ОНЛАЙН. Война России с Украиной: Губернатор Белгородской области РФ обвинил Украину в атаке на нефтебазу

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Главное в пятницу, 1 апреля

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 1 апреля

Российские войска покинули Чернобыльскую АЭСРоссийских военных нет на территории Чернобыльской АЭС, но часть из них все еще находится в зоне отчуждения, сказал в пятницу глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.По его словам, уходя, российские военные забрали с собой компьютеры и часть имущества, находившегося на станции.Кроме того, российские силы взяли в плен нескольких сотрудников Национальной гвардии МВД Украины.В четверг вечером Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что у них нет данных об облучении российских солдат в Чернобыльской зоне."МАГАТЭ сейчас не имеет возможности подтвердить сообщения, что российские военные получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения. Агентство пытается найти дополнительную информацию для независимой оценки ситуации", - написала пресс-служба агентства.Утверждения, что десятки российских солдат облучились в очагах заражения в районе Чернобыльской АЭС, в частности, в знаменитом "рыжем лесу" рядом со станцией, циркулируют в соцсетях и прессе, прежде всего украинской, по крайней мере последние четыре дня.

В Пентагоне рассчитывают на завершение поставок оружия Украине на $800 млн к середине апреляСША полагают, что им удастся завершить поставки Украине вооружений на сумму $800 млн к середине апреля, сообщили американские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.Он уточнил, что первые четыре-пять партий вооружений в рамках этого пакета военной помощи, о котором власти США объявили ранее в марте, уже поступили украинской стороне, пишет Интерфакс-Украина. Кроме того, он назвал "беспрецедентной" помощь США Украине на сумму около $350 млн в области безопасности, оказанную за последние три недели.Президент США Джо Байден 16 марта объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на $800 млн. Он пояснял, что среди предоставляемой помощи - 800 ед. зенитных установок, в том числе системы дальнего радиуса действия, 9 тыс. ед. противотанковых, 7 тыс. ед. стрелкового оружия, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 млн единиц различных боеприпасов, включая артиллерийские. Также речь шла о выделении беспилотниковКак уточнял Байден, общий объем такой помощи США Украине составил $1 млрд.

Российские войска отступают из Черниговской области, но есть угроза авиаударов - губернаторРоссийские войска отходят от Черниговской области, но она еще не освобождена полностью. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус в своем обращении.По его словам, сохраняется угроза ракетных и авиаударов."Поэтому большая просьба: в случае сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться", - заявил он.Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит часть войск с севера Киевской области.

Мэр: войска РФ полностью покинули Броварской район Киевской областиМэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко сообщил о полном выходе российских войск из Броварского района, который с одной стороны граничит с Киевом, а с другой с Черниговской областью."Касательно Броварского района, действительно российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины", - сказал Сапожко в эфире телемарафона в пятницу утром.По его словам, войска РФ отступили и по Барышевскому направлению, и в сторону Прилук Черниговской области, и в сторону Чернигова."Вооруженные силы будут непосредственно действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест", - добавил Сапожко.При этом в самих Броварах, по словам мэра, блок-посты не разбираются, а переносятся, и сам город по-прежнему готов к обороне.

США вскоре введут ограничения для 120 компаний РФ и Беларуси на получение американских технологийМинторг США в предстоящие дни введет ограничения на передачу американских передовых технологий 120 компаниям России и Беларуси, заявила в четверг директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."В ближайшие дни министерство торговли примет дальнейшие действия по нанесению ущерба работе российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов, включив 120 структур России и Беларуси в (специальный - ИФ) список юридических лиц", - сказала Бедингфилд на брифинге.Она уточнила, что внесенные в этот список компании больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, "в получении которой будет отказано в большинстве, если не во всех случаях".Ранее в четверг Минфин США принял решение о возможности введения санкций в отношении любых физических и юридических лиц, имеющих отношение к аэрокосмической, морской, электронной сферам российской экономики.

