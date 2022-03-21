ОНЛАЙН: В Украине примут закон о российских пленных, РФ замораживает переговоры о мире с Японией

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 21 марта

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто выступил против запрета на поставки российских энергоносителей. Заявил, что Венгрия проголосует против таких санкций. "Что касается возможных санкций ЕС, которые могут привести к ограничению или прекращению энергопоставок России, европейское единство, безусловно, невозможно. Мы не будем поддерживать какие-либо санкционные меры, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии", — сказал он.

Байден призывает бизнес усиливать защиту от кибератакПрезидент США Джо Байден объявил, что администрация получает "меняющиеся разведданные" о том, что Россия "исследует варианты" кибератак. "Призываю наших партнеров в частном секторе усилить меры киберзащиты немедленно", — говорится в заявлении Белого дома.В частности, администрация призывает компании ввести обязательную многофакторную идентификацию для доступа во внутренние системы и своевременно создавать резервные копии данных.Мощные кибератаки на украинскую инфраструктуру прогнозировались в начале вторжения или непосредственно перед ним. Некоторые атаки действительно произошли, но ущерб от них оказался намного меньше, чем ожидалось.

Рамзан Кадыров написал стихотворение об Украине, "неонациках" и "бандерлогах". И заявил, что скоро "до всех доберется". Вот отрывок: "Им не нравится, артистам, мой большой и мощный "дон". Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон. Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон. Научу вас, муха-бл@ха, дивной песенке "Динь-дон". И до вас, монтеры фейков, даст Всевышний, доберусь. Арестович, Шустер, Фейгин, Цимбалюк — брехливый гусь", — зачитал Кадыров. Далее он рассуждает о том, как "поведет на аркане в Ростов" и отправит всех врагов на Соловки.

Министры стран ЕС сегодня в Брюсселе не принимали никаких решений по санкциям против российской нефтяной отрасли. Но, как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, этот вопрос обсуждался. Сегодня Совет ЕС собирался, чтобы обговорить новый пакет санкций против России. Были сообщения, что могут принять нефтяное эмбарго. Но, как видим, пока это лишь предмет для дискуссий.

СБУ: задержан тик-токер, выдавший позиции военныхВласти Украины просят не публиковать в сети никаких данных о военныхСлужба безопасности Украины сообщает о задержании мужчины, который якобы опубликовал в сети фотографии, позволившие российским войскам вычислить место расположения украинских вооруженных сил.По версии украинского командования, эта публикация связана с ракетным ударом, нанесенным минувшей ночью по киевскому торговому центру Retroville."Сознательно или бессознательно ли этот мужчина поработал корректировщиком для врага — установит следствие", — сообщает пресс-центр СБУ, публикуя видео с задержанным.СБУ призывает граждан страны не публиковать в открытых источниках никакие данные о вооруженных силах Украины или результатах обстрелов.

Вице-премьер Украина Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, как сегодня, 21 марта, сработали гуманитарные коридоры из горячих точек. По ее словам, из запланированных на сегодня коридоров сработали все в Киевской и Луганской областях, кроме одного — из Козаровичей. Там эвакуация сорвалась. А вот гумкоридор в Мариуполь, как выразилась Верещук, сработал "лишь наполовину". "Если взять результат, то Мариуполь — 50/50. Потому что наши эвакуационные автобусы доехали, но люди выедут оттуда только завтра утром", — сообщила вице-премьер. Всего в Мариуполь сегодня заехали 26 автобусов для эвакуации мирных граждан. В данный момент еще неизвестно точное количество эвакуированных — по словам Верещук, цифры еще подсчитывают. Что касается заявления губернатора Запорожской области о том, что сегодня россияне обстреляли беженцев из Мариуполя, Ирина Верещук это не подтвердила. "У меня нет информации про обстрел транспорта с беженцами, так как наши автобусы только час назад доехали до Бердянска", — сообщила "Стране" Верещук.

Переговоры между Россией и Украиной: есть ли прогресс и насколько близко соглашение?Переговоры делегаций России и Украины в понедельник 21 марта продлились полтора часа, после чего обсуждение продолжилось в формате рабочих групп, сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия. К чему эти переговоры уже привели, есть ли какой-то ощутимый прогресс и каких именно договоренностей добиваются друг от друга напавшая Россия и обороняющаяся Украина?Судить по заявлениям сторон непросто, так как они порой выглядят как элементы информационной войны. Би-би-си попробовала обобщить то, что известно о состоянии украино-российских переговоров.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Варшава готовится к вторжению России. "Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", — сказал Дещица в эфире "24 канала". Также, по его словам, Варшава понимает, что "лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей". В каком виде эта помощь будет поступать — дипломат не уточнил. К слову Польша на днях призвала НАТО ввести войска в Украину. При этом слухи о том, что поляки хотя захватить себе Западную Украину, посол назвал дезинформацией.

Премьер-министр Косово о войне России и Украины: "Нельзя оставаться нейтральным в борьбе пожарных и пламени""Война, которую Россия начала в Украине, негативно сказывается на положении дел во всем балканском регионе", — заявил премьер-министр Косова Альбин Курти, выступая в эфире радиопрограммы Би-би-си Newsday.По словам Курти, в последние недели "сепаратистские тенденции усилились в Боснии и Герцеговине ", и косовский премьер связывает это с началом российского вторжения в Украину. "О нормализации отношений между Косовом и Сербией говорить в ближайшее время также не стоит", — отметил премьер.В 2007 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Большая часть международного сообщества с тех пор этот статус признала, однако Белград по-прежнему считает Косово своей территорией. Эту позицию разделяет и Россия."Раньше Кремль вспоминал о нас, в лучшем случае, раз в месяц, а теперь нас там вспоминают через день, — утверждает косовский премьер. — Силы НАТО пришли в наш регион в 1999 году, чтобы остановить геноцид, но Россия пользуется этим примером, чтобы оправдывать свою военную агрессию против Украины".Курти также выразил опасения, что Москва может воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы попытаться дестабилизировать балканский регион, раздув на территории Европы еще один тлеющий конфликт."Мы должны крепить наше единство и проявлять активную солидарность с украинским народом. Нельзя оставаться нейтральным в борьбе пожарных и пламени", — заявил глава косовского правительства.18 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "проверяет информацию" о наемниках из Косова, якобы направляюшихся в Донбасс для сопротивления российской армии. В ответ на это Курти заявил, что "ни один гражданин Косова воевать в Украину не уезжал".

Кара-Мурза: Путина не остановит никакое перемирие, его режим должен быть свергнутАгрессивную политику российского президента Владимира Путина не остановит никакое перемирие, его режим должен быть свергнут, заявил находящийся в Вильнюсе российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза."Надеюсь, может хотя, бы сейчас мировые лидеры, которые много лет не видели правды, наконец прозрели и осознали, что единственный путь положить конец этой цепи преступлений, этой агрессии, осуществляемой Владимиром Путиным — это не какое-то теоретическое перемирие, а единственное стратегическое решение — свергнуть кровожадный режим Путина в России", — сказал в Вильнюсе журналист, историк, приехавший на международный Форум Калиновского.По словам оппозиционера, пережившего два покушения на свою жизнь, мировые лидеры много лет не обращали внимания на то, что делает Путин."В конце 2003 года Путин одержал первую победу — заглушил независимые телеканалы. Сейчас мы видим результаты 20-летнего промывания мозгов. Он заглушил судебную систему, стал убивать своих политических оппонентов, а между тем политические руководители приглашали его на встречи на высшем уровне, стелили красные дорожки", — сказал Кара-Мурза.

"Родители не должны хоронить детей". Истории спасшихся из осажденного МариуполяАртем лежит на больничной койке и смотрит в потолок. Он молча сжимает в руке маленький желтый игрушечный трактор, пока врачи следят за его состоянием. Ему в живот попал осколок снаряда. Этим же снарядом, выпущенным российскими войсками, тяжело ранило его родителей, бабушку и дедушку, когда они пытались бежать из Мариуполя. Артему нет и трех лет.На соседней с Артемом кровати лежит 15-летняя Маша, тоже из Мариуполя. Ей ампутировали правую ногу после того, как ее оторвало взрывом российского снаряда.Кажется, что весь ужас, который безжалостные российские бомбардировки сотворили с людьми, оказавшимися в осажденном Мариуполе, сосредоточен в областной детской больнице в соседнем городе Запорожье.Сюда эвакуированы сотни людей. Физические раны тех, кто выживет, заживут. Психологические травмы останутся с ними навсегда.Врачи и выжившие родственники погибших и раненых детей попросили корреспондента Би-би-си рассказать их истории.

