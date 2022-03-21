ОНЛАЙН: Война России в Украине: Киев отверг ультиматум российских военных Мариуполю, Зеленский обратился к народу Израиля

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 21 марта

Адвокат: украинский математик, который не смог выехать из РФ, покончил с собой Украинский математик Константин Ольмезов, который жил и работал в Москве, 20 марта покончил жизнь самоубийством.Об этом сообщил в Телеграме адвокат Дмитрий Захватов, передает Укринформ."...Я получил вести о том, что утром (20 марта - ред.) он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, что уходит из жизни потому, что не может вынести ужаса происходящего. Талантливый, перспективный математик. Ольмезов Константин", - написал Захватов.Ольмезов опубликовал предсмертную запись на Tелеграм-канале вместе со своими стихами. После полномасштабного вторжения рф в Украину математик пытался уехать из россии, но его задержали на автовокзале в Москве, а через два дня арестовали на 15 суток по сфабрикованному делу по административной статье «мелкое хулиганство» за то, что он якобы нарушил общественный порядок на вокзале. "Я ехал защищать свою страну, защищать от того, кто хотел её у меня забрать", - написал математик.Он добавил, что несвобода для него хуже смерти."Мне больно за каждую сторону в этой войне, но я вижу своими глазами, кто защищает свою землю, а кто захватывает чужую. Я вижу своими глазами, кто защищает право на ответственность за собственную жизнь, а кто - оправдание собственной деградации... Я ухожу в никуда. Но это никуда мне милее, чем реальность, где часть народа откатилась в дикость, а другая часть этому потакает", - написал Ольмезов.Константин Ольмезов родился в Украине. С 2018 года он жил в России, занимался аддитивной комбинаторикой – отрасль математики, которая не представлена в Украине.После выхода из спецприемника Ольмезов получил приглашение из университета Австрии, куда собирался поехать, чтобы продолжить обучение.

ООН заявляет о более 900 погибших гражданских в результате вторжения РФ в УкраинуС начала вторжения РФ в Украину до конца суток 19 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 2361 жертву среди гражданского населения страны: 902 убитых и 1459 раненых.Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении УВКПЧ. Среди убитых - 179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.Среди раненых - 156 мужчин, 117 женщин, 22 девочки и 16 мальчиков, а также 60 детей и 1088 взрослых, пол которых пока неизвестен.Отмечается, что большинство случаев гибели и ранений среди гражданского населения вызваны взрывными устройствами с большой площадью поражения, в том числе обстрелами тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами.УВКПЧ считает, что реальные показатели жертв значительно выше, поскольку информация с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, приходит с опозданием. Это касается, в частности, Мариуполя, Волновахи, Изюма, Северодонецка, Рубежного, Тростянца, где сообщается о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Турция может передать Украине ПВО С-400 в обмен на снятие некоторых санкцийСША обсуждают с Анкарой возможность отправки Украине С-400. В обмен на это США могут снять с Анкары санкции. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.Сообщается, что Пентагон говорит с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя F-35 и снятие санкций."Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", — сказал источник.

Новые санкции против России будут уже на ближайшей неделе – глава МИД УкраиныНовые санкции против Российской Федерации уже на ближайшей неделе в связи с развязанной войной в Украине, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Работаем без каких-либо пауз и перерывом и на международном уровне. Я провел эти два дня на телефоне с коллегами с разных стран: говорим традиционно о поддержке обороноспособности нашего государства, о санкциях. Потому что нельзя сейчас останавливать – нужны новые санкции. И они будут уже скоро – на следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть те моменты, которые, по мнению Украины, являются важными", – сказал глава МИД в своем видеообращении. Он также обратил внимание на отдельное направление работы ведомства в эти дни, состоящего в "выталкивании" тех международных компаний из России, которые "сами еще не поняли, что им нужно уйти"."Это не только какие-нибудь продуктовые компании по примеру Nestle, или Danone, или Unilever, но и точечные компании, без которых Россия не сможет делать свои ракеты такими, чтобы они летали и попадали в цель. И мы работаем по всему спектру этих компаний, со всеми. Некоторые на нас обижаются, что мы оказываем на них давление, но не время обижаться – пора делать выбор: ты на стороне добра или на стороне зла", – уточнил Кулеба.

