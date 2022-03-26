ОНЛАЙН. Во Львове взрывы и воздушная тревога; Германия поставила Украине противотанковое оружие

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Европейская комиссия и правительство Канады объявили о начале глобальной кампании по сбору финансирования в поддержку украинских беженцев. Еще одним партнером в этом проекте будет международная адвокационная организация Global Citizen.

о мнению Байдена, Владимир Путин был удивлен, обнаружив, что ему не удалось размежевать страны-члены НАТО по поводу его вторжения в Украину.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 26 марта

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что в стране развернут первый из трех комплексов ПВО Patriot. По его словам, комплексы разворачивает многонациональная боевая группа НАТО в ответ на ситуацию в Украине.

В результате двух ракетных ударов российской армии ранены пять человек. Целью была нефтебаза в окрестностях Львова, сообщили городские и областные власти. Топливные склады не первый раз становятся целью российских обстрелов.

В МВД Беларуси сообщили, что на Украине 50 человек воюют в белорусском батальоне против России. Возбуждено уголовное дело.

Кадыров призвал "воткнуть в США осиновый кол" Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главам европейских стран, назвал США "экономическим вампиром" и призвал совместно "воткнуть в него осиновый кол". По словам Кадырова, президент США Джо Байден является "военным преступником", который покрывает многолетние злодеяния Пентагона. Он призвал спасать страны и не дать "одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир".Кадыров также задал вопрос главам европейским стран о том, почему они переживают за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли. Глава Чечни выразил уверенность, что Байдену наплевать на экономику европейских стран и на то, какие негативные процессы там происходят. Он призвал европейцев воспользоваться возможностью и избавиться от американского гнета.

Байден усомнился, что Россия сменит стратегию в УкраинеПрезидент США Джо Байден выразил сомнение в том, что Россия собирается каким-то образом сменить или уже сменила стратегию в Украине. Об этом он сказал в Польше на встрече с украинскими беженцами, говорится в пресс-релизе Белого дома.На встрече у Байдена спросили, что он думает по поводу смены стратегии Россией. "Я не уверен, что они это сделали", - ответил он.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/bolshaya-chast-bezhencev-v-daugavpilse-razmeschena-v-sluzhebnyh-gostinicah.d?id=54186216

США угрожают санкциям лицам, помогающим РФ обойти наказаниеСоединенные Штаты угрожают санкциями тем физическим и юридическим лицам, которые способствуют избеганию Россией санкций стран Запада. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Джейка Салливана, советника США по национальной безопасности, пишет "Экономическая правда". Он заявил, что Вашингтон готов расширить свою сеть экономических и финансовых санкций по всему миру, включив в нее "вторичные" санкции. "У нас есть ряд инструментов, чтобы обеспечить выполнение наложенных ограничений, и одним из них является внесение в санкционные списки физических или юридических лиц в посторонних юрисдикциях, не соблюдающих санкции США или предпринимающих систематические усилия, чтобы ослабить или избежать их", – сказал Салливан.

Байден назвал Путина "мясником". Кремль ответил: сам такойПрезидент США Джо Байден коротко ответил в Польше на просьбу журналиста поделиться оценкой того, что российский президент Путин делает с народом Украины. “Он - мясник”, - сказал Байден.Эти слова прокомментировал пресс-скретарь Путина Дмитрий Песков. По его мнению, "подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для двусторонних отношений"."Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей. Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно", - цитирует ТАСС Пескова.

Из окруженного российскими войсками Чернигова спасатели не могут вывезти 44 человека с тяжелыми ранениями, в том числе трех детей, для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил в телеинтервью глава города Владислав Атрошенко. По его словам, в городе не прекращаются массированные российские обстрелы. В Чернигове находится около 130 тысяч человек (из 290 тысяч жителей перед войной), лишенные отопления, воды и электричества.

В России возбуждено 60 уголовных дел из-за протестов против войны За месяц, прошедший с начала войны против Украины, в двадцати двух регионах России возбуждено 60 уголовных дел, связанных с протестами против действий российских властей и их публичной критикой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его данным, "уголовному преследованию подвергнуты 46 человек (в отношении двоих — по двум статьям). Девять из них находятся под стражей, трое под домашним арестом, еще двоим судами избран запрет определенных действий. Как минимум, пятеро обвиняемых находятся за пределами России".

В Киеве пришли с обыском к политтехнологу ПогребинскомуПравоохранители обыскивают в Киеве квартиру близкого друга Виктора Медведчука политтехнолога Михаила Погребинского, сообщает "Украинская правда". Обыски проводятся в Киевской квартире на Ярославовом валу, которой пользуется Погребинский. По информации украинских правоохранителей, политтехнолог находится в Киеве.Погребинский долгое время поддерживает товарищеские отношения с кумом президента РФ беглым нардепом Виктором Медведчуком. Политтехнолог является основателем и руководителем ОО "Киевский центр политических исследований и конфликтологии". Следователи отмечают, что эта общественная организация на постоянной основе изучала настроения украинцев, которые в дальнейшем передавались России для планирования политики в отношении Украины.Во время обыска у Погребинского были выявлены сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина. Также украинские правоохранители сообщают, что ОО Погребинского готовила и передавала в РФ аналитику по поводу наиболее значимых событий в Украине. А сам Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины.

В субботу в Лондоне десятки тысяч человек вышли на акцию солидарности с Украиной. Фото - BBC.

Еврокомиссия и Канада объявили о сборе средств для украинских беженцевЕвропейская комиссия и правительство Канады объявили о начале глобальной кампании по сбору финансирования в поддержку украинских беженцев. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт канадского правительства, еще одним партнером в этом проекте будет международная адвокационная организация Global Citizen.Сбор средств состоится в рамках онлайн-мероприятия "Встань за Украину", анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским на 9 апреля. В тот же день должно состояться мероприятие, соорганизаторами которого выступят президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Джастин Трюдо. Его цель – собрать средства и шире мобилизовать поддержку для удовлетворения потребностей внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Против Овсянниковой не будут возбуждать уголовное дело Следственный комитет и МВД РФ не будут возбуждать уголовное дело в отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой за протестную акцию 14 марта, когда она ворвалась в прямой эфир программы "Время" с антивоенным плакатом, считает ее адвокат Антон Гашинский.Он рассказал Би-би-си, что это следует из материалов дела об административном правонарушении. Дело возбуждено при отсутствии в ее действиях уголовно-наказуемого деяния, подтвердил адвокат. Журналистке по этой статье грозит штраф до 50 тысяч рублей.Дело будет рассматривать 14 апреля Светлана Яковлева. Она была назначена судьей Останкинского райсуда указом Владимира Путина в декабре 2021 года.

