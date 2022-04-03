ОНЛАЙН. Война в Украине: шок в Буче и уничтоженная "Мрия"

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 3 апреля

Готовы поправки об уголовном наказании за исполнение санкций в РоссииТем временем российские депутаты и сенаторы уже в понедельник, 4 апреля, внесут в Госдуму поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории России. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает ТАСС.Это идея "Единой России". Еще 14 марта секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил внести такую меру в УК РФ."Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации. В ближайшее время "Единая Россия" подготовит соответствующие поправки", - писал Турчак в телеграм-канале.

Главное о российском вторжении к утру 3 апреля✅В городе Буча под Киевом после отхода российских военных обнаружены тела погибших мирных жителей. Журналисты западных агентств только на одной из улиц насчитали около 20 тел мужчин в гражданской одежде✅Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил по телефону агентству Франс пресс, что "уже похоронили 280 человек в братских могилах"✅Среди убитых в Киевской области - семья сельского старосты✅Human Rights Watch заявила, что располагает доказательствами военных преступлений в Буче✅Минобороны России не комментировало ситуацию в Буче✅Замминистра обороны Украины накануне заявила, что российские военные полностью покинули Киевскую область✅Рано утром в Одессе произошла серия взрывов, местные власти сообщают о пожарах в некоторых районах города✅Министерство обороны Британии сообщило об усилении "авиационной активности" России на юго-востоке Украины, а украинский генштаб в ночь на воскресенье заявлял о снижении интенсивности российских ракетных ударов✅В Мариуполе погиб литовский кинодокументалист Мантас Кведаравичюс✅Красный Крест заявил о продолжении своей операции по эвакуации жителей Мариуполя после обвинений минобороны России в "деструктивной" работе✅Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за акции протеста в оккупированных городах✅Власти просят жителей Киевской области не торопиться возвращаться домой – необходимо провести разминирование

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский: проект мирного договора пока не готов. "Мне остается лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины — все эти договоренности были достигнуты в Стамбуле. Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года", - цитирует слова Мединского "Интерфакс". "В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - отметил он.

По предварительным данным, жертв в Одессе нет, сообщает УНIАН. Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Часть ракет сбита ПВО. В настоящее время в Одессе спасатели продолжают ликвидировать пожары.

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Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн сфотографировал то, что осталось от "Мрии" - самого большого транспортного самолета в мире. В нескольких милях от Бучи находится аэропорт Гостомель. Российские воздушно-десантные войска пытались использовать его как базу для наступления на Киев. Самолет был уничтожен на ранней стадии вторжения. Крыша огромного ангара, построенного для него, изрешечена "целым созвездием пробоин от осколков", пишет Боуэн. Сам самолет полностью разрушен - на фото видны куски фюзеляжа и двигатели. Ан-225 "Мрия" ("Мечта") - транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности, разработан ОКБ им. Антонова. Был самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации.

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Утром третьего апреля в Одессе слышны взрывы. По данным издания "Одесская жизнь", первые взрывы прозвучали примерно в 5:57 утра. Всего их было слышно около десятка. Есть сообщения о выбитых стеклах. Над городом несколько источников дыма и зарево пожара. Информации, пострадали ли из-за обстрела люди, пока нет. Ранее ночью в Одесской области и других регионах Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Сводка Генштаба армии Украины на 6 часов утра. Ключевые моменты: На Донбассе ВСУ отбили шесть атак, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронетехники и семь автомобилей. Сбиты два самолета, один вертолет, один БПЛА и 4 крылатые ракеты. Российские военнослужащие и командиры массово отказываются от участия в боевых действиях и пишут рапорты на увольнение. Это происходит в 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, а также в двух батальонно-тактических группах состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/286674743645611&show_text=true&width=500