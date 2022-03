ОНЛАЙН. В переговорах — "технический перерыв", Китай согласен предоставить России военную помощь

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 14 марта

Во Львове звучит воздушная тревога https://twitter.com/ChristopherJM/status/1503438338719686656?ref_src=twsrc%5Etfw

ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФОн направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряду секторов российской экономики

Начальник Одесской областной военной администрации предупредил об угрозе высадки морского десанта на побережье и заверил, что ситуация контролируемая.

Кремль: администрация Зеленского не запрашивала телефонный разговор с ПутинымАдминистрация президента Украины Владимира Зеленского не запрашивала телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Песков говорил о том, что не исключает возможности личной встречи двух лидеров.Сам Зеленский и до, и после начала войны неоднократно призывал Путина к прямым переговорам. Организация такой встречи – одна из целей российско-украинских переговоров, которые проходят в эти дни, говорил президент Украины.

Журналист американского канала "Фокс ньюс", освещавший войну в Украине, был ранен под Киевом. Об этом в эфире канала рассказал ведущий Джон Робертс. Никаких дополнительных деталей – например, имя репортера – он не сообщил.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что к переговорной группе присоединился министр юстиции Денис Малюська."Да, это необходимость уделить скрупулёзное внимание юридическим деталям переговорного процесса", - сказал Михаил Подоляк.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Хмельницкий, Львов, Тернополь, Кропивницкий, Ривненщина, Кривой Рог, Николаев!

Минобороны России пообещало выводить из строя украинские оборонные предприятияРоссийские военные будут выводить из строя предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины – об этом заявили в минобороны России.Ведомство заявило, что будет атаковать предприятия, "осуществляющие производство вооружений, которые используют националисты".Минобороны призвало украинцев, которые работают на предприятиях ОПК, и жителей близлежащих домов "покинуть потенциально опасные зоны".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. "Обсудили с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляей поддержку Украины со стороны Евросоюза в противодействии российской агрессии. Наращивание санкционного давления в РФ важно. Ценим также весомую финансовую помощь. Украина продолжает продвижение к членству в ЕС", - написал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3325072

Куда россияне смогут полететь прямым рейсом в марте?Китай ТурцияИндия Шри-Ланка Индонезия БахрейнКатарМароккоИранКазахстанКиргизияАрменияБеларусьТуркменияТаджикистанУзбекистан

Словакия высылает троих российских дипломатов Словакия приняла решение о высылке троих сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб. По информации Министерства иностранных дел Словакии, они должны покинуть страну в течение 72 часов. Их имена не разглашаются.

Financial Times пишет о том, что Китай готов оказать России военную поддержку Китай дал понять России, что готов оказать ей военную и экономическую помощь в войне против Украины, сообщают Рейтер и Financial Times со ссылкой на анонимные американские источники. Источники рассказали, что американская разведка распространяет эту информацию среди союзников по НАТО и в Азии путем дипломатической переписки, а также при личных встречах. При этом источник Рейтер сообщил, что Пекин, как ожидается, публично будет отрицать факт подобных переговоров с Россией и свои планы помочь ей. Представитель МИД Китая Чжао Лицзян в понедельник действительно назвал дезинформацией появившиеся накануне сообщения о том, что Москва просила у Пекина военную помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также назвал эти публикации не соответствующими действительности и добавил, что "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

Видео изнутри Lavina Mall.

Удар нанесён по торговому центру Lavina Mall в Киеве.

Министерство обороны России не исключает взятия под полный контроль крупных населенных пунктов Украины, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Об этом пишет ТАСС. "Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации", - подчеркнул представитель Кремля."Российские вооруженные силы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военной и информационной инфраструктуры", - напомнил Песков.

Белорусским предприятиям предложили подключаться к импортозамещению в РоссииБеларусь и Россия договорились о максимальном благоприятствовании развитию кооперации, белорусским предприятиям предложено подключаться к российским программам импортозамещения. Об этом заявил замминистра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик по итогам переговоров правительственных делегаций двух стран во главе с премьерами Романом Головченко и Михаилом Мишустиным в понедельник Москве. Об этом пишет Интерфакс.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о том, что скоро может состояться обмен пленными между Россией и Украиной.Об этом чиновница сказала в эфире телемарафона. "Не хочу комментировать то, что может причинить вред военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - подчеркнула прокурор.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе боевыми действиями уничтожено уже около 600 домов.

Янукович утверждает, что безуспешно предлагал Зеленскому план урегулированияБывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году, дал интервью РИА Новости. В нем он, в частности, рассказал, что якобы безуспешно предлагал действующему президенту Владимиру Зеленскому "план перемирия на Донбассе".Как утверждает Янукович, его команда начала работать с "ближайшим окружением" Зеленского, состоялось несколько встреч: "На эти встречах мы предложили план перемирия на Донбассе, он был детально, пошагово расписан. Итог – подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция Донбасса в Украину".По словам Януковича, проект плана передали для изучения Зеленскому, но тот якобы ответил, что украинскую сторону "это не интересует"."Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес... Как говорили мои переговорщики, с ними не о чем разговаривать", - заключил Янукович.В интервью РИА Новости экс-президент Украины также заявил, что план по имплементации Минских соглашений, который разрабатывала "инициативная группа из "Украины, России, Израиля, США и других стран", не смогли имплементировать за семь лет из-за поведения Киева и Вашингтона: украинские официальные лица якобы саботировали процесс, а США было много "внутренних противоречий"."Зеленский еще во время своих выборов обещал Украине, что не он начинал, но он закончит военный конфликт на востоке Украины. Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул. Но сейчас уже маски сорваны, пришел момент истины, еще есть шанс остановить трагедию", – считает Янукович.

Государственная таможенная служба Украины фиксирует самые большие очереди из пешеходов на пунктах пропуска "Шегини" на польской границе, где ожидает около 450 человек, а также "Малые Селменцы" на границе со Словакией – там стоят около 120 человек.

Усиление ПВО и ПРО – главный приоритет для Украины Украинские власти работают круглосуточно, чтобы получить военную помощь или приобрести необходимое оружие. Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ. По его словам, усиление ПВО и ПРО – это сейчас главный приоритет.

Метро в Киеве Судя по фото, люди живут на станции с детьми и домашними животными. На проекторе малышам показывают мультики, люди спят прямо на перроне станции. Эта станция находится рядом с Киевским телецентром, по которому был совершен 1 марта ракетный удар, в результате которого погибли прохожие.

Возле Львова открыли полевой госпиталь, где переселенцев будут лечить американские медики.

Генсек ООН считает, что перспектива ядерного конфликта снова стала возможной.

Лавров 15 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана, сообщили в МИД РФ. Стороны обсудят ядерную сделку и ситуацию на Украине, говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщает о зачистке Мариуполя и о возможности начать массовую эвакуацию жителей городаОборонное ведомство России заявляет, что гуманитарные коридоры открыты, появилась возможность начать сегодня массовую эвакуацию населения города.Напомним, вчера, 13 марта, эвакуация из Мариуполя в очередной раз сорвалась из-за сокрушительных обстрелов города. Вариант с вывозом людей из осажденного Мариуполя на кораблях (который ранее рассматривали украинские власти), к сожалению, осуществить не удалось.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым разрешил российским авиакомпаниям эксплуатировать находящиеся в лизинге иностранные самолеты, без иностранного сертификата.Об этом пишет Reuters.В настоящее время в РФ эксплуатируется 1 367 самолетов, из них 739 - зарегистрированы в иностранных реестрах. Иностранным лизингодателям принадлежит 515 самолетов, а их общая стоимость оценивается в 10 млрд долл.По закону, российские авиакомпании будут платить арендную плату лизингодателям в рублях в течение 2022 года.Если же иностранный лизингодатель разорвет договор, специальная правительственная комиссия должна решить, можно ли вернуть воздушное судно или принять решение о том, что самолет должен остаться в РФ.

