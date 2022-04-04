ОНЛАЙН. Война России с Украиной: ЕС готовит новые санкции в ответ на убийства мирных жителей под Киевом

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 4 апреля

Пока мировые СМИ выходят с первыми полосами об убийствах в Буче, у российских газет своя атмосфера, пишет издание "Агентство". Исключения — "Коммерсант", на первой полосе которого есть материал с таким заголовком: "Расхождения в показанном. В кадрах из Бучи Украина с Западом и Россия увидели совершенно разное", а также "Известия" с заголовком: "Под огнем обвинений. Как в Москве ответили на провокацию ВСУ в Буче". Но и в этом случае это не главные материалы выпусков.

Сводка событий за ночь в УкраинеОбластные администрации опубликовали данные о том, что произошло в регионах за ночь. Мы приводим некоторые из их отчетов:Одесская область. В результате ракетного обстрела пострадал инфраструктурный объект, детали произошедшего устанавливаются.Харьков. В результате обстрела российскими войсками Слободского района Харькова погибли семеро человек, еще 34 получили ранения, в том числе трое детей. Продолжаются бои на изюмском направлении.Луганская область. Почти все города области находятся под постоянным минометным огнем, везде пожары. Данные по погибшим, пострадавшим, а также по объемам разрушений устанавливаются. В воскресенье во время артобстрела в Новодружевске погибли двое волонтеров, которые раздавали людям гуманитарную помощь.Херсонская область. Ситуация в области ухудшается. На территории всей области фиксируются взрывы и обстрелы. В селах нет света и воды, 67 населенных пунктов Херсонской области за последние сутки остаются без электричества и водоснабжения. Лекарства отсутствуют полностью, магазины закрыты с начала войны.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Макрон поддержал новые санкции против РФПрезидент Франции Эмманюэль Макрон высказался за введение новых санкций против РФ в связи с появлением свидетельств массовых убийств мирного населения Бучи и других украинских городов. Налицо явные признаки совершения военных преступлений в Украине, ответственность за которые, по всей видимости, несет российская армия, заявил он в эфире радиостанции France Inter. По словам Макрона, необходимо ввести санкции в отношении российских угля и нефти.

Войска РФ ударили ракетой по объекту критической инфраструктуры в ТернополеЗападноукраинский город Тернополь вечером в воскресенье, 3 апреля, впервые за время развязанной Россией войны в Украине подвергся вражескому ракетному удару. Около 22:20 российские войска ударили по одному из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш."Враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции... Прошу не публиковать фото и не распространять неофициальную информацию", - написал Труш.

Глава турецкого Минобороны сообщил о готовности страны принять участие в эвакуации из Мариуполя моремТурция может принять участие в эвакуации своих граждан, а также граждан других стран, включая украинцев, из Мариуполя морским путем, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар. Об этом пишет Интерфакс-Украина. "По этому вопросу продолжается координация с властями Российской Федерации и Украины", - цитируют слова министра турецкие СМИ.Он отметил: "Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Турция также оказывает поддержку в эвакуации".

В понедельник попытаются эвакуировать людей из Мариуполя и Луганской областиНа 4 апреля запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя в Запорожье на собственном автомобиле, а также из ряда городов Луганщины, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram.✅ Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.✅ 15 автобусов для эвакуации наших людей уже выехали из Запорожья в Мариуполь.✅ Делегация Международного Комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами".Власти продолжают эвакуировать людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и с. Нижнее Луганской области.По словам Верещук, войска РФ постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области.

161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии РФ – прокурорыПо состоянию на утро 4 апреля известно, что более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России: 161 ребенок погиб и 264 ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины со ссылкой на ювенальных прокуроров.Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях – в частности, в городе Мариуполь, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.По официально установленным данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.2 апреля ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами г. Угледар Донецкой области. 3 апреля в результате обстрела г. Николаева ранены 11 человек, один из которых ребенок. Также 3 апреля в результате обстрела Харькова ранения получили трое детей.