Во Львове взрывы и воздушная тревога Несколько разрывов и клубы дыма на горизонте, сообщает Русская служа Би-би-си. Вот так все выглядит сейчас

Польша попросила Байдена ускорить поставку оружия Президент Польши Анджей Дуда сообщил после встречи с президентом США Джо Байденом, что обратился с просьбой ускорить программы закупок. Дуда напомнил, что по этим программам Польша должна получить системы Patriot, истребители F-35 и танки Abrams.Польский лидер отметил на пресс-конференции, что попросил Джо Байдена по мере возможности ускорить реализацию этих заказов, чтобы укрепить безопасность Польши.

Кулеба: Байден понимает, что война в Украине определит ход истории ХХІ векаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что президент США Джо Байден отдает себе отчет в важности хода российско-украинской для судьбы мира в ХХІ веке."Это война тирании против свободного мира. Президент Байден сказал: происходящее в Украине изменит историю ХХІ века. Совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу с вами пользу – в пользу Украины, в пользу свободного мира.Второе, озвученное президентом Байденом: Соединенные Штаты непреклонно будут с Украиной во всем, абсолютно во всем, до нашей победы! Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины. Напротив, эта поддержка будет только расти", - сообщил Кулеба в Facebook.Министр добавил, что Байден совместно с министром обороны Остином Ллойдом и государственным секретарем Энтони Блинкеном выразили свое личноевосхищение мужеством и несокрушимостью каждого украинца. Кулеба заверил, что ни один партнёр не сделал столько, сколько сделали США. Весь объем помощи и поддержки не может быть обнародован для СМИ, по словам министра.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/bajden-putin-dumal-chto-smozhet-raskolot-nato.d?id=54186562

Организация по ядерным исследованиям CERN разрывает связи с РФ и БеларусьюЕвропейская организация по ядерным исследованиям (CERN) объявила о приостановлении сотрудничества с Россией и Беларусью. Об этом говорится на сайте организации. В ответ на военное вторжение РФ в Украину 23 государства-члена ЦЕРН решили:- приостановить участие ученых ЦЕРН во всех научных комитетах учреждений, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, и наоборот; - приостановить или, в противном случае, отменить все мероприятия, совместно организованные ЦЕРН и учреждениями, расположенными в России и Республике Беларусь;- приостановить предоставление договоров об ассоциации в качестве ассоциированных членов персонала ЦЕРН любым новым лицам, связанным с базовыми учреждениями в России и Беларуси.

Из Германии в Украину поступило новое оружие для уничтожения российских танковВ Украину прибыла первая крупная партия противотанкового оружия, на закупку которой дало согласие правительство Германии, сообщает немецкое издание Bild.Речь идет о легком РПГ Matador для ближнего боя, который, по заверению немецкого производителя, способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении РФ – в зависимости от места попадания.В субботу в Украину поступило 2650 единиц. Общий объем закупки – 5100 единиц; остальные 2450 сейчас производятся и будут поступать в Украину небольшими партиями, до конца мая. Стоимость закупки составила 25 млн. евро.Немецкое правительство согласилось на эту продажу в предельно короткие сроки – Bild утверждает, что запрос от Киева поступил18 марта и был одобрен экспортным агентством уже 21 марта, при активном содействии министра экономики Германии Роберта Габека.RGW90 HH "Matador" существенно отличается от американских "Джавелинов". Это оружие – для ближнего боя, до 500 метров, оно легко (9 кг против 23 у американского устройства) и предусматривает возможность выстрелов из помещения.

Британия конфисковало два частных самолета российского олигарха ШвидлераСамолеты, принадлежащие российскому нефтяному магнату-миллиардеру, бывшему президенту "Сибнефти" Евгению Швидлеру, в течение трех недель находились под следствием в аэропортах Фарнборо и Биггин-Хилл в Англии.Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что "друзья Путина" не должны "наслаждаться роскошью", пока в Украине гибнут невинные люди.Швидлер попал под санкции за деловые связи с владельцем лондонского футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем. Его собственный капитал оценивается в 1,2 млрд фунтов, согласно данным британского правительства, в то время как стоимость конфискованных самолетов оценивается в 60 млн долларов (45 млн фунтов).

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницы сообщества TJournal, Ateo и Михаила Ходорковского по требованию Генпрокуратуры РФ. В Генпрокуратуре РФ отметили, что в сообществах распространялась заведомо ложная общественно значимая инфомация.

Финская железнодорожная компания VR Group объявила, что обязана соблюдать введенные против Москвы санкции, поэтому прекращает принимать грузоперевозки из России с 27 марта. Ранее было объявлено, что с 28 марта приостанавливается движение пассажирских поездов "Аллегро", связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург.

Германия поставляет в Украину не только оружие, но и топливо в больших количествах. Об этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт рассказала в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. Это топливо приобретается в Польше, подчеркнула глава оборонного ведомства.

В Минобороны Турции подтвердили, что уничтоженный в Босфорском проливе объект являлся устаревшей миной. Там отметили, что сейчас проблем в движении по проливу нет. При этом были проведены переговоры с российской и украинской стороной по этой проблеме.

Анонсированный ранее полуторасуточный комендантский час в Киеве и области не будет вводиться, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. Время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20.00 до 7.00, добавил он.

Банк России распорядился с 28 марта возобновить торги всеми российскими акциями на Московской бирже, однако они пройдут в укороченном режиме, до 14.00. Последняя торговая сессия акциями на площадке состоялась 25 февраля. С 24 марта открылись торги акциями 33 компаний из индекса Московской биржи.

С начала войны в Украине власти Германии зарегистрировали 259 980 беженцев, прибывших в ФРГ. Такие данные приводит министерство внутренних дел со ссылкой на федеральную полицию. Большая часть беженцев - дети, женщины и пожилые люди. https://twitter.com/BMI_Bund/status/1507643520219238402?ref_src=twsrc%5Etfw

Министерство энергетики Катара назвало срок, в течение которого Евросоюз сможет найти замену российскому газу - это 5-7 лет. При этом госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби на форуме в Дохе объявил, что пока никто не сможет занять место России в поставках энергоносителей.

Захарова пообещала болезненный ответ на каждый враждебный шаг СШАОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские представители пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений. По ее словам, стрелки переводятся на Россию, которую обвиняют в "эскалации" за то, что Москва всегда отвечает на враждебные выпады зеркально или асимметрично."На каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная", - подчеркнула Захарова, добавив, что американцам давно пора это усвоить.