Украинский журналист: удар на нефтебазе в Белгороде нанесли боевые вертолеты УкраиныНесмотря на отсутствие официальных подтверждений, украинский журналист Юрий Бутусов пишет, что уничтожение нефтебазы в Белгороде – это результат спецоперации украинских военных."Сегодня в 5.50 утра два украинских боевых вертолета Ми-24, вылетевших из Украины в российский Белгород на сверхмалых высотах, незаметно для российской противовоздушной обороны, ударом неуправляемыми ракетами уничтожили стратегически важную нефтебазу, расположенную в самом город", - написал Бутусов у себя в Facebook.Он также сообщил: "в настоящее время горит 8 резервуаров, в которых находится 16 тысяч кубометров горючего. Российская ПВО оказалась неспособной даже заметить наши вертолеты, успешно вернувшиеся на базу после выполненного задания№.

Минобороны России – о происходящем в зоне боевых действийОфициальный представитель минобороны России Игорь Конашенков выступил с утренним брифингом о происходящем в зоне боевых действий в Украине.Вот главное из него:- Силы самопровозглашенной ЛНР блокировали северные окраины Кременной и восточные окраины Метелкино (Луганская область). За ночь они якобы убили до 40 украинских военных, а также уничтожили артиллерийскую батарею и 2 боевых машины пехоты;- Военные с использованием высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили шесть военных украинских объектов: пять складов вооружния и склад горючего;- Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 у Любимовки (Херсонская область) и восемь беспилотников в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Коросуни и Новомихайловского;- В общей сложности оперативно-тактическая авиация поразила 52 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта и несколько установок ракетных систем залпового огня;О пожаре на нефтебазе в Белгородской области Конашенков не упомянул.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Что происходит в МариуполеКрасный Крест попытается снова эвакуировать людей из МариуполяНебольшая гуманитарная колонна из трех грузовиков с сотрудниками Красного Креста выехала из Запорожья по направлению в Мариуполь. В пятницу будет предпринята очередная попытка доставить грузы в осажденный город и вывезти людей.Эвакуацию предполагалось провести еще в четверг, но в ее срыве украинские власти обвинили российские войска.Удастся ли довести гуманитарный груз и вывезти людей за один день, пока остается под вопросом.Как сказал в пятницу советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на личном транспорте.Андрющенко вслед за вице-премьером Украины Ириной Верещук обвинил российские войска в том, что те "не пропускают автобусы в Бердянск и не очень охотно пропускают людей, чтобы они садились в автобусы из Бердянска".Мариуполь уже пять недель окружен российскими войсками. Город практически полностью разрушен, в нем продолжаются ожесточенные бои; часть кварталов контролируют российские войска, часть - украинская армия.В городе все еще остаются более 150 тыс. человек, которые с трудом выживают без тепла и еды.

В Украине уничтожены несколько зернохранилищ - РейтерС начала российского вторжения в Украине были повреждены несколько хранилищ зерна – об этом свидетельствуют сделанные американскими властями снмики, с которыми ознакомилось агентство "Рейтер".На двух черно-белых снимках видны длинные прямоугольные здания на востоке страны – нетронутыми по состоянию на январь и с поврежденными крышами и так называемыми "ударными кратерами" в марте.По словам американского чиновника, с которым поговорило агентство, у США есть информация, что российские военные наносят удары по хранилищам с зерном в восточной части Украины:"По состоянию на конец марта как минимум шесть хранилищ были повреждены в результате таких атак", – рассказал собеседник "Рейтер".Украина в 2020/21 году была четвертым по объему экспоротером зерна в мире."Безрассудные атаки на эти зернохранилища являются ярким примером того, как война Путина напрямую затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире, – цитирует "Рейтер" американского чиновника. – Поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках".Российские власти за время военного конфликта ни разу не говорили о том, что военные наносят какие-либо удары по хранилищам зерна в Украине.Минобороны России настаивает, что армия наносит удары лишь по объектам украинской военной инфраструктуры.

