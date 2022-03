ОНЛАЙН. В России снова проходят антивоенные протесты, под Киевом убит американский журналист

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

ВОЙНА В УКРАИНЕ: 13 МАРТА

Уже более 800 человек задержаны на антивоенных акциях в 37 российских городах, сообщает ОВД-Инфо.

В Херсонской области российские войска готовят "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики"Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство "Униан". Ранее, по данным Українськi Новини, в область были введены подразделения Росгвардии. Они пытаются установить здесь административно-полицейский режим и уговорить депутатов Херсонского облсовета сотрудничать с ними. Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что депутаты горсовета не поддерживают попытки создания "ХНР". В Херсоне не прекращаются акции протеста против оккупации.

В Москве девушку задержали за то, что она держала в руках лист бумаги с надписью "Два слова". Однако полицейские задерживают не только протестующих. Так, например, полицейские увели к автозаку москвичку, которая поддерживает "военную спецоперацию".

Воздушная тревога в КиевеУкраинские СМИ сообщают о том, что в Киеве опять воздушная тревога.

Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено, заявили в украинском "Энергоатоме".

Российские военные утверждают, что в результате удара по Яворову убито до 180 "наемников"Официальный представитель российского минобороны генерал-майор Игорь Конашенков представил свою версию удара по полигону Яворов во Львовской области сегодня утром. По его словам, там были "уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений".Украинские власти ранее заявляли, что в Яворове погибли 35 человек.Конашенков сказал, что для удара по погигону использовалось "высокоточное оружие большой дальности". Украинские источники говорят, что это были крылатые ракеты, выпущенные с самолетов над Черным морем.

Не менее 745 человек задержали сегодня на антивоенных акциях в РоссииОб этом сообщает ОВД-Инфо. В Москве — 353, в Петербурге — 151 задержанный.

Представитель ЕС по иностранной политике Жозеп Боррель: «ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами. Это очередная атака на демократические институты Украины и попытка создать нелегитимные альтернативные правительственные структуры в суверенной стране».https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1502968243371270144?ref_src=twsrc%5Etfw

Минобороны России сообщило, что воскресным утром (13 марта) военные нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и полигоне Ярововский во Львовской области. В Минобороны утверждают, что в результате были уничтожены до 180 иностранных наемников. Украинская сторона пока уточняет точные цифры о погибших и раненных.

Власти Мариуполя заявили о гибели 2187 человек в результате атак России За последние 24 часа на город совершили не менее 22 авианалетов, сообщает местный городской совет. За все время войны на город, по данным властей, сбросили около 100 бомб.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявляет, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждения Москвы о том, что переправляемое на Украину оружие станет законными целями для ВС РФ. Так, США намерены поставить украинским вооруженным силам системы противовоздушной обороны. Это "в центре внимания" на данный момент, сказал Салливан в интервью телеканалу CNN, передает DW.

Посол: Россия надеется, что сможет сломить стремление Украины к свободе и независимости https://www.delfi.lv/article.php?id=54145602

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович записал видео-предупреждение о том, что скоро у многих украинцев наступит вторая фаза психологического слома.

Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах. По его словам "прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который входит в группу переговорщиков, также высказал мнение, что переговоры с Россией движутся к компромиссу. Он отметил, что представители России на переговорах уже ведут себя не ультимативно, а внимательно слушают предложения украинской стороны, передает DW.

Центр поддержки беженцев в Риге не работает по выходным из-за нехватки сотрудников https://www.delfi.lv/article.php?id=54145670

Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, которые будут запрещены к ввозу в Россию:— алкоголь— табачные изделия— косметика и парфюмерия— меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры— саквояжи, чемоданы, дамские сумки— некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу)— драгоценные камни и ювелирные изделия— судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили— концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.Об этом сообщает Телеграм-канал Пивоваров (Редакция).

Беженцев из Украины могут разместить в домах российских олигарховБританская недвижимость российских олигархов, попавших под санкции, может быть использована для размещения украинских беженцев, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув.В интервью Би-би-си он сказал, что занимается изучением правовой базы, на основании которой дома россиян под санкциями можно было бы использовать в гуманитарных целях.Министр признает, что это беспрецедентная инициатива с точки зрения закона и, безусловно, речь не идет о конфискации, а лишь об использовании жилья строго в период, пока на владельцев наложены ограничения."Если ваши богатства и ваше влияние направлены на поддержку Путина и создание для него комфортных условий жизни, несмотря на то, что он творит, тогда, боюсь, вам придется смириться с последствиями", - заявил Гоув.Между тем, министр готов предоставить место для беженцев и в своем собственном доме, но сначала, по его словам, ему надо уладить ряд моментов, учитывая его должность.Ранее британское правительство объявило, что граждане страны, которые бесплатно предоставят временное убежище беженцам из Украины как минимум на полгода, будут получать от властей 350 фунтов в месяц в знак благодарности.Кроме того, местные органы власти получат по 10 тыс. фунтов на каждого принятого беженца в качестве меры поддержки. Для детей школьного возраста эта сумма будет еще выше.

