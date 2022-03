Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 20 марта

На этом мы завершаем наш текстовый онлайн. Вернемся с новостями утром 21 марта!

Словения намерена вернуть дипломатов в Киев и призывает ЕС последовать примеруПремьер-министр Словении Янез Янша заявил, что сотрудники дипмиссии, эвакуированные ранее, в скором времени вернутся в Киев."Правительство Словении скоро отправит дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз поступил так же. Украине нужна дипломатическая поддержка", - написал премьер на своей странице в "Твиттере".Словенские дипломаты были эвакуированы с территории Украины в Румынию вскоре после российского вторжения.На прошлой неделе премьер-министры Чехии, Польши и Словении прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.https://twitter.com/JJansaSDS/status/1505613687901544450?ref_src=twsrc%5Etfw

Кличко: есть один погибший"Спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время один погибший. Все службы - спасательные, медики, полиция - работают на месте. Информация уточняется", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Queen собирает средства в помощь УкраинеГруппа Queen запустила сбор средств, которые пойдут на поддержку жителей Украины.На своем Youtube-канале музыканты выложили запись концерта, который прошел в Харькове в 2008 году, собрав около 300 тысяч зрителей - самую большую аудиторию за 40 лет существования группы.В поддержку усилий по облегчению тягот, вызванных новым бедствием, с которым столкнулась Украина, Queen вспоминает этот исторический концерт посредством специального показа, призванного собрать пожертвования в рамках международных усилий по оказанию гуманитарной помощи", - говорится в аннотации к выложенной записи.У Youtube-канала Queen более 15,5 млн подписчиков. К этому моменту запись концерта посмотрели почти 500 тыс. человек.

Еще одно видео взрыва в Киеве.

Подоляк: переговоры с российской делегацией состоятся 21 мартаОб этом советник главы Офиса президента Украины сообщил в интервью украинскому изданию "Страна"."Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", — заявил Михаил Подоляк.

Видео последствий удара по Киеву.

Очевидцы сообщили о взрыве в КиевеПозже информацию об ударе по Подольскому району города подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко."По информации на данный момент повреждены некоторые дома и территория одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", - написал Кличко.

Фотографии, сделанные сегодня в Киеве.

Эвакуация из Украины: за день по гумкоридорам выехали 7000 человекВице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что 20 марта из семи гуманитарных коридоров работали четыре, через них смогли эвакуироваться около 7,2 тыс. мирных жителей.В частности, по ее словам, Мариуполь покинули почти 4 тыс. человек.Украинские власти планируют в понедельник отправить в Мариуполь около 50 автобусов для дальнейшей эвакуации.

Минобороны РФ выдвинуло ультиматум защитникам МариуполяРоссия настаивает на письменном ответе Украины до 5 утра понедельника на предложения по спасению мирных жителей Мариуполя и городской инфраструктуры, заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Власти Мариуполя сейчас имеют возможность сделать выбор и перейти на сторону народа, в противном случае военный трибунал, который их ждет, это лишь немногое, что они заслужили за свои ужасные преступления, которые российская сторона очень тщательно документирует", - заявил он.По его словам, для спасения мирных жителей с 10 утра 21 марта из Мариуполя будут открыты гуманитарные коридоры как в восточном, так и в западном направлениях.С 10:00 до 12:00 ведомство предлагает организовать выход из города украинских военных "и иностранных наемников" без оружия - в таком случае им гарантируется сохранение жизни. После этого в Мариуполь должны пропустить гуманитарные колонны и эвакуировать мирных жителей.Представителей ООН, ОБСЕ и "Красного креста" пригласили для сопровождения этой гуманитарной операции "на земле".Ранее представители Украины и международных организаций неоднократно заявляли, что осаждающая Мариуполь российская армия неоднократно блокировала попытки доставить в город гуманитарную помощь или обеспечить организованный выход гражданского населения.По сведениям украинских официальных лиц, в Мариуполе может оставаться до 350 тысяч жителей; российское минобороны называет цифру в 130 тысяч человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что сегодня говорил с Владимиром Зеленским о продвижении интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе. По словам Джонсона, Великобритания продолжит наращивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы положить конец войне. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1505620510264156161?ref_src=twsrc%5Etfw