Пентагон: Киев находится в опасности, авиаудары по городу продолжаются, несмотря на частичный отвод войск РФ Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются, несмотря на частичный отвод войск России от столицы Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона "Голосу Америки", комментируя отвод российский войск к северу от Киева."Мы не наблюдали большой разницы за последние 24 часа, не было массового движения, по крайней мере, на данный момент", - заявил он.Отметим, что отвод российский войск от Киева фиксируется как украинским командованием, так и видеосъемками из Гостомеля.Представитель Пентагона также заявил, что передислокация российских войск из Киева указывает на то, что российские военачальники понимают, что их попытка взять столицу провалилась."Мы по-прежнему наблюдаем проблемы сплоченности подразделений, проблемы с командованием и управлением и проблемы с грамотным руководством. Это армия, в которой нет унтер-офицерского корпуса как на Западе, поэтому в ней нет эффективного командования небольшими подразделениями и вы не увидите даже какой-либо инициативы на низовом уровне", - добавил он.

Украинские спасатели разбирают завалы в ЧерниговеГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала снимки, сделанные во время разбора завалов в Чернигове."Спасатели продолжают разбирать конструкции разрушенных построек и доставать из-под завалов тела погибших людей", – рассказали в ведомстве.

Польша приняла уже 2,4 млн украинских беженцевБолее 2,4 млн человек бежали из Украины в Польшу с начала войны чуть более месяца назад.Польские пограничники говорят, что в последние дни поток вынужденных переселенцев начал спадать. В четверг, например границу перешли 23 тысячи человек, меньше, чем в предыдущие дни, в пятницу - по данным на утро, и того меньше - 3500 человек.Растет и число тех, кто отправляется Украину. С начала войны 406 тысяч человек перешли границу с Польшей в Украину, только в четверг их было 15 тысяч.Многие прибывшие из Украины вынужденные переселенцы уже отправились дальше на Запад.В настоящий момент, по оценкам исследователей из Университета Варшавы, в стране остается до 1,3 -1,4 млн украинских беженцев.

Украина сообщила в МАГАТЭ о восстановлении контроля над Чернобыльской АЭСУкраина сообщила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении на сайте агентства. Контроль над объектом был передан "в письменном виде".По данным украинской стороны, отмечается на сайте МАГАТЭ, две колонны российских военных были направлены в сторону Беларуси. Еще одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также направилась в сторону Беларуси.Украина не сообщала о ротации персонала на Чернобыльской АЭС с 20-21 марта.

МЧС России: на нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаровВосемь резервуаров горят на нефтебазе в Белгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского МЧС.В службе уточнили, что для их тушения проводится "пенная атака". На месте пожара работают 194 спасателей. Для его ликвидации используется пожарный поезд.Тем временем мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что жителей улиц, которые находятся рядом с горящей нефтебазой, эвакуировали в "Белгород Арену". Туда приехал автобус с 19 жителями.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара на нефтебазе стал удар с двух украинских вертолетов, которые якобы зашли в воздушное пространство России на малой высоте.В соцсетях появились несколько видео, на которых рядом с местом пожара видны два вертолета.Украинские власти факт подобной атаки не подтверждали."Роснефть", которой принадлежит база, сообщила о том, что ее персонал был эвакуирован, а жертв и пострадавших нет.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло 153 ребенка, 245 детей ранены – Офис Генпрокурора УкраиныЗа время войны с Россией погибли 153 ребенка. Более 245 были ранены, приводит новые данные Генпрокуратура Украины.Больше всего детей пострадали в Киевской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях."Продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях – в частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", – сообщили в Генпрокуратуре.

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Ещё одно видео удара по белгородской нефтебазе - теперь с вертолётами в кадреВот на этом видео видны вертолёты, наносящие удар по белгородской нефтебазе.А на этом - вертолёты, уходящие после удара на предельно малой высоте.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде вспыхнул после удара с двух украинских вертолётов, прокравшихся на территорию России на малой высоте.Белгород находится в 30-40 км от украинской границы.

Число погибших в здании Николаевской обладминистрации выросло до 27Число погибших в здании Николаевской обладминистрации выросло до 27 человек - об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на спасательную службу.Ракетный удар по зданию админстрации в областном центре на юге Украины был нанесен рано утром 29 марта. Глава администрации Виталий Ким остался жив и невредим: его в момент удара не было в его кабинете.

Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай пишет, что утром из "Градов" был обстрелян поселок Горское к югу от административного центра области Северодонецка.По словам Гайдая, разрушены несколько домов, ранена одна женщина.Проверить заявления сторон в условиях войны невозможно.

Минобороны Британии подтверждает локальные успехи украинцев на севере страныМинистерство обороны Британии в очередной своей кратенькой сводке пересказывает некоторые из сообщений украинской стороны.Минобороны подтверждает, в частности. что украинцы освободили села Слобода и Лукашовка к югу от Чернигова, рядом с трассой на Киев.Кроме того, как пишут британские военные, их украинские коллеги проводят "успешные, но ограниченные" контратаки к востоку и северо-востоку от Киева.Чернигов и район Киева, по данным минобороны, по-прежнему подвергаются авиаударам и ракетным ударам, несмотря на заявления российских военных о частичном сворачивании операций в этом регионе.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1509760754395885570

В российском Белгороде, находящемся возле украинской границы, горят уже 8 резервуаров с топливом объемом по 2 тысячи кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на 8 резервуаров, пишет телеграм-канал Baza. Ранее глава региона сообщил, что два вертолета ВС Украины зашли на малой высоте на территорию России и обстреляли нефтебазу.

Австралия направит Украине бронетранспортеры BushmasterАвстралия отправит бронетранспортеры собственного производства в Украину по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон."Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты", - цитирует Моррисона CNN."Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры Bushmaster. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17", - сообщил он.Зеленский призвал предоставить бронетранспортеры во время выступления по видеосвязи в парламенте Австралии.

По нефтебазе в Белгороде ударили с вертолетов - губернатор Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что по нефтебазе в Белгороде нанесли удар два украинских вертолета, которые будто бы залетели на территорию России на малой высоте. Подтверждений или опровержений с украинской стороны нет. Объяснений и доказательств - действительно ли это были вертолёты, украинские ли это были вертолёты, как они обошли российскую ПВО в условиях войны и т.д. - белгородский губернатор пока не приводит. Эвакуируются жители трех близлежащих улиц. Пожар тушат 70 пожарных с двадцатью единицами техники. Белгород расположен примерно в 30 км от украинской границы и в 60 км - от Харькова, который с первых дней войны бомбят и обстреливают россияне.

Пожар на нефтебазе в Белгороде - возможно, результат обстрелаБольшой пожар, который вспыхнул этой ночью на нефтебазе в Белгороде, недалеко от украинской границы и Харькова, возможно, был вызван обстрелом.В первые часы в сообщениях из Белгорода сообщалось лишь о пожаре и только в некоторых из них проскальзывало упоминание о взрывах.Но вот на этом видео с камеры наблюдения, опубликованном в одном из белгородских эккаунтов, видно, как перед пожаром в его будущий очаг влетают несколько ракет или что-то их напоминающее.Подлинность видео и то, что на нём - именно белгородская нефтебаза, Би-би-си сейчас проверить не может.

В российском городе возле украинской границы - крупный пожар на нефтебазеВ находящемся рядом с украинской границей российском городе Белгород - сильный пожар. Горит нефтебаза. Все экстренные службы находятся на месте, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также заявил, что власти начнут "расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место". Об этом пишет телеграм-канал Baza.Два человека пострадали в результате пожара на нефтебазе, это работники объекта - им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает - добавилс Гладков. О причинах пожара ничего не сообщается.

