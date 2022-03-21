ОНЛАЙН: Война России в Украине. Ночью обстрелян торговый центр в историческом центре Киева, погибли 8 человек

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 21 марта

Песков: договоренностей нетПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что рано говорить о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что “им пока нечего будет фиксировать, нет договоренностей”.Также Песков ответил на вопрос о возможности приостановить огонь на время переговоров: "Любая остановка используется националистами для перегруппировки и атак. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных… Так было неоднократно. Это усложняет процесс".В очередной раз журналисты спросили Пескова о гуманитарных коридорах. И в очередной раз Кремль обвинил в Украину в том, что она "не выпускает" людей: "Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, — это абсолютная ложь. Гуманитарные коридоры есть, и они обеспечиваются нашими военными, но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты".Киев неоднократно заявлял, что люди не могут выйти по некоторым гуманитарным коридорам из-за непрекращающихся обстрелов. Кроме того, Москва несколько раз предлагала маршруты коридоров, ведущие в Россию.

Главы МИД стран ЕС обсудят расширение антироссийских санкций в сфере энергетикиГлавы МИД стран ЕС намерены обсуждать возможное расширение санкций против РФ, особенно в сфере энергетики и по вопросу эмбарго на импорт нефти из РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы продолжим говорить о том, о каких санкциях можно подумать еще снова, особенно в связи с энергетикой", - сказал он журналистам перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС.На вопрос о том, пойдет ли речь, в частности, о возможности нефтяного эмбарго, Боррель сказал, что "министры это обсудят".Ранее СМИ сообщали, что руководители стран Евросоюза и президент США Джо Байден на предстоящих на этой неделе саммитах в рамках ЕС, "большой семерки" и НАТО рассмотрят возможности дальнейшего расширения антироссийских санкций.По словам источников СМИ, ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами Союза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

Минобороны Украины: за 25 дней войны Россия потеряла уже 15 тысяч солдат С начала полномасштабного вторжения России в Украину потери личного состава Вооруженных сил РФ составили 15 тысяч человек, сообщается в сводке Минобороны Украины о потерях противника. Ведомство приводит следующие данные о потерях ВС РФ:личного состава – около 15000 человек,танков ‒ 498 ед,боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,артиллерийских систем – 240 ед,РСЗО - 80 ед,средства ПВО - 45 ед,самолетов – 97 ед,вертолетов – 121 ед,автомобильной техники - 969 ед,корабли /катера - 3 ед,цистерн с ГСМ – 60,БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,специальная техника – 13.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Поворозник сообщил, что после попадания ракеты в Святошинский район Киева в воскресенье вечером повреждено 6 домов, 2 школы, 2 садика и 3 дома практически непригодны для проживания."Попала ракета в жилищный массив, повреждено 6 домов, 2 школы, 2 садика, 3 дома практически непригодны для проживания. Эвакуировано около 200 людей из этих домов", — сказал Поворозник.20 марта обломки снаряда упали в Святошинском районе Киева. Власти города сообщили о пяти пострадавших.

Более 3 млн украинцев выехали в европейские страны, 11-12 млн людей стали вынужденными внутренними переселенцамиВ результате войны, развязанной РФ, более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны, 11-12 млн людей стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизни миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?" - написал Подоляк в Twitter в понедельник.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1505809426040639492

В результате утренних обстрелов из корабельной артиллерии РФ в Одессе разрушены несколько домов — спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Раненых и погибших нет.

В Харькове с начала войны в ходе обстрелов разрушены 972 здания, из них 778 – жилые дома.Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.Он также заявил, что сейчас ведется активная работа с архитекторами над тем, чтобы возродить город после окончания боевых ействий."Работы будет очень мого, но я уверен, вместе мы все сделаем", - сказал он.

Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь. На нее будет выделено 10 млн юаней (1,5 млн долларов). Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Ведущий "Первого канала" Кирилл Клейменов назвал предателем Марину Овсянникову, вышедшую в прямой эфир с плакатом против войныВедущий "Первого канала" Кирилл Клейменов прокомментировал акцию Марины Овсянниковой, сотрудницы телеканала, которая вышла в прямой эфир с антивоенным плакатом.Клейменов заявил, что Овсянникова до проведения своей акции общалась с сотрудниками британского посольства и обвинил ее в предательстве."До этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством, с его сотрудником, конечно, пусть даже он, как говорится, в штатском. Я, вот, например, никогда не вел.К чему это я? Нет. Не к шпиономании. Этим пусть специально обученные люди занимаются. Я к тому, чтобы называть вещи своими именами, и только. Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое", - заявил Клейменов.

Тимченко вышел из совета директоров "Новатэка"Совладелец российско газовой компании "Новатэк" Геннадий Тимченко вышел из совета директоров компании по собственному желанию, сообщает пресс-служба компании.После начала военного вторжения России в Украину Геннадий Тимченко попал под санкции Евросоюза и Британии. По данным российских СМИ, после этого состояние Тимченко сократилось на 3,9 млрд долларов — до 19,8 млрд.

Из-за вторжения России в Украину погибло 115 детейПо состоянию на утро 21 марта 2022 года вследствие вторжения России в Украину погибли 115 детей. Количество раненных за последние дни увеличилось до 148. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. Известно, что больше всего детей пострадали в Киевской области - 58. В Харьковской - 38, Донецкой -29, Черниговской - 31, Николаевской - 22, Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.Кроме того, Офис генпрокурора сообщает, что в результате российских бомбардировок и обстрелов пока повреждено 530 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью.Больше всего разрушениям поддались учебные заведения в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. Повреждены 40 заведений для детей-сирот.

На понедельник в Укриане запланированы гуманитарные коридоры 21 марта в Украине будут работать восемь гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.Четыре гуманитарных коридора — в Киевской области (из поселков Великая Дымерка, Ворзель и Буча).Из Мариуполя запланирована эвакуация в Запорожье.

Генпрокуратура Украины: при обстреле торгового центра в Киеве погибли 8 человек При произошедшем поздним вечером в воскресенье обстреле торгового центра в Подольском районе Киева погибли восемь человек."Установлено, что вечером 20 марта 2022 г. вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы. В результате обстрелов и возникшего пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, восемь человек погибли", - сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон изучает возможность поездки в УкраинуИздание Daily Mail сообщает, что Джонсон уже попросил своих чиновников проанализировать реалистичность поездки в Киев ради личной встречи с Зеленским.

Фото разрушений после вчерашнего удара по торговому центру "Ретровиль" в Киеве. Одна из построек полностью разрушена.

Последствия ракетного удара по торговому центру "Ретровиль" в Киеве.

Шесть стран начали расследование военных преступлений РФ в Украине, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.https://twitter.com/VenediktovaIV/status/1505593640512540677

Крупнейший российский автомобилестроитель "АвтоВАЗ" частично приостанавливает производство из-за нехватки электронных компонентовПростой на линиях по выпуску Lada Granta и Lada Niva в Тольятти будет сохраняться всю текущую неделю, часть производственных линий на этой неделе запустят лишь на два дня, указывается в заявлении "АвтоВАЗ". В частности, временно остановлено производство на линии N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) в Тольятти, а линия B0 (выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) будет работать 21-22 марта.

Сын главы "Ростеха" выступил за "мир во всем мире"Сергей Чемезов, сын главы российской государственной корпорации "Ростех" и основатель фешн-бренда, выпустил линию одежду с лозунгом "Мир во всем мире", заметило издание РБК."Если мир объединяет людей, то темные времена их разъединяют. Берегите близких и творите добро. Мир будет во всем мире, если он живет между двумя отдельными людьми", — написал Сергей Чемезов в Инстаграме.Его отец, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, на встрече с коллективом корпорации 10 марта назвал войну "вынужденной мерой": "Мы живем в непростое время, но то что произошло — это вынужденная мера, которую мы должны были совершить. И та военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию".

