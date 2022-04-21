ОНЛАЙН. Война в Украине. Британская разведка: России очень нужны военные успехи к 9 мая

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 21 апреля

"Постоянные обстрелы и жестокие позиционные бои""Украинская правда" собрала сводки от глав областей страны за эту ночь.Самое напряженное положение в Донецкой и Луганской областях. В первой "обстрелы вдоль всей линии разграничения", во второй "постоянные обстрелы и жестокие позиционные бои".Кроме этого сообщается, что значительно спокойнее, чем обычно, прошла ночь в Харьковской области. Обстрелам подвергались Николаев и Зеленодольск (Днепропетровская область). В Херсонской области, большая часть которой находится под контролем российских войск, "взрывы и обстрелы слышны во всех районах", а информация о погибших и раненых недоступна.

Криптобиржа Binance ограничит доступ для россиян с более чем 10 тысячами евро на счетуКриптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам пользователей из России, у которых более 10 тысяч евро на счету. Такие клиенты смогут только вывести средства, но не смогут торговать или вносить дополнительные средства на счета, сообщил РБК со ссылкой на сообщение поддержки криптобиржи.В Binance заявили, что пока не собираются прекращать работу в России, но поддержат санкции, если этого потребует международное сообщество.Ранее в Binance сообщали, что не планируют замораживать счета российских пользователей, но ограничат доступ к платформе для российских компаний и физлиц из санкционных списков.

Литва передала Украине тяжелые минометыЛитва передала Украине тяжелые минометы: их количество не называется, однако остаточная стоимость переданной военной помощи достигает десятки миллионов евро."Мы передали Украине помощь в виде тяжелых минометов, число называть не буду, однако передали точно не один", – сказал информационному агентству BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускасс.По его словам, Украине уже переданы не только ПРК Stinger, но и другие противотанковые вооружения, средства ПВО, амуниция, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи и прочее."Трудно все назвать. Месяц назад я подсчитал, что это были 35 позиций в различных видах", – сказал литовский министр обороны.По его словам, остаточная стоимость вcей предоставленной помощи достигает десятки миллионов евро, а восстановительная стоимость может быть в 5-10 раз больше.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович резко осудил решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире российских и белорусских теннисистов. "Я всегда буду против войны, я сам ребенок войны...Но я против решения организаторов турнира в Уимблдоне, я считаю его сумасшедшим. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам", - заявил он на пресс-конференции.

Рамзан Кадыров вновь пообещал взять Мариуполь"Сегодня до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем ВС РФ. Стратегия и воины готовы, только нужно время", - заявил Кадыров в своем телеграм-канале этим утром.По последним данным, бои на "Азовстали" в Мариуполе продолжаются - это предприятие, занимающее 11 кв. км, похоже на город в городе с развитой системой подземных коммуникаций, в том числе, бомбоубежищами. Там находятся украинские военные и, предположительно, мирные жители. Все попытки их эвакуировать пока были безуспешными.Издание "Важные истории" подсчитало, что Кадыров заявлял о скором взятии Мариуполя 26 раз.

Главное к этому утруНачался 57-й день войны. Коротко о самом главном к этому утру.✅Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщает, кроме прочего, что за прошедшие сутки на востоке были отбиты девять атак россиян и что по всей линии фронта продолжаются артобстрелы. О существенных изменениях линии фронта генштаб не пишет.✅Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай вслед за военным подтвердил, что бои идут в городах Рубежное и Попасная.✅Американский аналитический Институт изучения войны в подробной сводке-оценке хода боевых действий за 20 апреля на основе открытых источников пишет, что существенного продвижения продвижения на востоке Украине у россиян пока нет - они еще "продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для большого наступления".