В Харьковае коммунальщики и жильцы пострадавших от обстрелов домов - вместе заделывают окна.

"Единая Россия" предлагает установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение в России санкций западных стран

В России начинают блокировать VPN-сервисы.

Глава Еврокомиссии рассказала Зеленскому о четвертом пакете санкцийПрезидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала Владимиру Зеленскому о четвертом пакете санкций против России."Война Путина с каждым днем становится все более жестокой. Я только что проинформировала президента Зеленского о четвертом пакете санкций. ЕС с украинским народом. Мы поддерживаем их пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро и гуманитарной помощью в размере 500 млн евро", — написала фон дер Ляйен.https://twitter.com/vonderleyen/status/1503377015927357445?ref_src=twsrc%5Etfw

Правительство ФРГ приняло решение больше не предоставлять информацию о поставках оружия в Украину. Об этом сообщает агентство Associated Press. Так, представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер отметил, что эти меры предпринимаются "с целью избежать рисков в сфере безопасности". "Целью России является перерезать пути поставок (оружия) на Украину и усилить собственную оборону, а мы не хотим этому способствовать", — приводит AP слова представителя Минобороны ФРГ Арне Коллатца.

Навальный высказался о блокировке Instagram в России.

В телеграм-каналах публикуют фото и видео российских военных кораблей, которые заходят в порт Бердянска.

Разрушения в ХарьковеХарьковская областная прокуратура утверждает, что в понедельник российские военные совершили артиллерийские обстрелы улицы Свободы в Харькове.В результате разрушен жилой дом, поврежден ряд зданий, есть пострадавшие. Два человека погибли.Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию.

Госкомтелерадио Украины остановило действие разрешений на ввоз издательской продукции из России.Это означает, что легально завозить книги из РФ в Украину теперь больше нельзя.

Киев: главными целями России стали Мариуполь и НиколаевПрошел брифинг советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он считает, что российские военные определились с основными направлениями — это Донбасс, Мариуполь, Николаев."Более спокойной" считает он ситуацию в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях."Часть своих войск противник перебрасывает на юг или на восток нашей страны", — сказал Арестович.Он также считает, что на севере страны и под Харьковом российские военные перешли в оборону."Противник становится в оборону, мы наносим по нему удары, и наступательных действий он не предпринимает. В течение суток отлично отработали наши воздушные силы, согласно их докладу, и сбили по меньшей мере семь летательных аппаратов противника, из них четыре самолета, два вертолета, один БПЛА оперативно-тактического уровня, и количество крылатых ракет, которое устанавливается", — сказал Арестович.

ООН: в Украине погибло не менее 630 человекКоличество погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля превысило 630 человек, ранено 1125, говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

TJ заблокированРоскомнадзор заблокировал новостной сайт TJ (известен ранее как TJournal).Вот, что говорится в письме, которое получило издание: "Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины".

В переговорах — "технический перерыв"В онлайн-переговорах с Россией взяли техническую паузу до завтра.Член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что идет дополнительная работа в рабочих подгруппах, а также уточняются отдельные определения."Переговоры продолжаются", — написал Подоляк.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503369275016417283?ref_src=twsrc%5Etfw

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал крупные западные компании, которые до сих пор не ушли из России, сделать это. Он перечислил эти фирмы: - торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar; - автотовары Pirelli и Bridgestone Tires; - отели Accor и Intercontinental; - компании машиностроения: OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic; - косметические компании: Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo; - компания, занимающееся табачной продукцией: Philip Morris; - пищевая промышленность и рестораны Papa John's и Kellogg; - медицинская компания Bayer. Стоит добавить, что в реальности не ушла с российского рынка и Coca-Cola (лишь сказала, что не будет инвестировать в маркетинг). На российском рынке намерен оставаться и Danon.

Вот так полиция пытается выгнать протестующих из дорогого особняка в центре Лондона — дом, по данным британских СМИ, принадлежит Олегу Дерипаске. https://twitter.com/bbcrussian/status/1503364463994486785?ref_src=twsrc%5Etfw

В России могут заблокировать YouTube вслед за другими соцсетями.Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин не исключает, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

Еще одно видео прилета ракеты сегодня на Куреневке в Киеве. Как сообщалось ранее, ее сбила система ПВО.

Видео момента сегодняшнего взрыва в центре Донецка.

В Николаеве продолжают выстраиваться огромные очереди за гуманитарной помощью. Сейчас выдают по 3 банки консервов на человека. Остались только рыбные.

Pfizer направит полученную в России прибыль на помощь пострадавшим от войныФармацевтическая компания Pfizer прекращает инвестиции в Россию."Pfizer пришел к выводу, что добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов, — заявили в компании. — Прекращение доставки лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей. Однако сохранение поставок лекарств в Россию не означает, что мы будем продолжать вести бизнес в России в обычном режиме".В заявлении на сайте компании говорится, что лекарства будут поставляться в Россию, но всю прибыль Pfizer отправит на благотворительную помощь пострадавшим в Украине.

Бои в пригородах Харькова.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает, что сейчас происходит эвакуация людей из Рубежного в Славянск.

Правительство Украины решило предоставлять инсулин бесплатно во время военного положения. В Национальной службе здоровья Украины объяснили, что для получения инсулина у пациента должен быть бумажный или электронный рецепт.

Новое обращение Зеленского. Снял его прямо на улице. Видимо, как ответ на слухи в российских СМИ о его отъезде из Киева. Главные моменты из его выступления. 1. Зеленский прокомментировал ракетные удары по Киеву. "Чистое небо, которого нет над Киевом и другими городами из-за ударов и полетов самолетов. Улицы тихие. Но я верю, что это не навсегда", — заявил он. 2. В Украине отмечается день добровольца. "Мы можем не замечать друг-друга в обычной жизни, но видя угрозу нашему духу, Украине, мы не колеблемся ни минуты если мы украинцы", — заявил он. Объединение украинцев он назвал "предпосылкой к победе" 3. К 19 дню войны военные "держатся мужественно и креативно". "Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где искать резервы и помощь. Это жалко, но мы не можем расслабиться", — говорит он. 4. Пока идет война, должна восстанавливаться экономика. "На улицах должна появитсья жизнь, там где это позволяет безопасность. Чтобы началось восстановление страны", — говорит Зеленский. 5. На время войны и послевоенного восстановления нужна новая налоговая модель. "Чтобы люди понимали, что все ценности сохранены и можно не бояться что-то потерять". Кабмин работает над тем, как оформить это нормативно. "День-два, будут детали", — анонсировал президент.

ГБР объявляет в розыск Владимира Соловьева.

Пошла эвакуация из МариуполяСегодня "зеленый коридор" для эвакуации мирных жителей Мариуполя, наконец, работает успешно.По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, из города уже смогли выехать более 50 частных машин.Он подчеркнул, что местные власти не могут официально гарантировать безопасность по направлению этого коридора."Но это единственный коридор, имеющий официальное согласование и фактически работающий на сегодня" — добавил чиновник.В последние несколько дней Мариуполь оставался фактически заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.Украина обвиняла Россию в постоянном нарушении режима тишины и обстреле гуманитарных корридоров. Минобороны России утверждает, что эвакуации препятствовали "националистические военные формирования" Украины.

