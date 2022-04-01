ОНЛАЙН. Война России с Украиной: США вводят новые санкции, Британия отправляет Украине вооружение

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Главное к утру пятницы, 1 апреля

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 1 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна "не будет способствовать проезду через свою территорию иностранных террористов, направляющихся в Украину".https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1509494042350039042

Грузия заявила, что присоединяется к санкциям против РоссииПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN заявила, что страна присоединяется ко всем введенным санкциям против России из-за вторжения в Украину."Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала президент. Зурабишвили заявила о присоединении к санкциям против РФ после более чем месяца войны в Украине. По ее словам, Грузия также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины.Ранее сообщалось, что глава украинского парламента Руслан Стефанчук 6 марта обратился к властям Грузии из-за намерения последней развивать торговлю с РФ, несмотря на международные санкции против Москвы.

S&P отозвало рейтинги российских банковМеждународное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги 11 российских банков и четырех связанных с ними компаний. Затронуты оказались, кроме прочего, "Альфа-банк", Райффайзенбанк, банк "Русский стандарт" и Уральский банк реконструкции и развития. Этот шаг был вызван санкциями ЕС, предполагающими распространяющийся на европейские кредитно-рейтинговые агентства запрет на присвоение рейтингов РФ и российским компаниям.

Австрия выступает против эмбарго за закупку газа в РФКанцлер Австрии Карл Нехаммер заявил после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что выступает против введения эмбарго на закупки газа в России. "Санкции имеют смысл, только когда они бьют по тому, кого они должны ослабить, а не по тому, кто их вводит", - цитирует в этой связи политика австрийская газета Kronen Zeitung. Нехаммер подчеркнул: "Это ужасное чувство - зависеть от российского газа". "Но моя работа состоит в том, чтобы обеспечить надежность поставок",- добавил он.

Депардье: война против Украины стала "безумным и неприемлемым эксцессом" ПутинаФранцузский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, заявил, что война против Украины стала "безумным и неприемлемым эксцессом" президента РФ Владимира Путина. При этом Депардье подчеркнул, что население России ответственности за поведение Путина не несет. Актер сообщил также, что пожертвует все доходы от трех выступлений в Театре Елисейских полей, запланированных у него на начало апреля, в пользу пострадавших в войне.

Байден не планирует переговоры с ПутинымПрезидент США Джо Байден пока не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным, предпосылкой для любого разговора двух лидеров должна быть "серьезная деэскалация" в Украине, заявила в интервью американскому телеканалу CNN официальный представитель Белого дома Кейт Бедингфилд. "В настоящее время нет. Мы ясно дали понять, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от русских значительных демонстраций серьезной деэскалации, и мы этого не увидели", - ответила она на соответствующий вопрос.

Власти США в очередной раз призвали американских граждан немедленно покинуть территорию России и Украины"Мы предупреждаем граждан США о том, что сотрудники российских государственных служб безопасности как в России, так и в Украине могут выделять граждан США по признаку их гражданства", - подчеркнул официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга вечером 31 марта. "Мы повторно заявляем, что все граждане США, находящиеся в России и Украине, должны немедленно покинуть эти страны",- добавил он.

Франция "заморозила" два вертолета российского миллиардера УсмановаВласти Франции заморозили право собственности на два вертолета, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает 31 марта журнал Forbes. Речь идет о моделях Airbus Helicopters H175 с хвостовым номером M-DLBR и Eurocopter EC155 с хвостовым номером M-DLBA. Акция в отношении первого вертолета была осуществлена 22 марта на Лазурном берегу Франции, второго - 25 марта в Монако.

