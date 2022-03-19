ОНЛАЙН. Война России в Украине: бои в центре Мариуполя, из города удалось вывести еще 5 тысяч человек

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 19 марта

Times: 150 тысяч британцев готовы приютить украинских беженцевБританская газета Times сообщает, что готовность включиться в правительственную программу "Жилье для Украины" (Home for Ukraine) изъявили более 150 тысяч британцев.Об этой программе правительство Британии объявило в начале недели, а в пятницу начался прием ходатайств о визах в рамках программы.Суть программы заключается в следующем: британский владелец свободного жилья заявляет о готовности пустить в него украинских беженцев на срок не меньше полугода (верхней планки нет), и если к нему действительно заселятся беженцы, то будет получать от правительства 350 фунтов в месяц. Это в большинстве случаев намного меньше, чем можно получить, просто сдавая жилье.Договорившись с беженцами о заселении, владелец жилья должен будет подать за них ходатайства о визах. Правительство только что несколько упростило анкеты и обещает резко ускорить процесс расмотрения ходатайств.Прием ходатайств начался 18 марта, и украинские беженцы будут получать сразу трехлетние визы, фактически виды на жительство, с правом работать и доступом к социальным льготам и выплатам.Критики правительства опасаются, что, как бы британские чиновники ни ускоряли процесс рассмотрения ходатайств о визах, он все равно будет слишком долгим для нынешней ситуации.Как пишет Times, ссылаясь на источники в правительстве, министерство внутренних дел предполагает, что украинских беженцев в стране окажется существенно меньше, чем эти 150 тысяч предложенных им домов, квартир и комнат, и подумывает о том, чтобы распространить эту схему и на беженцев из других стран, в частности, афганцев.12 тысяч человек из числа эвакуированных Британией афганцев до сих пор живут в гостиницах за государственный счет.Правда, у чиновников есть сомнения насчет жизнеспособности идеи заменить украинцев на афганцев. Дело, в частности, в том, что афганские семьи, как правило, многодетны, и многие из мест, предложенных по схеме "Жилье для Украины", им могут не подойти - или не согласятся хозяева, собиравшиеся принять украинцев.

Еврокомиссия предупреждает об угрозе голода в УкраинеБоевые действия на территории Украины грозят повлечь за собой голод для жителей городов, осажденных российскими войсками, предупредила Европейская комиссия. Люди, остающиеся в этих городах, "сталкиваются с апокалиптическими условиями: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода", - заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag еврокомиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич. По его словам, огромной проблемой является обеспечение доступа к пострадавшим и оказание им гуманитарной помощи.

Глава Минобороны ФРГ: НАТО не будет вмешиваться в войну России против УкраиныНАТО ни в коем случае не станет вмешиваться в войну России против Украины, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Североатлантический альянс "не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится", - подчеркнула Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Кроме того, она вновь отвергла призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной, обосновав отказ "непредсказуемыми последствиями".

Пентагон: войска РФ совершили серьезные ошибки в УкраинеВторгшиеся в Украину российские войска совершили серьезные тактические ошибки, заявил в интервью американскому телеканалу CNN министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию. Произошла целая "серия оплошностей", считает глава Пентагона. Российские войска полагали, "что будут продвигаться быстро и что очень скоро захватят столицу (Украины. - Ред.), но оказались не способными сделать это", отметил Остин. Кроме того, он считает слабым взаимодействие военно-воздушных сил России с ее сухопутными войсками. "Иными словами, имеется ряд вещей, которых мы ждали, но которых мы попросту не увидели", - подытожил американский министр обороны.

Режиссера Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемииУкраинский и немецкий режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница исключен из состава Украинской киноакадемии. "Режиссер Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов", - подчеркивается в сообщении пресс-службы киноакадемии.Сергей Лозница создал более 20 игровых и документальных фильмов. Кинокритики называют его классиком документального кино. Работы Лозницы были включены в программы целого ряда престижных международных кинофестивалей и удостоены почетных наград. В 2018 году украинский оскаровский комитет выдвинул его кинокартину "Донбасс" на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон везет в Польшу гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Об этом сообщил в микроблоге Twitter сам Кэмерон, опубликовав там же свой фотоснимок за рулем грузовика. Политик также написал, что в Польшу он едет с двумя коллегами из благотворительной организации Chippy Larder, в которой уже два года работает волонтером.https://twitter.com/David_Cameron/status/1504871407607500803

Из Сумской области эвакуировались еще 4,5 тыс человекГлава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщает, что за 18 марта из зон боев в Сумской области по гуманитарным коридорам выехали еще 4,5 тыс человек.По словам Живицкого, в Сумской и Ахтырском районах, а также в городах Тростянец и Краснополье еще остается какое-то количество желающих эвакуироваться.