Украинский генштаб: россияне частично выводят части с севера Киевской областиГенштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке подтверждает, что Россия частично отводит свои части, которые вели неудавшееся наступление на Киев."Наблюдается продолжение частичного вывода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Республикой Беларусь. Фиксируется движение смешанных колонн разной численности", - пишет генштаб.Украинские военные обвиняют противника в грабеже и мародерстве. "В составе колонн - также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были украдены российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник осуществляет вывоз имущества, которое было награблено", - говорится в сводке.Украинский генштаб также сообщает, что в Донецкой и Луганской областях за последние сутки были отбиты семь атак противника.Российское военное руководство в последнюю неделю говорит, что частично сворачивает операции на севере Украины и намерено сосредоточиться на Донбассе, где, как предполагается, российская армия рассчитывает захватить как минимум всю территорию Донецкой и Луганской областей.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Военные аналитики: ВСУ успешно контратаковали под Киевом, Херсоном и в направлении СумАмериканский Институт изучения войны опубликовал новый отчет и карту боевых действий в Украине. Сообщается, что украинские силы успешно провели локальные контратаки вокруг Киева, в направлении Сум и в Херсонской области и, вероятно, в ближайшие дни захватят новые территории, особенно к северо-западу и востоку от столицы.По данным института, российское подкрепление может позволить возобновить наступление РФ через Славянск, чтобы группа войск могла соединиться с подразделениям РФ в Луганской области.Сообщается, что вывод российских войск из-под Киева и Чернигова можно будет назвать значительным, если российские войска начнут отступать с передовых позиций вокруг одного из городов."Российские силы, вероятно, намерены продвигаться на юго-восток от существующих позиций вокруг Изюма, чтобы соединиться с российскими войсками, наступающими на запад в Луганской области, но понесшие потери российские подразделения, передислоцированные с северо-востока Украины, вероятно, в ближайшем будущем будут иметь ограниченную полезность", - сообщает институт.Также, по данным организации, 31 марта украинские силы провели несколько локальных контратак вокруг Киева, на северо-востоке Украины и в направлении Херсона, успешно оказывая давление на российские силы и стремясь сорвать текущую ротацию российских войск."31 марта российские войска, вероятно, продолжали наступление в Мариуполе. В течение последних 24 часов украинские силы продолжали отражать атаки российских войск на территории Донецкой и Луганской областей, особенно сосредоточенные на Попасной и Рубежном", - говорится в сообщении. Также указано, что 31 марта украинские войска провели успешные контратаки на нескольких участках южного фронта. Украинские войска отбили Орлово, Заградивку и Кочубеевку на севере Херсонской области.

Глава региона: за сутки в Луганской области под обстрелами два человека погибло, два пострадало В результате российских обстрелов за минувшие сутки четверга, 31 марта, в Луганской области погибло 2 человека, еще 2 пострадало. Также разрушено 18 домов, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай."Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Ивановки повреждено 20 объектов. Среди них 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры. От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Спасены из пламени 4 человека", – написал он в Телеграм-канале в пятницу утром.По его словам, без централизованного водоснабжения остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и 5 частично. Обесточены 767 трансформаторных подстанций – 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей области.Гайдай отметил, что 31 марта отражены попытки обхода противником позиций украинских войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

СМИ: ЕС на саммите с Китаем потребует заверений, что Пекин не будет помогать России в войнеНа саммите в пятницу между ЕС и Китаем Брюссель хочет получить от Пекина заверения в том, что он не будет помогать РФ в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ЕС, близких к подготовке саммита.Речь идет и о поставках России оружия, и о помощи Москве в обходе западных санкций.Как отмечается, основной вопрос для саммита выглядит так: "Продолжим ли мы эту войну или будем работать вместе, чтобы положить конец этой войне?".Чиновники заявили, что любая помощь, оказанная России, нанесет ущерб международной репутации Китая и поставит под угрозу отношения с крупнейшими торговыми партнерами — Европой и США. Официальный представитель ЕС заявил, что позиция Китая по отношению к России станет "вопросом на миллион долларов". Другой отметил, что в прошлом году более четверти мировой торговли Китая приходилось на страны блока и США, тогда как на Россию приходилось всего 2,4%.Уточняется, что в пятницу президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель проведут переговоры с премьер-министром Китая Ли Кецяном, а затем с главой Си Цзиньпином. Это будет первый саммит за два года.