В России на антивоенных акциях к 15:30, по данным «ОВД-Инфо», задержали уже более 600 человек в 33 городах. Из них 267 задержаны в Москве, еще 123 — в Петербурге.

The New York Times: погибший журналист работал на Украине по их заданию«Мы глубоко опечалены известием о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, который на протяжении многих лет сотрудничал с The New York Times.Несмотря на то, что в прошлом (последний раз в 2015 году) он делал материалы для NYT, на Украине он не работал по заданию редакции. Первые сообщения о том, что он работал на NYT, появились, потому что на нем был бейдж журналиста NYT, выданный для выполнения задания много лет назад».Оригинал сообщения - здесь.

Папа Франциск: "Прекратите массовые убийства"В ходе традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск резко осудил российскую агрессию против Украины."Во имя Господа, да будет услышан плач страдающих и да прекратятся бомбежки и нападения", - сказал папа Франциск.Он назвал происходящее в Украине массовым убийством мирных жителей: "Бомбежки детских больниц и гражданских объектов – это варварство, у которого нет никакого стратегического обоснования".

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщает, что убит американский журналист «New York Times» Брент Ренауд.Ещё один журналист ранен.Брент Рено — кинорежиссер, лауреат премий Пибоди и Дюпон. Последние 20 лет он вместе со своим братом Крейгом продюсировал фильмы и телепрограммы. Братья Рено наиболее известны тем, что рассказывают гуманистические истории из горячих точек мира. Они снимали войну в Ираке, войну в Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул и другие горячие точки. Подтверждений информации о гибели Рено из других источников пока нет, уточняет Телеграм-канал Пивоваров (Редакция).

Погранслужба Украины советует беженцам ехать в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову https://www.delfi.lv/article.php?id=54145568

Турция не будет присоединяться к санкциям в отношении России из-за войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анталье. "Считаем, что санкции не решат проблему", - подчеркнул он.

Патриарх Кирилл упрекнул "неверных" священников УПЦ, не поминающих его "страха ради иудейска"По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священники Украинской православной церкви, отказывающиеся поминать его на богослужениях, проявляют слабость, опасную для духовной жизни людей, передает Би-би-си.“Сегодня даже поминовение имени патриарха в храме - и то для некоторых становится невозможным страха ради иудейска, - сказал предстоятель РПЦ в проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя. - Меня это не обижает, но это опасно для духовной жизни тех людей, которые в малом отступают от истины".Патриарх сказал, что он никого не осуждает, а “своим скорбящим сердцем” максимально хочет понять этих людей.“Но одновременно сознаю, что если в малом неверен, то ведь и в большом может быть неверным", - добавил патриарх.После российского вторжения в Украину некоторые епископы Украинской православной церкви (дочерней структуры Московского патриархата) отказались поминать патриарха Кирилла на богослужениях из-за его позиции по идущей войне и благословили священников в своей епархии поступать так же. Отказ от поминовения правящего архиерея - максимальная форма протеста, доступная обычному священнику.Как пишет РИА Новости, на сайте Владимир-Волынской епархии появилось сообщение о направленной главе УПЦ, митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию просьбе обратиться к патриарху Московскому и Священному синоду РПЦ за предоставлением автокефалии - церковной независимости.

Силуанов: РФ из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервовРоссия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд, передает INTERFAX.RU."Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину, отметив, что часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния, заморожены.Министр также напомнил, что часть золотовалютных резервов РФ находится в юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Кадыров может находиться в УкраинеВ Телеграм-канале ЧГТРК «Грозный» опубликовано видео: командиры докладывают о ходе боев на территории ДНР и подробностях наступления. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также заслушал доклад силовиков. Украинские телеграм-каналы также сообщают, что Кадыров приехал на Украину и находится под Киевом. К сожалению, достоверно проверить тот факт, где в настоящий момент находится Кадыров, не представляется возможным. Официального комментария от чеченских властей пока не было.

В Кремле прокомментировали заявление о готовности Путина встретиться с ЗеленскимРоссия никогда не отрицала возможности встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако предварительно хотела бы понять, что войдет в ее повестку и какой будет результате. Об этом в беседе с агентством «Интерфакс» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Комментарий представителя Кремля прозвучал на фоне заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским, добавляет Gazeta.ru.

В России проходят акции протеста против войны с УкраинойВ городах России начались акции протеста с требованием остановить войну в Украине.В Петербурге за полчаса с начала антивоенной акции возле Гостиного двора задержали минимум 13 журналистов, а также еще 12 людей, стоявших у метро, сообщает издание "Бумага"."Не объяснили причину задержания, просто уволокли семь журналистов в маршрутку-автозак. У всех жилеты, пресс-карты. Но это никого не интересует, цель сделать так, чтобы никто ничего не освещал", - написал в телеграм-канале журналист Андрей Окунь.Журналистов в этом автозаке, по его словам, везут в Кронштадт.Это обычная практика со времен прошлогодних протестов в защиту Алексея Навального: журналистов на акциях увозят в самые удаленные от центра города отделения полиции и отпускают, но добираться обратно им приходится очень долго.По данным "Бумаги", из второго автозака отпустили корреспондента "Коммерсанта" и других журналистов. При этом протестующие продолжают собираться на Невском проспекте.Ранее находящийся в заключении российский борец с коррупцией Алексей Навальный призвал своих сторонников и всех неравнодушных людей выйти на акции протеста в своих городах в воскресенье в 14 часов по московскому времени, передает Би-Би-Си.

