ОНЛАЙН. Война в Украине: США и Великобритания проверяют сообщения о применении Россией химического оружия в Мариуполе

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 11 апреля

Продолжающиеся высылки российских дипломатов не могут изменить позицию Москвы по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Моди призвал Путина и Зеленского к прямым переговорамПремьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что неоднократно обращался к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом провести прямые переговоры.Об этом он сообщил во время разговора с президентом США Джо Байденом.“Недавние новости об убийстве невинных граждан в Буче вызвали большие опасения, - отметил Моди. - Мы незамедлительно осудили это, а также потребовали беспристрастного расследования. Мы надеемся, что благодаря переговорам между Россией и Украиной будет найден путь к миру“.В конце марта Байден заявил, что премьер Индии занимает шаткую позицию в отношении российского вторжения в Украину. До сих пор Индия отказывалась осуждать действия России в ООН и пока не вводила санкции.

В Украине из-за войны недоедает около 1,6 млн детей. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник директор программ чрезвычайных программ ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн. «В Украине дети, семьи, общины находятся под атакой. Из 3,2 млн детей около половины недоедает. Атаки на системы водоснабжения и энергообеспечение оставили 1,4 млн человек без доступа к воде на территории Украины, еще 4,6 млн человек имеют лишь ограниченный доступ», - сказал Фонтейн.

Политика Владимира Кара-Мурзу задержали возле дома в Москве Сообщается, что за несколько часов до этого Кара-Мурза дал интервью для "Big Picture with Sara Sidner" на канале CNN+. Оппозиционер осудил президента России Путина и развязанную войну в Украине. После начала войны в Украине Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями создали Антивоенный комитет России. Среди прочего, они призвали мировое сообщество объявить «военными преступниками» и «нарушителями международного права» политическое руководство РФ, отдавшее приказ о вторжении в Украину.

В Пентагоне пока не видят признаков новой эскалации на Донбассе, сообщает СNN. Войска РФ пытаются укрепить свои позиции на Донбассе, но Пентагон пока не видит признаков начала нового обострения боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщил неназванный представитель Минобороны США. Россия пытается пополнить запасы и укрепить свои силы на Донбассе, о чем свидетельствует приближающаяся к Изюму колонна транспортных средств, сообщил он.

Bloomberg приостановил публикации новостей на русском языке, заявили в издании.

Российские власти вводят повышенный уровень опасности в приграничных районахВласти аннексированного Россией Крыма ввели желтый уровень террористической опасности в нескольких районах и городах на севере полуострова, он будет действовать 15 суток."Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.Ранее в понедельник желтый уровень опасности был введен в двух районах Краснодарского края - Ейском и Щербиновском, в двух приграничных районах Воронежской области, а также в Белгородской и Брянской областях.Между тем в пресс-службе губернатора Ростовской области сообщили, что пока не планируют вводить подобные меры.

Нидерланды, Швеция и Германия обещают более $2,7 млн Международному уголовному суду на расследование военных преступлений в Украине.

Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении российских нефти и газа, договорились продолжить обсуждение — Боррель

Сегодня в Бородянке в ходе разборки завалов двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек, сообщает ГСЧС. С начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших. Работы продолжаются.

Компания Cersanit ограничила инвестиции для трех российских фабрик по производству сантехники. Теперь владелец планирует продать их иностранным инвесторам. Об этом сообщает польское издание Business Insider со ссылкой на пресс-релиз компании.

Экс-помощник Путина Сурков арестован в России Один из идеологов путинской России, бывший куратор "ЛДНР" от Кремля Владислав Сурков арестован в Москве. "Владислав Сурков находится под домашним арестом. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу о хищении на Донбассе с 2014 года", - сообщил экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

ЕС увеличит поставки оружия УкраинеСтраны Евросоюза будут наращивать поставки вооружений Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Как Европейский союз, как друзья Украины, в будущем мы активизируем поставки оружия", - сказала Бербок журналистам после встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.Увеличение военной помощи связано с опасениями вокруг усиления боевых действий на востоке Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.По словам Борреля, ЕС необходимо сосредоточить усилия на обороноспособности Украины - это сейчас "важнее, чем санкции против России".

Номер телефона и приписка: "Игорь. Но может взять Надя. Это они под завалами драмтеатра были. Ее телефон там и остался", — пишет мне подруга-волонтерка, сама из Мариуполя. Надежда — ее знакомая. Они с мужем нашли укрытие в Драмтеатре Мариуполя, на который российские оккупанты скинули авиабомбу. Около трехсот человек погибло. Но Надежда выжила. И ее рассказ о трех неделях в осажденном городе — пожалуй, самый светлый из всех, которые я слышала, пишет журналистка Delfi.lt Анастасия Федченко. https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/oni-otvetyat-te-kto-strelyali-v-nas-cvidetelstvo-nadezhdy-kotoraya-vyzhila-v-dramteatre-mariupolya.d?id=54235776

Более 90 человек по-прежнему находятся в больницах в результате обстрела вокзала в Краматорске, среди них – 17 детей, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко."В нашу область мы забрали раненых, которых можно было перевозить, - написал в своем телеграм-канале Резниченко. - Сегодня выписали двоих детей и четырех взрослых".В результате обстрела вокзала в Краматорске в прошлую пятницу погибло более 50 человек, десятки получили ранения.

Кадры разрушенного Драматического театра в Мариуполе, снятые с дрона.

В зависимости от развития событий на Донбассе Россия будет принимать решение о возобновлении наступления на Киев. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам сегодняшних переговоров с Путиным призвал его закончить войну и сделал ряд заявлений:- Встреча с Путиным не была дружественным визитом, разговор был очень жестким и открытым,- Война в Украине должна закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон,- Санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться.

