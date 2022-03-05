ОНЛАЙН. В Мариуполе объявлен режим тишины, вокруг России опускается "железный занавес"

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 5 марта

Латвия выступает за рассмотрение абсолютно всех возможностей, заявил на митинге в поддержку Украины в центре Риги президент Латвии Эгилс Левитс. "Это я также говорю в связи с заявлениями президента Украины [Владимира] Зеленского в последние дни - мы за то, чтобы рассматривались все варианты, абсолютно все", - подчеркнул президент Латвии. Он заявил, что вторжение российского режима в Украину стало началом конца режима Владимира Путина, и подчеркнул, что у латышей никогда не было иллюзий относительно агрессивного характера и агрессивной идеологии российского режима. "Но сейчас проснулся и Запад, проснулся весь мир, и Запад помогает Украине - Украина всех объединила", - подчеркнул Левитс. Латвия оказывает Украине всевозможную поддержку, в том числе политическую, а наша военная поддержка выражается в отправке оборонительного оружия, техники, "используемой украинцами в этой войне за свою родину".

Власти Украины заявляют, что российские войска не соблюдают "режим тишины"Российская сторона не придерживается "режима тишины" и продолжает обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, сообщает Мариупольский горсовет. В связи с этим эвакуация мирного населения переносится."Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора", - сказано в сообщении.Сегодня Министерство обороны России объявило в Украине с 10 утра по Москве "режим тишины".Российское Минобороны утверждало, что с этого времени по договоренности с украинцами откроются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей осажденных городов на юго-востоке страны - Мариуполя и Волновахи.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии с начала войны в Украине. По данным Генштаба, за 10 дней боев были убиты 10 тысяч российских военнослужащих. "Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook. Российская сторона всего один раз сообщила о своих потерях в ходе войны против Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что потери личного состава российских войск убитыми составили 498 человек. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265240652455687&show_text=true&width=500

В захваченном российскими войсками Херсоне проходит антироссийский митинг. По данным украинской службы Би-Би-Си, на акцию к зданию Областной госадминистрации вышли сотни, а, возможно, даже тысячи человек. Российские военные стреляют в воздух, но люди не расходятся. Участники поют украинский гимн и скандируют "Идите домой, фашисты" и "Домой, пока живой".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинцы сейчас отстаивают не только независимость своей страны, но и безопасность всей Европы. Как пишет Европейская правда, об этом сообщает PAP. "Мы помогаем украинцам, чтобы они могли защищаться. И сегодня они защищают не только самих себя, не только независимость своей страны – они защищают безопасность всей Европы", - сказал Матеуш Моравецкий. По его словам, ежедневно из Польши в Украину выезжают около 100 грузовиков с разной помощью, преимущественно лекарствами, одеждой, средствами гигиены, продуктами длительного хранения, спальниками, карематами, противопожарным оборудованием, огнетушителями. Моравецкий отметил, что польская дипломатия продолжит работу над новыми санкциями против России. "Это наше основное оружие против жестоких действий Кремля", - сказал он. С начала войны России против Украины в Польшу выехали уже около 800 тысяч человек. По словам заместителя главы МВД Польши, вчера в страну прибыли 106 тысяч человек – больше всего с начала войны.

Американская компания Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption больше не будет продавать свою продукцию в Россию, информирует РИА "Новости".

Платежная компания PayPal приняла решение об уходе с рынка России в связи с военными действиями на территории Украины. Ранее торговая площадка eBay также ушла с рынка России из-за действий российской стороны в Украине.

Украина присоединилась к киберцентру при НАТОНа этой неделе состоялось 30-е заседание руководящего комитета Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE), на котором представители 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-участника CCDCOE НАТО. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR."Участие и присутствие Украины в CCDCOE будет включать обмен опытом в области киберзащиты между Украиной и другими государствами-членами центра. Украина имеет большой непосредственный опыт борьбы с рядом крупномасштабных кибератак. Ее вклад важен в исследованиях и учениях", - сказал директор Центра сотрудничества в области киберзащиты Яак Тариен.Внеочередное заседание руководящего комитета CCDCOE состоялось на этой неделе вскоре после второго обращения Украины о присоединении. Расположенный в Таллинне CCDCOE является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром, специализирующимся на междисциплинарных прикладных исследованиях, анализе, обмене информацией, обучении и обучении в области киберзащиты.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 8 марта - рейсы из-за рубежа, сообщает "Интерфакс".