МИД Турции: мы хотим признания независимости УкраиныТурция хочет признания независимости Украины и прилагает все усилия для достижения мира, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу."Мы решительно возражали против аннексии Крыма в 2014 году. Если бы мир тогда дал должный ответ, то сегодня мы бы не оказались в такой ситуации", - добавил Чавушоглу.Чавушоглу выступает в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной. По его словам, стороны заметно приблизились к заключению соглашения.Наряду с Совбезом ООН и Германией Турция заявляла, что готова выступить гарантом независимости и безопасности Украины.Пресс-секретарь президента Ибрагим Калин ранее на своей странице в "Твиттере" написал, что самые сложные условия для согласования - это требование России к Украине признать российскую аннексию Крыма.Оба чиновника подчеркнули, что президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает постоянную связь как с российскими, так и с украинскими официальными лицами, чтобы добиться скорейшего прекращения войны.https://twitter.com/ikalin1/status/1505437561510051843?ref_src=twsrc%5Etfw

Пентагон: Путин атакует гражданские объекты, потому что его кампания буксуетМинистр обороны США Ллойд Остин заявил, что кампания президента России Владимира Путина в Украине застопорилась, из-за чего он прибегает к омерзительным нападениям на гражданское население."В течение последних нескольких недель мы видели преднамеренные обстрелы городов и поселков, а также мирных жителей", - заявил Остин в программе CBS "Face the Nation".По мнению Остина, Путин предпринимает такие шаги, потому что его военная кампания застопорилась."Он не смог достичь целей так быстро, как ему хотелось, так быстро, как он желал бы их достичь", - считает министр обороны США.Остин также заявил, что США не видят никаких признаков присутствия иностранных наемников, которые бы действовали на стороне российской армии. Ранее российские официальные лица заявляли, что к участию к военным действиям против Украины якобы будут привлечены тысячи сирийцев из числа армии Башара Асада.

Генпрокурор Украины: шесть стран возбудили уголовные дела в связи с преступлениями РФ"Уже шесть стран возбудили уголовные дела в связи с военными преступлениями России: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно с ними работаем, чтобы облегчить обмен информацией и доказательствами", - написала Ирина Венедиктова у себя в Twitter.https://twitter.com/VenediktovaIV/status/1505593414787739648?ref_src=twsrc%5Etfw

Зеленский обратился к израильскому кнессетуВ речи президента Украины не было претензий. Не было прямых вопросов. В ней была апелляция к глубинным чувствам еврейского народа.https://www.delfi.lv/article.php?id=54165942

Байден отправится в Европу, но в Украину не поедетКак сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в поездку по странам Европы, чтобы поговорить об Украине.По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден продолжит кампанию по поддержке украинского народа и против вторжения Путина в Украину, однако планов отправиться в Украину у него нет.Подробности европейского турне президента Байдена она пообещала огласить позже.На прошлой неделе в Украине побывали премьер-министр Польши Моравецкий, премьер-министр Чехии Фиала и премьер-министр Словении Янша. Они провели встречу с президентом Зеленским в Киеве.https://twitter.com/PressSec/status/1505559699055382538?ref_src=twsrc%5Etfw

Вот такое сейчас небо над Киевом. Говорят, бьют по российским беспилотникам.

Генштаб Украины: продвижение российских войск прекращено по всем направлениямГенеральный штаб вооруженных сил Украины обнародовал вечерний обзор оперативной обстановки. Вот главное из него:- Российские войска утратили наступательный потенциал, наступление было остановлено почти по всем направлениям.- Войска России продолжают нести потери, есть значительные проблемы с укомплектованием и с кадрами.- Для восполнения потерь личного состава военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов Уральского федерального округа проводятся мероприятия по скрытой мобилизации. Однако население перечисленных регионов не желает участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы.- Продолжаются мероприятия по мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.- В Херсоне российские войска приступили к замене военных подразделений на подразделения Росгвардии и полиции.Подтвердить или опровергнуть достоверность информации в условиях военных действий часто бывает невозможно.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что бои идут на расстоянии от 40 до 10 километров до города. Это подтверждает информацию о движении российских войск к городу. При этом, по словам Вилкула, попыток штурма Кривого Рога большими колоннами не было. "Они сменили тактику, пытаются соваться колоннами по 20-30 автомобилей — но враг несет большие потери в технике и живой силе", — заявил Вилкул.