Буча постепенно возвращается к прежней жизни: восстанавливаются поврежденные коммуникации и разгребаются завалы. Об этом "Стране" рассказал секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский."С 31 марта марта у нас сохраняется полная тишина. Единственное, что слышно - когда в полях и на окрестностях города взрывотехники, саперы и ГСЧС планово подрывают собранные боеприпасы", - обьясняет секретарь горсовета. Он также добавил, что в Буче активно восстанавливают коммуникации."Параллельно работают бригады газовиков, электриков, специалистов по водоснабжению и восстановлению интернета. Сегодня к нам прибыли 100 ремонтников от ДТЭКа - думаю, что с такими силами электроэнергия в первых объектах критической инфраструктуры появится уже в среду-четверг. А в остальных объектах отдельных районов на следующей неделе подключат электроэнергию. Также до конца этой недели ожидаем подачу воды и газа в микрорайоны", - рассказывает он.Город разминировали на 60-70%. "Мы уже разминировали критическую инфраструктуру, общественные места, промзоны, сейчас проходимся по предприятиям и супермаркетам, чтобы они максимально быстро могли запустить свою работу. Осталось проверить многоэтажные жилые дома и еще ряд субъектов. Но в целом взрывотехников очень много и работают они быстро. Надеемся, что буквально до четверга-пятницы мы разминируем всю Бучу", - сказал он.В городе начал адресно работать медперсонал. "Мы запустили дневной стационар, заработала экстренная медицинская помощь. Плюс на этой неделе ожидаем открытия городской больницы", - утверждает секретарь горсовета.В город начали возвращаться предприниматели. "В Буче более-менее целы автозаправочные комплексы, даже есть топливо в подземных хранилищах - уже сегодня два представителя вернулись в город. Идёт процесс разминирования супермаркетов "АТБ" и "Фора" - они тоже готовы начинать работать. Возвращают банковские структуры и мелкий бизнес", - рассказывает Шаправский.В то же время мирных жителей запускают в город только по прописке. "Военные и наша тероборона отграничивают во въезде жителей, потому что не хочется усугубить гуманитарную ситуацию из-за большого наплыва людей. Хотя мы и объясняли, что в Бучу пока рано возвращаться, люди все равно массово пытаются проехать в город. Поэтому было принято решение, что запускать в город можно жителей с пропиской, чтобы они хотя бы упорядочили и отремонтировали свое жилье", — резюмировал Шаправский.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 11 апреля посетила разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сопровождавший Шимоните.

Переговоры Путина и Нехаммера завершилисьВстреча продолжалась около полутора часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что никаких заявлений для прессы по итогам встречи с российской стороны не ожидается.

Российские войска взяли в плен моряков грузового судна Smarta на территории Мариупольского морского торгового порта. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила ДенисоваСудно под флагом Либерии. Команда: 18 человек - граждане Украины, 1 – гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно.Пленных могли вывезти в оккупированный Донецк. В условиях войны оперативно проверить информацию нет возможности.

Власти Варшавы изъяли недвижимость, принадлежащую России. Здание они планируют отдать под нужды украинцев.Комплекс на улице Собеского построили в конце 70-х по заказу СССР. В здании более ста квартир, в которых в советские годы жили сотрудники российского посольства. В 90-х за комплексом перестали следить, и он в запустении. На протяжении последних лет варшавская мэрия пыталась поставить этот дом на собственный баланс. В качестве обоснования мэрия ссылается на судебное решение от 2016 года, которое предписывало России вернуть недвижимость. Россия настаивает, что здание является дипломатическим объектом. Российское посольство направило ноту протеста в МИД Польши.Сегодня к комплексу приехали судебные приставы и представители мэрии во главе с самим мэром города. Местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что незадолго до их прибытия на территорию комплекса приехали русскоговорящие мужчины, но кто они — не уточняется.Сейчас власти проверяют техническое состояние дома. Посол Украины в Польше заявил: “Этот дом точно послужит Украине и украинцам. Здесь может быть детсад, школа, украинский центр, а может, перенесем сюда филиал Союза украинцев в Польше. Посмотрим, в каком состоянии этот дом”.

Россия почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе и готовится к наступлению в ближайшее время.Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.По словам Мотузяника, Россия продолжает перегруппировывать войска для наступления в восточной операционной зоне, наращивает систему управления и материально-техническое обеспечение.По данным Мннобороны Украины, основные усилия войска РФ направлены на:▪️подготовку к разгрому группировки Объединенных сил, ▪️установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями,▪️обеспечению устойчивого сухопутного коридора со временно оккупированным Крымом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной. При этом Россия не намерена делать паузы в боевых действиях.Лавров в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает РИА Новости и ТАСС."Не вижу причин, по которым мы их [переговоры] не можем продолжать, хотя украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала пару дней назад, например. Но мы люди терпеливые и настойчивые".При этом Лавров заявил, что Россия не намерена делать паузы в боевых действиях на период переговоров с Украиной."Президент неоднократно подчеркивал, что мы предпочитаем переговоры. Но если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнуто окончательной договоренности, пока она не будет подписана", - сказал министр.Он также анонсировал появление новых массовых захоронений и применение химических веществ, которые якобы будут "провокациями" Украины. Как известно, Россия также называет провокациями зверства российских военных в Буче и Краматорске.

Фото этого шкафчика с керамическим петушком и тарелками, стоящими в ряд, стало вирусным. Шкафчик - едва ли не единственное, что уцелело после обстрела многоэтажки в Бородянке на Киевшине. СМИ отыскали владелицу квартиры, ставшей героиней множества иллюстраций и мемов. Как пишет агентство УНИАН, в этой квартире с 1985 года жила Надежда Дмитриевна. Авария на Чернобыльской АЭС забрала у нее мужа. Женщина оставалась здесь жить с двумя сыновьями. Сперва умер старший. Два года назад умер и младший, именно он устанавливал этот шкафчик. Размышляя о причинах того, почему шкафчик выдержал, Надежда говорит: "Несущая стена, толстая. Она же по лестничной клетке идет. И оно выдержало... Там крючки такие хорошие были". Сегодня женщина находится на западе Украины. Еще утром 25 февраля она варила суп. В тот же день она вышла из квартиры, больше туда не вернулась.

В Москве начались переговоры между Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером

В Верховную Раду внесен законопроект об обязательном возвращении украинцев из-за границы - в случае введения военного положенияСогласно законопроекту, если во всей Украине или отдельных ее частях будет введено военное положение, то живущие за границей и подлежащие призыву люди будут обязаны вернуться домой в течение 15 дней.Уважительными причинами не возвращаться будут только стихийные бедствия, командировки, стационарное лечение или другие обстоятельства, препятстсвующие выезду.Неисполнение этого требования будет наказываться уголовным преследованием.Сейчас из Украины запрещено уезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет - за очень редкими исключениями.