Испанский розничный продавец одежды Inditex прекратил торговлю в России и закрывает 502 магазина и онлайн-продажи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ритейлера. "В нынешних обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность деятельности и коммерческих условий в РФ и временно прекращает свою деятельность", - сообщили в компании-собственнике Zara. На Россию приходится около 8,5% глобальной EBIT группы, добавили в Inditex. В группу входят такие бренды как: Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque.

В субботу в Вильнюсе проходит антивоенная конференция, в которой принимают участие видные представители российской оппозиции, в том числе организаторы Форума свободной России, действующие литовские политики и представители украинской и беларусcкой диаспор, сообщает ru.DELFI.lt.

Самолёт авиаполка управделами президента РФ вылетел из Петербурга в ВашингтонСамолет Ил 96-300 специального лётного отряда ”Россия” прямо сейчас направляется в столицу США. Это 5 марта следует из данных сервиса Flightradar.Ил-96 вылетел из Пулково в 09:35 и направился в облет Финляндии, которая закрыла небо для российских лайнеров. Цель рейса RSD88 неизвестна, сообщает Фонтанка.ру

Болгарский журналист-расследователь, руководитель интернет-портала Bellingcat Христо Грозев полагает, что у российской армии почти не осталось ресурсов для продолжения войны с Украиной. "Исходя из поведения российской армии и замедления наступления, а также по информации источников, можно говорить, что у них резервы если не закончились, то закончатся к воскресенью…", — пояснил он в эфире телеканала "Украина 24". По мнению Грозева, российская армия приступила к методичному обстрелу жилых домов из-за того, что Украина не капитулировала в первые несколько дней. "Первоначальная стратегия — это, очевидно, был блицкриг: взятие Киева и больших городов в первые два-три дня максимум. И это, видимо, было обещано Кремлю Сейчас мы видим, что из-за того, что не получается блицкриг с минимальными затратами, они решили, к сожалению, что репутационная цена для них не важна", — отметил Грозев. Исходя из этого, Bellingcat перенаправил свою деятельность на то, чтобы фиксировать и архивировать доказательства военных преступлений и нарушений прав человека в ходе российской агрессии. Как рассказал Грозев, 16 марта они представят первичные материалы Конгрессу США. Глава Bellingcat спрогнозировал введение на следующей неделе новых персональных санкций против руководства России и конкретно президента Путина, "которых мы никогда не видели". Кроме того, по его данным, с вероятностью примерно в 30 процентов НАТО может закрыть небо над Украиной. "Есть политическая воля у части сенаторов в республиканской и демократической партиях. Они сейчас работают над этим", — заявил Грозев.

Платформа eBay приостановила доставку заказов в Россию и в Украину из-за логистических проблем. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Население Мариуполя будут эвакуировать в направлении Запорожья, сообщили в мариупольском городском совете. В качестве гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей был выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Отклоняться от этого направления категорически запрещается. "Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий выехать мог это сделать", — отмечается в сообщении горсовета Мариуполя. Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что украинские власти планируют эвакуировать из Мариуполя более 200 тысяч мирных жителей, а из Волновахи - свыше 15 тысяч человек. 5 марта с 9 часов утра по латвиймкому времени начал действовать режим тишины и открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

США резко нарастили поставки вооружения и защитного снаряжения в Украину в конце 2021 года, говорится в отчете о поставках Пентагона, с которым ознакомилась газета The Washington Post.В документе отмечается, что Пентагон в декабре снабдил ВСУ оружием и снаряжением, необходимым для ведения боев в городских условиях. Были доставлены в том числе дробовики и специальные защитные костюмы для военных, работающих с неразорвавшимися боеприпасами.

В Кремле прокомментировали действия НАТО в УкраинеВ Кремле видят, что страны НАТО прекрасно понимают невозможность прямого участия в происходящем вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пентагон дополнительно дислоцирует в Литве бронетанковый батальон, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

Агентство Blooomberg решило приостановить работу своих журналистов в России в связи с новым законодательством, которое криминализирует распространение "ложной информации" о российской армии и вторжении в Украину. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP. "Мы с большим сожалением решили приостановить сбор фактов в России", – сообщил редактор Джон Миклетвейт. Он отметил, что новый закон, подписанный Путиным в пятницу, "похоже написан для того, чтобы сделать из каждого независимого журналиста преступника, что делает невозможным продолжение какой-то настоящей журналистики в стране".

Заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины. Об этом сообщает офис президента Украины. В частности, чтобы вступить в Интернациональный легион обороны Украины, необходимо обратиться в Посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы. Затем необходимо пройти собеседование в Посольстве по атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом. Далее подается заявка на призыв в Вооруженные силы Украины на добровольную военную службу по контракту. После этого легионер получит инструкцию для путешествия по Украине, необходимые документы и оборудование. Рекомендуется, если есть, взять с собой военный комплект, например одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и т.д.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну вернулись более 60 тысяч украинцев, готовых взять в руки оружие. "66 224. Вот сколько мужчин в этот момент вернулось из-за границы, чтобы защитить свою Страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад! Украинцы, мы непобедимы!" - написал он в "Твиттере".

У нас больше нет границы с Польшей, заявил ЗеленскийВластям Польши и Украины удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе, заявил украинский президент Владимир Зеленский."Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег.Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ. Я уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - говорится в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Зеленского.

Режим "тишины" не подтвержден на всем пути эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, с российскими войсками продолжаются переговоры, заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. "По состоянию на 10.55 подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои. Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя", - сказал Кириленко. Он призвал ориентироваться только на официальную информацию. Украинский батальон "Азов" сообщил, что решение об эвакуации жителей Мариуполя еще не принято, потому что не введен режим "прекращения огня".

Образовательная платформа Coursera прекращает деятельность в России. Весь российский контент в ближайшее время будет удален, а остальная информация будет скрыта от российских университетов и других партнеров на территории РФ. Сотрудничество с российскими учебными заведениями также приостанавливается. Пользователи из России не смогут приобретать и платные курсы. "Мы не будем поддерживать финансовую или репутационную выгоду российских преподавателей или учебных заведений на Coursera, пока происходит эта трагедия, и мы не будем стремиться получить прибыль от ведения бизнеса в регионе в условиях этого гуманитарного кризиса. Мы останавливаем весь бизнес в России", - заявил генеральный директор платформы Джефф Маджионкалда. https://twitter.com/coursera/status/1499884521197645827?ref_src=twsrc%5Etfw

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-rige-prohodit-akcii-vmeste-s-ukrainoj-vmeste-protiv-putina.d?id=54119336

Команда "Формулы-1" "Хаас" расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным. Ранее американская команда "Хаас" удалила все упоминания одного из своих спонсоров - российской компании "Уралкалий" - со своего логотипа на официальном сайте.

Алексея Венедиктова уволили с поста главного редактора "Эха Москвы". Совет директоров радиостанции разорвал с ним контракт, подтвердил Венедиктов агентству РИА "Новости".

Российскую авиакомпанию "Аэрофлот" удалили из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre. По оценкам экспертов, этот шаг окажет разрушительное влияние на работу авиакомпании.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины сразу на две ступени с уровня "B3" до "Caa2", дав при этом негативный прогноз. Это означает, что может последовать дальнейшее понижение рейтинга в связи с "усилением российского военного вторжения в Украину", которое может повлиять на способность Украины обслуживать свой долг. Рейтинги Moody's от "Caa1" до "Caa3" соответствуют очень высокому кредитному риску, ниже только два уровня: "Ca" - близкий к дефолту, и "C" - дефолт. Ранее агентство Moody's уже понизило долгосрочный кредитный рейтинг России с уровня Baa3 до уровня В3. В свою очередь, агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с BBB до B. Оба рейтинговых агентства обосновали этот шаг санкциями, введенными Западом против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, разрешающий украинцам и лицам без гражданства жить и работать в Бразилии по гуманитарной визе. Заявители должны получить 180-дневную визу в течение 90 дней после прибытия. Она дает право на продление вида на жительство до двух лет, а затем можно будет подать заявку на постоянное проживание.

За последние сутки по Украине было нанесено меньше артиллерийских и воздушных ударов, чем в предыдущие дни, сообщает министерство обороны Великобритании. Российские войска, вероятно, продвигаются к портовому городу Николаев на юге страны, говорится в британской информационной сводке. Существует реальная возможность того, что часть российской армии попытается обойти Николаев, чтобы продвинуться к Одессе, считает британская военная разведка. Украина продолжает удерживать Харьков, Чернигов и Мариуполь, поступают сообщения об уличных боях в городе Сумы на северо-востоке Украины. По данным минобороны Британии, очень вероятно, что все эти четыре города окружены российскими войсками. Foto: EPA/Scanpix/LETA

Американские телеканал CNN и агентство Bloomberg, а также канадская общественная радио-организация CBC/Radio-Canada прекратили свое вещание на территории России.