Сын главы "Ростеха" выступил за "мир во всем мире"Сергей Чемезов, сын главы российской государственной корпорации "Ростех" и основатель фешн-бренда, выпустил линию одежду с лозунгом "Мир во всем мире", заметило издание РБК."Если мир объединяет людей, то темные времена их разъединяют. Берегите близких и творите добро. Мир будет во всем мире, если он живет между двумя отдельными людьми", — написал Сергей Чемезов в Инстаграме.Его отец, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, на встрече с коллективом корпорации 10 марта назвал войну "вынужденной мерой": "Мы живем в непростое время, но то что произошло — это вынужденная мера, которую мы должны были совершить. И та военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию".

Министерство обороны Великобритании сообщило о ситуации на 21 мартаПо данным британской военной разведки, продвижение российских войск, наступающих на Киев с северо-востока, застопорилось, и основная часть их сил остается на расстоянии более 25 км от центра украинской столицы."Севернее Киева продолжаются ожесточенные бои", - сообщили в минобороны."Силы, наступавшие со стороны Гостомеля на северо-запад, были отбиты яростным украинским сопротивлением".Несмотря на продолжающееся отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, считают в оборонном ведомстве Великобритании, и в ближашие недели российские военные отдадут приоритет попыткам окружить город.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505786552332529665

Российская актриса Чулпан Хаматова уехала из России в ЛатвиюРоссийская актриса Чулпан Хаматова уехала из России в ЛатвиюАктриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова уехала из России и находится в Латвии. Об этом она рассказала в интервью Екатерине Гордеевой. Ранее Чулпан Хаматова подписала два обращения к властям РФ с призывом остановить войну в Украине и начать переговоры о мире."Потому что я не смогу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим", — объяснила Хаматова причину своего отъезда.В данный момент она находится в Риге. "Мне дали понять, что возвращаться нежелательно", — добавила Хаматова.

"Кто-то будет встречать с ромашками". Что, если Россия нападет и на страны Балтии?Ряд мировых лидеров заявили, что вслед за Украиной Россия может напасть на страны Балтии. НАТО удвоил свой контингент в Балтийских странах и активизировал план защиты Восточной Европы. А русскоязычные приграничные районы Латвии, которые при худшем сценарии оказались бы первыми, не могут определиться - за Путина они или за Украину. Люди боятся и нападения, и гражданской войны, говорится в репортаже Русской службы Би-би-си.

Утечка аммиака в Сумах локализованаУтечку аммиака на предприятии "Сумыхимпром" локализовали около 7.15 местного времени. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.По его данным, жертв и пострадавших нет, также отсутствует угроза населению.По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), один работник предприятия получил травму.Подразделения ГСЧС закрыли повреждение в трубопроводе и продолжают работы по осаждению аммиачного облака.По данным Дмитрия Живицкого, причиной повреждения резервуара объемом в 50 тонн стал обстрел с российской стороны.

AFP: от ночного взрыва в Киеве погибли шесть человекПо меньшей мере шесть человек погибли в результате произошедшего минувшей ночью взрыва в торговом центре Retroville на северо-западе Киева, сообщает AFP со ссылкой на находящегося в украинской столице журналиста. По этим данным, в здании произошел мощный взрыв, в результате чего образовалась воронка шириной несколько метров, а автомобили на стоянке разлетелись в дребезги.

Зеленский предложил Иерусалим в качестве места переговоров с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией могли бы пройти в Иерусалиме.Об этом он сказал в видеообращении, которое было опубликовано в ночь на понедельник. Ранее в воскресенье Зеленский выступил по видеосвязи в израильском Кнессете."Премьер-министр Израиля, господин Беннет, пытается найти переговорный путь с Россией, и мы благодарны за каждое усилие, чтобы мы начали, рано или поздно, говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме. Это правильный город, чтобы найти мир, если это возможно", - сказал президент Украины.12 марта Зеленский уже называл Иерусалим в качестве возможного места встречи лидеров России и Украины.Также в ночном видеообращении Зеленский рассказал об эвакуации из Мариуполя. По его словам, за 20 марта по четырем гуманитарным коридорам эвакуировано 7295 человек. В частности, четыре тысячи мариупольцев за день прибыло в Запорожье.https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1960030550844038/&show_text=0&width=560

Войска РФ за сутки разрушили 12 жилых домов в Луганской областиВ Луганской области российские войска продолжают обстреливать Северодонецк, Рубежное, Попасную. За сутки разрушены или повреждены 20 объектов, в том числе 12 жилых домов, погибших не обнаружено. Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Луганской областной военной администрации, передает Укринформ."Россияне вновь открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной. Наши города прочно держат оборону, ВСУ бьют врага. Но снова имеем около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.В ОВА проинформировали, что в результате вчерашних обстрелов погибших не обнаружено, раненых двое – в Попасной и Камышевахе. Из-под завалов спасены пять человек.