Офис генпрокурора: 208 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ, 376 – раненыБолее 584 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, по состоянию на утро 21 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 208, возросло количество раненых – 376, сообщает Офис генпрокурора Украины.Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечается в сообщении в телеграм.Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16 , Житомирской – 15.Стало известно, что 20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадание снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.20 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры г. Николаева 11-летняя девочка получила ранения.В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт Бородянка Киевской области, обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.Стало известно, что в первой половине марта 2022 г. в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер, не приходя в сознание, а старшему удалось спасти.Также во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Киевской области установлено, что 4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь.Стало известно, что 13 марта при обстреле оккупантами г. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

РФ отказалась от предложенного ООН пасхального перемирия в УкраинеРоссия отвергла предложение Организации Объединённых Наций (ООН) на четыре дня обеспечить "пасхальное перемирие" в Украине. Об этом сообщает постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter-аккаунте.Позиция РФ, по его словам, была озвучена на Совбезе ООН. Дипломат опубликовал видео выступления первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Он назвал призыв к перемирию "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться" и получить новые партии оружия. "Очень лживо и неискреннее звучат призывы к прекращению огня, который на практике означает лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПЗРК, а еще и устроить бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат...", - заявил Полянский.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил объявить в Украине гуманитарное перемирие на Пасху. Он призвал к 4-дневной гуманитарной паузе и заявил, что ООН готова в этот период направить в эти места колонны с гуманитарной помощью.https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1516917508879663104

Британская разведка: России, возможно, нужен успех к 9 маяЕжеутренняя краткая сводка британской разведки:Россия, похоже, очень хочет добиться каких-нибудь серьезных успехов к 9 мая и может пытаться провести быстрые и мощные операции к этой дате.Идет наступление в сторону Краматорска, город под ракетными обстрелами.Активно действует российская авиация, стараясь поддерживать наступление в Донбассе с воздуха и уничтожать украинскую ПВО.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1517006875316965376

Глава Луганской области: идут бои в Попасной и РубежномГлава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай еще раз подтвердил, что бои идут в городах Рубежное и Попасная."Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Осуществлял безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной", - написал Гайдай утром в четверг.Рубежное вплотную прилегает к административному центру Луганской области, Северодонецку, с севера. Новотошковское и Попасная находятся на юг и юго-запад от него.По словам Гайдая, обстрелы Северодонецка не прекращаются, из-за чего в городе "не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада". "Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов", - пишет глава администрации.Накануне Сергей Гайдай сказал, что под контролем Украины сейчас остается около 20% территории Луганской области.

Угрозы нет – Пентагон о запуске Россией баллистической ракетыВ оборонном ведомстве США знали об испытаниях баллистической ракеты Россией и не видят в этом угрозы. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона, а также в комментарии пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которую цитирует CNN. "Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (российско-американское соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.) о том, что планирует опробовать эту межконтинентальную баллистическую ракету (МБР)", - говорится в сообщении Пентагона."Мы не считаем это испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников. Департамент остается сосредоточенным на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины", - подчеркнули в минобороны США.Псаки заявила, что испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома по поводу помощи Украине. Она пообещала, что США будут продолжать оказывать как военную помощь, так и помощь в области безопасности.

Страны "Большой семерки" выделят 24 млрд долларов помощи УкраинеСтраны "Большой семерки" выделят Украине финансовую помощь в размере 24 миллиарда долларов на период с 2022 года с возможностью увеличения суммы, если в этом возникнет необходимость. Об этом говорится в заявлении глав центральных банков и министерств финансов "Большой семерки" по итогам заседания 20 апреля в Вашингтоне. Средства предусмотрены "на текущий 2022 год и далее" - то есть не вся сумма будет выдана в нынешнем году.Помощь будет поступать как в денежной форме, так и в материальной - в качестве товаров, необходимых Украине."Мы решительно осуждаем непровоцированную и ничем не оправданную агрессивную войну России против Украины, которая является грубым нарушением основополагающих принципов суверенитета, территориальной целостности и международного мира и безопасности", - говорится в заявлении глав центральных банков и министерств финансов "Большой семерки". G7 призывает Россию немедленно остановить агрессивные действия против Украины в соответствии с предписанием Международного суда ООН и полностью отвести все войска в международно признанные украинские границы.

В Бородянке найдены еще девять убитыхПолиция Киевской области накануне вечером объявила, что в городке Бородянка найдены две могилы с телами еще девяти местных жителей, убитых во время российской оккупации города.В одной могиле нашли тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девочки, в другой - четырех мужчин и двух женщин.Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов утверждает, что эти люди были убиты российскими оккупантами, и что на телах некоторых из них есть следы пыток.

