ОНЛАЙН. Война в Украине: Россия признала, что погиб 1351 военный; Мариуполь почти полностью разрушен

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 26 марта

СМИ: США планируют вести санкции против российских компаний, работающих, в том числе, на нужды армии и разведкиАдминистрация Байдена готовит санкции против российских компаний, которые, по ее данным, предоставляют товары и услуги для военных и разведывательных служб, включая компоненты двойного назначения, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылками на официальных лиц.Под санкции, которые панируется ввести на следующей неделе, могут попасть ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования. Издание напоминает, что ранее они уже были включен в список компаний, в адрес которых запрещен экспорт чувствительных технологий, но с которыми было разрешено поддерживать деловые отношения.Тем не менее, по мнению источников, санкции в сочетании с ограничениями экспортного контроля перекрыли доступ к компьютерным чипам иностранного производства, финансированию и компонентам, необходимым для их производства внутри России.Среди компаний, включенных в новый санкционный список, также компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор", крупный российский производитель микросхем АО "Микрон", компьютерная фирма T-Platforms.Источники издания отмечают, что в отношении этих компаний будут расширены уже введенные экспортные ограничения путем запрета на любые финансовые операции с ними.Также рассматривается возможность введения санкций в отношении компании iGrids, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизированных систем управления электросетями России.

Сводка Генштаба ВСУ: подразделения Росгвардии брошены на подавление сопротивления в Херсоне, Геническе и БердянскеСостоянием на утро субботы, 26 марта, ситуация на фронте остается стабильной. Противник осуществил развертывание практически всех подразделений Росгвардии с временно оккупированных территорий Украины для подавления протестов жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя, сообщили в Генеральном штабе ВС Украины."Враг осуществил развертывание практически всех подразделений Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя. Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления", – говорится в утренней сводке на странице Генштаба в Facebook в субботу.Украинские военные такую ситуацию связывают с неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны."В отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огненное поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Удачи нет", – добавили в Генштабе.Кроме того, войска РФ продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. При комплектовании подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, вследствие нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем.В информации подчеркивается, что с учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил РФ и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной."К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом", – отметили военные.Кроме того, отмечается что техника, поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.Группировка сил обороны Украины продолжает вести оборонную операцию на определенных направлениях, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.Так, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонных рубежей.На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. ВСУ сообщает об уничтожении 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери РФ в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск РФ.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

СМИ: Из Германии в Украину прибыли 1,5 тысячи "Стрел" и пулеметыВ Украину прибыло оружие из Германии – 1500 зенитных ракет "Стрела" и 100 пулеметов MG3, пишет DW. Также прибыли восемь миллионов патронов, 350 тысяч продуктовых наборов, 50 транспортных средств для медиков и предметы медицинского назначения.

Россия сдерживает аппетиты: уже хочет не всю Украину, а только восток – ReutersСША считают, что Россия бросит усилия на захват востока Украины, а не штурма Киева из-за неудачи с наступательной операцией. Об этом пишет Reuters, цитируя высокопоставленного представителя Пентагона.Российские силы попытаются отрезать Донбасс и украинских военных, защищающих регион, чтобы иметь рычаги влияния во время переговоров с офисом президента Украины Владимира Зеленского.В пятницу РФ заявила, что первая фаза "спецоперации" якобы почти завершена, и она будет сосредоточена на полном "освобождении" Донбасса."Они придают этому первостепенное внимание, и мы согласны с тем, что наша информация с этим совпадает", - сказал журналистам чиновник на условиях анонимности.США наблюдают, как российские силы становятся агрессивнее в районе Донбасса. "Они безусловно это сделали своим приоритетом", - добавил представитель министерства.

Эксперт: Германия откажется от покупки газа и нефти у РоссииЭксперт по внешней политике находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген считает, что правительство Германии вскоре изменит свой курс, связанный с отказом от полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ. Такое мнение Рёттген высказал в интервью газете Die Augsburger Allgemeine. "Позиция Германии - продолжать покупать газ и нефть у России - не будет долго поддерживаться", - полагает Рёттген. По его словам, число погибших и беженцев в результате войны в Украине будет расти. "И тогда будет справедливо задан вопрос, почему" власти ФРГ не утвердили эмбарго "несколькими неделями ранее, чтобы быстрее закончить войну", считает он.

Байден выступит в Польше с речью по УкраинеПрезидент США Джо Байден во второй день своего визита в Польшу выступит в варшавском Королевском замке c речью, посвященной войне в Украине. Глава Белого дома должен также встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой в президентском дворце. Кроме того, совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским Байден посетит варшавский Национальный стадион, где регистрируют прибывающих в страну украинских беженцев. Почти 2,24 млн человек въехали в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения, значительная часть украинцев осталась в стране, передало агентство dpa.