Телеграм-каналы сообщают о сильных взрывах в Киеве.

Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram, в котором более 70 млн подписчиков, главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой. "Переходите в мои истории, чтобы узнать больше о потрясающей работе Ирины и таких медиков, которые делают все для спасения жизней в Украине. Пожалуйста, дайте, что можете, чтобы поддержать UNICEF и таких людей, как Ирина, по ссылке для пожертвований", написал Бекхэм. Кондратова опубликовала несколько сторис о работе Харьковского регионального перинатального центра в условиях боевых действий.

Подтверждена гибель замкомандующего Черноморским флотом ПалияВ Мариуполе погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий. Информация об этом накануне распространялась в соцсетях, в воскресенье ее официально подтвердили сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев."В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий", — написал в своем телеграм-канале Развозжаев.Екатерина Алтабаева также принесла свои соболезнования и опубликовала фотографию погибшего военного.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила "Стране", как сработали в Украине гуманитарные коридоры, согласованные на сегодня. Так, в Киевской области сработали два из трех запланированных коридоров. В частности, эвакуация населения из двух сел — Бобрик и Тарасовка, — в Бровары прошла успешно. А вот эвакуация из Бородянки в Белую Церковь не удалась. "Там идут бои", — объяснила срыв зеленого коридора Верещук. Кроме того, проводится эвакуация из Мариуполя. "Из Мариуполя уже 11 автобусов довозим до Васильевки", — сообщила "Стране" Верещук. По ее словам, пока точных данных по количеству эвакуированных мирных жителй нет.

На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей, находившихся на территории станции после ее захвата российскими войсками, сообщает "Энергоатом".Персонал находился на рабочих местах около 600 часов, им на смену отправились 46 добровольцев-работников станции.

"Красный крест": передать помощь в Мариуполь крайне трудноПредставитель "Красного Креста" Стив МакЭндрю в интервью Би-би-си заявил, что организация делает все возможное, чтобы попасть в осажденный Мариуполь и передать людям помощь.Он сказал, что, по последним данным, которые есть в распоряжении организации, в блокированном российской армией Мариуполе остаются 350 тыс. человек, и сообщения из города внушают всё большую тревогу.Он и его коллеги пытаются попасть в город, но сделать это, по его словам, крайне трудно."Красный Крест" оказывает помощь в разных городах, например, во Львове, но в Мариуполе это сделать исключительно сложно, так как сотрудники не могут добраться до жителей, а люди из Мариуполя, в свою очередь, не могут добраться до "Красного креста", так как из-за обстрелов это опасно и для тех и для других.Ранее в воскресенье городской совет Мариуполя сообщил, что в городе обстреляли художественную школу, где укрывались около 400 человек.

Зеленский: если бы мы были в НАТО, войны бы не былоПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что если бы Украину приняли в НАТО раньше, Россия никогда бы на нее не напала.Зеленский сказал, что благодарен альянсу за ту помощь, которую он оказывает Украине с начала российского вторжения, но этого недостаточно.По словам украинского президента, НАТО не хочет принимать Украину, хотя и не признает этого открыто, что создает двусмысленную и неприемлемую ситуацию."Я просил их лично, чтобы они прямо сказали — мы готовы принять вас в НАТО через год, или два, или пять, — просто скажите это прямо и четко. Или просто скажите — нет, — рассказал Зеленский в интервью Си-эн-эн. — И ответ был очень четкий: вы не вступите в НАТО, однако публично [мы будем говорить, что] двери в НАТО остаются открытыми".

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что в боях за Мариуполь погиб заместитель командующего Черноморским флотом РФ Андрей Палий.

