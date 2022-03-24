ОНЛАЙН: Война в Украине: Кремль не верит в гибель мирных жителей от российских ударов, в осажденном Мариуполе остаются 100 тыс. человек

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 24 марта

Премьер-министр Австралии раскритиковал участие Путина в саммите G20Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон скептически отозвался о возможном участии президента РФ в саммите стран "группы двадцати" в Индонезии в ноябре. "Сидеть за столом с Владимиром Путиным, которого Соединенные Штаты уже в состоянии обличить за военные преступления в Украине, - это для меня слишком", - заявил глава австралийского правительства. Официальная Канберра разделяет позицию США о совершении военных преступлений на украинской территории, добавил Моррисон.

ВОЗ рассказала об атаках на медицинские учреждения в УкраинеНа учреждения системы здравоохранения в Украине с начала войны было совершено минимум 64 подтвержденные атаки, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В результате 15 человек погибли, еще 37 получили ранения. Подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права, подчеркнули в ВОЗ.https://twitter.com/WHOUkraine/status/1506579164043919367

Министр транспорта Германии призвал распределять украинских беженцев в европейские страны, не граничащие с УкраинойМинистр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг призвал к распределению украинских беженцев по странам, не граничащим с Украиной. Необходимо организовать перевозку беженцев во Францию, Испанию, Грецию и Данию, в том числе по железной дороге или самолетами, заявил министр изданиям медиагруппы Funke. Их передвижение не должно оставаться польско-германской проблемой, подчеркнул Виссинг, согласившись с аналогичной позицией министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика.Кроме того, министр сообщил, что за 2 недели германские товарные поезда доставили в Украину 10 тысяч тонн продуктов питания, напитков и предметов гигиены.

Сейм Польши принял резолюцию о военных преступлениях войск РФ в УкраинеНижняя палата парламента Польши приняла резолюцию о военных преступлениях и нарушениях прав человека, совершенных российскими военнослужащими в Украине. Сейм Польши призвал все государства, признающие территориальную целостность и суверенитет Украины использовать свои полномочия в международных организациях с целью привлечь к ответственности президента России Владимира Путина, членов Совета Безопасности РФ и командующих российскими Вооруженными силами. "Общедоступные доказательства этих преступлений оправдывают признание Владимира Путина военным преступником со стороны Сейма Республики Польша и международного сообщества", - отмечается в документе.

Госдеп США: Силы РФ совершают в Украине военные преступленияВласти США считают, что российские военнослужащие совершают в Украине военные преступления, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Оценка Вашингтона основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников, объяснил он. "Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о произвольных нападениях и атаках, умышленно направленных на гражданских лиц, а также об иных злодеяниях", - указал глава Госдепартамента.

АНАЛИЗ: российское наступление застопорилось по нескольким фронтам (Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности)Ничем не спровоцированное нападение России на своего ближайшего соседа стало спусковым механизмом для крупнейшего кризиса в сфере европейской безопасности со времен Второй мировой войны.И тем не менее, по прошествии месяца российским войскам так и не удалось взять под полный контроль ни одного крупного города, их наступление захлебнулось на нескольких фронтах, а кое-где им даже пришлось отступить из захваченных мест под натиском украинских контратак.Подкрепленные высокотехнологичным оружием, поступающим из Британии и других стран НАТО, украинцы проявили себя как доблестные и стойкие бойцы. Однако их сопротивление достается ужасающей ценой.Южный портовый город Мариуполь войдет в исторические летописи как один из самых разбомбленных и разрушенных городов нашего времени. Его разрушение уже названо военным преступлением.И перед Украиной по-прежнему стоят крупные проблемы. У ее армии иссякают запасы вооружений и боеприпасов, российские боевые дроны действуют во многом безнаказанно, и Москва мобилизует подкрепление.Президент Путин, по-видимому, настроен на покорение Украины, даже если это будет означать превращение страны в дымящиеся руины.