США могут нарастить производство Javelin и StingerСША могут нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил помощник министра Армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш. Его слова приводит издание Defense News. Увеличение выпуска необходимо в условиях отправки множества оружейных систем в Восточную Европу для поддержки Украины. По словам Буша, наращивание производства станет ответом на рекомендации Конгресса США о пополнении арсеналов. "Думаю, мы сможем это сделать", - добавил помощник министра.

Премьер Украины попросил о помощи в восстановлении городовПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил мировое сообщество помочь в восстановлении украинских городов, которым нанесен ущерб в результате войны. Соответствующий призыв содержится в видеообращении главы кабмина. "Хочу обратиться не только к правительствам стран-партнеров, но и к мэрам европейских и других городов по всему миру", - отметил он. "Мы призываем вас: возобновляйте традицию городов-собратьев, помогайте украинским городам гуманитарной помощью и средствами на восстановление", - подчеркнул Шмыгаль.

Сотрудники Интерпола помогут Молдове бороться с преступниками, которые польщуются прибытием тысяч беженцев из УкраиныИнтерпол (Международная организация уголовной полиции) направил сотрудников в Молдову, чтобы помочь местным органам, а также структурам ООН бороться с торговлей людьми и другими преступлениями на фоне прибытия около 380 000 беженцев из Украины. "Интерпол уже получил сообщения о торговцах людьми и контрабандистах, на различных пунктах погранконтроля стремящихся нажиться на уязвимых группах населения, прибывающих из Украины", - говорится в заявлении организации.

Министр обороны Чехии отказалась от участия во встрече в ВенгрииМинистр обороны Чехии Яна Чернохова не примет участие во встрече глав военных ведомств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) в Венгрии. Соответствующее уведомление размещено в Twitter Черноховой. Ее решение связано с позицией Будапешта по Украине. Венгрия ранее выступила против эмбарго на российские энергоносители. "Я всегда поддерживала Вишеградскую группу, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - написала министр обороны Чехии.https://twitter.com/jana_cernochova/status/1507390311307554821

США не направит американские войска в Украину"Президент (США Джо Байден - Ред.) ясно дал понять, что мы не отправим американские войска в Украину, и эта позиция не изменилась", - заявил представитель Белого дома телеканалу Fox News. Комментарий последовал после встречи Байдена с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые несут службу вместе с польскими войсками и дислоцированы вблизи границы Польши с Украиной.

Минобороны Германии отвергает медленность поставок оружия УкраинеМинистр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт отвергла обвинения в медленности поставок германского оружия Украине. "Мы постоянно проверяем, что возможно. Но я также отвечаю за то, чтобы бундесвер не был ослаблен этими (поставками - Ред.) и чтобы его оперативная готовность была гарантирована", - сказала Ламбрехт в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам министра, используются все возможности для оперативной замены арсенала.

Почти половина жителей Украины не имеет доступа к достаточному количеству едыОколо 45% жителей Украины не имеют надежного доступа к достаточному количеству продовольствия, сообщили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Речь уже сейчас идет об отсутствии продовольственной безопасности в этой стране, указали специалисты. Пятая часть населения вынуждена довольствоваться меньшим количеством пищи из-за войны, отметили в ВПП. Взрослые пропускают приемы пищи, оставляя ее детям, констатировали эксперты. ВПП ООН с начала полномасштабного вторжения РФ оказала экстренную помощь 700 тыс. жителей Украины.

Британская разведка: России потребуется больше дронов, против производителя ввели санкцииДанные министерства обороны ВеликобританииБритания ввела санкции против российской оборонной компании "Кронштадт", являющейся основным производителем дронов "Орион" и других беспилотников. Об этом сообщает британское министерство обороны.Британское минобороны отмечает, что из-за крепкой украинской противовоздушной обороны Россия, скорее всего, ограничила пилотируемые вылеты за пределы линии фронта и вынуждена использовать больше беспилотных летательных аппаратов.Следовательно, как считают британские военные, российским войскам потребуется больше дронов."Эти санкции нанесут ущерб российскому оборонному комплексу и ограничат их возможность заменить утраченные беспилотники", - считают в британском министерстве обороны.В целом Британия расширила санкции и ввела их еще против 65 человек и компаний, связанных с российским вторжением в Украину.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507480978553552902

Американская разведка: российские войска не готовятся к штурму КиеваВысокопоставленный американский чиновник рассказал о ситуации в Украине журналистам (в разговоре участвовала Би-би-си, разговор происходил на условиях анонимности в Варшаве). По его словам, российские войска в окрестностях Киева не готовятся к штурму украинской столицы.Еще несколько фактов из его выступления:✅С начала войны Россия осуществила 1250 ракетных запусков;✅Российские военные самолеты стали летать чаще, совершая до 300 вылетов в день;✅Американские власти подтверждают заявления Украины о том, что перевозивший российские танки корабль уничтожен в порту Бердянска;✅Бои за поселок Макаров под Киевом продолжаются;✅Российские войска не продвинулись в наступлении на Харьков;✅Российские войска остановились в 15 километрах от Николаева, они пытаются отрезать Николаев от поддержки со стороны Украины;✅Российские военные смогли прорвать оборону Изюма и продвинуться на юг Донбасса.Ранее источник в Пентагоне сообщал, что украинские военные могут вернуть контроль над Херсоном. Россия заявляла о взятии Херсона еще в начале марта.