В Авдеевке сегодня убито пять человек и ранено десять из-за обстрелов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Украины Виталий Барабаш.

Wall Street Journal: США делятся с Украиной своими запасами советских средств ПВОСША отправляют в Украину собственные экземпляры систем ПВО советского производства, в том числе "Осу" (натовское обозначение — SA-8 Gecko), приобретенные в разное время для изучения и обучения своих военных, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в США."Оса" — во многом устаревший зенитно-ракетный комплекс, поступивший на вооружение в 1970-е годы. Его преимущество заключается в том, что он состоит на вооружении ВСУ и хорошо знаком украинским военным.США в разное время приобретали образцы советских систем ПВО. В 1994 году, пишет Wall Street Journal, они даже сумели тайно, через посредника купить в Беларуси передовую по тем временам систему С-300.Многие из этих образцов хранятся в арсенале Редстоун в штате Алабама. Часть из этой коллекции передали Украине — но не С-300, рассказали источники газеты.У Украины имеются комплексы С-300, но в недостаточном количестве. США в последние дни пытались уговорить европейские страны, у которых есть это оружие, передать их Украине, но те просят предоставить замену, к чему США не готовы.По данным Wall Street Journal, Германия и Нидерланды готовы разместить в Словакии свои системы Patriot американского производства вместе с военнослужащими, чтобы та, в свою очередь, могла отдать С-300 Украине.

Российские войска со стрельбой разогнали демонстрацию в Херсоне. Сообщается о двух раненыхЗахватившие Херсон российские войска разогнали митинг местных жителей, протестовавших против оккупации города.В социальных сетях появляются видео, на которых видно, как люди разбегаются по площади, слышны автоматные очереди, взрывы и крики людей. На кадрах также есть раненые, которых относят в безопасные места.Источники Украинской службы Би-би-си в Херсоне сообщают, что митинг разгоняли выстрелами и что, вероятно, есть раненые.

Украинские власти считают, что торговый центр в Киеве атаковали из-за того, что информация о боевой технике около него просочилась в соцсетиУправление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины рассказывает об обстоятельствах удара, нанесенного по торговому центру в украинской столице, в назидательном стиле:"Почему был разрушен "Ретровиль" в Киеве? Кто-то снял перемещение техники ВС Украины из своего окна. Сейчас судьба этого человека неизвестна, а вот о судьбе самого окна, откуда велась съемка, известно все. Его больше нет. Не снимай технику ВС Украины и не рассказывай о ее перемещении. Это правило спасает людям жизни".https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/389419196349990&show_text=true&width=500

Пентагон: Россия пока не пыталась мешать поставкам оружияВ Пентагоне состоялся очередной анонимный брифинг о ходе войны в Украине.Вот наиболее заметные тезисы:- За неделю российские войска сколько-нибудь заметно не продвинулись ни в одном из направлений. В частности под Киевом они остаются в 15 км к северо-западу и в 30 км к востоку.- Неспособность военных продвинуться вперед лишает Россию потенциального рычага давления на переговорах.- Никаких попыток атаковать поставки вооружений через западную границу Россия пока не предпринимала.- Американские дроны-камикадзе Switchblade, обещанные Украине на прошлой неделе, пока не доставлены.- В Пентагоне видят небольшое изменение обстановки на морском направлении - около 12 кораблей разных размеров находятся у берегов Украины и, возможно, принимали участие в обстрелах вокруг Одессы- По поводу утверждений России о том, что она применила гиперзвуковые ракеты, в Пентагоне недоумевают. Там говорят, что это в принципе возможно, но практический смысл этого неясен - допускают, что это делается либо для демонстрации своих возможностей Западу, либо потому, что запасы обычных высокоточных ракет (крылатых) постепенно иссякают.- По подсчетам Пентагона, с начала войны Россия выпустила по Украине более 1100 ракет.- США известно о том, что российские военные обсуждают возможность переброски дополнительных батальонных тактических групп на украинский театр боевых действий, но конкретных шагов в этом направлении пока не наблюдают.

Глава МВД Украины Монастырский заявил, что большинство диверсантов, пойманных в Украине, — граждане Украины. Также он привел статистику по преступлениям против нацбезопасности. "За 25 дней российского вторжения в Украину зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности. Из них 922 — посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины, 244 — за государственную измену, 48 — за диверсионные преступления и 57 — за другие".

Певица Вера Брежнева сообщила, что уехала из России в Польшу, где сейчас занимается волонтерской деятельностью. Публикации об этом появились на ее странице в социальной сети Instagram. 40-летняя экс-участница группы ВИА Гра, которая родилась и выросла в городе Каменское (ранее Днепродзержинск, Днепропетровская область) опубликовала несколько сторис со склада, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев. "Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно", — написала Вера.

Над Макеевкой (неподконтрольная Украине часть Донбасса) сбили две ракеты "Точка-У", сообщают в "ДНР". Их обломки упали у поселка Пролетарское и микрорайона "Зеленый", в результате начались пожары. Это вторая за неделю ракетная атака на город.

СБУ выложила видео с задержанным киевлянином, который признался, что снял и выложил в соцсети видео с техникой ВСУ около ТРЦ Ретровилль в Киеве, по которой вчера россияне ударили ракетой. Сегодня выказывались предположения, что россияне получили информацию о расположении украинских военных около этого торгового центра из соцсетей.

Ещё одно видео из Мариуполя.

В результате обстрела транспорта с беженцами из Мариуполя, которые ехали в Запорожье пострадали четверо детей. Об этом губернатор Запорожской области Александр Старух сообщил у себя в Телеграм. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей, чьи семьи спаслись из Мариуполя, попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, там также ребенок в тяжелом состоянии.

Россия в ответ на санкции приостанавливает переговоры о мирном договоре с ЯпониейРоссийский МИД заявил, что замораживает переговоры, ведущиеся с Японией по поводу подписания мирного договора. Формально две страны по-прежнему находятся в состоянии войны. Мирный договор по итогам Второй мировой войны между ними не был подписан, Япония также претендует на четыре южных курильских острова.Москва также приостанавливает действие безвизовой программы, которая позволяет бывшим жителям Японии периодически посещать контролируемые Россией острова.МИД объяснил свое решение "очевидным недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России". В ответ на российскую агрессию против Украины Япония ввела несколько раундов санкций против России и Беларуси, аналогичных санкциям других западных стран.

В Украине примут закон об обращении с российскими пленнымиСоответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины.Документ определяет, что пленных россиян смогут держать в исправительных и воспитательных колониях (если младше 18 лет), следственных изоляторах.Кроме того, в исправительных колониях могут создаваться секторы с разными уровнями безопасности, чтобы военнопленные не контактировали с осужденными ранее преступниками.Содержание военнопленных в исправительных колониях и следственных изоляторах будет проходить с соблюдением норм международного гуманитарного права и требований национального законодательства.Если военнопленные каким-то образом незаконно покинут место своего содержания, то их задержит полиция.Военнопленным будет разрешена переписка по почте в конвертах.Вопросом организации этапирования военнопленных железной дорогой будет заниматься "Укрзалізниця", а их конвоированием будет заниматься военная служба правопорядка ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ультиматумы РФ неприемлемы для Украины. По его словам, они могут быть приняты лишь в случае уничтожения Украины. "Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать", — сказал он в интервью европейским общественным вещателям, фрагмент которого публикует "Суспильне". Напомним, Россия выставила Украине ряд условий прекращения войны. В их числе нейтральный статус Украины, признание Крыма российским и независимости "ЛДНР". Из всего этого Киев дает понять, что готов лишь на нейтральный статус.

Видео из Мариуполя. В городе продолжаются жестокие бои.

В Раде готовят закон, по которому компании (судя по всему — международные компании), работающие с РФ, будут облагаться в Украине дополнительным налогом. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. "Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране", — написал Железняк в Telegram.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал "Стране", как в МВД относятся к распространяемым в соцсетях видео расправы над мародерами, которых ловят с поличным, привязывают к столбам и порят. "Не считаю, что привязать и оголить мародера считается диким в военное время. Сил Нацполиции сейчас, к сожалению, на все не хватает. Полиция не всегда может приехать вовремя, в конкретный момент, когда взрывы или что-то еще. Мародер должен понимать, что он по-любому получит по заслугам, сначала его привяжут к столбу, а потом его обязательно посадят на 10 лет. Такие акции оказывают на мародеров куда больший эффект, чем угроза уголовного наказания: он понимает — наказание будет тут и сейчас. Плюс в назидание остальным. Это превентивно работает", — сказал "Стране" Вадим Денисенко.