Автобус, перевозивший около 50 беженцев из Украины, перевернулся на шоссе на севере Италии, погиб один человек, есть несколько раненых, передало агентство AP. Авария произошла на автостраде A14 около Форли (Эмилия-Романья) на северо-востоке Италии. Министерство внутренних дел страны сообщило, что транспортное средство направлялось в Пескару (регион Абруццо). Эвакуированные из салона доставлены в ближайшее полицейское управление, после оказания помощи они продолжат путь.Подробнее читайте - здесь.

Создание бесполетной зоны над территорией Украины может привести к Третьей мировой войне, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит издание El Periodico. "Когда кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, которые ее нарушают. Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим", - указал он. По словам Борреля, ЕС находится на пределе своих возможностей для оказания помощи Украине, сообщает DW.

В вопросе войны в Украине русскоязычные граждане не поддерживают ни одну из сторон, потому что война противоречит их прежнему мировоззрению, объясняет директор центра социологических исследований SKDS Арнис Кактиньш.https://www.delfi.lv/article.php?id=54145540

В результате удара по аэродрому в Яворове погибли 35 человекЖертвами ракетного удара по Центру миротворчества и безопасности в Яворове стали 35 человек, сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.Еще 134 человека с разной степенью поражения находятся в госпитале, сообщает Би-Би-Си.Справка: аэродром в Яворове расположен в 30 км к северо-западу от Львова.

Святогорская Лавра после обстрела. Наместник Лавры рассказывает о последствиях.

Если президент России Владимир Путин применит химическое оружие в Украине, это придаст конфликту такое измерение, что НАТО придется серьезно задуматься о своем ответе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. "Если он (Путин. - Ред) применит какое-либо оружие массового поражения, это станет переломным моментом во всей истории", - подчеркнул Дуда. При подобном сценарии лидерам альянса придется "серьезно задуматься, что делать, потому что именно тогда" ситуация "начнет становиться опасной".Эту цитату Дуда приводит DW.

Глава МИД Украины о захвате мэра Днепрорудного"Сегодня российские военные преступники похитили еще одного демократически избранного украинского мэра, главу Днепрорудного Евгения Матвеева. Не получая никакой поддержки местных жителей, интервенты прибегают к террору. Призываю все государства и международные организации остановить российский террор против Украины и демократии".Дмитрий КулебаМинистр иностранных дел Украины

"Закройте небо!": украинские беженцы выходят на демонстрации в КраковеКаждый день в историческом центре Кракова украинские беженцы проводят демонстрации с призывом закрыть небо для российской военной авиации. В Польшу в поисках безопасности прибыли уже свыше 1,6 млн человек, в основном это женщины с детьми. В субботу к акции присоединились воспитанники детского дома, подвергшегося авиаудару в Харькове, сообщает телеканал Euronws.

"Новая газета" опубликовала репортаж из Николаева. Специальный корреспондент Елена Костюченко рассказа о том, что видела лично. Увиденное ужасает: "В холодильнике тела лежат в несколько слоев. Две девочки лежат одна на другой. Они сестры. Старшей — 17 лет, в куче тел я вижу только руку с аккуратным розовым маникюром, длинные тонкие пальцы. Младшая — ей три года — лежит на сестре. Светлые волосы, нижняя челюсть подвязана бинтом, руки связаны на животе. По телу — красные точки осколков, входные отверстия. Девочка кажется живой".Репортаж опубликован на портале "Новой газеты" - здесь.

В целом ряде российских городов 13 марта проходят задержания на антивоенных акциях. Как передал правозащитный портал "ОВД-Инфо", задержания проводятся, в частности, в Перми, Томске, Иркутске, Барнауле, Брянске, Новосибирске. В ряде мест речь шла об одиночных пикетах с плакатами.

Мэр Днепрорудного захвачен российскими военными — губернаторГлава Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил о похищении мэра города Днепрорудное."Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеев Евгений", — написал Старух в воскресенье на своей странице в "Фейсбуке".Два дня назад, 11 марта, стало известно о похищении российскими военными мэра Мелитополя Ивана Федорова, отказавшегося от сотрудничества с захватчиками.В сети появилось видео, на котором видно, как вооруженные люди выводят Федорова из здания горсовета и сажают в автомобиль.

The Guardian пишет, что англичане, которые поселят у себя дома беженцев из Украины, будут получать от государства по 350 фунтов в месяц. Для этого британцам нужно зарегистрироваться на сайте, который начнет работать с 14 марта. Жилье украинцам они должны предоставить минимум на полгода. И владелец жилья, и беженцы будут проходить проверку служб безопасности. Также сообщается, что украинцам будет предоставлено разрешение на пребывание в стране на три года. Они смогут работать, получать пособия и пользоваться государственными услугами.

Губернатор Николаевской области Ким сообщил о 9 погибших в Николаеве в результате обстрелов.

