ОНЛАЙН: Война России в Украине. "100 тысяч человек без еды, без воды, без лекарств". Зеленский рассказал о блокаде Мариуполя

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 23 марта

Пентагон: россиянам не хватает не только боеприпасов и еды, но и топлива для кораблей и теплой одеждыРоссийским военным не хватает не только еды и боеприпасов, но даже топлива для кораблей в Черном море и теплой одежды для солдат, сообщил чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге. Об этом пишет "Радио Свобода". Чиновник сказал, что "большая и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов". Он отметил, что эти трудности возникли уже через неделю после начала вторжения РФ.В частности, у российских военных проблемы с запасами, высокоточными боеприпасами, связью и даже теплой одеждой, поэтому они страдают от обморожения. В Пентагоне считают, что у россиян проблемы с командованием и контролем - без связи трудно наладить такие вещи, как логистика и продвижение."У них проблемы с топливом даже на море. Они обеспокоены тем, как заправлять свои корабли", - сказал чиновник.

В Германии потребовали улучшить стратегию по приему украинских беженцевГлава благотворительной организации протестантской церкви в Германии Evangelische Bundesverband Diakonie Deutschland Ульрих Лили потребовал улучшить государственное планирование в сфере приема украинских беженцев. "Для решения этой чрезвычайно сложной задачи мы призываем провести саммит по проблемам беженцев в ведомстве федерального канцлера, где будет обсуждаться основная стратегия федерального правительства, земель, общин и крупных общественных организаций", - сказал он в интервью газете Die Welt 23 марта.

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении военнослужащему РФ из-за изнасилования женщины в Киевской областиОфис генпрокурора Украины впервые сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему Российской Федерации из-за изнасилования женщины в Киевской области, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова."Первое подозрение военнослужащему РФ за изнасилование женщины в Киевской области. К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужчину и неоднократно насиловавшего его жену", – написала она на своей странице в Facebook. Венедиктова уточнила, что в одном из сел Броварского района "этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина", после чего пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Они даже угрожали ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей."Военнослужащий РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд поданы ходатайство о задержании. Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!" – добавила генпрокурор.

Российский чиновник рассказал о планах на коридор между Крымом и ДонбассомВ полпредстве президента РФ в Южном федеральном округе рассказали, что после взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя аннексированный Россией Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом. Как рассказал РИА Новости заместитель полпреда президента в ЮФО Кирилл Степанов, с учетом наличия Крымского моста полуостров станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, а также соединит между собой индустриальные центры "бывших регионов Украины".До сих пор российские власти утверждали, что целью военной операции является "демилитаризация и денацификация Украины", отрицая планы по перманентной оккупации или аннексии каких-либо еще частей ее территории.

США консультируются с партнерами по вопросу исключения России из G20В связи с ситуацией вокруг Украины США изучают с союзниками и партнерами вопрос об исключении России из "большой двадцатки", сообщил журналистам на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может вести свои дела в обычном режиме в международных институтах и в международном сообществе", - сказал чиновник.Он уточнил: "Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления".Как сообщили СМИ, министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил ранее: "Во время встреч с министром торговли США Джиной Раймондо среди прочего мы внесли предложение исключить Россию из G20, оно нашло положительный отклик".СМИ сообщают, что Польша предложила в "двадцатку" свою кандидатуру вместо России. Вопрос об участии России в "двадцатке" может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "семерки" в Брюсселе.

Посол Украины в ФРГ критикует Берлин за отсутствие поставок оружияПосол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оборонительного оружия. "Очень разочаровывает, что федеральное правительство уже три недели не дает никакого ответа на наш список крайне необходимых оборонительных вооружений. Потому что каждый день имеет значение, чтобы спасти жизни гражданского населения Украины, страдающего от российского ракетного обстрела", - сказал Мельник в интервью газете Bild, опубликованном 23 марта.

Министр призвал жителей Германии не создавать панику в магазинахМинистр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал сограждан на фоне войны в Украине и роста цен не поддаваться панике при походе в магазин и по возможности не делать лишних запасов. "Пожалуйста, не покупайте продукты впрок, в этом нет необходимости. Мы обеспечили снабжение", - заявил он вечером 22 марта в эфире RTL Direkt. Оздемир сообщил, что обсудил ситуацию с представителями сферы торговли. "И они тоже очень четко сказали, что у нас все под контролем, снабжение гарантировано!" - подчеркнул политик.

Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком в ЕвропеЧитатели Politico назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Ежегодно американское издание, которое специализируется на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей - Politico 28. В список, опубликованный в декабре 2021 года, Зеленский не попал. Однако после вторжения России в Украину Politico предложило читателям проголосовать за изменения в рейтинге.