Из порта в украинском городе Бердянск исчезли пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зернаИз порта в Бердянске несколько дней назад исчезли пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна, заявил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время телемарафона UAвместе. "Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены, это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены", - цитирует его слова "Украинская правда". Сославшись на сообщения очевидцев, Старух казал, что корабли "были куда-то отогнаны российскими буксирами".

Глава региона: Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ровенской области Украины Украинские власти сообщили о нанесении Россией двух ракетных ударов по полигону в Ровенской области на северо-западе Украины. "По одному из общевоенных полигонов нанесены два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия, детали сообщим позже", - сказал руководитель Ровенской военной администрации Виталий Коваль.

ГСЧС Украины о ситуации на украинском предприятии "Сумыхимпром" после утечки аммиака:✅В результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком✅По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака✅Спасатели проводят работы по осаждению аммиачного облака✅Угрозы населению города нет✅По предварительной информации, жертв и пострадавших нет

Евросоюз рассматривает вопрос о введении эмбарго на поставки нефти из РФКак пишет Reuters, эмбарго на энергоресурсы могут ввести в случае "массированной бомбардировки Киева" или применения химического оружия. Страны Балтии настаивают на нефтяном эмбарго, а Германия предостерегает от поспешных действий в отношении цен на энергоносители в Европе, которые и так высоки.

Глава Пентагона: Путин атакует гражданское население Украины, ибо терпит военные неудачи Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины потому, что терпит военные неудачи, заявил министр обороны США Ллойд Остин в эфире телеканал CBS, передает "Голос Америки". "Сегодня они не эффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они, по сути, застопорились", - прокомментировал министр.По словам главы Пентагона, украинцы продемонстрировали "значительную решительность" и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.Ранее Остин называл "дикарскими и жестокими" действия, которые Россия применяет против гражданских в Украине.Он подчеркивал, что если Россия использует против Украины химическое или биологическое оружие, столкнется со "значительной реакцией" со стороны США и их союзников в мире.Похожее заявление в воскресенье сделала и представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд: "Мы озабочены тем, что они могут использовать химическое оружие в Украине".

Новая Зеландия предоставит Украине военную помощьНовая Зеландия предоставит Украине нелетальную военную помощь в объеме 3,46 миллиона долларов США. Как заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, Новая Зеландия направит средства в специальный фонд НАТО, который отправит в Украину горючее, сухие пайки для солдат, коммуникационное оборудование. "Мы рассматриваем происходящее в Украине как грубое нарушение международного права, поэтому считаем обязанностью оказать ей помощь", - заявила Ардерн. Общий объем помощи Новой Зеландии Украине составил 7,7 млн долларов.

Регулярная сводка от Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации в районах боевых действийОперативная информация по состоянию на 06:00 понедельника, 21 марта, по российскому вторжению:- Подразделениями Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей войск РФ (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе войск РФ.- Войска РФ продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В РФ военные вывозят бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.- Отмечаются редкие случаи размещения российскими войсками личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.- Войска РФ продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Войска РФ окапываются под Киевом, ВСУ отразили наступление под ИзюмомАмериканский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По информации организации, 20 марта российские силы не добились значительных успехов. Российские силы вокруг Киева все активнее занимают оборонительные позиции и готовятся к дальнейшему развертыванию артиллерии и средств управления огнем.По информации экспертов организации, 20 марта украинские силы отражали продолжающиеся попытки России захватить город Изюм к юго-востоку от Харькова, и российские войска не проводили никаких других наступательных операций на северо-востоке Украины."Российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в Луганской области и вокруг Мариуполя, но не проводили наступательных операций в направлении Николаева или Кривого Рога", - пишет институт.Также Институт изучения войны приводит ключевые выводы за 20 марта: ✅Украинский Генштаб впервые сообщил, что Кремль готовит население к "долгой войне" в Украине и принимает все более драконовские мобилизационные меры, включая развертывание членов молодежных военных организаций в возрасте 17-18 лет.✅Сообщается, что украинские силы убили трех командиров российских полков за последние 24 часа.✅Российская ЧВК "Вагнера", вероятно, будет способствовать переброске ливийских боевиков в Украину.✅Российские силы окапываются на позициях вокруг Киева, включая первые сообщения о военных действиях российских войск, устанавливающих минные поля.✅Украинские силы отразили наступление русских на Изюм к юго-востоку от Харькова и понесли тяжелые потери.✅Российские войска продолжали медленно продвигаться в сторону Мариуполя, но не добились значительных территориальных успехов.✅Украинские силы предприняли дальнейшие локальные контратаки вокруг Николаева.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1505653068549001220

Адвокат: украинский математик, который не смог выехать из РФ, покончил с собой Украинский математик Константин Ольмезов, который жил и работал в Москве, 20 марта покончил жизнь самоубийством.Об этом сообщил в Телеграме адвокат Дмитрий Захватов, передает Укринформ."...Я получил вести о том, что утром (20 марта - ред.) он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, что уходит из жизни потому, что не может вынести ужаса происходящего. Талантливый, перспективный математик. Ольмезов Константин", - написал Захватов.Ольмезов опубликовал предсмертную запись на Tелеграм-канале вместе со своими стихами. После полномасштабного вторжения рф в Украину математик пытался уехать из россии, но его задержали на автовокзале в Москве, а через два дня арестовали на 15 суток по сфабрикованному делу по административной статье «мелкое хулиганство» за то, что он якобы нарушил общественный порядок на вокзале. "Я ехал защищать свою страну, защищать от того, кто хотел её у меня забрать", - написал математик.Он добавил, что несвобода для него хуже смерти."Мне больно за каждую сторону в этой войне, но я вижу своими глазами, кто защищает свою землю, а кто захватывает чужую. Я вижу своими глазами, кто защищает право на ответственность за собственную жизнь, а кто - оправдание собственной деградации... Я ухожу в никуда. Но это никуда мне милее, чем реальность, где часть народа откатилась в дикость, а другая часть этому потакает", - написал Ольмезов.Константин Ольмезов родился в Украине. С 2018 года он жил в России, занимался аддитивной комбинаторикой – отрасль математики, которая не представлена в Украине.После выхода из спецприемника Ольмезов получил приглашение из университета Австрии, куда собирался поехать, чтобы продолжить обучение.

ООН заявляет о более 900 погибших гражданских в результате вторжения РФ в УкраинуС начала вторжения РФ в Украину до конца суток 19 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 2361 жертву среди гражданского населения страны: 902 убитых и 1459 раненых.Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении УВКПЧ. Среди убитых - 179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.Среди раненых - 156 мужчин, 117 женщин, 22 девочки и 16 мальчиков, а также 60 детей и 1088 взрослых, пол которых пока неизвестен.Отмечается, что большинство случаев гибели и ранений среди гражданского населения вызваны взрывными устройствами с большой площадью поражения, в том числе обстрелами тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами.УВКПЧ считает, что реальные показатели жертв значительно выше, поскольку информация с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, приходит с опозданием. Это касается, в частности, Мариуполя, Волновахи, Изюма, Северодонецка, Рубежного, Тростянца, где сообщается о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Турция может передать Украине ПВО С-400 в обмен на снятие некоторых санкцийСША обсуждают с Анкарой возможность отправки Украине С-400. В обмен на это США могут снять с Анкары санкции. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.Сообщается, что Пентагон говорит с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя F-35 и снятие санкций."Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", — сказал источник.

Новые санкции против России будут уже на ближайшей неделе – глава МИД УкраиныНовые санкции против Российской Федерации уже на ближайшей неделе в связи с развязанной войной в Украине, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Работаем без каких-либо пауз и перерывом и на международном уровне. Я провел эти два дня на телефоне с коллегами с разных стран: говорим традиционно о поддержке обороноспособности нашего государства, о санкциях. Потому что нельзя сейчас останавливать – нужны новые санкции. И они будут уже скоро – на следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть те моменты, которые, по мнению Украины, являются важными", – сказал глава МИД в своем видеообращении. Он также обратил внимание на отдельное направление работы ведомства в эти дни, состоящего в "выталкивании" тех международных компаний из России, которые "сами еще не поняли, что им нужно уйти"."Это не только какие-нибудь продуктовые компании по примеру Nestle, или Danone, или Unilever, но и точечные компании, без которых Россия не сможет делать свои ракеты такими, чтобы они летали и попадали в цель. И мы работаем по всему спектру этих компаний, со всеми. Некоторые на нас обижаются, что мы оказываем на них давление, но не время обижаться – пора делать выбор: ты на стороне добра или на стороне зла", – уточнил Кулеба.

На "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км На химическом предприятии "Сумыхимпром", расположенном на окраине города Сумы, произошла утечка аммиака. Радиус зоны поражения составляет около 2,5 км. Об этом написал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram. "Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром!", - сообщил он. Он предупредил, что аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов. По словам председателя ОВА, в настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Учитывая направление ветра, под угрозой оказалось село Новоселица. Сейчас на месте работают аварийные бригады завода и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Чиновник подчеркнул, что для Сум пока угрозы нет: направление ветра не на город. "Сумыхимпром" - крупный производитель комплексных минеральных удобрений, диоксида титана и другой продукции крупнотоннажной неорганической химии.

Активисты протестуют на границе против грузовых поставок товаров из ЕС в Беларусь и РоссиюАктивисты протестуют в Польше на границе против грузовых поставок товаров из ЕС в Беларусь и Россию. У пограничного перехода в польском Корощине они в воскресенье перекрыли подъезд к таможенному терминалу с лозунгом "Нет войне!" По данным таможенной службы, очередь из грузовиков растянулась на почти 40 километров, для прохождения через границу требуется не менее 32 часов.

Страны Евросоюза на этой неделе будут обсуждать планы возможного введения нефтяного эмбарго в отношении России. "Мы работаем над пятым пакетом санкций, и сейчас выдвигаются новые предложения", - сообщил агентству Reuters высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности. В понедельник начнут обсуждение новых мер министры иностранных дел стран Евросоюза.

Власти Польши примут закон о конфискации российского имуществаВласти Польши хотят утвердить законодательно право конфисковывать российское имущество в стране, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. "Таких богатств у нас немного. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой - все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране", - сказал Моравецкий. "Мы хотим провести это через сейм и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс", - отметил он. По его словам, в Польше есть российская недвижимость и финансовые активы - акции компаний.

Путин больше не ставит целью взятие Киева - источник WSJГазета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США рассказывает об изменении тактики российского вторжения в Украину.Ранее США и их союзники считали первоначальными целями президента Путина захват Киева в течение нескольких дней и замену правительства Зеленского пророссийским режимом.За три с лишним недели боев реализовать это не удалось - по данным WSJ, это якобы побудило Путина сменить тактику.Согласно новой оценке намерений российского президента, он пытается заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины."Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом", - говорит источник газеты.Если эти территориальные требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, как ожидается, попытается удержать все земли, которые заняли российские войска, и будет продолжать сражаться, говорят неназванные официальные лица из США. "Исходя из наших военных оценок, похоже, что он [Путин] возвращается к тактике осады", - говорит чиновник администрации США.При этом Путин может расширить свои военные цели, если действия российских вооруженных сил будут более успешными."Статус столицы [Украины] остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять его", - говорят собеседники газеты.В своем материале Wall Street Journal отмечает, что их интерпретация стратегии Владимира Путина - это не результат официальной оценки разведывательного сообщества, а точка зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.

Байден едет в Польшу для переговоров по ситуации в УкраинеБелый дом сообщил, что президент США Джо Байден в пятницу, 25 марта отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.Президенты обсудят международный ответ "на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной, развязанной Россией против Украины", подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Поездка Байдена в Польшу состоится через день после его встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" и Европейского союза, на которых будут обсуждаться международные усилия по поддержке Украины после российского вторжения, заявил Белый дом.

ГСЧС Украины: четверо погибших в КиевеВ Подольском районе Киева в результате пожара, вызванного российским обстрелом, погибли 4 человека, сообщило Главное управление ГСЧС в Киеве.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Пекин не будет отправлять оружие в Россию - посол КНР в СШАПосол Китая в США заявил, что Пекин не будет отправлять оружие и боеприпасы для поддержки войны России в Украине и "сделает все для деэскалации кризиса".Комментарии Цинь Гана прозвучали после того, как президент США Джо Байден в пятницу предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о последствиях, если Пекин окажет материальную поддержку Москве.На прошлой неделе Пекин назвал дезинформацией сообщения о том, что готов предоставить Москве оружие, в то же время Китай воздержался от осуждения России за вторжение в Украину.В интервью американской телекомпании Си-би-эс Ган сказал, что публичное осуждение [действий России] со стороны Запада не помогает, и что необходимы дипломатические усилия.

"Мы будем сражаться до последнего солдата" - советник мэра МариуполяГуманитарным обещаниям Москвы верить нельзя, считает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, и город не перестанет защищаться, сказал он."Мы будем сражаться до последнего нашего солдата", - сказал Андрющенко Би-би-си.Андрющенко повторил неподтвержденные заявления, сделанные в последние дни другими официальными лицами Мариуполя, о том, что российские силы насильственно эвакуируют некоторых жителей города в Россию."Когда они [российские силы] говорят о гуманитарных коридорах, что они на самом деле делают? Они действительно принудительно эвакуируют наших людей в Россию", - добавил он.У Би-би-си не было возможности независимо проверить эти заявления.

"[Путин], наверное, считал, что он играет в шахматы лучше нас" - чиновник администрации США о санкциях против РоссииЗаместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх рассказал, как вводились американские санкции проотив России и как они могут быть расширены в будущем.Интервью, которое Сингх дал телеканалу CBS News на прошлой неделе, было опубликовано в воскресенье.Далип Сингх участвовал в подготовке санкций США, которые были наложены на Россию в 2014 году после российской аннексии Крыма.По его данным, администрация США подавала "максимально ясные" сигналы о том, что планировались "самые суровые экономические санкции, которые когда-либо были наложены на Россию", и что подобные шаги даже не рассматривались в 2014 году."Как вы думаете, Путин не поверил или ему было все равно?" - спросила ведущая программы Шэрил Альфонси."Он, наверное, думал, что играет в шахматы лучше нас. Мы обезоружили его центральный банк. И поэтому его экономика находится в свободном падении. Я не думаю, что он это планировал", - сказал Сингх.Канал CBS со ссылкой на неназванное официальное лицо рассказывает о том, что ранее шел диалог между американской стороной и финансовыми технократами внутри России. Однако эта линия связи "таинственным образом" прервалась через два дня после начала войны.По словам Далипа Сингха, прогнозы показывают, что в результате введенных Западом санкций российская экономика сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения.Сингх также допустил, что в перспективе санкции США могут быть расширены - например, могут быть наложены ограничения, аналогичные уже принятым, на новые области экономики России."Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись...Словом, командные высоты российской экономики. В основном это касается нефти и газа, но есть и другие сектора. Я не хочу их уточнять, но я думаю, что Путин знает, что это такое", - сказал чиновник.18 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

Британия: российские войска все еще пытаются обойти НиколаевМинистерство обороны Великобритании сообщает, что российские войска, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев в попытке продвинуться на запад, в сторону Одессы.В заявлении британского оборонного ведомства отмечается, что российские силы мало продвинулись за минувшую неделю."Блокада украинского побережья, вероятно, обострит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", - говорится в сообщении минобороны Великобритании в "Твиттере".https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505658542082117637