Оперативная ситуация в Украине по версии британской разведки по состоянию на 11 апреля

На востоке и юге Украины сейчас начинается новый, самый сложный этап войны, заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS. "Мы не знаем, какое количество техники будет, и понимаем, что будет в разы больше, чем сейчас. Мы видим скопление военных, техники у востока и юга нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать, и понимаем, что от скорости того, как нам будут помогать, и прежде всего, кстати, США, от той скорости, как они смогут нам передать оружие, честно скажу вам, зависит, выстоим мы или нет", – заявил он.

Канада ввела дополнительные санкции против российской оборонной промышленности. Об этом говорится в заявлении на сайте канадского правительства. Новые меры накладывают ограничения на 33 предприятия российского оборонного сектора, которые оказывали косвенную или прямую поддержку ВС РФ.

Европейский комиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Вархеи в понедельник передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и министру иностранных дел Молдовы Нику Попеску опросники о членстве в Европейском Союзе. Об этом Вархеи сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда". После того как власти двух стран ответят на вопросы анкеты, Европейская комиссия подготовит свой отчет и передаст его в Европейский совет.

За сутки число выехавших из Украины беженцев увеличилось более чем на 43 тысячи человек. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставлять Украине до 50 списанных основных боевых танков Leopard 1 и до 60 боевые машины пехоты (БМП) Marder. Об этом пишет Handelsblatt. "Первый Leopard 1 может быть доставлен через шесть недель", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер Но для этих поставок необходимо одобрение федерального правительства. Leopard 1 - основной танк ФРГ, выпускался в 60-80-х годах прошлого века. C 2010 года в ВС ФРГ ему на смену пришел Leopard 2. Тем временем, в сети публикуют кадры, на которых на дорогах Германии запечатлены колонны бронетехники. Об этом свидетельствует видео, обнародованное пользователем c ником ne.iz.takih в Instagram.

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова будет работать в немецком издании Die WeltОна стала всемирно известной после акции, которую провела в прямом эфире канала. Во время новостного выпуска с Екатериной Андреевой она встала позади ведущей с плакатом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, вам здесь врут".Суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. за антивоенное обращение, которое она записала до эфира. А рассмотрение дела за саму акцию по административной статье "за дискредитацию российских войск" намечено на 14 апреля.Die Welt - одно из самых влиятельных информационно-аналитических изданий Германии, пользующееся популярностью у политиков и представителей бизнеса.

Почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании. Об этом сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь во время брифинга. По его словам, на около 300 тысячах квадратных метрах оставлено большое количество боеприпасов и других взрывоопасных предметов: «Ежедневно изымается и обезвреживается в среднем от 2 до 6 тысяч взрывоопасных предметов».

Германия выделит Международному уголовному суду дополнительные 1 млн евро для расследования военных преступлений.Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.Она уточнила, что дополнительное финансирование связано с необходимостью расследовать военные преступления, совершенные во время войны в Украине.Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд из-за потенциальных военных преступлений. Украина также самостоятельно — и в лице государственных органов, и в лице волонтеров — собирает доказательства для Международного уголовного суда.“Типов таких преступлений было много, и речь идет не только о геноциде, но и об изнасилованиях, об убийстве мирных граждан, не связанном с геноцидом, о похищении имущества. Все это является военным преступлением, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге", — утверждает министр юстиции Украины Денис Малюська.Расследования военных преступлений входит в компетенцию Международного уголовного суда, на который Украина сейчас возлагает большие надежды. Суд, правда, расследует только те дела, по которым можно преследовать конкретных людей и установить их личную уголовную ответственность. Кроме того, суд не выносит заочных приговоров.

В Киевской, Черниговской, Сумской областях начинается восстановление контроля над государственной границей. Об этом сообщил на брифинге спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". "В частности, в пограничных подразделениях во всех этих трех областях уже подняты государственные флаги Украины", – сказал Демченко.

Хорватия высылает 18 российских дипломатов Об этом сообщает МИД этой страны. Кроме них страну должны покинуть шесть административно-технических сотрудников. В течение последних дней о высылке дипломатов объявляли практически все страны Европейского Союза.

Встреча в Москве президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера пройдет в закрытом формате без протокольных кадров ее начала и без итогового заявления для СМИ, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы, наверное, лучше адресовать австрийской стороне", - указал он в день визита Нехаммера и отметил, что на закрытом формате переговоров настояла австрийская сторона.

Глава МИД Германии: Украине быстро нужно оружиеМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украине срочно нужна военная поддержка, чтобы защититься от атак России. Об этом она заявила перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild. "Понятно одно: Украине нужно больше военных средств особо тяжелого вооружения. Сейчас не время для оправданий", – заявила Бербок.Министр добавила, что есть многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине. Напомним, в Бундестаге предложили странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров Marder. Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя – компании Rheinmetall.

21 российская авиакомпания в санкционном списке ЕвросоюзаОб этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе Европейской комиссии. В нем все крупнейшие компании: "Аэрофлот", "Победа", S7, UTair.В перечень попали и совсем небольшие компании, а также "Якутские авиалинии" и дальневосточная "Аврора". Всем им запрещены полеты в Евросоюз и над его воздушым пространством.Напомним, что из-за взаимных санкций сообщение между Россией и Европой прервано практически полностью. Ависообщение в Украине остановлено целиком по соображениям безопасности.

На латвийско-российской границе увеличиваются очереди грузовых автомобилейПо данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), на границах РФ с Латвией и Эстонией в Псковской и Ленинградской областях стоят около тысячи фур. Еще более тысячи большегрузов ожидают в очередях на въезд в РФ.В частности, в пункте пропуска "Убылинка" в Пыталовском районе Псковской области выезда из РФ в Латвию ожидают 500 фур, в пункте пропуска "Бурачки" в Себежском районе Псковской области - 120 фур.По данным Службы госдоходов, с латвийской стороны по состоянию на утро 11 апреля в очереди на пункт пропуска Гребнево (соединяется с "Убылинкой") стоят 140 автомобилей, за прошедшие 24 часа через границы прошли 115 машин, а предварительное время ожидания для последней машины в очереди - около 29 часов.Перед пунктом пропуска Терехово (соединяется с "Бурачками") в очереди стоят 700 тягачей, за прошедшие 24 часа границы пересекли 211 машин, предварительное время ожидания для последней машины в очереди - 79 часов.С 8 апреля страны ЕС закрыли границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в РФ и Беларуси. Исключение сделано для транспортировки ряда категорий товаров, в том числе, фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной, а также перевозки гуманитарной помощи.

