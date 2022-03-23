ОНЛАЙН: Война России в Украине. Глава Луганской области: при ударе по дому в городе Рубежное погибли дети

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 23 марта

Французский банк Credit Agricole заявил о прекращении своей деятельности в России и выразил солидарность с УкраинойСоответствующее заявление обнародовано https://pressroom.credit-agricole.com/news/conflict-ukraine-russia-groups-policy-be8e-94727.html" target="">на сайте финансового учреждения. "Crédit Agricole прекратил свою деятельность в россии. С самого начала конфликта группа прекратила новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность в России", - говорится в сообщении.

Сегодня Генассамблея ООН рассмотрит гуманитарные последствия агрессии РФ против УкраиныВ среду в Нью-Йорке продолжит работу специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН относительно ситуации в Украине.Как передает Укринформ, заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 16:00 по латвийскому).Сессия должна рассмотреть гуманитарные вопросы, связанные с российским вторжением, и принять резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", подготовленную двумя десятками стран и поддержанную около 80 государств-членов.Предыдущее заседание чрезвычайной сессии Генассамблеи прошло 28 февраля – 2 марта. 2 марта ГА ООН приняла резолюцию "Агрессия против Украины", осуждающую вторжение россии в Украину и требующую от РФ немедленно вывести войска с украинской территории. За резолюцию проголосовала 141 страна, против – 5 (Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия), воздержались – 35.

Японский производитель цифровой и бытовой техники Sharp приостановил поставки в Россию в связи с войной в Украине.

Россияне разрушили мост, который соединял Чернигов с КиевомВ Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом. На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал, сообщает украинское издание Суспильне со ссылкой на председателя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса. На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал. По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Глава Луганской области: при ударе по дому в Рубежном погибли детиТри человека - из них двое детей - погибли в городе Рубежное в результате попадания российского снаряда в многоэтажку, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Около 20:00 во вторник враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них дети", - написал Гайдай на своей странице в "Фейсбуке"."Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что такое так называемый "русский мир" - это смерть маленьких детей".https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/138850398654352&show_text=true&width=500

SpaceX прислала в Украину тысячи терминалов StarlinkКомпания Илона Маска SpaceX отправила в Украину уже тысячи терминалов спутникового интернета Starlink, сообщила президент компания Гвинн Шотвелл."Я горжусь тем, что мы смогли предоставить терминалы народу Украины. Я думаю, это было чрезвычайно полезно для того, чтобы люди продолжали общаться", - рассказала она в интервью Си-эн-би-си.По словам Шотвелл, поставки терминалов Starlink в Украину финансируются преимущественно из частных источников.26 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить стране доступ к Starlink. На следующий день Маск написал в "Твиттере", что теперь глобальная спутниковая система Starlink, обеспечивающая стабильный широкополосный интернет, работает в Украине. Также Маск сообщил, что в страну отправили терминалы Starlink, необходимые для того, чтобы принимать и раздавать сигнал.Первый грузовик с терминалами Starlink прибыл в Украину уже 28 февраля. Они были установлены в Одессе и ряде других районов.Starlink работает достаточно просто.Тарелка - или терминал - автоматически подключается к ближайшему из более 2000 действующих спутников Starlink. Далее спутник связывается с ближайшей наземной станцией, обеспечивая высокоскоростной интернет.

Американская стриминговая платформа Netflix удалила свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России Название этого сервиса не отображается при его вводе в строке поиска обеих страниц. В начале марта руководство Netflix заявило о приостановке работы компании в РФ в связи с войной в Украине.

Генштаб ВСУ: РФ пытается наступать на Славянск, ВСУ сдерживают врага в направлении Кривого РогаГенштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в среду, 23 марта, опубликовал новую сводку с фронта. В ней говорится, что группировки сил обороны продолжают вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.По данным Генштаба:✅На Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.ВСУ сдерживают продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово. Осуществляют круговую оборону Мариуполя.✅На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населённого пункта Малин.✅В Сиверском направлении группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.✅На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне.Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области. ВСУ сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны."Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск", - сообщил Генштаб.По информации ВСУ, за предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Генштаб сообщает, что в РФ продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь личного состава."На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие действующей нелегитимной власти РФ в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной. Информация уточняется", - сообщается в сводке. По данным Генштаба, по территории Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Американские сенаторы и глава Минфина обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РоссииДвухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Axios. По данным осведомленных источников портала, министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях для лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ.Отмечается, что помощники законодателей работали с казначейством в минувшие выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в законопроект.Представитель Минфина сообщил Axios: "Госсекретарь Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь по законопроектам о санкциях".Рассматриваемый законопроект предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов Центрального банка России. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.По словам одного из сенаторов, данный законопроект может быть принят уже на этой неделе.