Посла США в Москве вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о ПутинеПосол США в России Джон Салливан в понедельник был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста в связи с недавними заявлениями президента Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина, в частности, военным преступником и "чистым головорезом"."Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", — говорится в заявлении российского министерства иностранных дел.Байден сделал эти выпады в адрес лично российского президента в двух выступлениях 16 и 17 марта, но тогда реакция Москвы ограничилась замечаниями президентского пресс-секретаря о том, что подобная риторика недопустима и непростительна.

В Минобороны России подтвердили вчерашний ракетный удар по ТРЦ на Виноградаре в Киеве. Там утверждают, что из этого района украинские военные вели обстрелы из РСЗО по российским позициям, а площади ТРЦ использовались для хранения боеприпасов. Также Минобороны РФ подтвердило удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по военному объекту в Ивано-Франковской области. Утверждают, что "уничтожен расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет". В Минобороны РФ говорят, что применение "Кинжалов" в войне с Украиной будет продолжено.

Переговорщик от российской стороны Владимир Мединский порезал свою карточку Visa и выложил ее кусочки в виде букв "V" и "Z". "Перехожу на карточку Za Мир", — написал он, очевидно, имея ввиду платежную систему "Мир", действующую на территории РФ

С начала вторжения армия РФ обстреляла 135 украинских больниц, 9 из которых разрушены до основания. А также 43 машины скорой помощи – заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко. По его словам, были убиты 6 медицинских работников. Еще 16 медиков получили тяжелые ранения.

На курортах Египта остаются тысячи украинцев и россиян, которые застряли в отелях после вторжения РФ в Украину. А некоторые остались переждать войну. В сети уже пишут о массовых драках между россиянами и украинцами в отелях, а также о том, что гостиницы пытаются как-то разделить граждан двух стран, чтоб они как можно меньше пересекались друг с другом.

В Лондоне украинский флаг проецируется на посольство России

В Мариуполе количество жертв среди мирного населения превысило 3000 человек

Министерство обороны Британии второй раз вызвало российского военного атташе из-за войны в Украине. Представитель министерства Лоуренс Ли предупредил, что Британия будет собирать доказательства военных преступлений России в Украине. Ли напомнил российскому атташе, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505896697569976324?ref_src=twsrc%5Etfw

Bloomberg: Британия готовится временно национализировать дочку "Газпрома"Правительство Великобритании готовится временно взять под управление дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, сообщает Bloomberg.Компания занимается розничными поставками "Газпрома" и сейчас подвергается давлению со стороны западного бизнеса, пишет издание.

Порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона временно закрываются. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Международная федерация шахмат на полгода дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина, который поддержал российскую военную операцию в Украине.

В Британии назвали ложью заявления об общении с Овсянниковой Форин-офис — внешнеполитическое ведомство Британии — назвал ложью заявления главы дирекции информационных программ “Первого канала” Кирилла Клейменова о том, что Марина Овсянникова имеет какие-то связи с Британией. Марина Овсянникова прервала эфир Первого канала антивоенной акцией. Ее коллега Клейменов заявил: "До этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством, с его сотрудником, конечно, пусть даже он, как говорится, в штатском”. “Мы не связывались с Овсянниковой, — сказали Би-би-си в Форин-офис. — Это очередная ложь, распространяемая машиной дезинформации”.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о похищении в Украине очередного представителя власти — главы села Циркуны Харьковской области Николая Сикаленко.Синегубов утверждает, что российские военные якобы похитили Сикаленко из его дома.“Совместно с правоохранителями выясняем все обстоятельства и делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко”, — пишет он.

Комитет Верховной Рады по вопросам информполитики обратился к президенту о лишении почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак), Светланы Лободы, Таи Повалий.

Суд в Москве признал Meta экстремистской организацией, Facebook и Instagram запрещены. На WhatsApp решение не распространяется.

Лесные пожары могут ухудшить радиационную ситуацию в зоне ЧАЭСУкраинская государственная инспекция ядерного регулирования предупреждает, что радиационная ситуация в Зоне отчуждения может ухудшиться из-за лесных пожаров, тушить которые сейчас невозможно.“Тушение пожаров невозможно в результате оккупации Зоны отчуждения российскими войсками”, — говорится в заявлении.Регулятор акцентирует, что из-за неработающей автоматизированной системы контроля радиационного состояния, нельзя адекватно оценить ситуацию и предпринять меры. Инспекция отмечает, что пожары в Зоне отчуждения нетипичны для холодного времени года, именно поэтому там опасаются, что с наступлением тепла площадь пожаров — а горят радиоактивно загрязненные леса — может увеличиться.

За время войны в Киеве родилось 807 детей

А вот так он выглядит сейчас

Пострадавший торговый центр в Киеве до обстрелов

Цены на нефть в мире могут подскочить до 300 долларов за баррель, если страны Запада откажутся от российской нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, некоторые видят возможность роста цен на нефть и до 500 долларов за баррель.

В Екатеринбурге появились портреты артистов, попавших в негласный список «запрещенных» из-за своей позиции по поводу военных действий в Украине.

Во время боевых действий в Харькове погиб узник Бухенвальда Во время обстрела Харькова погиб 96-летний Борис Романченко, который попал в Бухенвальд в 1942 году. После этого он был узником еще трех концлагерей. Романченко погиб от того, что в его дом попал снаряд. О его смерти сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальда. "Борис Романченко активно агитировал за память о преступлениях нацизма и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора", — говорится в сообщении. https://twitter.com/Buchenwald_Dora/status/1505876638076215299?ref_src=twsrc%5Etfwе.

Министерство обороны Беларуси объявило, что отводит десантников от украинской границы."Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков государственной границы Республики Беларусь", — заявили в министерстве.Накануне, 20 марта, вооруженные силы Украины видели признаки “подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины”.Брестские десантники три недели находились рядом с границей Украины. В Беларуси утверждали, что они "усиливали охрану границы".

Более 70 жилых домов в Киеве оказались повреждены в результате обстрелов, сообщает городская администрация.Здания имеют разные степени повреждений. Жильцов полностью разрушенных домов переселили.

С начала войны в Украине из-за обстрелов войск РФ погиб 21 спасатель, 47 - травмированы. Обстрелы украинских спасателей при выполнении ими спасательных работ являются нарушением Женевской конвенции и станут предметом рассмотрения в международных судах. Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Роман Примуш.

Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций в ООО «Базовая химическая компания «Уралхим» (52%) и больше не является контролирующим лицом «Уралкалия», говорится в сообщении на сайте компании. Мазепин находится под санкциями ЕС. Покупатель доли не раскрывается.

Последствия обстрела жилых домов

В Херсоне российские военные разогнали митинг в поддержку УкраиныОб этом сообщает bbc со ссылкой на канал "Суспільне Херсон". Видео и фото с разгона митинга также появились в соцсетях.На одном из видео с этого митинга слышены выстрелы и взрыв гранаты. Издание "Мост" сообщает, что на митинге могла быть взорвана светошумовая граната.Также сообщается, что в результате разгона митинги несколько человек могли получить ранения.

40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий, еще 300 на очереди. Об этом сообщило Минэкономики Украины. Программа по перемещению украинского производства стартовала неделю назад. Минэкономики проработало 86% из 898 заявок предприятий на переезд. Государство обеспечивает перевозку оборудования и расселение работников.

ЕС увеличит военно-финансовую помощь Украине до €1 миллиарда Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в понедельник перед заседанием совета министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

В Мелитополе задержали четырех журналистов. Троих отпустили после разговора о "необходимости сотрудничать"В Мелитополе, занятом российскими войсками, вооруженные российские военные пришли к четырем журналистам, утверждает Национальный союз журналистов Украины. "Сегодня домой к журналистам ‘МВ-холдинга’ — издателю Михаилу Кумко, выпускающему редактору Евгении Борян, журналистам Юлии Ольховской и Любви Чайке — пришли вооруженные люди, которые отвезли их в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.Позднее троих журналисток отпустили “после разговоров о необходимости сотрудничать”. Где находится Михаил Кумок, по-прежнему неизвестно.Гендиректор холдинга Анна Медвидь добавила: "Неделю назад меня вызвали на разговор и предлагали их поддерживать. Встречались в редакции, в которую они проникли самовольно и обыскали. Хотят, чтобы мы были лояльны и их поддерживали. Я согласия не дала и мы разошлись”.

Жительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч за антивоенный баннерЖительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч рублей за баннер "Я против войны", который она вывесила на балконе своей квартиры.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области, действия женщины сочли "публичным призывом к воспрепятствованию использования вооруженных сил Российской Федерации". Демонстрируя баннер, женщина "подрывала доверие к проведению специальной военной операции".

Николаев сейчас находится под сильным обстрелом российских войск.

Авдеевка и ее окрестности потерпели удар российской авиации и артиллерии. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По оперативной информации, в настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых гражданских.

Житомиру стоит ждать обострения ситуации уже в ближайшие дни. Об этом говорит мэр города Сергей Сухомлин.

В Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на членство в Евросоюзе.Об этом сообщил комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи.В Брюсселе сейчас проходит встреча министров иностранных дел ЕС.

В Украине разрешили поставлять продукцию с иностранными этикеткамиПравительство отменило требование к импортерам продуктов соблюдать языковое законодательство. Теперь для ускорения поставок разрешили поставлять продукцию с иностранными этикетками.Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Фейсбуке.

Переговоры официальных делегаций Украины и России 21 марта продолжались полтора часа. Дальше весь день будут работать рабочие группы.Об этом заявил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с кореспондентом издания "Украинская правда".

Водителям Украины запретили использовать видеорегистраторыОб этом сообщил «Украинской правде» руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.По его словам, запрет введён, чтобы не разглашать информацию, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны.

На отдельных направлениях противник сосредотачивает силы и средства для наступления, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 21 марта

Один из сотрудников Leroy Merlin погиб после обстрела российскими войсками ТЦ в Киеве"Сегодня Леруа Мерлен Украина трагедия коснулась напрямую. Но уничтоженный магазин ничто по сравнению с утраченными жизнями коллег. Мы будем всегда помнить", - говорится в сообщении компании.

В Ирпене подорвали железнодорожный мост, по которому можно было добраться до Киева.

В Харькове из-за российских обстрелов разрушено почти одна тысяча зданий, в основном жилые дома, - заявил мэр города Игорь Терехов.

Украинские саперы подорвали российский ЗРК "Тор" Украинские саперы подорвали российский зенитно-ракетный комплекс “Тор М1”, сообщает генеральный штаб ВСУ. Тор — это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Россия использовала Тор в Сирии. Зона поражения Тора: по высоте — до 10 км, по дальности — до 16 км.

ФОТО: Торговый центр в Киеве после обстрела

Глава региона: Житомирскую область обстреляли из "Градов", есть погибшиеЖитомирскую область впервые обстреляли из "Градов". По состоянию на 21 марта сообщается о по меньшей мере трех погибших. Обстрелам снова подверглась Народицкая территориальная громада.Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко во время брифинга в понедельник, 21 марта. "Двадцать шестой день войны. Ничего нового не сообщу. Перманентные обстрелы Народицкой территориальной громаде. Вчера враг, наверное, впервые применил по предварительным данным, "Грады". Было выпущено по Народицкой территориальной громаде - по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо. Стреляют на севере области. Мы и дальше продолжаем укреплять рубежи", - сообщил Бунечко.

Ликвидирован пожар в торговом центре Киева, возникший в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером ГСЧС Украины сообщает о ликвидации пожара в торговом центре в Подольском районе Киева, который возник в результате ракетного обстрела в воскресенье вечером."По состоянию на 11:40 пожар в торговом центре в Подольском районе, возникший 20 марта в результате обстрела, ликвидирован", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.В сообщении отмечается, что в результате пожара погибли 8 человек и 1 человек травмирован. "Работы продолжаются, от ГСЧС привлечены 28 человек и 2 ед. техники", - информируют в ГСЧС.

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о российских госорганах за рубежомВо вторник, 22 марта, Госдума рассмотрит законопроект, об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом.Законопроект вносит поправки в уголовную статью 207.3" Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации". Наказание по новому закону составит до 5 млн рублей или до 15 лет лишения свободы.Также поправки вносятся в статью 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ". Поправки ужесточают ответственность до 3 лет лишения свободы.

В Москве начался суд над Meta. Правоохранители простят признать компанию экстремистскойТверской районный суд Москвы сегодня рассматривает дело о признании компании Meta экстремистской и запрете ее деятельности в России. При этом уточняется, что требует запретить в России деятельность "Фейсбука" и "Инстаграмма", но не мессенджера "Вотсапп".Согласно иску Генпрокуратуры, Meta распространяет в России материалы экстремистского характера под видом коммерческой деятельности. Представитель компании в суде заявил, что Meta не осуществляет экстремистскую деятельность в России, так как не является автором публикаций на своих платформах.

ООН: Украину за 25 дней войны покинуло почти 3,5 млн человек Война России против Украины вынудила 3 млн 489,64 тыс. человек за 25 неполных дней войны покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи, сообщает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по состоянию на 13:00 воскресенья, 20 марта. Управление уточняет, что на долю украинско-польской границы пришлось 59,7% всех беженцев: 2 млн 83,85 тыс. Румыния с Молдовой приняли 608,11 тыс., в Венгрию прибыло 312,12 тыс., в Словакию – 250,04 тыс.УВКБ ООН в последние дни зафиксировало увеличение числа беженцев из Украины в Россию и Беларусь – соответственно до 231,76 тыс. и 3,77 тыс. Согласно данным управления, если за последние шесть дней общее число беженцев из Украины увеличилось на 18,2%, то в Россию – на 62,1%, а в Беларусь – втрое."Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 млн человек", – отмечает УВКБ ООН.По его оценкам, данным три дня назад, в настоящее время в Украине насчитывается 6,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и еще более 12 млн человек пострадали в наиболее затронутых войной районах Украины.

Последствия сегодняшнего обстрела побережья Черного моря в Одесской области. Дома обстреляли с кораблей РФ. Фото и видео ГСЧС Украины. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/337107501790479&show_text=true&width=500

Министр: уже 45 тысяч человек смогли уехать из окруженного МариуполяОб этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона, сообщает Укринформ."24 часа в сутки мы договариваемся о коридорах, и иногда это удается. Сумское направление работает, работает Киевская область, и сегодня опять-таки Луганщина едет. Даст Бог, прорвем коридор на Мариуполь, который действительно будет ощутим. Если взять в количестве людей, то уже 45 тысяч смогли выбраться из окруженного Мариуполя", – сказала Верещук.Она отметила, что люди, которые сегодня принимают решение обстреливать колонны с гуманитарным грузом или эвакуационные коридоры, точно знают, что потом их будет ожидать наказание."Мы фиксируем, регистрируем каждое нарушение, каждый вечер мы отправляем на ООН, на Международный комитет Красного Креста все зафиксированные случаи нарушений, когда были совершены нападения на гуманитарные конвои, гуманитарные грузы", - добавила Верещук.

Харьковскую область обстреливают чащеРоссийские военные усилили обстрелы Харьковской области, замечает глава областной администрации Олег Синегубов."В эту ночь российские оккупационные войска активизировались и нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивной системы залпового огня”, — написал он.Замглавы Харьковской ОВА Роман Семенуха при этом добавил, что наконец-то вернулись водители гуманитарной колонны в Волчанск, связь с которыми пропала 20 марта после того, как они въехали на неподконтрольную Украине территорию, где их задержали.

ЕС планирует усилить санкции путем закрытия портов для судов РФ и запрета на импорт энергоносителей – глава МИД Словении перед заседанием совета ЕС.

Зеленский призвал граждан Германии и всю Европу не спонсировать военную машину РФПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Германии и всю Европу не спонсировать военную машину России. Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента."Немцы, вы имеете силу. Европа имеет силу. Мощнее любых ракет, мощнее любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков в России не будет денег на эту войну. Поэтому пусть будет мир и как можно быстрее. И вы это можете. Вы должны защищаться", - отметил Зеленский.Он подчеркнул, что никто не имеет права уничтожать народы и кромсать Европу."Мы предупреждали ваших политиков, что это опасно, когда в Москве решают, есть ли у вас газ, и сколько он стоит. Мы говорили, что нужны санкции, чтобы не началась эта война. И когда российские ракеты ударили в 20 километрах от границ НАТО, когда российские танки стреляли прямо по нашей атомной станции, тогда всем стало наконец ясно, что надо послушать Украину", - сказал президент.Тогда же, добавил он, все поняли, что Украину нужно поддерживать, "ведь от этого зависит и ваша жизнь"."Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Ни одного евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов. Оказывайте давление, чтобы Россия ушла из Украины. И я верю, я знаю, что мир возможен. Но вы должны действовать, чтобы к миру прийти. Каждый в Германии, каждый в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Linde приостановил развитие новых проектов в РФОдин из крупнейших мировых инжиниринговых концернов Linde приостановил развитие новых проектов в России, войска которой вторглись в Украину. Согласно сообщению концерна, Linde также сворачивает попавшие под международные санкции проекты в стране-агрессоре.Как сообщалось, Linde должен был выступить поставщиком технологий для проектов "Арктик СПГ 2" НОВАТЭКа и газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге "Газпрома".Linde - ведущий мировой игрок в области производства промышленных газов и нефтегазового инжиниринга. В 2020 году оборот компании составил $27 млрд.