Глава британской разведки: казни в Украине были частью плана Путина по вторжениюРуководитель британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что внесудебные казни входили в планы путинского вторжения в Украину. Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter."Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь" - написал он.Таким образом, Ричард Мур отреагировал на заявление главы МИД Британии Лиз Трасс с осуждением массовых убийств мирных жителей в освобожденных городах и селах Киевщины."Мы должны привлечь к ответственности виновных за ужасающие действия российских войск в Буче, Ирпене и других местах Украины. Режиму Путина не позволят скрыть свою причастность к этим зверствам", - заявила Трасс.https://twitter.com/ChiefMI6/status/1510629183365517326

Шольц анонсировал новый пакет санкций против РФ за смерти в Киевской областиКанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни Запад согласится на дальнейшие санкции против России в связи с войной и "зверствами, совершенными в Киевской области", в частности в Буче. Об этом пишет DW. Немецкий канцлер пообещал, что "Путин и его сторонники почувствуют на себе последствия" своих действий. По его словам, Германия "продолжит поставлять Украине оружие, чтобы страна могла защитить себя от российского вторжения".В то же время высокопоставленный источник Times сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет Шольца усилить давление на Россию во время его пятничного визита в Лондон.

Израиль осудил военные преступления российских войск в БучеМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение вреда гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением. Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Twitter."Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это", - написал Лапид.По его словам, невозможно остаться равнодушным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода из него российской армии.https://twitter.com/yairlapid/status/1510694167441293314

Минобороны Британии: Россия перебрасывает наемников на восток УкраиныСогласно последним разведданным, которые публикует в "Твиттере" министерство обороны Великобритании, российские войска продолжают консолидацию и перегруппировку своих сил с целью продолжения наступления в Донбасе на востоке Украины.Туда перебрасываются дополнительные войска, включая наемников из "ЧВК Вагнера".https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510844313017765888

Главное к утру понедельника✅ЕС готовит новый пакет санкций против Москвы на фоне сообщений об убийстве мирных жителей, совершенных при отступлении российских войск из Киевской области. Среди прочего предлагается полностью отказаться от покупки российских эергоносителей;✅Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу CBS назвал российское вторжение "пыткой для всего народа", который не хочет подчиняться России и в результате уничтожается;✅ООН назвала последние цифры погибших за время войны в Украине мирных жителей – их, по официально подтвержденным данным, больше 1400, но реальное число может быть намного выше;✅Украина и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, которые они описывают противоположным образом;✅Международный комитет Красного Креста заявил, что его гуманитарный конвой все еще не добрался до осажденного Мариуполя;✅Папа римский Франциск рассказал журналистам, что готов поехать в Киев, и папский престол изучает такую возможность, но признался, что пока не знает, осуществится ли в ближайшее время этот замысел.

Утром в понедельник войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по НиколаевуУтром в понедельник, 4 апреля, российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Об этом в Telegram-канале сообщает мэр города Александр Сенкевич. По его словам, сбор информации продолжается. Сенкевич просит не публиковать фото и видео последствий ударов до того, как это сделают официальные источники.

Глава региона: в Черниговской области захватчики держали в подвале более 150 заложниковВ подвале школы села Ягодное в Черниговской области, военнослужащие РФ держали в заложниках одновременно более 150 гражданских, в частности женщин и детей. Об этом сообщил председатель Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус в Фейсбуке, передает Укринформ.По его словам, россияне удерживали людей в тесноте, антисанитарии. Тела мертвых они также не разрешали выносить, поэтому люди были вынуждены находиться рядом с трупами."Ягодное. Подвал школы. В этом помещении враг держал более 150 человек одновременно. Выпускал на улицу. Иногда, не часто. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Удушье", - написал он.https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3125948151002852&show_text=true&width=500