Владимир Зеленский опубликовал новый ролик для западной аудитории со следующей подводкой: We will win. There will be new cities. There will be new dreams. There will be a new story. There will be, there’s no doubt. And those we've lost will be remembered. And we will sing again, and we will celebrate anew.

В Риге напротив посольства России стоят несколько протестующих. Двое мужчин принесли с собой музыкальную колонку, из которой на всю улицу играет песня "Байрактар". По наблюдениям журналистов Delfi, присутствующие мужчины и в минувшие дни включали запись этой песни перед диппредставительством РФ. https://twitter.com/DelfiLV/status/1505545598107279368?ref_src=twsrc%5Etfw

"ОВД-Инфо" насчитал более 15 тысяч задержаний участников антивоенных акцийПравозащитный проект "ОВД-Инфо" (признан российскими властями объединением, выполняющим функции иностранного агента) подсчитал, что за последние недели в России произошло более 15 тысяч задержаний, связанных с антивоенными акцями против вторжения России в Украину.Портал обращает внимание, что количество задержаний не равно числу задержанных: одних и тех же людей могут задерживать несколько раз."Кто-то уходит без протокола, другим суд назначает штраф, третьи оказываются под арестом. Некоторых протестующих задерживали уже несколько раз. Развернута и кампания уголовного преследования против участников антивоенного протеста и оппозиционных активистов. Возбуждено не менее 37 дел, преследованию подверглись как минимум 43 человека", – говорится в сообщении "ОВД-Инфо".

В Риге откроется второй центр для беженцев из УкраиныНовый Центр по приему украинских беженцев в понедельник, 21 марта, заработает в бывшем здании Рижского технического университета на ул. Калькю, 1. Накануне открытия центра мэр столицы Мартиньш Стакис опубликовал первые фото из нового центра.Подробнее о новом Центре для беженцев мы писали здесь.https://twitter.com/MStakis/status/1505527433205891073?ref_src=twsrc%5Etfw

Владимир Зеленский дал интервью телеканалу CNN Он готов к переговорам с Путиным, но если они закончатся неудачей, война между Россией и Украиной приведет к Третьей Мировой, заявил президент Украины. https://twitter.com/CNN/status/1505552688355979266?ref_src=twsrc%5Etfw

Папа Римский Франциск обратился к международному сообществуПонтифик опубликовал запись в Twitter на русском языке. Он призвал "положить конец этой отвратительной войне".https://twitter.com/Pontifex/status/1505551439300599810?ref_src=twsrc%5Etfw

Зеленский продлил военное положение в УкраинеВладимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в Украине на месяц, с 26 марта по 25 апреля.

Верховный комиссар ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди заявил, что уже 10 млн украинцев покинули свои дома после начала войны. Речь идет о тех, кто вынужден был покинуть Украину, а также о тех, кто переселился в более безопасные района страны.https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1505455082778812417?ref_src=twsrc%5Etfw

85 проживающих в Украине евреев, в том числе доктор и телеведущий Евгений Комаровский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и телеведущий Савик Шустер, обратились в кнессет Израиля с просьбой упростить процедуру приема беженцев из их страны. Текст их письма опубликовало онлайн-издание "РБК-Украина", пишет DW. Авторы письма указали, что у них "вызывает недоумение" решение МВД Израиля о введении процедур, усложняющих въезд в страну. "Уверены, что в ситуации войны закрывать дверь перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения - крайне негуманно. Подобная ситуация существенно подрывает международный авторитет государства Израиль", говорится в письме.

Активисты продолжают блокировать фуры на границе Польши и БеларусиНа границе Польши и Беларуси который день продолжаются протесты – группы активистов блокируют фуры, которые везут грузы в Россию. Их цель – полностью остановить торговые потоки, пишет Би-би-си.Представительница инициативной группы Наталья Панченко рассказала "Европейской правде", что за минувшие сутки и с начала воскресенья границу не пересек ни один грузовик с товарами, предназначенными для Беларуси и России.По ее словам, это уже второй раз за последнюю неделю, когда активистам удалось полностью перекрыть движение грузовиков через границу.Украинское агентство УНИАН сообщало, что сейчас пробка на границе растянулась на 45 километров.Неделю назад протестующие блокировали движение трое суток, но затем польская полиция оттеснила их от границы.

«Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови, всего этого хватит и нам, и нашим детям» "Новая газета" опубликовала обращение Натальи Синдеевой к Тине Канделаки, Маргарите Симоньян и Марии Захаровой: — Украинские мамы хоронят своих детей в маленьких гробах. Я все время думаю об этом, я не знаю, как мне с этим жить. Что мы, мамы, скажем их мамам? Как мы посмотрим им в глаза? Да, мы с вами — по разные стороны, но сегодня это стороны жизни и смерти. Вы выходите на сцену, выступаете «Zа Россию». Неужели вы правда этого хотите? Не отвечайте мне на этот вопрос, но, пожалуйста, ответьте на него себе. Вы хотите их смерти? А если бы это были ваши дети? Обращение можно прочитать - здесь.

Британское издание The Guardian опубликовало видео последствий войны в УкраинеНа кадрах запечатлен пострадавший от обстрелов российских войск Мариуполь.

Очевидцы сообщают, что в Киеве прогремел взрыв.

Генштаб ВСУ сообщает, что зафиксированы признаки подготовки вооружённых сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276724107974008&show_text=true&width=500

Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму 22 млрд евро.

Петицию за привлечение президента РФ Владимира Путина к ответственности за действия российских вооруженных сил в Украине в рамках трибунала, аналогичного Нюрнбергскому процессу, к полудню 20 марта подписали более 993 000 человек. По данным BBC News, в числе поддержавших эту инициативу – бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор.

В Москве задержан член Совета правозащитного центра "Мемориал"Олег Орлов участвовал в антивоенном пикете у Большого театра. Предположительно, Орлова и историка Александра Гурьянова везут в ОВД.

Роскомнадзор заблокировал еще несколько сайтовРоскомнадзор начал блокировать еще два сайта: на этот раз в реестр попали "Медиазона.Центральная Азия" (основной сайт издания уже был заблокирован до этого), а также "Агентура.ру". Этот ресурс был создан Андреем Солдатовым и Ириной Бороган, сайт рассказывает о происходящем в российских спецслужбах.11 марта Андрей Солдатов заявил, что руководители 5-й службы ФСБ, которая занимается внешней разведкой и отвечает за работу в Украине, отправлены под домашний арест. Среди причин, по его словам, было предоставление заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине. Официального подтверждения этого сообщения не появлялось.

В Херсоне проходит митинг за свободу Украины. Аналогичный митинг проходит и в Каховке (Херсонская область).

Глава Луганской областной администрации обвинил российских военных в обстреле дома престарелыхГлава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские военные 11 марта обстреляли дом престарелых в городе Кременная.По его словам, военные "просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять".Гайдай сообщил, что 56 человек погибли, еще 15 пожилых пациентов были вывезены военными в Сватово в областной гериатрический интернат.Би-би-си не может независимо подтвердить или опровергнуть эти данные.

Животные тоже помогают УкраинеПес по кличке Патрон вместе с саперами ГСЧС Украины обезвредил 90 взрывоопасных предметов в Черниговской области.

В Британии создано подразделение по борьбе с кремлевской дезинформацией В состав подразделения вошли 35 сотрудников МИД, МВД, министерства обороны и других правительственных структур.https://www.delfi.lv/article.php?id=54165320

Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях российской армииТак, с 24 февраля по 20 марта, по данным украинской армии, в ходе военных действий погибли около 14 700 человек.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276706371309115&show_text=true&width=500

Кадры последствия обстрелов в Мариуполе.

Власти ДНР сообщили о гибели 55 мирных жителей за месяцВласти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что за месяц боевых действий погибли 55 мирных жителей ДНР. Еще 318 были ранены.Эту информацию распространило представительство "республики" в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)При этом, как утверждают в представительстве, эти потери произошли за "31 день эскалации со стороны ВФУ" (эту аббревиатуру местные чиновники используют для обозначения вооруженных сил Украины).Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине 24 февраля, в этот же день российские войска вторглись на территорию страны.