Комендантский час в Киеве и области снова будет усиленНачнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 среды, 23 марта. То есть – до послезавтра. Магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам.

МИД Евросоюза обвинил Россию в военных преступлениях в МариуполеРоссия совершила масштабное военное преступление во время боевых действий в Мариуполе, заявил глава министерства иностранных дел Европейского союза обвинил Жозеп Боррель.По его словам, российские военные убивают людей без разбора и полностью разрушают Мариуполь. События в Мариуполе — одно из многих военных преступлений, совершенных Россией в Украине, сказал Боррель, добавив, что Россия действует вне правил войны.

Песков: договоренностей нетПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что рано говорить о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что “им пока нечего будет фиксировать, нет договоренностей”.Также Песков ответил на вопрос о возможности приостановить огонь на время переговоров: "Любая остановка используется националистами для перегруппировки и атак. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных… Так было неоднократно. Это усложняет процесс".В очередной раз журналисты спросили Пескова о гуманитарных коридорах. И в очередной раз Кремль обвинил в Украину в том, что она "не выпускает" людей: "Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, — это абсолютная ложь. Гуманитарные коридоры есть, и они обеспечиваются нашими военными, но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты".Киев неоднократно заявлял, что люди не могут выйти по некоторым гуманитарным коридорам из-за непрекращающихся обстрелов. Кроме того, Москва несколько раз предлагала маршруты коридоров, ведущие в Россию.

Главы МИД стран ЕС обсудят расширение антироссийских санкций в сфере энергетикиГлавы МИД стран ЕС намерены обсуждать возможное расширение санкций против РФ, особенно в сфере энергетики и по вопросу эмбарго на импорт нефти из РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы продолжим говорить о том, о каких санкциях можно подумать еще снова, особенно в связи с энергетикой", - сказал он журналистам перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС.На вопрос о том, пойдет ли речь, в частности, о возможности нефтяного эмбарго, Боррель сказал, что "министры это обсудят".Ранее СМИ сообщали, что руководители стран Евросоюза и президент США Джо Байден на предстоящих на этой неделе саммитах в рамках ЕС, "большой семерки" и НАТО рассмотрят возможности дальнейшего расширения антироссийских санкций.По словам источников СМИ, ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами Союза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

Минобороны Украины: за 25 дней войны Россия потеряла уже 15 тысяч солдат С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери личного состава Вооруженных сил РФ составили 15 тысяч человек, сообщается в сводке Минобороны Украины о потерях противника. Ведомство приводит следующие данные о потерях ВС РФ:личного состава – около 15000 человек,танков ‒ 498 ед,боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,артиллерийских систем – 240 ед,РСЗО - 80 ед,средства ПВО - 45 ед,самолетов – 97 ед,вертолетов – 121 ед,автомобильной техники - 969 ед,корабли /катера - 3 ед,цистерн с ГСМ – 60,БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,специальная техника – 13.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Поворозник сообщил, что после попадания ракеты в Святошинский район Киева в воскресенье вечером повреждено 6 домов, 2 школы, 2 садика и 3 дома практически непригодны для проживания."Попала ракета в жилищный массив, повреждено 6 домов, 2 школы, 2 садика, 3 дома практически непригодны для проживания. Эвакуировано около 200 людей из этих домов", — сказал Поворозник.20 марта обломки снаряда упали в Святошинском районе Киева. Власти города сообщили о пяти пострадавших.

Более 3 млн украинцев выехали в европейские страны, 11-12 млн людей стали вынужденными внутренними переселенцамиВ результате войны, развязанной РФ, более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны, 11-12 млн людей стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизни миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?" - написал Подоляк в Twitter в понедельник.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1505809426040639492

В результате утренних обстрелов из корабельной артиллерии РФ в Одессе разрушены несколько домов — спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Раненых и погибших нет.

В Харькове с начала войны в ходе обстрелов разрушены 972 здания, из них 778 – жилые дома.Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.Он также заявил, что сейчас ведется активная работа с архитекторами над тем, чтобы возродить город после окончания боевых ействий."Работы будет очень мого, но я уверен, вместе мы все сделаем", - сказал он.

Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь. На нее будет выделено 10 млн юаней (1,5 млн долларов). Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Ведущий "Первого канала" Кирилл Клейменов назвал предателем Марину Овсянникову, вышедшую в прямой эфир с плакатом против войныВедущий "Первого канала" Кирилл Клейменов прокомментировал акцию Марины Овсянниковой, сотрудницы телеканала, которая вышла в прямой эфир с антивоенным плакатом.Клейменов заявил, что Овсянникова до проведения своей акции общалась с сотрудниками британского посольства и обвинил ее в предательстве."До этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством, с его сотрудником, конечно, пусть даже он, как говорится, в штатском. Я, вот, например, никогда не вел.К чему это я? Нет. Не к шпиономании. Этим пусть специально обученные люди занимаются. Я к тому, чтобы называть вещи своими именами, и только. Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое", - заявил Клейменов.

Тимченко вышел из совета директоров "Новатэка"Совладелец российско газовой компании "Новатэк" Геннадий Тимченко вышел из совета директоров компании по собственному желанию, сообщает пресс-служба компании.После начала военного вторжения России в Украину Геннадий Тимченко попал под санкции Евросоюза и Британии. По данным российских СМИ, после этого состояние Тимченко сократилось на 3,9 млрд долларов — до 19,8 млрд.

Из-за вторжения России в Украину погибло 115 детейПо состоянию на утро 21 марта 2022 года вследствие вторжения России в Украину погибли 115 детей. Количество раненных за последние дни увеличилось до 148. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. Известно, что больше всего детей пострадали в Киевской области - 58. В Харьковской - 38, Донецкой -29, Черниговской - 31, Николаевской - 22, Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.Кроме того, Офис генпрокурора сообщает, что в результате российских бомбардировок и обстрелов пока повреждено 530 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью.Больше всего разрушениям поддались учебные заведения в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. Повреждены 40 заведений для детей-сирот.

На понедельник в Укриане запланированы гуманитарные коридоры 21 марта в Украине будут работать восемь гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.Четыре гуманитарных коридора — в Киевской области (из поселков Великая Дымерка, Ворзель и Буча).Из Мариуполя запланирована эвакуация в Запорожье.

Генпрокуратура Украины: при обстреле торгового центра в Киеве погибли 8 человек При произошедшем поздним вечером в воскресенье обстреле торгового центра в Подольском районе Киева погибли восемь человек."Установлено, что вечером 20 марта 2022 г. вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы. В результате обстрелов и возникшего пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, восемь человек погибли", - сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон изучает возможность поездки в УкраинуИздание Daily Mail сообщает, что Джонсон уже попросил своих чиновников проанализировать реалистичность поездки в Киев ради личной встречи с Зеленским.

Фото разрушений после вчерашнего удара по торговому центру "Ретровиль" в Киеве. Одна из построек полностью разрушена.

Последствия ракетного удара по торговому центру "Ретровиль" в Киеве.

Шесть стран начали расследование военных преступлений РФ в Украине, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.https://twitter.com/VenediktovaIV/status/1505593640512540677

Крупнейший российский автомобилестроитель "АвтоВАЗ" частично приостанавливает производство из-за нехватки электронных компонентовПростой на линиях по выпуску Lada Granta и Lada Niva в Тольятти будет сохраняться всю текущую неделю, часть производственных линий на этой неделе запустят лишь на два дня, указывается в заявлении "АвтоВАЗ". В частности, временно остановлено производство на линии N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) в Тольятти, а линия B0 (выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) будет работать 21-22 марта.