Пленарная сессия Европарламента обсудит ситуацию вокруг УкраиныГуманитарные последствия российской агрессии против Украины, а также рекомендации о расходах на Украину в бюджете Евросоюза будут в числе центральных тем пленарной сессии Европарламента (ЕП), которая пройдет с 4 по 7 апреля в Страсбурге.Во вторник в Страсбурге депутаты Европарламента обсудят с Еврокомиссией (ЕК) и Советом ЕС возможности помощи украинским детям, спасающимся от военной операции, в частности защиты их от торговли людьми и эксплуатации.После включения 3 марта для беженцев из Украины механизма временной защиты, дающего им право на временное проживание в ЕС, доступ к образованию и рынку труда, ЕК и французское председательство в Совете ЕС работают над планом из 10 пунктов, который "усилит общий европейский ответ". Он будет включать в себя регистрационную платформу ЕС и координацию транспортных услуг для беженцев, конкретные рекомендации по приему и поддержке детей и подростков из Украины. В четверг ожидается принятие соответствующей резолюции.По данным ЮНИСЕФ, почти половина украинских беженцев - это несовершеннолетние, которые нуждаются в усиленной защите, поскольку подвергаются большему риску стать жертвами торговли людьми и эксплуатации.Украинская тема будет и в парламентской дискуссии о приоритетах бюджета ЕС на 2023 год.Депутаты призовут ЕС "гарантировать значительное финансирование для устранения геополитических последствий нынешнего кризиса, включая поддержку гуманитарных мер и обеспечение готовности к приему беженцев в государствах-членах и в странах Восточного соседства". Во вторник бюджетные рекомендации на 2023 год будут вынесены на голосование.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, Россия начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне против Украины около 60 тыс. человек. По данным Генштаба, предпочтение отдают лицам, уже имеющим боевой опыт. При этом мобилизовывают рядовой, сержантский и офицерский состав. В утренней сводке также указывается, что Москва планирует также укомплектовать подразделения устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями.

Войска РФ завершают отход из Киева и могут отступить из окрестностей Харькова. Карта боевых действий в УкраинеАмериканский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. В институте считают, что в ближайшие дни российские войска завершат отход из Киева вдоль сумского направления и, вероятно, после этого покинут свои оставшиеся позиции вокруг Конотопа и Сум. Об этом сказано в сообщении института в Facebook. "Украина выиграла битву за Киев, но война далека от завершения и все еще может изменить направление России, если российские военные смогут начать успешную операцию на востоке Украины", - считают в институте. Сообщается, что сейчас отвод основных сил российских войск по обоим берегам Днепра, вероятно, завершен."Беспорядочный характер отхода, в результате которого, по-видимому, остались многочисленные отдельные российские солдаты и, возможно, небольшие группы российских войск, делает невозможным в настоящее время точную оценку ситуации в Киевской и Черниговской областях", - уточняют в институте. Также в организации считают, что российские войска вокруг Харькова, скорее всего, продолжат перенос основных сил через Изюм на юго-восток и могут отступить из ближайших окрестностей города."Судя по всему, российские силы продолжают усилия по сосредоточению сил для возобновления наступления из Изюма в юго-восточном направлении, но за последние 24 часа не предпринимали никаких крупномасштабных операций. Российские силы к западу от Харькова и вокруг Сум, по-видимому, сосредоточились на прикрытии вывода российских войск из восточного Киева", - сообщили в институте. Также в институте ожидают, что вскоре Россия попытается завершить захват Мариуполя. Кроме того, сообщается, что войска РФ продолжают ограниченные наступательные действия на южном направлении.