Офис президента Украины: проблем с едой в стране не будетЗамглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма пообещал, что в стране не будет продовольственного кризиса из-за войны с Россией. Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона:"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", – сказал он (цитата по УНИАН).

Украинские СМИ опубликовали фото и видео последствий боев у КПВВ в Донецкой областиСообщается, что на данный момент пункт пропуска "Новотроицкое" находится под контролем войск России и ДНР.

Epic Games направит весь доход с игры Fortnite, полученный с 20 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года, на оказание гуманитарной помощи Украине.

Минобороны России – о произошедшем за ночьМинобороны России выпустило утреннюю сводку, в которой рассказало о последних событиях в Украине. Би-би-си не может независимо подтвердить или опровергнуть события, о которых говорит ведомство.Итак, вот что произошло за ночь по версии Москвы:• Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 62 военных объекта Украины, в том числе, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и одну установку реактивной системы залпового огня;• Средства ПВО сбили один украинский вертолет Ми-8 и шесть беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2";• Кроме того, система ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" в районе Изюма;• Ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря, поразили цеха Нежинского ремонтного завода, где ремонтировали украинскую технику;• Ракеты "Калибр", запущенные из акватории Каспийского моря, а также гиперзвуковые ракеты, выпущенные из авиационного ракетного комплекса "Кинжал" над территорией Крыма, поразили крупную базу хранения горюче-смазочных материалов украинской армии в районе Константиновки Николаевской области.• Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 207 беспилотников, 1467 танков и других бронемашин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и минометов и более 1262 автомобилей.• В результате удара по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в Житомирской области, где, как утверждает Москва, базировались "иностранные наемники", убиты более 100 военнослужащих.Минобороны Украины эти данные не подтверждало.

Глава Донецкой области: российские войска насильно депортируют украинцев в РФГлава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко утверждает, что российские военные насильственно увезли из Мариуполя более тысячи человек. По его словам, речь идет прежде всего о жителях Левобережного района (точно известно о жителях улиц Украинского казачества и Азовстальской), жителях Виноградного, а также тех, кто скрывался от бомбежек в спортивном клубе в 17-м микрорайоне.

США предложили Турции передать Украине российские С-400В течение последних недель официальные лица США обсуждали это предложение с турецкими коллегами, однако формального запроса пока не поступало, сообщили источники. https://www.delfi.lv/article.php?id=54165258

Глава МИД Турции заявил, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим.

Власти Мариуполя рассказали об ударе по школе искусств, где укрывались женщины и детиГородской совет Мариуполя рассказал об ударе по зданию местной школы искусств, где от обстрелов укрывались около 400 человек. Некоторые из них все еще находятся под завалами.Предположительно, удар был нанесен 19 марта."Вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется", – говорится в сообщении городского совета.Би-би-си не может независимо подтвердить или опровергнуть эту информацию.Одним из главных событий войны на этой неделе стал обстрел и фактическое разрушение здания драмтеатра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных граждан. Украина возложила ответственность за него на Россию.Минобороны России тогда отвергло причастность к авиаудару – в Москве настаивают, что это была "провокация" батальона "Азов", бойцы которого якобы взорвали заминированное ими же здание.

Папа Римский Франциск навестил детей-беженцев из Украины в детской больнице РимаНа данный момент в госпитале на лечении находятся 19 детей. Всего с начала вторжения России в Украину в госпитале Bambino Gesu прошли лечение 50 детей из Украины.

Главное к этому часуДвадцать четвертая ночь войны прошла. Коротко - основные новости к этому часу.• Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что существенных перемен в позициях сторон опять не произошло. Известий об осаждённом и штурмуемом Мариуполе нет ни с одной стороны, ни с другой - только власти самопровозглашенной ДНР утверждают, что оттуда эвакуировано еще 550 человек.• Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время войны запретить деятельность 11 считающихся пророссийскими политических партий, в том числе "Оппозиционную платформу - За жизнь", "Оппозиционный блок" и "Партию Шария".• Кроме того, СНБО и президент Зеленский фактически предписали всем телеканалам показывать единый телемарафон, запущенный с началом войны. До сих пор к нему не присоединялись три канала, связанных с Петром Порошенко.• Министерство обороны Великобритании считает, что России так до сих пор и не удалось завоевать господство в воздухе, украинские ПВО и ВВС успешно сопротивляются, и это сильно замедлило наступление россиян на земле.