На "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км На химическом предприятии "Сумыхимпром", расположенном на окраине города Сумы, произошла утечка аммиака. Радиус зоны поражения составляет около 2,5 км. Об этом написал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram. "Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром!", - сообщил он. Он предупредил, что аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов. По словам председателя ОВА, в настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Учитывая направление ветра, под угрозой оказалось село Новоселица. Сейчас на месте работают аварийные бригады завода и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Чиновник подчеркнул, что для Сум пока угрозы нет: направление ветра не на город. "Сумыхимпром" - крупный производитель комплексных минеральных удобрений, диоксида титана и другой продукции крупнотоннажной неорганической химии.

Активисты протестуют на границе против грузовых поставок товаров из ЕС в Беларусь и РоссиюАктивисты протестуют в Польше на границе против грузовых поставок товаров из ЕС в Беларусь и Россию. У пограничного перехода в польском Корощине они в воскресенье перекрыли подъезд к таможенному терминалу с лозунгом "Нет войне!" По данным таможенной службы, очередь из грузовиков растянулась на почти 40 километров, для прохождения через границу требуется не менее 32 часов.

Страны Евросоюза на этой неделе будут обсуждать планы возможного введения нефтяного эмбарго в отношении России. "Мы работаем над пятым пакетом санкций, и сейчас выдвигаются новые предложения", - сообщил агентству Reuters высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности. В понедельник начнут обсуждение новых мер министры иностранных дел стран Евросоюза.

Власти Польши примут закон о конфискации российского имуществаВласти Польши хотят утвердить законодательно право конфисковывать российское имущество в стране, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. "Таких богатств у нас немного. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой - все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране", - сказал Моравецкий. "Мы хотим провести это через сейм и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс", - отметил он. По его словам, в Польше есть российская недвижимость и финансовые активы - акции компаний.

Путин больше не ставит целью взятие Киева - источник WSJГазета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США рассказывает об изменении тактики российского вторжения в Украину.Ранее США и их союзники считали первоначальными целями президента Путина захват Киева в течение нескольких дней и замену правительства Зеленского пророссийским режимом.За три с лишним недели боев реализовать это не удалось - по данным WSJ, это якобы побудило Путина сменить тактику.Согласно новой оценке намерений российского президента, он пытается заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины."Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом", - говорит источник газеты.Если эти территориальные требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, как ожидается, попытается удержать все земли, которые заняли российские войска, и будет продолжать сражаться, говорят неназванные официальные лица из США. "Исходя из наших военных оценок, похоже, что он [Путин] возвращается к тактике осады", - говорит чиновник администрации США.При этом Путин может расширить свои военные цели, если действия российских вооруженных сил будут более успешными."Статус столицы [Украины] остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять его", - говорят собеседники газеты.В своем материале Wall Street Journal отмечает, что их интерпретация стратегии Владимира Путина - это не результат официальной оценки разведывательного сообщества, а точка зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.

Байден едет в Польшу для переговоров по ситуации в УкраинеБелый дом сообщил, что президент США Джо Байден в пятницу, 25 марта отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.Президенты обсудят международный ответ "на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной, развязанной Россией против Украины", подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Поездка Байдена в Польшу состоится через день после его встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" и Европейского союза, на которых будут обсуждаться международные усилия по поддержке Украины после российского вторжения, заявил Белый дом.

ГСЧС Украины: четверо погибших в КиевеВ Подольском районе Киева в результате пожара, вызванного российским обстрелом, погибли 4 человека, сообщило Главное управление ГСЧС в Киеве.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Пекин не будет отправлять оружие в Россию - посол КНР в СШАПосол Китая в США заявил, что Пекин не будет отправлять оружие и боеприпасы для поддержки войны России в Украине и "сделает все для деэскалации кризиса".Комментарии Цинь Гана прозвучали после того, как президент США Джо Байден в пятницу предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о последствиях, если Пекин окажет материальную поддержку Москве.На прошлой неделе Пекин назвал дезинформацией сообщения о том, что готов предоставить Москве оружие, в то же время Китай воздержался от осуждения России за вторжение в Украину.В интервью американской телекомпании Си-би-эс Ган сказал, что публичное осуждение [действий России] со стороны Запада не помогает, и что необходимы дипломатические усилия.

"Мы будем сражаться до последнего солдата" - советник мэра МариуполяГуманитарным обещаниям Москвы верить нельзя, считает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, и город не перестанет защищаться, сказал он."Мы будем сражаться до последнего нашего солдата", - сказал Андрющенко Би-би-си.Андрющенко повторил неподтвержденные заявления, сделанные в последние дни другими официальными лицами Мариуполя, о том, что российские силы насильственно эвакуируют некоторых жителей города в Россию."Когда они [российские силы] говорят о гуманитарных коридорах, что они на самом деле делают? Они действительно принудительно эвакуируют наших людей в Россию", - добавил он.У Би-би-си не было возможности независимо проверить эти заявления.

"[Путин], наверное, считал, что он играет в шахматы лучше нас" - чиновник администрации США о санкциях против РоссииЗаместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх рассказал, как вводились американские санкции проотив России и как они могут быть расширены в будущем.Интервью, которое Сингх дал телеканалу CBS News на прошлой неделе, было опубликовано в воскресенье.Далип Сингх участвовал в подготовке санкций США, которые были наложены на Россию в 2014 году после российской аннексии Крыма.По его данным, администрация США подавала "максимально ясные" сигналы о том, что планировались "самые суровые экономические санкции, которые когда-либо были наложены на Россию", и что подобные шаги даже не рассматривались в 2014 году."Как вы думаете, Путин не поверил или ему было все равно?" - спросила ведущая программы Шэрил Альфонси."Он, наверное, думал, что играет в шахматы лучше нас. Мы обезоружили его центральный банк. И поэтому его экономика находится в свободном падении. Я не думаю, что он это планировал", - сказал Сингх.Канал CBS со ссылкой на неназванное официальное лицо рассказывает о том, что ранее шел диалог между американской стороной и финансовыми технократами внутри России. Однако эта линия связи "таинственным образом" прервалась через два дня после начала войны.По словам Далипа Сингха, прогнозы показывают, что в результате введенных Западом санкций российская экономика сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения.Сингх также допустил, что в перспективе санкции США могут быть расширены - например, могут быть наложены ограничения, аналогичные уже принятым, на новые области экономики России."Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись...Словом, командные высоты российской экономики. В основном это касается нефти и газа, но есть и другие сектора. Я не хочу их уточнять, но я думаю, что Путин знает, что это такое", - сказал чиновник.18 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

Британия: российские войска все еще пытаются обойти НиколаевМинистерство обороны Великобритании сообщает, что российские войска, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев в попытке продвинуться на запад, в сторону Одессы.В заявлении британского оборонного ведомства отмечается, что российские силы мало продвинулись за минувшую неделю."Блокада украинского побережья, вероятно, обострит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", - говорится в сообщении минобороны Великобритании в "Твиттере".https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505658542082117637

