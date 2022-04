ОНЛАЙН. Война в Украине: Россия признает пожар на крейсере "Москва"; США предоставят Киеву артиллерию и вертолеты

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Война в Украине: 14 апреля

Эксперт: удар по "Москве" имеет символическое и военное значениеПрофессор Майкл Петерсен, директор изучения морского потенциала России при Военно-морском колледже США, сказал Би-би-си, что пока рано говорить о том, насколько сильный ущерб нанесен крейсеру "Москва", но похоже, что украинцам удалось одержать важную победу на море."Я думаю, она имеет и символическое, и военное значение", - говорит он."Это флагман российского Черноморского флота, он уже слегка устарел, но это все еще символ российской военной мощи на Черном море".Украинцы потеряли свой флот в 2014 году, после аннексии Крыма, поэтому, считает Петерсен, сам факт того, что украинцы могут наносит такие удары чрезвычайно символичен и болезненен для российского руководства.По мнению эксперта, произошедшее может носить и военное значение, поскольку теперь российский флот может почувствовать необходимость действовать на большем отдалении от украинского берега."Это может повлиять на возможности прямой огневой поддержки войск и противовоздушной обороны прибрежных районов. Я считаю, что это заставит российских моряков дважды подумать", - заключает Майкл Петерсен.

Регионы Украины: восток – в огне, Херсонщина – под обстрелами, из Мариуполя не выпускаютВ ночь на 14 апреля российские войска продолжали обстреливать Херсонскую область, Харьков и Изюм, города Донецкой и Луганской области под постоянным огнем, из блокированного Мариуполя не выпускают гражданских людей.Харьков: в городе всю ночь продолжались обстрелы, информация о пострадавших устанавливается. За сутки по области – 10 раненых и 4 погибших гражданских. По Харьковской области – ведутся бои в Изюме.Луганская область: постоянные минометные обстрелы, системы залпового огня. Горячее всего – в Золотом. Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, эвакуировали 400 человек.В Донецкой области российские войска продолжают давить по всей линии фронта: обстрелы Авдеевки, Очеретинской ТО, Марьинки, Торецкой общины. За сутки – 11 раненых гражданских. По линии разграничения – разрушение жилых домов и инфраструктуры. За сутки – 34 объекта (в тч 22 жилых дома).Мариуполь – без изменений: блокада, обстрелы авиацией и артиллерией. Россияне не выпускают из города людей.На территории Херсонской области в минувшую ночь были слышны взрывы и обстрелы. В частности, в районе Чернобыевки. Последствия уточняются.На территории области продолжаются мародерства россиян, обостряется гуманитарный кризис.

Агентство по ядерной энергии при ОЭСР сообщило о приостановке участия России в этой организации"Членство России в агентстве по ядерной энергии при ОЭСР приостановлено 11 апреля после решения органов управления ОЭСР. Российскую Федерацию соответствующе проинформировали, приостановка вступит в силу 11 мая", - говорится в сообщении на сайте агентства.АЯЭ является межправительственной организацией, объединяющей ряд стан Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках небольшого форума, предназначенного для обмена и распространения информации относительно современного состояния атомной энергетики. В настоящее время членами АЯЭ являются 34 страны (включая Россию), стратегические партнеры агентства - Индия и Китай.

Американская компания Monotype Imaging перекрыла для россиян доступ к библиотеке на своем сайте. Стали недоступны такие популярные шрифты, как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, правами на которые владеет данная компания, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в IT-компаниях. Обойти блокировку можно с помощью VPN-сервисов.

В четверг будет работать 9 "зеленых коридоров" для эвакуации в Запорожской, Донецкой и Луганской областяхДевять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из оккупированных или прифронтовых городов Украины согласовано на четверг, 14 апреля, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.По ее словам, из Мариуполя Донецкой области, городов Бердянск, Токмак и Энергодар Запорожской области в Запорожье можно будет ехать на собственном транспорте.Также можно будет эвакуироваться из пяти городов Луганской области в г.Бахмут Донецкой области: Северодонецка (место сбора – просп.Химиков, 28), Лисичанска (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул.Сосюры, 324), Попасной (место сбора – ул.Первомайская, 42), Горского (место сбора – ул.Гагарина, 13) и Рубежного."Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск", - отметила Верещук.