Боррель: российские войска в Мариуполе преднамеренно перекрыли населению доступ к питьевой водеВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российские вооруженные силы в Мариуполе преднамеренно перекрыли населению доступ к питьевой воде. "Вода не должна использоваться в качестве орудия войны - ни в Украине, ни где-либо еще", - написал Боррель в своем аккаунте в Twitter во Всемирный день водных ресурсов, которые ежегодно отмечается в мире 22 марта.https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1506385025293594627

Ведущая метеослужба Европы отказалась сотрудничать с РоссиейВедущая европейская организация спутниковой метеорологии (EUMETSAT), базирующаяся в Германии, прекращает делиться метеорологическими данными с Россией. Об этом в организации сообщили агентству Рейтер, отказавшись уточнить, что послужило причиной такого решения.Специальный совет государств - членов EUMETSAT решил приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с Россией, включая весь обмен данными и обучение сотрудников.Незадолго до объявленного во вторник решения EUMETSAT проинформировала о прекращении передачи данных со спутников ЕС в Россию и Беларусь по требованию Европейской комиссии, однако данные с других спутников продолжали передаваться, равно как и погодные данные государственных метеослужб по всему миру.Ранее с Россией отказались сотрудничать как минимум три аналогичные европейские организации.Как отмечали военные эксперты, метеорологические данные, такие как информация о направлении и скорости ветра, а также о вероятности осадков, могут играть решающую роль при планировании атак с использованием химического или бактериологического оружия.О том, что Россия может планировать операцию с химоружием в Украине, ранее говорил, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В российском же минобороны утверждают, что провокации с химоружием готовят "украинские националисты".

Экспертов не впечатлили слова Пескова о применении ядерного оружияКомментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в интервью Си-эн-эн, в котором он не исключил потенциального применения российского ядерного оружия, не следует интерпретировать как изменение ядерной политики страны, считают эксперты.Во интервью телеканалу во вторник Дмитрий Песков несколько раз уклонился от ответа на вопрос, рассматривает ли Москва возможность использования ядерного оружия. Когда ведущая Кристиан Аманпур спросила его, при каких условиях Путин бы задействовал свой ядерный арсенал, песков ответил: "Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно"."Это повторение давней доктрины, а не что-то новое", - написал в "Твиттере" Мэтт Тейт, бывший главный консультант по безопасности iSEC Partners и NGS Secure."Они наслаждаются, видя, как в США паникуют по поводу их ядерного оружия, но это заявление не связано с изменением позиции", - добавил он.https://twitter.com/pwnallthethings/status/1506344206331174915

Российских военных обвинили в уничтожении уникальной лаборатории в ЧернобылеРоссийские военные уничтожили в Чернобыле новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро, сообщили в украинском Госагентстве по управлению зоной отчуждения.Эта лаборатория, как отметили в ведомстве, представляла собой уникальный комплекс с мощными аналитическими возможностями, который мог предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами."На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем, надеемся, он навредит себе, а не цивилизованному миру", - говорится в заявлении госагентства.Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первые дни военной операции. В воскресенье захватчики позволили провести на станции частичную ротацию персонала, который работал там бессменно с начала войны.https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/340693271429994&show_text=true&width=500

Си-эн-эн: Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами с корабля в Черном мореТелеканал Си-эн-эн показал кадры обстрела территории Украины крылатыми ракетами со стороны аннексированного Россией Крыма.Телеканал сообщает, что ему удалось подтвердить геолокацию появившегося в соцсетях видеоролика, на котором запечатлен запуск крылатых ракет с корабля.По данным Си-эн-эн, на видео - пуск ракет в сторону Украины с корабля, который в тот момент находился у берегов Крыма, западнее Севастополя.Видео, как уточняет телеканал, появилось в соцсетях 22 марта."22 марта. Севастополь. Что-то стреляет. А куда- там не видно", - говорит мужчина за кадром.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США наблюдают усиление военно-морской активности в северной части Черного моря."Мы видим признаки того, что часть обстрелов районов вокруг Одессы идет с моря. Я не могу точно сказать, какими боеприпасами и по чему они бьют", - говорил он на брифинге в понедельник.По данным Пентагона, с 24 февраля российские вооруженные силы выпустили по объектам на территории Украины около 1100 ракет различного класса.

Военные аналитики: Россия не предпринимала крупных наступлений за последние 24 часаЗа последние сутки российские войска не предпринимали крупных наступлений в Украине, а укрепляли свои оборонительные позиции, говорится в свежем докладе Института изучения войны (Institute for the Study of War).Оценка аналитического центра перекликается с данными министерства обороны США, которое во вторник заявило, что российские войска по-прежнему испытывают трудности с материально-техническим обеспечением.Авторы аналитического центра также утверждают, что обстрелы жилых районов российскими войсками продолжаются и усиливаются.Тем временем ВСУ выступило с заявлением о том, что противник перешел "к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры"."[Противник] продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы и наносить ракетные удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам", - заявили в ВСУ.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1506398415890038788