Прокуратура Украины: жертвами российской агрессии стали 85 детейВ результате вооруженной агрессии России против Украины погибли уже 85 детей, более 100 ранены, сообщает офис генерального прокурора Украины.Ведомство приводит следующие факты:- 11 марта при попытке эвакуации был расстрелян гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб ребенок - юный игрок футбольной команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий.- Также вечером 11 марта возле с. Гусаровка Изюмского района Харьковской области на блокпосту захватчики расстреляли легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина и ребенок.- 12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в результате обстрела частного автомобиля погибла семья с 3-летним ребенком.- По данным прокуратуры, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых разрушены полностью. Ежедневно более 20 учебных заведений подвергаются ударам и обстрелам.- Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных учреждений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.Ведомство подчеркивает, что эти данные не окончательные из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на занятых ими территориях.

Прогноз британской разведки, который практически полностью совпадает с оценками "Страны" по развитию военной ситуации, которые мы публиковали несколько дней назад. 1. Войска РФ попытаются обойти Николаев, чтобы блокировать и атаковать Одессу. 2. Российская армия попытается окружить группу украинских войск на Донбассе, двигаясь со стороны Харькова и Мариуполя. Напомним, что некоторые источники давали еще прогноз, что российские войска попытаются окружить Харьков. Также не до конца понятны планы российской армии по Киеву — насколько масштабной будет попытка окружить столицу, либо движения вокруг нее лишь способ сковать силы и отвлечь внимание от направлений главного удара.

Последствия ракетного удара по Яворивскому полигону.

Ирина Верещук рассказала о гуманитарных коридорах на сегодня. Главное из ее брифинга:- колонна, которая двинулась на Мариуполь из Запорожья, сейчас находится в захваченном Россией Бердянске. Верещук надеется, что к вечеру из Мариуполя кого-то удастся вывезти.- сегодня из Бородянки в Житомир отправят 25 эвакуационных автобусов. - из Броваров выйдут автобусы, чтобы забрать людей из сел Светильня, Плоского, Гоголевки, Красилова. Их отвезут в Бровары.- из села Перемога (на восток от Киева) людей будут вывозить автобусами через Березань и Борисполь.- из Большой Дымерки тоже вывезут людей на Бровары.- в Луганской области людей вывезут из Кременной в Лиман. Также будут вывозить беженцев из Рубежного, Счастья, Новоайдара, Северодонецка и Попасной в Славянск.

Бои в Мариуполе.

Самолеты, обстреливавшие Яворовский военный полигон, вылетели из российского Саратова в акваторию Черного моря и оттуда произвели ракетные удары, заявил мэр Львова Садовый. То есть били они из зоны вне досягаемости украинских средств ПВО.

После атаки на Яворивский полигон министр обороны Украины Резников в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной. А глава европейской дипломатии Борелль как раз сегодня в очередной раз объяснил почему Запад не будет закрывать небо над Украиной. Как заявил он в интервью газете "Периодико", создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к началу третьей мировой войны. "Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее", — сказал глава дипломатии ЕС.

На полигоне в Яворове погибли девять человек, более 50 раненыВ результате ракетного обстрела военного полигона в Яворове вблизи Львова погибли девять человек, ранены 57.Эту информацию подтвердил губернатор Львовской области.По его данным, Россия выпустила по полигону 30 ракет. Ранее сообщалось о восьми.

Ракетному обстрелу подвергся военный полигон во ЛьвовеВласти Львова сообщают, что российскому ракетному обстрелу подвергся пригород Яворово, где расположен военный полигон, известный также как "Международный центр миротворчества и безопасности" (МЦМБ).Яворово находится близ границы с Польшей. По данным командования полигона, по нему было выпущено восемь ракет.Львов, расположенный в Западной Украине, с начала военных действий принял десятки тысяч беженцев.В этой части страны не ведется наземных боевых действий, но она все чаще подвергается воздушным налетам.Многие здания и скульптуры в центре Львова, признанного культурным наследием ЮНЕСКО, обложены защитными материалами.

Глава Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщает о похищении мэра Днепрорудного Евгения Мавеева.

Корпус завода Заря-Машпроект в Николаеве после сегодняшнего ракетного удара.

Канадские граждане едут воевать в Украину. Аэропорт Варшавы.

Киев: ночь в столице прошла спокойноНочь в Киеве прошла спокойно, продолжается эвакуация жителей пригородов, сообщает государственная администрация города.Эвакуация продолжается на броварском и ирпинском направлениях. Город предоставляет автобусы, чтобы доставить людей на железнодорожный вокзал.По сведениям горадминистрации, за три дня в западные области Украины было отправлено более 10 тыс. человек.Мэрия призывает киевлян не выходить из дома без необходимости и не нарушать правила комендантского часа."На выходные время комендантского часа не меняется. Он продлится с 20:00 до 7:00”, — говорится в сообщении.

В Чернигове после авиаудара утром 13 марта разрушена жилая девятиэтажка, заявляют в ГСЧС. По предварительной информации, 1 человек погиб, 1 — травмирован, 7 — спасены.

Чугуевская районная военная администрация объявила, что с 13 марта въезд в город Чугуев будет запрещен с целью "предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп". Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя.