Греция больше не планирует отправлять оружие УкраинеМинистр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины больше не планируют посылать Украине оружие или военное оборудование. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv. Министр заявил, что отправка большего количества оружия может повлиять на защиту Грецией своей территории, особенно на островах."Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается", — сказал он греческим депутатам в ходе парламентской дискуссии.Правительство Греции ранее направило в Украину два транспортных самолета С-130 с военной помощью, такой как автоматы Калашникова и переносные зенитно-ракетные комплексы.Согласно недавним опросам, 66% греков не согласны с отправкой военной техники в Украину, и только 29% поддерживают решение правительства.Панайотопулос также упомянул об отношениях с Турцией, сказав: "Пока не лучшее время для переговоров против Турции в НАТО, потому что союзники хотят, чтобы Турция оставалась привязана к НАТО".

Председатель Конференции католических епископов Германии Георг Бетцинг вслед за папой римским Франциском призвал объявить пасхальное перемирие в войне в УкраинеПо словам Бетцинга, он разделяет чувство неуверенности, которое в эти времена испытывают многие люди. "Именно в такой ситуации праздник Пасхи дарит новые импульсы и надежду. Смерть и ее спутники, военные преступления, страдания безвинных не станут последним словом. Жертвы получат справедливость. Бог обеспечит эту справедливость", - пообещал 61-летний епископ.Немецкий теолог признал, что насилие является, к сожалению, частью человеческой жизни. "Мы можем творить великое, но являемся и самыми ужасными живыми существами, когда подвергаем других несправедливому насилию. Иисус выступал именно против такого насилия. Поэтому и христиане выступают за примирение, прощение и отказ от насилия. Они выступают за справедливость", - подчеркнул Георг Бетцинг.

Минобороны Украины говорит о принудительной мобилизации в самопровозглашенных республикахКак обычно, украинское военное ведомство публикует свою сводку на странице в фейсбуке. Из нее следует, что в "так называемых народных республиках" идет принудительная мобилизация. В частности, в Горловке вооруженные люди ведут обход домов и квартир в поисках мужчин, которых можно мобилизовать.В минобороны Украины говорят, что перед руководством самопровозглашенной ДНР поставлена задача мобилизовать 60-70 тыс. человек, и пока этот план выполнен примерно на 20%.

Генпрокуратура: 197 детей погибли с начала войны в УкраинеЕще 351 ребенок получил ранения. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. Самое большое количество пострадавших - в Донецкой и Киевской области, где либо велись бои, либо населенные пункты были оккупированы российскими войсками. В офисе подчеркивают, что это - далеко не окончательные данные.

СМИ: на Фиджи изучают "яхту российского олигарха Сулеймана Керимова"Полиция Фиджи сообщила, что расследует прибытие в один из портов острова суперяхты, возможно, принадлежащей российскому олигарху.СМИ островного государства сообщают, что речь идет о яхте Amadea, по их информации, принадлежащей члену Совета Федерации России от Дагестана, предпринимателю Сулейману Керимову. По данным сайта marinetraffic.com, яхта сейчас действительно пришвартована в порту города Лаутока.Представитель связанного с яхтой агентства Baobab Marine в комментарии агентству Рейтер, впрочем, сказал, что сообщения о связи яхты с Керимовым “не полностью соответствуют действительности”. Сейчас полиции Фиджи предоставляются соответствующие улики.Прокомментировало ситуацию и посольство США, заявившее, что Штаты будут искать и замораживать “активы российских олигархов” по всему миру и сотрудничать с этой целью с национальными правительствами, в том числе – с правительством Фиджи.Керимов находится под санкциями из-за войны с Украиной и недавно оказался в центре офшорного скандала.Яхта Amadea имеет 160 метров в длину https://yachtoteka.ru/yacht/registr/amadea , вертолетную площадку и входит в TOP-50 самых больших яхт в мире.