Обстрелы в Луганской областиГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пишет о ситуации в Луганской области. Они утверждают, что за последние сутки в городе Кременная из-за обстрелов ранены три человека — они в больнице.В Северодонецке пострадал многоквартирный дом. Также из-за обстрелов загорелись частный медицинский центр, несколько многоэтажек, частные жилые дома и здание школы.В городе Золотое из-за обстрелов загорелись крыши спортивного объекта, а в Лисичанске — крыши частных жилых домов.Военные действия в Украине перемещаются на восток и юг страны. В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на “втором этапе военной операции” российские военные сосредоточатся на “освобождении Донбасса”.

Таможня Литвы: вследствие санкций задержано 250 фур из РФ и БеларусиС момента вступления в силу пятого пакета санкций Евросоюза в отношении России и Беларуси в Литву из санкционных стран к утру понедельника не было пропущено около 250 фур с грузами."Мы не пропустили в Литву со стороны Беларуси и Калининграда 250 подпавших под санкции грузовиков - за период с вечера пятницы до сегодняшнего утра", - сказал агентству BNS заведующий отделом коммуникации Департамента таможни Литвы Витас Волунгявичюс.В свою очередь представитель Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас отметил, что после того, как в выходные таможенники и пограничники перестали пропускать фуры из Беларуси, наметилось сокращение их потока."Вполне вероятно, что из-за этого (вступивших в силу санкций - BNS) проезжающих через Литву будет меньше, потому что информация среди водителей уже ходит, так что естественно, зная, что не будет пропущен, человек, скорее всего, не поедет, потому что с логистической точки зрения это большие убытки", - сказал агентству BNS Пукинскас.По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, на пунктах погранконтроля с Литвой в понедельник утром проверки ожидали 110-340 грузовиков. Между тем с литовской стороны на границе с Беларусью очереди грузовиков за выходные еще больше выросли, на всех пунктах проверки приходится ожидать по несколько суток. Увеличились и очереди грузовиков на границе с Калининградской областью России.По состоянию на утро понедельника в очередях на оформление на белорусско-польской границе нет ни одного грузовика. На выезд в Литву фиксируется 550 автомобилей, Латвию - 70, добавляет белорусское ведомство.По данным Литовской дирекции пунктов погранконтроля, въезда в Беларусь утром в понедельник ожидали от 400 до 740 грузовиков, а въезда в Калининградскую область в Кибартай - 73 грузовика.В пятницу вечером вступили в силу санкции ЕС, запрещающие грузоперевозчикам России и Беларуси осуществлять деятельность в государствах-членах ЕС. Исключение делается для товаров первой необходимости, например, сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, гуманитарной помощи и пр. Запрет также не распространяется и на осуществляемый через Литву транзит в Калининград.Грузовикам России и Беларуси предоставлен семидневный срок, чтобы покинуть территорию ЕС.

Зеленский просит системы ПВО и другое оружиеПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Южной Кореи и попросил помочь Украине поставками оружия.Он заявил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны, самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы."У вас это есть. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие", — сказал он."Когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное подчинение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия надо пересмотреть. И действовать быстро. Надо помогать. Дать необходимое оружие Украине — значит, не только спасти жизнь наших людей и не только дать нам возможность деблокировать наши города, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человекВ Мариуполе погибли десятки тысяч человек. Этот город Россия хочет сделать "показательно уничтоженным городом". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Южной Кореи."Худшая ситуация в Мариуполе. Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", - заявил он.

Мэра заподозрили в сотрудничестве с РоссиейОфис генпрокурора Украина подозревает мэра Рубежного (Луганской области) Сергея Хортива в сотрудничестве с российскими военными."Получив от них (российских военных — прим.) предложение возглавить оккупационную власть в Рубежном, в нарушение требований Конституции и законов Украины, добровольно согласился на нее”, — считают в офисе генпрокурора.Несколько дней назад глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай обвинил мэра Рубежного в том, что тот “сдает российским оккупантам украинских активистов”. По мнения Гайдая, российских военнослужащих поддержали главы четырех местных общин: помимо Рубежного, на сторону России перешли главы Мелового, Марковки и Станицы Луганской.

Украинский город избавляется от "российско-имперских" памятниковВ Мукачево (Закарпатская область) демонтировали памятник советскому танку. Памятник был установлен здесь в 1969 году.Ранее в городе демонтировали памятник Александру Пушкину. Тогда в городском совете города это решение объяснили так: "В Мукачево избавляются от российско-имперского прошлого. На заседании исполнительного комитета принято решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения. Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины".

Франция поможет в расследовании военных преступленийВ Украину прибыли французские жандармы, которые будут расследовать военные преступления, сообщает посол Франции в Украине Этьен де Понсен."С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским коллегам в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция - первая, кто оказывает такую помощь. Завтра они будут на работе", — сообщает посол.https://twitter.com/EdePoncins/status/1513429247393767425

МВД: за минувшие сутки в Украине обезврежено почти 2 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе авиабомбаПодразделения ГСЧС Украины за минувшие сутки выявили и обезвредили на территории Украины 1 тыс. 968 взрывоопасных предметов и 0,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 авиационную бомбу, сообщает МВД Украины"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 177 раз, выявлено, изъято и обезврежено 1 тыс. 968 взрывоопасных предметов и 0,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 авиационную бомбу, обследована территория площадью 285,7 га", - говорится в https://t.me/mvs_ukraine/11151" target="">сообщении МВД в понедельник в телеграм-канале.По информации министерства, больше всего пиротехнические подразделения работали на территории Харьковской, Николаевской, Киевской и Сумской областей.Как сообщает МВД, всего с начала военных действий РФ в Украине обезврежено 48 тыс. 243 взрывоопасных предмета и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 926 авиационных бомб. Обследована территория площадью 7 тыс. 182 га.