Ключевые бои в ближайшее время будут сосредоточены в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной и по линии Изюм-Волноваха – советник главы МВД УкраиныКлючевые бои в войне против российских войск в ближайшее время будут сосредоточены в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной, по линии Изюм-Волноваха и смогут существенно повлиять на исход войны в целом, считает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко."Ключевое задание, которое ставит сейчас перед собой Российская Федерация, – это окружить наши войска на востоке. Поэтому ключевые бои будут происходить, безусловно, – это Мариуполь… это Кременная, Рубежное. На Луганщине – это Попасная, которая является для них (российских войск) одним из ключевых пунктов на данный момент, и это также по линии Изюм–Волноваха", – сказал он в эфире национального телемарафона #UAразом.При этом Денисенко подчеркнул, что по этому направлению сосредотачиваются наибольшие силы россиян и там будут происходить главные бои "ближайших дней или недель этой войны"."От результатов этих боев будет зависеть исход промежуточного этапа, а может, и всей войны, украино-российской, 2022 года", – добавил советник главы МВД.

Ночью по Одессе был нанесен ракетный удар, информация уточняется – глава регионаНочью агрессор нанес ракетный удар по одному из объектов в Одессе, информация уточняется, сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук."Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Последующая информация в дальнейшем уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном на Фейсбук в понедельник утром.

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко и итальянская певица Гайя Гоцци (Gaia Gozzi) открыли футбольный матч "Серии А" Ювентус - Интер песней Джона Леннона. Певицы исполнили лирическую песню "Imagine" из одноименного альбома Леннона 1971 года.Go_A представляла Украину на "Евровидении" в 2021 году, заняв пятое место в финале конкурса.Видео доступно по ссылке.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил потрясение сообщениями о "зверствах, совершенных российскими войсками в отношении украинских граждан" в Буче и других городах. "Нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями, - написал он в Twitter. - Россия должна и будет нести ответственность за действия своих вооруженных сил."Министр иностранных дел Австралии Мариc Пейн заявила, что "суммарные казни, изнасилования, грабежи и другие преступления", совершенные российскими войсками в Буче и Украине в целом "вызывают презрение".https://twitter.com/ScottMorrisonMP/status/1510753536975708164

Президент Польши Анджей Дуда призвал привлечь к ответственности совершивших преступления в городе Буча. "Преступники должны называться преступниками, предстать перед судом и быть осуждены. Фотографии из Бучи опровергают мнение о том, что мы должны искать компромисс любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", - написал он в Twitter.https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1510710650867273735

Зеленский призвал зрителей "Грэмми" поддержать Украину Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" в США, призвав зрителей поддержать жителей Украины "любым возможным способом". "Что более противоположно музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей", - заявил Зеленский в видеообращении, транслировавшемся перед выступлением американского певца Джона Роджера Стивенса, известного как Джон Ледженд, и украинской поэтессы Любови Якимчук. "Заполните тишину своей музыкой. Заполните ее сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас любым возможным способом. Любым, но не тишиной", - сказал он по-английски.

МВД Германии: на фоне войны усиливается враждебность к к россиянам и украинцамМинистр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предупредила об усилении враждебности по отношению к россиянам и украинцам в Германии на фоне войны в Украине. "Этот конфликт не должен распространяться на наше общество", - сказала Фезер в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung. "Мы всегда напоминаем: это преступная агрессивная война (президента РФ Владимира - Ред.) Путина. Это не война людей с русскими корнями, которые живут у нас здесь в Германии", - подчеркнула она. С момента российского вторжения в Украину в конце февраля немецкие власти, по данным Фезер, зарегистрировали 308 преступлений против лиц российского происхождения, в том числе 15 преступлений насильственного характера. Кроме того, зарегистрировано 109 преступлений против лиц украинского происхождения, из них 13 - насильственного характера. Речь идет как об угрозах и оскорблениях, так и о физическом насилии и порче имущества, сообщила Фезер.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что в свете военного вторжения РФ в Украину проблема дезинформации, "всегда являвшаяся большой", стала "еще хуже". "Идет информационная война", - заявила глава государства в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее словам, отдельные небольшие страны, как Молдова, не способны повлиять на соцсети, в частности Telegram, хотя парламент в Кишиневе и разработал закон против дезинформации. "Нам необходима общая политика против подобных источников дезинформации",- сказала Санду.