Anonymous заявляют, что взломали базу данных Центробанка РоссииГруппа хакеров Anonymous утверждает, что взломала базу данных Центрального банка России и собирается в ближайшие 48 часов выложить в открытый доступ более 35 тысяч файлов с секретными договорами."Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 тысяч файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов", - сказано в сообщении Anonymous в "Твиттере".Днем ранее хакерская группировка Anonymous обратилась к иностранным компаниям, продолжающим работать на территории России, заявив, что у этих компаний есть 48 часов, чтобы уйти с рынка, после чего на них будет совершена атака.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1506769001040551937

Британская разведка: деморализованным российским войскам грозит окружениеУкраинские силы усиливают давление на российские войска, находящиеся к северо-востоку от Киева, сказано в последней разведывательной сводке министерства обороны Британии.Украина продолжает проводить успешные контратаки на россиян за пределами столицы; украинцы, вероятно, отбили города Макаров и Мощунь, говорится в отчете."Существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене", - считают в британском минобороны.Британские военные отмечают, что российские войска вдоль оси к северо-востоку от Киева сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и падением морального духа."Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность российских сил реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", - сказано в сообщении.Деморализованным российским войскам может грозить окружение, заключает британская разведка.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506753922224074756

Оперативная сводка Генштаба ВСУ по итогам 28-го дня войны- Российские войска не выполнили задачу по входу в административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины.- Продолжаются попытки восстановить наступательные действия с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.- На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил.- На Полесском направлении противник активировал проведение авиаразведки в микрорайонах Глебовка, Лютеж, Лебедевка. В течение суток противник совершил артиллерийский обстрел районов населенных пунктов Калиновка, Горенка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.- На Северском направлении силами отдельных подразделений Центрального военного округа противник продолжает концентрировать силы и средства для осуществления попыток восстановления наступательных действий.- На Черниговском направлении противник пытается блокировать и оккупировать город Чернигов.- На Броварском направлении противник остановлен.- В направлении Изюма российскими войсками предпринята попытка прорыва обороны украинских войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои;- В районе Попасной и Мариуполя нет продвижения российских войск.- На Слобожанском направлении противник нанес артиллерийские удары по городу Харькову, активные наступательные действия подразделений российских войск провалились.- В направлении Сум подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не вели. Основные усилия были направлены на блокировку города, нанесение артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Британия предоставит Украине еще 6000 ракетНа экстренной встрече лидеров стран НАТО и "Большой семерки", которая состоится в Брюсселе в четверг, Борис Джонсон объявит о передаче украинской армии еще шести тысяч ракет.Кроме того, британский премьер намерен выделить 25 млн фунтов (33 млн долларов) на оплату украинским солдатам и летчикам.Всемирная служба Би-би-си получит от британского правительства дополнительные 4,1 млн фунтов на поддержку русской и украинской языковых служб."Соединенное Королевство в сотрудничестве с нашими союзниками усиливает военную и экономическую поддержку Украине, для которой сейчас наступает переломный момент в этой битве", - сказал Борис Джонсон."Спустя месяц с начала этого кризиса международное сообщество стоит перед выбором. Мы можем поддержать огонь свободы в Украине или рискуем задуть его в Европе, а также по всему миру", - добавил премьер-министр.Новые поставки будут осуществлены в дополнение к 4000 ракет, которые уже были отправлены в Украину из Британии.Что касается финансовой помощи, то эти 25 млн фунтов также идут в довесок к 400 млн, выделенным ранее на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Зеленский требует от НАТО и ЕС дать любое оружие, нужное УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, приуроченном к месяцу с начала войны и запланированным на четверг саммитам НАТО, Евросоюза и G7, призвал западные страны дать Украине любое оружие, какое может понадобиться для изгнания российских войск с украинской территории."Мы ждем серьезных шагов - от НАТО, ЕС и "большой семерки" [...] Свобода должна быть вооруженной [...] Украинское небо так и не обезопасили от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города", - сказал Зеленский.Президент Украины также обратился на английском и на русском к гражданам мира и к россиянам.Граждан демократических стран он призвал с завтрашнего дня массово выходить на демонстрации в поддержку Украины.Россиян же - тех, кто против войны и властей - Зеленский призвал сопротивляться или бежать из страны."Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваших налогов на войну, сделайте это", - сказал Зеленский."Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день всё больше. Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну умирать", - заявил президент.