Новая сводка Генштаба ВСУ.Заявляется, что в Россию начали прибывать первые отряды наемников из Сирии для войны против Украины."На территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ, — говорится в сообщении. — Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (Беларусь) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки".

"Firefox более не поддерживает Яндекс". Mozilla удалила поиск от "Яндекса" из своего браузера Firefox и перевела пользователей на поиск от гугла. Официальных заявлений от компании пока не было.

Удар по базе близ Львова подтверждает опасность поставок оружия Киеву, поэтому Венгрия останется при своем решении и не будет отправлять в Украину войска или вооружение, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Еще видео последствий удара по Оболони.

Активисты с украинским флагом "оккупировали" дом российского олигарха Дерипаски в Лондоне, сообщает Daily Mail. Протестующе ворвались в дом стоимостью 50 млн фунтов стерлингов в элитном районе Лондона Белгравия и вывесили баннеры: "Это имущество освобождено" и "Путин, иди на х@й". Как пишет британское издание, захватившие здание клянутся оставаться там, пока Путин не прекратит войну. Также призывают разместить в доме украинских беженцев. "Группа, захватившая недвижимость, называет себя лондонскими махновцами, ссылаясь на анархиста Нестора Махно, командующего Революционной повстанческой армией Украины", — сообщает Daily Mail.

Снаряд попал в жилой дом — погибла девочкаВ Дергачах Харьковской области снаряд попал в частный дом — в результате погибла девочка 2007 года рождения."Дарина пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей, и в этот момент в их дом в Дергачах попал сняряд", — утверждает Сергей Болвинов, начальник следственного управления полиции области.Родители и еще два ребенка, которые в этот момент находились в доме, не пострадали.

Обстрел Киева: два погибшихПоявились данные о пострадавших от обстрела Киева. Ранее сегодня над городом был сбит снаряд (предположительно, крылатая ракета).В результате падения обломков, погибло 2 человека, еще 16 получили ранения, сообщил глава города Виталий Кличко.

В Херсоне продолжаются акции протеста против российских войск.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал ход переговоров с РФ:"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия — это ультимативное подавление собственного общества".

Песков отказался назвать сроки военных действий в УкраинеПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков — в ответ на вопрос о продолжительности военных действий в Украине: "Не озвучивается"."В начале операции президент России действительно дал указание министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев", — заявил Песков и снова обвинил "украинских националистов" в оборудовании огневых точек в жилых кварталах.При этом Песков отметил, что военные действия в густо населенных районах "неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц".

Последствия падения ракеты в центре Донецка. Сообщается уже о 26 погибших. По данным "ДНР", 17 погибших.

Зеленский не сможет выступить на сегодняшней сессии ПАСЕ "из-за непредвиденных обстоятельств", вместо него по видеосвязи выступит премьер Шмыгаль (в 17.00 по Риге), заявил председатель ассамблеи.

Автомобили, часы, Абрамович и сталь. ЕС утвердит новые санкции уже сегодняЕвросоюз собирается запретить экспорт в Россию роскошных автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро и предметов роскоши стоимостью более 300 евро за штуку, а также обсуждает включение в санкционный список Романа Абрамовича и другие запреты, сообщает Би-би-си.Подробности четвертого пакета санкций, анонсированного на неформальном саммите ЕС в конце прошлой недели, приводят западные СМИ в преддверии утверждения новых мер.По их данным, под запрет попадут автомобили европейских брендов, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Также под санкции могут попасть лодки и мотоциклы стоимостью более 5 тысяч евро.Поставлять в Россию дорогие машины и предметы роскоши на прошлой неделе запретили США. А санкции против Абрамовича ввела Великобритания. Теперь подошла очередь европейцев.Среди прочего в новый санкционный пакет могут попасть новые госкомпании, включая авиа- и судостроительные, а также импорт стали и металлопродукции, равно как и вложения в российскую энергетику.Санкции обсуждали на выходных послы стран ЕС, а сегодня около полудня по европейскому времени они соберутся и одобрят окончательный вариант документа. Он должен вступить в силу сегодня же после публикации.

Колонна российских войск в Краснодарском крае.

Момент падения сбитой российской ракеты в небе над Киевом.

Снова повреждена электролиния, питающая Чернобыльскую АЭСРоссийские военные снова повредили линию электропередач, питающих Чернобыльскую АЭС, утверждает "Укрэнерго"."Вчера, 13 марта, ремонтная бригада ‘Укрэнерго’ отремонтировали высоковольтную линию электропередачи, которая питает Чернобыльскую АЭС и город Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали восстановление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич", — заявили в "Укрэнерго".В компании утверждают, что завершить работы не удалось, потому что российские военные снова повредили линию."Ремонтная бригада НЭК ‘Укрэнерго’ вынуждена снова ехать на оккупированную территорию вблизи Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение”, — говорится в заявлении.

Предприятия иностранных компаний, ушедших из России, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев, заявил министр финансов РФ Силуанов.

Meta: Facebook не потерпит призывов к насилию против россиян После того, как Россия заблокировала соцсети компании Meta из-за разрешения публиковать призывы "смерть российским оккупантам", в Meta заявили о том, что категорически против призывов к насилию в отношении русских. "Компания не будет мириться с общими призывами к насилию против русских, а также к убийству глав государств. Meta выступает против русофобии", — цитирует агентство Reuters копию меморандума для внутреннего пользования от 14 марта за подписью вице-президента Meta Ника Клегга.

Россия обстреляла 15 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненыеРоссийские войска обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, по меньшей мере два человека погибли, информация о погибших и раненых уточняется, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram."Под обстрелами россиян оказались 15 населенных пунктов – Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Волноваха, Марьинка, Красногоровка, Краматорск, Дружковка, Андреевка, Святогорск, Каменка, Павловка, Зайцево, Ивановка, Верхнеторецкое. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненные".По словам Кириленко, в результате обстрела Краматорска российский снаряд попал в жилой квартал, два человека погибли. В полиции Донецкой области добавили, что повреждено по меньшей мере 37 объектов, подавляющее большинство из которых – жилые дома мирных граждан. Информация о жертвах уточняется.

Россия хочет получить права на иностранные самолеты Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

Bayer останавливает инвестиционные проекты в РоссииНемецкая фармацевтическая компания Bayer приостановила инвестиции в Россию."В ответ на вторжение России в Украину компания Bayer прекратила все расходы в России и Беларуси, не связанные с поставками необходимых продуктов в области здравоохранения и сельского хозяйства", — говорится в заявлении.Речь идет о:- приостановке рекламной деятельности и промоушена;- приостановке инвестиционных проектов на неопределенный срок;- отказе от новых бизнес-возможностей.

МАГАТЭ: персонал Чернобыльской АЭС измотан, это угрожает безопасностиМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дало оценку происходящему на Чернобыльской атомной электростанции. Есть положительные моменты, но в целом ситуация на АЭС вызывает опасения специалистов.По данным МАГАТЭ, 211 человек технического состава и сотрудников службы охраны АЭС работают без смены уже более трех недель. Они приступили к работе за день до того, как российские войска вошли на территорию объекта (это было 24 февраля).Работа диспетчеров на АЭС требует высочайшей концетрации и большого напряжения сил, поэтому обычно сотрудники работают посменно и регулярно меняются. Сейчас этот порядок нарушен.Из-за сильной физической и психологической усталости сотрудники больше не проводят ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью.У регулирующего органа нет прямой связи с персоналом, но он получает информацию от руководства АЭС, находящегося за пределами площадки.Генеральный директор Гросси заявил, что "в связи с ухудшающейся ситуацией, в которой оказался персонал на объекте, — в сочетании с остающимися нерешенными проблемами со связью с объектом, а также решенной в настоящее время проблемой электроснабжения — все актуальнее становится инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины".