Украинский олигарх и "кум Путина" фигурировал в деле о вмешательстве в выборы в США – СМИУкраинский политик и олигарх Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, фигурировал в американском расследовании о вмешательстве России в выборы президента США из-за связей с Полом Манафортом. Об этом пишет The New York Times. Обвиняемый в государственной измене и схваченный в Украине после бегства из-под домашнего ареста Медведчук на страницах американского издания всплыл как "влиятельная фигура в Украине с потенциальными знаниями о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах, хотя в течение многих лет он решительно отрицал это".Медведчук является близким доверенным лицом президента России Владимира Путина, а также являлся клиентом республиканского политического консультанта Пола Манафорта.The New York Times отмечает, что в Украине Медведчука обвиняют в покупке угля у "пророссийских сепаратистов" и госизмене, но "в более широком плане он связан с вихрем финансовых и политических интриг вокруг операций Москвы с целью влияния на политику в иностранных странах".Медведчук связан с российским вмешательством в выборы в США из-за связей с Манафортом. Он не играл главной роли в отчете специального прокурора или в двух федеральных процессах над Манафортом.Манафорт до того, как стал главой президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, в течение десяти лет работал консультантом для украинских политиков, приверженных России, – в том числе и с партией Медведчука.

Что известно о крейсере "Москва", который горел в Черном мореВ среду глава Одесской администрации заявил об ударе крылатыми ракетами "Нептун" по флагману Черноморского флота ВМФ РФ ракетному крейсеру "Москва".Уже после полуночи минобороны России подтвердило пожар и взрыв на "Москве", но не указало их причину.Крейсер – головной корабль проекта 1164 "Атлант". Он был заложен в советское время в Украине, на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду в 1982 году и первоначально носил имя "Слава".Он участвовал в сопровождении саммита генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с американским президентом Джорджем Бушем на Мальте в 1989 году.В 2000 году, уже под именем "Москва", корабль стал флагманом Черноморского флота ВМФ РФ.Крейсер участвовал в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в российской операции в Сирии. После этого корабль несколько лет ремонтировали.Его не раз посещал с иностранными лидерами президент России Владимир Путин. Еще в 2000 году в статусе и.о. президента он посетил крейсер вместе с президентом Украины Леонидом Кучмой.Экипаж корабля составляет 510 человек, его длина - 190 метров. Он оснащен комплексом крылатых ракет, несколькими зенитно-ракетными комплексами, артиллерийскими и противокорабельными орудиями.

Соединенные Штаты увеличат объем разведывательной информации, передаваемой Украине По сведениям газеты The Wall Street Journal, США будут предоставлять Украине разведданные, которые "помогут украинским силам лучше идентифицировать планы наступлений российской армии, что позволит украинцам ответить нанесением ударов с помощью артиллерии, беспилотников и других вооружений по целям в оккупированных частях территории Украины". Источники газеты подчеркивают, что речь идет лишь о целях на территории Украины. США по-прежнему воздерживаются от передачи украинской стороне данных, которые позволили бы Киеву идентифицировать цели на территории России.Ранее США предоставляли Украине лишь общие данные о дислокации российских сил в Донбассе и Крыму, не делясь сведениями, которые можно было бы использовать для выявления целей на этих территориях и нанесения ударов по ним.

Арестович подтвердил попадание в плен морпехов в МариуполеВо время соединения украинской 36-й бригады морской пехоты с полком "Азов" в Мариуполе, о котором стало известно накануне, часть морпехов попали в плен. Эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.В то же время он опроверг информацию об огромном количестве пленных, которую распространяют российские пропагандисты."Надо сказать, что часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен при попытке прорыва... Это не тысяча человек, намного меньше. Вся эта тысяча человек - это полная брехня, в несколько раз увеличенная. Но попали. Часть пошла на соединение с "Азовом", а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разъединены между собой и принимали решение, исходя из обстановки. И вот та, которая пошла в другом направлении, попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и в ходе боя попали в плен", - рассказал Арестович в интервью Марку Фейгину.По его словам, та часть бригады, которой удалось прорваться, готова бороться дальше - после осуществленных действий оборона Мариуполя окрепла, усилились ее возможности.

Казахстан в этом году не будет проводить военные парады на 7 и 9 мая.