Глава региона: за сутки в Харькове и области в результате обстрелов погибли 11 человек, 14 раненыЗа минувшие сутки российские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО по Харькову и населенным пунктам области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов."Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов россиян пострадали гражданские - 11 погибших, среди них - 7-летний ребенок, 14 раненых. Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.Он отметил, что по области наблюдается активность вражеских летательных аппаратов для разведки. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили российский "Орлан".Синегубов также сообщил, что россияне используют мины отложенного действия и призвал людей быть очень осторожными."Они (мины отложенного действия - ред.) не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому еще опаснее. Просим граждан быть очень осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности спрятаться в укрытие. Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать взрывные предметы, сразу звоните по телефону 101", - написал Синегубов.

В Киевской области восстановлен мостОн соединял столицу Украины с Ирпенью, Бучей, Гостомелем и другими населенными пунктами. В один из первых дней войны по нему был нанесен удар, погибли эвакуировавшиеся люди.Теперь на его месте - временный насыпной мост шириной 9 метров и длиной 245 метров. Его возведение продолжалось пять суток без остановки - сообщает заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

Появились подробности ночного удара по НиколаевуО них рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким."Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду – там ракеты, корректировка не надо [уточнять конкретное место]. Это российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет. Там два ангара пустых. Охранник пострадал от разбитого стекла", - сообщил онСкорее всего, речь идет о порте Ольвия в Николаеве. В 2020 году сообщалось, что он передан в концессию катарской компании QTerminals. Компания планировала вложить в порт 17 млрд. долларов за 35 лет.

ЕС ввел санкции на поставку в РФ оборудования для СПГ и нефтепереработкиЕвросоюз ввел санкции на поставку оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа (СПГ), говорится в документе ЕС.Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в переработке нефти и сжижении природного газа (согласно указанному перечню), независимо от того, происходят ли они из Евросоюза или нет, любому лицу или компании в России или для использования в России.В списке оборудования для СПГ перечислены технологические установки для охлаждения газа в СПГ-процессе, технологические установки для разделения и фракционирования углеводородов в процессе СПГ, технологические установки для сжижения природного газа, холодильные камеры в СПГ-процессе, криогенные теплообменники в процессе СПГ, криогенные насосы в процессе СПГ.В перечень подсанкционного оборудования для нефтепереработки попали: установки алкилирования и изомеризации, установки производства ароматических углеводородов, атмосферно-вакуумные установки перегонки нефти, установки каталитического риформинга/крекинга, коксователи замедленного коксования, установки флексикокинга, реакторы гидрокрекинга, корпуса реакторов гидрокрекинга, технология производства водорода, технология извлечения и очистки водорода, технология/установки гидроочистки, установки изомеризации нафты, блоки полимеризации, установки сольвентной деасфальтизации, установки по производству серы, установки сернокислотного алкилирования и регенерации серной кислоты, установки термического крекинга, установки трансалкилирования, висбрекеры, установки гидрокрекинга вакуумного газойля, технология очистки топливных газов НПЗ и получения серы (включая установки аминовой очистки, установки очистки серы, установки очистки хвостовых газов).В настоящее время "НОВАТЭК" и "Газпром" строят СПГ-заводы - "Арктик СПГ 2" и Балтийский СПГ.

Боррель призвал политиков и журналистов посетить КиевВерховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель призвал политиков и журналистов посетить Киев. "Мы увидели, что происходит там - жестокая агрессия российских войск против гражданского населения. Меня действительно поразило то, что мы там увидели. Вы можете поехать в Киев. Езжайте в Киев - настолько много, насколько это возможно, и посмотрите сами", - призвал он.По словам Борреля, на заседании Совета ЕС в Люксембурге, которое состоится 11 апреля, министры иностранных дел стран ЕС обсудят способы поддержки украинского народа и возможность помочь в расследованиях, которые проводит Офис генпрокурора Украины и Международный уголовный суд (МУС).

Главное из утреннего брифинга минобороны РФВ ведомстве заявили об уничтожении 78 военных объектов Украины.В частности, в Херсонской области сбит украинский военный вертолет Ми-24. В населенном пункте Великая Новоселовка уничтожена ремонтная база ВСУ, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1". В районе города Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. В Донбассе армия РФ уничтожила 9 танков, 5 самоходных установок "Акация", 5 реактивных систем "Град" и "более 60 националистов".В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Компания Ericsson полностью останавливает работу в России на неопределенный срокОб этом говорится в опубликованном этим утром пресс-релизе шведской телекоммуникационной компании. Причиной являются санкции, объявленные Евросоюзом.Ericsson еще в конце ферваля остановила поставки нового оборудования в Россию. А теперь компания отказывается от обслуживания уже поставленного - на нем работают российские сотовые операторы и интернет-провайдеры.Российские сотрудники Ericsson будут отправлены в оплачиваемые отпуска.

Эстония запретила деятельность Yandex NVЗапрет на работу Yandex NV в Эстонии вступил в действие в понедельник. "Яндексу" запрещено оказывать услуги такси и брокерские услуги в Эстонии.Интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложений "Яндекс-такси" и перестать предлагать обновления приложений.Целью санкций является предотвращение сбора и использования данных эстонских пользователей российскими спецслужбами, сообщало ранее министерство предпринимательства и информационных технологий Эстонии. Аналогичные заявления в Эстонии сделали департамент полиции безопасности и инспекция по защите данных.

В понедельник в Украине планируется открыть 9 гуманитарных коридоров На понедельник, 11 апреля, согласована работа 9 гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В Донецкой области согласован коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье, написала Верещук на телеграм-канале."В Запорожской области … на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья", - напомнила министр.Кроме того, согласованы гуманитарные коридоры из Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.В Луганской области согласованы коридоры из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, с. Горское и Рубежного в Бахмут.

Финансовая группа Société Générale уходит с российского рынка. Она работала с 1993 годаФранцузская финансовая группа Société Générale объявила об уходе с российского рынка. Ее основной актив - Росбанк - будет продан группе компаний "Интеррос" Владимира Потанина (группа уже владела банком с 2006 по 2011 годы).