Глава региона: Российские войска выходят из Сумской областиРоссийские войска начали активно выходить с территории Сумской области, сообщил в видеообращении глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. В то же время он подчеркнул, что об освобождении региона говорить еще рано, поскольку продолжается зачистка территории.

Зампредседателя Европарламента потребовала создать специальный трибунал для наказания виновных в трагедии в БучеПосле обнародования свидетельств предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими войсками в Буче, зампредседателя Европарламента и замглавы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер потребовала создать специальный трибунал, подобно трибуналам по Югославии, для наказания виновных. "Для всех нас чудовищность этих деяний непостижима, - заявила она в эфире Bild TV. - Это самые тяжкие преступления против человечности, это военные преступления".

Участники Антивоенного комитета России потребовали провести международное расследование действий войск РФ в УкраинеПредприниматель Михаил Ходорковский, а также 14 его единомышленников из числа ученых, политиков, писателей, юристов и общественных деятелей, объединившихся ранее в так называемый Антивоенный комитет, выступили с призывом провести независимое международное расследование действий российской армии в Украине и признать геноцидом "безрассудные казни и убийства мирных жителей" на занятой российскими войсками территории страны. Полный текст документа опубликован в Telegram-канале Михаила Ходорковского.

Обстрел Харькова в воскресенье: семь погибшихВ результате обстрела Слободского района Харькова 3 апреля, по предварительной информации, погибли семь человек, сообщает в Telegram Харьковская областная прокуратура. Еще 34 человека, в том числе трое детей, получили ранения."Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Вице-канцлер ФРГ исключил немедленное эмбарго на импорт энергоносителей из РФГлава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек поддерживает ужесточение санкций в отношении РФ, но по-прежнему исключает возможность немедленного введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию. "Мы придерживаемся стратегии обретения независимости от российских газа, угля и нефти, только не прямо сейчас", - сказал он в эфире немецкого телеканала ZDF.

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, российские войска пытаются захватить город, следует из сообщения Минобороны Великобритании, опубликованного в Twitter. По данным британской военной разведки, город по-прежнему подвергается "интенсивным неизбирательным" обстрелам, но Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление, удерживая контроль над центральными районами. Минобороны отмечает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения России, поскольку его захват обеспечит сухопутный коридор в оккупированный ею Крым.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510721782218690566

Зеленский пригласил Меркель и Саркози посетить БучуПрезидент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча в пригороде Киева. "Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть воочию замученных украинцев и украинок", - говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на его официальном сайте. Украинский лидер не упомянул в своем приглашении Франсуа Олланда, сменившего Саркози на посту президента Франции и занимавшего эту должность с 2012 по 2017 годы. Олланд наряду с Меркель участвовал в переговорах по Минским соглашениям в феврале 2015 года.

ООН сообщает о гибели 1400 мирных жителей в Украине с 24 февраля1417 мирных жителей, в том числе 121 ребенок, погибли и 2038 человек получили ранения с начала российского вторжения в Украину 24 февраля, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.Главной причной гибели и ранений ООН называет артиллерийские и ракетные обстрелы и удары с воздуха. Организация подчеркивает, что эти цифры отражают только задокументированные случаи, а реальное число жертв может быть гораздо выше.https://twitter.com/UNHumanRightsUA/status/1510701799614910466

Джонсон призовет Шольца усилить давление на РоссиюБританский премьер-министр Борис Джонсон в ходе предстоящей на этой неделе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем намерен призвать его усилить санкции в отношении России, пишет Times.Шольц в пятницу совершит свой первый визит в Лондон с момента вступления в должность канцлера.Ожидается, что Джонсон призовет его усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.Сам Шольц накануне заявил, что страны ЕС введут новый пакет санкций против Москвы в ближайшие дни.По его словам, последствия ограничений почувствуют российский президент Владимир Путин и те, кто его поддерживает.