Пожар на заводе в Донецкой области может обернуться экологической катастрофойПожар на Авдеевском коксохимическом заводе может обернуться экологической катастрофой: в технологических процессах предприятия используется аммиак, а удар пришелся на коксовые батареи и газопроводы, откуда выходит коксовый газ.Кроме того, существует угроза отравления грунтовых вод и акватории Азовского моря, так как в обороте завода есть воды с очень высоким содержанием промышленного загрязнителя фенола, который с трудом поддается биологической очистке.13 марта пять снарядов реактивной системы залпового огня "Град" упали на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. АКХЗ — крупнейшее коксохимическое предприятие в Европе. Бывший директор предприятия Муса Магомедов в разговоре с The Insider рассказал, что пожар на заводе может обернуться экологической катастрофой: "Пожар — это следствие попадания по коксовым батареям и в основном по газопроводам. Оттуда выходит коксовый газ — как грязный, так и очищенный, и все это горит. Кроме того, что в технологический процессах используется аммиак".Прокремлевские СМИ распространяют информацию о том, что украинские войска блокируют подъезд экстренных служб для тушения пожара на заводе. По словам, Магомедова, это не имеет ничего общего с действительностью.

В Лондоне протестующие проникли в особняк семьи российского миллиардера Олега ДерипаскиПротестующие в ночь на понедельник проникли в лондонский особняк стоимостью 50 миллионов фунтов. Особняк принадлежит семье Олега Дерипаски, который на прошлой неделе попал под санкции, пишут британские СМИ.Активисты вывесили украинские флаги и баннеры: “Имущество освобождено”.https://twitter.com/GregBarradale/status/1503316400051470339

Основатель российской сети общественного питания "Теремок" объяснил трудности с созданием альтернативы закрывшимся в стране фастфуд-ресторанам McDonald'shttps://twitter.com/petrkozlov/status/1503310108494901249

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ход переговоров с РФ:"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества".

Зеленский снова просит закрыть небо"В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - президент Украины Владимир Зеленский.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3030790663837956&show_text=true&width=500

Российские регионы готовятся отпраздновать годовщину "присоединения Крыма" в "стиле Z", пишет телеграм-канал Baza.

Из-под завалов разрушенной телебашни в Ровне освободили несколько человекИз-под завалов разрушенной российской бомбардировкой телебашни в Ровно уже освобождены несколько человек, они живы, в нормальном состоянии. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил руководитель Ровненской областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль, передает Укринформ. “Есть положительные новости, что из-под завалов уже освобождены несколько человек, они живы, в нормальном состоянии. Работы продолжаются. Понятно, для чего этот удар был осуществлен: отрезать планирует враг людей от правдивой информации и от связи с другими регионами. Но на самом деле мы не видим столь большой проблемы в данной ситуации, потому что многие люди уже смотрят телевидение и слушают радио через приложения онлайн. Мы восстановим радио и телевидение через башню, но большинство людей в Ровненской области получает эту информацию через приложения и через интернет”, - сказал Коваль.

Над Киевом сбили крылатую ракетуВооруженные силы Украины сегодня, 14 марта, над Киевом сбили крылатую ракету российских оккупантов. Сообщается, что остатки вражеской ракеты упали в районе Куреневки (район на северо-западе Киева). В результате падения ракеты, частично повреждено здания, а также уничтожен пустой троллейбус, который в это время курсировал по району.В результате падения сбитой российской ракеты на Куренёвке погиб один человек, шесть ранено.

Украина рассмотрит законопроект о временно оккупированных территориях. Любые выборы и референдумы на таких территориях не будут признаны УкраинойПартия Владимира Зеленского "Слуга народа" представила законопроект, который позволит Совету национальной безопасности и обороны признавать отдельные территории Украины временно оккупированными.По задумке авторов законопроекта, на территориях, признанных временно оккупированными, запрещено проводить выборы депутатов местных советов; сельских, поселковых, городских глав, а также любые референдумы — их результаты Украина не признает.

Власти Мариуполя: в городе более 2100 погибшихНа сегодняшний день погибло 2187 жителей Мариуполя в результате военноего вторжения России, сообщает городской совет Мариуполя.По данным властей, только за последние сутки по городу нанесли 22 удара (с воздуха и при помощи артиллерии). В четверг снаряды попали по больнице и родильному отделению. Сегодня стало известно, что одна из рожениц и ее малыш умерли из-за ранений, полученных при обстреле.Около 400 000 человек, оставшихся в Мариуполе, сейчас живет без доступа к воде, продовольствию и медикаментам. Отопление, телефонная связь и электричество во многих районах города отключены. Погибших хоронят в братских могилах из-за того, что некоторые кладбища находятся под обстрелом или на линии фронта. https://www.delfi.lv/article.php?id=54147082

1 миллион 758 тысяч человек пересекли границу Польши после начала войны, сообщает администрация польского премьера. Только за последние сутки Польша пропустила на свою территорию более 82 тысяч украинцев.С начала войны более 5 миллионов человек в Украине были вынуждены покинуть свои дома. Это оценка верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Из этих пяти миллионов больше половины уже выехали за пределы страны.https://twitter.com/PremierRP_en/status/1503292473581486081

Авиаудары по Харькову: разрушен жилой домВ понедельник, 14 марта, в центре города в результате авиаудара произошло разрушение в четырехэтажном жилом доме без пожара, сообщает ГСЧС Украины.На видео – последствия авиаудара по Харькову, центр города. Информация о жертвах и пострадавших уточняется

ВОЗ: от войны в Украине пострадали 18 млн человек, около 3 млн человек покинули странуТекущее оценочное количество пострадавших в Украине от военного наступления России составляет 18 млн человек, из которых 6,7 млн являются внутренне перемещенными лицами, говорится в заявлении европейского подразделения ВОЗ в понедельник."Около 3 млн человек покинули страну. Цепочки поставок серьезно нарушены. Многие дистрибьюторы не работают, некоторые запасы недоступны из-за военных операций, запасы лекарств заканчиваются, а больницам сложно оказать помощь всем больным и раненым", – отмечается в документе, пишет Интерфакс-Украина. ВОЗ указывает, что координирует с партнерами оказание гуманитарной медицинской помощи как на территории Украины, так и на ее границах, а также предоставление технической поддержки и кадрового резерва.ВОЗ также заявляет, что по состоянию на 12 марта подтвердила в общей сложности 31 нападение на медицинские учреждения в период с 24 февраля по 11 марта 2022 года, в результате которых 12 человек погибли и 34 получили ранения, из которых 8 раненых и 2 убитых были работниками здравоохранения. Другие атаки проверяются."ВОЗ решительно осуждает акты насилия в отношении здравоохранения. Каждая отдельная атака лишает людей жизненно важных услуг. Нападения на здравоохранение являются нарушением международного гуманитарного права и прав человека", – подчеркивается в заявлении.

Китай обвиняет США в "дезинформации"Глава министерства иностранных дел Китая Ван И назвал дезинформацией сообщения, которые “распространяет американская сторона”. Никаких прямых цитат Ван И связанное с руководством Китая медиа Global Times не приводит.Накануне несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Россия попросила Китай предоставить военную технику и "другую помощь", чтобы поддержать вторжение в Украину.Официально Белый дом не комментировал эти сообщения.Сегодня, 14 марта, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан должен встретиться в Риме с китайским дипломатом.https://twitter.com/globaltimesnews/status/1503278651638370306

Обстрел Донецка Очевидцы сообщают о том, что в центре Донецка раздался взрыв. На землю упало множество осколков. Есть пострадавшие и погибшие, но точных данных пока нет. Власти непризнанной ДНР сообщают, что над городом была сбита ракета "Точка-У". Телеграм-канал Baza со ссылкой на "штаб ДНР" пишет, что двадцать человек погибли, 9 ранены из-за сбитой ракеты ракеты "Точка-У".