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии БританииАдмирал Тони Радакин, являющийся начальником штаба обороны Соединенного Королевства, констатировал, что Владимир Путин допустил катастрофические ошибки при попытке захватить Украину. Об этом пишет Би-би-си. Радакин в очередной раз подтвердил, что Путина ввели в заблуждение по поводу военной мощи русской армии. На самом деле она оказалась неспособна выполнить прихоти президента РФ – оккупировать Украину. Великобритания "невероятно осторожно" восприняла заявления России об отходе от Киева, но, как сказал Радакин, есть признаки того, что Кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины."Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь. Это само по себе является сложным маневром для России… Украинские Вооруженные силы будут атаковать россиян, когда те отступают", - сказал Радакин.Он предупредил, что ближайшие недели будут также очень тяжелыми для Украины, однако добавил: "Но во многом Путин уже проиграл… Путин нанес себе вред из-за ряда катастрофических ошибок".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна "не будет способствовать проезду через свою территорию иностранных террористов, направляющихся в Украину".https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1509494042350039042

Грузия заявила, что присоединяется к санкциям против РоссииПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN заявила, что страна присоединяется ко всем введенным санкциям против России из-за вторжения в Украину."Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала президент. Зурабишвили заявила о присоединении к санкциям против РФ после более чем месяца войны в Украине. По ее словам, Грузия также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины.Ранее сообщалось, что глава украинского парламента Руслан Стефанчук 6 марта обратился к властям Грузии из-за намерения последней развивать торговлю с РФ, несмотря на международные санкции против Москвы.

S&P отозвало рейтинги российских банковМеждународное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги 11 российских банков и четырех связанных с ними компаний. Затронуты оказались, кроме прочего, "Альфа-банк", Райффайзенбанк, банк "Русский стандарт" и Уральский банк реконструкции и развития. Этот шаг был вызван санкциями ЕС, предполагающими распространяющийся на европейские кредитно-рейтинговые агентства запрет на присвоение рейтингов РФ и российским компаниям.

Австрия выступает против эмбарго за закупку газа в РФКанцлер Австрии Карл Нехаммер заявил после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что выступает против введения эмбарго на закупки газа в России. "Санкции имеют смысл, только когда они бьют по тому, кого они должны ослабить, а не по тому, кто их вводит", - цитирует в этой связи политика австрийская газета Kronen Zeitung. Нехаммер подчеркнул: "Это ужасное чувство - зависеть от российского газа". "Но моя работа состоит в том, чтобы обеспечить надежность поставок",- добавил он.

Депардье: война против Украины стала "безумным и неприемлемым эксцессом" ПутинаФранцузский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, заявил, что война против Украины стала "безумным и неприемлемым эксцессом" президента РФ Владимира Путина. При этом Депардье подчеркнул, что население России ответственности за поведение Путина не несет. Актер сообщил также, что пожертвует все доходы от трех выступлений в Театре Елисейских полей, запланированных у него на начало апреля, в пользу пострадавших в войне.

Байден не планирует переговоры с ПутинымПрезидент США Джо Байден пока не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным, предпосылкой для любого разговора двух лидеров должна быть "серьезная деэскалация" в Украине, заявила в интервью американскому телеканалу CNN официальный представитель Белого дома Кейт Бедингфилд. "В настоящее время нет. Мы ясно дали понять, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от русских значительных демонстраций серьезной деэскалации, и мы этого не увидели", - ответила она на соответствующий вопрос.

Власти США в очередной раз призвали американских граждан немедленно покинуть территорию России и Украины"Мы предупреждаем граждан США о том, что сотрудники российских государственных служб безопасности как в России, так и в Украине могут выделять граждан США по признаку их гражданства", - подчеркнул официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга вечером 31 марта. "Мы повторно заявляем, что все граждане США, находящиеся в России и Украине, должны немедленно покинуть эти страны",- добавил он.

Франция "заморозила" два вертолета российского миллиардера УсмановаВласти Франции заморозили право собственности на два вертолета, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает 31 марта журнал Forbes. Речь идет о моделях Airbus Helicopters H175 с хвостовым номером M-DLBR и Eurocopter EC155 с хвостовым номером M-DLBA. Акция в отношении первого вертолета была осуществлена 22 марта на Лазурном берегу Франции, второго - 25 марта в Монако.