Украинский генштаб: за сутки на востоке отбиты девять атакГенеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщает, кроме прочего, что за прошедшие сутки на востоке были отбиты девять атак россиян и что по всей линии фронта продолжаются артобстрелы.Краткое содержание сводки украинского генштаба:- В районе Харькова противник продолжает наращиваться систему технического обеспечения войск. Обстрелы Харькова продолжаются.- В Балаклее - городке между Харьковом и Изюмом - раненых российских военных при наличии отдельного полевого госпиталя стали класть в городскую больницу, что может свидетельствовать о росте числа раненых.- На востоке и юге противник продолжает артиллерийские обстрелы по всей линии фронта.- В Херсонской области россияне будто бы планируют организовать мобилизацию местного населения. Доказательств генштаб в сводке не приводит.- ВВС Украины за сутки сбили три дрона и одну крылатую ракету.- На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты девять атак, уничтожены, вы частности один танк, десять бронемашин других типов, один зенитно-ракетный комплекс и склад с боеприпасами противника.

Серьезного продвижения россиян не видно, они еще готовят большое наступление - Институт изучения войныАмериканский аналитический Институт изучения войны в подробной сводке-оценке хода боевых действий за 20 апреля пишет, что российские войска за среду лишь немного продвинулись на востоке Украине, взяв несколько поселков и пройдя немного вперед в городах Рубежное и Попасная, в целом же способности к мощным прорывам они пока не демонстрируют."Российские силы [...] продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для большого наступления. Российские силы не добились никаких больших прорывов и не демонстрируют способности к одновременному и успешному наступлению на многих направлениях", - пишут эксперты Института изучения войны.В отчете за 20 апреля, составленном по открытым источникам, в частности, говорится, что на огромной территории завода "Азовсталь", где обороняется украинский гарнизон Мариуполя, россияне, скорее всего, добились лишь незначительного продвижения.На севере Донбасса российские войска продолжили атаки на Рубежное и Попасную и, похоже, захватили некоторые кварталы Попасной и пригороды Северодонецка.Атаки 20 апреля с юга в направлении Гуляйполя и Темировки (с прицелом на окружение группировки украинских войск у Донецка) успеха, по оценке Института изучения войны, не имели.https://www.facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/posts/10160108207276810&show_text=true&width=500

ООН и сотрудничающие с ней организации доставили жизненно необходимую помощь для более чем 2,5 млн человек в Украине, сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в Twitter. По его словам, в настоящее время в Украине находятся более 1,3 тыс. сотрудников ООН, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи.https://twitter.com/antonioguterres/status/1516945562779672580

Россияне продолжают ночные обстрелы городов и населенных пунктов в УкраинеВ ночь на четверг российские войска продолжили обстрелы населенных пунктов Украины. Так, в Харькове в результате обстрела загорелись два многоэтажных жилых дома и припаркованные возле них автомобили в районе Салтовка. Кроме того, в Днепропетровской области сильным обстрелам подверглись город Зеленодольск и село Великая Костромка, сообщил в Facebook глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, поздно вечером в среду в Херсонской области в очередной раз были обстреляны несколько сел, находящихся под контролем Украины.

Производитель известных табачных брендов покидает РФБританская табачная компания Imperial Brands сообщила о передаче бизнеса в РФ российским инвесторам. В пресс-релизе компании говорится, что сделка, как ожидается, состоится в ближайшее время при условии завершения ее регистрации в местных органах власти. В марте Imperial Brands объявила о приостановке работы в России, на фоне международных санкций, введенных в отношении страны за ее вторжение в Украину.

В Бородянке нашли захоронения с жителями, убитыми во время оккупацииВ поселке Бородянка Киевской области обнаружили два захоронения с телами девяти мирных жителей, убитых во время российской оккупации. По данным полиции Киевской области, в одной могиле находились два мужчины 35 лет и девушка-подросток 15 лет. Во втором захоронении - 4 мужчины и 2 женщины. Четырех из них удалось идентифицировать – это местные жители, сообщили в полиции. По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небитова, у некоторых из погибших есть признаки пыток.