"Взломавшие ЦБ" хакеры из Anonymous начали публиковать данныеЗаявившая о взломе Центрального банка РФ хакерская группировка Anonymous начала выкладывать данные, которые, как она утверждает, получила в результате атаки. Сам ЦБ факт злома отрицает.На файлообменнике, как убедилась Би-би-си, появилось почти 30 Гб опубликованной хакерами информации. Среди прочего там есть сотни аудиторских заключений и данные о владельцах банков. Хакеры утверждают, что получили доступ и к "секретным соглашениям" ЦБ.Это не первая атака Anonymous на российские госсайты: 25 февраля, во второй день российского вторжения в Украину, группировка "объявила кибервойну" России. С тех пор хакеры взламывали сайты крупных провластных СМИ, судов и разных ведомств, в том числе, Минобороны.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1506769001040551937

СМИ: Россия перебрасывает в Украину военных из Южной Осетии и АбхазииСразу несколько СМИ рассказали, что Россия перебрасывает в Украину военных "из Грузии" (то есть из Южной Осетии и Абхазии, которых большая часть мира считает территорией Грузии).В частности, об этом написали The Washington Post (со ссылкой на разведданные Пентагона) и CNN (ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника). При этом точное число перебрасываемых военных изданиям неизвестно.О том, что в направлении Украины двигаются "российские гарнизоны из Абхазии и Южной Осетии" еще 20 марта сообщал проект Conflict Intelligence Team (CIT). А за два дня до этого о переброске говорил и временный представитель Украины в Тбилиси Андрей Касьянов.На территории Южной Осетии находится 4-я гвардейская военная база Сухопутных войск ВС России, на территории Абхазии - 7-я база. На момент создания этих баз в 2009 году численность персонала каждой составляла 1400 человек.

Главное за вечер пятницы к утру субботы, 26 марта- Стриминговый сервис Spotify объявил о полном уходе из России; Google Pay и Apple Pay не работают с картами "Мир"; авиакомпания "Победа" сокращает число лайнеров с 41 до 25- Источник американских журналистов в Пентагоне говорит, что российские войска уже "не настолько твердо" контролируют Херсон- Владимир Путин подписал закон о "фейках" про российские госорганы за рубежом – до 15 лет лишения свободы- Российская армия атаковала штаб ПВО Украины недалеко от Винницы. Жертв нет, масштаб повреждений уточняется- Джоан Роулинг (не называя имени!) сказала, что не человеку, который убивает мирных жителей, отравляет и сажает в тюрьму оппонентов, рассуждать о западной "культуре отмены". О ней сегодня порассуждал Владимир Путин.

За день в пятницу из Мариуполя и Мелитополя выехали или были эвакуированы 7,3 тыс человекВице-премьер Украины Ирина Верещук в очередном вечернем отчете рассказала, что за 25 марта по двум коридорам были эвакуированы или выехали сами более 7,3 тыс человек.По словам Верещук, 2800 доехали из Мариуполя до Запорожья собственным транспортом, 4000 мариупольцев вывезли автобусами в Запорожье из Бердянска (соседний с Мариуполем город под контролем российской армии), и еще 531 человек был вывезен опять-таки в Запорожье из захваченного россиянами Мелитополя.Верещук сообщила, что всего за неделю Украине удалось эвакуировать из зон боев 38 тысяч человек.

Новое обращение Владимира ЗеленскогоВот, что он сказал о ситуации в МариуполеЗа неделю на своих машинах оттуда смогли уехать 26,4 тыс. жителей."Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов, изображая, что начали что-то раздавать людям. О таком отвратительном цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей нашего героического Мариуполя и других городов Украины я буду и дальше детально информировать народы других стран", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Макрон - о газеПрезидент Франции Эммануэль Макрон в пятницу присоединился к многим европейским политикам, заявившим, что требование Путина, чтобы европейцы оплачивали российский газ рублями (специально для этого купленными у России), попросту незаконно.На брифинге в пятницу во время саммита ЕС в Брюсселе Макрон сказал, что оплата рублями не предусмотрена в контрактах на поставку российского газа в Европу. Ранее то же заявили руководителеи нескольких европейских стран и председательница Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Макрон также высказался за то, чтобы газ для всего ЕС централизованно закупала Еврокомиссия - по его мнению, это позволит Европе сбивать цену.