Папа Франциск вновь заявил о готовности отправиться в КиевПапа римский воздал дань памяти журналистам, погибшим в ходе войны в Украине, и вновь заявил о готовности отправиться в Киев. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции на борту самолета, на котором он возвращался из поездки на Мальту.“Я хотел бы выразить соболезнования по поводу гибели ваших коллег, на чьей бы стороне они ни были, - сказал понтифик. – Они погибли, служа общему доброму делу. Они были храбрыми людьми. Я молюсь за них, я молюсь за то, чтобы Господь вознаградил их по заслугам”.По словам папы римского, он получает информацию о войне в Украине из первых рук от своей знакомой аргентинской журналистки, которая с первого дня войны освещает происходящее.Что касается возможной поездки в Украину, то папа Франциск начал говорить об этом еще по пути на Мальту в минувшую субботу.“Я готов сделать для этого все возможное, Святой престол предприримает все необходимые дипломатические усилия, но исходя из предусмотрительности и конфиденциальности мы не обо всем можем рассказать, - отметил он. – Я пока не знаю, можно ли будет совершить такую поездку, уместно ли ее совершить и принесет ли она пользу. Пока что все подвешено в воздухе”.

ЕС готовит новые санкции в ответ на убийства мирных жителей под КиевомЕС готовится принять дополнительные санкции против Москвы на фоне сообщений о зверствах российских войск, совершенных при отступлении от Киева.Как пишет Financial Times, представители Евросоюза оказывают Украине и ряду неправительственных организаций помощь в сборе улик, чтобы это дело можно было передать в международные суды, и в среду намерены обсудить новые ограничения против России.Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже пообещала "усилить санкции против России и оказать еще большую поддержку защитникам Украины", в то время как ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан призвал оказать на Москву максимальное международное экономическое давление, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости ввести пятый пакет жестких санкций как можно скорее.Уже действующие меры ЕС, напоминает газета, включают отказ семи российским банкам в доступе к системе SWIFT, запрет на экспорт в Россию ключевых технологий в оборонной, энергетической, телекоммуникационной и авиационной сферах, запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве Евросоюза и замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, в том числе президента Владимира Путина.Новые меры, которые предлагаются некоторыми членами ЕС, включают дополнительные индивидуальные санкции, запрет на вход российских судов в порты стран ЕС, новые экспортные ограничения и запрет на экспорт энергоносителей, чего давно добивается Украина.Как отметил в связи с этим министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "покупать у России нефть и газ – значит финансировать военные преступления”.Литва стала первой страной ЕС, полностью отказавшейся от импорта российского газа.

Maxar опубликовала снимок Бучи со спутника от 31 марта, на нем видна траншеяАмериканская частная спутниковая компания Maxar опубликовала спутниковый снимок Бучи от 31 марта.На снимке - церковь Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче.В Maxar отмечают, что на фотографии видна траншея длиной около 15 метров. Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о том, что в Буче на территории одного из храмов обнаружена "братская могила".В Maxar отмечают, что на съемках церкви от 10 марта видны признаки земляных работ.Об этом сообщает агентство Рейтер. https://twitter.com/BNONews/status/1510732543041191948

Гуманитарный конвой "Красного креста" до сих пор не доехал до МариуполяМеждународный комитет Красного креста заявил, что его гуманитарный конвой все еще не добрался до осажденного Мариуполя, сообщает New York Times. В городе, осажденном российскими войсками, остаются десятки тысяч людей, у них нет пищи, воды и электроэнергии.Конвой “Красного креста” из 54 автобусов для эвакуации впервые выехал в Мариуполь из Запорожья еще в пятницу, после того как в четверг Россия объявила о согласовании соответствующих гуманитарных коридоров. Однако конвой был вынужден повернуть назад из-за “условий, сделавших невозможными продолжение движения”.Во второй раз гумконвой выехал в Мариуполь в субботу утром. Где именно он сейчас находится, в “Красном кресте” не уточнили.