Утренний брифинг российского минобороныМинобороны России на своем утреннем брифинге заявило о сбитом украинском Су-24 и двух беспилотниках.Российские авиация и ПВО сбили самолет Су-24 украинских ВВС в районе Любимовки и два беспилотника, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.Об ударе по военному полигону под Львовом министерство обороны не сообщает.

Видео из Мариуполя.

В интервью Подоляка "Коммерсанту" говорится, что Украина и Россия движутся к компромиссу. "Михаил Подоляк считает, что стороны подходят к компромиссу", — пишет издание и далее цитирует украинского переговорщика: "У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина". Также, по его словам, финальные соглашения подпишут скорее всего Зеленский и Путин.

Телеграмм-каналы публикуют первые кадры разрушений после удара по военному полигону в Яворах (Львовская область).

Глава региона: войска РФ всю ночь бомбили север Донетчины, попали в Лавру и пассажирский поездОколо 00:00 часов 13 марта в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд "Краматорск-Львов". В результате этого циничного преступления один человек погиб, один – ранен. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telergam-канале. "Всю сущность "русского мира" продемонстрировали российские военные и в Святогорске: их бомбами они повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". Кроме того, нанесли ущерб двум помещениям Святогорской лавры, в которых в то время в общей сложности находилось около тысячи человек", - написал Кириленко. Он уточнил, что в момент обстрела в Лавре было также около двух сотен детей. Одного человека госпитализировали в больницу в связи с травмами, еще тридцати людям потребовалась медицинская помощь.

Советник Зеленского: Россия и Украина приближаются к компромиссуСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью российскому изданию "Коммерсант", что Россия и Украина, по его мнению, подходят к компромиссу в переговорном процессе. Кроме этого, он считает, что встреча президентов России и Украины может состояться - когда будут урегулированы все процессуальные вопросы, а делегации закончат свою работу."У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит [на ситуацию]. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина", - сказал Подоляк.Делегации проводят постоянные видеовстречи - накануне такой формат подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, а Подоляк говорил, что созданы рабочие подгруппы.По его словам, стороны обсуждают условия прекращения огня, вопрос возмещения ущерба за разрушенную инфраструктуру Украины, процесс выхода российских войск с территории страны и условия мирного соглашения, пишет "Коммерсант".

Оперативная сводка от Геншаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 воскресенья, 13 марта✅Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.✅По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь — около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ.✅Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения. В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).✅Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271292168517202&show_text=true&width=500

Россияне снова бомбили аэропорт в городе на западе Украины — Ивано-Франковске — мэр В воскресенье утром в Ивано-Франковске российские войска снова нанесли удар по аэропорту, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook. "По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются". Утром в пятницу Ивано-Франковске уже были взрывы в районе аэропорта, а система тревоги не сработала. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на рассвете 11 марта войска РФ из бомбардировщиков нанесли удары крылатыми ракетами по городам Луцк, Днепр, Ивано-Франковск.

Украинские телеграмм-каналы публикуют первые кадры разрушений после российского удара по военному полигону в Яворах (Львовская область)

Главное к утру 13 марта✅Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий утверждает, что российские военные нанесли авиаудар по Яворовскому военному полигону в 30 км от города. Минобороны России это пока не комментирует. В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить достоверность информации.✅Генсек НАТО заявил, что Россия "сама может планировать операции с химическим оружием" после обвинений в адрес Украины в разработке бактериологического оружия✅Президент Украины провел часовой разговор с премьером Израиля. Израильские СМИ со ссылкой на источник пишут, что власти страны готовы организовать российско-украинские переговоры на своей территории, но только если будут уверены, что есть шанс на успех✅Украинская православная церковь сообщила, что во время обстрела пострадали постройки Святогорской лавры в Донецкой областиПо гуманитарным коридорам накануне удалось вывезти 12 729 человек, заявил президент Владимир Зеленский✅Штаб по вопросам обращения с военнопленными возглавила вице-премьер Украины Ирина Верещук✅Сотни пассажирских самолетов российских авиакомпаний могут быть заблокированы за рубежом после решения авиационных властей Бермудских островов об аннулировании летных сертификатов✅В Северной Африке жители начали скупать муку и манную крупу, так как в регионе начался рост цен из-за вторжения России в Украину✅Британцам, которые согласятся предоставить бесплатное жилье беженцам из Украины, государство будет платить по 350 фунтов в месяц

Россияне обстреливают города Луганской области: Северодонецк, Рубежное, Попасную и ЛисичанскВ Северодонецке и Рубежном обстрелы не стихают с вечера субботы, ночью россияне открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска.Как передает Укринформ, об этом в Facebook написал руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.Отмечается, что в Лисичанске поврежден газопровод и несколько домов. В Северодонецке пожар охватил четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен, в городе перебит газопровод. Число жертв уточняется.По словам Гайдая, перед этим войска РФ обстреляли дом престарелых в Кременной.

Продолжаются удары по северу Донецкой областиСообщается, что в воскресень с утра войска РФ обстреляли аэродром Краматорска (на видео), а также ударили по горе Карачун возле Славянска. На ней во время боев 2014 года были расположены позиции Вооруженных сил Украины. Это господствующая высота над Славянском и Краматорском.