Зеленский: 100 тысяч мариупольцев в полной блокадеВ осаде в Мариуполе остаются еще 100 тысяч человек, сообщил в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский."В нечеловеческих условиях. В полной блокаде. Без еды, без воды, без лекарств. Под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками", - заявил президент Украины.По его словам, попытки организовать стабильные гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из города уже не первую неделю срываются из-за действий российских военных (минобороны России обвиняет в срыве эвакуации украинскую сторону).Так, во вторник одна из гуманитарных колонн была захвачена, и в плену оказались сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) и водители автобусов, утверждает Зеленский.В своем обращении Зеленский также сообщил, что утром говорил с папой римским Франциском и пригласил его посетить Украину."Поблагодарил Его святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину... Верю, что мы сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого из украинцев", - сказал он.Затронул Зеленский и тему переговоров с российской стороной: он отметил, что они проходят ежедневно, но "очень тяжело и временами со скандалами".

Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские углеводородыГерманский канцлер Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России должны быть не краткосрочной мерой, но более продолжительным конфликтом.Он особо подчеркнул необходимость положить конец германской зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно скорее и предельно интенсивно."Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь крупной страны санкции. И видно, что они оказывают воздействие, - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине. - В рамках этого мы также думаем об инструментах, которые оказывали бы такой же эффект на агрессора, но при этом имели минимальные последствия для экономического развития у нас дома и чтобы мы могли потянуть эти санкции".Многие на Западе выражают недовольство тем, что несмотря на развязанную Россией войну европейские страны продолжают закупать в России углеводороды, обеспечивая таким образом постоянный приток денег для ее экономики и финансирования военной кампании.На странице проекта Europe Beyond Coal размещен счетчик, показывающий, сколько денег потратил Евросоюз в целом и каждая из стран по отдельности на покупку российских энергоресурсов с начала боевых действий в Украине 24 февраля.На данный момент эта сумма приближается к отметке в 18 млрд евро.

Британская разведка: в захваченных городах Украины идут протестыСогласно данным министерства обороны Великобритании, в украинских городах, захваченных российскими военными, не стихают протесты гражданского населения."Российские усилия по подчинению населения путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установки марионеточных прокремлевских лидеров до сих пор не увенчались успехом", - говорится в очередном ежевечернем докладе британской разведки.Отмечается, что Россия, вероятно, будет отвечать на эти неудачи все более жестокими и принудительными мерами для подавления украинского народа.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506389362417754120

New York Times: Россия вывела вертолеты с аэродрома в ХерсонеГазета New York Times проанализировала спутниковые снимки аэродрома в Херсоне, также известного как Чернобаевка, и обнаружила, что военных вертолетов там больше нет.На коммерчески доступных снимках компании Planet Labs от 16 марта на аэродроме видны вертолеты. На снимках от 21 марта их уже нет. New York Times также верифицировала видео из "Твиттера" от 18 марта, на котором видно, как буксируют вертолет.Украинская авиация и артиллерия в последние дни несколько раз атаковала аэродром в Чернобаевке, служивший стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.Опрошенные газетой военные эксперты говорят, что эвакуация аэродрома - это еще одно свидетельство провала российского наступления на этом направлении. Украинские официальные лица говорят, что армия страны развивает контрнаступление с целью освобождения Херсона от российской оккупации.https://twitter.com/nytimes/status/1506375679515971585

Основные события по итогам вторника, 22 марта- Утром во вторник стало известно, что в прошлом месяце россияне забрали из банков рекордную сумму с 2008 года- Из-за российских обстрелов город Чернигов остался без электричества и воды- Главред российского издания "Новая газета" Муратов объявил, что продает Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинским беженцам- Первым арестованным в РФ по "закону о фейках" оказался сотрудник МВД- В Херсоне опять разогнали антивоенный митинг- Еды в некоторых украинских городах осталось на три-четыре дня- Российские силовики отпустили удерживаемую ими украинскую журналистку Викторию Рощину- Западные разведки считают 10 тысяч погибших реалистичной оценкой российских потерь- МВФ ожидает сокращения украинской экономики на треть- Бывшая корреспондентка "Первого канала" Жанна Агалакова впервые после увольнения в начале марта выступила публично и подтвердила, что ушла по причине несогласия с ложью российской пропаганды о войне в Украине

Апрельский номер русского издания Forbes будет выглядеть такФото беспросветно черной обложки журнала можно видеть в его аккаунте в "Фейсбуке" (в той мере, в какой это позволяет российское законодательство). Бумажный номер должен поступить в продажу через два дня.https://www.facebook.com/forbesrussia/photos/a.10150906960495711/10166258200525711/?type=3&show_text=true&width=500

Три ракетных удара по Ровенской областиВечером во вторник было нанесено три ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Коваль. Он не уточнил расположение или назначение объекта."За день наши Вооружённые силы сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия, ущерб устанавливается", - добавил Коваль.