Израиль передаст Украине бронированные скорыеИзраиль послал Украине четыре бронированные машины скорой помощи, позволяющие безопасносно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов, сообщает израильская и украинская пресса.Машины будут доставлены в страну вместе с 230 тоннами гуманитарной помощи, которую израильтяне собрали для украинцев.Ранее Израиль уже прислал Украине полевой госпиталь вместе с персоналом, а 14 марта сообщалось об отправке в Украину 85 тысяч тактических аптечек.Каких-либо вооружений Израиль Украине не поставляет, но сразу после начала войны на востоке страны начал оказывать помощь в подготовке медиков. Начиная с 2015 года израильские специалисты начали обучать украинских врачей работе в полевых условиях и условиях боя.Курс обучения, рассчитанный на месяц, включал прием раненых, оказание неотложной помощи, хирургию и травматологию.

Россия за сутки нанесла 4 ракетных удара и больше 40 авиаударов - украинский генштабГенштаб Вооруженных сил Украины сообщил в сводке о состоянии дел на полночь с пятницы на субботу, что за сутки российские военные нанесли по Украине четыре ракетных удара, выпустив 14 ракет, а также совершили более 40 авианалетов."Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с использованием как высокоточного оружия, так и бомбардировок боеприпасами неизбирательного действия", - пишет генштаб.Украинские военные утверждают, что существенных перемен на фронтах по-прежнему нет. Генштаб признает, что Украина потеряла выход к Азовскому морю. Сообщения о полной блокаде Мариуполя и, соответственно, отсечении всего Азовского побережья от остальной Украины появились уже несколько дней назад.Кроме того, в сводке говорится, что россияне "пытаются закрепиться на ранее взятых рубежах на речке Ирпень". Речка Ирпень протекает фактически по окраине Киева, между городом Ирпень и административной территорией столицы.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275612838085135&show_text=true&width=500

"Десятки убитых военных" - результат российского удара по НиколаевуВ результате российского ракетного удара по казарме возле Николаева погибли, вероятно, десятки украинских военных - об этом сообщил Украинской службе Би-би-си депутат Алексей Гончаренко."К сожалению, был большой ракетный обстрел Николаева. Десятки людей погибли", - сказал депутат, вернувшийся в пятницу из Николаева в Киев. Он уточнил, что речь идет об обстреле крылатыми ракетами "Калибр".Сильный обстрел окраин Николаева произошел рано утром 18 марта. Мэр города Александр Сенкевич заявил, что поскольку обстрел российские войска вели с территории соседней Херсонской области, в городе даже не успели вовремя включить воздушную тревогу.В результате ракетного удара была разрушена бывшая Школа прапорщиков, сообщалось о том, что под обстрел попали жилые дома в районе станции Кульбакино, а также об ударе по Вознесенску - городу в 90 км севернее Николаева.

Зеленский наградил командира "Азова"Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру отдельного отряда специального назначения "Азов", который вместе с другими украинскими частями обороняет Мариуполь, и который российская пресса называет "националистическим полком".Зеленский объявил в видеобращении в пятницу вечером, что присваивает командиру отдельного отряда спецназначения "Азов" майору Денису Прокопенко звание Героя Украины "за мужество, за эффективные действия по отражению атак врага, за защиту города-героя Мариуполя".Зеленский также поблагодарил все части, защищающие осажденный Мариуполь: одну отдельную бригаду (ее командир, полковник Владимир Баранюк, тоже награжден званием Героя Украины) и два отдельных батальона морской пехоты, бригаду Национальной гвардии и "Азов".