МАГАТЭ: информации об облучении россиян в Чернобыле пока нетМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило откликнуться на циркулирующие в соцсетях и прессе пересуды и написало в четверг вечером, что у него нет данных об облучении российских солдат в Чернобыльской зоне."МАГАТЭ сейчас не имеет возможности подтвердить сообщения, что российские военные получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения. Агентство пытается найти дополнительную информацию для независимой оценки ситуации", - написала пресс-служба агентства.Утверждения, что десятки российских солдат облучились в очагах заражения в районе Чернобыльской АЭС, в частности, в знаменитом "рыжем лесу" рядом со станцией, циркулируют в соцсетях и прессе, прежде всего украинской, по крайней мере последние четыре дня. Убедительных доказательств, однако, пока нет.https://twitter.com/iaeaorg/status/1509631957440897027

Британия опасается, что Германия, Франция и США подтолкнут Украину к уступкам - TimesПравительство Британии опасается, что Германия, Франция и США, желая поскорее остановить войну, могут подтолкнуть Украину к поспешным и ненужным уступкам России - об этом пишет британская газета Times."Некоторые наши союзники, наверное, слишком уж хотят, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] пошел на урегулирование. А мы считаем, что прежде, чем начнутся такие переговоры, нужно, чтобы Украина добилась наилучших в военном отношении исходных позиций", - сказал газете не названный по имени высокопоставленный представитель британского правительства.По словам этого собеседника Times, в телефонном разговоре на прошлых выходных премьер-министр Борис Джонсон сказал Владимиру Зеленскому, что Путин - "лжец и шантажер", и что на переговорах он постарается "вымотать вас и заставить вас пойти на уступки".О том, что не верят россиянам на слово и видят, что они пытаются использовать переговоры для затягивания времени и перегруппировки сил, говорили и сами члены украинского руководства, включая Зеленского.

Спикер Европарламента едет в КиевСпикер Европарламента (парламента Евросоюза) Роберта Метсола написала вечером в четверг в "Твиттере", что едет в Киев.Никаких подробностей в коротеньком твите на английском и украинском Метсола не сообщила, но приложила фотографию на фоне пассажирского вагона Украинских железных дорог.В середине марта в Киев, несмотря на бои близ города, приезжали премьер-министры Польши, Чехии и Словении; чуть позже украинскую столицу посетили спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы.https://twitter.com/EP_President/status/1509629896229888006

Министерство обороны Великобритании в очередной сверхкраткой сводке по Украине пишет, что отправка на войну солдат с баз на захваченных территориях Грузии, скорее всего, свидетельствует о неожиданно больших потерях российских войск.Что касается самой информации о том, что в Украину отправили военных из контингента в Южной Осетии, то британское министерство обороны с ней несколько запоздало: югоосетинские источники и российская свободная эмигрантская пресса уже рассказывают, что большая группа югоосетинских солдат, служивших в российской армии, вернулась домой.Согласно этим - не до конца подтвержденным - сообщениям, они говорят, что в первые дни добросовестно воевали, но затем отказались выполнять приказ российских военных, потому что те посылали их на верную смерть.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1509653264991764487

Премьер-министр Канады: заседать вместе с Россией в "двадцатке" нельзяПремьер-министр Канады Джастин Трюдо вслед за некоторыми другими западными политиками фактически выступил за исключение России из "группы двадцати" (G20)."[Война с Украиной] положила конец экономическому росту для всех в мире, и Россия никак не может быть конструктивным партнером [...] В общем, главное - теперь невозможно заседать с Владимиром Путиным за одним столом, как будто все в порядке", - сказал Трюдо в четверг журналистам.Об исключении России из "двадцатки" журналисты спрашивали западных лидеров на прошлой неделе в Брюсселе, когда там прошли одновременно саммиты НАТО, G7 и Евросоюза. Президент США Джо Байден, в частности, сказал, что он - "за", но решение остается за председательствующей сейчас в "двадцатке" Индонезией.Агентство Reuters пишет, что предложение западных стран исключить Россию может быть заблокировано такими странами "двадцатки", как Китай и Индия, и потому, как говорят источники агентства, некоторые страны подумывают о том, чтобы просто не ехать на саммит G20 в этом году.В G20 входят 19 крупнейших экономик мира и Евросоюз. На этом форуме они обсуждают экономические и социальные проблемы мира и способы их решения. Россия до войны и санкций занимала 11 место в мире по объему ВВП, Канада с ее 38-миллионным населением - девятое.