Мониторинг: контратаки ВСУ вынуждают Россию отодвинуть войска, наступающие на КиевПродолжающиеся контратаки Вооруженных сил Украины на северо-востоке страны вероятно вынуждают Россию отодвигать свои силы, задействованные в наступательной операции по взятию Киева, чтобы консолидировать растянутые линии коммуникаций. Об этом говорится в новейшем отчете Института изучения войны (ISW) о ходе боевых действий в Украине.

В Африке растут цены на продукты из-за вторжения России в УкраинуДомохозяйства по всей Северной Африке начали запасаться мукой, манной крупой и другими продуктами, поскольку цены на них растут после вторжения России в Украину, которые являются ключевыми экспортерами пшеницы в регионе. Об этом сообщает агентство Франс пресс.Тунис, Марокко и Ливия, а также несколько других арабских стран импортируют большую часть своей пшеницы из Украины и России.Цены начали расти всего за несколько недель до начала священного месяца Рамадан, когда мусульмане традиционно прерывают пост, продолжающийся от рассвета до заката, роскошным семейным ужином.Некоторые опасаются, что российское вторжение может привести к голоду и беспорядкам, ведь именно рост цен на продовольствие приводил к арабским восстаниям в последнее десятилетие, пишет Франс пресс.

Власти во Львове заявили о российском авиаударе по военному полигонуВласти во Львове заявили о российском авиаударе по военному полигонуГлава Львовской областной администрации Максим Козицкий утверждает, что Россия нанесла авиаудар по Яворовскому военному полигону в 30 км от города.Согласно его заявлению в "Фейсбуке", российские военные выпустили восемь ракет.Минобороны России сообщения об авиаударе пока не комментирует. В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить достоверность информации, в том числе исходящую от представителей властей.Ранее украинские СМИ сообщали о двух сильных взрывах, которые слышали во Львове, а представитель властей называл это результатом работы украинской ПВО.

Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что российский президент Владимир Путин пока не намерен прекращать войну против Украины, сообщает Der Spiegel.

Джонсон обсудит с лидерами стран Балтии, как помочь УкраинеПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами стран Балтии и Северной Европы в Лондоне – они обсудят, как помочь Украине, сообщает офис премьера. На следующей неделе Джонсон примет лидеров Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), в который входят представители Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.Они обсудят войну в Украине, долгосрочную энергетическую безопасность и то, как они могут помочь Украине восстановиться после войны.Ожидается, что лидеры согласятся на дополнительные военные учения в Северной Атлантике и Балтийском море.

Абрамович спас свою яхту от санкций — перегнал ее из Испании в Черногорию139-метровую яхту Solaris российского олигарха Романа Абрамовича перегнали из порта Барселоны в Тиват (Черногория), свидетельствуют данные Marine Traffic. Черногория не является членом ЕС, поэтому какие-либо санкции ЕС не дадут оснований арестовать судно.

Белорусское ТВ ответило на сообщения о трупах в морге МозыряГосударственный телеканал "Беларусь 1" показал сюжет с целью опровергнуть сообщения о большом числе трупов в морге в городе Мозырь.Мозырь расположен примерно в 60 км от белорусско-украинской границы. "Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 кв. м, там их складируют некоторое время, - рассказывал Би-би-си источник, который знаком с сотрудниками морга. - Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом".Такого помещения в мозырском морге нет, единственная холодильная комната рассчитана на одновременное хранение лишь трех тел, заявил и.о. завотделением Мозырского патологоанатомического отделения Станислав Головко. Он открыл дверь и продемонстрировал на камеру помещение - в нем на носилках лежали три трупа в мешках, комментирует издание Zerkalo.io.После 24 февраля в независимых белорусских и украинских СМИ стали появляться сообщения о моргах и больницах в городах на юге Беларуси, якобы переполненных трупами.

Украинские СМИ сообщили о двух сильных взрывах во Львове Агентство УНИАН со ссылкой на пользователей соцсетей сообщает о двух сильных взрывах, прозвучавших во Львове. Во Львове, как и на многих других территориях Украины, по сообщениям местных СМИ, на протяжении ночи звучали сигналы воздушной тревоги. Причина взрывов пока неизвестна, невозможно подтвердить и свидетельства очевидцев. С начала вторжения России в Украину во Львове, который находится на западе страны, обстрелы не велись, но сигналы воздушной тревоги звучали. По словам местного депутата Игоря Зинкевича, обнародованным позднее утром в воскресенье, утренние взрывы во Львовской области были результатом работы украинской ПВО по ракетам России: "Сейчас все подразделения работают в полном военном режиме, вся дополнительная информация ожидается от служб и руководителя области. ВНИМАНИЕ! Просьба не распространять видео/фото с движением наших войск по территории Украины. Сейчас важно не сдавать позиции наших военных"

Украинский премьер призвал бизнес возобновить работуПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновить деятельность, где это представляется возможным. "Никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра. Поэтому перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом для победы. Поэтому призываю всех: кто может работать и у кого есть работа - работайте. У кого есть бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, - возобновляйте деятельность. Вы - часть экономического фронта", - говорится в заявлении Шмыгаля.