Украина готова к переговорам об эвакуации украинцев из МариуполяПредседатель фракции украинской политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия готов совместно с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком встретиться в Мариуполе с представителями России для переговоров об эвакуации украинцев из города. Как сообщил https://t.me/David_Arakhamia/64 Арахамия в своем Telegram-канале, темой переговоров должна стать "эвакуация нашего военного гарнизона и мирных жителей". По его данным, представители украинской делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

Борис Джонсон: вести переговоры с Путиным - все равно что с крокодиломПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал журналистам, что всякие попытки остановить войну путем переговоров с Владимиром Путиным, скорее всего, бесмысленны, потому что, по его выражению, вести переговоры с Путиным - это все равно что торговаться с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу".Беседуя с журналистами в среду по пути в Индию, Джонсон предположил, что Путин захочет реальных переговоров с Украиной, когда и если добьется возможности вести их с позиции силы, но и тогда он может снова попытаться взять Киев.Что касается намерений Зеленского, то, по мнению Джонсона, он хочет изгнать российские войска с востока Украины, но, возможно, согласится на переговоры о Крыме.

Украина запустила поезд из Киева в ПольшуКомпания "Укрзалізниця" ("Украинская железная дорога") запустила поезд между Киевом и польским приграничным городом Перемышль.Как сообщает агентство Укринформ, поезд будет ходить два раза в день. От Перемышля пассажиры могут сравнительно легко добраться до Кракова и Варшавы и дальше в другие европейские страны.За два месяца войны из Украины бежали около 5 млн человек, в основном - в западном направлении, и большинство из этих беженцев по крайней мере вначале направлялось в Польшу. При этом они, как правило, вначале добирались до Львова, а потом пересекали польскую границу на электричках, машинах, автобусах или пешком.После отступления российской армии из Киевской, Черниговской и Сумской областей часть беженцев уже вернулась на родину.

Замкомандира полка "Азов": мы готовы выйти из Мариуполя только с оружиемБойцы "Азова" готовы выйти из Мариуполя, но не согласны с требованием россиян сдать оружие - об этом сказал в видеообращении в среду вечером заместитель командира полка Святослав Паламар."Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти доверенный нам личный состав, эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, неподконтрольной Российской Федерации", - сказал Паламар.Кого именно он имеет в виду под "третьей стороной", Паламар не пояснил.Днем ранее Сергей Волына, командир бригады морской пехоты, которая вместе с полком "Азов" сражается в окружении на огромной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, призвал президентов США, Турции и Украины, а также премьер-министра Великобритании договориться с россиянами об эвакуации украинских бойцов и остающихся с ними сотен гражданских.Святослав Паламар в среду сказал, что "Азов" связывался с членами украинской делегации на переговорах с Россией Михаилом Подоляком и Давидом Арахамией, и те изъявили готовность провести в Мариуполе переговоры об эвакуации украинского гарнизона и мирных жителей. Россия на это предложение пока не ответила.Положение окруженного гарнизона Паламар назвал "тяжелым, почти критическим".

Байден восхищен Украиной и хвалит себя и союзниковПрезидент США Джо Байден сказал на встрече с высшими военачальниками страны, что украинцы в своей способности и готовности сражаться превзошли его ожидания."Я знал, что они сильные и гордые, но, я вам скажу, они оказались более сильными и гордыми, чем я думал. Я восхищен тем, что они делают - с вашей помощью в виде советов и оружия, которое мы поставляем вместе с остальными странами НАТО", - передают мировые агентства слова Байдена на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и другими военными чинами."Оружие и боеприпасы идут каждый день, и мы видим, как жизненно важны наши союзы и партнерство с разными странами по всему миру. Союзники наращивают усилия, умножая эффект от нашего ответа. НАТО един, сосредоточен и энергичен. Как всегда", - продолжил Байден.

Украинская армия: "имитация референдума" о создании "ХНР" назначена на 27 апреляОперативное командование "Юг" украинской армии утверждает в вечерней сводке за среду, что российские оккупационные власти назначили день "референдума" о создании т.н. "Херсонской народной республики" на 27 апреля."На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации народного волеизъявления перенесли на 27 апреля. Пытаясь ускорить легитимизации оккупационной власти, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен на середину недели, в рабочий день, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, в заготовленном сценарии - известный результат", - комментирует оперативное командование "Юг".Относительно боевых действий украинские военные сообщают, что противник по-прежнему пытается атаковать Александровку - это деревня в Херсонской области на берегу Днепровской затоки, в которую впадают и Днепр, и Южный Буг.Продолжаются обстрелы Николаева.За сутки, как утверждает командование южной группировки, украинские военные уничтожили 34 солдата противника, один беспилотник и семь единиц разной техники.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" украинской армии в сверхкраткой ежевечерней сводке ничего не сообщила об изменениях линии фронта на Донбассе, а лишь сообщает о потерях противника за 20 апреля.Они, как утверждает ОТГ "Восток", таковы: 36 солдат, 5 боевых машин пехоты, 4 бронетранспортера, 1 зенитно-ракетный комплекс неназванного типа и 1 минометный расчет.https://www.facebook.com/otueast/posts/699205861505157&show_text=true&width=500