Режиссер Тимур Бекмамбетов осудил вторжение России в Украину и сообщил, что работает над документальным фильмом DWW1, посвященным цифровой стороне конфликта.Российско-казахский режиссер Тимур Бекмамбетов осудил вторжение России в Украину. В беседе с изданием DEADLINE он назвал нынешнюю ситуацию "монументальным бедствием". Режиссер родился в Казахстане и, по его словам, провел много лет в Чернигове и Херсоне."Это мир, в котором мы жили, и душераздирающе видеть, как он развалился в одночасье", — сказал Бекмамбетов.Кроме того, режиссер сообщил, что начал работу над документальным фильмом DWW1, посвященным цифровой стороне конфликта. Лента вдохновлена первым полнометражным фильмом Бекмамбетова "Побег из Афганистана" о том, как СССР вводит войска в южноазиатскую страну.

Арестович: Мариуполь – "тема номер один" для Зеленского и дипломатииПрезидент Владимир Зеленский и украинские дипломаты прилагают огромные усилия для помощи Мариуполю.Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире единого телемарафона украинских телеканалов, сообщает Укринформ. "Это – катастрофа, которой мир не дал соответствующую оценку. Сейчас президент Украины обозначил для себя уже третьи сутки Мариуполь темой № 1. И руководитель ОП, и вся наша дипломатия прилагают огромные усилия, подняли всех – и церкви, и международные организации, лидеров ведущих стран мира", – сказал он.Арестович подчеркнул, что ситуация в Мариуполе и возле города сейчас наиболее горячая.По его словам, российские войска сносят город с лица земли, а очередной гумконвой в воскресенье, который был предварительно согласован, в который раз не смог попасть в Мариуполь.В то же время советник руководителя ОП добавил, что украинские военные имеют успехи в обороне, в частности вчера они помешали очередной попытке бронетанкового прорыва в Мариуполь.Как сообщалось, по состоянию на 13 марта 2 тыс. 187 мариупольцев погибли от атак со стороны войск РФ.

Вот так в понедельник, 14 марта, выглядит украинский город Мариуполь, который окружен российскими войсками и сильно обстреливается уже много дней подряд.

Один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone решил приостановить работу своего завода в российском Ульяновске в связи с российским вторжением в Украину.

Компания Procter & Gamble, которая занимается производством бытовой химии и товаров для гигиены (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette), в России повышает отпускные цены в среднем на 40%.

Власти Чехии приостанавливают выдачу всех виз (кроме гуманитарных) для граждан России.

Евросоюз будет добиваться лишения России режима максимального благоприятствования в рамках Всемирной торговой организации, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM. Председатель Европейского совета Шарль Мишель рассказал в интервью в газете La Repubblica, что у ЕС "есть в запасе дополнительные санкции" в отношении РФ. Однако он отказался уточнить, о каких именно мерах идет речь.

Ждем начала четвертого раунда переговоровНовый раунд переговоров между Россией и Украиной должен начаться в ближайшие несколько минут, сообщил постоянный член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.Надежды на дипломатический диалог появились после того, как Подоляк написал, что неформальные (подготовительные) переговоры в выходные были конструктивными. Это самая оптимистичная оценка диалога, звучавшая за все дни войны.“Я думаю, что мы добьемся определенных результатов буквально за считанные дни”, - отметил в воскресенье Подоляк.Также сегодня ожидаются переговоры между США и Китаем - они пройдут на фоне опасений о возможной отправки Пекином помощи России.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503287133964054530

Сводка минобороны Украины о потерях российских войскC начала полномасштабной войны против Украины до 14 марта российская авиация потеряла 77 самолетов, 90 вертолетов и 150 артиллерийских систем, сообщает минобороны Украины. Общие боевые потери ВС РФ с 24 февраля до 14 марта:личного состава – более 12 000 человек,танков ‒ 389 ед,боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,артиллерийских систем – 150 ед,РСЗО - 64 ед,средства ПВО - 34 ед,самолетов – 77 ед,вертолетов – 90 ед,автомобильной техники - 617 ед,корабли/катера - 3 ед,цистерн с ГСМ – 60,БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

Прокуратура: с начала войны в Украине погибли 90 детей90 детей погибли в Украине с начала военных действий, утверждает генеральная прокуратура страны. Более 100 детей получили ранения. Больше всего пострадавших — в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

На сегодня в Украине согласовано десять гуманитарных коридоровВчера украинские власти согласовали с путинскими террористами 14 гуманитарных коридоров. Из них сработали девять — в Мариуполь и на территорию Луганской области наши колоны не смогли пробраться из-за обстрелов. Сегодня тоже будет совершаться эвакуация. Как сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, на сегодня, 14 марта, согласовано 10 гуманитарных коридоров. Какие маршруты предусмотрены✅Киевская область. Из сел Богдановка и Новая Богдановка в город Бровары. Из села Перемога Барышевской ОТГ в город Бровары. Из села Бобрык в город Бровары. Из города Гостомель в село Белогородка. Из поселков Немешаево и Ворзель в село Белогородка. Из поселка Дмитровка в село Белогородка.✅Луганская область. Из города Северодонецк в город Славянск. Из города Попасная в город Славянск. Из поселка Горное в город Славянск.✅Будут в очередной раз предприниматься попытки разблокировать движение гуманитарной колоны из Бердянска через Мангуш в многострадальный Мариуполь.

Два человека погибли при обстрелах КраматорскаДва человека погибли в результате ударов по Краматорску в Донецкой области, утверждает в Facebook мэр города Александр Гончаренко."Краматорск подвергся ракетному удару. По предварительной информации — 2 жертвы", — пишет он.На прошлой неделе глава Донецкой областной администрации утверждал, что российские военные обстреляли многоэтажные жилые дома к Краматорске — в результате погибли два человека. На фотографиях с места событий видны были разрушенные балконы и поврежденные стены многоэтажек.

АР: беременная женщина, попавшая под обстрел Мариуполя, умерлаСотрудник агентства АР, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщает, что беременная женщина и ребенок, ранее попавшие под обстрел больницы, умерли.На видео и фотографиях, снятых в среду журналистами AP вскоре после попадания снарядов по больнице, было видно, как женщина придерживала и инстинктивно поглаживала окровавленную нижнюю часть живота, пока ее несли спасатели.Женщину срочно доставили в другую больницу, где врачи попытались сохранить ей жизнь. Хирург Тимур Марин обнаружил, что у женщины раздроблены кости таза. Он принял решение делать экстренное кесарево сечение. Поняв, что она может потерять ребенка, женщина кричала: "Убейте меня прямо сейчас!", передает АР.Ребенок, которого извлекли врачи, не подавал признаков жизни. Резко ухудшалось и состояние матери. Врачи пытались реанимировать ее более 30 минут, но не смогли спасти.И мать, и ребенок умерли, утверждает AP.Российские провластные СМИ и телеграм-каналы пытались убедить, что авиаудар по больнице в Мариуполе — это постановка, в которой приняла участие "одна женщина", "выдававшая себя за разных рожениц". Однако многочисленные фото и видео с места событий опровергают это утверждение.Вторая женщина, запечатленная на кадрах с места событий — Марианна Подгурская — родила девочку в ночь после обстрела.