PayPal попросила россиян вывести средства со счетовКомпания PayPal, владеющая сервисом для осуществления платежей, призвала российских пользователей вывести остаток средств со своих счетов до 18 марта 2022 года. Клиентов из РФ просят пойти на этот шаг, "чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания", указано в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Генсек НАТО заявил об угрозе планирования Россией операций с химоружиемГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы может использовать в Украине химическое оружие."В последние дни мы слышали абсурдные заявления о лабораториях химического и биологического оружия", - сказал он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.По выражению Столтенберга, Кремль изобретает ложные предлоги, чтобы "оправдать то, что не может быть оправдано"."Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием, используя эту фабрикацию лжи", - сказал генеральный секретарь НАТО.Он напомнил, что применение химоружия - военное преступление.

Украинские спасатели: в Луганской области от обстрелов пострадали десятки квартирГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что в результате российских обстрелов в городах Северодонецк и Рубежное в Луганской области были повреждены десятки квартир и произошли массовые пожары.По оценке украинских властей, которую невозможно проверить с помощью независимых источников, пострадало около 60 зданий, включая частные дома и многоквартирные дома.Украинские СМИ сообщают, что сигналы воздушной тревоги этой ночью звучали во многих областях Украины. Жителей разных городов, включая Львов на западе и Полтаву на востоке, попросили немедленно отправиться в убежища.

Разведка Украины: люди погибли, начав эвакуацию без "зеленого коридора"Главное управление разведки министерства обороны Украины уточнило обстоятельства, при которых 11 марта при эвакуации из села в Киевской области под обстрел попала колонна мирных жителей - женщины и дети.Семь человек, включая ребенка, были убиты, сообщала ранее украинская сторона, российские военные обвинения в свой адрес не комментировали, проверить информацию в условиях военного времени не представляется возможным.Теперь после выяснения обстоятельств украинская разведка заявила, что люди пытались выбраться из-под обстрелов самостоятельно - не дожидаясь прекращения огня."Люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора", - сказано в сообщении. - Призываем всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути".Разведка, входящая в состав министерства обороны, первоначально заявила, что колонна вышла из села по "зеленому коридору", который ранее был согласован с Россией, напоминает агентство Рейтер.Независимого расследования обстрела колонные не проводилось, Москва пока не комментировала сообщения о ней. Россия отрицает нападения на мирных жителей с начала вторжения 24 февраля и обвиняет Украину в неоднократных неудачах в попытках эвакуировать людей из наиболее пострадавших районов, включая южный портовый город Мариуполь, пишет Рейтер.

Британцам, приютившим беженцев из Украины, будут платить 350 фунтов в месяцБританцы, которые согласятся поселить у себя дома украинских беженцев, будут получать по 350 фунтов в месяц по схеме "деньги за жилье", пишет газета Guardian.Схему предложил министр ЖКХ Майкл Гоув после критики в адрес министра внутренних дел Прити Пател - ее осудили за то, что она не пошла на смягчение бюрократических требований для беженцев, которые не смогли попасть в другие европейские страны."Кризис в Украине вызвал шок по всему миру, поскольку сотни тысяч невинных людей были вынуждены покинуть свои дома, бросив все, что они знают и любят", - заявил Гоув.В соответствии со схемой, украинцам, которые будут жить у британского спонсора, будет предоставлено разрешение на пребывание в стране на три года. За это время они смогут работать, получать пособия и пользоваться государственными услугами.Люди, готовые поселить у себя беженцев, должны зарегистрироваться на сайте, который заработает в Великобритании уже в понедельник, 14 марта.Они должны будут согласиться предоставить дом или комнату в безвозмездное пользование "до тех пор, пока это возможно", но с минимальным сроком проживания беженцев в течение шести месяцев.И спонсоры, и беженцы, которые откликнутся на предложение, должны будут пройти проверку служб безопасности.

Штаб по вопросам обращения с военнопленными возглавила вице-премьер ВерещукВице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщает "Украинская правда".В субботу о том, что правительство Украины создала такой штаб, говорил президент Владимир Зеленский.По утверждению Зеленского, с российскими военными, сдавшимися в плен, обращаются в соответствии с международными конвенциями.В условиях военного времени Би-би-си не может проверить достоверность информации о количестве пленных. Зеленский заявляет, что пленных много.

Сотням российских самолетов грозит задержание после решения властей БермудовС 13 марта многим самолетам российских авиакомпаний может грозить задержание за рубежом, предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Авиационные власти Бермудских островов аннулируют летные сертификаты всех самолетов в парке авиакомпаний России, которые зарегистрированы на Бермудах - с 23.59 12 марта."Это означает, что таким российским самолетам, которые после этой даты находятся в зарубежных аэропортах, могут не позволить улететь в Россию", - комментирует АТОР.На Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков, по данным консалтингового агентства IBA, пишет Интерфакс. Минтранс России сообщал, что в стране эксплуатируются 1367 самолетов."Международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на способность осуществлять надзор за безопасностью полетов самолетов российских авиакомпаний", - объяснило свое решение Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA).BCAA "не может с уверенностью утверждать, что самолеты российских авиакомпаний с бермудской регистрацией пригодны для полетов", и поэтому временно прекращают действие всех сертификатов летной годности самолетов со своей регистрацией в парках российских авиакомпаний.Аннуляция сертификата летной годности вступает в силу для любого самолета, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (с 02:50 13 марта по московскому времени) сразу после посадки.ЕС 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.