В Херсоне отключили украинские FM-радиостанцииВ оккупированном российскими войсками Херсоне больше не доступны украинские FM-радиостанции, сообщает "Украинская правда". Издание цитирует местных жителей, которые говорят, что слышат в эфире только российские радиостанции. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия сосредоточила в Херсоне больше воинских частей, чтобы "подавить сопротивление жителей". https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1507645846770401281?ref_src=twsrc%5Etfw

Аналитик предсказал изменения мирового денежного порядкаАналитик Credit Suisse Золтан Позар констатировал изменения мирового монетарного порядка и предрек переход на расчеты в обеспеченных товарами валютах. Доклад называется "Бреттон-Вудс III", пишут "Известия". "Мы являемся свидетелями рождения Бреттон-Вудской системы III — нового мирового (денежного) порядка, основанного на валютах, обеспеченных товарами, на Востоке, которые ослабят систему евродоллара, а также разгонят инфляцию на Западе. Разворачивается кризис. Кризис товаров. Товары являются залогом, а залог — это деньги, и этот кризис связан с растущей привлекательностью внешних денег по сравнению с внутренними деньгами. Бреттон-Вудс II был построен на внутренних деньгах, и его основы рухнули неделю назад, когда G7 конфисковала валютные резервы России", — пишет Позар.

Spiegel: плата за газ в рублях заставит ЕС обходить собственные санкцииРешение о переводе платы за поставки российского газа в рубли заставит страны Евросоюза обходить собственные санкции, заявил немецкому журналу Spiegel экономист Йенс Зюдекум. По его словам, президент РФ Владимир Путин "сумел застать Запад врасплох", но цель решения о плате за газ в рублях до конца не ясна."Путин косвенно заставляет нас обходить наши собственные санкции", — сказал Зюдекум, отметив, что западным партнерам пришлось бы покупать рубли у Центробанка России, который попал под санкции ЕС.Валютный эксперт Питер Бофингер назвал решение главы государства попыткой поддержать рубль, который за месяц "потерял почти половину своей стоимости" по отношению к евро и доллару. "Если западные потребители газа теперь будут вынуждены покупать рубли за доллары или евро, спрос на российскую валюту и, следовательно, ее обменный курс возрастут", — сказал Бофингер.Шаг Путина нацелен на поддержку валюты и сдерживание инфляции, полагает представитель Кильского института мировой экономики Клаус-Юрген Герн.

Боррель: Российско-китайский союз может привести к невероятному дисбалансуПо словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сейчас члены организации нуждаются в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене.Российско-китайский союз может привести к невероятному дисбалансу. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе международной конференции "Доха форум" в Катаре."Если мы толкнём Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу", — сказал Боррель. По его словам, ЕС нуждается в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене.

Украинские хранилища готовы принять стратегический запас европейского газаВ инициативе Регионального энергетического партнерства Украина предлагает использовать свои ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко."Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", - подчеркнул он.Ранее страны ЕС договорились о совместных закупках газа на пути к укрощению высоких цен на газ, и таким образом создают рычаг влияния против России.

Зеленский: Ядерный статус не должен давать России разрешение на несправедливостьПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не получает наказания за свои злодеяния и использует ядерный статус для угрозы всему миру, поэтому нужно реформировать международные институции для восстановления справедливости.Зеленский отметил, что базовая ценность – мир – недоступна украинцам сейчас потому, что "руководство России решило захватить Украину и сделать своей колонией, как во времена Российской империи, забрать ее территорию и ресурсы. РФ угрожает миру ядерным оружием и пользуется привилегиями в международных организациях. Также Россия использует свои ресурсы для шантажа других стран".По словам Зеленского, несправедливость распространяется, как вирус, – и если ее не остановить, она поразит всех. "Мы не можем найти справедливость в мире уже 31 день после полномасштабного нападения государства, которое в 28 раз больше. Мы самостоятельно защищаем наше государство на поле боя", - заявил он.

В Одесской области российские войска попытались высадить десант при помощи быстроходных катеров, но - неудачно, сообщает "Политика Страны".

Всё больше украинцев, несмотря на войну, возвращается в Киев.https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rodnye-steny-pomogayut-pochemu-vse-bolshe-ukraincev-vozvraschaetsya-v-kiev.d?id=54186482

Минобороны Украины: российский генерал Яков Резанцев убит под Херсоном. Он был командующим 49-й армией ВС России. По информации украинских СМИ, генерал был убит на авиабазе Чернобаевка, которую Россия использует в качестве командного пункта и которая несколько раз подвергалась нападениям со стороны украинских военных.

Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1507656513011298306?ref_src=twsrc%5Etfw

Рэпер Фейс удалил свою музыку с российских стриминговых платформ.

"Медуза" написала подробный разбор, почему создание этнического биооружия, в котором Россия обвиняет Украину, невозможно. Кстати, ранее об этом писал российский биолог Александр Панчин.

В течение последних дней некоторым россиянам поступили телефонные звонки, в которых голос автоответчика вызывает их в военный комиссариат. Это "фальшивые звонки", которые осуществляются с территории Украины, заявило Минобороны РФ.

Количество беженцев, следующих в Польшу из Украины, за последние несколько дней снизилось. В пятницу польско-украинскую границу пересекли чуть больше 30 тысяч человек, что почти на 6,5% меньше, чем за предыдущий день.

Минобороны Украины сообщило, что российские военные обстреляли и повредили мемориал в Дробицком Яру под Харьковом. Мемориал посвящен жертвам Холокоста.Ранее сообщалось об обстреле Бабьего Яра.

В оборот ДНР вернули украинскую гривну.

Мэр Славутича, представитель партии "Слуга народа" Юрий Фомичев, о похищении которого российскими военными сообщалось ранее, уже на свободе, сообщает Би-би-си.

С начала войны на территории Украины пострадали как минимум 59 храмов, большая часть - православные, сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

В Риге из-за сильного штормового ветра, порывы которого местами превышают 20 м/с, отменен благотворительный концерт под открытым небом "Поможем бороться!" в поддержку беженцев из Украины. Концерт должен был пройти днем 26 марта на Большой эстраде в Межапарке. Вместо этого по LTV покажут трансляцию концерта из зала Кокару.

Британский военный аналитик: российская стратегия вторжения провалиласьРоссийская первоначальная стратегия вторжения в Украину провалилась, и теперь российской армии предстоит решить, что делать дальше, сказал Би-би-си военный аналитик и профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен.Многие иностранные наблюдатели предполагали, что Россия будет доминировать в войне благодаря своему военному превосходству, отметил О'Брайен. Но это, по его словам, оказалось ошибочным мнением, которое не принимало во внимание степень готовности российских военных идти на риск.В то же время иностранные наблюдатели недооценивали возможности Украины. Украинцы готовились к войне с 2014 году и не хотели жить "под российской диктатурой", отметил аналитик. "Теперь России предстоит решить, что делать: они могут либо обострить ситуацию, либо, наоборот, снизить напряжение", - сказал он.Второй вариант мог бы включить в себя попытку достижения какой-то договоренности, но похоже, что "сейчас [российские силы] не хотят этого делать", предположил О'Брайен.