The Sun: Путин - позолоченный монстрТема российско-украинской войны, а также финансовых состояний российской властной элиты продолжает оставаться ведущей для многих западных изданий.Британский таблоид Sun утверждает, что сумел раздобыть фотографии интерьера мегаяхты "Шехерезада", которую связывают с российским президентом Владимиром Путиным.Газета описывает внутреннее убранство яхты как неприличную роскошь и тошнотворную неумеренность".Рабочий, участвовавший в постройке яхты, называет ее мини-городом, где даже заклепки покрыты позолотой.В понедельник соратники российского борца с коррупцией Алексея Навального выпустили расследование о 140-метровой яхте "Шехерезада", которую они связали с Путиным.Истинный владелец яхты неизвестен, однако, по утверждению команды Навального, часть экипажа составляют сотрудники ФСО.Как утверждается, яхта, стоимость которой оценивается примерно в 700 млн долларов, сейчас находится в Италии. Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал итальянские власти арестовать ее.https://twitter.com/TheSun/status/1506393326806867973

Greenpeace призывает ввести запрет на импорт газа, нефти и угля из РоссииЭкологическая организация Greenpeace призывает ввести запрет на импорт газа, нефти и угля из России. "На саммите ЕС в этот четверг должны быть в срочном порядке приняты решения о скором энергетическом эмбарго против России", - заявил руководитель германского отделения Greenpeace Мартин Кайзер агентству dpa. "Мы рассчитываем, что правительство ФРГ и лично канцлер Олаф Шольц больше не будут сопротивляться такому шагу", - сказал он. Федеральное правительство пока отвергает возможность отказа от импорта энергоносителей из РФ. По данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта в газовых поставках Германии составляет около 55 процентов, в поставках угля - около 50, в поставках нефти - около 35 процентов.

WSJ: США готовят новые санкции против депутатов ГосдумыКак пишет Wall Street Journal, американская администрация готовит новые санкции в отношении большинства депутатов российской Госдумы.По словам источников издания, под санкции американских властей могут подпасть более 300 депутатов.Ожидается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в четверг, во время предстоящего визита президента США Джо Байдена в Европу.Он планирует посетить Брюссель, где примет участие в саммитах НАТО, ЕС и "Большой семерки", а также Варшаву.На данный момент под американскими санкциями находятся десятки россиян. В их числе - президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, Олег Дерипаска и другие представители российских элит.Впрочем, признает издание, пока что все эти санкции не смогли заставить Владимира Путина остановить российское вторжение в Украину и непонятно, какой эффект новые санкции окажут на российских законодателей.

The Times: Украина требует от Германии и Франции новых поставок оружия Украина заявляет, что у нее заканчивается оружие, необходимо для уничтожения российских танков и авиации. Страна требует от Германии и Франции сдержать их обещания и поставить больше оружия в Украину. Об этом пишет британское издание The Times.

Самолёты, которые Россия "национализировала", никогда не полетят на Запад

Еврокомиссия: развязанная Кремлем война грозит продовольственной безопасности во всем миреРазвязанная Россией война в Украине грозит продовольственной безопасности во всем мире, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на Европейском гуманитарном форуме. Об этом пишет CNN. "Последствия агрессии президента России Владимира Путина против Украины выходят далеко за пределы Европы… Поскольку гуманитарные потребности уже достигли рекордно высокого уровня, развязанная Кремлем война угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - сказала глава ЕК.Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС к 2024 году выделит 2,5 миллиарда евро на решение проблемы нехватки продовольствия в мире. Это поможет регионам, наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности. Также ЕС примет специальные меры по увеличению производства продуктов питания в Европе.

Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили укрепление восточного фланга Североатлантического альянсаГоссекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга Североатлантического альянса и подготовку к внеочередному саммиту блока 24 марта, говорится в сообщении Госдепа США. Отмечается, что Блинкен "подтвердил необходимость решительного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущую работу по усилению сдерживания и обороны НАТО". Глава Госдепа вновь заявил о твердой приверженности Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне вторжения РФ. Блинкен и Столтенберг также обсудили значительную гуманитарную помощь и помощь в области безопасности, которую союзники НАТО оказывают Украине на двусторонней основе.

