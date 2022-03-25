ОНЛАЙН. Война в Украине: более половины украинских детей стали беженцами

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.



Война в Украине: 25 марта

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Герхард Шрёдер считает войну следствием политических ошибок России и ЗападаБывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдерсчитает войну в Украине следствием политических ошибок, сделанных после падения Берлинской стены и исчезновения биполярности мира. "Мы еще не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены", - заявил Шрёдер. По словам экс-канцлера, в прошедшие годы было совершено много ошибок, как со стороны России, так и Запада. Однако российские интересы в области обеспечения собственной безопасности не оправдывают применение Москвой военной силы, указал он, призвав каждого сделать все, что в его силах, "чтобы прекратить эту ужасную войну".

Итальянское телевидение будет транслировать новости на украинскомИтальянское государственное телевидение RAI c 25 марта будет транслировать новостные выпуски на украинском языке. Как говорится в заявлении пресслужбы, новостная программа будет транслироваться "в течение пяти минут начиная с 15:00 по местному времени". Данное решение было принято в связи с растущим числом украинских беженцев в стране. Как заявил в четверг премьер-министр Италии Марио Драги, в республику с начала военного вторжения России в Украину уже прибыли порядка 70 тыс. беженцев.

США и ЕС поддерживают сбор доказательств о военных преступлениях РФСША и Евросоюз поддерживают сбор доказательств о военных преступлениях, совершенных во время войны России против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанном во время визита главы Белого дома в Брюссель.Европейский Союз обвиняет Россию в совершении военных преступлений в Украине. Российские военные наносят удары по гражданскому населению, целенаправленно обстреливают больницы, школы, укрытия мирных граждан, говорится в резолюции саммита Евросоюза. "Эти военные преступления должны быть тотчас прекращены", - заявляют в ЕС.

АНАЛИЗ. Санкции не останавливают российские танкиКорреспондент Би-би-си в Брюсселе Ник Бик, пообщавшийся сегодня с лидерами европейских стран, подтверждает слова украинского президента."Несмотря на заявления, раздающиеся здесь, в штаб-квартире НАТО, о поддержке Украины и решимости финансово наказать Россию, я только что получил отрезвляющую информацию от одного западного чиновника, который присутствовал на встрече лидеров ЕС.Похоже, ни один из европейских лидеров не смог привести ни одного признака того,, что санкции начали как-либо менять поведение Путина или влиять на его решение продолжать войну с Украиной.Стратегия НАТО сейчас заключается в снабжении украинцев оружием в ожидании, что беспрецедентные финансовые санкции, наложенные на Россию, убедят ее прекратить нападение на своего соседа.Функционеры НАТО и публично и за кулисами настаивают, что делают все возможное, чтобы вооружить Украину, при этом не эскалируя конфликт и не вмешиваясь в него напрямую, что, по их словам, могло бы иметь ужасные последствия.Для миллионов украинцев, которые вынуждены уезжать, жить в подвалах и гибнуть под обстрелами, это ожидание означает, что по мере того, как война все глубже вгрызается в их страну, погибнет еще больше мирных жителей.Множеству украинцев нужна значительно более действенная поддержка со стороны их могущественных западных друзей. И она нужна им прямо сейчас", - заключает Ник Бик.

Владимир Зеленский: cанкции против России запоздалиОбращась к Европейскому совету, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские санкции против России "немного запоздали".Зеленский считает, что если бы санкции были превентивными, Россия, скорее всего, не начала бы войну. "Вы заблокировали "Северный поток - 2". Мы благодарны вам. И это правильно. Но это тоже было немного поздно".По его словам, Россия уже разрушила 230 школ, 155 детских садов и убила 128 детей в Украине и продолжает военные действия, несмотря на санкции."Вы колеблетесь, вводить санкции или нет? И вы колеблетесь, поставлять оружие или нет? И вы колеблетесь, торговать с Россией или нет? Нет времени колебаться. Пора уже решать", - заявил Владимир Зеленский в своей речи.

Япония расширяет список санкций против РоссииЯпония заморозит активы еще 25 россиян и запретит экспорт своей продукции в 81 российскую организацию.Как следует из распространенного в пятницу заявления японского МИД, санкциям подвергнутся взрослые дети пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка, глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, родственники гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и предпринимателей братьев Ротенбергов.В числе компаний, подпадающих под ограничения, Миасский автозавод, судостроительный завод "Вымпел", Амурский судостроительный завод, производитель электроники "Байкал Электроникс" и другие.Таким образом, санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.Накануне премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что Токио предпринимает процедурные шаги по лишению России статуса наибольшего благоприятствования в торговле и по пресечению возможности обойти финансовые санкции при помощи цифровых активов.