183 ребенка погибло в Украине из-за вооруженной агрессии РФБолее 525 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения РФ по состоянию на 11 апреля 2022 года, при этом 183 ребенка погибли и более 342 получили ранения, сообщает Офис генпрокурора Украины.Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечается в сообщении.Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.При фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории поселка городского типа Ворзель в Киевской области обнаружено тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.14 марта в результате обстрела села Развесив Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.В городе Бородянка Киевской области в результате обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний подросток получил ранение.9 апреля в результате артиллерийских обстрелов российскими военными села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.

Почта Финляндии приостановила отправления в Россию и Беларусь. С 11 апреля в Финляндию и из Финляндии нельзя будет получить и отправить любую корреспонденцию и посылки. В заявлении финского почтового оператора Posti говорится, что на этот шаг ведомство решило пойти в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза "в связи с исключительными обстоятельствами". Посылки и письма, отправленные до принятия этого решения и не успевшие дойти до адресатов, будут возвращены отправителям.

Ночью еще одна железнодорожная станция на востоке Украины попала под обстрелВ ночь на 11 апреля железнодорожная станция на востоке Украины подверглась обстрелам со стороны российской армии – это уже вторая после Краматорска, сообщил руководитель украинской железнодорожной компании "Укрзализныца" Александр Камышин в Telegram."Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены 5 локомотивов, пути и контактная сеть. Но это железо, восстановим", - написал он.

Генштаб Украины сообщает о российских потеряхПо его данным, с 24 февраля, убиты или ранены 19,5 тыс. российских военных. Потеряны 725 танков и 1923 боевых машин пехоты, 347 артиллерийских систем, 154 самолета, 137 вертолетов и семь кораблей.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Журналист-расследователь: в ФСБ РФ идет крупная "чистка" среди офицеров, занимавшихся УкраинойРуководитель группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев сообщил о крупной "чистке", проведенной в российском ФСБ по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Об этом Грозев рассказал в интервью YouTube-каналу "Популярная политика". По сведениям Грозева, под чистку попали 150 офицеров 5-й службы, которые занимались "украинским вопросом". Бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа уже отправлен в СИЗО.

В Гаагу из-за военных преступлений России обратились уже 42 страны – Минюст УкраиныМинистр юстиции Erhfbys Денис Малюська заявил, что в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России в Украине 42 страны обратились в Международный суд в Гааге. Причиной стали военные преступления военнослужащих РФ. Об этом глава Министерства юстиции сообщил в эфире общенационального телемарафона "UAразом"."42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге. Расследование военных преступлений на международном уровне началось. Обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины", – сказал глава Минюста.Малюська рассказал, что сейчас эксперты собирают доказательства преступлений российских оккупантов в Буче на Киевщине. По его словам, количество военных преступлений захватчиков - "сумасшедшее", соответственно есть сложности.

Новая Зеландия отправит транспортный самолет и 50 военных для участия в распределении помощи УкраинеНовая Зеландия направит в Европу транспортный самолет C-130 Hercules с 50 военнослужащими для участия в распределении военной помощи Украине, объявила премьер-министр Джасинда Ардерн."В течение следующих двух месяцев наш C-130 присоединится к цепочке военных самолетов из стран-партнеров, которые будут путешествовать по всей Европе, доставляя столь необходимое оборудование и материалы в ключевые распределительные центры", - цитируют Ардерн местные СМИ.Премьер-министр отметила, что военнослужащие помогут распределить припасы. "Но они ни в коем случае не въедут в Украину, и их об этом не просили", - отметила Ардерн.Новая Зеландия также выделит на помощь Украине дополнительные 13 млн новозеландских долларов, в том числе 7,5 млн пойдут на закупку оружия и боеприпасов через Великобританию. На данный момент общий взнос Новой Зеландии составляет 30 млн долларов.

Британская военная разведка предупреждает о возможности применения Россией фосфорных боеприпасов в МариуполеМинистерство обороны Великобритании опубликовало в "Твиттере" регулярный анализ хода войны от британских военных разведчиков. Вот их основные наблюдения:- Российские войска уже применяли фосфорные боеприпасы в Донецкой области (в твите не уточняются, когда это было, но украинские официальные лица в течение марта говорили о таких случаях неоднократно), и это говорит о возможности их применения в Мариуполе по мере усиления боев за город.- Россия продолжает артобстрелы в Донецкой и Луганской области. Украинской армии удалось отбить несколько атак, в результате чего были уничтожены российские танки, другая техника и артиллерия.- Россия по-прежнему полагается на авиабомбы без систем наведения, что снижает избирательность бомбометания и сильно увеличивает риск жертв среди мирного населения.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1513386583600340992

The New York Time: войска РФ готовят крупное наступление на Днепр из ИзюмаРоссийские войска могут провести большое наступление на Днепр из Изюма, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских военных чиновников. По словам собеседников издания, такие выводы позволяют сделать спутниковые снимки от 8 апреля, на которых видно, как сотни российских военных машин движутся в направлении Изюма через поселок городского типа Великий Бурлук, находящийся на востоке Харьковской области у границы с РФ.Бои в окрестностях Изюма обострились после того, как Кремль объявил о намерении сконцентрировать основные боевые действия на востоке Украины и вывел десятки тысяч российских солдат с севера после неудачного наступления на Киев. Как отметил высокопоставленный представитель Пентагона, Изюм имеет для Москвы ключевое значение для реализации планов продвижения российских войск в Днепр и Донбасс.

Главное в понедельник, 11 марта✅Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении предупредил, что ожидает масштабных военных действий России на востоке Украины.✅В населенном пункте Бузовая в Киевской области была обнаружена еще одна братская могила в которой похоронены тела десятков местных жителей. Власти сообщают о десятках погибших.✅После российской агрессии против Украины, Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом, сообщают британские СМИ. ✅Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной (1340 км) общей границей с Россией среди членов НАТО, она проходит примерно в 200 км от Санкт-Петербурга.✅"Врачи без границ" начали первую эвакуацию с востока Украины после обстрела вокзала в Краматорске.

Глава региона: В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил об уничтожении всей инфраструктуры региона вследствие обстрела со стороны российских оккупантов. "Атака под Золотым отбита, впрочем, врагом обстрелян каждый город Луганщины", – написал Гайдай в телеграм-канале в понедельник утром. Он подчеркнул, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. "Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали курить по домам", – написал глава ОВА.По его словам, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.Как сообщалось ранее, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом - спортивный объект.