МАГАТЭ: информации об облучении россиян в Чернобыле пока нетМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило откликнуться на циркулирующие в соцсетях и прессе пересуды и написало в четверг вечером, что у него нет данных об облучении российских солдат в Чернобыльской зоне."МАГАТЭ сейчас не имеет возможности подтвердить сообщения, что российские военные получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения. Агентство пытается найти дополнительную информацию для независимой оценки ситуации", - написала пресс-служба агентства.Утверждения, что десятки российских солдат облучились в очагах заражения в районе Чернобыльской АЭС, в частности, в знаменитом "рыжем лесу" рядом со станцией, циркулируют в соцсетях и прессе, прежде всего украинской, по крайней мере последние четыре дня. Убедительных доказательств, однако, пока нет.https://twitter.com/iaeaorg/status/1509631957440897027

Британия опасается, что Германия, Франция и США подтолкнут Украину к уступкам - TimesПравительство Британии опасается, что Германия, Франция и США, желая поскорее остановить войну, могут подтолкнуть Украину к поспешным и ненужным уступкам России - об этом пишет британская газета Times."Некоторые наши союзники, наверное, слишком уж хотят, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] пошел на урегулирование. А мы считаем, что прежде, чем начнутся такие переговоры, нужно, чтобы Украина добилась наилучших в военном отношении исходных позиций", - сказал газете не названный по имени высокопоставленный представитель британского правительства.По словам этого собеседника Times, в телефонном разговоре на прошлых выходных премьер-министр Борис Джонсон сказал Владимиру Зеленскому, что Путин - "лжец и шантажер", и что на переговорах он постарается "вымотать вас и заставить вас пойти на уступки".О том, что не верят россиянам на слово и видят, что они пытаются использовать переговоры для затягивания времени и перегруппировки сил, говорили и сами члены украинского руководства, включая Зеленского.

Спикер Европарламента едет в КиевСпикер Европарламента (парламента Евросоюза) Роберта Метсола написала вечером в четверг в "Твиттере", что едет в Киев.Никаких подробностей в коротеньком твите на английском и украинском Метсола не сообщила, но приложила фотографию на фоне пассажирского вагона Украинских железных дорог.В середине марта в Киев, несмотря на бои близ города, приезжали премьер-министры Польши, Чехии и Словении; чуть позже украинскую столицу посетили спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы.https://twitter.com/EP_President/status/1509629896229888006

Министерство обороны Великобритании в очередной сверхкраткой сводке по Украине пишет, что отправка на войну солдат с баз на захваченных территориях Грузии, скорее всего, свидетельствует о неожиданно больших потерях российских войск.Что касается самой информации о том, что в Украину отправили военных из контингента в Южной Осетии, то британское министерство обороны с ней несколько запоздало: югоосетинские источники и российская свободная эмигрантская пресса уже рассказывают, что большая группа югоосетинских солдат, служивших в российской армии, вернулась домой.Согласно этим - не до конца подтвержденным - сообщениям, они говорят, что в первые дни добросовестно воевали, но затем отказались выполнять приказ российских военных, потому что те посылали их на верную смерть.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1509653264991764487

Премьер-министр Канады: заседать вместе с Россией в "двадцатке" нельзяПремьер-министр Канады Джастин Трюдо вслед за некоторыми другими западными политиками фактически выступил за исключение России из "группы двадцати" (G20)."[Война с Украиной] положила конец экономическому росту для всех в мире, и Россия никак не может быть конструктивным партнером [...] В общем, главное - теперь невозможно заседать с Владимиром Путиным за одним столом, как будто все в порядке", - сказал Трюдо в четверг журналистам.Об исключении России из "двадцатки" журналисты спрашивали западных лидеров на прошлой неделе в Брюсселе, когда там прошли одновременно саммиты НАТО, G7 и Евросоюза. Президент США Джо Байден, в частности, сказал, что он - "за", но решение остается за председательствующей сейчас в "двадцатке" Индонезией.Агентство Reuters пишет, что предложение западных стран исключить Россию может быть заблокировано такими странами "двадцатки", как Китай и Индия, и потому, как говорят источники агентства, некоторые страны подумывают о том, чтобы просто не ехать на саммит G20 в этом году.В G20 входят 19 крупнейших экономик мира и Евросоюз. На этом форуме они обсуждают экономические и социальные проблемы мира и способы их решения. Россия до войны и санкций занимала 11 место в мире по объему ВВП, Канада с ее 38-миллионным населением - девятое.