ВСУ отбивали атаки на востоке и юге, войска РФ продвинулись в Мариуполе. Карта боевых действий в УкраинеАмериканский Институт изучения войны в ночь с 13 на 14 апреля опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что утверждения РФ о массовой капитуляции украинцев в Мариуполе, скорее всего, ложны, однако российские силы вынудили украинские войска покинуть металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, сузив два оставшихся очага украинских сопротивления. Об этом институт сообщает в Facebook. "Украинские защитники Мариуполя не смогут продержаться бесконечно, но остается неясным, как быстро Россия сможет захватить город", - сообщает институт.Сообщается, что российские силы продолжали безуспешные локальные атаки на востоке Украины в течение последних 24 часов на фоне продолжающейся подготовки к вероятному более широкому наступлению. РФ продолжает перебрасывать подразделения на ДонбассТакже, по данным института, российские силы, скорее всего, продолжат текущие наступательные операции в районе Донбасса, вводя в бой подкрепления по мере их появления, а не собирая их для более скоординированного и слаженного наступления."Российские силы продолжали перегруппировываться в Харьковской области для проведения наступательных операций и 13 апреля провели лишь незначительные атаки южнее Изюма", - пишет институт.Кроме того, сообщается, что 13 апреля российские силы провели небольшие атаки в Херсонской области, но безуспешно."Белорусские пользователи соцсетей засняли за последние несколько дней несколько колонн российской техники, направлявшихся в сторону России в Беларуси", - сообщает институт.

Еврокомиссия заявила, что оплата российского газа в рублях нарушит санкцииИсполнительный орган Евросоюза заявил, что оплата поставок российского газа в рублях, как требует президент РФ Владимир Путин, нарушает санкции, наложенные на Москву. Об этом пишет "Агентство" со ссылкой на Bloomberg. В предварительном юридическом анализе, представленном государствам-членам, Европейская комиссия заявила, что предлагаемый Россией новый механизм оплаты поставляемого в ЕС газа нарушает в частности санкции в отношении российского Центрального банка и других государственных органов. Большинство стран-членов ЕС заявили ранее, что не будут платить в рублях за газ. Россия пригрозила прекратить поставки, если покупатели не примут новые правила.

Немецкие власти арестовали яхту российского миллиардера УсмановаНемецкие власти арестовали суперяхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова после того, как установили, что она принадлежит его сестре, сообщает издание "Агентство". Актив был заморожен на том основании, что 5 дней назад Гульбахор Исмаилова также попала под санкции ЕС, введенные из-за войны в Украине.Федеральное управление уголовной полиции Германии заявило в среду, что владельца судна удалось установить, несмотря на попытки скрыть эту информацию в офшоре. Яхта не может быть "продана, сдана в аренду или передана в залог", уточнило ведомство.Контекст. 156-метровая яхта проходила переоборудование в порту Гамбурга. На судне 25-метровый бассейн и две вертолетные площадки, его стоимость Минфин США оценивает в 600-750 миллионов долларов.

Война в Украине может ввергнуть значительную часть человечества в голод, невиданный десятилетиями – генсек ООНВойна в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные ранее десятилетиями, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш."Война в Украине может ввергнуть более 1/5 человечества в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями. Единственное прочное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире — это мир", - написал он в твиттере в ночь на четверг.https://twitter.com/antonioguterres/status/1514375125226991626

США могут официально признать действия РФ в Украине геноцидом – СМИВ США могут определить действия РФ в Украине как геноцид, когда соберутся необходимые доказательства, сообщает CNN со ссылкой на слова заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд."Я собираюсь предсказать, что то, что назвал президент Байден, — это то, что мы в конечном итоге, вероятно, обнаружим, когда сможем собрать все эти доказательства, потому что то, что происходит на местах, — это не случайность. Это преднамеренное решение России своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население", - передают CNN её слова.Как сообщалось, 13 апреля президент США Джо Байден назвал действия президента России Владимира Путина "геноцидом".

Мировые нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая – ReutersКрупные мировые торговые дома планируют сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза в отношении России. Об этом пишет Reuters. По словам источников агентства, торговые компании сворачивают закупки у российской энергетической группы "Роснефть".Формулировка санкций ЕС исключает закупки нефти у "Роснефти" или "Газпромнефти", которые перечислены в законодательстве и считаются "строго необходимыми" для обеспечения энергетической безопасности Европы.По словам источников, трейдеры бьются над тем, что означает "строго необходимо".Компании сокращают закупки, чтобы обеспечить соблюдение требований к 15 мая, когда вступят в силу ограничения ЕС.Включение к списку санкций российской государственной компании "Транснефть", которой принадлежат ключевые порты и трубопроводы, еще больше усложнит любые будущие продажи.