Россия утверждает, что ее войска оставили Бучу еще 30 марта, а тела появились только сейчас. Это неправдаРоссия отрицает преступления своих военных в Буче. Один из ее аргументов в том, что их доказательства появились якобы только через четыре дня после того, как город покинули военные.В воскресенье 3 апреля Россия заявила, что ее военные полностью покинули Бучу еще 30 марта. Однако еще 1 апреля телеканал "Звезда" российского министерства обороны со ссылкой на командира одного из подразделений морской пехоты Алексея Шабулина сообщил, что "российские морпехи осуществляют зачистку населенных пунктов" по направлению Гостомель - Буча - Озера "с дальнейшей задачей закрепиться в них". Сообщение об этом до сих пор доступно на сайте агентства Интерфакс. Российские официальные СМИ обязаны черпать информацию о происходящем в Украине из заявлений министерства обороны; именно на него в тот же день, 1 апреля, ссылалась "Российская газета".Только к вечеру этого дня мэр Бучи Анатолий Федорук заявил , что город освобожден (правда, по ссылке он говорит, что это случилось днем ранее - 31 марта). Корреспонденты Би-би-си смогли попасть в город также 1 апреля.Таким образом уход российских военных из Бучи именно 30 марта не подтверждается независимыми источниками.Кроме того российские военные утверждают, что первые видеокадры с телами на улицах Бучи появились "только на четвертый день" после ухода войск, то есть 3 апреля. Это тоже не так, они появились днем раньше.Первые кадры с телами на улицах города появились 1 апреля. Днем позже в город вместе с военнослужащими ВСУ и полицейскими прибыли журналисты, в частности, иностранных СМИ, которые зафиксировали большое количество убитых людей на дорогах.Корреспонденты Би-би-си, как уже сказано, лично видели и показали примерно 20 тел мирных жителей в Буче и рядом с ней уже 1 апреля, когда корреспонденты впервые побывали в городе.

И Украина, и Россия потребовали созвать Совбез ООН для обсуждения событий в Буче. Но в разные дниИ Украина, и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, которые они описывают противоположным образом.Пока неясно, в какой конкретно день состоится заседание - Киев и Москва запрашивали его на разные дни. На сайте Совбеза расписание еще не обновлялось.Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что "военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совбезе ООН во вторник".Однако позже заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский, написал в "Телеграме", что Россия требует провести это заседание днем раньше, в понедельник. Тему заседания он обозначил как "провокацию украинских радикалов".

Главное по итогам воскресенья, 3 апреля✅Убийство мирных жителей в городе Буча и других освобожденных от российских военных городов Киевской области было главной темой дня. Президент Украины Владимир Зеленский дважды обратился к матерям российских солдат, спросив, как их дети оказались способны совершить такие злодеяния. Зеленский добавил, что произошедшее в Буче - изнасилования и убийства мирных жителей - возможно, сейчас повторяется в оккупированных областях Украины.✅Из освобожденных районов Киевской области, в том числе из Бучи, вывезено 410 тел погибших мирных жителей, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.✅Российское министерство обороны ответило на обвинения в убийствах жителей Бучи, заявив, что кадры "постановочные" и созданы украинскими властями. В реальности аналогичные сцены наблюдали в Буче журналисты Би-би-си и многих других мировых СМИ, они подтверждаются рассказами выживших местных жителей, а никаких признаков постановки, о которых говорила российская пропаганда, при ближайшем рассмотрении на видеокадрах нет.✅Западные страны возмутились свидетельствами резни в Буче и намерены ужесточить санкции против России.✅В Украине будет создан специальный судебный механизм для рассмотрения каждого военного преступления, заявил в обращении к нации президент Владимир Зеленский.✅Российские силы обстреляли несколько городов в разных частях, что привело к жертвам и раненым среди мирного населения. Под огонь попала больница в городе Рубежное Луганской области, Очаков в Николаевской области, Васильков к юго-западу от Киева, и Харьков.