Опубликованы новые спутниковые фото разрушений в украинском городе Мариуполь, который уже много дней осаждают и обстреливают войска РФ.

Пентагон назвал опасными слова Пескова о ядерном оружииМинобороны США осудило заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина о том, что Россия может применить ядерное орудие, если столкнется с "экзистенциальной угрозой".Представитель Пентагона Джон Кирби назвал заявления Москвы о ядерной угрозе опасными.Как уже сообщалось, в интервью Си-эн-эн во вторник Дмитрий Песков несколько раз уклонился от ответа на вопрос, рассматривает ли Москва возможность использования ядерного оружия. Когда ведущая Кристиан Аманпур спросила его, при каких условиях Путин бы задействовал свой ядерный арсенал, Песков ответил: "Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно".Комментируя эти слова Джон Кирби сказал: "Это не то, как должна действовать ответственная ядерная держава".При этом представитель Пентагона добавил, что в ведомстве пока не видят ничего, что заставило бы их изменить свою стратегическую позицию сдерживания.Владимир Путин привел ядерные силы России в состояние особой боевой готовности 27 февраля, но представители министерств обороны Запада заявили, что не видят каких-либо существенных признаков мобилизации российских стратегических бомбардировщиков, ракет и подводных лодок.

Глава Европарламента: ЕС должен достичь нулевой зависимости от РоссииЕС должен избавиться от зависимости от путинской России в поставке углеродных ресурсов, поскольку это вопрос энергетической безопасности Европы. Об этом в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Укринформ."Наши санкции тяжело бьют по России, они наращивались в ответ на эскалацию путинского вторжения в Украину. Позиция Европейского парламента была очень ясной с самого начала: мы должны достичь нулевой зависимости от россии, и это должно быть нашей главной целью. Мы должны покупать энергию у друзей, а не у врагов, и не финансировать эту войну ежедневно", - отметила президент Европарламента.По ее словам, ЕС должен помочь в диверсификации поставок своим членам, которые на 100% зависят от российского газа. Это касается соседей Евросоюза, которые сталкиваются с беспрецедентной нагрузкой, принимая украинских беженцев, и в то же время все еще не могут достичь независимости от действий России."Пора для Европейского Союза продемонстрировать лидерство. Когда мы говорим о наших климатических целях и законодательстве, это не только о Зеленом курсе, не только о защите окружающей среды и климата. Мы рассматриваем эти вопросы с точки зрения нашей безопасности. Если учесть это с позиций наших долгосрочных целей и Конференции относительно будущего Европы, эта работа направлена ​​на обеспечение нашей стратегической независимости как Евросоюза", - подытожила Мецола.

Пентагон: россиянам не хватает не только боеприпасов и еды, но и топлива для кораблей и теплой одеждыРоссийским военным не хватает не только еды и боеприпасов, но даже топлива для кораблей в Черном море и теплой одежды для солдат, сообщил чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге. Об этом пишет "Радио Свобода". Чиновник сказал, что "большая и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов". Он отметил, что эти трудности возникли уже через неделю после начала вторжения РФ.В частности, у российских военных проблемы с запасами, высокоточными боеприпасами, связью и даже теплой одеждой, поэтому они страдают от обморожения. В Пентагоне считают, что у россиян проблемы с командованием и контролем - без связи трудно наладить такие вещи, как логистика и продвижение."У них проблемы с топливом даже на море. Они обеспокоены тем, как заправлять свои корабли", - сказал чиновник.

В Германии потребовали улучшить стратегию по приему украинских беженцевГлава благотворительной организации протестантской церкви в Германии Evangelische Bundesverband Diakonie Deutschland Ульрих Лили потребовал улучшить государственное планирование в сфере приема украинских беженцев. "Для решения этой чрезвычайно сложной задачи мы призываем провести саммит по проблемам беженцев в ведомстве федерального канцлера, где будет обсуждаться основная стратегия федерального правительства, земель, общин и крупных общественных организаций", - сказал он в интервью газете Die Welt 23 марта.