Пентагон уточнил: целых самолетов Украина не получала, только запчастиПресс-секретарь Пентагона Джон Кирби вечером в среду сказал журналистам, что накануне некорректно выразился и на самом деле Украина не получала от союзников боевые самолеты, как написала по итогам брифинга Кирби пресса.По словам Кирби, Украина получила от союзников запчасти, благодаря чему смогла поставить в строй некоторое количество самолетов."Это была ошибка - сказать в прошедшем времени, что им дали целые самолеты. Я сожалею об этой ошибке, - сказал в среду представитель минобороны США. - Украинцы получили - а США координировали и обеспечивали процесс - достаточно запчастей и дополнительного снаряжения, чтобы поставить в строй больше самолетов, чем у них было две-три недели назад".Британская Finanсial Times цитирует высокопоставленного сотрудника Пентагона, по словам которого Украина смогла увеличить число своих самолетов "более чем на 20 единиц". "[Это произошло] благодаря работе США и международного сообщества, которые помогли ей получить запчасти, необходимые, чтобы поднять их в воздух", - сказал чиновник.

Главные события по итогам среды, 20 апреля✅Планы украинских властей по эвакуации из осажденного Мариуполя до 6 тыс. мирных жителей в среду не осуществились, хотя несколько десятков человек все же смогли выбраться из города в сторону Запорожья, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Российские власти обвинили в срыве гуманитарной операции украинскую сторону;✅Министры финансов ведущих стран мира, в том числе США и Евросоюза, покинули проходившее в Вашингтоне заседание "Большой двадцатки" во время выступления министра финансов России Антона Силуанова, выразив таким образом свое негативное отношение к российской военной агрессии против Украины;✅Новые санкции США против России затронули первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву, главу банка "Открытие" Михаила Задорнова и сына российского бизнесмена и владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева, Кирилла. Большая часть нового санкционного списка США - это люди, так или иначе связанные с банком "Открытие";✅Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что его страна не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы подключилась к санкциям. При этом он подчеркнул, что предложение о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции до сих пор на столе, но говорить о сроках и возможности такой встречи преждевременно;✅Глава Европейского совета Шарль Мишель совершил неожиданный визит в Киев, написав в "Твиттере", что он побывал в “сердце свободной и демократической Европы”. Владимир Зеленский поблагодарил главу Евросовета за “полезную встречу”, добавив, что в ходе визита обсуждалась санкции в отношении России, военная и финансовая поддержка Украины.✅Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей", в ходе которого сказал, что скоро Россия достигнет всех своих военных целей на Донбассе, а также вновь повторил, что основной целью российского вторжения была помощь жителям самопровозглашенных "республик" на востоке Украины.✅Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне из-за вторжения России в Украину. Таким образом в турнире не смогут принять участие в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев и восьмая ракетка мира Андрей Рублев. Оба теннисиста высказывались против войны, однако не стали выступать напрямую с осуждением действий России.

В Мариуполе скончалась женщина, пережившая ХолокостВ МИД Украины сообщили, что в апреле в одном из бомбоубежищ осажденного российскими войсками Мариуполя скончалась Ванда Объедкова - женщина, пережившая Холокост. Ей был 91 год, она была свидетельницей оккупации Мариуполя нацистами.Это уже второй за нынешнюю войну случай гибели людей, переживших Холокост: 18 марта в Харькове в результате попадания снаряда был убит бывший узник Бухенвальда Борис Романченко.Как рассказала на сайте еврейской организации JewishChabad.org дочь Ванды Лариса, вся семья жила в последнее время в подвале без воды, электричества и отопления.“Мама любила Мариуполь и ни за что не хотела отсюда уезжать", - сказала она.Ванде было 10 лет, когда в октябре 1941 года в Мариуполь вошли немецкие войска.По словам Ларисы, ее матери повезло, нацисты не нашли ее, однако мать самой Ванды, как и тысячи других евреев, живших в городе, были убиты.