Сын главы "Ростеха" выступил за "мир во всем мире"Сергей Чемезов, сын главы российской государственной корпорации "Ростех" и основатель фешн-бренда, выпустил линию одежду с лозунгом "Мир во всем мире", заметило издание РБК."Если мир объединяет людей, то темные времена их разъединяют. Берегите близких и творите добро. Мир будет во всем мире, если он живет между двумя отдельными людьми", — написал Сергей Чемезов в Инстаграме.Его отец, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, на встрече с коллективом корпорации 10 марта назвал войну "вынужденной мерой": "Мы живем в непростое время, но то что произошло — это вынужденная мера, которую мы должны были совершить. И та военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию".

Сын главы "Ростеха" выступил за "мир во всем мире"Сергей Чемезов, сын главы российской государственной корпорации "Ростех" и основатель фешн-бренда, выпустил линию одежду с лозунгом "Мир во всем мире", заметило издание РБК."Если мир объединяет людей, то темные времена их разъединяют. Берегите близких и творите добро. Мир будет во всем мире, если он живет между двумя отдельными людьми", — написал Сергей Чемезов в Инстаграме.Его отец, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, на встрече с коллективом корпорации 10 марта назвал войну "вынужденной мерой": "Мы живем в непростое время, но то что произошло — это вынужденная мера, которую мы должны были совершить. И та военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию".

Министерство обороны Великобритании сообщило о ситуации на 21 мартаПо данным британской военной разведки, продвижение российских войск, наступающих на Киев с северо-востока, застопорилось, и основная часть их сил остается на расстоянии более 25 км от центра украинской столицы."Севернее Киева продолжаются ожесточенные бои", - сообщили в минобороны."Силы, наступавшие со стороны Гостомеля на северо-запад, были отбиты яростным украинским сопротивлением".Несмотря на продолжающееся отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, считают в оборонном ведомстве Великобритании, и в ближашие недели российские военные отдадут приоритет попыткам окружить город.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505786552332529665

Российская актриса Чулпан Хаматова уехала из России в ЛатвиюРоссийская актриса Чулпан Хаматова уехала из России в ЛатвиюАктриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова уехала из России и находится в Латвии. Об этом она рассказала в интервью Екатерине Гордеевой. Ранее Чулпан Хаматова подписала два обращения к властям РФ с призывом остановить войну в Украине и начать переговоры о мире."Потому что я не смогу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим", — объяснила Хаматова причину своего отъезда.В данный момент она находится в Риге. "Мне дали понять, что возвращаться нежелательно", — добавила Хаматова.

"Кто-то будет встречать с ромашками". Что, если Россия нападет и на страны Балтии?Ряд мировых лидеров заявили, что вслед за Украиной Россия может напасть на страны Балтии. НАТО удвоил свой контингент в Балтийских странах и активизировал план защиты Восточной Европы. А русскоязычные приграничные районы Латвии, которые при худшем сценарии оказались бы первыми, не могут определиться - за Путина они или за Украину. Люди боятся и нападения, и гражданской войны, говорится в репортаже Русской службы Би-би-си.

Утечка аммиака в Сумах локализованаУтечку аммиака на предприятии "Сумыхимпром" локализовали около 7.15 местного времени. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.По его данным, жертв и пострадавших нет, также отсутствует угроза населению.По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), один работник предприятия получил травму.Подразделения ГСЧС закрыли повреждение в трубопроводе и продолжают работы по осаждению аммиачного облака.По данным Дмитрия Живицкого, причиной повреждения резервуара объемом в 50 тонн стал обстрел с российской стороны.

AFP: от ночного взрыва в Киеве погибли шесть человекПо меньшей мере шесть человек погибли в результате произошедшего минувшей ночью взрыва в торговом центре Retroville на северо-западе Киева, сообщает AFP со ссылкой на находящегося в украинской столице журналиста. По этим данным, в здании произошел мощный взрыв, в результате чего образовалась воронка шириной несколько метров, а автомобили на стоянке разлетелись в дребезги.

Зеленский предложил Иерусалим в качестве места переговоров с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией могли бы пройти в Иерусалиме.Об этом он сказал в видеообращении, которое было опубликовано в ночь на понедельник. Ранее в воскресенье Зеленский выступил по видеосвязи в израильском Кнессете."Премьер-министр Израиля, господин Беннет, пытается найти переговорный путь с Россией, и мы благодарны за каждое усилие, чтобы мы начали, рано или поздно, говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме. Это правильный город, чтобы найти мир, если это возможно", - сказал президент Украины.12 марта Зеленский уже называл Иерусалим в качестве возможного места встречи лидеров России и Украины.Также в ночном видеообращении Зеленский рассказал об эвакуации из Мариуполя. По его словам, за 20 марта по четырем гуманитарным коридорам эвакуировано 7295 человек. В частности, четыре тысячи мариупольцев за день прибыло в Запорожье.https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1960030550844038/&show_text=0&width=560

Войска РФ за сутки разрушили 12 жилых домов в Луганской областиВ Луганской области российские войска продолжают обстреливать Северодонецк, Рубежное, Попасную. За сутки разрушены или повреждены 20 объектов, в том числе 12 жилых домов, погибших не обнаружено. Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Луганской областной военной администрации, передает Укринформ."Россияне вновь открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной. Наши города прочно держат оборону, ВСУ бьют врага. Но снова имеем около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.В ОВА проинформировали, что в результате вчерашних обстрелов погибших не обнаружено, раненых двое – в Попасной и Камышевахе. Из-под завалов спасены пять человек.

Из порта в украинском городе Бердянск исчезли пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зернаИз порта в Бердянске несколько дней назад исчезли пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна, заявил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время телемарафона UAвместе. "Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены, это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены", - цитирует его слова "Украинская правда". Сославшись на сообщения очевидцев, Старух казал, что корабли "были куда-то отогнаны российскими буксирами".

Глава региона: Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ровенской области Украины Украинские власти сообщили о нанесении Россией двух ракетных ударов по полигону в Ровенской области на северо-западе Украины. "По одному из общевоенных полигонов нанесены два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия, детали сообщим позже", - сказал руководитель Ровенской военной администрации Виталий Коваль.

ГСЧС Украины о ситуации на украинском предприятии "Сумыхимпром" после утечки аммиака:✅В результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком✅По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака✅Спасатели проводят работы по осаждению аммиачного облака✅Угрозы населению города нет✅По предварительной информации, жертв и пострадавших нет

Евросоюз рассматривает вопрос о введении эмбарго на поставки нефти из РФКак пишет Reuters, эмбарго на энергоресурсы могут ввести в случае "массированной бомбардировки Киева" или применения химического оружия. Страны Балтии настаивают на нефтяном эмбарго, а Германия предостерегает от поспешных действий в отношении цен на энергоносители в Европе, которые и так высоки.

Глава Пентагона: Путин атакует гражданское население Украины, ибо терпит военные неудачи Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины потому, что терпит военные неудачи, заявил министр обороны США Ллойд Остин в эфире телеканал CBS, передает "Голос Америки". "Сегодня они не эффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они, по сути, застопорились", - прокомментировал министр.По словам главы Пентагона, украинцы продемонстрировали "значительную решительность" и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.Ранее Остин называл "дикарскими и жестокими" действия, которые Россия применяет против гражданских в Украине.Он подчеркивал, что если Россия использует против Украины химическое или биологическое оружие, столкнется со "значительной реакцией" со стороны США и их союзников в мире.Похожее заявление в воскресенье сделала и представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд: "Мы озабочены тем, что они могут использовать химическое оружие в Украине".

Новая Зеландия предоставит Украине военную помощьНовая Зеландия предоставит Украине нелетальную военную помощь в объеме 3,46 миллиона долларов США. Как заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, Новая Зеландия направит средства в специальный фонд НАТО, который отправит в Украину горючее, сухие пайки для солдат, коммуникационное оборудование. "Мы рассматриваем происходящее в Украине как грубое нарушение международного права, поэтому считаем обязанностью оказать ей помощь", - заявила Ардерн. Общий объем помощи Новой Зеландии Украине составил 7,7 млн долларов.