Непризнанная НКР просит Путина увеличить миротворческий контингент РФОфициальное письмо президенту России Владимиру Путину составили в Нагорно-Карабахской республике с просьбой направить в нее дополнительные силы российского миротворческого контингента.Решение обратиться к российскому лидеру принято 25 марта на заседании Совета безопасности НКР под председательством главы республики Араика Арутюняна, сообщает "Интерфакс". В письме указано, что с момента развертывания миротворческих сил России в НКР, миротворцы действуют в целом высокоэффективно, но "действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь". Власти НРК готовы обеспечить дополнительному контингенту российских миротворцев условия проживания и с этой целью уже начато строительство.Ранее МИД Армении сообщил, что ВС Азербайджана нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии, и в ответ армянские военные заняли село Парух в Аскеранском районе. В Минобороны Азербайджана отрицает вооруженный инцидент в Нагорном Карабахе.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/litva-prizvala-isklyuchit-rossiyu-i-belarus-iz-interpola.d?id=54186202

Украинские министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и обороны Алексей Резников провели в Варшаве встречу со своими американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином. "Этот формат 2+2 позволяет нам искать практические решения в политической и оборонной сферах с целью укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - написал Кулеба в Twitter. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1507655934855815168?ref_src=twsrc%5Etfw

Власти Украины предложили создать в хранилищах страны запас газа для Европы "У Украины есть значительные мощности для хранения природного газа - наши подземные хранилища самые большие в Европе. В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", - объяснил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит "избавиться от диктатуры террористического государства и обеспечить надежные поставки энергоресурсов для всего европейского континента", добавил министр.

Минобороны России заверило, что пребывающие в запасе граждане не вызываются в военкоматы. Если кому-то поступают подобные звонки, то это - провокации спецслужб Украины. В Минобороны РФ также сообщили, что ВС РФ уничтожили позицию украинского комплекса ПВО "Бук" под Киевом ударом ракеты "Искандер".

Турецкие военные ликвидировали подозрительный объект в БосфореМинистерство обороны Турции сообщило, что в проливе Босфор утром 26 марта нейтрализован объект, похожий на мину. По данным турецкой газеты Star, объект наблюдался у входа в Черное море в Стамбульском проливе. Командование береговой охраны приняло меры для обнаружения объекта, который рыбаки заметили на швартовке Сарыер-Тюркели и сравнили с миной.Министерство нацобороны Турции заявило, на место происшествия были быстро доставлены отряды подводной обороны. После оперативного вмешательства объект был обезврежен.Ранее власти Турции временно закрыли Босфорский пролив для судоходства до особого распоряжения.

Лидер популярной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк получил ранение в результате минометного обстрела. С начала войны фронтмен, вокалист и автор песен группы "Бумбокс" вступил в территориальную оборону Киева. На распространенных в соцсетях фотографиях Хливнюка видно, что у него рана на щеке.

Зеленский рассказал, каким странам грозит заблокированный украинский экспортВладимир Зеленский заявил, что проблемы с экспортом сельхозсырья из Украины ударят по многим регионам мира, в частности по исламскому миру и Латинской Америке. Об этом он заявил на Дельфийском форуме, передает Интерфакс-Украина."Украина – один из важнейших экспортеров продовольствия. Пшеница, масло, кукуруза. Это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира", - напомнил он.По словам Зеленского, "сейчас, когда мировые рынки еще не оправились от потрясений пандемии, от ценовых шоков на продовольствие, никто не застрахован. И нельзя застраховаться, если еды не будет просто физически".

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-rossii-nazvali-chetyre-usloviya-primeneniya-yadernogo-oruzhiya.d?id=54186190

Советник министра обороны Украины: мы сегодня вернем контроль над Херсоном Украинские силы вернут Херсон, захваченный ранее российскими военными, под свой контроль сегодня, заявил советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в эфире BBC Radio 4."Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил. Мы закончили за последние два дня операцию в Киевской области, поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", - заявил Лубкивский.

Кулеба призвал к бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал потребителей со всего мира бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с российского рынка, пишет "Европейская Правда"."Своим отказом прекратить бизнес-деятельность в России, Auchan Holding делает осознанный выбор и далее спонсировать российские зверства в Украине и получать кровавую прибыль. Я призываю всех потребителей и партнеров по всему миру бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", – написал Кулеба в Twitter. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1507633306606653443?ref_src=twsrc%5Etfw

В Киеве и в области снова на полтора дня вводят комендантский час Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен и продлится полтора суток, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Комендантский час будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника – 28 марта. В это время по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию сигнала тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.

Западные ученые призвали не отказываться от работы с коллегами из РоссииГруппа из пяти ученых из США, Канады и Великобритании написали письмо, в котором призвали продолжать сотрудничество с российскими коллегами. Письмо опубликовано в журнале Science."Прекращение любого взаимодействия с российскими учеными стало бы серьезным препятствием для множества западных и глобальных интересов и ценностей", говорится в тексте письма.Авторы письма отмечают, что Владимир Путин и его коллеги заслуживают "всех адекватных и целенаправленных санкций", но было бы ошибкой наказывать российских ученых за действия их правительства.В середине марта государственное агентство исследований и инноваций Великобритании (UK Research and Innovation) приостановило выплаты грантов на проекты с участием ученых в России. По данным Financial Times, речь шла о выплатах по 50 грантам на десятки миллионов фунтов стерлингов.

Украинские власти: российские войска вторглись в Славутич Российские войска вторглись в город Славутич в Киевской области Украины и захватили там городскую больницу, заявил глава Киевской областной военной операции Александр Павлюк. "По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - заявил Павлюк. По его словам, жители города вышли на митинг с национальной символикой Украины, они собираются на главной площади города и скандируют "Славутич - это Украина" и "Слава Украине". https://twitter.com/avaza1972/status/1507636216472260608?ref_src=twsrc%5Etfw

Производители судовых двигателей разрывают связи с РоссиейФинская компания Wartsila, ведущий производитель судовых двигателей, приостановила бизнес с Россией, в том числе обучение работе с оборудованием, а немецкая MAN Energy Solutions пересматривает контракты, усиливая торговое давление на Москву. Об этом пишет reuters.Wartsila приостановил все поставки и продажи в Россию и Беларусь и примет меры, чтобы "следовать санкционным рамкам ЕС по мере их развития". "В связи с этим прекращено обучение по использованию наших двигателей и корабельных технологий для российских юридических лиц, вне зависимости от национальности физических лиц", — говорится в сообщении.Два источника в судоходных компаниях сообщили, что MAN Energy Solutions также приостановила обучение использованию своего оборудования в России.В отдельном заявлении MAN Energy Solutions говорится, что все существующие контракты и заказы, связанные с Россией, "должны рассматриваться в каждом конкретном случае".