Зеленский призвал Россию не затягивать переговоры и уступитьПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что бомбежки украинских городов и затягивание войны лишь ухудшают положение России и призвал Москву поскорее договариваться - причем договариваться о том, чтобы восстановить территориальную целостность Украины.Зеленский утверждает, что первоначальные планы российского блицкрига провалились, и теперь российские военные избрали тактику войны на истощение."Но эта тактика только ухудшает ситуацию для российского государства. Поэтому переговоры о мире, о безопасности для нас, о безопасности для Украины – они содержательные, честные, без затягиваний - это единственный шанс для России уменьшить вред от собственных ошибок", - сказал президент Украины в очередном видеообращении."Настало время встречаться. Время разговаривать. Настало время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - заключил Зеленский.

Исход с российского рынка продолжается: Bosch останавливает поставки, Halliburton уходитАмериканская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании."Компания Halliburton сегодня объявила о немедленном прекращении будущей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первоочередное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", - говорится в сообщении.Хотя информации о действительных контрактах компании в России не приводится, известно, что компания Halliburton была представлена в России филиалом компании "Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ" и предоставляла услуги на территории России и Каспийского региона с 1991 года.Отраслевое издание "Российские нефтегазовые технологии" писало, что среди заказчиков Halliburton были все крупнейшие российские нефтегазовые компании: "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть".О приостановке поставок своих запчастей для российских грузовиков в пятницу объявил немецкий Bosch. Сделано это было после заявлений Украины о том, что детали Bosch были обнаружены в российской военной технике, принимающей участие в вторжении на территорию Украины.Ранее журнал Der Spiegel писал, что немецкие власти расследуют возможные экспортные нарушения со стороны Bosch, учитывая, что фирмам из ЕС запрещено поставлять в Россию товары "двойного назначения", которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях."Из-за признаков того, что продукция Bosch — вопреки местным договорным соглашениям — могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам", — говорится в заявлении Bosch.

The War Zone: российские крылатые ракеты разрушили во Львове единственный завод для ремонта Миг-29Блог The War Zone проанализировал спутниковые снимки произошедшего в пятницу утром обстрела Львовского авиаремонтного завода крылатыми ракетами. Снимки коммерческой компании Planet Labs сделаны спустя несколько часов после удара. На них видно, что полностью разрушен большой ангар.При этом издание утверждает, что это единственное предприятие в стране, способное обслуживать МиГ-29. Достоверных подтверждений, что это действительно так, у Би-би-си пока нет.МиГ-29 составляют основу ВВС Украины, Киев также просит дружественные страны Восточной Европы передать ей их собственные "миги".

"Для хлопка нужны две ладони": еще одна китайская версия разговора с БайденомПервое китайское коммюнике с изложение содержания разговора по видеосвязи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина появилось сразу по окончании переговоров, если не раньше. Но затем было опубликовано еще одно, гораздо более объемное.В нем появились призывы к "диалогу и переговорам" между Россией и Украиной. "США и НАТО также должны вести диалог с Россией, чтобы разобраться с корнями украинского кризиса и смягчить обеспокоенности в сфере безопасности как России, так и Украины", - говорится в сообщении китайского МИДа."Как гласят две китайские поговорки, "для хлопка нужны две ладони" и "кто привязал колокольчик к тигру, тот и должен его снять", - многозначительно указывает далее китайское ведомство. Обычно про эти поговорки оно вспоминает, когда обвиняет США в нарушении спокойствия, и здесь тоже за этим следуют призывы отказаться от "блокового противостояния" и "ментальности холодной войны".

Главное 18 марта✅Владимир Путин выступил на митинге-концерте на стадионе "Лужники", посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма.✅Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином о военном вторжении России в Украину. Он предупредил о негативных последствиях помощи России в ее войне.✅Более девяти тысяч человек эвакуированы за день из осажденных украинских городов, включая Мариуполь.✅Из бомбоубежища под драмтеатром в Мариуполе спасли 130 человек, еще сотни могут по-прежнему оставаться под завалами. Сегодня ✅Мариуполь покинули почти пять тысяч беженцев.✅США запретили обслуживание более чем 100 самолетов, связанных с Россией, включая частный самолет Романа Абрамовича.

Как выглядит из космоса эвакуация жителей МариуполяСегодня Мариуполь покинули почти пять тысяч беженцев. Всего из осажденных украинских городов было эвакуировано почти 10 тысяч человек.На спутниковом фото компании Maxar, которую разместил у себя в "Твиттере" американский журналист Джек Деч, видна длинная колонна из автомобилей, следующая из Мариуполя. В городе по-прежнему остаются около 200 тысяч человек.https://twitter.com/JackDetsch/status/1504922847323602951