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении военнослужащему РФ из-за изнасилования женщины в Киевской областиОфис генпрокурора Украины впервые сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему Российской Федерации из-за изнасилования женщины в Киевской области, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова."Первое подозрение военнослужащему РФ за изнасилование женщины в Киевской области. К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужчину и неоднократно насиловавшего его жену", – написала она на своей странице в Facebook. Венедиктова уточнила, что в одном из сел Броварского района "этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина", после чего пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Они даже угрожали ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей."Военнослужащий РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд поданы ходатайство о задержании. Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!" – добавила генпрокурор.

Российский чиновник рассказал о планах на коридор между Крымом и ДонбассомВ полпредстве президента РФ в Южном федеральном округе рассказали, что после взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя аннексированный Россией Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом. Как рассказал РИА Новости заместитель полпреда президента в ЮФО Кирилл Степанов, с учетом наличия Крымского моста полуостров станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, а также соединит между собой индустриальные центры "бывших регионов Украины".До сих пор российские власти утверждали, что целью военной операции является "демилитаризация и денацификация Украины", отрицая планы по перманентной оккупации или аннексии каких-либо еще частей ее территории.

США консультируются с партнерами по вопросу исключения России из G20В связи с ситуацией вокруг Украины США изучают с союзниками и партнерами вопрос об исключении России из "большой двадцатки", сообщил журналистам на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может вести свои дела в обычном режиме в международных институтах и в международном сообществе", - сказал чиновник.Он уточнил: "Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления".Как сообщили СМИ, министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил ранее: "Во время встреч с министром торговли США Джиной Раймондо среди прочего мы внесли предложение исключить Россию из G20, оно нашло положительный отклик".СМИ сообщают, что Польша предложила в "двадцатку" свою кандидатуру вместо России. Вопрос об участии России в "двадцатке" может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "семерки" в Брюсселе.

Посол Украины в ФРГ критикует Берлин за отсутствие поставок оружияПосол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за отсутствие поставок оборонительного оружия. "Очень разочаровывает, что федеральное правительство уже три недели не дает никакого ответа на наш список крайне необходимых оборонительных вооружений. Потому что каждый день имеет значение, чтобы спасти жизни гражданского населения Украины, страдающего от российского ракетного обстрела", - сказал Мельник в интервью газете Bild, опубликованном 23 марта.

Министр призвал жителей Германии не создавать панику в магазинахМинистр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал сограждан на фоне войны в Украине и роста цен не поддаваться панике при походе в магазин и по возможности не делать лишних запасов. "Пожалуйста, не покупайте продукты впрок, в этом нет необходимости. Мы обеспечили снабжение", - заявил он вечером 22 марта в эфире RTL Direkt. Оздемир сообщил, что обсудил ситуацию с представителями сферы торговли. "И они тоже очень четко сказали, что у нас все под контролем, снабжение гарантировано!" - подчеркнул политик.

Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком в ЕвропеЧитатели Politico назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Ежегодно американское издание, которое специализируется на политической журналистике, публикует список самых влиятельных людей - Politico 28. В список, опубликованный в декабре 2021 года, Зеленский не попал. Однако после вторжения России в Украину Politico предложило читателям проголосовать за изменения в рейтинге.

Боррель: российские войска в Мариуполе преднамеренно перекрыли населению доступ к питьевой водеВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российские вооруженные силы в Мариуполе преднамеренно перекрыли населению доступ к питьевой воде. "Вода не должна использоваться в качестве орудия войны - ни в Украине, ни где-либо еще", - написал Боррель в своем аккаунте в Twitter во Всемирный день водных ресурсов, которые ежегодно отмечается в мире 22 марта.https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1506385025293594627

Ведущая метеослужба Европы отказалась сотрудничать с РоссиейВедущая европейская организация спутниковой метеорологии (EUMETSAT), базирующаяся в Германии, прекращает делиться метеорологическими данными с Россией. Об этом в организации сообщили агентству Рейтер, отказавшись уточнить, что послужило причиной такого решения.Специальный совет государств - членов EUMETSAT решил приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с Россией, включая весь обмен данными и обучение сотрудников.Незадолго до объявленного во вторник решения EUMETSAT проинформировала о прекращении передачи данных со спутников ЕС в Россию и Беларусь по требованию Европейской комиссии, однако данные с других спутников продолжали передаваться, равно как и погодные данные государственных метеослужб по всему миру.Ранее с Россией отказались сотрудничать как минимум три аналогичные европейские организации.Как отмечали военные эксперты, метеорологические данные, такие как информация о направлении и скорости ветра, а также о вероятности осадков, могут играть решающую роль при планировании атак с использованием химического или бактериологического оружия.О том, что Россия может планировать операцию с химоружием в Украине, ранее говорил, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В российском же минобороны утверждают, что провокации с химоружием готовят "украинские националисты".