10 гуманитарных коридоров согласовали на 26 марта Глава министерства реинтеграции Украины Ирина Верещук обнародовала планы работы гуманитарных коридоров 26 марта. Согласовано 10 гуманитарных коридоров в трех областях (Киевской, Донецкой и Луганской): ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ - из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте. При этом централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ - из села Плесецкое в город Фастов. Место собрания – Дом сельсовета по улице Центральная, 57. - из села Севериновка в Белогородку. Место собрания – улица Ивана Мазепы, 20. - из города Бородянка в город Белая Церковь. Место собрания – улица Центральная, 331. - из сел Красная Слобода, Рожев и Синятки в город Белая Церковь. Место собрания – торговый центр по ул. Леси Украинки, 46, село Червоная Слобода. ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - из города Рубежное. Место собрания – улица Чехова, 11. - из поселка Нижнее. Место собрания – улица Парковая, 13. - город Лисичанск. Место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. - из города Попасная. Место собрания: ул. Первомайская, 42. - город Северодонецк. Место собрания: проспект Химиков, 28. - город Горный. Место собрания: ул. Гагарина, 13. Фото - AFP/Scanpix/LETA

ING Bank откажется от новых бизнес-контактов с компаниями из России и БеларусиКрупнейшая банковская группа Нидерландов ING Bank приняла решение отказаться от каких-либо новых бизнес-контактов с любыми российскими или белорусскими компаниями по всему миру, сообщил Национальный банк Украины.По их сообщению, нидерландское финучреждение уведомило об этом соответствующим письмо в ответ на обращение НБУ.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, позволяющий на территории ДНР совершать расчёты в гривнах до 1 июля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выразил недовольство тем, что Будапешт выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор. "Однако мы не украинцы, не русские - мы венгры... Венгрия выступает на стороне Венгрии", - сказал Орбан, добавив, что Венгрия помогает попавшим в беду, но хочет защитить собственные национальные интересы.

В Киеве возобновляют работу ЦНАПыВ Киеве с 28 марта возобновляют работу Центра предоставления административных услуг, сообщает сайт Киевской городской военной администрации со ссылкой на первого заместителя главы КГВА Николая Поворозника. ЦНАПы будут работать с 10:00 до 16:00. Информацию о работе ЦНАПов, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание, поданных через ЦНАПы, можно получить по телефонам: 044 202 60 38 и 044 202 60 39.

Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных городских операциях с применением пехоты, утверждает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. По его сведениям, ВС РФ предпочитают неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать украинские обороняющиеся силы. Вполне вероятно, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, отметили в британском оборонном ведомстве.

Официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков сообщил, что:Российские военные ведут боевые действия за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка (Донецкая область Украины).Россия ударила ракетами "Калибр" по украинскому военному складу в Житомирской области.Российские средства ПВО сбили под населенным пунктом Вишневое (Киевская область Украины) три украинских самолета и шесть беспилотных летательных аппаратов.С начала "операции" уничтожено 207 зенитных ракетных комплексов ВСУ.Российская авиация за сутки поразила 117 украинских военных объектов.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latvijskaya-pravoslavnaya-cerkov-obratilas-k-pribyvayuschim-v-latviyu-bezhencam.d?id=54186056

В состав Вооруженных сил вошел Белорусский батальонБелорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины, а бойцы приняли присягу. Батальон был создан после нападения России на Украину."В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных Сил Украины. Обет на белорусском написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги настоящей белорусской армии", - отмечает батальон Кастуся Калиновского в Telegram.25 марта белорусы празднуют День Воли неофициальный национальный праздник, годовщину возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918). Винцент Константин Калиновский – один из региональных глав польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.

В Москве и Киеве критически оценили ход переговоров о прекращении огняГлава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что консенсуса на переговорах пока нет: Украина просит прекратить огонь, а Россия "придерживается ультиматумов". Переговоры между делегациями ведутся с 28 февраля."Консенсуса в переговорах пока нет. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов в отношении территориальной целостности. Но Россия придерживается ультиматумов", — написал Дмитрий Кулеба в Twitter. По его словам, Украине нужны две вещи, чтобы переговоры с Россией проходили более конструктивно — "больше санкций и больше военной помощи"."Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно", — признал помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что по главным политическим вопросам стороны "фактически топчутся на месте», по второстепенным — «сближают позиции".По словам господина Мединского, представители украинской делегации "никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения".

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/eksperty-v-rossii-fakticheski-vvedeno-voennoe-polozhenie.d?id=54186080

Усик готовится к бою с Джошуа, говорит – это полезнее, чем быть в ТероборонеУкраинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к матчу реваншу с Энтони Джошуа. Усик завил, что предстоящим боем он поможет Украине больше, чем если будет защищать свою страну с оружием в руках.Город, из которого Усик записал видеообращение, он не указал в локации поста. Вероятно, он уже не в Украине – судя по надписи на баннере на английском языке на здании за ним."Я решил начать подготовку к матчу реванша с Энтони Джошуа. Таким образом я больше помогу своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в Теробороне. Все будет слава Богу, и все будет Украина!", - заявил боксер.

В Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина. 25 марта возле одного из многоэтажных домов в микрорайоне ПТЗ, что в Николаеве, раздался взрыв. Правоохранители выяснили, что в результате взрыва телесные повреждения получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла. По словам потерпевшего, он за городом нашел снаряды, которые погрузил в багажное отделение автомобиля. После того, как приехал домой, вместе со знакомой начали доставать взрывоопасные сдетонировавшие предметы.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/opros-74-latvijcev-sledyat-za-informaciej-o-vojne-na-ukraine-neskolko-raz-v-den.d?id=54185926

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в ведомстве совещание по реализации гособоронзаказа на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине. Как сообщил "Интерфакс", речь шла об "опережающих поставках вооружений и техники с применением кредитных средств". "Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил", - цитирует издание слова министра.

В двух землях Германии признали правонарушением использование знака ZМинимум две федеральные земли Германии вводят уголовную ответственность за публичную демонстрацию буквы Z - символа поддержки войны РФ в Украине. Ее использование будет считаться нарушением общественного порядка.Германские федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях за использование знака Z в общественных местах. "Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен ожидать в Нижней Саксонии уголовного преследования", - заявил нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус.Демонстрация этого символа на митингах в Нижней Саксонии может быть расценена как нарушение общественного порядка и преследоваться в рамках уголовного права.Свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное правоАналогичной позиции придерживаются и баварские власти. По словам земельного министра юстиции Георга Айзенрайха, недопустимо потворствовать преступлениям, нарушающим международное право.