Разведка США и Британии: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектамУкраина, по всей видимости, провела успешную атаку на российские корабли в Бердянске, передает Си-эн-эн со ссылкой на представителя министерства обороны США.Оценка разведки США совпадает с аналогичным заявлением министерства обороны Великобритании, в котором сказано, что украинские силы атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины, включая большой десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.Ранее Украина заявила, что уничтожила десантный корабль "Саратов", пришвартованный в порту Бердянска на Азовском море."Орск" (это корабль той же серии, что и "Саратов") способен перевозить 20 танков или 40 бронетранспортеров, а также порядка 350 десантников.Британское минобороны предсказывает, что украинцы продолжат нападения на службы логистики и снабжения российской армии, лишая ее возможности пополнять запасы, уменьшая способность к дальнейшему наступлению и продолжая подрывать и без того падающий моральный дух.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507113449494659080

О чем еще говорится в сводке Генштаба ВСУ- Российские войска пытаются возобновить наступление в районе города Изюм.- На Донецком направлении противник удерживает оккупированные границы.- На Волынском направлении противник не проводил наступательных действий.- На Полесском направлении противник продолжал наносить артиллерийские и авиаудары, пытаясь восстановить позиции своих сил в районах Киева и Макарова.- Продолжаются попытки блокировать Чернигов.- Ожидается, что противник попытается возобновить наступательные действия в направлении городов Бровары и Борисполь, чтобы блокировать Киев с востока.- На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков, продолжаются удары по гражданской инфраструктуре.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279993924313693&show_text=true&width=500

Генштаб ВСУ: в Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов"Согласно вечерней сводке Генерального штаба Украины по итогам 24 марта, в результате удара по оккупированному порту Бердянска был уничтожен большой десантный корабль "Саратов".Ранее украинские ВМС сообщали об уничтожении корабля того же проекта "Орск"; по этим сообщениям, еще два судна -"Саратов" и "Новочеркасск" были повреждены.Но в четверг вечером Генштаб уточнил, что повреждения получили большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск"."Продолжается уточнение других потерь противника", - сообщает Генштаб.Министерство обороны России информацию об уничтожении и повреждении кораблей не комментировало.

Австралия вводит санкции против Лукашенко и российских пропагандистовМИД Австралии объявил о введении санкций против Александра Лукашенко, членов его семьи, а также группы российских частных лиц, обозначенных как "пропагандисты и штатные распространители дезинформации".В заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн говорится, что в связи с ситуаций в Украине в санкционный список помимо авторитарного белорусского правителя включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко."Беларусь продолжает оказывать стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в их покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", - объяснила свое решение министр.Кроме того, под санкции попали 22 россиянина, среди которых руководство и редакторы организаций RT, Фонд стратегической культуры, Инфорос и News Front.Список имен не приводится.

Канада ввела санкции против 160 российских сенаторовКанада ввела санкции против 160 членов Совета федерации - верхней палаты российского парламента, а также запретила экспорт в Россию высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения.Это решение было принято 23 марта, но объявили о нем премьер-министр Джастин Трюдо в Брюсселе и затем его аппарат в Оттаве только 24-го.

За четверг из зон боев выехали или были эвакуированы 3343 человека - украинский министрВице-премьер Украины Ирина Верещук в очередном вечернем отчете сообщила, что за день 24 марта по семи гуманитарным коридорам из зон боев выехали или были вывезены 3343 человека.По словам Верещук, из осажденного Мариуполя самостоятельно выехали 2717 человек, из трех сел к востоку от Киева были эвакуированы 509 человек, а из одного городка в Запорожской области - 117 человек, включая 35 детей-сирот из интерната.

Oxxxymiron в Лондоне: огромное количество русских - против войныВ четверг в Лондоне проходит концерт российского рэпера Оксимирона (Oxxxymiron). Это событие - часть его благотворительного проекта Russians Against War (RAW, "Русские против войны"). Все деньги от выступлений идут на помощь украинским беженцам.Зал O2 Shepherd’s Bush Empire забит полностью, передает наш корреспондент. Абсолютное большинство людей в аудитории - русскоязычные. Толпа скандирует: "НЕТ ВОЙНЕ". У многих - флаги Украины.Этот концерт - свидетельство того, что "русские против войны в огромном количестве. И не просто против войны, а против этой, сука, войны", - сказал Оксимирон в начале вечера.

Главное по итогам четверга, 24 марта✅Существенных перемен в позициях сторон по-прежнему нет. Украинцы объявили об освобождении одной деревни, Лукьяновки, к востоку от Киева и опубликовали видео оттуда.✅Утром в четверг украинцы нанесли ракетный удар по кораблям противника, стоявшим в порту Бердянск на Азовском море. Вечером украинский генштаб объявил, что в результате удара уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а еще два БДК, "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", повреждены.✅В Брюсселе прошли саммиты НАТО и "Большой семерки" и начался саммит Евросоюза. Тема - естественно, Украина. Блок НАТО объявил о резком укреплении восточного фланга. ЕС заявил, что не собирается платить за российские газ и нефть в рублях, как того требует Москва - это требование нарушает контракты, в которых зафиксирована оплата в евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Россия больше не сможет шантажировать Европу при помощи своих энергоресурсов.✅Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию против российского вторжения в Украину. За - 140 стран, против - пять: Россия и ее союзники, Северная Корея, Эритрея, Беларусь и Сирия. 38 стран, в том числе Китай, воздержались.