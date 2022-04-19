ОНЛАЙН. Война в Украине. Зеленский: битва за Донбасс началась

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.



Война в Украине: 19 апреля

NYT: подготовка к мощному наступлению или сил уже нет?Украинские власти заявили, что ожидавшееся наступление российских войск на востоке Украины началось. Однако военные аналитики описывают происходящее как продолжающуюся подготовку к гораздо более масштабному наступлению, пишет американская New York Times.Россия усилила обстрелы городов, инфраструктуры и боевых позиций вдоль примерно 500- километровой линии фронта, а наземные войска пошли в атаку.Наблюдатели, однако, отмечают, что Россия продолжает подтягивать войска и вооружения в Донбасс и что движение войск в понедельник не дотягивало до ожидавшегося крупномасштабного наступления.“Это продолжается четверо суток и просто нарастает по интенсивности,- цитирует газета представителя украинского командования. - В сумме, да, общая картина подтверждает, что наступление началось, и оно активизируется в ближайшие дни".Представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что российское командование создает условия для более масштабного наступления.Аналитики предполагают, что некоторые обстрелы имеют целью запереть украинские части в Харькове и других городах, чтобы не допустить подкреплений в Донбассе, на который придется основной удар.Несмотря на потери в живой силе и вооружениях и явные проблемы с логистикой, у России остается намного больше резервов, чем у Украины, отмечает NYT.Однако директор российских исследований института CNA https://www.cna.org/ в Арлингтоне Майкл Кофман придерживается несколько иной точки зрения.“Я думаю, что бы ни случилось в Донбассе, российская армия уже истощена, - цитирует его газета. – Очередное наступление менее решительное, чем кажется".

NYT: власти США помогут украинцам без виз оставаться в странеАмериканские власти продлили для украинцев право на участие в программе, позволяющей лицам без виз и документов временно оставаться и работать в стране, сообщает газета New York Times.Крайний срок подачи заявки для участия в программе (изначально 1 марта) продлен на шесть недель. По подсчетам властей, это удвоит количество украинцев, которые в итоге смогут подать такую заявку.В уведомлении министерства внутренней безопасности США говорится, что подать заявку на получение так называемого временного защищенного статуса (TPS) могут украинцы, которые находятся в стране с 11 апреля или ранееПо данным Службы гражданства и иммиграции США, отвечающей за программу, примерно 60 тыс. украинцев смогут подать такую заявку, начиная со вторника.Продление программы связано с задержками в создании легального канала для мигрантов, направляющихся в Соединенные Штаты, пишет NYT.Многие украинские беженцы прилетели в Мексику, чтобы подать заявление о допуске по гуманитарным соображениям на границе с США, где скопились тысячи людей.Служба гражданства и иммиграции подчеркнула, что украинские мигранты на мексиканской границе не смогут подать заявление на получение TPS, и предостерегла их от попыток въехать в Соединенные Штаты без разрешения."Граждане Украины, которые в настоящее время находятся за пределами США, не имеют права на участие в программе и не получат права, переехав в США в ближайшие недели. Вместо этого украинцам рекомендуется обращаться за визой или другим законным путем в консульство США за границей", - сообщает Служба гражданства и иммиграции.

Российское наступление на юге и востоке Украины: последние событияРоссийская армия атакует города Гуляйполе (Запорожская область) и Николаев,сообщают местные власти. Гуляйполе подвергается обстрелам, в пригородах идут ожесточенные бои.В Николаеве, по информации мэра города Александра Сенкевича, слышны взрывы. УНИАН также сообщает о ракетных обстрелах города.На востоке основные усилия российских войск в настоящий момент направлены на города Рубежное, Попасная и Севердонецк, заявил советник президента Украины Алексей Арестович. По его словам, цели противника понятны, но Украина дает достойный отпор."Они сегодня объявили, что взяли Кременную, на самом деле ничего не взяли, обычные уличные бои. Они хотят её взять, чтобы отрезать вышеназванные города от "большой земли". Это выступ Луганской области, они хотят его отрезать, изолировать и взять в оперативное окружение наши войска... Второе направление - от Изюма в направлении Луганска и Краматорска", - объясняет Арестович.

ООН предлагает Украине и России обсудить гуманитарные проблемыЗаместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предложил России и Украине провести переговоры по гуманитарным вопросам, в том числе - о прекращении огня и открытии гуманитарных коридоров.Гриффитс сообщил, что Киев согласился с его предложением.Он намерен посетить Москву, чтобы обсудить эту тему с российскими властями.

Мэр Мариуполя: 40 тыс. человек насильно отправлены на российские территорииОколо 40 тыс. человек были насильно депортированы из Мариуполя в Россию и на подконтрольные России украинские территории, заявил в понедельник мэр Мариуполя Вадим Бойченко.По его словам, число депортированных удалось установить с помощью муниципальных реестров.Россия отрицает свою причастность к насильственному переселению мирных жителей.Независимо проверить информацию украинских властей СМИ в условиях войны не могут.Киев говорит о депортации украинцев в Россию почти с самого начала войны. В интервью российским журналистам в конце марта президент Владимир Зеленский назвал это похищением людей.В соцсетях уже появляются пока неподтвержденные истории депортированных украинцев, которым удалось сбежать из мест депортации или по дороге и выехать из России.