Регулярная сводка от Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации в районах боевых действийОперативная информация по состоянию на 06:00 понедельника, 21 марта, по российскому вторжению:- Подразделениями Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей войск РФ (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе войск РФ.- Войска РФ продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В РФ военные вывозят бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.- Отмечаются редкие случаи размещения российскими войсками личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.- Войска РФ продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Войска РФ окапываются под Киевом, ВСУ отразили наступление под ИзюмомАмериканский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По информации организации, 20 марта российские силы не добились значительных успехов. Российские силы вокруг Киева все активнее занимают оборонительные позиции и готовятся к дальнейшему развертыванию артиллерии и средств управления огнем.По информации экспертов организации, 20 марта украинские силы отражали продолжающиеся попытки России захватить город Изюм к юго-востоку от Харькова, и российские войска не проводили никаких других наступательных операций на северо-востоке Украины."Российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в Луганской области и вокруг Мариуполя, но не проводили наступательных операций в направлении Николаева или Кривого Рога", - пишет институт.Также Институт изучения войны приводит ключевые выводы за 20 марта: ✅Украинский Генштаб впервые сообщил, что Кремль готовит население к "долгой войне" в Украине и принимает все более драконовские мобилизационные меры, включая развертывание членов молодежных военных организаций в возрасте 17-18 лет.✅Сообщается, что украинские силы убили трех командиров российских полков за последние 24 часа.✅Российская ЧВК "Вагнера", вероятно, будет способствовать переброске ливийских боевиков в Украину.✅Российские силы окапываются на позициях вокруг Киева, включая первые сообщения о военных действиях российских войск, устанавливающих минные поля.✅Украинские силы отразили наступление русских на Изюм к юго-востоку от Харькова и понесли тяжелые потери.✅Российские войска продолжали медленно продвигаться в сторону Мариуполя, но не добились значительных территориальных успехов.✅Украинские силы предприняли дальнейшие локальные контратаки вокруг Николаева.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1505653068549001220

Адвокат: украинский математик, который не смог выехать из РФ, покончил с собой Украинский математик Константин Ольмезов, который жил и работал в Москве, 20 марта покончил жизнь самоубийством.Об этом сообщил в Телеграме адвокат Дмитрий Захватов, передает Укринформ."...Я получил вести о том, что утром (20 марта - ред.) он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, что уходит из жизни потому, что не может вынести ужаса происходящего. Талантливый, перспективный математик. Ольмезов Константин", - написал Захватов.Ольмезов опубликовал предсмертную запись на Tелеграм-канале вместе со своими стихами. После полномасштабного вторжения рф в Украину математик пытался уехать из россии, но его задержали на автовокзале в Москве, а через два дня арестовали на 15 суток по сфабрикованному делу по административной статье «мелкое хулиганство» за то, что он якобы нарушил общественный порядок на вокзале. "Я ехал защищать свою страну, защищать от того, кто хотел её у меня забрать", - написал математик.Он добавил, что несвобода для него хуже смерти."Мне больно за каждую сторону в этой войне, но я вижу своими глазами, кто защищает свою землю, а кто захватывает чужую. Я вижу своими глазами, кто защищает право на ответственность за собственную жизнь, а кто - оправдание собственной деградации... Я ухожу в никуда. Но это никуда мне милее, чем реальность, где часть народа откатилась в дикость, а другая часть этому потакает", - написал Ольмезов.Константин Ольмезов родился в Украине. С 2018 года он жил в России, занимался аддитивной комбинаторикой – отрасль математики, которая не представлена в Украине.После выхода из спецприемника Ольмезов получил приглашение из университета Австрии, куда собирался поехать, чтобы продолжить обучение.

ООН заявляет о более 900 погибших гражданских в результате вторжения РФ в УкраинуС начала вторжения РФ в Украину до конца суток 19 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 2361 жертву среди гражданского населения страны: 902 убитых и 1459 раненых.Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении УВКПЧ. Среди убитых - 179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.Среди раненых - 156 мужчин, 117 женщин, 22 девочки и 16 мальчиков, а также 60 детей и 1088 взрослых, пол которых пока неизвестен.Отмечается, что большинство случаев гибели и ранений среди гражданского населения вызваны взрывными устройствами с большой площадью поражения, в том числе обстрелами тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами.УВКПЧ считает, что реальные показатели жертв значительно выше, поскольку информация с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, приходит с опозданием. Это касается, в частности, Мариуполя, Волновахи, Изюма, Северодонецка, Рубежного, Тростянца, где сообщается о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Турция может передать Украине ПВО С-400 в обмен на снятие некоторых санкцийСША обсуждают с Анкарой возможность отправки Украине С-400. В обмен на это США могут снять с Анкары санкции. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.Сообщается, что Пентагон говорит с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя F-35 и снятие санкций."Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", — сказал источник.

Новые санкции против России будут уже на ближайшей неделе – глава МИД УкраиныНовые санкции против Российской Федерации уже на ближайшей неделе в связи с развязанной войной в Украине, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Работаем без каких-либо пауз и перерывом и на международном уровне. Я провел эти два дня на телефоне с коллегами с разных стран: говорим традиционно о поддержке обороноспособности нашего государства, о санкциях. Потому что нельзя сейчас останавливать – нужны новые санкции. И они будут уже скоро – на следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть те моменты, которые, по мнению Украины, являются важными", – сказал глава МИД в своем видеообращении. Он также обратил внимание на отдельное направление работы ведомства в эти дни, состоящего в "выталкивании" тех международных компаний из России, которые "сами еще не поняли, что им нужно уйти"."Это не только какие-нибудь продуктовые компании по примеру Nestle, или Danone, или Unilever, но и точечные компании, без которых Россия не сможет делать свои ракеты такими, чтобы они летали и попадали в цель. И мы работаем по всему спектру этих компаний, со всеми. Некоторые на нас обижаются, что мы оказываем на них давление, но не время обижаться – пора делать выбор: ты на стороне добра или на стороне зла", – уточнил Кулеба.

На "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км На химическом предприятии "Сумыхимпром", расположенном на окраине города Сумы, произошла утечка аммиака. Радиус зоны поражения составляет около 2,5 км. Об этом написал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram. "Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром!", - сообщил он. Он предупредил, что аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов. По словам председателя ОВА, в настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Учитывая направление ветра, под угрозой оказалось село Новоселица. Сейчас на месте работают аварийные бригады завода и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Чиновник подчеркнул, что для Сум пока угрозы нет: направление ветра не на город. "Сумыхимпром" - крупный производитель комплексных минеральных удобрений, диоксида титана и другой продукции крупнотоннажной неорганической химии.

Активисты протестуют на границе против грузовых поставок товаров из ЕС в Беларусь и РоссиюАктивисты протестуют в Польше на границе против грузовых поставок товаров из ЕС в Беларусь и Россию. У пограничного перехода в польском Корощине они в воскресенье перекрыли подъезд к таможенному терминалу с лозунгом "Нет войне!" По данным таможенной службы, очередь из грузовиков растянулась на почти 40 километров, для прохождения через границу требуется не менее 32 часов.

Страны Евросоюза на этой неделе будут обсуждать планы возможного введения нефтяного эмбарго в отношении России. "Мы работаем над пятым пакетом санкций, и сейчас выдвигаются новые предложения", - сообщил агентству Reuters высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности. В понедельник начнут обсуждение новых мер министры иностранных дел стран Евросоюза.

Власти Польши примут закон о конфискации российского имуществаВласти Польши хотят утвердить законодательно право конфисковывать российское имущество в стране, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. "Таких богатств у нас немного. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой - все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране", - сказал Моравецкий. "Мы хотим провести это через сейм и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс", - отметил он. По его словам, в Польше есть российская недвижимость и финансовые активы - акции компаний.

Путин больше не ставит целью взятие Киева - источник WSJГазета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США рассказывает об изменении тактики российского вторжения в Украину.Ранее США и их союзники считали первоначальными целями президента Путина захват Киева в течение нескольких дней и замену правительства Зеленского пророссийским режимом.За три с лишним недели боев реализовать это не удалось - по данным WSJ, это якобы побудило Путина сменить тактику.Согласно новой оценке намерений российского президента, он пытается заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины."Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом", - говорит источник газеты.Если эти территориальные требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, как ожидается, попытается удержать все земли, которые заняли российские войска, и будет продолжать сражаться, говорят неназванные официальные лица из США. "Исходя из наших военных оценок, похоже, что он [Путин] возвращается к тактике осады", - говорит чиновник администрации США.При этом Путин может расширить свои военные цели, если действия российских вооруженных сил будут более успешными."Статус столицы [Украины] остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять его", - говорят собеседники газеты.В своем материале Wall Street Journal отмечает, что их интерпретация стратегии Владимира Путина - это не результат официальной оценки разведывательного сообщества, а точка зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.