Из Мариуполя планируется вывезти более 200 тысяч человек, из Волновахи — более 15 тысяч, сообщил вице-премьер Украины. Ранее Минобороны РФ объявило на Украине с 10 утра по Москве (9.00 по Латвии) "режим тишины". С этого времени по договоренности с украинцами открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей осажденных городов на юго-востоке страны - Мариуполя и Волновахи.

Один из крупнейших магистральных провайдеров – американский Cogent – отключает российских операторов от своих сетей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца. С Cogent работает "Ростелеком", "ВымпелКом", "МегаФон", "Яндекс" и VK. Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам", – написал украинский министр.

Британская образовательная корпорация Pearson приостанавливает поставки продукции и продажи услуг в России и Беларуси, информирует ТАСС.

Американские компании продолжают уходить из российского рынка. В частности, разработчик видеоигр Activision Blizzard (World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty) заявил, что останавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной. А образовательная платформа Coursera временно остановила всю свою деятельность на территории РФ, сообщает РИА "Новости".

Суд в Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/chehiya-budet-vyplachivat-ukrainskim-bezhencam-po-200-evro-ezhemesyachno.d?id=54122386

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/zelenskij-osudil-nato-za-otkaz-zakryt-nebo-nad-ukrainoj.d?id=54122404

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/bezhency-iz-ukrainy-v-polshe-solidarnost-ili-politicheskij-raschet.d?id=54122412

По состоянию на 7:00 утра 5 марта радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

Великобритания упростила въезд для граждан Украины, которых хотят забрать родственники в Британии в связи с войной, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian. Министерство внутренних дел Британии сообщило, что увеличило количество встреч для подачи на визу в регионе с 500 до 6000 в неделю, чтобы ускорить подачу заявок от лиц, надеющихся присоединиться к родственникам в Великобритании, и увеличило количество времени, в течение которого людям будет позволено оставаться в Британии с одного года до трех лет. Чиновники заявили, что говорить о том, сколько людей подадут документы, пока рано. Чиновники пообещали, что в скором времени откроется "маршрут неограниченного спонсорства" для украинцев без родственных связей, что позволит общинам, местным властям и другим спонсорам поддержать нуждающихся приехать в Великобританию. Детали этой схемы все еще прорабатываются. Британский Красный Крест приветствовал объявление о семейных визах, но призвал правительство разрешить украинцам путешествовать в Британию без визы, "в соответствии с подходом, принятым в ЕС", добавив, что "важно, чтобы люди, не имеющие семьи в Великобритании также могли безопасно добраться сюда". Ранее Совет Евросоюза принял экстренное решение о механизме защиты беженцев из Украины. Временная защита лиц предоставляется сроком на один год; это решение действует на массовой основе и не нуждается в изучении данных конкретного лица.

Британский премьер-министр Борис Джонсон полагает, что до идеи прямого военного противостояния между Россией и Западом на Украине еще далеко.

Три самолета ВВС Индии доставили утром на военный аэродром близ Нью-Дели более 600 выехавших с украинской территории индийцев, в основном студентов, из аэропортов соседних с Украиной государств, сообщает ТАСС.

Поливная система в Армянске на севере Крыма за восемь лет отсутствия воды в Северо-Крымском канале пришла в негодность и теперь ее необходимо восстанавливать для приема воды, заявил глава местной администрации Василий Телиженко.

Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО из-за смены ситуации, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Нидерландский концерн Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в Россию, сообщает ТАСС.

Илон Маск заявил, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ. "Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Извините, что я являюсь абсолютистом свободы слова", — написал Маск на своей странице в Twitter. https://twitter.com/elonmusk/status/1499976967105433600?ref_src=twsrc%5Etfw

По информации украинского генштаба, президент Владимир Зеленский наградил орденами и медалями большую группу военных. В списке, опубликованном генштабом - 76 человек, и возле 35 имен стоит пометка "посмертно". Украина почти ничего не сообщает о своих потерях в войне, и этот указ Зеленского - одна из очень немногих крупиц информации на эту тему.

Украинские каналы сообщают, что в осаждённом Мариуполе местные жители разграбили большой торговый центр "Порт-Сити". Ниже - один из ретвитов видео из торгового центра. https://twitter.com/avaza1972/status/1499984093857165312?ref_src=twsrc%5Etfw

Чернигов, 4 марта. Местные власти сообщают, что в городе погибло как минимум 47 человек. Фото AFP/Scanpix/LETA

Сообщают о взрывах в Сумах. Городские власти предупредили о возможных уличных боях. Из остальных городов свежих сообщений нет; нет никакой конкретики и в утренней сводке украинского генштаба.