СМИ: мэром Мелитополя назначили пророссийского депутатаВ занятом российскими войсками Мелитополе вышло обращение депутата от "Оппозиционного блока" Галины Данильченко, которую, по пока неподтвержденным данным, могли назначить новым мэром города.Данильченко, бывший депутат горсовета, выступила на местном телевидении и заявила, что ее главная задача - построение "базовых механизмов под новую реальность". Видео опубликовало агентство УНИАН.По ее словам, надо готовиться создать "комитет народных депутатов" для управления городом, она также призвала жителей не принимать участия в "экстремистских акциях".Комитет будет исполнять административные обязанности на территории Мелитополя и Мелитопольского района, сообщила Данильченко. "Уважаемые депутаты, нас избрал народ. Наша обязанность прежде всего - заботиться о его благополучии", - сказала она.Действующий мэр Мелитополя Иван Федоров был задержан в пятницу днем. По некоторым данным, он отказался сотрудничать с российским военными, контролирующими город. Президент Украины, рассказывая о разговоре с израильским премьером, ранее попросил содействия в освобождении мэра Мелитополя. СМИ сообщали об акции протеста в поддержку Федорова.

Святогорская лавра, где прятались беженцы, пострадала от обстрелаСвятогорская лавра пострадала во время обстрела города Святогорска в Донецкой области, повреждены помещения, где находились монахи и беженцы.Вечером 12 марта возле моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, разорвалась авиационная бомба, сообщает Украинская православная церковь.Были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени, сказано в сообщении.Несколько человек были ранены, часть отвезли в больницу Святогорска, остальным оказали помощь в обители, пишет "Украинская правда".Погибших нет.Сейчас беженцы прячутся в монастырских подвалах.В лавре находятся 520 беженцев, из них 200 детей, отмечает "Украинская правда".Руководство лавры сообщает, что на территории обители и города не было никаких военных формирований.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3216176835337173&id=100008346637145&show_text=true&width=500

Израильский премьер больше часа говорил с президентом УкраиныНафтали Беннет созвонился с Зеленским, сообщила канцелярия премьера Израиля."Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль", - сказано в заявлении.Раннее об этом сообщил президент Украины в "Твиттере"."Мы говорили о российской агрессии и перспективах мирных переговоров", - написал Зеленский и попросил оказать содействие в освобождении мэра Мелитополя, о задержании которого стало известно накануне.Газета Jerusalem Post со ссылкой на израильский дипломатический источник тем временем пишет, что руководство Израиля не против идеи организации на своей территории переговоров по решению украинского кризиса, но только если увидит шансы на их успех (цитата по Интерфаксу)."Мы должны посмотреть, действительно ли мы можем помочь. Если есть возможность прорыва, то ради этого мы сделаем что угодно", - сказал собеседник издания.Израильские СМИ и официальный Киев при этом в субботу назвали ложными утверждения о том, что Беннет якобы предложил Зеленскому согласиться на требования Москвы.Россия не отвергала идею переговоров в Иерусалиме, пишет Jerusalem Post. Сам Зеленский в субботу заявил, что готов провести прямые переговоры с Путиным в Иерусалиме при посредничестве Бенета.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1502754007705600010

Вице-премьер Украины: из Сум и Киевской области за день эвакуировали 13 тысяч человекИз Сум и Киевской области в субботу удалось эвакуировать 13 тысяч человек, сообщила в вечернем обращении вице-премьер Украины Ирина Верещук."Из 14 гуманитарных коридоров сработало девять", - утверждает вице-премьер.Позже президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что "сработали" все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, удалось вывезти 12 729 человек. По его словам, гуманитарный груз для Мариуполя прибудет "завтра днем".По словам Верещук, эвакуировать из Сум удалось около 8 тысяч человек. Из Конотопа, Краснополья и других населенных пунктов Сумской области смогли уехать 3 тысячи жителей."Коридор в Энергодаре, к сожалению, не сработал", - рассказала Верещук.В Киевской области осуществить эвакуацию тоже получилось лишь частично. В частности, не удалось эвакуировать жителей Ирпеня и Ворзеля, заявила она.Несколько сотен человек выехали из Гостомеля, более тысячи покинули Немишаево в Киевской области. В общей сложности в субботу эвакуировано почти 13 тысяч человек, подытожила Верещук.

Фото Мариуполя со спутника: до войны и сейчасАмериканская компания Maxar Technologies, которая занимается космическими технологиями, опубликовала спутниковые фотографии, по которым можно сравнить, как украинский Мариуполь выглядел до российского вторжения, и как выглядит сейчас.В компании отмечают, что особенно тяжелым обстрелам подвергся запад города. Разрушены десятки многоэтажных жилых домов.В российском минобороны в субботу признали, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация. Но ответственность за это там возлагают на "украинских националистов".