ВСУ отбили атаки врага под Изюмом, наступление РФ на востоке начнется в ближайшие дни - сводка Генштаба ВСУУтром в понедельник, 11 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. По информации Генштаба, противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Наступление РФ на востоке начнется, вероятно, в ближайшие дни. Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ. Сообщается, что РФ продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины."Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства. Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя", - сообщает Генштаб. По информации Генштаба ВСУ: На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10". Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Долгенькое (у трассы на Славянск) и Дмитровка (у трассы на Барвенково), успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточивать на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.В городе Мариуполь при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.Кроме того, сообщается, что силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское."На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника", - сообщает Генштаб ВСУ.

Войска РФ продвинулись в Мариуполе, ВСУ продолжают контратаки под Херсоном. Карта боевых действий в УкраинеВ ночь на 11 апреля американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным института, российские войска за последние сутки осуществили территориальные завоевания в Мариуполе и продолжили усиливать действия на направлении Изюм-Славянск, но других территориальных захватов не производили. Об этом говорится в сообщении института в Facebook. Институт изучения войны сообщает, что 10 апреля российские войска разделили Мариуполь пополам от центра города к побережью, изолировав украинских защитников в двух основных местах — главном порту Мариуполя на юго-западе и сталелитейном заводе "Азовсталь" на востоке."Российские силы продолжали штурмы Рубежного, Попасной и Северодонецка в течение последних 24 часов, но не добились значительных территориальных успехов", - сообщает институт. Также сообщается, что российские силы продолжают передислокацию в район Харькова для поддержки продолжающегося наступления южнее Изюма в сторону Славянска и Барвенково.Что касается ситуации на юге, то по данным института, украинские контратаки продолжают заставлять российские силы обороняться, и в ближайшие недели украинские войска могут предпринять более масштабные атаки на сам город Херсон.

Премьер Словакии опроверг фейк о том, что переданная Украине система ПВО С-300 уничтоженаПремьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны (ПВО) С-300 уничтожена."Словакия категорически опровергает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине уничтожена. Это неправда. Официально подтверждено Украиной", – написал он своем Twitter.Ранее Гегер сообщил о предоставлении Украине системы ПВО С-300, находившейся на вооружении его страны.https://twitter.com/eduardheger/status/1513250975447986184

Почти 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха КириллаСвященники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей под обращением "с иском против патриарха Кирилла". Об этом протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук написал в Facebook. "Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла".По состоянию на утро понедельника, 11 апреля, обращение подписал 191 священник из разных епархий УПЦ МП.

Австралия готова предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму в 20 млн долларов, включающую в себя, среди прочего, противотанковое оружие и боеприпасы к нему, сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, выступая в эфире украинского телевидения. Кроме того, в Украину уже отправлены первые бронетранспортеры Bushmaster австралийского производства, всего будет поставлено 20 таких машин на сумму в 38 млн долларов. Ранее Австралия уже передала Украине военной помощи на 70 млн долларов, отметил Мирошниченко.

"Врачи без границ" эвакуируют раненых с востока Украины"Врачи без границ" начали эвакуацию раненых и пожилых людей с востока Украины. Эвакуационный поезд переоборудован под больницу. В поезде, организованном волонтерами, жители востока Украины получают медицинскую помощь прямо в вагонах. Эвакуационный поезд запустили после обстрела вокзала в Краматорске, где погибли 57 человек. Это первая эвакуация с момента обстрела Краматорска. Волонтеры организации вывезли 48 человек с ранениями разной степени тяжести.

Министр труда ФРГ: санкции должны вредить Путину больше, чем нам самимСейчас невозможно предсказать, какие экономические и социальные последствия для Германии будет иметь война в Украине, но "было бы неразумно потребности внешней безопасности противопоставлять социальной стабильности", заявил министр труда ФРГ Хубертус Хайль в интервью информационному агентству dpa. По его словам, необходимо сохранить "немецкий рынок труда прочным и стабильным в этот сложный период" подобно тому, как это удалось сделать после начала пандемии коронавируса.Если война не будет распространяться, а энергоснабжение останется стабильным, в ФРГ по-прежнему прогнозируется экономический рост в 1,4 - 1,5%, но это "также зависит от тех мер, которые мы примем в области санкций", сказал министр. Он подчеркнул, что давление на режим в РФ должно быть усилено, "однако следует стремиться к тому, чтобы принятые санкции вредили Путину больше, чем нам самим".

Сын Леннона призывает к защите беженцевСын Джона Леннона Джулиан впервые исполнил написанную его отцом песню Imagine, поддержав международную кампанию #StandUpForUkraine и опубликовав видео в своем YouTube-аккаунте. Войну в Украине музыкант назвал "невообразимой трагедией". "Продолжающееся убийственное насилие вынудило миллионы невинных семей бежать из своих домов и искать убежища в других странах, - написал Джулиан Леннон в аннотации к ролику. - Я призываю мировых лидеров и всех, кто верен духу IMAGINE, встать на защиту беженцев во всем мире!"

Кадыров пригрозил началом нового наступления в МариуполеРамзан Кадыров пригрозил началом нового наступления российских сил в Украине. Среди мест, куда будет направлена "наступательная волна", глава Чечни упомянул Мариуполь, Луганск и Донецк, но, по его словам, она коснется и других украинских городов, сел и населенных пунктов. Соответствующее распоряжение уже отдано Владимиром Путиным, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Дополнительную поддержку Украины, в том числе выделение 500 млн евро на поставки оружия и другого военного оборудования, обсудят министры иностранных дел стран ЕС на встрече, запланированной на 11 апреля в Люксембурге. Кроме того, могут быть обсуждены дополнительные санкции против РФ, включающие эмбарго на поставки российской нефти вслед за запретом на импорт российского угля.

Германия предлагает альтернативу поставкам БМП MarderВместо поставки Украине немецких БМП Marder Германии следует заключить оружейную сделку со странами-партнерами из Восточной Европы, в рамках которой эти страны передадут украинским военным такую технику или военные материалы, которые могут быть ими немедленно использованы и применены, заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Rheinische Post.По ее словам, "украинской армии сначала требовалось бы обучение для использования бронемашин Marder". Поэтому Штрак-Циммерман предлагает, чтобы восточноевропейские партнеры предоставили Украине соответствующие материалы из своих запасов советского производства, а затем Германия компенсировала бы им затраты на эти поставки.