Глава МИД Турции: Анкара не будет вводить санкции против МосквыГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу дал интервью телеканалу CNN Turk, вот его основные тезисы:✅Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы подключилась к санкциям, поэтому ожидать санкций Анкары против Москвы не стоит;✅Предложение о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции до сих пор на столе, но говорить о сроках и возможности такой встречи преждевременно;✅Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни;✅Турция предлагает главам МИД России и Украины встретиться в Стамбуле или Анталье, такая встреча возможна в ближайшее время.

В "Большой двадцатке" не захотели слушать РоссиюМинистры финансов ведущих стран мира, в том числе США и Евросоюза, а также представители Украины покинули проходившее в Вашингтоне закрытое заседание "Большой двадцатки" во время выступления по видеосвязи министра финансов России Антона Силуанова, который ранее попал под санкции американского правительства.Среди тех, кто демонстративно проигнорировал выступление российского министра, были глава американского минфина Джэнет Йеллен, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард.Газета Washington Post приводит слова чиновника министерства финансов США, который ранее на условиях анонимности сообщил: "Министр Йеллен [... ] намерена ясно дать понять, что преимущества и привилегии ведущих экономических организаций мира распространяются лишь на те страны, которые уважают ключевые принципы, на которых держится мир и безопасность во всем мире".

Новые санкции США против России затронули банк "Открытие", зампреда ЦБ и МалофееваВ новых санкционных списках США оказались первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов и российский киберспортсмен Кирилл Малофеев - сын российского бизнесмена и владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Об этом пишет Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си.Большая часть нового санкционного списка США - это люди, так или иначе связанные с банком "Открытие". У них заморожены активы в США, а американским компаниям и гражданам запрещено вести с ними какую-либо деятельность."Открытие" - один из крупнейших российский банков. В 2017 году он столкнулся с финансовыми проблемами и был санирован Центробанком. С тех пор он контролируется государством. Публично банк занимался развитием различных потребительских услуг. ЦБ собирался в этом году его приватизировать.Ксения Юдаева попала в санкционный список именно за связи с банком "Открытие". Юдаева – известный российский экономист. Она работает в ЦБ с 2013 года и отвечает за прогнозирование и денежно-кредитную политику.Задорнов возглавляет "Открытие" с 2017 года. Он считается антикризисным менеджером, именно в этой роли он и пришел в банк. В 1990-е годы Задорнов был министром экономического развития – этот пост он занимал во время кризиса и дефолта 1998 года.Помимо людей, связанных с банком "Открытие", в санкционные списки попали также структуры, связанные с Константином Малофеевым. Под санкции также попали юрлица криптовалютной биржи Vladex - проекта, официально записанного на сына Малофеева - Кирилла.Би-би-си писала, что основу Vladex могла составить клиентская база и инфраструктура одной крупнейших русскоязычных бирж Wex - правопреемницы биржи BTC-е, рухнувшей в 2017 году после ареста в Греции одного из ее возможных основателей Александра Винника по запросу ФБР.Vladex должен был заработать в 2018 году во Владивостоке, но проект не пошел, а вскоре рухнул и Wex вместе с почти $450 млрд криптоактивов.Сам Малофеев всегда отрицал, что имел отношение к Wex.

Верещук: план эвакуации из Мариуполя не сработалПланы украинских властей по эвакуации из осажденного Мариуполя до 6 тыс. мирных жителей в среду не осуществились, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.Хотя несколько десятков человек смогли выбраться из города в сторону Запорожья, гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось, заявила она.Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах российская сторона не смогла обеспечить должное прекращение огня, написала Верещук, кроме того, военные не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки автобусов и машин скорой помощи."Завтра с утра мы возобновим наши усилия на мариупольском направлении, - написала Верещук. - Обращаюсь к нашим людям в Мариуполе: мы будем сражаться за каждого из вас!"Ранее мэр Мариуполя выражал надежду, что в город смогут заехать 90 автобусов, которые вывезут в первую очередь женщин, детей и стариков.Российское минобороны, тем временем, обвинило украинскую сторону в срыве гуманитарной операции.