Вице-канцлер ФРГ: Украина совершила дипломатическую ошибкуГлава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал к деэскалации на фоне отказа Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. "Сейчас нам всем нужно постараться решить проблему и не усугублять ситуацию. Для этого были изобретены телефоны", - сказал Хабек изданиям медиагруппы Funke. По его словам, правительство ФРГ поддерживает постоянный контакт с властями Украины. Однако украинская сторона совершила дипломатическую ошибку, считает политик.

Президент Колумбии согласился с Байденом: действия войск РФ в Украине - геноцидПрезидент Колумбии Иван Дуке согласился со своим американским коллегой Джо Байденом в том, что действия российских войск в Украине можно характеризовать как геноцид. "Происходящее в Украине - это геноцид. И это должно прекратиться. …Это безумие", - заявил Дуке в интервью телеканалу CNN. Президент также отметил, что Колумбия готова играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами, чтобы заполнить пробелы в поставках, вызванные санкциями против России. Для этого страна может увеличить добычу нефти и газа, возобновляемых источников энергии и угля, сказал он.

Зеленский поблагодарил США на пакет финансовой помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил в ежедневном видеообращении, что "искренне благодарен" США за новый пакет финансовой помощи в размере 800 млн долларов. Глава государства также поблагодарил за визит в Украину президентов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Он отметил, что лидеры этих четырех стран с первых дней войны помогали Украине и не сомневались, вводить ли санкции в отношении России. Сейчас эти страны в ЕС "продвигают более жесткий санкционный пакет против РФ", сказал Зеленский, добавив, что "прежде всего нужно нефтяное эмбарго и четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей".

Трюдо вслед за Байденом назвал действия РФ в Украине геноцидомПремьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что считает корректным называть происходящее в Украине геноцидом, повторив обвинения президента США Джо Байдена. "Я думаю, это совершенно правильно, что все больше людей используют слово "геноцид" в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", - сказал он, общаясь с журналистами в Квебеке. "Мы видели это желание атаковать гражданское население, использовать сексуальное насилие как оружие в войне. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул премьер. Ранее Байден обвинил российского лидера в геноциде в Украине, заявив, что "становится все очевиднее, что Путин просто пытается уничтожить саму идею того, что можно быть украинцем".

Франция направит в Украину дополнительное вооружениеФранция направит в Украину дополнительное вооружение, вдобавок к уже предоставленной военной помощи на сумму 100 млн евро, сообщила министр обороны Флоранс Парли после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.В сообщении Минобороны говорится, что речь идет о "средствах защиты, оптически-электронном оборудовании, оружии и боеприпасах, системах вооружения в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной". "Пока этот конфликт продолжается, Франция готовится вместе с партнерами оказывать Украине длительную военную помощь, поддерживаемую мобилизацией нашей оборонной промышленности", - отмечает ведомство.https://twitter.com/florence_parly/status/1514275168046231553

Чешские дипломаты вернулись в КиевМИД Чехии сообщил о возвращении своих дипломатов в посольство в Киеве, откуда они эвакуировались после начала военной агрессии России против Украины.В заявлении министерства говорится, что это лишь один из многих шагов, на которые чешские власти готовы пойти, чтобы выразить свою поддержку Украине.Чехия остается одним из самых твердых сторонников Киева в его войне с Россией. Она первой из стран НАТО отправила танки украинским военным.Свою дипмиссию в Киеве вновь открыл Европейский союз, а также Эстония, Латвия, Литва, Словения и Турция.А представители Польши и Святого Престола (т.е. Ватикана) не покидали украинскую столицу.

Австралия ввела санкции против "Газпрома" и "Транснефти"Австралийский санкционный список пополнился тринадцатью российскими компаниями:КамАЗ;Новороссийский морской торговый порт (НМТП);"Росэлектроника"АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК);"Севмаш";АЛРОСА;"Совкомфлот";РЖД;"Газпром";"Газпром нефть";"Транснефть";"Ростелеком";"РусГидро";"Согаз".Таким образом, сегодня австралийские санкции действуют в отношении 38 российских компаний.Австралия ввела первые санкции в отношении России еще в 2014-м году, а после российского вторжения в Украину вслед за США отказалась от закупок российских энергоносителей.В указе за подписью министра иностранных дел Марис Пейн не указаны причины введения санкций против каждой конкретной компании.