Зеленский: Россия готовит мощные удары в Донбассе, Мариуполе и под ХарьковомПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении вечером в четверг предупредил сограждан, что Россия, отступая на севере страны готовит удары в Донбассе, Мариуполе и под Харьковом.Об этом в последнюю неделю говорят и российские военные: что они собираются сконцентрировать на Донбассе.Зеленский в обращении сказал, что россияне отступают на севере от Киева, на Черниговском направлении и в Сумской области."Но мы должны осознавать, что для российских военных это - часть их тактики. Все не просто так. Мы знаем их замыслы [...]. Знаем, что они убираются с этих направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно", - сказал президент."На Донбассе, у Мариуполя, на харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и безумных химер", - продолжил Зеленский.

Украина говорит об освобождении 11 населенных пунктов на ХерсонщинеУкраинские военные объявили, что освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области. Это деревни и поселки на самом севере области, на границе с Днепропетровской областью и на подступах к крупному городу Кривой Рог.Когда, в течение какого времени были освобождены эти деревни, не сообщается. Об освобождении трех из них украинский генштаб говорил еще в среду.Не пишут украинцы и о том, как произошло освобождение - с боем или же российские военные просто оставили эти населенные пункты. На фотографиях, которые публикует украинское Оперативное командование "Юг" - явно брошенная, а не подбитая российская бронетехника.https://www.facebook.com/okPivden/posts/2022535391251037&show_text=true&width=500

Зеленский лишил звания двух генералов СБУПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередном вечернем видеообращении сообщил, что лишил звания двух генералов Службы безопасности Украины: бывшего начальника Главного управления собственной безопасности Андрея Наумова и бывшего начальник управления в Херсонской области Сергея Криворучко."Сегодня принято еще одно решение. Относительно антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками, но постепенно всего они будут наказаны", - сказал по этому поводу Владимир Зеленский.Начальник управления собственной безопасности СБУ Андрей Наумов был уволен с этого поста в прошлом году. По сообщениям украинской прессы, он покинул страну за несколько часов до начала войны.Сергея Криворучко подозревают в соучастии в "сдаче" Херсона практически без сопротивления. Херсон - единственный областной центр Украины, который удалось занять россиянам.

Главное по итогам четверга, 31 мартаКоротко - о некоторых из основных событий прошедшего дня.- Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из списка "недружественных стран" (это, например, США и страны ЕС) должны рассчитываться за газ в рублях; он также пригрозил прекратить поставки газа в Европу при отказе платить рублями;- США расширили санкции против России: в список включены 13 физических лиц и 21 организация. Новые санкции предназначены "для борьбы с кремлевскими схемами и технологическими компаниями, действующими в обход введенных санкций";- Россия заявляет о поражении 28 военных объектов Украины за день, ВСУ говорит о блокировке передвижения жителей на оккупированных территориях и минировании оставленной военной техники;украинские власти заявили, что российская армия оставила Чернобыльскую атомную электростанцию;- Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза - в ответ на “антироссийскую политику”.

Британия и союзники отправят Украине военную помощьБритания и союзники договорились об отправке дополнительной военной помощи в Украину для защиты от российского вторжения.Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес после проведения второй Международной оборонной конференции с участием стран-доноров для поддержки Украины.В Украину будет направлено военное оборудование, включая системы воздушной и береговой обороны, зенитные вооружения, боеприпасы и бронетехнику."Сегодняшняя донорская конференция демонстрирует решимость международного сообщества поддержать Украину перед лицом незаконного и неспровоцированного вторжения российских войск со стороны президента Путина", - заявил Уоллес в более позднем заявлении.

Эрдоган поговорил по телефону с ЗеленскимПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.Лидеры двух стран обсудили российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле на этой неделе, сообщили в пресс-службе президента Турции.Эрдоган отметил, что переговоры стали важным шагом к разрешению конфликта в Украине. Он в очередной раз предложил Турцию в качестве площадки для проведения переговоров между Зеленским и Путиным.