Глава Пентагона встретился с украинскими военными, проходишими обучение в СШАГлава Пентагона Ллойд Остин встретился с украинскими военными, проходившими обучение в США, перед их возвращением домой. Поблагодарив их за службу и мужество, он отметил мастерство, с которым армия Украины отражает неспровоцированное вторжение России, сообщается на сайте министерства обороны США.Украинские военные проходили обучение в Военно-морской школе инструкторской и технической подготовки малых судов в штате Миссисипи, а также дополнительную подготовку по системам, предоставленным США Украине, включая беспилотник Switchblade, уточнили в Пентагоне.

Кличко: войска РФ могут повторить попытку захватить КиевВойска РФ могут совершить повторную попытку захватить Киев, считает многократный чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион Владимир Кличко. "Мы ожидаем, что российские военные силы вернутся и нацелятся на столицу Украины", - сказал Кличко в эфире американского телеканала ABC News в интервью, которое он давал вместе с братом Виталием - мэром Киева. По словам Кличко, первоначальные планы российского командования не сработали из-за отличных действий украинских военных, но отступление войск РФ от Киева не означает окончания войны - "они просто изменили стратегию".

Замминистра: в Украине сейчас "никакого затишья нет"Российская армия намерена захватить восток Украины, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр в эфире украинского телеканала "1+1". По ее словам: в Украине сейчас "никакого затишья нет, стабилизации нет, армия РФ пытается выполнить план минимум - восток Украины. Мы должны понимать, что их цель - вся Украина". В стране продолжается мобилизация, подчеркнула Маляр.

Зеленский: российские войска перейдут к еще более масштабным действиямПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с ежевечерним видеообращением."Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства, - сказал президент. - Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать".Зеленский пообещал "еще активнее обеспечивать Украину оружием", а также еще больше нарастить дипломатическую и медийную активность, в том числе для обоснования новых санкций против России.

Главное к утру понедельника, 11 апреля✅СМИ: Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом.✅В населенном пункте Бузовая в Киевской области была обнаружена еще одна братская могила, в которой похоронены тела десятков местных жителей. Власти сообщают о десятках погибших.✅В нескольких городах Германии снова прошли пророссийские и антироссийские демонстрации.✅Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник прилетит в Москву и станет первым западным лидером, который встретится с Владимиром Путиным с начала российского вторжения.✅В Москве днем вновь задерживали людей за антивоенные нашивки и пикеты. У москвича, нанесшего на стену дома антивоенную надпись, прошли обыски, сообщают правозащитники.✅На Чернобыльской АЭС произошла ротация дежурного персонала, в Верховной раде Украины обвинили российские войска в краже источников радиоактивного излучения.

Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летомПосле российской агрессии против Украины Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом, пишет лондонская Times со ссылкой на американские источники.Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной (1340 км) общей границей с Россией среди членов НАТО, она проходит примерно в 200 км от Санкт-Петербурга. И Финляндия, и Швеция также имеют протяженную береговую линию и многочисленные острова в Балтийском море.Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военные союзы, а Финляндия строго соблюдала дружественный к СССР нейтралитет на протяжении всей холодной войны. Под влиянием российской агрессии общественное мнение в обеих странах резко сместилось в сторону вступления в НАТО.Шведская газета Aftonbladet ранее на прошлой неделе также писала, что Швеция может утвердить свою заявку на вступление в НАТО к середине июня, а в конце того же месяца ее могут одобрить члены альянса на своем саммите в Мадриде. По данным газеты, Финляндия и Швеция рассчитывают вступить в НАТО одновременно и тесно координируют свои действия.

Всемирный банк: ВВП Украины упадет на 45% до конца годаВсемирный банк выпустил экономические прогнозы по России и Украине. Украинская экономика в результате войны сократится на 45% до конца года, считают в организации.На этом фоне страна, как и весь мир, столкнется с последствиями пандемии Covid-19, отмечают в банке.Большая часть украинской рабочей силы либо сражается на фронте, либо покинула страну. В результате закрылись многие компании, а заводы, дороги и другая инфраструктура уничтожены Россией.ВВП России из-за санкций, введенных странами Запада, в 2022 году сократится на 11,2%, прогнозирует Всемирный банк. Инвестиции уменьшатся на 16,9%, экспорт товаров и услуг - на 30,9%, импорт - на 35,2%.В последующие два года ситуация в российской экономике коренным образом не изменится, считают эксперты ВБ.

В Николаеве - мощный взрывГлава Николаевской областной администрации Виталий Ким поздно вечером в воскресенье подтвердил факт сильного взрыва в Николаеве, в результате которого, по его словам, был ранен один человек. Ким добавил, что это могла быть российская ракета, преодолевшая ПВО."На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем, сработала ПВО или долетело все таки…" - написал он в "Телеграме".Незадолго до этого николаевские СМИ сообщали о сильном взрыве, а в соцсетях разошлось видео, предположительно снятое кем-то из местных. Верифицировать его сейчас невозможно.За последние часы украинские СМИ сообщали также об обстрелах Харькова.https://twitter.com/55privet555/status/1513252781389492232

На Чернобыльской АЭС cменили персонал; в Раде говорят о краже источников излученияНа Чернобыльской атомной энергетической станции впервые за две недели произошла смена дежурного персонала, заявил в воскресенье директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс. ЧАЭС была захвачена российскими военными в первые дни вторжения. Около 170 служащих украинской нацгвардии держали в плену в его здании.Гросс добавил, что МАГАТЭ вскоре направит в Чернобыль экспертов для оценки последствия пребывания российских войск.Верховная рада Украины тем временем заявила о серьезном ущербе, причиненном ЧАЭС военными.В частности, в Раде утверждают, что россияне якобы уничтожили исследовательскую лабораторию и украли источники ионизирующего излучения.“Похищено и повреждено 133 источника суммарной радиоактивностью порядка 7 млн беккерелей. Это можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов с наличием бета- и гамма-излучения. Даже небольшое количество таких веществ смертельно опасно при непрофессиональном и неконтролируемом обращении”, – говорят в украинском парламенте.