Сложная ночь в Харькове и области: российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры, есть жертвыКак сообщает полиция региона, Россия усилила интенсивность обстрелов Харькова и других населенных пунктов в области"Харьковщина пережила сложную ночь. Российские войска без остановки били по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности. В результате многочисленных разрушений и пожаров есть погибшие и раненые", - рассказали правоохранителиЗа сутки спасатели 42 раза выезжали на пожары, вызванные обстрелами, а также разборки завалов разрушенных зданий. Пиротехники продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы - за вчерашний день отработали около 30 адресов.

Мэр: россияне бомбили жилой сектор Ахтырки (город в Сумской области Украины) – трое погибшихВ результате авиабомбардировки Ахтырки 14 марта погибли по меньшей мере три мирных жителя, сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook."Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка, частного сектора, жилых домов. Погибли по меньшей мере три человека, других еще не нашли. За мной пылают дома. К сожалению, пока нет защиты от авиаударов, этой защиты нет у всей страны. Все люди мира просят: дайте защиту от неба, закройте небо над Украиной. Те летчики, которые бомбят город Ахтырку, должны понимать, что они убивают мирное население", - сказал мэр.

Пожар на заводе "Антонов" в КиевеПоявляются подробности о последствиях ночного обстрела Киева. Снаряды попали в многоэтажку и завод "Антонов", сообщают в местной администрации.По предварительным данным, погибли 2 человека, 7 человек ранены. Из жилого дома, рядом с которым разорвался снаряд, эвакуированы около 70 человек.На заводе "Антонов" после обстрела начался пожар

Минэкономики Украины: РФ нанесла ущерб Украине на 120 миллиардов долларов и сумма растет По состоянию на 13 марта Россия нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 119 миллиардов долларов. Об этом заявил первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире украинских телеканалов.Он добавил, что сумма ущерба растет ежедневно с продолжением военных действий. Министерство экономики начнет подсчитывать первые потери ВВП Украины из-за войны с Россией в апреле.

Сводка от Минобороны РоссииГлавное за сутки по версии генерала Игоря Конашенкова:-российские войска продвинулись на 11 км в Донецкой области Украины-авиация России за ночь сбила 4 украинских беспилотника, включая "Байрактар" и поразила 187 объектовВ условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно.Сводка Минобороны Украины вышла чуть раньше, ее можно прочитать здесь.

На западе Украины в Ровненской области из-за авиаудара не работает теле- и радиовещаниеИз-за разрушения телебашни, которое произошло в результате вражеского авиаудара, в Ровненской области не работает теле- и радиовещание. Об этом в Телеграме сообщил начальник Ровненской областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль."Из-за разрушения телебашни на Ривненщине не работает теле- и радиовещание", - написал Коваль.

Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, так как ситуация полностью контролируется российскими военными, заявили РИА Новости в МИД РФ

10 миллиардов фото и система распознавания: Украина получила доступ к базе Clearview AIМинистерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц американской компании Clearview AI, которая имеет доступ к базе из 10 млрд фото, 2 млрд из которых – из сети "ВКонтакте". Об этом говорится в статье Reuters со ссылкой на директора компании Хоан Тон-Тхат, передает Укринформ.По данным агентства, исполнительный директор американского стартапа Clearview Хоан Тон-Тат направил в Киев письмо с предложением помощи в раскрытии российских военнослужащих, борьбе с дезинформацией и идентификации погибших."Украина получает бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI для лиц, что позволяет украинским властям потенциально проверять людей на контрольно-пропускных пунктах", - добавил также Ли Волоски, советник Clearview и бывший дипломат при президентах США Бараке Обаме и Джо Байдене.

Заявления о неспособности РФ выполнить обязательства по госдолгу не соответствуют действительности, нужный объем средств есть, заявил Глава Минфина РФ Антон Силуанов. Россия готова проводить оплаты по госдолгу в рублях по курсу ЦБ РФ, это возможно по евробондам, выпущенным с 2018 года, отметил он.Заморозку валютных счетов России можно расценивать как желание зарубежных стран организовать ее искусственный дефолт, считает глава Минфина.

Про удар по девятиэтажке в КиевеЕщё о последствиях ночных и утренних ракетных ударов: на северной окраине Киева, в Оболони, что-то попало в девятиэтажку, разрушены и загорелись несколько квартир.Пожарные пишут о попадании "неизвестного объекта", но чуть раньше некоторые пользователи соцсетей писали, что над Киевом были сбиты две ракеты, и обломки упали на дома. В совместном телеэфире украинских телеканалов официальные лица сообщали о том, что в дом попал снаряд.Один человек погиб в жилом доме в киевском районе Оболонь, сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Три человека были доставлены в больницу, еще девяти помощь оказали на месте.Обновлено. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обновила информацию и уточнила — погиб один человек, а не два, как утверждалось ранее.

Разрушения на улице Мироносицкой в Харькове.

Моргенштерн выпустил клип "12" о войне в Украине. Ролик занял первое место в трендах YouTubeРоссийский рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню "12", посвященный теме войны в Украине. В ней он призывает к "миру и дружбе". Ролик уже занял первое место в украинских трендах YouTube.Клип начинается с матерного обращения украинского журналиста Дмитрия Гордона к российской армии. А в конце ролика - женский голос, который жалуется на бомбежки."Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся", - говорит женщина. К слову, это не постановка, а голос реальной одесситки - мамы музыканта Владислава Палагина, с которым работает Моргенштерн."Он украинец, я русский. Мы делаем музыку вместе. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы", – написано в конце клипа.

Снаряд попал в девятиэтажный дом в КиевеУтром 14 марта снаряд попал в девятиэтажный дом на Оболони (район на севере Киева). В результате частично разрушилась лестничная клетка с первого по третий этажи и фасад дома с первого по девятый этажи. Возгорание произошло в квартирах на третьем и четвертом этажах, сообщает ГСЧС Украины.В 7:04 пожар удалось локализовать. Спасатели эвакуировали четырех человек. Информация о пострадавших уточняется.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332344378933458&show_text=true&width=500

Один человек погиб в результате бомбардировки жилых домов в Николаевской области14 марта в 06:00 в результате авиационного обстрела города Снигиревка российскими военными повреждены пять жилых домов по ул. Октябрьской, сообщает "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС Николаева.Спасатели деблокировали из-под завалов шесть человек. Один человек погиб. По состоянию на 8:00 спасатели локализовали пожары, разбирают конструкции.По информации Снигиревской ОТГ, жители, у которых повреждены дома в результате обстрела, будут поселены в помещении бывшего территориального центра социального обслуживания.Последствия утреннего обстрела города Снигиревка (Николаевская область Украины)

Российским войскам не дали прорваться в Киев по понтонному мосту возле Гостомеля: спутниковое фотоУкраинские военные предотвратили попытку российской военной техники пересечь реку Ирпень по понтонному мосту возле Гостомеля. Такие данные показывают новые спутниковые снимки от Maxar Technologies, сообщает CNN. Мост впервые появился на спутниковых снимках Maxar в четверг, 10 марта. На дополнительном фото, опубликованном 13 марта, виден разрушенный понтонный мост и стоящая рядом российская военная техника. Украинские военные в Ирпене до сих пор отражали продвижение России к украинской столице. Поскольку главный мост через реку Ирпень был разрушен, чтобы помешать наступлению российских войск, река представляет собой серьезное препятствие для российских военных.Понтонный мост располагался в открытом поле примерно в восьми километрах к северу от главного моста через реку Ирпень.

