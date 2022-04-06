ОНЛАЙН. Война против Украины: Зеленский заявил в Совбезе ООН, что российские военные "убивали целые семьи"

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.



Война в Украине: 6 апреля

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 6-7 апреля для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

США предоставят Украине помощь на $100 млнВашингтон предоставит дополнительную помощь Украине на 100 млн долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.Помощь будет в том числе включать противотанковые системы, сказал он.

В Киев возвращаются эвакуированные дипломатыО своем решении вернуть посольства обратно в украинскую столицу пока заявили Таллин и Анкара.Посольство Турции в Украине, в спешном порядке эвакуированное из Киева в Черновцы после начала российского вторжения, вернется к работе в украинской столице в среду, 6 апреля, сообщает англоязычная газета Kyiv Independent со ссылкой на представителей турецкого дипломатического ведомства.Чуть раньше во вторник украинский МИД заявил и о скором возвращении в Киев посла Эстонии.https://twitter.com/KyivIndependent/status/1511507089985880073

Командование США: конфликт в Украине продлится несколько летСоединенным Штатам следует рассмотреть возможность расширить свое военное присутствие в Восточной Европе для защиты от российской агрессии за счет увеличения числа расположенных там военных баз, заявил один из самых высокопоставленных представителей американского военного командования, генерал армии США Марк Милли.Предложение Милли, занимающего пост главы Объединенного комитета начальников штабов, прозвучало во вторник вечером в ходе выступления генерала перед конгрессменами.После российского вторжения в Украину Пентагон решил пересмотреть численность размещенного в Европе воинского контингента и, возможно, либо усилить американское присутствие в этом регионе, либо передислоцировать часть войск.По мысли генерала, можно обойтись и без развертывания новых постоянных баз, а ограничиться временными, с регулярной ротацией контингента. При этом бремя финансирования такого расширения с радостью возьмут на себя страны Восточной Европы - такие как Польша, Румыния и страны Балтии, уверен Марк Милли.Генерал также высказал мнение, что конфликт в Украине продлится не один год: "Не скажу насчет десятилетий, но по меньшей мере несколько лет - точно".Свою позицию Милли объяснил тем, Москва давно и регулярно требует от США и НАТО в целом сократить свое военное присутствие в Европе - а это, по его словам, свидетельствует о затяжном конфликте в регионе, выходящем далеко за пределы Украины.

Россия отозвала аппеляцию на отстранение от участия в ЧМ-2022Российская футбольная федерация отозвала свою апелляцию на отстранение сборной России от участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года. Ранее ФИФА приняла такое решение из-за вторжения армии РФ в Украину.Российский футбольный союз (РФС) опротестовал запрет, однако во вторник стало известно, что РФС отозвал апелляцию – об этом сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).24 марта должен был пройти квалификационный матч на ЧМ-2022 Россия - Польша, но польские футболисты отказались играть с россиянами после начала войны.При этом Россия продолжает добиваться отмены запрета на выступление своих спортсменов в других международных турнирах. В том числе она пытается опротестовать решение УЕФА о недопуске российских команд к европейским клубным турнирам (в частности, исключение из Лиги Европы московского "Спартака").УЕФА также запретила женской сборной России принимать участие в чемпионате Европы в Англии, который состоится этим летом.Финал Лиги Чемпионов, который должен был пройти 28 мая в Санкт-Петербурге, перенесен в Париж.Кроме того, Россия подала апелляции на решение об отстранении от участия в турнирах по гимнастике, регби, гребле и фигурному катанию.

Зеленский: Украина будет бороться, несмотря на попытки России пополнить армиюВладимир Зеленский опубликовал новое обращение к гражданам Украины. Он заявил, что страна будет бороться за победу в войне, несмотря на попытки России пополнить свою армию новыми военнослужащими."Мы понимаем, что оккупанты имеют численное преимущество. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей насобирать по всей России новых дураков из числа курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на забой в еще одно наступление", - сказал президент Украины."Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашей земли, нашего народа. Мы знаем, за что воюем. И делаем все для победы", - заявил Зеленский.Он также сказал, что самая трудная ситуация на фронте сейчас "на Донбассе и на Харьковском направлении".