Экспертов не впечатлили слова Пескова о применении ядерного оружияКомментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в интервью Си-эн-эн, в котором он не исключил потенциального применения российского ядерного оружия, не следует интерпретировать как изменение ядерной политики страны, считают эксперты.Во интервью телеканалу во вторник Дмитрий Песков несколько раз уклонился от ответа на вопрос, рассматривает ли Москва возможность использования ядерного оружия. Когда ведущая Кристиан Аманпур спросила его, при каких условиях Путин бы задействовал свой ядерный арсенал, песков ответил: "Если возникнет экзистенциальная угроза для нашей страны, тогда такое возможно"."Это повторение давней доктрины, а не что-то новое", - написал в "Твиттере" Мэтт Тейт, бывший главный консультант по безопасности iSEC Partners и NGS Secure."Они наслаждаются, видя, как в США паникуют по поводу их ядерного оружия, но это заявление не связано с изменением позиции", - добавил он.https://twitter.com/pwnallthethings/status/1506344206331174915

Российских военных обвинили в уничтожении уникальной лаборатории в ЧернобылеРоссийские военные уничтожили в Чернобыле новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро, сообщили в украинском Госагентстве по управлению зоной отчуждения.Эта лаборатория, как отметили в ведомстве, представляла собой уникальный комплекс с мощными аналитическими возможностями, который мог предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами."На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем, надеемся, он навредит себе, а не цивилизованному миру", - говорится в заявлении госагентства.Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первые дни военной операции. В воскресенье захватчики позволили провести на станции частичную ротацию персонала, который работал там бессменно с начала войны.https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/340693271429994&show_text=true&width=500

Си-эн-эн: Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами с корабля в Черном мореТелеканал Си-эн-эн показал кадры обстрела территории Украины крылатыми ракетами со стороны аннексированного Россией Крыма.Телеканал сообщает, что ему удалось подтвердить геолокацию появившегося в соцсетях видеоролика, на котором запечатлен запуск крылатых ракет с корабля.По данным Си-эн-эн, на видео - пуск ракет в сторону Украины с корабля, который в тот момент находился у берегов Крыма, западнее Севастополя.Видео, как уточняет телеканал, появилось в соцсетях 22 марта."22 марта. Севастополь. Что-то стреляет. А куда- там не видно", - говорит мужчина за кадром.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США наблюдают усиление военно-морской активности в северной части Черного моря."Мы видим признаки того, что часть обстрелов районов вокруг Одессы идет с моря. Я не могу точно сказать, какими боеприпасами и по чему они бьют", - говорил он на брифинге в понедельник.По данным Пентагона, с 24 февраля российские вооруженные силы выпустили по объектам на территории Украины около 1100 ракет различного класса.

Военные аналитики: Россия не предпринимала крупных наступлений за последние 24 часаЗа последние сутки российские войска не предпринимали крупных наступлений в Украине, а укрепляли свои оборонительные позиции, говорится в свежем докладе Института изучения войны (Institute for the Study of War).Оценка аналитического центра перекликается с данными министерства обороны США, которое во вторник заявило, что российские войска по-прежнему испытывают трудности с материально-техническим обеспечением.Авторы аналитического центра также утверждают, что обстрелы жилых районов российскими войсками продолжаются и усиливаются.Тем временем ВСУ выступило с заявлением о том, что противник перешел "к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры"."[Противник] продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы и наносить ракетные удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам", - заявили в ВСУ.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1506398415890038788

Зеленский: 100 тысяч мариупольцев в полной блокадеВ осаде в Мариуполе остаются еще 100 тысяч человек, сообщил в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский."В нечеловеческих условиях. В полной блокаде. Без еды, без воды, без лекарств. Под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками", - заявил президент Украины.По его словам, попытки организовать стабильные гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из города уже не первую неделю срываются из-за действий российских военных (минобороны России обвиняет в срыве эвакуации украинскую сторону).Так, во вторник одна из гуманитарных колонн была захвачена, и в плену оказались сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) и водители автобусов, утверждает Зеленский.В своем обращении Зеленский также сообщил, что утром говорил с папой римским Франциском и пригласил его посетить Украину."Поблагодарил Его святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину... Верю, что мы сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого из украинцев", - сказал он.Затронул Зеленский и тему переговоров с российской стороной: он отметил, что они проходят ежедневно, но "очень тяжело и временами со скандалами".

Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские углеводородыГерманский канцлер Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России должны быть не краткосрочной мерой, но более продолжительным конфликтом.Он особо подчеркнул необходимость положить конец германской зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно скорее и предельно интенсивно."Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь крупной страны санкции. И видно, что они оказывают воздействие, - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине. - В рамках этого мы также думаем об инструментах, которые оказывали бы такой же эффект на агрессора, но при этом имели минимальные последствия для экономического развития у нас дома и чтобы мы могли потянуть эти санкции".Многие на Западе выражают недовольство тем, что несмотря на развязанную Россией войну европейские страны продолжают закупать в России углеводороды, обеспечивая таким образом постоянный приток денег для ее экономики и финансирования военной кампании.На странице проекта Europe Beyond Coal размещен счетчик, показывающий, сколько денег потратил Евросоюз в целом и каждая из стран по отдельности на покупку российских энергоресурсов с начала боевых действий в Украине 24 февраля.На данный момент эта сумма приближается к отметке в 18 млрд евро.

Британская разведка: в захваченных городах Украины идут протестыСогласно данным министерства обороны Великобритании, в украинских городах, захваченных российскими военными, не стихают протесты гражданского населения."Российские усилия по подчинению населения путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установки марионеточных прокремлевских лидеров до сих пор не увенчались успехом", - говорится в очередном ежевечернем докладе британской разведки.Отмечается, что Россия, вероятно, будет отвечать на эти неудачи все более жестокими и принудительными мерами для подавления украинского народа.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506389362417754120

New York Times: Россия вывела вертолеты с аэродрома в ХерсонеГазета New York Times проанализировала спутниковые снимки аэродрома в Херсоне, также известного как Чернобаевка, и обнаружила, что военных вертолетов там больше нет.На коммерчески доступных снимках компании Planet Labs от 16 марта на аэродроме видны вертолеты. На снимках от 21 марта их уже нет. New York Times также верифицировала видео из "Твиттера" от 18 марта, на котором видно, как буксируют вертолет.Украинская авиация и артиллерия в последние дни несколько раз атаковала аэродром в Чернобаевке, служивший стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.Опрошенные газетой военные эксперты говорят, что эвакуация аэродрома - это еще одно свидетельство провала российского наступления на этом направлении. Украинские официальные лица говорят, что армия страны развивает контрнаступление с целью освобождения Херсона от российской оккупации.https://twitter.com/nytimes/status/1506375679515971585

Основные события по итогам вторника, 22 марта- Утром во вторник стало известно, что в прошлом месяце россияне забрали из банков рекордную сумму с 2008 года- Из-за российских обстрелов город Чернигов остался без электричества и воды- Главред российского издания "Новая газета" Муратов объявил, что продает Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинским беженцам- Первым арестованным в РФ по "закону о фейках" оказался сотрудник МВД- В Херсоне опять разогнали антивоенный митинг- Еды в некоторых украинских городах осталось на три-четыре дня- Российские силовики отпустили удерживаемую ими украинскую журналистку Викторию Рощину- Западные разведки считают 10 тысяч погибших реалистичной оценкой российских потерь- МВФ ожидает сокращения украинской экономики на треть- Бывшая корреспондентка "Первого канала" Жанна Агалакова впервые после увольнения в начале марта выступила публично и подтвердила, что ушла по причине несогласия с ложью российской пропаганды о войне в Украине

Апрельский номер русского издания Forbes будет выглядеть такФото беспросветно черной обложки журнала можно видеть в его аккаунте в "Фейсбуке" (в той мере, в какой это позволяет российское законодательство). Бумажный номер должен поступить в продажу через два дня.https://www.facebook.com/forbesrussia/photos/a.10150906960495711/10166258200525711/?type=3&show_text=true&width=500

Три ракетных удара по Ровенской областиВечером во вторник было нанесено три ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Коваль. Он не уточнил расположение или назначение объекта."За день наши Вооружённые силы сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия, ущерб устанавливается", - добавил Коваль.