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 25-го дня войныГенеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итоги 20 марта (25-го дня вторжения России в Украину)- Российские войска продолжают ведение масштабной вооруженной агрессии против Украины. Задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены.- Частично российским войскам удалось добиться цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.- На Волынском направлении остается высокой вероятность проведения провокаций российскими спецслужбами на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил республики в военную операцию против Украины.- На Донецком и Луганском направлениях уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, убиты около 170 человек из "живой силы" российских войск. - - Подразделения ПВО сбили российские Су-34 и вертолет.- Российские войска продолжают наносить авиационные удары по гражданским объектам в Мариуполе - в частности, по металлургическому комбинату "Азовтсаль". Идет штурм города с западных и восточных окраин, в направлении центральной части.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Киев отверг ультиматум России по Мариуполю - вице-премьер Ирина ВерещукКиев не планирует сдавать Мариуполь в ответ на требование российской стороны. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер Украины Ирина Верещук."Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили", - сказала она.Киев также сообщил свою позицию в ООН и Международный комитет Красного Креста.Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы вывезти их из Мариуполя в Запорожье, уточняет газета.Днем 20 марта Россия выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя. С 10:00 до 12:00 21 марта российские военные предлагали организовать выход из города украинских военных "и иностранных наемников" без оружия - в таком случае им обещают сохранение жизни. После этого в Мариуполь должны пропустить гуманитарные колонны и эвакуировать мирных жителей. Письменный ответ украинская сторона должна дать до 5 утра понедельника.

Пожар в Подольском районе КиеваГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала новые кадры из Подольского района, где, как сообщают украинские власти, в результате российских обстрелов загорелись торговый центр и автомобили на парковке.Очевидцы говорили о нескольких взрывах. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одном погибшем. В ГСЧС Украины сообщили, что данные о пострадавших уточняются.Тушение пожара в Подольском районе продолжается.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/336841655150397&show_text=true&width=500

Греческий дипломат сравнил Мариуполь с Алеппо и СталинградомГенеральный консул Греции Манолис Андрулакис, который помогал десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться из взятого российской армией в блокаду Мариуполя, сравнил разрушения в городе со Сталинградом и Алеппо."То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит. Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной", - сказал дипломат.По данным МИД Греции, Андрулакис был последним дипломатом ЕС, покинувшим Мариуполь, который находится в полной блокаде уже почти три недели.Прибыв в воскресенье в Афины, Андрулакис призвал всех присоединить свой голос к требованию скорейшего перемирия и прекращения огня."Прямо сейчас жители Мариуполя оглушены, ослеплены и совершенно беспомощны, - рассказал дипломат. - В течение 24 часов вся городская инфраструктура была уничтожена, все было разбомблено - электричество, водопровод, коммуникации".Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал артобстрелы и бомбежки Мариуполя как военные преступления.По меньшей мере, десять этнических греков были убиты, несколько были ранены с тех пор, как Россия начала наносить удары по Мариуполю.Более 150 греческих граждан были эвакуированы из региона, сообщает МИД Греции.В Мариуполе, население которого до войны составляло около 400 тыс. человек, исторически проживали этнические греки.

Дэвид Бекхэм отдал свои аккаунты в "Инстаграме" и "Фейсбуке" врачу из ХарьковаБывший футболист Дэвид Бекхэм отдал свой "Инстаграм" с 71,5 млн подписчиков, а также свою страницу в "Фейсбуке" харьковскому врачу Ирине Кондратовой, чтобы та показала миру, в каких условиях приходится работать врачам во время войны."Сегодня я передаю свою соцсеть Ирине, заведующей областным перинатальным центром в Харькове, где она помогает матерям рожать. Смотрите сторис, чтобы узнать больше об удивительной работе, которую Ирина и такие же медицинские работники, как она, делают для спасения жизней в Украине. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы поддержать ЮНИСЕФ и таких людей, как Ирина. Ссылка как для пожертвований в описании моего профиля в Instagram", - написал Дэвид Бэкхем.По словам Ирины, в мирное время она работала детским анестезиологом, однако с первого же дня войны всех беременных женщин и матерей пришлось эвакуировать в подвал больницы."К сожалению, мы не можем перенести в подвал младенцев из палат интенсивной терапии, потому что они должны быть постоянно подключены к аппаратам поддержания жизни", - говорит Ирина.Она рассказала, что первые дни войны были самыми тяжелыми - ей приходилось учиться работать под бомбежками и ракетными ударами. Сейчас ей приходится работать круглосуточно семь дней в неделю, говорит она.