Из российских регионов приходят сообщения о потерях в Украине. Правительство Бурятии рассказало о гибели восьмерых жителей региона, еще 40 получили ранения. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал про офицера, посмертно получившего звание Героя России за действия в Украине.

Минобороны России: сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство обороны Украины утверждает, что Россия потеряла 39 самолетов и 40 вертолетов. Проверить эту и другую информацию о потерях обеих сторон сейчас невозможно. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/269411968704596

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на эти выходные. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает правительство Германии. Второй раунд переговоров завершился 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей Украины из-под обстрелов.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-rossii-zablokirovany-nezavisimye-smi-i-socseti-kak-sledit-za-tem-chto-tam-proishodit.d?id=54122356

После девяти дней войны у Украины остается в строю большинство ее боевых самолетов и вертолетов, - сказал в пятницу агентству Reuters чиновник оборонного ведомства США. "Украинцы до сих пор сохранили значительное большинство своих воздушных сил: и самолетов, и вертолетов, и беспилотных систем, а также зенитных систем", - цитирует агентство пожелавшего остаться неназванным чиновника. О конкретном количестве самолетов и вертолетов собеседник агентства не говорит. Агентство отмечает, что эта живучесть авиации и ПВО Украины удивляет иностранных экспертов. По подсчетам Пентагона, Россия за девять дней войны выпустила по Украине, в том числе по аэродромам, радарам и зенитно-ракетным установкам, около 500 ракет, ее перевес в числе боевых самолетов и вертолетов огромен - и тем не менее, полного господства в воздухе армия России до сих пор не завоевала.

Сообщений о ночных обстрелах украинских городов на этот момент не поступало.

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR): Украину после начала войны покинули 1,2 миллиона человек. Более половины беженцев перебрались в Польшу, множество украинцев находятся в Венгрии, Словакии, Молдавии и Румынии. В Латвию в первую неделю войны прибыло более тысячи человек.

Сингапур ввел санкции против России и стал первой в Юго-Восточной Азии страной, решившейся на такой шаг. Суть санкций: под них попадают четыре банка (ВТБ, Внешэкономбанк, Промсвязьбанк и банк "Россия"). Сделки с ними будут запрещены, а их активы в Сингапуре, если такие обнаружатся - заморожены; Сингапур запрещает своим финансовым организациям любые сделки с Центробанком и правительством России и принадлежащим им юридическим лицам; Запрет на экспорт касается военных товаров и любой высокотехнологичной продукции, которую Россия могла бы использовать против украинцев.

https://rus.delfi.lv/woman/zhizn/eho-vojny-nachalis-konflikty-mezhdu-latyshskimi-i-russkimi-shkolnikami?id=54120706

Фондовые рынки США и Европы закрыли неделю падением, тогда как цены на нефть продолжают расти. Это последствия атаки России на Украину, сообщает AFP. Курс евро к доллару США приблизился к самому низкому за два года уровню.

Telegram заблокировал каналы Russia Today (RT) в Европе, сообщает BBC. RT уже заблокировали Facebook, Twitter, YouTube и Tiktok. Ранее уже сообщалось, что Россия в пятницу также перекрыла доступ к Facebook и Twitter.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-rige-sostoitsya-shestvie-vmeste-s-ukrainoj-vmeste-protiv-putina.d?id=54119336

По данным украинской полиции, в Харьковской области с начала войны погибли 188 человек. Среди них 122 гражданских лица, в том числе пять детей. Ранены 394 человека, в том числе 290 гражданских. Проверить эти сведения через другие источники пока невозможно.

Список компаний, которые перестают работать на российском рынке, продолжает расти. За последние часы в него вошли: Samsung (остановит поставки, в том числе чипов, смартфонов и бытовой техники) LVMH (концерн, который владеет крупнейшими брендами категории "люкс" - например, Hermès, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton и т.д., закрывает магазины). Информация украинских телеграм-каналов о том, что из России уходит Coca Cola, пока не подтверждается.

Сообщений об активных военных действиях в Украине в ночь на субботу немного.

Delfi продолжает следить за развитием событий в Украине. Текстовая трансляция будет продолжаться все выходные.

Архив трансляции доступен здесь: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-vojna-v-ukraine-tekstovaya-translyaciya-za-4-marta.d?id=54116972