Генеральная прокуратура Украины в воскресенье утром объявила, что за время войны погибли уже 115 украинских детей, а более 140 получили ранения. ООН дает меньшие оценки числа погибших детей, но оговаривается, что ее данные наверняка неполны. Проверить достоверность этих данных в данный момент невозможно.

Министерство обороны Великобритании: России не удалось полностью взять под контроль небо над Украиной. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505320790086062083?ref_src=twsrc%5Etfw

Приходит все больше сообщений о гибели в Украине заместителя командующего Черноморским флотом России по политической работе, капитана I ранга Андрея Палия. В воскресенье об этом сообщили сухопутные силы ВСУ на своем профиле в фейсбуке. Ранее сообщения о гибели российского военного моряка в Херсонской области появились в разных украинских источниках, а кроме того, известие о смерти Андрея Палия, которое выглядело как извещение о смерти доброго друга, вывесил в сети Вконтакте пользователь Константин Царенко.

США предлагали Турции передать Украине системы противовоздушной обороны С-400. Это российское оружие, которое Турция приобрела в 2017-м году. США ведет переговоры и с другими странами НАТО, которые используют вооружение российского производства (например, со Словакией) - это позволит украинской армии не тратить время на переобучение персонала.

Украина заблокировала 1,5 тысячи российский интернет-сайтов, сообщает Киберполиция. О каких конкретно инфоресурсах идёт речь – в заявлении не сообщается.

Свежая сводка генштаба Вооруженных сил Украины. Главное: За сутки армия России наступательных действий не проводила. Сбиты три российских боевых вертолета. В Херсонскую область не пропустили украинский гуманитарный конвой из 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. На контролируемой Россией территории Донецкой области объявлена ​​очередная волна мобилизации. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276563694656716&show_text=true&width=500

Власти Австралии объявили о прекращении экспорта в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в качестве новых санкций из-за военного вторжения в Украину. В заявлении правительства Австралии говорится, что поставки из Австралии составляют около 20% совокупного объема потребностей России в глиноземе, и этот шаг ограничит возможности России в производстве алюминия, который является важным экспортным товаром для России.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время войны запретить деятельность 11 считающихся пророссийскими политических партий, в которые в том числе входят многие представители бывшей правящей “Партии Регионов” экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом решении в своем очередном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, успеха иметь не будет, а получит жесткий ответ. И поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, на время военного положения приостанавливается любая деятельность ряда политических партий", - сказал в видеообращении Зеленский.

Под утро в Украине снова звучат сирены. Как сообщают украинские каналы, воздушная тревога объявлена от Харькова на востоке до Львова на западе и от Киева на севере до Одессы на юге.

Главное за ночь Украину покинули все 11 сотрудников посольства Беларуси. Украинские власти полагают, что вероятность удара с территории Беларуси выросла. Первые официальные данные: в украинском плену находятся 562 российских военнослужащих. На следующей неделе в Брюссель на саммит НАТО приедет президент США Джо Байден. Швейцария готова стать посредником в урегулировании конфликта в Украине. В Украине приостановлена деятельность 11 пророссийских политических партий. Австралия запретила поставки глинозема и алюминиевых руд в Россию.

Судя по сообщениям украинских и российских СМИ, ночь на воскресенье, 20 марта, прошла относительно спокойно.

Свежая сводка генштаба Вооруженных сил Украины. Главное: За сутки армия России наступательных действий не проводила. Сбиты три российских боевых вертолета. В Херсонскую область не пропустили украинский гуманитарный конвой из 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. На контролируемой Россией территории Донецкой области объявлена ​​очередная волна мобилизации. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет.