ОНЛАЙН. Война в Украине: боевые действия продолжаются, Россия закрыла небо для авиакомпаний стран Балтии

В Украине четвертый день продолжается война с Россией. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. Delfi собирает свежую информацию в текстовом онлайне.

Война в Украине: 27 февраля

Обновляющийся список потерь военной техники (с верификацией): https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

Будущее рижского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге под вопросом. Руководство клуба в субботу отказалось давать прямой ответ в эфире LTV. Давление на клуб в связи с участием в российском турнире увеличивается.

ДНР сообщает о гибели 12 мирных жителей за десять дней. "За 10 дней эскалации со стороны ВСУ зафиксировано 611 фактов ведения огня. Всего противником выпущено 7492 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У"", - говорится в сообщении, распространенном в субботу вечером представительством ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Главное к этому часуУкраинская сторона утверждает, что за время вторжения погибло 3500 российских военных. Россия данные о потерях не раскрывает. В Минздраве Украины сообщили о гибели 198 гражданскихБолее 150 тысяч украинских беженцев, по данным ООН, покинули Украину, около половины уехали в Польшу.В Киеве с 17:00 до 8:00 действует комендантский час.Евросоюз вместе с США, Канадой и Великобританией намерены заморозить активы Центробанка РФ, отключить некоторые российские банки от SWIFT.Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Балтии, Румынии, Болгарии, Польши, Чехии и Словении. Не исключено, что российским авиакомпаниям запретят летать во все страны Евросоюза.Латвийские операторы ТВ отключили большую часть российских телеканалов.

Украинские СМИ сообщают о высадке российского десанта около аэропорта Борисполь. Эта информация пока не подтверждена.

Снаряд попал в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон". В пресс-службе ГСЧС Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "Попадание было в забор. Здание и емкости - целы". По предварительной оценке угрозы населению нет.

Если верить сообщениям с мест, самые тяжелые бои под Киевом в последние дни идут в городе Васильков? Би-би-си полагает, что причина в том, что российской армии нужен аэропорт на правом берегу Днепра. В аэропорту Антонова в Гостомеле взлетная полоса разгромлена, в Жулянах тоже ничего не получилось. "Логика простая: нужен плацдарм, куда можно посадить десант, а оттуда развивать наступление на город, - пишет издание. - Если высаживаться в Борисполе - главном аэропорту Киева - то придется на пути из него в центр Киева пересекать мосты".

Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов из стран Балтии и Словении, сообщает "Интерфакс". Это ответный жест - ранее такое же решение для российских самолетов приняли Латвия, Литва, Эстония и Словения.

Доброе утро. Delfi продолжает онлайн событий в Украине. Архив предыдущей текстовой трансляции: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-minoborony-rossii-dan-prikaz-razvivat-nastuplenie-po-vsem-napravleniyam.d?id=54090952