Зеленский: Россия готовит мощные удары в Донбассе, Мариуполе и под ХарьковомПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении вечером в четверг предупредил сограждан, что Россия, отступая на севере страны готовит удары в Донбассе, Мариуполе и под Харьковом.Об этом в последнюю неделю говорят и российские военные: что они собираются сконцентрировать на Донбассе.Зеленский в обращении сказал, что россияне отступают на севере от Киева, на Черниговском направлении и в Сумской области."Но мы должны осознавать, что для российских военных это - часть их тактики. Все не просто так. Мы знаем их замыслы [...]. Знаем, что они убираются с этих направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно", - сказал президент."На Донбассе, у Мариуполя, на харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и безумных химер", - продолжил Зеленский.

Украина говорит об освобождении 11 населенных пунктов на ХерсонщинеУкраинские военные объявили, что освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области. Это деревни и поселки на самом севере области, на границе с Днепропетровской областью и на подступах к крупному городу Кривой Рог.Когда, в течение какого времени были освобождены эти деревни, не сообщается. Об освобождении трех из них украинский генштаб говорил еще в среду.Не пишут украинцы и о том, как произошло освобождение - с боем или же российские военные просто оставили эти населенные пункты. На фотографиях, которые публикует украинское Оперативное командование "Юг" - явно брошенная, а не подбитая российская бронетехника.https://www.facebook.com/okPivden/posts/2022535391251037&show_text=true&width=500

Зеленский лишил звания двух генералов СБУПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередном вечернем видеообращении сообщил, что лишил звания двух генералов Службы безопасности Украины: бывшего начальника Главного управления собственной безопасности Андрея Наумова и бывшего начальник управления в Херсонской области Сергея Криворучко."Сегодня принято еще одно решение. Относительно антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками, но постепенно всего они будут наказаны", - сказал по этому поводу Владимир Зеленский.Начальник управления собственной безопасности СБУ Андрей Наумов был уволен с этого поста в прошлом году. По сообщениям украинской прессы, он покинул страну за несколько часов до начала войны.Сергея Криворучко подозревают в соучастии в "сдаче" Херсона практически без сопротивления. Херсон - единственный областной центр Украины, который удалось занять россиянам.

Главное по итогам четверга, 31 мартаКоротко - о некоторых из основных событий прошедшего дня.- Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из списка "недружественных стран" (это, например, США и страны ЕС) должны рассчитываться за газ в рублях; он также пригрозил прекратить поставки газа в Европу при отказе платить рублями;- США расширили санкции против России: в список включены 13 физических лиц и 21 организация. Новые санкции предназначены "для борьбы с кремлевскими схемами и технологическими компаниями, действующими в обход введенных санкций";- Россия заявляет о поражении 28 военных объектов Украины за день, ВСУ говорит о блокировке передвижения жителей на оккупированных территориях и минировании оставленной военной техники;украинские власти заявили, что российская армия оставила Чернобыльскую атомную электростанцию;- Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза - в ответ на “антироссийскую политику”.

Британия и союзники отправят Украине военную помощьБритания и союзники договорились об отправке дополнительной военной помощи в Украину для защиты от российского вторжения.Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес после проведения второй Международной оборонной конференции с участием стран-доноров для поддержки Украины.В Украину будет направлено военное оборудование, включая системы воздушной и береговой обороны, зенитные вооружения, боеприпасы и бронетехнику."Сегодняшняя донорская конференция демонстрирует решимость международного сообщества поддержать Украину перед лицом незаконного и неспровоцированного вторжения российских войск со стороны президента Путина", - заявил Уоллес в более позднем заявлении.

Эрдоган поговорил по телефону с ЗеленскимПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.Лидеры двух стран обсудили российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле на этой неделе, сообщили в пресс-службе президента Турции.Эрдоган отметил, что переговоры стали важным шагом к разрешению конфликта в Украине. Он в очередной раз предложил Турцию в качестве площадки для проведения переговоров между Зеленским и Путиным.