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 25-го дня войныГенеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итоги 20 марта (25-го дня вторжения России в Украину)- Российские войска продолжают ведение масштабной вооруженной агрессии против Украины. Задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены.- Частично российским войскам удалось добиться цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.- На Волынском направлении остается высокой вероятность проведения провокаций российскими спецслужбами на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил республики в военную операцию против Украины.- На Донецком и Луганском направлениях уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, убиты около 170 человек из "живой силы" российских войск. - - Подразделения ПВО сбили российские Су-34 и вертолет.- Российские войска продолжают наносить авиационные удары по гражданским объектам в Мариуполе - в частности, по металлургическому комбинату "Азовтсаль". Идет штурм города с западных и восточных окраин, в направлении центральной части.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Киев отверг ультиматум России по Мариуполю - вице-премьер Ирина ВерещукКиев не планирует сдавать Мариуполь в ответ на требование российской стороны. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер Украины Ирина Верещук."Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили", - сказала она.Киев также сообщил свою позицию в ООН и Международный комитет Красного Креста.Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы вывезти их из Мариуполя в Запорожье, уточняет газета.Днем 20 марта Россия выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя. С 10:00 до 12:00 21 марта российские военные предлагали организовать выход из города украинских военных "и иностранных наемников" без оружия - в таком случае им обещают сохранение жизни. После этого в Мариуполь должны пропустить гуманитарные колонны и эвакуировать мирных жителей. Письменный ответ украинская сторона должна дать до 5 утра понедельника.

Пожар в Подольском районе КиеваГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала новые кадры из Подольского района, где, как сообщают украинские власти, в результате российских обстрелов загорелись торговый центр и автомобили на парковке.Очевидцы говорили о нескольких взрывах. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одном погибшем. В ГСЧС Украины сообщили, что данные о пострадавших уточняются.Тушение пожара в Подольском районе продолжается.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/336841655150397&show_text=true&width=500

Греческий дипломат сравнил Мариуполь с Алеппо и СталинградомГенеральный консул Греции Манолис Андрулакис, который помогал десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться из взятого российской армией в блокаду Мариуполя, сравнил разрушения в городе со Сталинградом и Алеппо."То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит. Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной", - сказал дипломат.По данным МИД Греции, Андрулакис был последним дипломатом ЕС, покинувшим Мариуполь, который находится в полной блокаде уже почти три недели.Прибыв в воскресенье в Афины, Андрулакис призвал всех присоединить свой голос к требованию скорейшего перемирия и прекращения огня."Прямо сейчас жители Мариуполя оглушены, ослеплены и совершенно беспомощны, - рассказал дипломат. - В течение 24 часов вся городская инфраструктура была уничтожена, все было разбомблено - электричество, водопровод, коммуникации".Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал артобстрелы и бомбежки Мариуполя как военные преступления.По меньшей мере, десять этнических греков были убиты, несколько были ранены с тех пор, как Россия начала наносить удары по Мариуполю.Более 150 греческих граждан были эвакуированы из региона, сообщает МИД Греции.В Мариуполе, население которого до войны составляло около 400 тыс. человек, исторически проживали этнические греки.

Дэвид Бекхэм отдал свои аккаунты в "Инстаграме" и "Фейсбуке" врачу из ХарьковаБывший футболист Дэвид Бекхэм отдал свой "Инстаграм" с 71,5 млн подписчиков, а также свою страницу в "Фейсбуке" харьковскому врачу Ирине Кондратовой, чтобы та показала миру, в каких условиях приходится работать врачам во время войны."Сегодня я передаю свою соцсеть Ирине, заведующей областным перинатальным центром в Харькове, где она помогает матерям рожать. Смотрите сторис, чтобы узнать больше об удивительной работе, которую Ирина и такие же медицинские работники, как она, делают для спасения жизней в Украине. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы поддержать ЮНИСЕФ и таких людей, как Ирина. Ссылка как для пожертвований в описании моего профиля в Instagram", - написал Дэвид Бэкхем.По словам Ирины, в мирное время она работала детским анестезиологом, однако с первого же дня войны всех беременных женщин и матерей пришлось эвакуировать в подвал больницы."К сожалению, мы не можем перенести в подвал младенцев из палат интенсивной терапии, потому что они должны быть постоянно подключены к аппаратам поддержания жизни", - говорит Ирина.Она рассказала, что первые дни войны были самыми тяжелыми - ей приходилось учиться работать под бомбежками и ракетными ударами. Сейчас ей приходится работать круглосуточно семь дней в неделю, говорит она.