Эвакуация из Мариуполя при поддержке Красного Креста снова сорваласьУкраинский вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что во вторник снова сорвалась эвакуация жителей Мариуполя, которую пытался организовать Международный Комитет Красного Креста.По словам Верещук, колонна из семи автобусов “двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста и после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться".Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил об освобождении своих сотрудников, ранее задержанных в поселке Мангуш в 20 км от Мариуполя. Этот населенный пункт находится под контролем российской армии."Вчерашний инцидент показывает, насколько нестабильной и сложной стала операция по безопасному вывозу [населения] для нашей команды", - отмечается в заявлении МККК.Сотрудники Красного креста предпринимают попытки добраться до Мариуполя с прошлой пятницы.На брифинге во вторник Верещук также сообщила, что за день по гуманитарным коридорам из Мариуполя и занятого российскими военными Бердянска до Запорожья на собственном транспорте доехали около 2,2 тыс. человек. Из них - примерно 1,5 тыс. - жители Мариуполя и еще 720 человек - других насленных пунктов.

Арестович: мой племянник провел 39 суток в оккупацииСоветник президента Зеленского Алексей Арестович рассказал, что его племянник-врач, который носит такую же фамилию, как у него, провел 39 суток в оккупации, отказавшись покидать больных.“Только что вышел на связь. Фамилию ни разу не спросили. Из больных и местных никто не сдал”, - написал у себя в "Фейсбуке" Арестович.Он не уточнил, в каком именно населенном пункте находился его родственник.Во время войны России против Украины Арестович стал одним из самых узнаваемых спикеров, выступающих с комментариями ситуации от лица украинской власти. https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5353413508056019&show_text=true&width=500

Как сейчас выглядит Бородянка - фотографииЗападные информагентства передают фотографии из Бородянки - еще одного населенного пункта под Киевом, который недавно был освобожден от российских войск. Бородянка находится несколько дальше от украинской столицы, чем Буча, поэтому журналисты смогли зайти в нее только сейчас.

"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений". Джонсон по-русски рассказал россиянам о событиях в БучеПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил в "Твиттере" новое обращение к россиянам. Он начал и закончил его с фраз на русском языке."Россияне достойны правды. Вы достойны того, чтобы узнать факты", - сказал по-русски Джонсон, а затем перешел на английский (но его выступление сопровождается русскими субтитрами). Премьер говорил о событиях в городах под Киевом, откуда недавно вышли российские войска и где украинские власти и западные журналисты обнаружили десятки убитых мирных жителей."Зверства российских войск Буче, Ирпене и других городах Украины повергли в ужас весь мир, - сказал премьер-министр. – Массовые убийства мирных жителей – им связали руки и расстреляли. Женщины подвергались изнасилованию на глазах своих малолетних детей. Сожженные не до конца трупы свалены в братские могилы или просто брошены гнить на улице"."Свидетельства столь шокирующие, столь жуткие, неудивительно, что ваше правительство скрывает от вас эти факты, - продолжил Джонсон. – Ваш президент знает, что если вы увидите происходящее, вы не будете поддерживать его войну. Он знает, что эти преступления предают доверие каждой российской матери, которая провожает сына на военную службу. И он знает, что они ложатся пятном на честь самой России".Далее Джонсон призвал россиян устанавливать VPN-приложения, которые позволяют обходить введенную российскими властями блокировку независимых новостных ресурсов. "А узнав правду – поделитесь ею с другими. Те, кто за этим стоит, ответят за все. История не забудет и тех, кто отвел глаза", - сказал он.В конце Джонсон снова перешел на русский язык: "Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не верю, что он действует от вашего имени".Несмотря на фотографии, видеоролики, свидетельства очевидцев и расследования независимых журналистов, российские власти заявляют, что армия РФ не виновна в гибели мирных граждан в Буче и других украинских городах.Москва также обвиняет Киев в фабрикации свидетельств о зверствах российских военных, не приводя при этом заслуживающих доверия доказательств.https://twitter.com/BorisJohnson/status/1511388515787055115