабжение.

Северо-западнее Киева продолжаются бои с основной массой российских сухопутных войск, которые сейчас находятся примерно в 25 километрах от центра города.По данным британской разведки, части огромной российской колонны к северу от Киева рассредоточились. Это может свидетельствовать о попытке россиян оцепить город

В Мелитополе люди вышли к захваченному зданию райгосадминистрации с требованием освободить мэра города Ивана Федорова

Чернигов - без электричества, практически без воды, тепла и газа. Есть проблемы с мобильной связью и Интернетом. Губернатор региона Вячеслав Чаус рассказал о ситуации в городе утром 12 марта. Обращение записано на фоне разрушенной в результате ночного обстрела гостиницы «Украина».

Из Запорожья в Мариуполь отправляется гуманитарный конвой. Это пятая попытка доставить в блокадный город лекарства, продукты и воду.

eBay приостанавливает все транзакции с российскими адресами. Об этом говорится в сообщении, направленном компанией зарегистрированным на площадке продавцам из России.

Главное из нового брифинга Минобороны России (напоминаем, что в условиях войны нет возможности оперативно проверить информацию)▪️За время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины;▪️За сутки авиация и ПВО ВКС России сбили в воздухе пять беспилотников, из них два - "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У";▪️Войска ДНР продвинулись на 9 км и овладели двумя населенными пунктами;▪️Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах;▪️ВКС России поразили 145 объектов ВСУ;▪️Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление.

В центре Чернигова бомба попала в гостиницуВ ночь на субботу, предположительно, в результате попадания авиабомбы, была разрушена гостиница "Украина" в центре Чернигова. Общественное телевидение показало фотографии разрушений.На фото видно, что в результате взрыва почти полностью уничтожена центральная часть здания. О пострадавших пока не сообщается.Гостиница "Украина" на 90 номеров была построена в 1961 году.Во время ночных бомбардировок разрушены также детская библиотека и футбольная арена клуба "Десна".

В Киевской области в результате обстрелов загорелись складыВ результате ночных обстрелов в селе Квитневое Броварского района Киевской области загорелись склады хранения замороженной продукции, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар тушат 20 человек, в операции задействованы 4 единицы техники, сообщает ГСЧС.

Минобороны Британии заявило, что сопротивление со стороны украинской противовоздушной обороны вынуждает Россию атаковать территорию Украины с большой дистанции, используя неуправляемые ракеты. Такое оружие относительно неточно и неизбирательно, его использование значительно увеличивает вероятность жертв среди гражданского населения.

В субботу 12 марта жители Киевской области могут эвакуироваться на собственном транспорте из Бучи и Ворзеля в направлении Белогородки.Об этом сообщил Бучанский городской совет. Горсовет Бучи просит тех, кто имеет место в авто, забрать еще кого-то, кто в этом нуждается.

Российские войска ночью хаотично обстреляли Николаев – больницы, интернат, котельную, в результате чего 2 человека получили ранения.

Украинская полиция сообщает, что российские войска нанесли мощный авиаудар по городу Васильков Киевской области: "Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар". Информация о пострадавших уточняется.

Популярный украинский блогер Антон Птушкин (он родом из Луганска) отвечает, где он был последние восемь лет.

Список иностранных компаний, которые уходят из России или останавливают работу на этом рынке, растет. За последние часы к списку добавились Colgate-Palmolive (ограничила импорт в Россию всех товаров, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены). Deutsche Bank (сворачивает свой бизнес в России после того, как столкнулся с критикой инвесторов и политиков). Спортивная социальная сеть Strava. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Российский рэпер FACE выступил против войны"Первая вещь: Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Вторая вещь: я прошу прощения у всего украинского народа, за те страдания, которые причинила вам наша страна. И третья вещь, которая касается конкретно меня и моей карьеры: Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России".Подробнее: https://www.instagram.com/facepublicenemy/

Сводка Генштаба Украины (напоминаем, что оперативно проверить эту информацию в условиях войны невозможно) В Полесском, Северском, Южнобужском противник остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах. На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на других враг существенно снизил темпы продвижения. С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность. По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями ВСУ, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы. Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва. ВСУ в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/270547988591620

Ранним утром в субботу во многих областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги. По данным Би-би-си, сирены звучат в Киеве и области, Львове, Запорожье и Одессе, а также на Волыни, в Житомире, в Ивано-Франковской и Тернопольской, Сумской, Хмельницкой областях, в Закарпатье, в Харькове, Полтаве и области, в Винницкой, Черновицкой и Ровенской областях, Черкассах и области, Кировоградской области, в Днепре и области.

Латвия отправляет в Украину маскировочные сетки. Их производят в том числе из конфискованных рыбацких сетей браконьеров. Более того, часть сетей приспосабливают для маскировки школьники: этим, например, занимаются школьники 1-й Сигулдской основной школы, сообщает LETA.

Российские войска обстреляли жилые кварталы Харькова 89 раз за сутки, 11 марта, сообщил губернатор Олег Синегубов. Сейчас в город продолжает поступать гуманитарная помощь: продукты, вода, лекарства, теплая одежда.

В субботу будет предпринята еще одна попытка эвакуации людей из осажденного российскими войсками Мариуполя, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В город должен быть доставлен гуманитарный груз, а на обратном пути колонна сможет эвакуировать жителей, сказала она. Люди в Мариуполе уже несколько дней находятся в изоляции, под непрекращающимися обстрелами. Выехать из города или получить какую-то помощь извне они не могут.

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что нужно поддерживать появление детей из Украины в школах с латышским языком обучения. При этом он полагает, что важно учитывать мнение представителей украинской диаспоры. Об этом он заявил во время встречи с министром образования Анитой Муйжниеце.

США расширили список персональных санкций: под них попали российский олигарх Виктор Вексельберг, лидер компартии России Геннадий Зюганов и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также 10 топ-чиновников ВТБ банка и управленческой компании банка "Россия".

Свежее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Под обстрелы в Николаеве попала онкологическая больница, сообщает начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко."Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу — она не просто больна, она уже в агонии», — написал он в своем фейсбуке.

Delfi продолжает текстовую трансляцию о событиях в Украине. Ночь на прошла относительно спокойно: атаки на Киев, которую предсказывала в том числе разведка США, пока не произошло. Архив вчерашней трансляции: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-ukrainskie-goroda-pod-obstrelom-zapad-vvodit-protiv-rossii-novye-besprecedentnye-sankcii.d?id=54139870