Байден едет в Польшу для переговоров по ситуации в УкраинеБелый дом сообщил, что президент США Джо Байден в пятницу, 25 марта отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.Президенты обсудят международный ответ "на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной, развязанной Россией против Украины", подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Поездка Байдена в Польшу состоится через день после его встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" и Европейского союза, на которых будут обсуждаться международные усилия по поддержке Украины после российского вторжения, заявил Белый дом.

ГСЧС Украины: четверо погибших в КиевеВ Подольском районе Киева в результате пожара, вызванного российским обстрелом, погибли 4 человека, сообщило Главное управление ГСЧС в Киеве.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Пекин не будет отправлять оружие в Россию - посол КНР в СШАПосол Китая в США заявил, что Пекин не будет отправлять оружие и боеприпасы для поддержки войны России в Украине и "сделает все для деэскалации кризиса".Комментарии Цинь Гана прозвучали после того, как президент США Джо Байден в пятницу предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о последствиях, если Пекин окажет материальную поддержку Москве.На прошлой неделе Пекин назвал дезинформацией сообщения о том, что готов предоставить Москве оружие, в то же время Китай воздержался от осуждения России за вторжение в Украину.В интервью американской телекомпании Си-би-эс Ган сказал, что публичное осуждение [действий России] со стороны Запада не помогает, и что необходимы дипломатические усилия.

"Мы будем сражаться до последнего солдата" - советник мэра МариуполяГуманитарным обещаниям Москвы верить нельзя, считает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, и город не перестанет защищаться, сказал он."Мы будем сражаться до последнего нашего солдата", - сказал Андрющенко Би-би-си.Андрющенко повторил неподтвержденные заявления, сделанные в последние дни другими официальными лицами Мариуполя, о том, что российские силы насильственно эвакуируют некоторых жителей города в Россию."Когда они [российские силы] говорят о гуманитарных коридорах, что они на самом деле делают? Они действительно принудительно эвакуируют наших людей в Россию", - добавил он.У Би-би-си не было возможности независимо проверить эти заявления.

"[Путин], наверное, считал, что он играет в шахматы лучше нас" - чиновник администрации США о санкциях против РоссииЗаместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх рассказал, как вводились американские санкции проотив России и как они могут быть расширены в будущем.Интервью, которое Сингх дал телеканалу CBS News на прошлой неделе, было опубликовано в воскресенье.Далип Сингх участвовал в подготовке санкций США, которые были наложены на Россию в 2014 году после российской аннексии Крыма.По его данным, администрация США подавала "максимально ясные" сигналы о том, что планировались "самые суровые экономические санкции, которые когда-либо были наложены на Россию", и что подобные шаги даже не рассматривались в 2014 году."Как вы думаете, Путин не поверил или ему было все равно?" - спросила ведущая программы Шэрил Альфонси."Он, наверное, думал, что играет в шахматы лучше нас. Мы обезоружили его центральный банк. И поэтому его экономика находится в свободном падении. Я не думаю, что он это планировал", - сказал Сингх.Канал CBS со ссылкой на неназванное официальное лицо рассказывает о том, что ранее шел диалог между американской стороной и финансовыми технократами внутри России. Однако эта линия связи "таинственным образом" прервалась через два дня после начала войны.По словам Далипа Сингха, прогнозы показывают, что в результате введенных Западом санкций российская экономика сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения.Сингх также допустил, что в перспективе санкции США могут быть расширены - например, могут быть наложены ограничения, аналогичные уже принятым, на новые области экономики России."Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись...Словом, командные высоты российской экономики. В основном это касается нефти и газа, но есть и другие сектора. Я не хочу их уточнять, но я думаю, что Путин знает, что это такое", - сказал чиновник.18 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

Британия: российские войска все еще пытаются обойти НиколаевМинистерство обороны Великобритании сообщает, что российские войска, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев в попытке продвинуться на запад, в сторону Одессы.В заявлении британского оборонного ведомства отмечается, что российские силы мало продвинулись за минувшую неделю."Блокада украинского побережья, вероятно, обострит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", - говорится в сообщении минобороны Великобритании в "Твиттере".https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505658542082117637

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 25-го дня войныГенеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итоги 20 марта (25-го дня вторжения России в Украину)- Российские войска продолжают ведение масштабной вооруженной агрессии против Украины. Задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены.- Частично российским войскам удалось добиться цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.- На Волынском направлении остается высокой вероятность проведения провокаций российскими спецслужбами на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил республики в военную операцию против Украины.- На Донецком и Луганском направлениях уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, убиты около 170 человек из "живой силы" российских войск. - - Подразделения ПВО сбили российские Су-34 и вертолет.- Российские войска продолжают наносить авиационные удары по гражданским объектам в Мариуполе - в частности, по металлургическому комбинату "Азовтсаль". Идет штурм города с западных и восточных окраин, в направлении центральной части.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Киев отверг ультиматум России по Мариуполю - вице-премьер Ирина ВерещукКиев не планирует сдавать Мариуполь в ответ на требование российской стороны. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер Украины Ирина Верещук."Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили", - сказала она.Киев также сообщил свою позицию в ООН и Международный комитет Красного Креста.Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы вывезти их из Мариуполя в Запорожье, уточняет газета.Днем 20 марта Россия выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя. С 10:00 до 12:00 21 марта российские военные предлагали организовать выход из города украинских военных "и иностранных наемников" без оружия - в таком случае им обещают сохранение жизни. После этого в Мариуполь должны пропустить гуманитарные колонны и эвакуировать мирных жителей. Письменный ответ украинская сторона должна дать до 5 утра понедельника.

Пожар в Подольском районе КиеваГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала новые кадры из Подольского района, где, как сообщают украинские власти, в результате российских обстрелов загорелись торговый центр и автомобили на парковке.Очевидцы говорили о нескольких взрывах. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одном погибшем. В ГСЧС Украины сообщили, что данные о пострадавших уточняются.Тушение пожара в Подольском районе продолжается.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/336841655150397&show_text=true&width=500

Греческий дипломат сравнил Мариуполь с Алеппо и СталинградомГенеральный консул Греции Манолис Андрулакис, который помогал десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться из взятого российской армией в блокаду Мариуполя, сравнил разрушения в городе со Сталинградом и Алеппо."То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит. Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной", - сказал дипломат.По данным МИД Греции, Андрулакис был последним дипломатом ЕС, покинувшим Мариуполь, который находится в полной блокаде уже почти три недели.Прибыв в воскресенье в Афины, Андрулакис призвал всех присоединить свой голос к требованию скорейшего перемирия и прекращения огня."Прямо сейчас жители Мариуполя оглушены, ослеплены и совершенно беспомощны, - рассказал дипломат. - В течение 24 часов вся городская инфраструктура была уничтожена, все было разбомблено - электричество, водопровод, коммуникации".Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал артобстрелы и бомбежки Мариуполя как военные преступления.По меньшей мере, десять этнических греков были убиты, несколько были ранены с тех пор, как Россия начала наносить удары по Мариуполю.Более 150 греческих граждан были эвакуированы из региона, сообщает МИД Греции.В Мариуполе, население которого до войны составляло около 400 тыс. человек, исторически проживали этнические греки.

Дэвид Бекхэм отдал свои аккаунты в "Инстаграме" и "Фейсбуке" врачу из ХарьковаБывший футболист Дэвид Бекхэм отдал свой "Инстаграм" с 71,5 млн подписчиков, а также свою страницу в "Фейсбуке" харьковскому врачу Ирине Кондратовой, чтобы та показала миру, в каких условиях приходится работать врачам во время войны."Сегодня я передаю свою соцсеть Ирине, заведующей областным перинатальным центром в Харькове, где она помогает матерям рожать. Смотрите сторис, чтобы узнать больше об удивительной работе, которую Ирина и такие же медицинские работники, как она, делают для спасения жизней в Украине. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы поддержать ЮНИСЕФ и таких людей, как Ирина. Ссылка как для пожертвований в описании моего профиля в Instagram", - написал Дэвид Бэкхем.По словам Ирины, в мирное время она работала детским анестезиологом, однако с первого же дня войны всех беременных женщин и матерей пришлось эвакуировать в подвал больницы."К сожалению, мы не можем перенести в подвал младенцев из палат интенсивной терапии, потому что они должны быть постоянно подключены к аппаратам поддержания жизни", - говорит Ирина.Она рассказала, что первые дни войны были самыми тяжелыми - ей приходилось учиться работать под бомбежками и ракетными ударами. Сейчас ей приходится работать круглосуточно семь дней в неделю, говорит она.