Медведев назвал цели России и Украины на переговорахЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал в интервью журналистам цели, которые преследуют на переговорах Россия и Украина. "Цель этих переговоров понятна – зафиксировать все результаты, на которые... направлена специальная операция", - отметил он, добавив, что речь идет о нейтральном статусе Украины, ее демилитаризации, а также отказ от использования "нацистских идеологических законов".По поводу последнего пункта, Дмитрий Медведев объяснил, что Украиной были приняты законы, которые делят людей по национальностям, при этом каких-то людей называют правильной национальности, а других выводят за скобки. По словам Медведева, Россия считает правильным достичь еще целого ряда других позиций.Что касается Украины, то бывший российский президент и премьер перечислил задачи, которые Киев преследует в ходе этих переговоров: "Прежде всего сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие". Медведев также заявил, что существуют несколько оснований, при которых Россия имеет право использовать ядерное оружие, все они прописаны в соответствующем документе. При этом он назвал самым правильным путем - переговоры.

Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников "спецоперации" в УкраинеПрезидент России Владимир Путин подписал закон, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на тех, кто выполняет задачи в ходе "специальной военной операции в Украине".Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу. Законопроект был внесен в Госдуму 22 марта и на следующий же день принят сразу в трех чтениях.Закон дает военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и др.

После начала российского вторжения в Украине погибло 136 детейПо состоянию на утро 26 марта, на 31-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине, погибли уже 136 детей. Об этом сообщил в Telegram-канале Офис Генпрокурора Украины. Ранения разной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 50, Черниговской – 38, Николаевской – 28, Луганской – 25, Запорожской – 17, Херсонской – 20 областях, Киеве – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.Эти данные не являются точными, они предварительные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

РФ продолжит хаотично бомбить украинские города с воздуха – британская разведкаРоссия продолжает окружать ряд крупных украинских городов, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь. Об этом говорится в сообщении британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны Великобритании.Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных операциях городской пехоты, предпочитая неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать обороняющиеся силы.Разведка допускает, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, поскольку она надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507598589635223552

Российские хакеры пытаются атаковать спутниковые терминалы Starlink в УкраинеОб этом написал Илон Маск в Твиттере. По словам Илона Маска, российские хакерские атаки на системы связи не обошли стороной и спутниковые терминалы Starlink. Однако все атаки удалось отразить.Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX Илон Маск согласился по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. В Украину уже прибыло несколько партий терминалов спутниковой связи Starlink.Starlink – это проект компании Илона Маска SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке земли.https://twitter.com/elonmusk/status/1507505633259630599

Газета The New York Times опубликовала видео последствий попадания снаряда в газопровод в Харькове.

Правозащитники: в РФ ограничены основные права и свободы; фактически введено военное положениеВ России после ее военного вторжения в Украину ограничены основные конституционные права и свободы и фактически введено военное положение, говорится в докладе руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и главы "Сетевых свобод" Дамира Гайнутдинова. Авторы особо выделяют отказы властей российских регионов согласовывать антивоенные протесты, силовое подавление протестных акций, появление в российском законодательстве наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ, блокировку социальных сетей и сайтов ряда СМИ, а также фактическое ограничение свободы передвижения.

Более полусотни железнодорожников погибли на протяжении первого месяца полномасштабного вторжения России в УкраинуБолее полусотни железнодорожников погибли на протяжении первого месяца полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин."Первый месяц войны унес жизни 54 железнодорожников. Еще 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести", – написал он в своём телеграмм-канале.Еще трое работников железной дороги, по данным Камышина, находятся в плену российских оккупантов.

Польский премьер представил план поддержки УкраиныПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане поддержки Украины из 10 пунктов. По его словам, инициаторами выступили Польша, Чехия и Словения. Сообщение Моравецкого приводит издание Politico. Меры включают отключение всех российских банков от системы SWIFT, запуск политики предоставления убежища военнослужащим РФ, отказавшимся воевать в Украине, полную "остановку российской пропаганды в Европе", блокировку российских кораблей в европейских портах, закрытие автомобильного сообщения в Россию и из нее, расширений санкций на деловое окружение российских олигархов, приостановку выдачи виз стран ЕС всем россиянам, введение санкций в отношении всех членов партии "Единая Россия", запрет на экспорт в РФ любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях, а также исключение России из всех международных организаций.Матеуш Моравецкий также отмечает увеличение уровня поддержки введения миротворческой миссии НАТО в Украину. Об этом он заявил во время визита в Брюссель, сообщает RMF24. "Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО", - сказал он.

В Полтавской области полиция за месяц войны отобрала у местных жителей 11 российских танковС начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота у местных жителей 11 танков. Об этом сообщил Евгений Рогачев, начальник полиции Полтавщины."От начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов различного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов", - говорится в сообщении."В случае выявления в лесополосах, лесах, полях или на обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, немедленно сообщите об этом в полицию на номер 102", - добавляют в полиции.

Франция, Греция и Турция собираются эвакуировать всех желающих из МариуполяФранция совместно с Грецией и Турцией намерена провести "исключительную гуманитарную операцию" в Мариуполе и эвакуировать всех, кто хочет покинуть город. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон после саммита лидеров ЕС."Мы организуем все в самых лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 тысяч человек, еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях", – сообщил Макрон.

Шольц: Германия способна избавиться от зависимости от газа из РФ быстрее, чем многие думаютГермания может освободиться от зависимости от российского газа быстрее, чем принято считать, заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы станем независимы от российского газа быстрее, чем многие могут этого ожидать", - сказал он в Брюсселе по итогам саммита ЕС, отметив, что Германия менее зависима от российских поставок, чем некоторые другие страны.Кроме того, он добавил, что процесс обретения независимости странами ЕС от российского газа теперь стал необратим. https://www.delfi.lv/article.php?id=54185784

СМИ: США планируют вести санкции против российских компаний, работающих, в том числе, на нужды армии и разведкиАдминистрация Байдена готовит санкции против российских компаний, которые, по ее данным, предоставляют товары и услуги для военных и разведывательных служб, включая компоненты двойного назначения, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылками на официальных лиц.Под санкции, которые панируется ввести на следующей неделе, могут попасть ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования. Издание напоминает, что ранее они уже были включен в список компаний, в адрес которых запрещен экспорт чувствительных технологий, но с которыми было разрешено поддерживать деловые отношения.Тем не менее, по мнению источников, санкции в сочетании с ограничениями экспортного контроля перекрыли доступ к компьютерным чипам иностранного производства, финансированию и компонентам, необходимым для их производства внутри России.Среди компаний, включенных в новый санкционный список, также компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор", крупный российский производитель микросхем АО "Микрон", компьютерная фирма T-Platforms.Источники издания отмечают, что в отношении этих компаний будут расширены уже введенные экспортные ограничения путем запрета на любые финансовые операции с ними.Также рассматривается возможность введения санкций в отношении компании iGrids, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизированных систем управления электросетями России.