Байден обсудит развитие ситуации в Украине с европейскими партнерамиВо вторник президент США Джо Байден проведет телефонные консультации с европейскими союзниками по поводу развития ситуации в Украине.Белый дом пока не уточняет, лидеры каких именно стран примут участие в беседе."Президент проведет видеопереговоры по защищенному каналу с партнерами, в ходе которого стороны обсудят дальнейшие шаги по оказанию поддержки Украине, а также согласуют совместные усилия по привлечению России к ответственности", - говорится в заявлении администрации США.

Пентагон: Россия наращивает обстрелы и авиаудары на юге и востоке УкраиныОфициальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что активность российских военных в Мариуполе не ослабевает, но украинские защитники города продолжают держать оборону."Мы продолжаем наблюдать концентрацию их [российских] авиаударов и артиллерии на Донбассе и на юге, особенно вокруг и внутри Мариуполя", - сказал Кирби.По словам представителя Пентагона, российское командование создает условия для более масштабных наступлений на востоке Украины.Американские военные готовы в ближайшее время приступить к подготовке украинских солдат. В частности, обучение коснется использования новейших артиллерийских орудий, предоставляемых США.

В ночь на вторник появилось много сообщений об обстрелах городов востока УкраиныО серии взрывов в Николаеве, в частности, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич. Что это были за взрывы, он пока не уточнил.В местных пабликах утверждают, что российские войска обстреливали Николаев со стороны временно оккупированного Херсона.В телеграм-каналах городов, занятых российскими войсками, появляются видео с ракетами в ночном небе. Утверждают, что ракеты летят в сторону Краматорска, Николаева и СлавянскаВСУ также сообщает о сильных взрывах в Харькове.В понедельник вечером президент Владимир Зеленский заявил, что большое наступление российских войск на востоке Украины, которого давно ждали, началось.

Главное к раннему утру вторника, 19 апреля✅Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил президент Украины Владимир Зеленский.✅В СМИ и соцсетях все больше свидетельств того, что среди экипажа российского крейсера “Москва”, затонувшего в Черном море, есть погибшие и пропавшие без вести - хотя минобороны РФ хранит по этому поводу молчание.✅В соцсетях широко расходятся кадры, на которых, как предполагают, - горящий крейсер "Москва". В Кремле заявили, что видели фотографии, но не могут подтвердить их подлинность. То же самое заявили и в Пентагоне, добавив при этом, что не могут и оспорить их подлинность.✅В Севастополе похоронили командира большого десантного корабля “Цезарь Куников”, капитана 3 ранга Александра Чирву, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. “Цезарь Куников” получил повреждения в результате обстрела вооруженными силами Украины в порту Бердянска 24 марта.✅Служба безопасности Украины обнародовала видеообращение Виктора Медведчука, в котором тот предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму президенту России Владимиру Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя.✅Действия России в Украине (нанесение ударов по населенным пунктам) и, в частности, в Мариуполе напоминают то, как российские войска воевали в Чечне в 1999 году и в Сирии в 2016 году, заявило министерство обороны Великобритании.✅Житель города Буча Киевской области Илья Навальный, которого нашли расстрелянным в братской могиле среди сотен других жертв, оказался дальним родственником российского оппозиционера Алексея Навального.

Зеленский: "Российские ракетные удары - стратегическая нелепость"То, что российская армия не снижает темпов применения ракет против Украины, президент Зеленский считает "стратегической нелепостью" в условиях санкций, не позволяющих России легко восстановить ракетный запас."Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуации как-то принципиально. Да и если оценивать их все вместе, то вывод будет - это стратегическая нелепость", - заявил Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник.

Макрон объяснил, почему давно не созванивался с Путиным"После массовых убийств, которые мы обнаружили в Буче и других городах, война приняла иной оборот, поэтому с тех пор я больше не разговаривал [с Путиным] напрямую, но я не исключаю, что сделаю это в будущем", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире канала France 5.Макрон регулярно созванивался с Путиным в первые недели войны, как и с президентом Украины Владимиром Зеленским: он говорил, что таким образом пытается остановить войну."Мы всегда должны готовиться к завтрашнему дню, к миру, и это невозможно сделать без обсуждения с другой стороной, — добавил Макрон. - Мы призваны быть в числе гарантов этого будущего дня"."Россия здесь, в Европе, - подчеркнул президент Франции. - Нужно сделать все, чтобы положить конец этой войне, не развязывая войны, а вводя санкции против России".Макрон добавил, что воевать против России Франция не собирается.

Зеленский: российские войска начали наступление в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский в понедельник в своем вечернем обращении подтвердил, что битва за Донбасс началась.Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же в “Фейсбуке” написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.