СМИ: Власти США обсуждают отправку высокопоставленного чиновника в КиевАмериканские власти обсуждают возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в знак поддержки Украины, пишет газета New York Times со ссылкой на свой источник. Первым об этих планах сообщило издание Politico.Крайне маловероятно, что это будет президент Джо Байден или вице-президент Камала Харрис – скорее, в Украину поедет министр или высокопоставленный военный, пишет New York Times.По ее информации, решение еще не принято, и вряд ли о нем будет объявлено заранее. Предыдущие визиты высокопоставленных американских чиновников в зоны боевых действий не анонсировались.Газета напоминает, что с начала российского вторжения ни один американский чиновник не посетил Киев с визитом.

Минобороны РФ: на крейсере "Москва" пожар, сдетонировал боеприпасРоссийское военное ведомство подтвердило пожар на флагмане Черноморского флота ВМФ РФ ракетном крейсере "Москва"."Корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - пишет РИА Новости со ссылкой на минобороны.Ранее в среду об ударе по крейсеру завил глава Одесской администрации полковник Максим Марченко.Эту информацию повторил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович."Два матроса покурили не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности, ну как-то не везет, - с сарказмом прокомментировал этот пожар Арестович. - Как Белгороду не повезло, так и "Москве".Эти слова - отсылка к взрывам на нефтебазе в Белгороде, причиной которых российские власти назвали удары украинских вертолетов.

Главное с пресс-конференции пяти президентов в КиевеПрезиденты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии провели визит в Киев. Они закончили его совместной пресс-конференцией с Владимиром Зеленским. Вот главное из их высказываний.Президент Литвы Гитанас Науседа: еще больше санкций"Еще один [важный] вопрос – это санкции. [...] Полное эмбарго на покупку природного газа и нефти, ввести санкции против всех – я повторяю, всех – российских банков нужно уже сейчас. Мы не можем ждать год или два. Народ Украины страдает, каждый день умирают мужчины, женщины, дети, старики. Мы должны остановить финансирование этой путинской войны".Президент Польши Анджей Дуда: "Это не война, это террор""Мы видели второе лицо этой войны - мы видели лицо, которое сложно понять и принять, разбомбленные жилые массивы, дома, уничтоженные дома. […] Я видел их по телевизору, эти руины, а теперь я их увидел собственными глазами, и все равно в это сложно поверить"."И я сказал президенту Владимиру Зеленскому, и остальным президентам, и всем членам нашей делегации: это не война, это терроризм. Если кто-то отправляет самолеты, солдат бомбить жилые массивы, убивать мирное население – это не война. Это жестокость, бандитизм, терроризм. И это второе лицо российского вторжения в Украину, это лицо, с которым мы никогда не согласимся, никогда"."Исполнители этих преступлений должны отвечать за них не только непосредственно. Призвать к ответу нужно и тех, кто отвечает за них опосредованно: те, кто отдавали приказы, кто санкционировал бомбардировки и убийства мирного населения - всем этим людям должно быть вынесено наказание международным судом".Президент Латвии Эгилс Левитс: неободим новый международный трибунал"Я хотел бы поддержать предыдущую мысль: для разбора дел в рамках этой агрессии должен быть создан специальный суд или трибунал, потому что на сегодняшний день нет такого международного суда, где можно было бы осудить эти преступления"."Украина бьется за всех нас, и помочь Украине - наш долг. Всеми средствами, всеми способами: в том числе и оружием, чтобы Украина могла обороняться от врага. За последние два месяца Латвия потратила на помощь Украине уже треть военных расходов, предусмотренных бюджетом страны на этот год".Президент Эстонии Алар Карис: Киеву нужно больше оружия, в том числе для обороны портов"Я призываю дополнительно поддержать Украину вооружениями. Мы уже предоставили Киеву помощь в размере трети всех наших расходов на оборону [...]. Нужно подумать и о том, чтобы помочь бесстрашным украинским бойцам и противокорабельными средствами".