Япония планирует усилить охрану атомных объектов на фоне ситуации вокруг АЭС в Украине. Об этом сообщил начальник Главного полицейского управления Японии Кэнъити Сакурадзава.

Украинские каналы сообщают, ссылаясь на главу Ровненской областной администрации Виталия Коваля, что в результате ракетного удара россиян повреждена телевышка близ Ровно (город на западе Украины).Информации о жертвах и раненых пока нет.

В селе Ставище на Житомирской трассе сегодня ночью обстреляли административные здания. Уничтожено семь строений, пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы, сообщает ГСЧС Украины.Ставище выходит прямо на трассу, которая связывает Киев и Житомир (город к западу от Киева).

Верещук: российских военнопленных будут обменивать, или они будут нести наказание в УкраинеОб этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, возглавившая Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Укринформ со ссылкой на Минреинтеграции."Конечно, мы не варвары и не орда, каковой является российская армия. Мы будем работать, как определено международным гуманитарным правом. И обменный фонд мы обязательно сформируем. Российских военнопленных будут обменивать, или они будут нести наказание в Украине", – сказала представитель власти.При этом она подчеркнула, что российские власти не слишком заботятся о судьбе своих погибших военных, так же как и раненых – их зачастую не выносят с поля боя. Поэтому в такой ситуации сложно прогнозировать, насколько российская сторона будет интересоваться своими солдатами и офицерами, которые окажутся за решеткой в ​​Украине. Также нет определенности относительно формата, в котором может быть обмен пленными.

Упавший в Хорватии беспилотник нёс авиабомбу весом 120 килограммовНациональное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны сообщает, что бомба взорвалась в воронке от падения беспилотника. "Так как дрон ударился в мягкую почву, взрыв произошел под землёй. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия бы были катастрофическими", — сообщил телеканал.По данным Минобороны Хорватии беспилотник, пролетел украинское, румынское, венгерское воздушное пространство со скоростью 700 км/ч на высоте 1300 метров.11 марта в столице Хорватии упал беспилотник. В результате инцидента были повреждены 40 автомобилей, среди людей пострадавших нет.

Украинские военные утверждают, что за сутки сбили четыре самолетаУкраинский генштаб в ежеутренней сводке сообщает, что за прошедшие сутки были сбиты четыре самолета и "три вертолета и беспилотных летательных аппарата" россиян. Ранее, в воскресенье, генштаб говорил о четырех самолетах, трех вертолетах и одном беспилотнике.В условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно.Что касается общего положения на фронтах, то генштаб Вооруженных сил Украины пишет, что в нем существенных перемен не произошло.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271993128447106&show_text=true&width=500

Госсекретарь США прокомментировал удар России недалеко от границы Украины с ПольшейГосударственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ракетный удар российской армии вблизи границы Украины с Польшей.Об этом он написал в Твиттере. "Мы осуждаем ракетный удар российской федерации по Международному центру поддержки мира и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей. Жестокость должна прекратиться", - сказал Блинкен.13 марта российские войска нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине (бывший Яворовский полигон Сухопутных войск Украины). В результате ракетных обстрелов погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.https://twitter.com/SecBlinken/status/1503127191713984517

США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае оказания военной помощи РоссииНакануне источники ведущих американских газет сообщили, что Россия запросила у КНР такую помощь, однако доподлинно неизвестно, о какой именно помощи шла речь, как китайские власти отреагировали на просьбу, и была ли такая просьба вообще."Мы сообщили Пекину, что не будем стоять в стороне и не позволим какому-либо государству компенсировать России потери от экономических санкций", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что ему ничего не известно о просьбе России.Предупреждение Салливана прозвучало в преддверии его встречи в Риме с китайским дипломатом и членом Политбюро Ян Цзечи, на которой будет обсуждаться война в Украине.

Казахстан отправил гуманитарную помощь УкраинеПо данным казахских СМИ, сегодня из аэропорта Алматы вылетел первый самолёт с гуманитарной помощью для Украины, второй должен вылететь уже завтра. Сообщается, что всего Казахстан направит 28,2 тонны помощи, в частности 17 наименований лекарств: антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.

Попытки российских войск захватить Мариуполь так и остаются безуспешными, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. В воскресенье, 13 марта, город весь день подвергался артиллерийским обстрелам и авиаударам, а гуманитарный груз для мирных жителей, запертых в убежищах без еды и воды, остался заблокированным в оккупированном Бердянске на полпути к окруженному Мариуполю

Госдеп США увидел "признаки готовности" России к серьезным переговорамЗаместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам, хоть и до сих пор стремится уничтожить Украину. Об этом она заявила в эфире Fox News, передает Укринформ."Давление (на Россию – ред.) начинает иметь определенный эффект. Мы видим определенные признаки готовности вести реальные, серьезные переговоры. Но хочу отметить, пока что видим, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами”, - подчеркнула Шерман.Она также отметила, что с тех пор, как администрация Байдена начала работать, США выделили 1,2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине "защититься от этой ужасной атаки"."(Наша цель – ред.) применить огромное давление на Владимира Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну, чтобы в первую очередь добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и прекратить это вторжение", - заявила заместитель госсекретаря.По ее словам, за две недели войны Путин разрушил 30 лет экономического развития России.

ЕС обсуждает введение персональных санкций против Абрамовича и ещё 14 человекОб этом сообщает издание Financial Times. Кроме этого, рассматриваются санкции против российских госпредприятий, дополнительные ограничения банковского сектора, запрет на импорт железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестпроекты в России и на экспорт "предметов роскоши".

Новые ракетные удары - подробностей пока малоУкраинские источники сообщают о новых взрывах - по всей видимости, ракетных ударах россиян - в окрестностях Ровно и на окраине Киева.Никаких подробностей пока нет.

Русский военный корабль на якоре у острова Змеиный: появились первые снимки со спутникаПоявились первые спутниковые снимки повреждений на украинском острове Змеиный в Черном море в результате российских военных ударов. На фото также виден российский военный корабль, который стоит на якоре у острова.Снимок, сделанный в воскресенье компанией Maxar Technologies, является первым четким изображением острова с тех пор, как он подвергся бомбардировке в начале российского вторжения в Украину, сообщает CNN.Корабль, который в открытом море, Maxar идентифицировал как десантный корабль класса Ropucha.

Журналистка: в Мариуполе умерла беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома Одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе от авиаудара по роддому, умерла вместе с нарождённым ребенком, сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина в Facebook. "Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребёнок ее не рождённый не выжил", написала она, отметив, что это подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото женщин для издания АР. Ранее сообщалось, что три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе, которая была осуществлена в четверг, 10 марта. Другая женщина, бьюти-блогерка Марианна Пидгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, вечером 10 марта родила девочку. https://www.facebook.com/asya.dolina/posts/10224269342994858&show_text=true&width=500

Немецкий политик выступил против участия участия военнослужащих ФРГ в войне в УкраинеCопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль высказался против участия вооруженных сил ФРГ в войне в Украине. Германия уже предприняла шаги, которые ранее были немыслимы, заявил высокопоставленный политик в эфире общественно-правового немецкого телеканала ARD. "Но представить себе НАТО или бундесвер участвующими в войне я не могу и считаю это безответственным", - подчеркнул Клингбайль.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает о перегруппировке российских войскВойска РФ стараются закрепиться в Украине, в том числе на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях, получить подкрепление и перегруппироваться для продолжения наступательных действий, среди прочего, на Бровары, Харьков и Сумы, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Как указывается в сообщении, "безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь", а на Изюмском направлении украинские части перешли в контрнаступление и оттеснили противника. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271814665131619&show_text=true&width=500

Россия установила морскую блокаду УкраиныРоссийский военный флот установил дальнюю блокаду черноморского побережья Украины, "по сути изолировав Украину от международной морской торговли", сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. Кроме того, с российских судов продолжают наноситься ракетные удары по целям на украинской территории.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503120744280170501

Китай не спешит спасать российскую экономикуПосле начала войны в Украине Москва обратилась к Пекину с просьбой о военной и экономической помощи, сообщают Washington Post, The New York Times, Financial Times и другие американские издания со ссылкой на источники в администрации США. В тот же день представитель посольства Китая в США Лю Пэнъю заявил агентству Reuters, что ему ничего не известно о подобных запросах России, а приоритетной задачей для Китая является предотвращение эскалации напряженной ситуации в Украине.