Сводка Генштаба ВСУ: подразделения Росгвардии брошены на подавление сопротивления в Херсоне, Геническе и БердянскеСостоянием на утро субботы, 26 марта, ситуация на фронте остается стабильной. Противник осуществил развертывание практически всех подразделений Росгвардии с временно оккупированных территорий Украины для подавления протестов жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя, сообщили в Генеральном штабе ВС Украины."Враг осуществил развертывание практически всех подразделений Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя. Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления", – говорится в утренней сводке на странице Генштаба в Facebook в субботу.Украинские военные такую ситуацию связывают с неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны."В отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огненное поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Удачи нет", – добавили в Генштабе.Кроме того, войска РФ продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. При комплектовании подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, вследствие нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем.В информации подчеркивается, что с учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил РФ и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной."К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом", – отметили военные.Кроме того, отмечается что техника, поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.Группировка сил обороны Украины продолжает вести оборонную операцию на определенных направлениях, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.Так, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонных рубежей.На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. ВСУ сообщает об уничтожении 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери РФ в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск РФ.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

СМИ: Из Германии в Украину прибыли 1,5 тысячи "Стрел" и пулеметыВ Украину прибыло оружие из Германии – 1500 зенитных ракет "Стрела" и 100 пулеметов MG3, пишет DW. Также прибыли восемь миллионов патронов, 350 тысяч продуктовых наборов, 50 транспортных средств для медиков и предметы медицинского назначения.

Россия сдерживает аппетиты: уже хочет не всю Украину, а только восток – ReutersСША считают, что Россия бросит усилия на захват востока Украины, а не штурма Киева из-за неудачи с наступательной операцией. Об этом пишет Reuters, цитируя высокопоставленного представителя Пентагона.Российские силы попытаются отрезать Донбасс и украинских военных, защищающих регион, чтобы иметь рычаги влияния во время переговоров с офисом президента Украины Владимира Зеленского.В пятницу РФ заявила, что первая фаза "спецоперации" якобы почти завершена, и она будет сосредоточена на полном "освобождении" Донбасса."Они придают этому первостепенное внимание, и мы согласны с тем, что наша информация с этим совпадает", - сказал журналистам чиновник на условиях анонимности.США наблюдают, как российские силы становятся агрессивнее в районе Донбасса. "Они безусловно это сделали своим приоритетом", - добавил представитель министерства.

Эксперт: Германия откажется от покупки газа и нефти у РоссииЭксперт по внешней политике находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген считает, что правительство Германии вскоре изменит свой курс, связанный с отказом от полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ. Такое мнение Рёттген высказал в интервью газете Die Augsburger Allgemeine. "Позиция Германии - продолжать покупать газ и нефть у России - не будет долго поддерживаться", - полагает Рёттген. По его словам, число погибших и беженцев в результате войны в Украине будет расти. "И тогда будет справедливо задан вопрос, почему" власти ФРГ не утвердили эмбарго "несколькими неделями ранее, чтобы быстрее закончить войну", считает он.

Байден выступит в Польше с речью по УкраинеПрезидент США Джо Байден во второй день своего визита в Польшу выступит в варшавском Королевском замке c речью, посвященной войне в Украине. Глава Белого дома должен также встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой в президентском дворце. Кроме того, совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским Байден посетит варшавский Национальный стадион, где регистрируют прибывающих в страну украинских беженцев. Почти 2,24 млн человек въехали в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения, значительная часть украинцев осталась в стране, передало агентство dpa.

США могут нарастить производство Javelin и StingerСША могут нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил помощник министра Армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш. Его слова приводит издание Defense News. Увеличение выпуска необходимо в условиях отправки множества оружейных систем в Восточную Европу для поддержки Украины. По словам Буша, наращивание производства станет ответом на рекомендации Конгресса США о пополнении арсеналов. "Думаю, мы сможем это сделать", - добавил помощник министра.

Премьер Украины попросил о помощи в восстановлении городовПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил мировое сообщество помочь в восстановлении украинских городов, которым нанесен ущерб в результате войны. Соответствующий призыв содержится в видеообращении главы кабмина. "Хочу обратиться не только к правительствам стран-партнеров, но и к мэрам европейских и других городов по всему миру", - отметил он. "Мы призываем вас: возобновляйте традицию городов-собратьев, помогайте украинским городам гуманитарной помощью и средствами на восстановление", - подчеркнул Шмыгаль.

Сотрудники Интерпола помогут Молдове бороться с преступниками, которые польщуются прибытием тысяч беженцев из УкраиныИнтерпол (Международная организация уголовной полиции) направил сотрудников в Молдову, чтобы помочь местным органам, а также структурам ООН бороться с торговлей людьми и другими преступлениями на фоне прибытия около 380 000 беженцев из Украины. "Интерпол уже получил сообщения о торговцах людьми и контрабандистах, на различных пунктах погранконтроля стремящихся нажиться на уязвимых группах населения, прибывающих из Украины", - говорится в заявлении организации.

Министр обороны Чехии отказалась от участия во встрече в ВенгрииМинистр обороны Чехии Яна Чернохова не примет участие во встрече глав военных ведомств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) в Венгрии. Соответствующее уведомление размещено в Twitter Черноховой. Ее решение связано с позицией Будапешта по Украине. Венгрия ранее выступила против эмбарго на российские энергоносители. "Я всегда поддерживала Вишеградскую группу, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - написала министр обороны Чехии.https://twitter.com/jana_cernochova/status/1507390311307554821

США не направит американские войска в Украину"Президент (США Джо Байден - Ред.) ясно дал понять, что мы не отправим американские войска в Украину, и эта позиция не изменилась", - заявил представитель Белого дома телеканалу Fox News. Комментарий последовал после встречи Байдена с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые несут службу вместе с польскими войсками и дислоцированы вблизи границы Польши с Украиной.

Минобороны Германии отвергает медленность поставок оружия УкраинеМинистр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт отвергла обвинения в медленности поставок германского оружия Украине. "Мы постоянно проверяем, что возможно. Но я также отвечаю за то, чтобы бундесвер не был ослаблен этими (поставками - Ред.) и чтобы его оперативная готовность была гарантирована", - сказала Ламбрехт в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам министра, используются все возможности для оперативной замены арсенала.