Украина заявила о пожаре на российском крейсере "Москва"Как сообщил в своем телеграм-канале председатель Одесской областной администрации полковник Максим Марченко, украинские военные нанесли удар по российскому ракетному крейсеру "Москва" и причинили ему серьезные повреждения."Он пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!" - отметил Марченко. "Ракеты "Нептун", которые стоят на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", - утверждает он.Украинские власти сообщали, что крейсер "Москва" принимал участие в захвате Змеиного, и именно этому "русскому военному кораблю" украинские моряки нецензурно предложили убраться. После начала войны этот призыв стал популярным в Украине мемом.Информацию о происшествии на крейсере "Москва" косвенно подтвердил и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, крейсер, экипаж которого составляет 510 человек, горит прямо сейчас. "Два матроса покурили не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности, ну как-то не везет, - с сарказмом прокомментировал этот пожар Арестович. - Как Белгороду не повезло, так и "Москве".Арестович имел в виду недавние взрывы на нефтебазе в Белгороде, причиной которых российские власти назвали удары украинских вертолетов. Советник президента тоже отметил, что это тот самый корабль, который нецензурной бранью прогоняли украинские пограничники на острове Змеиный."Москва" - флагман российского Черноморского флота и корабль с самым мощным вооружением на ЧФ.

Местные власти: за день в Харькове погибли четыре мирных жителяГлава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение среды в Харькове в результате обстрелов российской армии погибли по меньшей мере четыре мирных жителя.Утром 13 апреля Синегубов сообщил, что за минувшие сутки погибли семь мирных жителей, армия РФ нанесла по Харькову 53 удара из артиллерии и ракетных систем залпового огня, пострадали 22 человека, в том числе трое детей. "Двухлетний мальчик, который получил ранения от обстрелов несколько дней назад, умер в больнице. Мы ничего не простим!" – написал руководитель администрации в своем телеграм-канале.При этом Синегубов говорит, что украинские вооруженные силы держат оборону Харькова, и сейчас "нет оснований для эвакуации" из города.Основные бои под Харьковом продолжаются в районе города Изюм, захваченного российскими войсками. Там армия РФ ведет наступление, намереваясь взять в кольцо украинские силы, защищающие Донецкую и Луганскую область. Кроме того, обстрелам российских военных постоянно подвергается и сам Харьков.

Какое именно оружие США отправят УкраинеПоявляются новые подробности о том, какое именно оружие США отправят Украине в рамках нового пакета на сумму 800 млн долларов, о котором объявил президент Джо Байден.Как сообщили в Пентагоне, Киев получит новые партии противотанковых ракет "Джавелин", дроны-камикадзе а также:11 вертолетов Ми-17, которые ранее предполагалось отправить в Афганистан (такие планы были у Вашингтона до того, как власть в этой стране захватили талибы).18 гаубиц калибра 155 мм;Противовоздушные и противоартиллерийские радары;200 бронетранспортеров M113;100 боевых внедорожников Humvee;Оборудование для защиты от химических, биологических и радиационных атак.

США отправят Киеву оружие еще на 800 млн долларовПрезидент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи на 800 млн долларов.Таким образом в общей сложности Белый дом выделяет Украине вооружений на более 2,4 млрд долларов.В новый пакет, по словам Байдена, будут включены “многие высокоэффективные типы вооружений“, ранее уже передававшиеся украинским силам, а также новые средства, которые необходимы в свете подготовки нового “широкого наступления России на востоке Украины“.“Эти новые средства включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры. Я также дополнительно одобрил передачу вертолетов“, - сообщил Байден.Помимо передачи оружия из арсеналов Пентагона, США договариваются с союзниками о том, чтобы те также направили в Украину значительную военную помощь, добавил президент.Заявление Белого дома последовало после очередного телефонного разговора между президентами двух стран, в ходе которого они обсуждали дополнительную военную и финансовую помощь Киеву и ужесточение санкций против России в связи с предположительно совершенными ею военными преступлениями в Украине.Владимир Зеленский напомнил Джо Байдену, что для отражения российской агрессии Украине необходимо больше тяжелых вооружений, в том числе артиллерия, танки, системы противовоздушной обороны и боевые самолеты.Ранее Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал, какое именно оружие требуется для противостояния российской армией.Он объявил такой список необходимого оружия:Артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм);Реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;Танки (Т-72, американский или немецкий аналоги);Системы противовоздушной обороны (С-300, "Бук" или подобные западные современные системы ПВО);Боевая авиация.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1514285707224825859