Расследование New York Times на основе разговоров российских военных по открытой связиС начала войны разные специалисты отмечали, что российские силы в Украине пользуются незащищенными каналами связями, говорят на открытых радиочастотах или по мобильной связи.New York Times проанализировала собранные записи переговоров российских военных и смогла подтвердить ряд из них, сопоставив информацию с фото и видео в соцсетях, спутниковыми снимками, сводками обеих сторон конфликта и другой информацией в открытых источниках.Визуальное расследование газеты сосредоточилось на боях за город Макаров к западу от Киева. Оно представляет уникальный взгляд на действия наступающей армии.В перехватах разговоров российских военных между собой и на видеозаписях из соцсетей есть потенциальные признаки совершения военных преступлений.На одной из записей слышна следующая команда: "Убрать первое хозяйство от населенного пункта и накрыть населенный пункт артиллерией". Предполагается, что "хозяйство" - это российское подразделение.А на видео из соцсетей видно, как российская бронетехника расстреливает гражданский автомобиль - и тела погибшей в нем пожилой пары.Российские власти утверждают, что наносят только "высокоточные удары" по военным объектам.

За российскую резолюцию по Украине в СБ ООН проголосовали только она сама и КитайПроект российской резолюции по Украине ожидаемо провалился в Совете безопасности ООН: за него проголосовали только сама Россия и Китай.Остальные 13 стран-членов Совета безопасности просто воздержались. Накладывать вето на резолюцию постоянные члены СБ - США, Британия и Франция - не стали.В проекте резолюции содержался призыв к прекращению огня и эвакуации мирного населения из зон боев, но большинство членов СБ отказались его поддержать не поэтому, а потому что в тексте, естественно, не было осуждения России как виновницы возникшего гуманитарного кризиса.Соавторами российского проекта резолюции согласились стать Беларусь, Сирия и Северная Корея, но они сейчас не входят в Совет безопасности.

Из районов боев в среду эвакуированы 4,5 тыс человек - украинский министрЗа 23 марта из районов боев в разных местах страны были эвакуированы - или выехали самостоятельно по гуманитарным коридорам - 4554 человека. Об этом рассказала вечером в среду министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.По словам Верещук, большая часть из этих четырех с половиной тысяч - почти три тысячи - выехали на своем транспорте по коридору из Мариуполя в Запорожье.Еще почти тысяча человек эвакуирована из трех сел, расположенгных к востоку от Киева.

Российский суд назвал лозунг "Фашизм не пройдет" дискредитацией российской армииОВД-Инфо, объявленный в России иностранным агентом, сообщает, что Тверской суд Москвы оштрафовал москвичку за пикет с плакатом "Фашизм не пройдет", сочтя этот лозунг дискредитацией российских вооруженных сил.Анна Кречетова оштрафована на 50 тысяч рублей.ОВД-Инфо также сообщает, что сегодня в Петербурге задержана пикетчица с плакатом "Миру - мир".https://twitter.com/OvdInfo/status/1506709080039165969

Главное к утру четверга, 24 марта✅Наступление российских войск застопорилось на нескольких направлениях. Западные аналитики говорят о низком моральном духе в российской армии под Киевом и больших проблемах со снабжением.✅Существует риск того, что российские войска под Киевом могут попасть в окружение. По данным американских разведслужб, украинская армия смогла оттеснить российские войска на расстояние 55 км от центра Киева.✅Украина также сообщила, что вернула контроль над городом Макаров под Киевом.✅Продолжается осада Мариуполя, в городе не прекращаются бои. По данным украинского правительства, за среду из этого города в Запорожье на собственном транспорте добрались около 3 тысяч человек. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе остаются не менее 100 тысяч гражданских лиц. Гуманитарная помощь туда все еще не попадает – в Киеве заявляют, что ее блокируют российские военные.✅При обстреле Киева погибла журналиcтка Оксана Баулина. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. Российские войска не прекращают обстрелы украинских городов, в том числе Киева, Чернигова и Харькова.✅Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, изучив показания, пришли к выводу, что российские войска действительно совершали военные преступления на территории Украины.✅Британия предоставит Украине еще 6000 ракет. Швеция - еще 5000 противотанковых комплексов, Германия решила послать Украине еще 2000 противотанковых гранатометов.✅За российскую резолюцию по Украине в Совбезе ООН проголосовали только она сама и Китай. В проекте резолюции содержался призыв к прекращению огня и эвакуации мирного населения из зон боев, но большинство членов СБ отказались его поддержать, потому что в тексте не было осуждения России как виновницы возникшего гуманитарного кризиса.✅За четыре недели войны в Харькове обстрелами разрушили почти тысячу жилых домов.✅Французская автомобильная компания Renault решила немедленно остановить свой завод в Москве.