Австралия ввела санкции против российских олигархов и их родныхАвстралия вслед за США и Британией ввела персональные санкции - заморозка активов и запрет на въезд - против 33 российских магнатов и их ближайших родственников.В австралийский список попали, в частности, бывшие до войны миллиардерами Роман Абрамович, Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Алексей Миллер, Сергей Иванов, который сейчас возглавляет "Алросу", Игорь Шувалов с женой и двумя взрослыми детьми, а также ближайшие родственники тех из окружения Путина, кто еще раньше попал под санкции: взрослые дети Бориса и Аркадия Ротенбергов и жена первого из них, сыновья Игоря Сечина и Николая Патрушева, жена и двое детей Евгения Пригожина.

Британия подарит Украине 500 генераторовБританское правительство объявило, что Британия подарит Украине больше 500 переносных генераторов для освещения бомбоубежищ, больниц и домов там, где отключилось электричество.Правительство поясняет, что генераторы найдут и доставят на место частные фирмы, а оно все это оплатит. Координацией переброски генераторов на Украину займется специальная рабочая группа.В пресс-релизе говорится, что о генераторах Британию попросили президент Владимир Зеленский и посол в Лондоне Вадим Пристайко.

Бермуды лишили российские самолеты сертификатов, но они все равно летаютБермудские острова, на которых зарегистрировано до 80% российских авиалайнеров, на выходных приостановили действие их сертификатов летной годности, что по букве закона должно было означать остановку полетов - но лайнеры продолжили летать.В субботу управление гражданской авиации Бермудских островов объявило, что с полуночи приостанавливает действие сертификатов, поскольку в нынешних условиях не может проверить, пригодны ли самолеты к полетам.По оценкам специалистов, до 770 из почти тысячи лайнеров российских авиакомпаний зарегистрированы именно на Бермудах.Как пишет российская газета "Коммерсант", полеты самолетам без сертификата запрещают и российские законы, но в воскресенье почти ни одна авиакомпания полеты не остановила.По сведениям газеты, российские авиакомпании ожидают, что в понедельник Росавиация должна официально разрешить им до перерегистрации в российском реестре летать без действующих сертификатов летной годности.

СНБО: россияне арестовывают украинских политиков в захваченных городах Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины суммирует сообщения об арестах украинских руководителей и лидеров в захваченных россиянами городах. Пока набралось четыре или пять человек. По данным из разных источников, россияне арестовали (центр пишет "выкрали") мэра Мелитополя Ивана Федорова, главу Мелитопольского райсовета Сергея Прийму, организатора антироссийских митингов в Мелитополе Ольгу Гаймусову, мэра соседнего городка Днепрорудное Евгения Матвеева, а также депутата Запорожского областного совета, крымскую татарку Лейлу Ибрагимову. Лейла Ибрагимова, по информации бывшего президента Украины Петра Порошенко, вскоре после задержания была отпущена. Это произошло в начале прошедшей недели.

Ночью воздушная тревога была объявлена по всей УкраинеУкраинские каналы сообщают, что воздушная тревога в последние полчаса объявлена практически по всей территории страны: от Харькова на востоке до Закарпатья на западе и от Одессы, Николаева и Измаила на юге до Чернигова и Киева на севере.

Эвакуации из Сумской области в понедельник не будетГлава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщает, что эвакуации мирного населения в понедельник не будет."Ни один из маршрутов ("зеленых коридоров") на сегодня не согласован. Переговоры продолжаются", - написал Живицкий в телеграм-канале.

WSJ: российская прокуратура угрожает руководителям западных компанийАмериканская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на анонимные источники, что российская прокуратура пригрозила руководителям по крайней мере некоторых филиалов западных компаний, уходящих из России, арестом за критику российских властей, а также экспроприацией имущества компаний.По данным WSJ, такие предупреждения получили McDonald’s, IBM и владелец сети KFC - компания Yum Brands Inc. Собеседники газеты говорят, что сотрудники прокуратуры и звонили, и приходили в офисы, и угрожали, кроме прочего, арестом собственности компаний, включая торговые марки.WSJ пишет, что эти угрозы заставили по крайней мере одну из компаний ограничить переписку между российским филиалом и остальными подразделениями - из опасений, что переписку могут перехватить. Другие компании начали вывозить руководителей российских филиалов за границу. Сами компании, которые упоминает газета, давать комментарии отказались.Посольство России в США назвало публикацию WSJ чистым вымыслом.

Французский активист захватил виллу экс-мужа предполагаемой дочери Путина и намерен поселить на ней беженцев из УкраиныФранцузский политический активист Пьер Афнер проник на виллу в Биаррице и снял видеоролик в поддержку Украины, сообщается на странице активиста. Об этом же пишет издание The Insider.На видео Афнер позирует на балконе и внутри здания виллы с украинским флагом в руках.Афнер и The Insider утверждают, что роскошная вилла на берегу Бискайского залива принадлежит бывшему мужу предполагаемой дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой Кириллу Шамалову.О том, что особняк принадлежал Шамалову, который в 2012 году получил его от Геннадия Тимченко, в 2015 году в своем расследовании указывало агентство Reuters.В публикации на странице Афнера в Facebook утверждается, что активист не просто записал видеоролик, но и сменил в здании замки и намерен разместить на роскошной вилле украинских беженцев.https://www.facebook.com/Pierre.Lapurdi/posts/5032046306853141&show_text=true&width=500

Зеленский - странам НАТО: это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на васПрезидент Украины Владимир Зеленский, комментируя российский ракетный удар по полигону близ польской границы, вновь призвал НАТО закрыть украинское небо."Если вы не закроете наше небо, это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", - сказал Зеленский.Зеленский и другие члены украинского руководства много раз призывали НАТО прикрыть Украину с воздуха, но страны НАТО во главе с США опасаются, что это может привести к их прямому столкновению с Россией и резкой эскалации конфликта.В воскресенье россияне нанесли ракетный удар по полигону Яворов в Львовской области, в 30 километрах от польской границы.

"Инстаграм" в России заблокированСоцсеть "Инстаграм" недоступна в России, сообщают сервисы Netblocks и Globalcheck.Российские власти решили заблокировать принадлежащий американской корпорации Meta "Инстаграм" в пятницу, после того как она решила временно смягчить правила модерации и разрешить обезличенные призывы к насилию в адрес российских войск в Украине, а также публичные пожелания смерти президентам России и Беларуси. После этого в России инициировали процесс признания Meta экстремистской организацией, а Роскомнадзор обещал начать блокировать "Инстаграм" с 14 марта (по московскому времени этот день уже начинается). "Фейсбук" был заблокирован еще раньше, но он в России менее популярен, чем "Инстаграм".

Financial Times пишет о том, что Китай готов оказать России военную поддержку