Почти половина жителей Украины не имеет доступа к достаточному количеству едыОколо 45% жителей Украины не имеют надежного доступа к достаточному количеству продовольствия, сообщили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Речь уже сейчас идет об отсутствии продовольственной безопасности в этой стране, указали специалисты. Пятая часть населения вынуждена довольствоваться меньшим количеством пищи из-за войны, отметили в ВПП. Взрослые пропускают приемы пищи, оставляя ее детям, констатировали эксперты. ВПП ООН с начала полномасштабного вторжения РФ оказала экстренную помощь 700 тыс. жителей Украины.

Британская разведка: России потребуется больше дронов, против производителя ввели санкцииДанные министерства обороны ВеликобританииБритания ввела санкции против российской оборонной компании "Кронштадт", являющейся основным производителем дронов "Орион" и других беспилотников. Об этом сообщает британское министерство обороны.Британское минобороны отмечает, что из-за крепкой украинской противовоздушной обороны Россия, скорее всего, ограничила пилотируемые вылеты за пределы линии фронта и вынуждена использовать больше беспилотных летательных аппаратов.Следовательно, как считают британские военные, российским войскам потребуется больше дронов."Эти санкции нанесут ущерб российскому оборонному комплексу и ограничат их возможность заменить утраченные беспилотники", - считают в британском министерстве обороны.В целом Британия расширила санкции и ввела их еще против 65 человек и компаний, связанных с российским вторжением в Украину.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507480978553552902

Американская разведка: российские войска не готовятся к штурму КиеваВысокопоставленный американский чиновник рассказал о ситуации в Украине журналистам (в разговоре участвовала Би-би-си, разговор происходил на условиях анонимности в Варшаве). По его словам, российские войска в окрестностях Киева не готовятся к штурму украинской столицы.Еще несколько фактов из его выступления:✅С начала войны Россия осуществила 1250 ракетных запусков;✅Российские военные самолеты стали летать чаще, совершая до 300 вылетов в день;✅Американские власти подтверждают заявления Украины о том, что перевозивший российские танки корабль уничтожен в порту Бердянска;✅Бои за поселок Макаров под Киевом продолжаются;✅Российские войска не продвинулись в наступлении на Харьков;✅Российские войска остановились в 15 километрах от Николаева, они пытаются отрезать Николаев от поддержки со стороны Украины;✅Российские военные смогли прорвать оборону Изюма и продвинуться на юг Донбасса.Ранее источник в Пентагоне сообщал, что украинские военные могут вернуть контроль над Херсоном. Россия заявляла о взятии Херсона еще в начале марта.

"Взломавшие ЦБ" хакеры из Anonymous начали публиковать данныеЗаявившая о взломе Центрального банка РФ хакерская группировка Anonymous начала выкладывать данные, которые, как она утверждает, получила в результате атаки. Сам ЦБ факт злома отрицает.На файлообменнике, как убедилась Би-би-си, появилось почти 30 Гб опубликованной хакерами информации. Среди прочего там есть сотни аудиторских заключений и данные о владельцах банков. Хакеры утверждают, что получили доступ и к "секретным соглашениям" ЦБ.Это не первая атака Anonymous на российские госсайты: 25 февраля, во второй день российского вторжения в Украину, группировка "объявила кибервойну" России. С тех пор хакеры взламывали сайты крупных провластных СМИ, судов и разных ведомств, в том числе, Минобороны.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1506769001040551937

СМИ: Россия перебрасывает в Украину военных из Южной Осетии и АбхазииСразу несколько СМИ рассказали, что Россия перебрасывает в Украину военных "из Грузии" (то есть из Южной Осетии и Абхазии, которых большая часть мира считает территорией Грузии).В частности, об этом написали The Washington Post (со ссылкой на разведданные Пентагона) и CNN (ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника). При этом точное число перебрасываемых военных изданиям неизвестно.О том, что в направлении Украины двигаются "российские гарнизоны из Абхазии и Южной Осетии" еще 20 марта сообщал проект Conflict Intelligence Team (CIT). А за два дня до этого о переброске говорил и временный представитель Украины в Тбилиси Андрей Касьянов.На территории Южной Осетии находится 4-я гвардейская военная база Сухопутных войск ВС России, на территории Абхазии - 7-я база. На момент создания этих баз в 2009 году численность персонала каждой составляла 1400 человек.

Главное за вечер пятницы к утру субботы, 26 марта- Стриминговый сервис Spotify объявил о полном уходе из России; Google Pay и Apple Pay не работают с картами "Мир"; авиакомпания "Победа" сокращает число лайнеров с 41 до 25- Источник американских журналистов в Пентагоне говорит, что российские войска уже "не настолько твердо" контролируют Херсон- Владимир Путин подписал закон о "фейках" про российские госорганы за рубежом – до 15 лет лишения свободы- Российская армия атаковала штаб ПВО Украины недалеко от Винницы. Жертв нет, масштаб повреждений уточняется- Джоан Роулинг (не называя имени!) сказала, что не человеку, который убивает мирных жителей, отравляет и сажает в тюрьму оппонентов, рассуждать о западной "культуре отмены". О ней сегодня порассуждал Владимир Путин.

За день в пятницу из Мариуполя и Мелитополя выехали или были эвакуированы 7,3 тыс человекВице-премьер Украины Ирина Верещук в очередном вечернем отчете рассказала, что за 25 марта по двум коридорам были эвакуированы или выехали сами более 7,3 тыс человек.По словам Верещук, 2800 доехали из Мариуполя до Запорожья собственным транспортом, 4000 мариупольцев вывезли автобусами в Запорожье из Бердянска (соседний с Мариуполем город под контролем российской армии), и еще 531 человек был вывезен опять-таки в Запорожье из захваченного россиянами Мелитополя.Верещук сообщила, что всего за неделю Украине удалось эвакуировать из зон боев 38 тысяч человек.

Новое обращение Владимира ЗеленскогоВот, что он сказал о ситуации в МариуполеЗа неделю на своих машинах оттуда смогли уехать 26,4 тыс. жителей."Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов, изображая, что начали что-то раздавать людям. О таком отвратительном цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей нашего героического Мариуполя и других городов Украины я буду и дальше детально информировать народы других стран", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Макрон - о газеПрезидент Франции Эммануэль Макрон в пятницу присоединился к многим европейским политикам, заявившим, что требование Путина, чтобы европейцы оплачивали российский газ рублями (специально для этого купленными у России), попросту незаконно.На брифинге в пятницу во время саммита ЕС в Брюсселе Макрон сказал, что оплата рублями не предусмотрена в контрактах на поставку российского газа в Европу. Ранее то же заявили руководителеи нескольких европейских стран и председательница Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Макрон также высказался за то, чтобы газ для всего ЕС централизованно закупала Еврокомиссия - по его мнению, это позволит Европе сбивать цену.